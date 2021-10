HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR  27 octombrie 2021. Povestea unei cărți

Pe 27 octombrie s-au născut Nicolo Paganini, Theodore Roosevelt, Brigitte Engerer, Costin Murgescu, Sanda Toma, Romeo Vanica, Dumitru Furdui, Mihaela Mihai, Romulus Bărbulescu.

Pe 27 octombrie, sărbătoare mare în Bucureşti, „Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, ale cărui moaşte se află în Catedrala Patriarhală” după cum precizează Calendarul Creştin-Ortodox pe 2014 editat de Episcopia Sloboziei şi a Călăraşilor. În „Vieţile Sfinţilor” pagina 95 îl pomenim pe preacuviosul, părintele nostru, Dimitrie cel nou din Basarabi.

Dar ce mai este, tradiţional, pe 27 octombrie? Ei bine, Filip Şchiopul, vechiul nostru prieten, Lupul Şchiop! Dumitru sau Dimitrie Basarabov este Filip Şchiopul! Se zice ca acesta a călcat un pui şi, pentru o asemenea greşeală, şi-a pedepsit piciorul vinovat să suporte numai el greutatea trupului timp de un an, mergând şchiop (Speranţia).

Se povesteşte că Sfântul a găsit nişte câini, ai nimănui, şi i-a adus acasa la el. Căţeii erau în număr de şapte. Ca să-i mulţumească sfântului pentru bunătate, în fiecare zi a săpătămânii, câte un căţel se facea servitor şi facea toate muncile, cât ar fi fost de grele. Dacă venea un om şi-l ruga să-l facă sănătos, sfântul, cu ajutorul unui căţel îl făcea sănătos. Unii dintre câinii sfântului prindeau diavolii şi îi aduceau la Sumedru. Căţeii aveau puterea să se ducă şi în iad, unde diavolii se temeau de ei. De atuncea diavolii au făcut o poartă mare de fier la iad, dar Filipul Şchiop tot trece prin ea!

Câinii Sf. Dumitru sunt lupii Sf. Petru şi ai Sf. Andrei. (Speranţia, Olteanu).

Vedeţi, este creştineşte şi româneşte să adopţi căţeii, nu să-i omori!

Cei doi sfinţi, Sf. Dumitru şi Sf. Dumitru Basarabov tind, în conştiinţa populară, să se contopească.

Basarabovul fiind şi protectorul Bucureştilor, cronicarul zice că: „…apăi în ziua de 27 octombrie, prostimea se îmbulzeşte ca să tulbure moaştele Sfântului...”. Nimic nou sub soare!

De ce insist atâta pentru Tradiţia noastră? Păi este evident, din raţiuni economice! Vreau să trăim mai bine! Fiecare ţară, fiecare popor încearcă să-i încalece pe ceilalţi, ca să-şi impună modul propriu de viaţă! Uitaţi-vă la chinezi, de exemplu! Au umplut lumea cu legenda mâncării lor! Dar nu vreţi să ştiţi cum şi din ce se face! Mie nu-mi place, chiar deloc!

Dar promovează alimentele lor, semipreparatele lor, ustensilele lor… Fiecare produs are inclus în preţ taxe, impozite, accize care merg la statul chinez. Dacă mănânci mâncare chinezească, de exemplu, contribui la bugetul de stat al Republicii Populare China! Investeşti în învăţământul, sistemul medical şi cultura chinezească! Şi aşa pentru orice produs străin. La fel pentru cultură, muzică, cărţi, filme, parfumuri, modă, automobile etc etc.

Calitatea produselor chinezeşti este sub orice critică. Nu vorbesc de marfa de ultima calitate care sufocă România, ci de cea de pe piaţa SUA, unde sunt duse cele mai bune mărfuri chinezeşti, calitativ vorbind. Dar, s-a răspândit, mai ales printre tineret, această stare de fapt, superficială şi temporară, un substitut, de proastă calitate, de viaţă adevărată. Viaţa pe credit, cu produse proaste şi ieftine din China, case de carton şi maşini luate pe trei ani! Consumismul acesta costă înspăimântător de mult! Prin „calitatea chinezească” se risipesc fulgerător resursele de care mai dispunem. Calitatea proastă costă imens! După cum ne cost lăcomia capitaliștilor care au relocat toată industria în China.

