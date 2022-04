HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 27 aprilie 2022. Despre speranță, optimism și pesimism.

27 aprilie

În secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, un grup de filozofi occidentali au ajuns la ciocniri, cel puțin de idei, în privința vechei probleme a răului: întrebarea cum ar putea un Dumnezeu bun să permită existența răului și a suferinței în lume. Filosofi precum Pierre Bayle, Nicolas Malebranche și GW Leibniz, urmați mai târziu de elita precum Voltaire, David Hume și Immanuel Kant, au fost în dezacord vehement nu numai cu privire la modul în care problema poate fi rezolvată – dacă ar putea fi rezolvată vreodată – dar de asemenea, despre cum să vorbim despre astfel de chestiuni întunecate.

Unele dintre aceste argumente ale „teodicei” (încercarea de a justifica creația) pot părea depășite pentru mentalitatea modernă – dar într-o epocă în care tinerii pun la îndoială moralitatea aducerii de noi copii pe lume, ele sunt surprinzător de relevante. La urma urmei, problema nu este doar despre Dumnezeu: este vorba despre creație și, mai precis, despre măsura în care creația poate fi justificată, având în vedere relele sau „răutățile” care sunt în lume.

Problema creației este urgentă pentru noi astăzi. Având în vedere marile incertitudini ale crizei climatice, pandemia, amenințarea războiului mondial și final, este justificată crearea de oameni noi, neștiind ce fel de viitor au în față? Și dacă este justificată, există vreun moment în care încetează să mai fie? Majoritatea oamenilor ar fi probabil de acord că se pot imagina unele lumi în care creația ar fi imorală. În ce moment precis este viața prea rea, sau prea incertă pentru a o transmite mai departe?

La începutul Iluminismului, desigur, nu existau astfel de preocupări pentru viitorul planetei. Dar au existat rele – multe dintre ele. Războaie, crime, nenorociri, moarte, boli, cutremure și vicisitudinile pure ale vieții. Având în vedere astfel de rele, s-au întrebat acești filozofi, existența mai poate fi justificată?

Această dezbatere filozofică de lungă durată este de cum înțelegem termenii „optimism” și „pesimism”, care sunt atât de mult folosiți, și poate suprautilizați, în cultura noastră modernă. „Optimismul” a fost expresia inventată de iezuiți pentru filozofi precum Leibniz, cu ideea lui că trăim în „cea mai bună dintre toate lumi posibile” (căci, cu siguranță, dacă Dumnezeu ar fi putut crea una mai bună, ar fi făcut-o). „Pesimismul” a urmat nu mult după aceea pentru a desemna filozofi precum Voltaire, al cărui roman Candide (1759) ridiculiza optimismul leibnizian, punându-l în contrast cu numeroasele rele din lume. „Dacă aceasta este cea mai bună dintre toate lumile posibile”, întreabă eroul lui Voltaire, „cum sunt celelate lumi”?

Dar, într-adevăr, Voltaire nu era prea pesimist: alți filozofi precum Bayle și Hume au mers mult mai departe în demonstrațiile lor despre răutatea existenței. Pentru Bayle, și pentru Hume după el, ideea nu este doar că relele vieții sunt în echilibru cu binele din viață (deși ei cred că acesta este și cazul), ci că le depășesc . O viață poate consta dintr-un număr egal de momente bune și momente rele: problema este că momentele rele tind să aibă o intensitate care te dă peste cap. O mică perioadă de rău, spune Bayle, are puterea de a distruge o mare cantitate de bine, la fel cum o mică parte de apă de mare poate săra un butoi de apă dulce. În mod similar, o oră de întristare profundă conține mai mult rău decât binele din șase sau șapte zile plăcute.

Împotriva acelei viziuni sumbre, gânditori precum Leibniz și Jean-Jacques Rousseau au subliniat bucuria vieții și puterea pe care o avem de a căuta binele în toate lucrurile, pentru că dacă am învăța să ne adaptăm viziunea, am vedea că în viața este de fapt foarte bine: că „există incomparabil mai mult bine decât rău în viața oamenilor, precum sunt incomparabil mai multe case decât închisori”, scrie Leibniz, și că lumea „ne va sluji dacă o vom folosi pentru slujirea noastră; vom fi fericiți dacă vrem să fim.” Așa cum pesimiștii credeau că optimiștii au fost înșelați în insistența lor asupra bunurilor vieții, la fel și optimiștii credeau că ochii pesimiștilor erau înclinați spre rău: fiecare parte o acuza pe cealaltă că nu are viziunea corectă.

