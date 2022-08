HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR 27,28 august 2022. Termopile și Niceea

27,28 august

Pe 27 august s-au născut Maica Teresa, Georg Hegel, Yasser Arafat, Leon Leviţchi, Miron Nicolescu, Zigu Ornea, iar pe 28 august Wolfgang von Goethe, Ingrid Bergman, Charles Boyer, Nicolae Herlea, Rodica Ojog-Braşoveanu, Horia Lovinescu.

În calendarul creştin ortodox, pe 27 august, sunt Sfinţii: Pimen cel Mare, Eutalia, Fanurie şi Osie episcopul Cordobei. Pe 28 august este Sf. Cuv. Moise Etiopeanul (Arapul). „În părţile Egiptului era un tâlhar vestit, cu numele Moise, de neam etiop şi negru la faţă”. Suficiente daruri ca să fie proclamat sfânt, glumea Catolicosul, Patriarhul Armean, din Isfahan. L-am întâlnit acum peste treizeci de ani de ani. Bun, în calendarul ieftin pe care-l am, mai sunt pomeniţi şi Sfinţii: Dreptul Iezechia, Diomid, Ana Proorociţa, fiica lui Fanuel.

Nimic, dar nimic în ”Kalendar”.

„Evenimentu Zilei” din 28 august 1895 a fost că „motocicleta” a fost patentată de Gottlieb Daimler, în Germania. Sursă ”Book of Days” pagina 428. Începutul unei epoci de pasiune şi romantism, de duritate şi visuri pe acest cal modern, motocicleta. „Dumnezeu a creat omul, Mr. Colt l-a făcut egal şi motocicleta i-a dat libertatea!” din înţelepciunea hippy, poate cel mai interesant folclor modern!

Uneori Istoria uită, Biserica are alte priorităţi, oamenii sunt nerecunoscători! Dacă astăzi Creştinismul este ceea ce este, acest lucru se datoarează spiritului politic şi credinţei fără pată şi a muncii, înțelepciunii și inteligenței episcopului Osius (Osie) de Cordoba, pe care îl pomenim astăzi, 27 august. În acel timp politica era religie și religia era politică. De exemplu, împăratul roman era și Pontifex Maximus, Marele Preot.

Alţii au luat mantia gloriei de pe umerii lui Osius şi au purtat-o prin istorie. Pentru că el, Osius, este cel care a organizat şi dus la îndeplinire, cu râvnă şi cu har, dar cu multă modestie şi discreţie, marea sa realizare: Imperiul Roman nu mai prigoneşte creştinii, ba, mai mult, creştinismul, începând cu Marele Consiliu de la Niceea din anul 325 se poate spune că devine religie de stat.

Sunt legende şi scrieri istorice despre cum l-a slujit episcopul Osius pe Constantin cel Mare şi cum a reuşit ca dintr-o minoritate oprimată de 8-9% să aducă creştinii în situaţia să prevaleze, în câţiva ani, la un comod 65% din populaţia imperiului. Niciun roman, niciun film despre viaţa şi realizarile acestui bărbat, acest politician de excepţie! De ce, oare?

Doamnelor și domnilor, istoria spune că la sfârșitul lunii august a avut loc celebra bătălie de la Termopile.

Tradiţia, legenda, dar ce este legenda decât un adevăr povestit frumos, spune că la 27 august 480 înainte de Hristos a avut loc celebra bătălie dintre spartani şi persani la Termopile. Adică în ziua care astăzi este considerată în calendar 27 august. Nu vă uitaţi pe net, sau în cărţile de istorie. Ştiu data aceasta de la un grec, un urmaş al spartanilor, profesor universitar de istorie. Nu există surse scrise cum că 27 august ar fi fost data sângerosei bătălii de la Termopile, de fapt a treia şi ultima zi a bătăliei de ariergardă! Dar acel grec ştia din analele familiei lui că un stră-stră-stră-strămoş, un hoplit spartan îşi dăduse viaţa pentru patrie pe 27 august 480 înainte de Hristos în marea bătălie de la Termopile, Porţile de Foc.