Să vă dau un exemplu, din viaţa proprie, întotdeauna fac aşa, pentru că ştiu exact despre ce este vorba.

Eu, aici, în sihăstria mea din Prahova, folosesc un frigider „Arctic” românesc, acuma am înţeles că şi marca asta este străină, cu compresor Thomson, vechi de peste treizeci de ani. Merge excelent, i-am schimbat garniturile de etanşare, de cauciuc şi am modernizat consumul, printr-o interfaţă care gestioneză energia – acum consumă puţin şi merge perfect. Pe raftul superior, vara îngheaţă ciorba! În acest timp, în treizeci de ani, în State, rudele mele au schimbat frigiderele de 7 (şapte) ori! Frigidere Made în PRC sau Coreea! Cât fier, cât cupru, cât aluminiu, cât plastic, câtă energie şi ore muncă s-au risipit?

Dar, vorba unui prieten, mai glumeţ: „dacă nu ar face lucruri voit, proiectat, proaste, care se strică repede, din ce ar mai trăi marele popor chinez?”

Poate v-am mai spus lucrurile acestea, poate nu. Ceea ce doream să vă spun se referă la o carte. O am în fața mea, o ediție de mare tiraj, când a fost scoasă de sub tipar, în tirajul enorm de 800.000 de exemplare, în anul 1964, un exemplare de 726 de pagini cu multe fotografii, scheme și grafice a costat doar 1 (un) dolar, exemplarul!

Cartea din fața mea a avut și ea aventurile ei. A făcut parte din lotul de 7.500 de exemplare care au fost achiziționate de State Department. Pentru a fi trimise la ambasadele, centrele culturale, bibliotecile americane din străinătate. Exemplarul din fața mea a fost trimis la Ambasada SUA din Teheran. Are și un număr de înregistrare, 17.966. A fost citită, de mai multe persoane, diplomați și personal al ambasadei. Anumite fotografii, sau grafice, au fost xerografiate, după cum se deschide mai ușor cartea la anumite pagini. Cineva, un profesionist, a subliniat ușor, cu o mină de creion 0,5, anumite pasaje. Este clar ceea ce urmărea personajul necunoscut. După ce iranienii îi alungă pe americani și le ocupă ambasada, cartea ajunge la un anticariat. Are și prețul pe ea: ”I.A.D.A Rls. 100”. De acolo, de la anticariatul de pe bulevardul Kharim Khan-e-Zand, am cumpărat-o eu în toamna anului 1983.

Cartea se numește ”Report of the Warren Commission on the Assassination of President Kenedy”. A apărut la Bantam Books, la 80 de ore după ce POTUS, Lyndon B. Johnson, a aprobat publicarea. Opera a 150 de mari redactori, ajutați de peste o mie de profesioniști, în principal de la ”The New York Times”.

Eram un adolescent în anul 1963. Dar, m-a impresionat mult cum a fost oglindit evenimentul în presă. Și în presa din România, s-a dat o mare atenție și s-a pedalat mult pe subiect. Era un prilej de aur ca să se pună în evidență criminalitatea americanilor. Care își impușcă până și președinții. Acum ce să zic, am impresia că ”Scânteia” avea dreptate! Episodul cu Alec Baldwin este edificator. Nu mi-a plăcut niciodată, mai ales că făcea reclama la nu-știu-ce pe YouTube și mă enerva îngrozitor.

Am luat cartea din raftul bibliotecii pentru că, în weekend, presa ne-a informat că Joe Biden, distribuit în rolul de POTUS, a declarat că nu face publice documentele referitoare la asasinarea prreședintelui Kennedy. Potrivit comunicatului, din cauza pandemiei de COVID-19, arhiviştii au întârziat în examinarea dosarelor şi au nevoie de mai mult timp. Această amânare este necesară „pentru a preveni orice atingere adusă securităţii militare, operaţiunilor de informaţii, menţinerii ordinii publice şi conduitei în relaţiile externe”, motivează preşedintele american.

