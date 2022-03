HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 26 – 27, martie 2022. Din nou, spre Lună!

26, 27 martie

Pe 26 martie s-au născut: Robert Frost, Pierre Boulez, Diana Ross, Erica Jong, Steven Tyler, Leonard Nimoy, James Caan, Keira Knightly, Costică Ştefănescu, Ion Nicodim, Mircea Ivănescu, Cristian Ţopescu, prinţesa Margareta. Pe 27 martie s-au născut: Romulus, Wilhelm Conrad Röngen, Sir Henry Royce, Gloria Swanson, Michael York, Quentin Tarantino, Pauley Perrette, Nathan Fillon, Ecaterina Nazare.

„Evenimentul Zilei” din 26 martie 1417 – în timpul Conciliului de la Constanţa, Elveţia, cardinalul Pierrre d’Ailly declară, referindu-se la astrologie: “…am suficiente motive, expuse pe larg în lucrarea mea „Astrologia Creştină”, ca să cred că acestă disciplină ştiinţifică trebuie să devină una canonică…”. Din nefericire bunul cardinal a căzut grav bolnav, iar în 1420 s-a săvârşit din viaţă şi nu a mai putut susţine canonizarea astrologiei, adică studierea aprofundată de savanţii creştini – poate, astrologia ar fi fost astăzi în rând cu teologia şi cristologia. Păcat!

Ultima dată când oamenii au pus piciorul pe Lună a fost 19 decembrie 1972. Acum, NASA se pregătește să trimită oameni înapoi pe Lună, inclusiv prima femeie și prima persoană de culoare, până în 2025. Foarte politic corect! Misiunea se numește Artemis. Și NASA și-a creat cea mai puternică rachetă de până acum, numită Space Launch System, sau SLS , pentru a o lansa. Racheta asigură propulsia navei spațiale Orion, care la început va fi fără echipaj, dar mai târziu va transporta astronauți. Atât navele spațiale, cât și racheta se află acum pe vârful SLS la Launch Pad 39B de la Centrul Spațial Kennedy din Florida. În curând, SLS și Orion se vor îndrepta împreună în spațiu pentru un test fără echipaj – Artemis 1 – sperăm că va avea loc la sfârșitul mai sau începutul lunii iunie 2022.

Scopul lui Artemis este de a stabili prima prezență umană pe termen lung pe Lună. Apoi, spune NASA, va folosi ceea ce învață pe și în jurul Lunii pentru a face următorul salt uriaș: trimiterea primilor astronauți pe Marte.

Scopul lui Artemis 1 este de a testa zborul inaugural al SLS al NASA, o rachetă mai înaltă și mai puternică decât puternicele rachete Saturn V folosite în timpul programului Apollo . Nava spațială Orion, un vehicul multifuncțional pentru echipaj, va călători pe vârful SLS. Orion a fost deja supus unui test de orbita Pământului în 2014.

Potrivit NASA, Artemis 1 va doborî recorduri: Orion va rămâne în spațiu mai mult decât a făcut orice navă pentru astronauți fără a se andoca la o stație spațială și se va întoarce acasă mai repede și mai precis decât oricând.

La aproximativ doi ani după Artemis 1, va veni rândul lui Artemis 2 . Artemis 2 este un zbor cu echipaj care va efectua teste pe orbita Pământului. În cele din urmă, în 2025 – dacă programul poate rămâne conform planificării – echipajul de patru persoane al Artemis 3 se va pregăti pentru călătoria de 236.000 de mile (380.000 de km) către Lună. În general, vor fi în spațiu aproximativ o lună. Cei patru astronauți vor petrece șase zile la polul sudic al satelitului nostru natural.

Vizionarii visează de zeci de ani la o întoarcere pe Lună. Și – deși NASA a anunțat pentru prima dată programul Artemis în decembrie 2017 – dezvoltarea capsulei pentru echipaj Orion și a puternicului SLS care o va lansa pe orbită a început oficial mai devreme, în 2011.