O mare parte a întrebării a devenit astfel: care este viziunea corectă?

Un lucru care m-a frapat când am săpat mai adânc în aceste întrebări a fost cât de preocupați, atât optimiștii, cât și pesimiștii, au fost de ipotezele etice care stau la baza argumentelor teoretice. La suprafață, întrebarea a fost: poate fi justificată creația? Dar sub ea, niciodată îndepărtată, se afla o întrebare mai profundă, o întrebare la fel de importantă din punct de vedere etic și emoțional: cum să vorbim despre suferință într-un mod care oferă speranță și consolare?

Nu există doar o obiecție teoretică, ci și o obiecție morală pe care fiecare parte o face față de cealaltă. Marea obiecție pe care pesimiștii o pun la picioarele optimiștilor este aceea că a insista că viața este bună chiar și în fața unei suferințe grele și neînduplecate sau să stipulăm că suntem în controlul fericirii noastre, că vom fi fericiți „dacă ne dorim să fim” – aceast lucru ne poate înrăutăți și amplifica suferința. Adaugi suferinței responsabilitatea pentru acea suferință. Dacă viața este atât de bună, atunci încercările celui care suferă trebuie să fie un caz de viziune greșită – și într-adevăr optimiștii tind să spună lucrurile exact așa. Iată de ce optimismul, așa spun pesimiștii, este o filozofie crudă. Dacă ne câștigă ceva speranță, eșuează în consolare.

Dar, de partea lor, optimiștii se dovedesc a fi la fel de îngrijorați. Obiecția lor la adresa pesimiștilor este că, dacă insistăm asupra intensității, ubicuității și inevitabilității suferinței, dacă o descriem în toată profunzimea și sumbrătatea ei (cum obișnuiesc într-adevăr pesimiștii), aceasta îngrămădește suferință peste suferință – și aceasta înrăutăţeşte suferinţa, deoarece „răutăţile sunt dublate prin acordarea unei atenţii care ar trebui evitată de la ele”, după cum spune Leibniz.

Pesimismul, așa spun optimiștii, este în sine neconsolător – dar mai mult decât atât, este de nesperat.

Întrebarea care îi privește pe acești filozofi, deci, nu este doar cea teoretică dacă viața în general este bună sau rea, ci și una mai concretă: față în față cu cel care suferă, ce poate aduce filosofia pe masă? Ce poate oferi filosofia în calea speranței și mângâierii?

Politicienii sunt deosebit de dornici să insiste că sunt optimiști sau chiar să vorbească despre o „datorie a optimismului”.

Ambele direcții de gândire au același scop, dar pun la cale diferite rute pentru a ajunge acolo: pesimiștii oferă consolare subliniind fragilitatea noastră, recunoscând că, oricât ne-am strădui, s-ar putea să nu reușim să atingem fericirea, fără nicio vină a noastră. Între timp, optimiștii caută să dezvolte speranța subliniind capacitatea noastră, insistând că, oricât de întunecate, cât de sumbre sunt circumstanțele, ne putem schimba întotdeauna viziunea și direcția, putem întotdeauna să țintim spre mai bine.

Desigur, nu există niciun motiv în principiu pentru care ambele drumuri nu ar putea fi combinate, fiecare pentru a servi drept omologul necesar pentru celălalt, un antidot pentru otrava care este servită nediluată. Dar adevărul rămâne că acești primi optimiști și pesimiști le-au văzut ca fiind opuse – și de fapt și noi: avem încă tendința de a gândi în termeni binari, de parcă ar exista în viață o alegere dură de făcut între optimism și pesimism, sau, în cuvintele lui Noam Chomsky , pentru optimism sau disperare:

Avem două opțiuni. Putem fi pesimiști, să renunțăm și să ne asigurăm că se va întâmpla ce e mai rău. Sau putem fi optimiști, să profităm de oportunitățile care există cu siguranță și poate să contribuim la transformarea lumii într-un loc mai bun. Nu prea ai de ales.