El explică în continuare că toate aceste considerente sunt „mai importante decât interesul general de a vedea o declasificare imediată”. Închei citatul. Comici vestiți ai ecranului, ce să mai zic…

Un sondaj Gallup arată că asasinarea lui Kennedy a fost cea mai importantă veste, cel mai important subiect mediatizat al secolului XX, după vestea încetării războiului. 97,63% din populaţia globului a fost informată de ceea ce s-a întâmplat pe 22 noiembrie 1963 în Dallas. Au urmat filmele de „amatori” de la locul faptei şi ele vizionate de marea majoritate a populaţiei. Anchete peste anchete, cărţi, articole, reportaje, dezvăluiri…

Apoi, povestea unei femei de caracter. Care, din Prima Doamnă a lumii ajunsese, doar, o văduvă tragică. Dar Jackie avea sânge franţuzesc în vine şi ştia că „la vengeance est un plat qui se mange froid!” (răzbunarea este o mâncare care se mănâncă rece!) Aşa că acceptă o căsătorie cu unul dintre cei mai bogaţi oameni ai planetei, Onasis, cu o condiţie secretă: să se răzbune, să fie găsiţi şi lichidaţi ucigaşii soţului, Preşedintele Statelor Unite!

În anii care au urmat patruzeci şi şase de persoane, unele foarte importante, alţii doar nişte asasini plătiţi, de peste tot din lume, nu doar din America, au încetat din viaţă în cele mai diverse moduri posibile şi fără publicitate. Accidente auto, morţi subite, înecaţi în piscine, accidente de vânătoare, de pescuit subacvatic, asasinaţi de „hoţi”… Preţul a fost plătit. Grecul a fost un om de onoare, iar asasinii lui au dat dovadă de iscusință filozofică și aș spune de poezia epică tipic grecească !

Au trecut cei cincizeci de ani!

Aşa că după toate regulile, uzanţele uniforme, pot să spun ce ştiu. Aştept ca şi alţii, de pe tot globul să spună – au trecut cei cincizeci de ani de embargou, documentele ar trebui declasificate!

Vedeţi, în anul 1963 eram un adolescent ager care mă învârteam printre alţi adolescenţi, în umbra puterii de pe atunci. Făceam parte, fără să ştiu, din „Proiectul Castor şi Pollux”. Prin vara lui 1963, prietenul şi colegul meu, Gheorghe Gheorghiu, nepotul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, mă întreba unde să plecăm peste hotare, în excursie, că se vor deschide frontierele, pentru că ruşii s-au înţeles cu americanii. Şi la VOA, ascultat cu sfinţenie de bunicul meu, dom’ Pascale Americanul, erau emisiuni ciudate, în „special english”. Se vorbea despre pace, destindere, încetarea războiului rece…

Peste ani de zile, în anii ’80 când lucram pentru miliardarul iranian Molavi, acesta m-a trimis ca mesager şi curier cu nişte documente tehnice în insula Reunion. O licitaţie foarte scumpă şi foarte hush-hush. Iranul era în război, dar eram străin şi aveam paşaport de serviciu cu viză permanentă şi permis de muncă pentru guvernul iranian, aşa că nimeni nu-şi putea băga nasul în servieta mea fără să declanşeze un scandal intern şi unul diplomatic.

Acolo, în Reunion, după ce am aterizat cu greu pe pista primitivă numită pompos „Aeroportul Roland Gaross”, din Saint-Denis, am fost primit de un francez, fost coleg de la Paris al lui Molavi de „l’Ecole Superieure Technique”. Bogat, bogat adevărat, fără să epateze sau să strălucească. Fost şef de divizie la „deuxième bureau”. Adevărata bogăţie este mată, nu strigă, nu zgârie, nu-i face pe alţii invidioşi!