Pentru misiunea Artemis 1 – cu o lansare la sfârșitul lunii mai sau începutul lunii iunie – sistemul puternic de lansare va trimite capsula Orion de la Centrul Spațial Kennedy din Florida. Împreună, se vor lansa din complexul istoric de lansare 39, construit inițial ca Moonport al programului Apollo și modificat ulterior pentru programul navetei spațiale. NASA a explicat :

În timpul lansării și ascensiunii, SLS va produce cu 15% mai multă tracțiune decât racheta Saturn V.

Va avea nevoie de atâta forță pentru a trimite cele 3 milioane de kg. de vehicul pe orbită. Orion nu va avea un echipaj uman în timpul Artemis 1. Dar, așa cum a explicat Space.com: ”… scaunul comandantului va fi ocupat de un manechin îmbrăcat în Sistemul de Supraviețuire Orion Crew, un costum special conceput pentru a ajuta la protejarea împotriva radiațiilor. Doi senzori de radiații vor monitoriza nivelurile de radiație.”

Manechinul va fi legat, dar mediul fără greutate are nevoie și de testare. Așadar, NASA zboară un „indicator de gravitate zero” sub forma unei jucării Snoopy (vezi fotografia din titlu) îmbrăcată într-o salopetă portocalie emblematică NASA. Personajul benzii desenate are o asociere lungă cu explorarea lunară: echipajul Apollo 10 l-a folosit ca poreclă pentru modulul lor lunar.

Philippe Berthe, managerul de coordonare de proiect al ESA pentru modul, a declarat:

Propulsia este în mare parte aceeași. Este foarte comparabil cu epoca Apollo.

Dar, desigur, după 50 de ani, a existat progres tehnologic. Berthe a comentat, de exemplu: … Sunt îmbunătățiri esențiale în celulele solare. Acestea sunt dispozitive care convertesc direct energia luminii în energie electrică. SLS își va obține cea mai mare parte a puterii din celulele sale solare.

Dar, desigur, cea mai mare diferență este puterea de calcul. Este posibil ca computerele să fi fost la orizont în epoca Apollo – sfârșitul anilor 1960 și începutul anilor ’70 – dar, după cum se raportează la NASA: Smartphone-ul tău este de milioane de ori mai puternic decât calculatoarele de ghidare Apollo 11.

Deci, programul Artemis va beneficia de puterea noastră vastă de calcul modernă. După cum a spus Berthe:

”Puterea de calcul este o altă îmbunătățire majoră. Putem programa acum operațiuni mult mai complexe. Echipajul nu trebuie să intervină direct în fiecare detaliu esențial de navigație,”

S-a vorbit mult în celebra carte a lui Tom Wolfe din 1979 (mai târziu un film clasic și recent o serie ) The Right Stuff despre ideea de închis într-o cutie . Aceasta a fost descrierea îndrăznețului pilot de testare Chuck Yeager a primelor zboruri Mercury , care a redus rolul astronauților la cel al pasagerilor (mai degrabă decât al piloților).

Misiunile Apollo au avut piloți și, bineînțeles, piloții sunt printre cei mai strălucitori dintre astronauți, atât în ​​science fiction, cât și în realitate. Pe măsură ce mergem mai departe în era Artemis, va fi distractiv să auzim cât de multă pilotare are loc la bordul eventualei misiuni lunare Artemis 3.

Și, desigur, există o dezbatere veche de zeci de ani despre motivul pentru care trebuie să mergem pe Lună. La urma urmei, în ultimele decenii, am învățat multe despre Lună prin intermediul unor nave spațiale robotizate, atât orbitatoare cât și aselenizate. Mulți oameni vor argumenta – și au susținut încă din epoca Apollo – că trimiterea oamenilor pe Lună este o pierdere de timp, bani și resurse. Dar răspunsul se rezumă la o serie de lucruri, unul dintre ele fiind eficiența. Berthe a spus:

”Un astronaut va face într-o plimbare de 6 ore ceea ce poate face un robot în 6 luni. Este mai scump, dar este mai eficient. Iar pe termen lung devine chiar ieftin!”

Iar motivul principal, desigur, este că luna este o piatră de temelie spre spațiu. Gravitația Lunii este doar 1/6 din cea a Pământului. Este mult mai ușor să lansezi o rachetă în spațiu de pe Lună decât de pe Pământ. Acest lucru face din Lună o bază excelentă pentru explorarea viitoare a sistemului solar.