Hoplitul mai este pomenit şi astăzi, pe 27 august, în biserică, în Laconia, undeva, într-o mică localitate, chiar dacă nu a fost creştin. Primul preot ortodox grec care a acceptat pomelnicul a spus: „Sigur că a fost păgân, dar nu putea altfel. Ce vină a avut strămoşul vostru că s-a născut cu cinci sute de ani înaintea Lui Iisus? Aşa că o să mă rog pentru sufletul lui şi o să-l pomenesc alături de ceilalţi!”

Termopile, un subiect generos oglindit în multe opere de artă. Unele sunt exagerate, altele inexacte – aşa sunt operele de artă, filmele, cărţile, serialele tv. Ele nu oferă informaţii exacte, ci divertisment, emoţii, impresie artistică! Am văzut şi eu filmul „300 de spartani” și celelate! Cu o precizare: cred că spartanii luptau mult mai bine în realitate, decât în film! Un general american cu patru stele spunea că, păstrând proporțiile, spartanii au fost cei mai buni militari de pe Terra, din toate timpurile. Restul sunt poveşti de la Hollywood! Sigur, unele frumoase, interesante, artistice, dar care ar trebui să ne împingă către studiul istorie și a legendelor respective. De exemplu, spartanii nu prea își arătau pătrățelele de pe burtă. Erau acoperite de o armură puternică. Hopliții spartani era tancurile lumii antice. Armură completă, jambiere de metal, coif complet, scut mare și greu, brățară mare de metal sau de piele cu metal, bronz, pe brațul drept.

„Dic, hospes, Spartae nos te hic vidisse iacentes /Dum sanctis patriae legibus obsequimur” – mergi, călătorule şi spune Spartei că noi am căzut aici îndeplinind legile sfinte ale patriei. Este scris pe modestul monument de la Porţile de Foc ridicat în cinstea celor 300 de spartani care s-au săvârşit acolo, în luptă. Am trecut, mai demult, pe acolo şi m-am încărcat cu istorie. Am văzut cărăruia trădării lui Ephialtes şi locul unde, se spune că, a căzut regele Leonidas. Are și el o statuie și un monument. De fapt, sunt mai multe monumente, acum, la Termopile, grecii nu-și uită eroii.

Când am fost pe acolo era şi un mic şantier arheologic universitar, condus de un profesor de istorie din Atena. Spartanul, profesorul, chiar se născuse în Laconia. La mai mulţi metri adâncime s-au găsit multe vârfuri de săgeţi, foarte multe, sau ceea ce mai rămăseseră din ele după două mii cinci sute de ani.

Arheologul, profesorul, într-o seară magică, de poveste, la marginea mării şi în jurul unui foc de tabără studenţesc, ne-a povestit cum s-a întâmplat, de ce şi ce s-a întâmplat la Termopile. Din fericire unul dintre studenţi era un aromân care studiase şi la Bucureşti şi mi-a putut traduce o parte din prelegerea profesorului universitar, ţinută, evident, în nobila şi sonora limbă greacă.

Nu doresc să vă schimb ceea ce ştiţi din istorie. Sau, nu ştiţi! În orice caz amintirea acelei seri greceşti, spartane, îmi este la fel de scumpă şi dragă ca amintirea altori seri memorabile de la Babilon, Karakelissa, Lhasa, Cocody, Sun City, Katanga, Marea Moartă, Saveh, Conakry, Port-au-Prince, Bandar Abas, Nur-e-Dasht, Jaipur, Deira şi aş mai putea continua cu vreo treizeci de locaţii! Unde am văzut şi am auzit minuni!

Un singur lucru vreau să precizez despre Termopile. Ce mi-a spus profesorul grec, urmaşul hoplitului! Oare nu vi s-a părut ciudat că după ce îi masacrează pe spartani şi pe aliaţii lor la Termopile, persanii se retrag? Oare ce armată nu speculează un avantaj tactic? Nu este nicio taină, a spus profesorul grec!