Acest ultim exemplu însuși demonstrează groseria și caracterul unilateral al folosirii noastre a acestor termeni. Optimismul tinde să fie încărcat pozitiv, pesimismul încărcat negativ. Când numim pe cineva optimist, de obicei este o laudă. Acesta este motivul pentru care politicienii sunt deosebit de dornici să insiste că sunt optimiști sau chiar să vorbească despre o „datorie a optimismului”. Dimpotrivă, a numi pe cineva pesimist înseamnă de obicei a-l lua în derâdere, a denunța, a-l dezumfla. ”Pesimismul este pentru perdanți” spune o carte recentă de dezvoltare personală.

Dar sunt alegerile noastre atât de dihotomice? Dacă pe drumul pesimismului sunt umbre, există pericole și pe drumul optimismului. Și chiar acestea sunt pericolele asupra cărora acești pesimiști mai în vârstă ne-au tot avertizat: că, dacă accentuăm prea mult puterea pe care o avem asupra minții noastre, asupra vieților noastre, asupra destinelor noastre, este prea ușor să ne poticnim în viitor.

Nu trebuie să privim prea departe pentru a vedea exemple a ceea ce poate deveni optimismul, în formele sale cele mai întunecate. Când un bloc turn din Londra din 2008, numit Heygate Estate, a fost vândut unor investitori străini, un fond de investiții saudit, locuitorii săi au fost mai întâi evacuați, apoi li s-au oferit cursuri de mindfulness de către consiliul local pentru a face față anxietății lor, astfel încât ei înșiși au fost făcuți responsabili pentru nenorocirile lor.

Dacă fiecare deținem radical controlul asupra stărilor noastre mentale, ce motiv există pentru a cere dreptate socială? Aceasta este partea umbră care se lipește de narațiunea populară că „ești responsabil pentru propria ta fericire” și este susținută de teroarea subtilă a unui regim de social media care ne împinge să transmitem succesul și fericirea noastră în toată lumea.

În astfel de cazuri se dezvăluie forța consolatoare a pesimismului: e OK să nu fii OK. Uneori eșuăm, alteori ne lovim de pereții duri ai propriilor capacități sau de granițele lumii – și poate fi consolator să ne reamintim că suferința noastră, fragilitatea noastră, nu este vina noastră. Că suferim în ciuda noastră. Că poate fi corect să ne întristăm pentru ceea ce pierdem, sau trebuie să pierdem, sau am pierdut deja.

Suntem atât de grăbiți să echivalăm pesimismul cu pasivitatea sau fatalismul sau cu disperarea și să-l respingem pe această bază – căci, desigur, nu vrem o filozofie care să ne spună să renunțăm. Dar asta înseamnă cu adevărat pesimismul? După cum a susținut Joshua Foa Dienstag în cartea sa Pesimism: Philosophy, Ethic, Spirit (2006), departe de a conduce la pasivitate, pesimismul poate fi strâns legat de o tradiție de activism moral și politic, ca în cazul lui Albert Camus, al cărui curaj și activismul din cel de-al Doilea Război Mondial au fost infuzați de opiniile sale pesimiste.

Chiar și cei mai întunecați pesimiști nu au spus niciodată că viața se va înrăutăți sau nu poate fi niciodată mai bună: aceasta este o caricatură a pesimismului, schițată rapid pentru a-l respinge. Arthur Schopenhauer, cel mai sumbru dintre toți, nu a subscris la ea. Dimpotrivă, el a sugerat că tocmai pentru că nu putem controla cursul lucrurilor nu putem ști niciodată ce ne rezervă viitorul: viața se poate înrăutăți sau mai bine. „Pesimistul”, în cuvintele lui Dienstag, „nu se așteaptă la nimic”. Nu există prea multe speranțe în asta, poate, dar este totuși un fel de speranță. La fel este și licărirea slabă care poate fi găsită în mijlocul celor mai întunecate pagini ale acestor scriitori: intuiția rapidă și neliniștită că ceva poate fi adunat în viziunea neagră; ca ochii noștri să fie deschiși în moduri în care nu erau înainte; ca să vedem în întuneric.

