Horoscopul lui Dom’ Profesor 29 iulie 2024. Eu nu m-am uitat...

29 iulie

Pe 29 iulie s-au născut Benito Mussolini, Dag Hammarskjöld, Nicolae Steinhardt, Dan Damian, Victor Ion Popa, Carmen Stănescu, Mircea Lucescu, Anca Sigartău.

"Evenimentul Zilei" din 29 iulie 2012 a fost plebiscitul, sau referendumul, pentru depunerea mandatului Preşedintelui României, pe atunci, Traian Băsescu. A fost după cum prevăzusem, Băsescu s-a întors la Cotroceni. Acum, avem un alt preşedinte, care are singurul merit, singurul record, că a reuşit să nu fie supus procedurii de impeachment. Mulţi români sunt sideraţi de cât de nepăsător este preşedintele României faţă de problemele lor. Eu, nu, i-am făcut horoscopul şi v-am avertizat la momentul respectiv!

Parcă văd că la prezidențiale o să se prezinte iar candidaţi pe care nici nu i-aş lăsa să deschidă poarta la Cotroceni!

Dar, asta este soarta coloniilor. În toată istoria colonială a existat un singur preşedinte valabil, care şi-a scos ţara din mizerie: Léopold Sédar Senghor, preşedintele Senegalului pentru două decenii, un om stimat până şi de metropolă - Franţa l-a ridicat în rândul nemuritorilor Academiei Franceze.

Dar hai să nu ne enervăm, este prea cald, dragi lupi, padawani şi hobbiţi!

Astăzi pomenim doi bărbaţi „con cojones”, duri, îndrăzneţi, curajoşi şi inteligenţi: Benito Mussolini şi pe Dag Hammarskjöld. Și un evreu bun de pus pe rană, Nicolae Steinhardt.

Dacă pe Benito, „Il Duce” îl cunoşteţi din istorie, din filme, cărţi etc , pe Nicolae Steinhardt l-ați citit, despre Dag nu ştiţi prea multe, mă gândesc.

Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld, în fotografia din titlu. Un suedez dat dracului, Doamne, iartă-mă, cu sânge de viking în instalație mai mult decât Ragnar cel Mare și Erik cel Roșu, împreună. Cel despre care John F. Kennedy a spus că realizează, că, în comparaţie cu Dag, el este un om mic şi că Hammarskjöld este cel mai mare om de stat al secolului XX!

Un tip dur ca diamantul, foarte înalt, masiv, cu o uitătură care spunea: „Băi lăcustă, dacă nu faci ce trebuie şi este corect, îţi scot rinichii pe nas!” Tehnocrat, economist, diplomat, bancher şi cu pregătire tehnică militară, suedezul Dag a fost numit al doilea Sercetar General al ONU, post pe care l-a ocupat din aprilie 1953 până în septembrie 1961, o perioadă deosebit de dificilă. În timpul lui, ONU era o putere mondială, acel Guvern Mondial dotat cu o armată teribilă aeropurtată, de care se pomeneşte în teoria conspiraţiei.

În una dintre cele mai furtunoase perioade ale istoriei, Dag a construit o armată a „căştilor albastre” bazată pe contingente scandinave, daneze, finice, germane şi cu foşti ofiţeri şi combatanţi din „Legiunea Străină”. O armată de care le era frică la toți. Dotaţi cu arme americane de ultimă generaţie, dar, atenție, și cu cea mai bună armă de asalt, AK-47, fabricată în Cehoslovacia. Atât Vestul cât şi Estul erau la fel de mulţumiţi, sau nemulţumiţi, de prestaţia suedezului, dar îl respectau suficient de mult, a se citi îi erau frică de el, ca să-l susţină, până la urmă.

Mai puţin mulţumiţi erau dictatorii locali. Dag avea un perete plin, la ONU, cu trofee, cu capetele lor, spuneau, glumind, gurile rele de pe atunci. Unul dintre ei, congolezul Moise Ciombe, „ăla de dădea cu bombe”, aflând că Hammarskjöld vine în Congo ca să-şi ţină cuvântul cu scosul rinichilor, cu scosul rinichilor lui, a angajat un mercenar cu un avion de vânătoare, se crede că a fost un Mustang, pentru suma de zece mii de dolari. Puțin? Mult, pentru vremea aceea!

