HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 28 februarie 2023. Ce se întâmplă dacă nu există o „Cale” către iluminare? Bună întrebare!

28 februarie

Pe 28 februarie s-au născut Rene Reaumur, Mario Andretti, Vincent Minelli, Cristofer Kraft, Brian Jones, Dino Zoff, Gh. Şincai, Gh. Marinescu, Gheza Vida, Virgil Almăşanu.

În calendarul creştin-ortodox pomenim pe Cuv. Gherman, născut aici, în Sciţia Minor, adică în nordul Dobrogei.

”Evenimentul Zilei” din 28 februarie 1972 – Poliţia franceză şi elemente din Deuxieme Bureau (Serviciul Secret) fac cea mai mare captură din toate timpurile în portul Marseilles: aproape două tone de heroină pură. Operaţiunea a fost la baza scenariului filmului „The French Connection”.

28 februarie 1988 – Poliţia din Miami a constat un caz de crimă: un proaspăt ginere de 80 de ani i-a dat cu ciocanul în cap miresei lui de 76 de ani, în urma unei certe aprige despre cum aveau să-şi petreacă luna de miere. Tineri pasionali și nechibzuiți!

Nimic în ”Kalendar”.

Kevin Berryman, călugăr budist Theravāda (metoda tradițională) dar și doctorand la Universitatea Monash din Melbourne, a scris un eseu care amintește destul de exact experiența mea de viață. Iată:

Ce se întâmplă dacă nu există o „Cale” către iluminare? Ce se întâmplă dacă experiențele noastre de trezire – acele momente temporare, dar puternice de percepție, claritate, acceptare și auto-depășire – nu ne direcționează către stări permanente de fericire, unitate și libertate? În loc să urcăm pe o potecă marcată clar, s-ar putea să ne trezim în derivă pe un ocean imens și nemiloas.

Experiențele care par să ne îndrepte către iluminare, cunoscute sub denumirea de experiențe de trezire, sunt adesea considerate greșit drept pozitive fără echivoc și excepții. Fie că sunt inițiate prin practici precum meditația, rugăciunea, ritualul, reflecția, privarea senzorială sau utilizarea halucinogenelor, se crede adesea că aceste stări spirituale puternice dezvăluie misterele vieții, oferă o formă de fericire supremă, dezvăluie așa-numitul adevăr superior sau chiar conduce la transformări pozitive permanente. Totul pare atât de perfect. Dar pentru oricine a experimentat schimbările radicale care însoțesc o experiență de trezire, nu este atât de simplu. Cunoașterea elitistă are un cost.

Încurajați de o experiență de trezire și de promisiunea iluminării, unii oameni aruncă totul: familie, prieteni, bere, sex, divertisment, bani, chiar și părul și simțul decent al modei. Cu zeci de ani în urmă, am renunțat la toate acestea pentru a deveni călugăr în rodaj, să caut Înălțarea și Calea spre fințele de lumină. A meritat? Ei bine, deși sunt încă parțial luminat, am avut o mulțime de experiențe puternic transformatoare: intuiții intense, epifanii copleșitoare, emoții euforice, sentimente de auto-depășire și equanimitate de neclintit. Nimic nu pare să se compare cu profunzimea lor. Dar claritatea poate veni la pachet cu confuzia. Uneori, euforia care însoțește epifania face loc dezorientării, iar autodepășirea se poate transforma în autoînșelăciune. Mi-au luat ani de fundături greșite pentru a realiza că nu toate transformările din experiențele de trezire sunt în direcția corectă.