Echipajul lui Artemis 3 vizează polul sudic al Lunii, un loc pe care oamenii de știință l-au descoperit în ultimele decenii, că ar avea cantități mari de gheață. Apa conține oxigen , așa că procesarea ei va face posibil ca viitorii astronauți să rămână pentru perioade mai lungi de timp, permițându-ne chiar să avem o prezență permanentă pe Lună.

În cele din urmă, totul face parte din înclinația naturală de explorare a umanității. Viitorii istorici ar putea privi în urmă la acest lucru în momentul în care omenirea a făcut un salt uriaș când s-a întors pe Lună, poate de data aceasta pentru totdeauna.

Concluzie: Împreună cu parteneri comerciali și internaționali, NASA plănuiește ca misiunea sa Artemis să stabilească o prezență permanentă pe Lună și să se pregătească pentru misiunile pe Marte. Prima misiune a programului, Artemis 1, va fi o călătorie fără echipaj în jurul Lunii, care ar trebui să fie lansată la sfârșitul lunii mai sau începutul lunii iunie 2022.

Trebuie să menționez că NASA este în urmă față de SpaceX, de exemplu, cu circa 10 de ani. S-ar putea ca acest decalaj să existe și față de chinezi.

Din punct de vedere astrologic colonizarea Lunii nu are nicio importanță. Cu toate că tutorele meu în ale astrologiei, Derek Parker spunea, în glumă: ”de când oamenii au ajuns pe Lună a început și ea să fie mincinoasă!”

Atenție, se schimbă ora, la ora de vară. Acum câteva zile v-am făcut părtași de rezultatele unui studiu din State cu privire la această enormă greșeală care este schimbarea orei. Eu nu schimb ora, rămân la ora naturală a fusului, așa să-mi ajute Dumnezeu! Nu au intrat zilele în sac, mâine este o zi cu o oră mai scurtă, dar este în definitv, o altă zi!

HOROSCOP 26,27 martie 2022

BERBEC În weekend poți să pierzi timpul din cauza unor tensiuni între cei din jurul tău. Situaţie pe care o poţi rezolva cu diplomaţie, sâmbătă şi apoi treci la programul de distracție duminicală! Daca ai o deplasare de făcut, acum este momentul – sunt bine aspectate călătoriile lungi, chiar cu avionul. Pentru un procent dintre Berbeci: dacă nu ţi-ai făcut concediul pe anul trecut poţi să-ţi iei câteva zile, începând cu acest weekend, poate pentru cumpărături. „La mulţi Ani!” – cu multă sănătate şi bunăstare nativilor din zodia Berbecului care îşi sărbătoresc ziua de naştere în acest weekend.

TAUR Doar Uranus în zodie, nicio planetă în opoziție, poți să faci pace cu cei ostili şi să ai armonie, să ai timp. Ai unele planuri personale pe care poţi să le realizezi doar în acest weekend. Un ajutor neaşteptat. În acest weekend cineva din anturaj, semn de foc sau de apă te ajuta involuntar sau dezinteresat să rezolvi o problemă de sănătate sau din domeniul sănătăţii. Mare atenţie la legăturile amoroase – poţi fi tras(ă) pe sfoară – ceea ce nu-i prea greu, sa fim cinstiţi! In acest prim weekend întreg din zodia Berbecului poţi avea succes in domeniul realţiilor sociale, în familie, în cuplu – ai ceva mai multă energie psihică dacât în mod normal!

GEMENI Trebuie să fii reţinut în promisiuni, sâmbătă, chiar dacă eşti bine intenţionat. Duminică ai de luat o decizie personală. Atenţie, însă, aparenţele trebuie salvate, e regula jocului social! Aceasta primă parte a zodiei Berbecului, din care face parte şi acest weekend, îţi aduce surprize, dintre care unele chiar plăcute. Sâmbătă poţi face mici schimbări, acasă şi în curte (dacă ai curte) scurte călătorii. O configuraţie astrală deosebită face ca perioda în discuţie să fie benefică, totuşi. Magnetismul personal este în creştere – poţi rezolva relativ uşor problemele sentimentale. Duminică poţi să primeşti ajutorul solicitat de la rude şi prieteni. Culmea este că şi duşmanii te ajută – probabil nu te mai vorbesc de rău o perioadă, sau nu mai contezi în matematica lor!

