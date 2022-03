HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 29 martie 2022. Băncile finanțează o nouă cursă a înarmărilor

Pe 29 martie s-au născut: John Tyler, John Major, Lavrenti Pavlovici Beria, Sam Walton, Vangelis, Teofilio Stevenson, Christopher Lambert, Marina Sirtis, Lucy Lawless, Virgil Carianopol, Constanţea Buzea, Caius Iacob, Elena Farago.

În ziua de 29 martie se pomenesc „sfinţii mucenici Marcu, episcopul Aretuselor, Chiril diaconul şi alţi mulţi, împreună cu ei” – Vieţile Sfinţilor. Şi ce au făcut numiţii şi ceilalţi mulţi, ca să merite sfinţenia?

Vieţile Sfinţilor ne luminează, de exemplu, pentru Sf.Marcu din Aretusa: „… plin fiind de dumnezeiască râvnă a dărâmat la pământ multe temple de ale idolilor…”. Aşa au pierit capodopere ale arhitecturii clasice şi chiar şi una dintre cele şapte minuni antice, statuia lui Zeus din Olympia, se spune că era făcută numai din fildeş şi aur, cu o înălţime estimată de 12 metri, opera capitală a genialului sculptor Phidias.

”Evenimentul Zilei” din 29 martie 1973 – ultimul soldat american părăseşte Vietnamul, lăsând bună parte din Asie în mâinile comuniştilor chinezi. Robert McNamara avea să observe, mai târziu: „…în istoria militară a lumii nu este alt exemplu în care o forţă superioară să piardă ruşinos războiul şi să aibă atâtea pierderi dureroase provocate de incompetenţe politice”.

Revigorarea industriei de apărare ar putea înlătura eticheta de „nefaste” care fusese destinată armelor. Pe măsură ce statele membre ale UE își măresc bugetele pentru apărare din cauza războiului din Ucraina, industria europeană de apărare câștigă amploare. Unele bănci europene și-au anunțat deja dorința de a investi în apărare. În plus, paradoxal, UE ia în considerare calificarea producției de arme ca activitate dăunătoare din punct de vedere social în proiectul său de taxonomie socială.

De exemplu, SEB, una dintre cele mai mari bănci din Suedia, a refuzat mult timp să finanțeze orice producție de arme. Cu toate acestea, recent și-a schimbat politica strictă și a permis ca fondurile sale să fie investite și în sectorul apărării.

Revigorarea industriei de apărare, o nouă cursă a înarmării, este vizibilă și în Germania. Decizia notabilă a guvernului german de a injecta 100 de miliarde de euro în apărare a fost urmată imediat de cea de-a doua bancă din Germania, Commerzbank, care și-a semnalat și disponibilitatea de a investi mult mai mult în sectorul apărării.

Christoph Atzpodien, directorul general al Asociației Germane de Securitate și Apărare, a cerut recent ca producătorii de arme din UE să fie considerați conform ESG, spunând că „fără securitate, sustenabilitatea nu poate fi atinsă.”

Cu toate acestea, Platforma de finanțare durabilă a UE a luat în considerare o clasificare nefastă a producției de arme, o mișcare aspru criticată de industria de apărare. Potrivit Asociației Industriilor Aerospațiale și de Apărare (ASD), clasificarea dăunătoare planificată „ar restricționa opțiunile de finanțare și, prin urmare, capacitatea de a furniza sisteme de apărare armatelor europene” .

Solicitările pentru un tratament mai bun al industriei de apărare din UE provin nu numai din partea lobby-urilor, ci și din partea altor părți interesate.

„Având în vedere că obiectivul UE este de a sprijini, dezvolta și consolida industria europeană de apărare, acțiunile din alte domenii ale politicii europene nu ar trebui să contrazică acest obiectiv ”, a declarat Ministerul Apărării slovac către EURACTIV Slovacia, subliniind că accesul suficient și de încredere la finanțare este foarte important pentru industria de apărare.

Potrivit guvernatorului adjunct al Băncii Naționale Cehe, Marek Mora, clasificarea armelor ca dăunătoare din punct de vedere social, așa cum este prevăzută de platforma UE privind finanțarea durabilă, nu este adecvată în situația actuală.

„Presupun că autorii propunerii au scris-o înainte de conflictul din Ucraina. Cu siguranță l-ar scrie altfel astăzi ”, a spus el la conferința „Securitatea noastră nu poate fi hotărâtă de alții” din Praga.