Prima mea experiență transformatoare nu a venit nici prin meditație, nici prin intuiții religioase, ci printr-o experiență de viață ciudată, la Teheran. Eram sub o presiune enormă, aveam de luat o hotărâre capitală. M-am dus, era într-o vineri de septembrie a anului 1983, la Saadabad, la fostele castele ale șah-in-șahului, pe atunci, poate și astăzi, muzeu public. Eram copleșit de frumusețea calmă care mă înconjura în contrast cu furtuna mea interioară. Simțeam că mai am puțin și fac explozie. Am auzit un sunet profund, foarte jos, puternic și m-a cuprins o amețeală dulce. Mi-am revenit, vedeam perfect, de atunci nu am mai avut nevoie de ochelari, culorile erau mai vii, sunetele mai atrăgătoare. Cunoștințele din capul meu se aranjasesră altfel. Știam. Chiar știam! Pentu prima dată, am întrezărit „eu însumi” ca fiind nimic altceva decât un tipar, o iluzie care s-a schimbat și s-a mișcat din punct de vedere perceptiv fără nicio substanță reală. Ceea ce am crezut că eram „eu” toată viața mea a fost „non-eu”. Acest lucru s-a desfășurat în toată gloria sa zguduitoare din lume în timp ce priveam la modelele complicate ale unui covor persan, care s-a mutat cumva în fața ochilor mei. Am văzut că aceste modele au fost create de nenumărate fire, care erau ele însele formate din nenumărați atomi. Lucrul pe care mi-am presupus că eram „eu” nu era diferit: o grămadă de particule în mișcare formate într-un model. Centrul căruia m-am luat să fiu dezintegrat și cuprins în covor. La acea vreme, aceasta a fost cea mai importantă experiență pe care am avut-o vreodată. A spart ceva în mine – în bine. Singura problemă a fost că habar n-aveam cum să pun la loc piesele sparte.

Ce ar trebui să facem dacă ne trezim zdrobiți de o experiență de trezire ? Din păcate, nu există un manual „Trezirea pentru idioți”. Este destul de greu să găsim cuvintele pentru a descrie ceea ce am întrezărit, cu atât mai puțin să înțelegem care a fost experiența. Și cum ne trăim viața după aceea? Răspunsurile nu sunt ușor de găsit. Deocamdată, ne putem baza pe îndrumări din tradițiile contemplative.

Atunci, la Teheran, a fost nivelul 2.0. Am mai avut două treceri la alt nivel, acum sunt 4.0.

M-am oprit la importanța experimentării unor perspective spirituale puternice care pot schimba radical modul în care te raportezi la existență. Dând la o parte perdeaua, este aproape imposibil să nu vezi ce se ascunde în spate. Dar poate să nu fie ușor de explicat. Diferite tradiții contemplative, religii și culturi au încercat să descrie aceste experiențe „de nedescris” și la ce duc ele cu diverși termeni, inclusiv transcendență, absorbție, unicitate, dizolvare a ego-ului sau neant.

Indiferent de modul în care sunt descrise, cercetările contemporane au descoperit că aceste experiențe tind să împărtășească o aromă comună de „trezire” alcătuită din anumite ingrediente cheie. În primul rând, ei împărtășesc un sentiment de unitate , în care sinele sau ego-ul individului pare să se dizolve în unicitate – fie acel zeu, conștiință universală sau o stare în care sinele și ceilalți se estompează. În al doilea rând, ei împărtășesc un sentiment de intensitate emoțională, în care sentimente puternice, cum ar fi iubirea nemărginită, extazul, beatitudinea, venerația absolută sau compasiunea pură, pătrund în fiecare aspect al ființei cuiva. În al treilea rând, împărtășesc un sentiment de claritate , în care oamenii descriu o anumită înțelegere sau perspectivă despre natura existenței lor. În cele din urmă, există un sentiment de capitulare sau acceptarea morții, a procesului de Înălțare, spre deosebire de a-l face să se întâmple, un sentiment de predare față de divin sau un sentiment de equanimitate echilibrată cu toate lucrurile.

Uneori, aceste ingrediente creează transformări profunde. Ultimul lucru în mintea mea de tânăr de 30 de ani în prima noaptea de după trezire, a fost că mă uit la un covor persan m-ar putea duce în cele din urmă să devin un călugăr. Flashul de iluminare nu numai că zdrobește lumea în acest moment, ci poate servi și ca punct de inflexiune pentru schimbări permanente. Multe domenii ale vieții unei persoane se pot schimba după experiență, inclusiv simțul sensului și scopului, credințele și valorile, relațiile, chiar și cariera și sănătatea lor. În plus, aceste schimbări par să fie în mare parte în bine.