RAC Un weekend favorabil, ai timp să analizezi, să te gândeşti, la măsurile necesare pentru corectarea unor minusuri din viaţa ta. Sporirea calităţii vieţii tale trebuie să fie scopul tău zilnic! Sâmbătă, cu Luna, patroana ta, în configuraţii decente, ai mai multe oportunităţi şi posibilităţi, pe care cu înţelepciune şi chibzuinţă nu o să le risipeşti, cum faci de obicei. Configuraţia astrală te sprijină să obţii mai multă stabilitate în familie sau printre prieteni. În ultima zi din weekend îţi este mai uşor să învingi dificultăţile vieţii cotidiene – doar este duminica. Poți să te intalnesti cu o persoană deosebită şi atfel de întâlniri îţi încălzesc inima şi îţi oferă suficiente rezerve de bună dispoziţie şi optimism.

LEU Conjunctura favorizează domeniul personal. Trebuie să lămureşti o situaţie mai veche, care te obsedează. Mai mult o neînţelegere. Încearcă în acest weekend, poate rezolvi problema! Foloseşte-ţi gândirea limpede la sinteza ultimelor evenimente din familie, din cuplu. Din punct de vedere emoţional ai dori să-ţi discuţi problemele personale cu cineva de încredere. Oricum, până la sfârşitul weekend-ului te retragi din nou în sălaşul tau ca să mârâi la persoanele care nu iţi plac. Duminică este o zi favorabilă, mai putin in ceea ce priveste calatoriile. Stai acasa şi ocupa-te de programul tau obişnuit şi stelele spun ca totul o sa fie bine. Ai avut timp suficient să reflectezi asupra celor întâmplate în ultimul timp şi este cazul să acţionezi. Nu imediat, dar după cum ştii morile zeilor macină încet… dar infinit de fin. Şi nu uita că mâine este o nouă zi, când începe o nouă săptămână.

FECIOARĂ În acest weekend ești avantajat în special în domeniul sentimental. Ştii cum se spune: cine are noroc la dragoste, nu are noroc la bani! Este bine să eviţi orice cheltuială importantă. Dar, după cum am spus în repetate rânduri: nu da şi nu lua bani cu împrumut, astrele nu te favorizează la speculaţii financiare. Decât dacă este în familie şi atunci nu se cheamă „speculaţie financiară”, ci „şantaj sentimental”. O să ai bani pentru cheltuielile curente, ca de obicei, se rezolvă în ultimul minut. Veşti bune de la rude şi prieteni. Cu dragostea stai ceva mai bine decât în mod obişnuit, asta nu înseamnă că pe total stai excelent.

BALANŢĂ Domeniul favorizat de stele este cel emoţional. Nu te grăbi, nu brusca, în delicata zonă a sentimentelor trebuie să faci scenarii complete, planuri bine întocmite, fără să uiţi nimic! Asta dacă doreşti neapărat să „reuşeşti” în ceva, nu uita că weekend-ul a fost dat pentru odihnă, relaxare şi odihnă activă, adică distracţie. In general începutul zodiei Berbecului îţi este favorabil şi acest weekend nu face excepţie, dar nu trebuie să-ţi supraapreciezi forţele. Astrele emit „vibraţii favorabile”: sănătatea îţi este bună, viaţa personală – armonioasă, iar situaţia financiară nu îţi mai pare teribilă. Rezultate relativ bune în domeniul financiar şi al relaţiilor sociale. Totuşi, un sfat dezinteresat: duminică nu frecventa, însă, spaţiile largi, cu multă lume, gen stadioane, gări, mall, cluburi etc. În orice caz, cred că o să mai treacă ani mulți până când tinerii vor reveni în cluburi! Cred că cea mai bună reclama de acum pentru un club în România nu este distracția oferită, ci siguranța oaspeților!