Cu toate acestea, guvernul german continuă să se opună. Expertul ESG Max Deml a remarcat că „industria armelor nu a găsit încă sprijin în rândul coaliției tripartite pentru includerea în taxonomia socială a UE” .

Caracteristicile letale ale armelor nu sunt singurul motiv pentru care pot fi considerate nefaste. Industria de apărare este un teren propice pentru corupție. Potrivit Transparency International, sectorul este „o țintă principală pentru corupție din cauza sumelor mari de bani implicate, a legăturilor strânse dintre contractele de apărare și politică și a vălului notoriu de secret sub care operează sectorul.”

În plus, impactul asupra mediului al producției și exploatării armelor este considerabil. În multe state membre ale UE, emisiile militare reprezintă mai mult de jumătate din amprenta totală de carbon a unei țări. Nimic nou, toată lumea știe că războiul face mizerie și că nu este un joc de gentlemeni.

Este evident că lumea a intrat într-o fază de cursă a înarmărilor. SUA are peste o mie de miliarde pentru apărare, în total, cu diferitele agenții, iar China este aproape. Franța a mai lansat la apă un portavion și a luat măsuri pentru extinderea și modernizarea Legiunii Străine. Suedia produce în regim de război câte un avion multirol Saab 39 Gripen la fiecare trei zile. Cehia a mărit producția de transportoare blindate Tatra, a primit comandă de la NATO. Polonia a comandat 200 de rachete ”Javelin” o armă reactivă ”fire-and-forget” care și-a dovedit calitățile, cu brio, în Ucraina.

Să ne bucurăm că ziua de mâine este, în România, încă o zi de pace!

HOROSCOP 29 martie 2022

BERBEC Astăzi iţi cad cumpărături, dar nu din orice fel ci cauţi ceva ca să te aperi de monotonia cenuşie şi mediocritatea care te înconjoară. Ceva frumos, colorat viu şi care nu este făcut în China! Caută şi vei găsi, bate şi ţi se va deschide. Credendo Vides! Renunţarea este recunoaşterea eşecului. Veştile pe care le primesti iţi dau o imagine buna asupra situatiei financiare şi a rezultatului eforturilor familiei tale. Pentru un procent dintre berbeci: solutia legala pe care o asteptati o sa mai intirzie ceva timp, din cauze „obiective”, dar nu-ţi face griji, în ziua de astăzi lipsa veştilor este o veste bună! Un prilej excelent să pui la punct unele probleme legate de casă, sau proprietaţi. Sună-ţi prietenii, aşa, să vezi ce mai fac! Nicio configuraţie negativă si nicio grijă importantă. Este una din zilele acelea când viaţa poate fi ca un parc de distracţii. Noaptea trecută ai avut un vis pe care nu ţi-l mai aminteşti prea bine. Nu ai teamă, totul va fi bine, ca in filmele vechi americane.

TAUR Ai mai toată ziua bine aspectata de stele, aşa că profita ca să obtineti ceva favoruri sau sa rezolvi unele situatii. O veste buna și una nu prea, ca sa fie totul echilibrat. Este o zi vesela si optimista, plină de surprize placute din partea celor dragi, mai ales din partea prietenilor, copiilor/parintilor şi a colegilor. Unii Tauri au de ales, ceea ce este foarte greu pentru nativii zodiei fixe de categorie grea: acţionaza si nu vei greşi, indiferent de comentariile ulterioare ale prietenilor sau de dificultatile pe care le ai de infruntat. Pe total, o zi obişnuită in care rutina începe chiar să te distreze. O veste care se vrea senzaţională, dar nimic interesant, pâna la urma. Dupa orele de la serviciu este bine să te duci undeva unde să faci puţin sport, astfel vei arde energia negativă şi te vei relaxa. Şi mai bârfeşti şi tu puţin şi vezi ce se mai poartă. Mai puţin tutun, mai puţine dulciuri, mai puţin alcool, dar nu renunţa total, pentru că plăcerile vieţii sunt aşa de puţine şi rare!

GEMENI Aştepţi un calător sau trebuie să calătoreşti. Adică să începi o călătorie. Ştii bancul? Radio Erevan este întrebat dacă drumul până la serviciu poate fi considerat o călătorie. Răspuns: depinde dacă te duci sau te întorci! O zi în care nu trebuie să faci schimbări, acasă sau la serviciu! Azi toată lumea te iubeşte şi te laudă. Ai şi nişte bani de încasat, aşa că poţi pleca pe seară la cumpărături sau la distracţie. O zi care pare excelenta pentru tine. Sau pentru unul dintre Gemeni. Niciodată amândoi nu pot fi mulţumiţi, pentru că unul este muritor iar celălat este imortal. La serviciu este relativ bine, îti prieşte orice discuţie la o cafea şi faci planuri de viitor cu colegii şi chiar cu şeful pentru primăvara asta capricioasă şi pentru Sf. Paşti.