Avionul Douglas DC-6 cu indicativul SE-BDY a fost interceptat la ora locală 12:59 în data de 18 septembrie 1961, de către mercenar, deasupra Rhodesiei, sau Zambiei, cum vreți, lângă Ndola şi doborât cu o rachetă neexplozivă aer-aer. Arma curată pentru un asasinat „fără urme”! Dag Hammarskjöld şi ceilalţi cincisprezece ofiţeri şi înalţi funcţionari ONU au încetat din viaţă din cauza prăbuşirii avionului, au fost, deci, asasinaţi. Mărturia sergentului Harold Julien, singurul care a supravieţuit căderii avionului, dar a murit trei zile mai târziu, în spital, a fost desecretizată după cincizeci de ani de la eveniment şi este edificatoare.

Este absolut clar şi fără urmă de îndoială că Dag Hammarskjöld a fost asasinat! Mai mult, recent, s-a descoperit că, pilotul avionului agresor, Jan van Risseghem, un mercenar belgian, a mărturisit că a primit ordin și de la MI6 să-l doboare pe Secretarul General ONU. ”Uneori faci ceea ce nu dorești să faci!”

Postum, Dag Hammarskjöld a fost acoperit de onoruri şi recompense printre care s-a numărat şi un Premiu Nobel pentru pace. Una dintre foarte puținele excepții la regula că premiul cel mai râvnit din lume se acordă doar persoanelor în viață.

De atunci, după Dag Hammarskjöld, ONU a început să decadă. Şi a ajuns la umbra caraghioasă din ziua de astăzi!

Sincer, nu înţeleg de ce totul decade, prostia devine virtute şi vorba lui Umberto Eco: „idiotul satului este purtător de adevăr”! Probabil entropia și căldura sunt de vină, umanitatea îmbătrâneşte, degenerează şi se prosteşte. Poate și de la radiaţii? Bună întrebare!

Ei, nu este nicio tragedie, au mai fost patru civilizaţii înaintea noastră pe Pământ! Şi, în eternitate, orice se poate întâmpla...

A venit arhontele de Constantinopol, Prietenul Muzicii, a stat tot weekendul în pustnicia mea, s-a jucat cu cațelușele și am mâncat împreună mămăligă cu brânză de capră, smântână și cu ceapa roșie, am băut apă rece ca gheața de la Izvorul lui Burebista. Asta a dorit domnia lui. Am discutat despre una, despre alta. Mi-a spus mai multe istorii adevărate. Poate o să vi le spun și domniilor voastre. Poate, nu!

Subiectul cel mai discutat, peste tot, este legat de deschiderea Jocurilor Olimpice de la Paris. Avertizat de prietenul meu Pierre, care a fost un fel de referent, pe lângă organizatori, nu m-am uitat. ”Este o porcărie, să nu te uiți, o să te enervezi!” mi-a spus. Așa am făcut. Numai discutați atâta despre evenimente negative, care sunt făcute să vă influențeze negativ viața. Dar mă tem că dezastrul organizatoric de la Paris va invita teroriștii musulmani la lucru. Poate vor ataca echipa Israelului, cum au mai făcut, la München, în anul 1972. O să trăim și o să vedem. Ceva început prost nu poate să meargă bine...

Așa că avem suficiente motive de neliniște, dar să avem speranță, să așteptăm ziua de mâine cu încredere, doar este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 29 iulie 2024

BERBEC Te simți bine în pielea ta la început de săptămână! Un val de optimism te poate ajuta să gândești pozitiv și colorat! Dacă reușești să-ți temperezi nerăbdarea, vei câștiga, optimismul tău în creștere îți crește nivelul de energie. O conjunctură astrală aparte poate influența familiile să-și dorească să trăiască în mediul rural, departe de agitația orașelor. Prin urmare, această zi ar putea anunța noi idei cu privire la locul unde vei trăi. Pacea nu este sinonimă cu plictiseala, ci doar cu liniștea!

TAUR Luni, regândește situația dintr-un unghi diferit pentru a merge mai departe. Trecutul nu poate fi o referință pe care să te poți baza. Efervescența cerebrală ieșită din comun te-ar putea face să exagerezi la nivel fizic. Faci un pas înapoi de la munca ta, în schimb, te concentrezi la planurile tale de viitor pentru a le detalia. Îți poți pune la îndoială abilitățile personale, dar nu îți supraestima limitele. Fii vigilent!

GEMENI Ai toate șansele să poți minimiza dezacordurile cu ușurință. Îi vei impresiona pe cei din jur cu această abilitate. Dacă reușești să-ți reduci la tăcere îndoielile, vei reuși să-ți menții energia psihică într-o formă bună. Încăpățânarea și dinamismul tău sunt cei mai buni aliați ai tăi astăzi. Poți acționa concret mai liber, îți vezi mai bine potențialul. Așa că bucură-te de el, mergi mai departe cu încredere!