Acesta este motivul pentru care pesimismul plin de speranță poate să nu fie o contradicție, ci o manifestare a puterii sălbatice care este valorificată numai atunci când cele mai întunecate forțe ale vieții sunt adunate în ciudata alchimie a speranței.

Gândiți-vă la aceste lucruri în această epocă marcată de epuizarea și devastarea ecologică, de inundații și incendii și de plafoane de căldură pe care nimeni nu le-a crezut că sunt posibile, de spectrul crizei climatice care se conturează în jurul nostru. Această vârstă este marcată și de disperarea liniștită, sau nu atât de liniștită, a tinerilor. Aceleași critici aduse cândva împotriva pesimiștilor de altădată sunt acum puse la picioarele tinerilor disperați de acei tehno-optimiști și susținători ai progresului pentru care orice luare în considerare a simplei posibilități declinul este în sine un semn de slăbiciune, o lipsă de imaginație, un defect moral – un eșec al vederii, mai ales. Și așa denunță strigătul tinerilor drept pesimism, fatalism, ca „simple” disperare. Ei îi critică pentru sumbrătatea viziunii lor, le numesc declarațiile exagerate și vorbitorii răsfățați.

Este prea ușor să ratezi faptul că această generație – prima care a crescut într-o lume în care o urgență climatică nu este doar la orizont, ci o realitate crudă – este bântuită de un sentiment real de pierdere a viitorului, așa cum toate lucrurile cărora li s-a spus dau sens vieții devin fie inutile, fie problematice. Ce rost mai are să studiezi, să fondezi o familie să faci copii, când totul este problematic. Extincția nu este un basm, ci pentru generațiile milenială, Z și Y sunt o posibilitate. Acesta este o prăbușire totală a sensului care abia acum devine clar pentru noi. Există un sens foarte real în care tinerii se confruntă nu numai cu pierderea conceptelor, ci și a viitorului în sine, deoarece toate răspunsurile obișnuite la întrebarea ce face ca viața să merite să fie trăită devin din ce în ce mai incerte. Ei sunt în acel întuneric, în căutarea unui fel de speranță, de un fel de consolare – și ce le putem oferi? Cu siguranță putem face mai bine decât să dăm răspunsul vădit inadecvat (care poate fi, de asemenea, o minciună) pentru a-i asigura că totul va fi bine – deoarece știm că există toate șansele să nu fie.

Orice declarație grosieră de optimism ar fi mai mult decât greșită: ar fi genul de minciună care nu înșală pe nimeni, cu atât mai puțin simțurile morale ascuțite ale tinerilor, care văd prin promisiunile goale și reasigurările politicienilor cu o furie despre care știm că este. justificate. Dacă le-am spune că totul va fi în regulă, acestea sunt mai puțin decât cuvinte goale: nu își iau în serios experiența și asta, așa cum ne-ar spune pesimiștii, este singurul lucru garantat care le va înrăutăți suferința.

Dar dacă optimismul brut eșuează – ar putea pesimismul să facă mai bine? Am sugerat că pesimismul poate avea valoare – dar am putea merge mai departe? Ar putea fi, de fapt, o virtute ?

Pentru unii, însăși noțiunea de virtute a pesimismului poate părea absurdă. De exemplu, putem subscrie noțiunii lui Hume că semnul oricărei virtuți este că este utilă și agreabilă , fie pentru persoana care o posedă, fie pentru ceilalți. Dar cu siguranță pesimismul nu este nici util, nici agreabil. Nu este util, spune argumentul, pentru că ne face pasivi, ne deprimă nu numai pe noi înșine, ci „simțul nostru de posibil”, așa cum a spus Marilynne Robinson despre pesimismul cultural în special. Și nu este agreabil, deoarece ne intensifică suferința, făcându-ne să ne concentrăm mai degrabă pe latura rea ​​a vieții decât pe cea bună (sau așa ar spune arhi-optimiști precum Leibniz și Rousseau). Nu este deci surprinzător că anumite studii despre presupuse „exemplare morale” au identificat pozitivitatea, speranța și optimismul printre caracteristicile pe care astfel de exemplare le aveau în comun.