Problema este că experiențele de trezire sunt atât de puternic transformatoare, încât pot fi, de asemenea, total înșelătoare. În unele cazuri, ele pot duce la zboruri ale fanteziei. În alte cazuri, iluzii. Deci, ce ar trebui să faci după ce ai avut o experiență de trezire? Cum poți depăși sentimentul de a fi aruncat în derivă pe un ocean vast? Bune întrebări!

Primul pas ar putea fi cel mai greu: găsiți un ghid. Deoarece experiența va fi probabil nouă, subiectivă și unică, este greu să-i dai sens. Aici pot ajuta tradițiile contemplative, inclusiv marile religii sau alte practici spirituale, credințele culturale indigene sau cadre mai moderne precum transcendentalismul. Odată ce ați găsit o tradiție și comunitatea ei relevantă, puteți găsi un ghid care a avut experiențe similare. Acest proces este dificil și descurajator. Implica multe încercări și erori și s-ar putea să întâlniți niște oameni și idei ciudate pe parcurs. Dar merita. Găsirea unui ghid vă poate ajuta să înțelegeți experiența și să vă dați seama ce să faceți în continuare.

Dar de ce nu poți să o rezolvi singur? De ce ai nevoie de un text din Epoca Bronzului sau de vreun ciudat chel într-un cearceaf portocaliu pentru a reinterpreta ceea ce ai trăit în miezul ființei tale? Acest lucru nu înseamnă că profesorii, tradițiile sau comunitățile dețin răspunsuri infailibile, ci mai degrabă că nu este ușor să dai sens experiențelor de trezire fără ajutor. De fapt, pot exista riscuri uriașe în încercarea de a rezolva aceste experiențe singur. Fără o verificare a realității, ați putea interpreta „trezirea” domniei voastre ca fiind mai semnificativă decât a fost.

Acest lucru ne duce la al doilea pas: nu supraestima experiența ta de trezire. A avea una dintre aceste experiențe nu înseamnă că ești iluminat, sau adept spiritual, sau expert. Ai făcut un prim pas important, dar mai sunt multe, multe altele de făcut. Oamenii se gândesc adesea la experiența lor inițială de trezire ca la atingerea unei destinații. Dar dacă ne imaginăm plecând într-o călătorie peste ocean, este mai probabil că tocmai ați scos nava din port. Aici cadrele contemplative și comunitățile lor vă pot ajuta să vă îndreptați în direcția corectă.

Considerând experiența ca fiind mai mult decât ceea ce este, ne poate duce în amăgirea spirituală. A crede că am ajuns la destinație ne face să plutim acolo unde ne aflăm sau, mai rău, să mergem mai departe în direcția greșită. Adesea, oamenii doresc cu atâta ardoare ca aceste experiențe să apară din nou, încât încep să le imagineze, fără să realizeze niciodată că creează o fantezie de evadare. Există oameni în lume, și nu puțini, cărora le-a apărut odată o imagine vie în cap și apoi și-au petrecut următoarele câteva decenii crezând – și spunând altora – că au puteri mistice. Este ușor să fii orbit de strălucirea unei experiențe de trezire.

Efectele secundare pot fi persistente, dar experiențele în sine nu durează pentru totdeauna. În cele din urmă, existența banală se strecoară din nou pe măsură ce ne confruntăm cu locurile de muncă, bănci, rate, copiii bolnavi sau cuptoarele cu microunde murdare. Experiența devine o amintire. Indiferent, această amintire poate servi acum ca unul dintre cele mai influente puncte de referință pentru restul vieții noastre. Poate ne poate schimba în bine. Dar nu există nicio garanție.

Deși este greu de evaluat cine se va schimba , transformările de lungă durată probabil au ceva de-a face cu ceea ce cercetătorii numesc o „schimbare secundară”. Aceste schimbări sunt transformări semnificative care modifică valorile, credințele și atitudinile – produc o nouă hartă cognitivă a realității, care poate duce în cele din urmă la schimbări permanente în simțul identității.