RAC Vorbește liber despre ceea ce te preocupă. Vei pleca de la o bază mai clară. Ești plin de energie și bine dispus în timpul zilei, dobori barierele și te faci remarcat. Corpul tău are, însă, nevoie de odihnă și de mai multă moderație în activitățile tale. Relaxează-te și detașează-te de problemele vieții de zi cu zi în a doua parte a zilei, după programul de lucru.

LEU Cu siguranță, poți fi irezistibil astăzi. Pe de altă parte, rezistă tentației de a abuza de această putere pentru a-ți impune ideile și proiectele, care s-ar putea să pară puțin prea îndrăznețe, chiar obraznice. E bine să procedezi mai discret. Ești condus de dorințele tale și dai dovadă de o ardoare fără margini. Astăzi pare să nu-ți fie teamă să îți asumi anumite riscuri în activitățile tale și să îți urmezi cu încredere propria logică.

FECIOARĂ Ce eforturi să faci pentru a-ți îmbunătăți finanțele? Rigoarea ta te împinge în direcția bună. Această zi îți oferă libertatea să acționezi liber și să te gândești la proiecțiile bugetare. Poți avea ocazia să înveți lucruri utile pentru viitorul tău. Folosește-ți memoria. Ești mai receptiv la preocupările celor apropiați. Este timpul să devii mai flexibil!

BALANŢĂ Un vârf de energie te face să acţionezi rapid, fără să gândeşti prea mult. Ai tendința să fii excesiv astăzi... Ai grijă să nu jignești sensibilitatea celor din jur, impulsurile tale vor fi sub semnul întrebării. Arată-ți sentimentele cu blândețe. Combativ, atrăgător și strălucitor în același timp, vei ataca direct consecințele proiectelor tale curente pe plan financiar. Într-adevăr, această zi va fi decisivă la nivel material pentru că poți face pasul corect spre siguranța financiară.

SCORPION Luni, ai fi bine sfătuit să-ți folosești capacitățile tale superioare de discernământ cu cei din jurul tău. Aceștia se luptă să-și arate ceea ce pot. Nu forța nimic și trăiește în prezent fără să-ți pui întrebări. Ești într-o formă bună și ambalezi motorul la maximum. Dar ai grijă, nu te juca cu focul. Nimeni nu este inepuizabil și, dacă nu ești atent, îți vei transforma programul supraîncărcat într-o misiune imposibilă.

SĂGETĂTOR Viziunea ta pe termen lung câștigă în claritate, mai bine pui în perspectivă supărările prin care treci. Îți controlezi mai mult emotivitatea, vei câștiga în energie la acest capitol, forma ta fizică și psihică este mai bună pentru că te străduiești să îți gestionezi mai bine rezervele. Nu da buzna, mai ales în domeniul sentimental sau în cazul unei promisiuni primite mai demult. Provocarea ta cea mai mare este mereu sfânta răbdare!

CAPRICORN Astăzi poți avea tendința să vorbești prea repede. Evită gafele, gândește diferit și, mai presus de toate, rămâi moderat. Pe măsură ce te cerți la nesfârșit pentru a-ți apăra cauza, te poți simți epuizat. Evită vorbăria sterilă! Din moment ce stelele îți indică o perioadă de noroc, este timpul să acționezi. În toate domeniile, ți se recomandă să acționezi rapid. O poți face fără nicio ezitare!

VĂRSĂTOR Această zi promite să fie liniștită... Este timpul să te gândești mai mult la tine și la cei dragi! La nivel relațional strălucești! Poți avea interacțiuni sociale foarte plăcute și utile. Te pricepi să-ți împarți timpul fără a neglija pe nimeni. Vești bune, anturajul tău crede că ești minunat așa cum ești și te apreciază cu toate calitățile și defectele tale! Nu uita să faci încălzirea înainte de a face exerciții fizice, fii atent la mișcările bruște!

PEŞTI Poți avea o mare dorință să părăsești “acvariul” tău, rutina ta de zi cu zi. Conjunctura astrală te poate influența să fii acela care judecă și critică, care îi vorbește pe alții de rău pentru plăcerea de a fi ironic. Atenție la pagubele pe care acest comportament le poate provoca fără ca tu să intenționezi. Ai putea atrage dușmănii de durată, care nu ar face decât să-ți încetinească evoluția și să te priveze de o parte din popularitatea ta, care înseamnă mult pentru tine.