Spartanii aveau cea mai bună organizare politică din toate timpurile, cea mai eficientă, o democraţie aristocratică militară. Copiată, într-un fel sau altul, mai târziu, de romani şi acum de multe democraţii moderne, în primul rând de State. Rezultatul politic se obţinea prin suspiciunea reciprocă, prin controlul şi supravegherea autorităţilor alese de către cetăţeni. Poate nu ştiţi, dar regii în Sparta erau aleşi prin vot, în forum, de către toţi cetăţenii. Regii, pentru că era vorba de doi, întotdeauna! Aşa se obţinea echilibrul puterii! Sigur, alegerile erau dese, pentru că regele era un exemplu, lupta în primul rând al războinicilor!

Bătălia de la Termopile a fost deosebit de sângeroasă. Au pierit toţi cei trei sute de spartani, regele Leonidas şi cam vreo opt sute dintre aliaţi. Dar în ultima confruntare, în care spartanii ştiau că sunt înconjuraţi şi că nu mai luptă decât pentru glorie, nu pentru viaţă şi victorie, au făcut nu mai puţin de şapte mii de victime în rândul persanilor, majoritatea din rândul forţelor de elită „Nemuritorii”. Atunci, în ultima seară, spartanii au ucis şi doi dintre fraţii regelui Xerxes. Legenda spune că au căzut fulgeraţi de suliţa regelui Leonidas.

Pe de altă parte iscoadele persane semnalaseră regelui Xerxes că de Termopile se apropie, în marş forţat, în fugă, de fapt, celălalt rege al Spartei, generalul regent Pausanias, vărul lui Leonidas, în fruntea a 35.000 de spartani! Moralul trupelor persane era la pământ. Dacă numai 300 de spartani au omorât mai mult de zece mii de persani, atunci 35.000 de spartani… regula de trei simplă se cunoştea încă de atunci!

Aşa că Xerxes, în faţa unei catastrofe militare, s-a retras pretextând că este în doliu după fraţii lui. Soldaţii persani au răsuflat uşuraţi!

Dar de ce nu veniseră la Termopile toţi luptătorii spartani, odată? Din cauza astrologiei şi a oracolului de la Delphi! Spartanii nu plecau la luptă decât la anumite faze ale Lunii şi pe o anumită conjunctură astrologică. Probabil că era vorba de Luna plină şi Luna în creştere, după primul pătrar, care faze ofereau suficientă lumină pentru un marş forţat de noapte.

Iar oracolul de la Delphi spusese că: „persanii vor fi înfrânţi prin sacrificiul unui rege!”

De atunci, Leonidas a fost obsedat că el este acel rege. În definitiv, ce cauta în antichitate un războinic adevărat decât gloria şi nemurirea numelui! Vă întreb, cum se numea celălat rege al Spartei? Foarte puțini știu că se numea Pausanias, mie mi-a spus prietenul meu din copilărie Tony, este un cronicar și un istoric desăvârșit. Un an mai târziu regele Pleistarchus, fiul lui Leonidas și a reginei Gorgo, în fruntea a 50.000 de spartani şi aliaţi îi zdrobeşte definitiv pe asiatici la Plateea. De atunci Europa a rămas, pentru un timp, europenilor…

Țineți minte aceste date și nume: Termopile, 480 înainte de Hristos, regele Leonidas și Niceea, 325, episcopul Osius de Cordoba. Așa am ajuns europeni și creștini!

Mereu asiaticii au râvnit la Europa. Persanii, hunii, mongolii, turcii, arabii şi câte şi mai câte neamuri de năvălitori au încercat să cucerească, cu sabia, Europa. Unii au fost opriţi tocmai în inima Europei, lângă zidurile Vienei, alţii şi mai departe, în Vest. Dar, mereu s-a găsit un Leonidas care să le reteze braţul înarmat.