RAC Poţi să începi să-ti faci proiecte pentru urmatoarea perioada. Aşa trece ziua mai repede și afli ce idei au și colegii de la serviciu sau, mai pe seară, membrii familiei tale. Cauta cu grija prilejurile sa te afirmi profesional, pentru ca stelele te avantajeaza spre o rapida ascensiune pe scara sociala. Vești bune pe care nu prea le mai aşteptai, dar la care mai sperai. Lumea spune că speranţa moare ultima. Adevărul este că nu moare niciodată pentru că a rămas pe fundul Cutii Pandorei, acolo unde tot ce este, este pentru veşnicie. Mici sau mai mari favoruri din partea anturajului.

LEU La serviciu ca si acasa ta intampina un amestec asortat de treburi urgente care aşteapta hotărîrile şi actiunile tale energice. Insa, prudenţa şi calmul trebuie să fie caracteristicile tale pentru ziua de azi, mai ales daca mergi prin traficul aglomerat din oraş. Fii atent la ce mănânci, mai ales dacă mănânci în oraş. Evită enervarea înainte de masa. Relaxează-te înainte să adormi şi gîndeşte-te la lucruri frumoase şi la amintiri plăcute. Configuratiile celeste sunt favorabile, mai puţin în domeniul familiei. Cu tact şi calm poţi evita discuţiile mai tăioase. Zâmbeşte mult şi nu te lăsa provocat. Pe total o zi bunicică, în special pentru rezolvarea lucrărilor urgente la serviciu. Stelele favorizeaza o seara relaxanta şi odihnitoare. Deci, o seara placută, chiar dacă este la fel cu celelalte.

FECIOARĂ Speculațiile financiare sunt prost influenţate astazi, așa că nu este o idee prea buna să dai sau să primeşti bani cu imprumut. Trebuie să accepti faptul ca viata este in continua schimbare si ca trebuie sa faci parte din schimbare, daca vrei sa ai succes! Sfaturile acestea generale au o particularizare pentru ziua de joi, 29 martie, cand trebuie să schimbi ceva, la serviciu, sau acasă. Este o zi bună, dar evită nepăsarea şi nerăbdarea. Fii prudent şi precaut la serviciu şi mai ales la convorbirile la telefon. Astăzi trebuie să eviţi asumarea de angajamente şi responsabilitaţi pe termen lung, să nu faci promisiuni pe care apoi să le regreţi. Cu toate că iţi place să rezolvi lucrurile clar și net, trebuie să amâni lucrurile pe care nu le poţi rezolva şi să dai dovada de multa diplomaţie, ba chiar şi de puţină ipocrizie.

BALANŢĂ Unele promisiuni ale altora pe care tu le iei drept garanţii te fac să sari in sus de bucurie, dar stelele zic sa dai dovada de răbdare. Primeşti o veste buna, o informatie valabila dar înca totul este la inceput. Din nou te bucuri de mare popularitate printre prieteni, mai ales că veselia şi energia te te fac un companion foarte placut. Eşti foarte constient de valoarea efortului tău de a oferi armonie celor din jur. Roadele acestei silinte se vor vedea in curind si vei fi incantat de rezultate: zâmbete şi flori! Dedică ziua celor dragi. Căldura sufletească şi vorbele bune de azi pot aduce „dividente” plăcute in viitor. Norocul nu te ocoleşte astăzi, oriunde a fi şi orice ai face. Nu este vorba de bani sau glorie, ci de ceva mult mai important, de preţuirea celor dragi! Pentru un procent din nativii din zodia Fecioarei: bineinţeles că o sa realizezi ce ţi-ai propus! Tot ceea ce începi astăzi este favorizat de o configuraţie benefică a Cosmosului.