Ce declanșează această schimbare secundară? Cele mai multe rapoarte indică faptul că aceste transformări sunt asociate cu auto-depășirea în timpul unei experiențe de trezire – un sentiment al sinelui fiind dizolvat sau deconstruit și apoi transformat prin sentimente de unitate, intensitate emoțională, claritate și acceptare. Dar numai anumite părți ale identității tale sunt susceptibile de a se schimba, iar acestea ar putea include trăsături morale. Schimbările morale pot fi un indicator cheie pentru schimbarea permanentă, deoarece trăsăturile morale sunt considerate a fi mult mai important pentru sentimentul de sine și identitate decât orice altă parte a minții. În timpul experiențelor de trezire, identitatea ta morală s-ar putea schimba ca răspuns la sentimente intense de unitate și alte emoții. Deci, întrebarea dacă te vei schimba și în ce măsură ar putea depinde de cât de mult îți schimbă experiența identitatea morală. O singură experiență nu te va transforma probabil într-un sfânt, dar micile schimbări pot face diferențe mari în timp – te pot pune într-o direcție care va duce în cele din urmă la o schimbare pozitivă.

În mod ideal, nu ai avea nevoie de o experiență de trezire pentru a te îmbunătăți, dar a avea una poate servi drept busolă care să te ghideze prin viață. Aici este util să ne amintim elementele primare ale unei experiențe de trezire: un sentiment de unitate, intensitate emoțională, claritate și renunțare, sau acceptare. Experiența poate părea dezorientatoare, dar reflectând în mod repetat asupra acestor elemente subiective și încercând continuu să le integrezi în viața de zi cu zi, începi un proces de transformare profundă care îți poate îmbunătăți viața mentală și modul în care acționezi în lume. De exemplu, cultivați un sentiment de unitate care include varietatea formelor de viață de pe această planetă? Amintirea calităților unificatoare ale experienței vă poate ajuta să ajustați continuu răul sau să vă ajutați lumii prin interacțiunile voastre etice. Aduci în relațiile tale stări pozitive intense din punct de vedere emoțional, cum ar fi compasiunea, recunoștința sau bunătatea? Amintirea experienței îți reamintește să extinzi aceste emoții nu numai asupra persoanelor cărora le ții, ci și asupra celor cărora le ești indiferent, pe care s-ar putea să nu-i cunoști niciodată sau chiar celor care te enervează. Cum continuați să utilizați claritatea din experiența trezirii pentru a vă modela prioritățile sau deciziile în viață? Claritatea poate fi folosită pentru a reflecta asupra modului în care îți petreci timpul prețios în această viață. În cele din urmă, aduci un sentiment de predare sau acceptare în modul în care operezi în lume? Depășirea dorințelor egocentrice și predarea la ceva mai mare îți poate oferi un scop sporit. Pentru ca o experiență de trezire să conteze cu adevărat într-un sens mai mare, nu ar trebui să te îmbunătățească doar pe tine,

Este nevoie de multă muncă, reflecție și răbdare, dar stările subiective ale unei experiențe de trezire pot deveni parte a realității de zi cu zi. O epifanie temporară poate trăi pentru totdeauna în acțiunile tale. Dacă ai fost suficient de norocos pentru a-ți transforma conștiința printr-o experiență de trezire și te-ai gândit Ei, și acum? , acești pași vă pot oferi o direcție. Nava ta este în ape deschise. Instrumentele domniilor voastre de navigație funcționează. Acum aveți un ocean de străbătut!

Am scris acest eseu în ultima zi de februarie, pentru că de mâine încep sărbătorile feminine ale primăverii, sunt alte subiecte de tratat. Și pentru că ucenicii mei m-au rugat de multe ori să revin asupra Căii de urmat. Cel mai insistent este și cel mai promițător, Gabi. Fiecare are propria Cale, așa cum în ocean nu pot fi trasate șosele. Fiecare știe unde trebuie să ajungă, dar fiecare are Calea lui.