Fetiţe şi băieţi, dacă vă mai amintiţi, sau nu ştiaţi, sunt două “moduri de producţie”, două filosofii de viaţă: europeană şi asiatică. Acum, dragi lupi, padawani şi hobbiţi probabil că vă aşteptaţi, ca în sunet duios de vioare şi violoncele, ar trebui să spun, politic corect, că niciunul dintre aceste moduri de viaţă nu este superior celuilalt, că sunt doar diferite.

Ei bine, vă înşelaţi! Nu am stat degeaba cincisprezece ani în Orient, în spaţiul islamic. Modul de producţie european a fost, este și va fi superior celui asiatic. În primul rând pentru că se bazează pe libertatea individului.

Teoria conspiraţiei spune că stăpânii lumii sunt nemulţumiţi de prestaţia creştinismului care oferă prea multe libertăți şi doresc să-l înlocuiască cu islamul. O religie aspră, dură, cu pedepse fizice, care converteşte cu forţa şi zdrobeşte orice drept al omului. O unealtă mai puternică decât creştinismul, pentru conducerea și exploatarea miliardelor de oameni.

V-am mai spus toate acestea și o să le repet mereu, într-o formă sau alta.

Încă se mai poate scăpa de ciuma asiatică musulmană, pentru că în Europa nu emigrează înțelepții și savanții, ci prostimea agresivă, puturoasă și cu pretenții, dar ne trebuie un Leonidas!

Bun, este weekend, atenție mare, nu este o conjuctură bună. A propos ați observat că de când a început războiul adevărat în Ucraina, nu au mai fost cutremure în weekend? Bună întrebare! Îmi pare rău că nu pot să vă dau vești foarte bune, dar, cu atenție și prudență o să ajungem la ziua de mâine, pentru că, mâine, este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 27,28 august 2022

BERBEC Nativii din primul decan au un weekend dens, nici Soarele nu răsare în lipsa lor! Duminică este ziua în care te vei surprinde pe tine însuţi de câte poți să faci cu energia ta debordantă. Weekend-ul îţi aduce noi speranţe şi noi oportunităţi de afirmare. Atenţie, însă, aparenţele trebuie întotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie să o respecţi dacă vrei să fii apreciat(ă) de anturajul tău. Este greu să respecţii convenienţele, îţi apar ca nişte reguli ipocrite şi uneori chiar inutile – dar sunt regulile jocului social. Configuraţia astrologică arată că perioada menţionată este, totuşi, aspectată favorabil – aşa încât poţi da dovadă de dinamism, aşa cum îţi place ţie.

TAUR Parcă mereu este vacanţă! Sâmbătă este momentul să-ţi urmezi intuiţia şi să accepţi o distracţie de seară. Duminică, iscusința te poate face să iei cele mai bune decizii în domeniul social. Trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti de bine, pozitiv. În acest weekend afacerile personale sunt, din fericire, bine aspectate. Poţi să dai curs, cu curaj, intereselor proprii. Cu Venus, îb Leu în aspecte cu Mercur, din Balanță, pusă pe croşetat, sau pe făcut goblenuri, perioada apare ca una obişnuită. Adică, multă distracție – sărăcia omului! Adică, în acest weekend trebuie să faci mai multă economie decât în mod obişnuit, ca să realizezi ce ţi-ai propus. Din această cauză cele două zile par obositoare şi uşor agasante. Nostalgia ţi se strecoară şi în suflet, chiar dacă vremea şi vremurile sunt ciudăţele rău.

GEMENI Natura ta sociabilă îţi poate juca o festă. Nu te grăbi să-ţi împărtăşeşti secretele persoanelor noi din viaţa ta, căci astrele nu favorizează relaţiile sociale sâmbătă. Şi nici duminică! Sâmbătă favorabilă corespondenţei, comunicării. Poate, o veste bună de la un prieten. Evită stresul, enervarea, suprasolicitarea alimentară şi mai ales nu mânca dupa căderea întunericului. Nu eşti avantajat în comunicare şi în imagine – domeniile în care excelezi, de fapt. Trebuie să eviţi cu diplomaţie discuţiile în contradictoriu ca să nu se transforme în reproşuri memorabile. Atenţie la micile accidente domestice în care eşti mare specialist şi un rafinat al durerii că de acea, de rafinament, îţi prinzi degetele!

