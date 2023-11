Horoscopul lui Dom’ Profesor – 29 noiembrie 2023. Vă invit să vă trimiteți numele spre Europa, satelitul lui Jupiter

29 noiembrie

Pe 29 noiembrie s-au născut Jacques Chirac, Berry Gordy, Gaetano Donizetti, John Fleming, N.D.Cocea, Flavia Buref, Liviu Tudan, Mihai Mereuţă, Ramona Bădescu.

În calendarul creştin-ortodox, sunt Sfinţii Paramon, Filumen şi Pitirun, dar în „Kalendar” începea o perioadă foarte importantă în viaţa dacilor! Altădată, acum un an, acum doi ani, mereu, am spus mai mult și mai bine… nu mai rept!

De ce, Europa?

Căutarea vieții dincolo de Pământ este unul dintre obiectivele principale ale NASA. Dacă oamenii doresc să înțeleagă cu adevărat locul nostru în univers, trebuie să aflăm dacă planeta noastră este singurul loc în care există viață. Deci, căutarea este pornită!

Dar universul este destul de mare. Prin însăși definiția sa, este cel mai mare lucru care există. Include tot ceea ce există – fiecare stea, fiecare galaxie, fiecare fir de praf, fiecare moleculă și spațiul dintre ele. Totul. Dacă vrem să găsim viață extraterestră, trebuie să ne restrângem căutarea.

Astronomii folosesc telescoape terestre și spațiale pentru a găsi și studia exoplanete (planete care orbitează în jurul altor stele), dar nicio navă spațială nu s-a apropiat vreodată de o altă stea. O navă spațială alimentată de cea mai recentă tehnologie de zbor spațial ar dura mii de ani pentru a călători chiar și la cele mai apropiate stele. Deci, dacă vrem să trimitem o navă spațială să caute viață, ar trebui să rămânem la sistemul nostru solar pentru moment, ceea ce ne restrânge considerabil căutarea.

Dar sistemul solar este încă destul de mare – o stea centrală, câteva planete mari, un pumn de planete pitice, peste 170 de luni și nenumărate asteroizi, comete și obiecte trans-neptuniene – și toate acele obiecte sunt la distanțe mari de toate celelalte obiecte cosmice. Având în vedere limitele de timp și alte resurse, trebuie să ne restrângem din nou căutarea.

Viața extraterestră ar putea exista în tot felul de condiții pe care oamenii s-ar chinui să le imagineze. Dar cunoaștem un set de condiții în care viața înflorește într-o multitudine de forme și dimensiuni: condițiile găsite pe Pământ. Deoarece știm că Pământul are condițiile potrivite pentru viață, oamenii pot reduce drastic căutarea vieții extraterestre, căutând numai în locuri care au condițiile pe care le cere viața pe Pământ: o sursă de energie, prezența anumitor compuși chimici și temperaturi. care permit existența apei lichide. Luna înghețată a lui Jupiter, Europa, pare să fie tocmai un astfel de loc.

Lumi oceanice

Oamenii de știință descriu Europa drept o „lume oceanică”, deoarece zeci de ani de dovezi din analiza observațiilor navelor spațiale sugerează cu tărie că un ocean de apă lichidă este ascuns sub suprafața de gheață a lunii lui Jupiter. De fapt, unele dintre caracteristicile Europei ar fi extrem de greu de explicat dacă luna nu conține un ocean subteran global.

Europa nu este singura lume oceanică. Două dintre lunile lui Saturn par să se afle în aceeași categorie: micuțul Enceladus are un ocean global de apă sărată care se pulverizează în spațiu ca un val de particule de gheață care zboară la sute de mile deasupra suprafeței sale, iar luna mare Titan se crede că are o suprafață înghețată a unui ocean, de asemenea.

Însă ne începem căutarea cu o lume în care cercetarea s-a desfășurat de mai multe decenii și în care întrebările de pus sunt foarte bine definite. Deci, plecăm spre Europa!