Acum vă rog să mă ierte domniile voastre, sunt, din nou, insistent, chemat pe Dimineața Astrologilor, tocmai din Africa de Sud. Ce să fie, ce să fie? O să aflu, negreșit și dacă este interesant vă spun și domniilor voastre, pentru aceea este mâine mereu, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 28 februarie 2023

BERBEC Atenția și informațiile bune îţi permit să depistezi o ocazie, oportunitate şi apoi să aştepţi momentul favorabil. Evită amestecul celor din jur, chiar bine intenţionaţi, în treburile tale. Analizează cu atenţie şi dă curs deciziilor profitabile cum ar fi să scapi de lucrurile nefolositoare din casa sau de la birou. Sufletul tău bun te împinge spre compromisuri. Este şi aşa bine, dar fii generos cu cine merită. Un procent dintre Berbeci este într-o uşoară pierdere de energie. Supraveghează-ţi sănătatea şi in special alimentatia.

TAUR Astăzi, dacă nu înţelegi ceva, la serviciu sau acasă, mai bine cere precizări decât să faci o confuzie, o greșeală, care poate te costă şi bani. Nu risca, decât la jocurile de noroc! Poate fi doar jumătatea ta care uita să ia pâine şi întârzie cu băieţii. Sau poate că este altceva, Astrologia nu este o ştiinţă precisă ca să dea nume, adrese şi numere de telefon. Aşa că este bine sa dai un tur de telefoane pe la rude şi prieteni ca sa vezi cui ii tremură şi îi suna fals vocea sau iți raspunde cu subînţeles.

GEMENI Termină ceea ce ai de făcut, doar este sfârşitul lunii. Cere ajutor, dar finalizează! Pune punct și de la capăt. Folosește-ți ironia ca să ții la distanță, să descurajezi, potențialii ostili! Pe de altă parte cineva “bine intenţionat” îţi şopteşte că eşti subiect de discuţie. Majoritatea barfelor şi intrigilor nu se fac din răutate ci din plictiseala şi mahalagism, aşa că nu te enerva in mod disproporţionat şi inutil. În situţia în care vrei să iei atitudine, (oare nu este Zodia Gemenilor cea mai vocala?), consulta-te astăzi cu cei născuţi sub semnele Taurului şi ale Leului, vei gasi multă bunavoinţă, sfaturi competente şi idei bune.

RAC Nu exagera, afacerile personale sunt bine aspectate, cei pe care îi întâlneşti astăzi par că sunt binevoitori! Cineva aşteaptă un răspuns de la tine, dar astăzi nu trebuie să te grăbeşti. Ai multe de terminat, multe de început, multe de făcut, dar unele inexactităţi din trecut te bântuie şi te întrebi de ce ţi se întâmplă tocmai ţie. Lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul degeaba – rezolvarea pare că nu mai stă în puterea ta. Oricum, pretenţiile celor din familia ta şi din cercul tău de prieteni sunt cam mari.

LEU Zi obositoare, densă. Nu este cazul să faci schimbări esenţiale, pe niciun plan. Discuții pe teme diverse în cursul prânzului. Nu încerca să-ţi impui cu orice preţ punctul tău de vedere! Banii făcuţi uşor se termină la fel de uşor, iar cei munciţi nu ajung niciodată. Şi pentru Numele lui Dumnezeu, nu mai pune banii la bancă – investeşte! Bogaţi vor fi mai bogaţi şi săracii mai săraci, via bancă. Legea concentrării capitalului. Pe seară trebuie să ţii seama că eleganţa şi bunul-gust sunt elementele necesare lansarii in societatea care contează.

FECIOARĂ Ziua e favorabilă pentru începerea unor proiecte noi, numai după ce te interesezi de înţelegerile făcute. Lumea uită! Determină, prin ajustări succesive, ca partenerii să fie de accord. Astăzi ai câteva ore bune de aspecte favorabile. Totul este posibil, dar nu orice este permis, după cum spune filozoful tibetan ! Mai multă obiectivitate şi răbadare, pentru ca cel ce nu are răbdare nu are nici o filozofie. Sănătatea este bună dar atentie la varaiaţiile de temperatură şi la umiditate, banii sunt şi ei bine aspectaţi, adică atenţie cum îi cheltuieşti.