SCORPION Dacă eviţi tot ceea ce se poate numi nou, nu ai probleme în weekend! Uneori noul, schimbarea, ascunde probleme şi necazuri pe care nu le poţi dovedi. Nu tot ce este mai nou, este şi mai bun! Este, de asemenea, cea mai bună perioadă pentru afacerile în şi de familie. Cum ar fi o petrecere de ziua motanului Luca, motan catolic. Știu eu un motan Luca, este catolic și locuiește în Varșovia! Dacă nu ai făcut până acum micile pregatiri de primăvară, ei bine, nu cred că mai ai aşa de mult timp! Aşa că apucă-te de treabă, ai toată sâmbăta la dispoziţie. Singurul aspect negativ se referă la risc – atenţie la incidente sau mici accidente! Atenţie la regimul alimentar şi la băuturile reci, mai ales duminică. Refuză în această perioadă invitaţiile pentru excursii periculoase sau sporturi extreme de weekend – pericol de accidente!

SĂGETĂTOR În weekend aspectele generale ale horoscopului tău arată că preocuparea ta majoră este să menţii “status quo ante” – poate este vorba de programul tău obișnuit de perioadă liberă. Cineva, probabil din Vărsător sau din Leu încearcă să profite de bunele intenţii pe care le arăţi, aceasta sâmbătă, cel mai probabil. Nu este favorabil să-ţi iei nici un angajament sau să faci vreo promisiune. Concentrează-te numai pe treburile de rutină de sâmbătă şi duminică şi nu lăsa să fii deranjat din programul tău. Mare atenţie la cheltuieli şi la cei care îţi propun cheltuieli. Întotdeauna există o legătură între o dorinţă şi achiziţionarea unui obiect, aşa că, uneori şi acum este cazul, satisfacerea unor dorinţe mari se poate realiza cu sume mici.

CAPRICORN Trebuie să te organizezi. Nu mai aştepta o minune sau un dezastru, suma vieţii rămâne la constant fix, nu îţi mai face griji, în weekend odihnește-te bine. Schimbarea nu este favorabilă! Rezolvă cu multa calm discuţiile cu sexul opus – diplomaţia şi intriga au rezolvat mai multe probleme decât certurile şi conflictele. Aceste două zile din zodia Berbecului constituie o perioadă care îţi este favorabilă la bani – probabil că nu faci cheltuieli mari sau inutile. Atenţie la deciziile importante, mai ales la asocierea cu noi parteneri, atât în afaceri cât şi în dragoste. Succese neaşteptate sau nu chiar asa de surprinzatoare în relațiile umane. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt preponderent favorabile. Nu te lăsa impresionat(ă) de ceea ce se discută, de bîrfă, intrigi sau… modă. Nu-ţi lăsaţi interesele personale pentru mai târziu, în favoarea prietenilor sau rudelor.

VĂRSĂTOR Ai necazuri sentimentale! În acest weekend ai dori să-ţi discuţi problemele personale cu cineva de încredere, care să te înţeleagă. Nu aştepţi rezolvări miraculoase, ci doar înțelegere! Sâmbătă aduce, poate, o uşoară îmbunătăţire a situaţiei materiale, sau măcar o promisiune în acest sens. Nu te implica în conflicte deschise cu semne de apă şi de foc. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. O veste bună urmată de o informaţie nu chiar aşa de bună. Atenţie la cumpărături, mai ales duminică la prânz. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni!

PEŞTI Sâmbătă evită enervarea produsă de pretenţiile unor persoane obtuze, care nu-şi văd decât de propriile interese. Duminică problemele se pot amplifica, dar, păstrează-ți punctul de vedere! Evită izbucnirile sentimentale şi instabilitatea emoţională şi amână orice nu îţi face plăcere. Ascultă cu atenţie, fii pe fază, oportunităţile în dragoste sunt rare, dar exista. Un ajutor substanţial din partea prietenilor sau al rudelor. Perioada este benefică şi aduce realizări şi noroc. Partea consistentă a zodiei te ajută să-ţi înţelegeţi mai bine limitările şi să-ţi găseşti drumul de urmat în continuare. Nu trebuie să dai dovadă de naivitatea caracteristică a zodiei, mai ales când este vorba de alimente exotice sau cosmetice străine. Atenţie la relaţiile de familie sau cu prietenii – se declanşează o mică criză care poate sfârşi (aproape) prost. Acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi, anturajului, în general – te poți simţi foarte bine şi vei evita şi momentele tensionate.