RAC Conjunctura îţi dă câştig de cauză, ai un weekend bun. Atât în domeniul sentimentelor, cât şi în comunicare, distracție, ba şi la bani. Totuşi, nu exagera, că nicio minune nu durează mult! Dragostea este pozitiv influenţată, la fel şi carisma proprie a nativilor din zodie. Profită de bunătatea stelelor, dar fără să exagerezi. Mai ales evită excesul de dulciuri şi îngheţată! Sâmbătă, poţi organiza o mică petrecere, pentru că tot veni vorba despre dulcuri şi îngheţată şi îţi mai îmbunătăţeşti şi starea de spirit. Duminică ai o perioadă mai bună şi lucrurile par să se aranjeze. Este timp şi de muncă, dar şi de distracţie! Poţi să faci curăţenie şi ordine, dar să te şi distrezi puţin. Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes !

LEU Nu toate merg conform planurilor atent făcute de tine, în acest weekend. Acceptă schimbarea de program, îţi poate aduce mai multe satisfacţii și colaborarea celor dragi, din jurul tău. O zi de sâmbătă bună, care trece repede, ca orice lucru bun. Trebuie sa te relaxezi, mai ales pe seara şi să laşi treburile aşa zis urgente. Nimic nu este urgent când este vorba de odihna şi de sanatatea ta. Poate te duci la terasă, la aer condiţionat, la un film bun, poate alergi prin parc, poate o sauna, trebuie să eliberezi tensiunea acumulata. O veste bună de la unul dintre membrii familiei. Duminică seara intri puţin în viteză şi laşi lenea pe mai târziu, pentru ca ai nevoie de o tactică, de un plan pentru săptămâna viitoare.

FECIOARĂ În weekend a sosit momentul să culegi roadele eforturilor şi investiţiilor realizate cu efort, până acum. Bucură-te de ultimele reuşite alături de prietenii care au avut încredere în tine. Weekend-ul este perfect pentru finalizarea unor proiecte casnice, în casa, sau apartamentul tău. Trebuie, numai, să te concentrezi, ai o mare putere de focalizare, însă pe termen scurt! Dar, ceva te nemulţumeşte, ceva nu iese cum trebuie, spiritul detaliului şi perfecţionismul tău nu sunt satisfăcute! O veste bună sâmbătă, poate pe seară. Apoi, îţi regăseşti ritmul şi o parte din echilibru. Poate că nemulţumirea face parte din caracterul tău!

BALANŢĂ Pe fondul unor aspecte favorabile, dar şi datorită eficienţei tale obişnuite, weekendul este o perioadă în care te poţi relaxa, toate problemele au fost rezolvate din timp, fie anticipate! Sâmbătă trebuie să alegi cu grijă modul de rezolvare a problemelor sentimentale în familie, sau în duo. Încearcă să eviţi episoadele în care trebuie să dai explicaţii! Duminică relaxantă! Semnele de foc şi de aer îţi sunt favorabile toată perioada, dar este mai bine să nu te iei în beţe cu cei născuţi sub zodii de pământ şi apă. Sănătatea este bunicică, banii – constant! Dacă ar fi să ne luăm după stele ar fi mai bine să verifici încă odată dacă chiar vrei să pleci în călătorie în weekend.