BALANŢĂ Marțea, trei ceasuri rele şi sfârşit de lună! Cum stai cu superstițiile? În orice caz, astăzi ajungi seara târziu acasă. Dacă este aşa, atunci distracție să fie, sau la bal, sau la spital! Speculatiile financiare sunt prost influenţate azi, aşa că nu este o idee prea buna să te duci la şeful tău ca să-i ceri o mărire de salariu. Nu te lua dupa cine stie ce aiureli, zodia ta este conservatoare şi respecta întotdeauna tradiţia. „More maiorum” – dupa obiceiul stramoşilor, este deviza veche a zodiei! Ia lucrurile uşor şi cu mult calm.

SCORPION Chiar dacă ai dreptate şi spui numai adevarul, parcă nu este bine să faci remarci mai acide despre colegii, sau prietenii tăi! Nu te mai repezi să “înţepi”, fii serviabil şi cooperant! Dezamăgirea pe care o simţi pe plan sentimental este urmarea prostului tau obicei sa idealizezi in mod nerealist situaţia şi persoana in cauza! Planifică, poate în weekend, o clarificare a priorităţilor. Ori la bal, ori la spital! În cursul dimineţii evită disensiunile, mai ales dacă discuţi cu mai mulţi oameni. Probabil la serviciu sau unde îţi petreci dimineţile. Din nou ai impresia aceea ciudată că discuţia voastra este o terapie de grup, nu un dialog intre oameni normali.

SĂGETĂTOR Aspecte favorabile deciziilor importante, la muncă. De asemenea, o zi aproape relaxantă, ba chiar interesantă sub aspectul relaţiilor umane. Dar, nu promite nimic, mai ales la serviciu! Configuraţia stelelor de azi indică o posibilă veste bună, sau o comunicare importanta pentru proiectele tale personale din viitorul apropiat. Proiecte care sunt pe un drum critic, dar să ştii că viitorul îţi surâde şi totul o să fie bine. O problema cu o factura. Cel mai probabil nu ai bani să o achiţi. Nicio problema, pune-o lângă celelalte neachitate – dar să le ţii în ordine!

CAPRICORN Cooperezi bine cu cei dragi. Vitalitatea ta urmează oscilațiile empatiei, nu ești gata să-ți asumi mari proiecte, efort susținut. Caută calmul și liniștea ca să-ți încarci bateriile! O dimineaţă foarte dinamică în jurul cafelei, cu multe vorbe. Se discută din nou despre vechi proiecte şi idei. Discuţii, în general sterile. Trebuie să-ţi temperezi gama reacţiilor, nu te enerva degeaba, pentru că orice ai face tot acolo o să ajungi. Eşti prins în angrenajul cotidian ca şi Charlie Chaplin în acel celebru film mut. Astăzi ar trebui să înveţi să spui: nu! Multe lucruri îţi otrăvesc viaţa şi sufletul. Alege-te pe tine!

VĂRSĂTOR Probabil că se apropie primăvara! O simți cu fiecare fibră a ta și dorești soare, flori și căldură. Frecventează prietenii care te fac să te simţi bine, te aprobă şi chiar te răsfaţă. Pentru ca esti considerat un adept al ştiintei şi tehnologiei astazi colegii iti cer sprijinul pentru că nu mai merge filtrul de cafea! Sau în orice caz ceva maşinărie care nu merge cum ar trebui. Sau în registrul sentimental ceva nu merge cum ar trebui ? Analizează cum trebuie şi lasă iluziile şi utopiile. Nimeni nu a reuşit vreodată să facă pe partener să fie „mai bun”. Doar un fel de dresură superficială, dresură de pisici, care cade patetic la cel mai mic conflict.

PEŞTI Planurile făcute în sfera personală pot aduce în viitor rezultate bune. Dar, o dispoziţie repede schimbătoare îţi poate influenţa ziua. Cei mai buni aliaţi îţi sunt cei dragi, cei apropiaţi. Astăzi este ziua noutăţilor, a veştilor, unele, dacă nu majoritatea, chiar bune. Trebuie să te concentrezi asupra cadrului general, a strategiei, în general şi atunci şi micile detalii care te obsedează şi enervează vor cădea la locul lor. Mai pe seară, trebuie sa verifici un dispozitiv domestic mecanic sau electronic – ca să nu-ţi facă probleme pe viitor. Mobilul sau laptop-ul?