SCORPION Zodia ta este bine aspectată și, cu toate ca ești la fel de agresiv și ironic, anturajul tau te gasește… adorabil! Stelele-s de vina! In sfirșit, putina liniște pentru o parte dintre Scorpioni. Profita cu entuziasm si sună sau vezi pe net de toţi prietenii de care ai cam uitat de o perioada de timp. Domeniile prietenilor şi ale relaţiilor de familie sunt astazi bine aspectate şi sprijinite favorabil de Cosmos! Foloseşte cum se cuvine timpul de lumină naturală şi nu exagera cu efortul, mai ales seara. Totuşi, în dragoste nu ai chiar atât de mult succes cum ţi-ai dori. Trebuie să descoperi alte mijloace ca să-i fermeci pe partenerii de amor sau de afacerii. Nu amesteca plăcutul cu utilul. Nu-ţi face planuri pe termen lung, sunt inutile. Uită ieri, trăieşte astăzi, mâine – mai vedem!

SĂGETĂTOR O zi plina de hotărari ințelepte: să te lași de fumat, să slabești, să nu mai cheltuiești aiurea banii, sa nu mai pierzi noptile! Sezi si cugeta, spune o vorba ardeleneasca, care azi ti se potriveste. Se pare ca iei o hotarare pripita si trebuie sa te opresti. O persoana din anturaj sau o rudă iti solicita astazi ajutorul. Fa tot posibilul, pentru ca stelele spun ca ajutorul dat se intoarce inzecit. O zi neaşteptat de simpatică, în care toată lumea îţi zâmbeşte şi găseşte că araţi bine. Pană seara chiar că te simţi excelent. Pentru Săgetătorii care raman acasă, este o zi relaxantă in care poţi să pui ordine in bibliotecă. Daca n-ai bibliotecă, sterge DVD-urile de praf. Dacă n-ai DVD aranjeaza discurile de vinyl si casetele. Daca nu ai nimic din inventarul menţionat, atunci ai o problemă!

CAPRICORN Zodia îţi indica o zi de marți cam monotona. Insă o seara placuta si relaxanta, acasa, cu cei dragi. Astazi, trebuie sa folosesti una dintre retetele verificate ale reusitei in viata : sa te comporti ca si cand totul ar fi perfect! Ai o propunere, sau o informatie, despre un loc de munca mai, cu un salariu mai buna si cu un pachet de avantaje imbietor. Totusi sfatul astrologului este sa nu schimbi locul de munca pentru că ultimii angajati sunt primii concediati, exceptie face faptul daca ai dat un concurs pentru respectiva poziţie. Marțea este zi de întruniri masonice, sau de mers la cursuri de dans. Ţi-ai făcut nişte stereotipuri de comportament şi asta nu este rău – te apără de surprize neplăcute. Hic leones!

VĂRSĂTOR Astăzi aveți ceva probleme cu planetele colective în aspecte nefavorabile. Asta inseamna o posibila lipsă de interes a anturajului faţă de interesele tale. Un procent din Vărsători au o zi buna plina de realizari, succese urmare eforturilor trecute. Ai impresia de „deja vu” in aceasta lume unde totul se repetă. O după-amiază plăcută şi relaxantă, după o dimineaţă obositoare. Nu lua şi nu da bani cu împrumut. Nu uita de promisiunile facute. Până la urma nu ai ce sa-ţi reproşezi prea tare. Poate puţina lene, puţin dezinteres şi pierderea prilejurilor evidente! Un procent din Vărsători au interviuri, praguri de trecut – pentru ei este o zi cam obositoare, in care nu poţi să gaseşti un minut de relaxare. Toata lumea vrea să discute cu tine sau iţi cere câte ceva. Horoscopul iţi indica un dar neaşteptat, aparent fără nici o legătură. Dar poate fi ceva întâmplător?! Déjà vu!

PEŞTI Multe conjuncturi favorabile mai ales pentru nativele din Peşti care işi desfaşoară activitatea în sănătate sau educatie. Sfatul este valabil pentru toată lumea dar se adresează in ziua de marți, 29 martie, în special unui procent dintre Peşti: nu te repezi sa tragi concluzii dupa ce ai evaluat situaţia doar câteva minute, lasă decizia până mâine, pentru că noaptea este un sfetnic bun! Ţi-ai planificat destul de bine treburile. Un apropiat iţi vine în ajutor într-o problema personală, pentru care ai emoţii. O discuţie la o cafea şi o vorbă bună te fac să te simţi bine şi optimist. Prietenii te ajută, la serviciu este o perioadă bună. Pentru o parte dintre Peşti este zi de cumpărături. Descoperă magazinele de producator cu marfă bună şi ieftină şi evită depozitele scumpe şi cu produse de o calitate îndoielnică.