SCORPION Sâmbătă și duminică sinergia planetelor te avantajează în dragoste şi în relaţiile sociale. Dar, mai puțin în domeniul financiar, la bani. Morala este simplă: nu le poţi avea pe toate! Se pare că trebuie să fii foarte convingător şi insistent ca să obţii ceea ce doreşti. Dar, lucrul acesta nu te încurcă! Ai două zile favorabile în care domeniul sentimental este avantajat! Nu te lăsa tentat de cumpărături extravagante. Dar pe termen lung, gândind strategic, lucrurile se mai aranjează. Simţi o oarecare insecuritate sentimentală – atenţie, casa familiei este prost aspectată. Strânge-i pe toţi ai tăi în jurul tău şi laudă-i şi spune-le vorbe bune – au nevoie de asta, chiar dacă eşti obosit!

SĂGETĂTOR Astrele te pot favoriza. În weekend poţi să te faci înţeles fără resentimente. E timpul să-ţi iei inima în dinţi şi să deschizi discuția cu privire la problema care te macină de ceva timp. Un weekend ondulatoriu, cu schimbări dese şi neaşteptate. Eşti surprins, mai nimic nu e cum doreai, dar nu e nimic negativ. Nu fii ostil, adapteză-te rapid la situaţie şi o să-ţi fie bine! O realizare notabilă în a doua jumătate a weekendului, adică duminică. Mesaj către toţi nativii zodiei: „Nu vă lăsţi copleşiţi de rutina zilnică, cumpărături, curăţenie, spălat geamuri, dat cu aspiratorul – e cam patetic – căutaţi să vă distraţi şi să legaţi noi prietenii.” Nu exagera cu munca şi efortul, in general, pentru ca stelele indica o supărătoare tendinţă către surmenaj şi depresie. Învigătorii sunt nişte persoane abile odihnite!

CAPRICORN Eforturile și vara te-au obosit. În weekend trebuie să ai grijă de tine, atât fizic, cât şi sufleteşte. Nu te mai scuza că eşti obosit, relaxează-te şi odihnește-te, cine se scuză, se acuză! Conjunctura îţi indică un weekend în care trebuie să-ţi struneşti emoţiile şi să dai dovadă de inspiraţie, atât în relaţiile de familie cât şi cu prietenii sau partenerii. În acest weekend nu ar trebui să faci mari cheltuieli. Stelele arată un drum, dar este lăsat la latitudinea ta. Întotdeauna în viaţă suntem între Destin şi Liberul Arbitru. Dacă, totuşi te hotărăşti să pleci sau chiar eşti pe drum, atenţie la drum şi la cheltuieli! Duminică seara o veste – pe care o aştepţi de ceva timp.

VĂRSĂTOR Sâmbătă nu pleca urechea la sfaturilor persoanelor pe care nu le cunoşti suficient de bine, bazează-te doar pe propria logică. Duminică, astrele indică să te odihnești, fără eforturi. Pune-ţi lucrurile în ordine, atât bunurile materiale şi sentimentele, în acest weekend fă un plan! Seară de sâmbătă relaxantă şi plăcută. Poate la un film, poate la un concert, poate la o terasă plăcută, la un club neagresiv, ieftin, nepoluant și mai ales fireproof. Duminica este zi de aranjat şi verificat garderoba pentru sezonul mai rece, care pare că se apropie, în sfârşit. Sigur, nu toată ziua, mai este timp şi de o discuţie, de o îngheţată cu o cafea şi poate şi de un film bun. Şi poţi începe să citeşti un roman-fluviu, ştiu că îţi plac ficţiunile şi romanele istorice.

PEŞTI Astrele te avantajează, în weekend tot ce ţi-ai propus poate avea succes. Totuși, fii prudent: atenţie la acţiunile în domeniul sentimental, nu insista. Dragoste cu sila nu se poate! Sau, se numește viol. Sâmbătă programul prestabilit va suferi modificări neaşteptate. Nu este nimic, însă, negativ. Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti. Un fenomen meteo sau o întârziere a unei persoane sau obiect îţi strică buna dispoziţie, dar nu pentru mult timp! Pe total weekendul este o perioadă bună, dar atenţie la deplasări sau călătorii, mai ales dacă vrei să te duci la mare. Duminică ai un program scurt: te trezeşti târziu şi te culci devreme!