Ce este sonda spațială Europa Clipper a NASA?

Europa Clipper este o navă spațială robotică alimentată cu energie solară, construită pentru a efectua primele investigații detaliate ale lunii înghețate Europa a lui Jupiter. Nava spațială va orbita Jupiter și va face aproape 50 de survolări ale Europei pentru a determina dacă există locuri sub suprafața Europei care ar putea susține viața. Nu va ateriza pe suprafața Europei.

Cu rețelele solare instalate, Europa Clipper se întinde pe mai mult de 100 de picioare (aproximativ 30 de metri) – aproximativ lungimea unui teren de baschet. Corpul principal al navei spațiale este format din bolta avionică, modulul de radiofrecvență și modulul de propulsie.

La lansare, Europa Clipper va cântări aproximativ 6.000 de kilograme. Aproape jumătate din greutate va fi combustibil – aproape 2.750 de kilograme, de propulsor.

Europa Clipper se va lansa în octombrie 2024 cu o rachetă SpaceX Falcon Heavy de la Centrul Spațial Kennedy din Florida. Nava spațială va zbura spre Marte, apoi înapoi spre Pământ, folosind gravitația fiecărei planete pentru a-și crește impulsul. Efectul de praștie. Aceste așa-numite „asistențe gravitaționale” vor oferi Europa Clipper viteza necesară pentru a ajunge la Jupiter în anul 2030.

După ce începe să orbiteze în jurul lui Jupiter, Europa Clipper își va petrece aproximativ un an modificându-și traiectoria pentru a se pregăti pentru primul său zbor spre Europa. Nava spațială va petrece apoi aproximativ trei ani planând pe lângă Europa de zeci de ori și trimițând date înapoi pe Pământ. Pe parcursul misiunii, nava spațială va investiga aproape întreaga lună.

Se scurge timpul pentru a adăuga numele tău la Europa Clipper de la NASA

Mai sunt șase săptămâni pentru a vă adăuga numele la un microcip care va călători la bordul navei spațiale în timp ce explorează luna Europa a lui Jupiter.

Nu în fiecare zi membrii publicului au șansa de a-și trimite numele în spațiul profund dincolo de Marte, până la Jupiter și luna sa Europa. Dar, cu Europa Clipper de la NASA , aveți acea oportunitate: Numele domniilor voastre vor călători la bordul navei spațiale pe măsură ce aceasta parcurge 1,8 miliarde de mile (2,6 miliarde de kilometri) către această lună înghețată, unde un ocean se ascunde sub un înveliș exterior înghețat. Termenul limită pentru a se alătura campaniei „ Mesaj într-o sticlă ” a misiunii este la doar șase săptămâni. Campania se închide la 23:59 EST, 31 decembrie 2023.

Până acum, au fost colectate aproximativ 700.000 de nume . Odată ce toate numele au fost strânse, tehnicienii din Laboratorul de Microdispozitive de la Laboratorul de Propulsie cu Jet al NASA din California de Sud vor folosi un fascicul de electroni pentru a le modela pe un microcip de siliciu de dimensiunea unei monede. Fiecare linie de text este mai mică de 1/1000 din lățimea unui păr uman (75 de nanometri).

Cipul va fi atașat de o placă metalică gravată cu poezia originală „ Lauda misterului ”, scrisă de poetul laureat american Ada Limón pentru a sărbători misiunea. Fixate pe exteriorul navei spațiale, poemul și numele vor fi ca un mesaj într-o sticlă, în timp ce fac aproximativ 50 de treceri apropiate ale lumii oceanului.

Misiunea va înregistra o jumătate de miliard de mile (800 de milioane de kilometri) în timpul acestor orbite, în timp ce încărcătura utilă de instrumente științifice a navei spațiale adună date despre oceanul subteran, crusta înghețată și atmosfera Europei pentru a determina dacă această lună a lui Jupite ar putea susține viață.