Mai ţineţi minte filmul cu Nicolas Cage şi Sean Connery, parcă „The Rock” când, la sfârşit, eroul nostru ia un microfilm dintr-o biserică, îl desfăşoră şi o întreabă pe partenera de film: „Vrei să ştii cine l-a împuşcat pe Kennedy?” Ei bine, acelaşi lucru mi s-a întâmplat mie în insula Reunion… Am aflat cine l-a împuşcat pe Kennedy, într-o seară de vară tropicală stropită cu mult gin fizz!

Pe scurt, vai, timpul, ce ucigaş plătit, prin vara lui 1963 Kennedy pune la cale o întâlnire secretă cu Hruşciov. Cei doi se întâlnesc „din întâmplare” pe coridoarele ONU şi Kennedy îl trage pe rus într-o cameră pregătită dinainte, „mută”. Au stat acolo două ore, întra patru ochi şi soarta lumii. La un moment dat au cerut… cretă! Se spune că, la sfârşit, marele planiglob din camera respectivă era plin de cretă ştearsă şi că Hruşciov era murdărit pe mâneci cu cretă albă. La fel şi Kennedy… nu mai era vorba de un şerveţel de hârtie…

Dar cei doi puternici conducători ai lumii erau mulţumiţi şi zâmbitori: căzuseră la o înţelegere!

„Băieţii deştepţi” de atunci, din toată lumea, au înebunit! Ei controlau comerţul şi schimburile dintre blocuri, cel capitalist şi cel comunist, armamentul, cursa înarmărilor, petrolul, „fuga” celor din Est… O liberalizare, o cădere a cortinei de fier, cum a fost mai târziu, în 1989, i-ar fi lăsat fără obiectul muncii şi fără miliarde de dolari!

„Grădinarii” cum se numeau ei, între ei, pentru că aveau ca semn de recunoaştere un anumit trandafir, erau un amestec de şefi ai serviciilor secrete, generali, oameni de afaceri, petrolişti. Au pus imediat la cale eliminarea celor doi: a lui Kennedy şi a lui Hruşciov.

John Fitzgerald Kennedy a fost eliminat, în grabă, pe 22 noiembrie 1963, deoarece dorea să facă publică înţelegerea cu ruşii până la Crăciun, să facă cadou pacea mondială americanilor. Nikita Sergheevici Hruşciov a fost eliminat printr-un complot, printr-o lovitură de stat, pe data de 14 octombrie 1964. A mai apucat să scrie, în Siberia, „Amintirile” dar şi aceleau au fost înlocuite, măsluite.

Pentru asasinarea lui Kennedy s-a folosit povestea de acoperire a asasinului unic, a lui Lee Harvey Oswald şi el ucis, foarte convenabil, de Jack Leon Ruby. De fapt, au fost trei trăgători, asistați de cinci asasini plătiţi… Hruşciov a fost demis pentru „comportamentul său”!

Am doar o singură satisfacţie! Că Jackie a luat gâtul celor 46 de ticăloşi! Bravo ei! Atâţia au găsit oamenii grecului… că ticăloşi sunt mult mai mulţi!

Ia gândiţi-vă că liberalizarea, democratizare, cum vreţi, ar fi avut loc în 1963, pe picior de egalitate, în alte condiţii şi în termeni mult mai buni decât în 1989, când, de fapt, Estul a fost considerat învins şi suportăm şi astăzi rigorile economice şi politice ale unei ţări învinse şi ocupate, ale unei colonii!

„Teoria conspiraţiei” o să rânjiţii, unii dintre domniile voastre, cu satisfacţie. Vi s-a spus de atâtea ori că Pământul este plat că nu mai puteţi să recunoşteţi adevărul, când vi se spune. Adevărului că „Pământul este rotund” i-a trebuit o mie de ani şi multe jertfe ca să fie acceptat… dar cred că nimeni nu pune la îndoială faptul că mâine, este o altă zi!