Lucrul de evitat nu este atât pesimismul, cât lipsa de speranță sau fatalismul, sau renunțarea. Chiar și disperarea nu trebuie evitată complet, deoarece și ea ne poate energiza și ne poate încuraja să luptăm pentru schimbare, dar ar trebui să evităm genul de disperare care ne face să ne prăbușim. Aceste lucruri nu sunt același lucru cu pesimismul, care este pur și simplu presupunerea unei viziuni întunecate asupra prezentului, precum și asupra viitorului și nu implică pierderea curajului sau insistența de a lupta pentru mai bine: dimpotrivă, adesea acestea sunt chiar daruri pe care pesimismul le poate oferi.

Cineva poate fi profund, întunecat de pesimist, se poate găsi în ghearele reci ale disperării și totuși să nu fie epuizat de posibilitatea (și ar putea fi doar o posibilitate) care ar putea să apară și mai bine. Acesta este un fel de speranță care este cumpărată cu drag, care nu vine ușor, ci este sculptată dintr-o viziune dureroasă care poate fi doar recunoașterea întregii suferințe pe care viața o poate și o are. Dacă ceva, pesimiștii m-au învățat asta: că cu ochii plini de acel întuneric mai poate exista această deschidere ciudată, ca o părere, ca o ușă crăpată, pentru ca binele să-și facă intrarea în viață. Deoarece toate lucrurile sunt incerte, la fel este și viitorul și, așadar, există întotdeauna posibilitatea de a schimba în bine, așa cum există și în rău.

Pentru a privi cu ochii deschiși realitatea din fața noastră sunt necesare curaj și… speranță!

Aceasta poate fi ea însăși o atitudine morală: una care salută binele atunci când este dat și îl îndeamnă mai departe în călătoria sa, dar recunoaște și răul fără a-l explica sau a suprasolicita voința celor pe care îi zdrobește în cale. Uneori, nu suntem în puterea de a schimba lumea așa cum ne-am dori, iar recunoașterea acestui lucru poate fi cel mai mare efort, precum și cea mai mare consolare, fără a ne pierde în același timp impulsul de a depune eforturile noastre cele mai bune și grele cauzei.

Un fenomen comun în perioadele de devastare culturală este că vechile valori sunt atacate și distruse. Dacă vor să supraviețuiască prăbușirii orizontului moral, au nevoie de noi semnificații, de noi concepte care să le țină în viață. Cel mai greu dintre toate este să negociezi această schimbare, să începem să cultivăm noi virtuți cât timp cele vechi sunt încă printre noi. Și acesta, cred, este un mod în care pesimismul ne poate servi – ca o virtute în sine, dar și ca o modalitate de a da un nou sens virtuților care se schimbă ca parte a acestei lumi în schimbare. Pentru a privi cu ochii deschiși realitatea dinaintea noastră necesită curaj, și să nu ne întoarcem de la ea, cu îngăduință și totuși să nu decidem că ea se termină acolo: aceasta este speranța.

Speranță – nu că totul va fi bine în cele din urmă, ci că nimic nu s-a încheiat cu adevărat; că există această „crăpătură în tot” din care Leonard Cohen a cântat cândva, atât în ​​bine, cât și în rău, astfel încât niciunul să nu ne fie închis niciodată, cu totul. Aceasta nu este convingerea fermă că lucrurile trebuie să se îmbunătățească – nu optimismul grosolan care nu mai poate fi o virtute într-o lume în desfășurare și care s-ar putea dovedi a fi viciul nostru, călcâiul lui Ahile. Poate fi mai ușor să ne împrumutăm eforturile sub un astfel de steag al succesului asigurat, dar această ușurință este una înșelătoare, pentru că, deși este posibil să fii descurajat de pasivitate sau fatalism, este posibil să fii epuizat și de dezamăgirea continuă. Ceea ce ne cere în schimb pesimismul plin de speranță este să ne străduim pentru schimbarea fără certitudini, fără a aștepta nimic de la eforturile noastre, în afară de cunoașterea că am făcut ceea ce suntem chemați să facem ca agenți morali într-o perioadă de schimbare. Aceasta poate fi doar cea mai subțire speranță, dar este speranță!

Speranța continuă că mâine este o altă zi, în cea mai bună dintre lumi!