Odată ce asamblarea Europa Clipper a fost finalizată la JPL, orbiterul va fi expediat la Centrul Spațial Kennedy al NASA din Florida, în pregătirea pentru lansarea sa din octombrie 2024.

„Message in a Bottle” se bazează din tradiția îndelungată a NASA de a trimite mesaje inspiraționale pe nave spațiale care au explorat sistemul nostru solar și nu numai. Programul își propune să stârnească imaginația oamenilor din întreaga lume, așa cum a făcut-o sonda spațială Voyager în 1977, trimițând o capsulă a timpului de sunete și imagini care reflectă diversitatea vieții de pe Pământ.

Pentru a semna, a citi poezia și a-l auzi pe Limón recitând-o într-un videoclip animat, accesați:

https://go.nasa.gov/MessageInABottle

Site-ul permite, de asemenea, participanților să creeze și să descarce un suvenir personalizabil – o ilustrare a numelui tău pe un mesaj într-o sticlă pe o redare a Europei și a lui Jupiter – pentru a comemora experiența. Participanții sunt încurajați să-și împărtășească entuziasmul pe rețelele sociale folosind hashtag-ul #SendYourName.

Mai multe despre misiune

Scopul științific principal al Europa Clipper este de a determina dacă există locuri sub luna înghețată a lui Jupiter, Europa, care ar putea susține viața. Cele trei obiective științifice principale ale misiunii sunt de a determina grosimea cochiliei de gheață a lunii și interacțiunile sale de suprafață cu oceanul de dedesubt, de a investiga compoziția acestuia și de a caracteriza geologia acestuia. Explorarea detaliată a Europei a misiunii va ajuta oamenii de știință să înțeleagă mai bine potențialul astrobiologic pentru lumi locuibile dincolo de planeta noastră.

Sunt ferm convins de faptul că ceva misterios este pe satelitul Europa al lui Jupiter. Să ne amintim de Mesajul lui Dumnezeu, din finalul filmului colosal ”Odiseea Spațială 2010”: ”Toate lumile sunt ale voastre, mai puțin Europa. Nu aterizați acolo!” https://www.youtube.com/watch?v=38EDhpxzn2g. După cum ați observat, Europa Clipper nu aterizează pe Europa, doar o iscodește de la o distanță convenabilă.

Și mai este ceva. La NASA s-a observat că misiunile populare cu multe milioane de susținători, au șanse mai bune de reușită. Gândurile bune și speranțele milioanelor și milioanelor de oameni care și-au pus numele alături de constructori, poartă proiectul pe aripile succesului.

Dacă vă mai amintiți, acum mai mulți ani v-am invitat să vă trimiteți numele pe Marte. Acum vă invit să vă trimiteți numele spre Europa, satelitul lui Jupiter. Glumind serios, Elon Musk a spus, atunci, despre Marte: ”…este o acțiune de pionierat. Trimiterea numelor înseamnă rezervarea dreptului la proprietate pe planeta respectivă, nerevendicată de nimeni. Dacă o să ajung primul pe Marte o să dau o mie de ari fiecărui colonist înscris pe listă…”

Să nu uităm că proiectul Europa Clipper se bazează pe puterea colosalei rachete a lui Elon Musk, Heavy Falcon. Așa că originalul multimiliardar are un cuvânt de spus…

Așa cum Timpul are mereu ceva de spus, doar mâine este, în definitiv, o altă zi !

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 29 noiembrie 2023

BERBEC Odihneşte-te mai mult. Eşti în pierdere de energie, din cauza frigului. Supravegheaza-ţi sănătatea şi alimentaţia: mâncare naturală, fructe, miere şi ceaiuri fierbinţi din plante româneşti! Astăzi ai prilejul de excepţie să întâlneşti o persoană deosebită. Priveşte în jur cu atenţie, oamenii de calitate nu sar în ochi. O zi bună, care poate deveni şi mai bună dacă gândeşti pozitiv şi nu te repezi. Mai pe seară, o veste bună despre o călătorie şi nişte bani. Adesea, şi astăzi este unul dintre acele cazuri, soluţia problemei se gaseşte în analiza atentă a descrierii faptelor, aşa că analizeaza situaţia cu multă atenţie. Astăzi coopereaza, dar atentie la confesiuni.

TAUR Ai probleme de rezolvat cu anturajul, la serviciu sau în familie, acasă. Abordarea logică a situaţiei iţi furnizează datele necesare rezolvării ei. Dacă vezi că nu te descurci, cere ajuror! Nu te lega la cap, dacă nu te doare capul. Atentie la un Leu sau Leoiaca din anturaj. Zodia Leului, nativii din ea, semn de foc, îţi este favorabilă în toate, mai puţin profesia unde se pot naşte divergenţe, concurenţă, chiar conflicte. Poate că ar fi bine, dacă îţi permite punga, să faci cumpărăturile pentru Moş Nicolae încă de astăzi, direct de la producător – măcar ştii ce cumperi. Proiectele începute astăzi pot aduce rezultate excelente.

GEMENI Conjunctura astrologică te avantajează în folosirea iscusită a unor vești, sau informații. Atenție la presă și la rețelele de socializare, poți avea unele date de excepție. Nu le pierde! Un coleg de la serviciu iţi solicită astăzi ajutorul. Fă tot posibilul, pentru că stelele spun ca ajutorul dat se poate intoarce înzecit. Configuraţia astrologică nu este foarte prielnică in abordarea unor persoane din sfera autoritaţii publice. Aşa că lasă pe săptămâna viitoare! Concentreaza-te, lasa confuzia pe alta data. Confuzie care iti sta bine uneori. Uneori!

RAC Zi bună pentru răcuşorul sentimental care eşti! Iţi prieşte orice discuţie la o cafea fierbinte şi faci planuri pentru Crăciun. Prietenii te ajuta fără să-i baţi la cap, totul merge bine! Nu trebuie să schimbi nimic din proiectele pe termen lung. Aspectele favorabile din casa a a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără cheltuieli nejustificate. Perioada îţi este prielnică, în general; cu moderaţie, mai ales la cheltuieli, astazi veţi evita neplăcerile. O şedinta sau o adunare, în orice caz o adunătură, acolo, iti poate da unele indicii pretioase.

LEU Astăzi, mai multă bunăvoinţă şi eleganţă! O zi plină de satisfacţii pentru tine. Cei din jur recunosc că ai dreptate şi îţi acceptă argumentele. Experienţa şi abilităţile tale de Leu înving! O zi plină de satisfacţii pentru tine. După o dimineaţă densă şi evident obositoare, stelele îţi recomandă să te relaxezi, să faci puţin sport, poate alergătură pe bandă, poate sală, poate sauna. Uneori ai nevoie de putina solitudine. Evită imprumuturile de bani sau orice cheltuială importantă. Ultima parte a zilei îţi poate aduce surprize plăcute, veşti de departe.

FECIOARĂ Într-o afacere nouă, fie că este vorba de amor şi pasiune, fie de bursă şi negustorie, trebuie sa porneşti de la premiza că nu ai nimic de pierdut, ci numai de câştigat. Depinde ce şi cât! La serviciu este încă o perioadă calmă fară prea mult de lucru. Pe seară o veste despre o excursie de Crăciun şi ceva petreceri, în avans, de Andrei sau Andree. Aspectele benefice sunt in cumpană astazi cu influenţe mai puţin favorabile, asa că ai astăzi o zi obositoare, dar placută! La serviciu, sau unde activezi, fii pragmatic şi nu contrazice şefii şi colegii seniori. Un zâmbet şi atât, este mult mai indicat. O zi bună în care este bine să vorbeşti mai puţin şi să asculţi mai mult. Poţi afla o mulţime de noutaţi care iţi pot fi de folos.

BALANŢĂ Luna te avantajează în domeniul sentimental și îți ascute intuiția, dar nu este de nicio utilitate în relațiile cu autoritățile publice. Mai pe seară, o cină plăcută și rafinată. Astăzi trebuie sa stai linistit si sa astepti ca ziua sa treacă. Trebuie să fii tolerant şi diplomat, să arăţi consideraţie şi spirit de cooperare, pentru ca să eviţi o mica decepţie. Probabil, cineva nu-şi respectă cuvântul, fapt care a început să devenit regulă. In general ziua îţi este favorabilă, mai ales în afirmarea propriei personalităţi.

SCORPION O zi plăcută, cum nu ai mai avut de mult, dar trebuie să vrei și tu să fie așa. Lasă „înțepăturile” și laudă-i pe cei dragi, concentrează-te cu entuziasm și optimism pe ceea ce ai de făcut. Promovează propriile interese, bazându-te pe prietenii vechi. Astazi eşti plin de energie – energia de care ai atâta nevoie. Pe de altă parte este bine să foloseşti cât mai multe ocazii şi să te relaxezi. Pe total: bune rezultate în domeniul relaţiilor umane şi ale relaţiilor sociale.

SĂGETĂTOR Luna s-a poziționat bine, pentru interesele tale. Trebuie să eviți excesele, exagerările, de orice fel, și să nu-ți iei niciun risc. Mai ales dacă conduci, în trafic, trebuie să fii mai precaut! O oportunitate de făcut bani, aşa că fă bine şi nu-i da cu piciorul. Stăpâneşte-ţi remarcile ironice şi criticile la persoană. Vremea în schimbare, în răcire, iţi dă nelinişti care nu sunt ale tale. Scutură-te de ele şi regăseşte-ţi optimismul şi buna dispoziţie.

CAPRICORN Astăzi nu ai șanse foarte mari, nu te stresa, mâine este o nouă zi în care poți avea mai mult noroc. Însă, o parte dintre Capricorni se pot descurca azi foarte bine, statistic vorbind. Eşti avantajat dacă cauţi să ieşi în evidenţă la locul tău de muncă. Astăzi ai uşurinţă în exprimare. Regaseşti un obiect pe care l-ai crezut pierdut. Sinceritatea şi spontaneitatea ta cuceresc imediat, doar ai tot interesul să fi plăcut de colegii de la serviciu. Lucrurile sunt foarte clare şi simple dacă doreşti să te simţi bine astăzi! Zâmbeşte şi… atât!

VĂRSĂTOR Comunicarea este favorizată, așa că poți informa clar și transparent anturajul asupra proiectelor și dorințelor tale. În special asupra duratei și destinației vacanței tale de Crăciun. Ești foarte aglomerat, ai mult de munca şi niciun spor. Ofera-ţi o pauză şi dă telefon unei prietene, poate ieşiţi in oraş. Dimineaţa este dedicată in special lucrarilor urgente in care poți risipi multă energie. Stelele favorizează o seara relaxantă şi odihnitoare. Cerul înstelat deasupra şi adevărul in inimă – daca adaugi şi puţin mai multă dragoste ai tabloul zilei de azi pictat de astre.

PEŞTI O zi care se anunță obișnuită, dacă nu te-ar neliniști veștile rele din presă. Gândeşte de bine, vezi-ți de treburile tale, de familia ta, de tine. Banul la ban, binele la bine trage! Ai nevoie de ceva mai multă stabilitate. Foloseşte ziua ca să pui ordine în afacerile tale sentimentale. Ai timp, în sfârşit, să stai de vorba îndelung cu prieteni pe care nu i-ai vazut de mult şi pentru care eşti gata să pui masa. Evită, pe cât poţi, grijile şi enervarile, nimic nu este mai important pentru sănătate decat o judecata clara şi echilibrul interior. O zi blândă faţă de tine, pe care o meritai după o perioadă mediocră.