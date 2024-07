Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor 26 iulie 2024. Unchiul Costin







26 iulie

Pe 26 iulie s-au născut Carl Gustav Jung, George Bernard Shaw, Salvador Allende, Aldous Huxley, Mick Jagger, Stanley Kubrik, Andre Maurois, Roger Taylor, Sandra Bullock, Jason Statham, Dan Condurache, Monica Ghiuţă, Cezar Baltag.

În calendarul creștin ortodox sunt Sfinții: Sf. Ioanichie cel Nou de la Muscel, Ermolae şi Paraschevi din Roma.

"Evenimentul Zilei" de 26 iulie 1989 a fost că o ridiche a omorât un om. S-a întâmplat în partea de Est a Londrei. O ridiche, aruncată dintr-o maşină l-a lovit pe Leslie Merry, în vârstă de 56 de ani. Lovitura l-a făcut pe bărbat, funcţionar la o bancă, să cadă. Şi-a rupt o coastă care i-a perforat splina. A încetat din viaţă douăzeci de minute mai târziu.

S-a făcut mare tapaj în ziare, radiouri, televiziuni. Două zile mai târziu o mămică din clasa de mijloc s-a prezentat la o secţie de poliţie, verde la faţă: "Mă tem că fiul meu, în vârstă de patru ani, l-a omorât pe Leslie Merry".

Femeia fusese la cumpărături şi pusese punga cu mărfuri, cum fac multe femei, pe bancheta din spate, unde stătea şi băieţelul. Geamul era lăsat aşa că băieţelul a aruncat tot drumul pe fereastră cu ce se găsea în pungă. O ridiche l-a nimerit, din nefericire, pe Leslie Merry. Atentă la traficul infernal din city femeia nu a observat ce se petrecea cu cumpărăturile ei.

Nu s-a ajuns la proces, familia defunctului a dat dovadă de înţelegere şi de o justă evaluare a situaţiei și nu a depus plângere la poliție, mai mult, a trimis o scrisoare de iertare. Totuşi, şoferiţa a fost condamnată la o lună de muncă în folosul comunităţii, a fost, totuși, vorba de un omor involuntar. A fost pusă să aibă grijă de nişte straturi de... ridichi!

În "kalendar", tradiţional, continuă seria sărbătorilor dedicate morţii prin celebrarea timp de trei zile a lui Asklepios (Esculap), zeul medicinei, recunoscut, după cum arată unele studii şi de daci. Probabil, dacă nu cu siguranţă, prin intermediul coloniilor greceşti, colonii cu care dacii aveau legături cordiale, chiar alianţe.

Este interesant că această secvenţă: moarte, tămăduire, viaţă este legată de unele ritualuri şi interdicţii privind mărul. „Fructul oprit”, „fructul cunoaşterii” mărul, participă la tainele vieţii şi ale morţii. „Trei mere pe zi şi la doctor niciodată” a spus marele Paracelsus. Să fie adevărat?

„Fericirea este compusă dintr-un corp lipsit de durere şi un suflet netulburat” – a spus Epicur. Mai este posibilă fericirea în ziua de astăzi?

Poate cea mai mare influenţă asupra mea, provenită din familie, a avut-o Victor Costin Ştefănescu, unchiul meu, fratele mai mare al lui tata, doctor în medicină şi filozofie. Teza lui de doctorat în filosofie, din anul 1947, "Imposibilitatea vindecării" a avut numai şapte pagini. Anexele, o mie. A uimit o lume, pentru că medicul demonstra că după orice boală, sau accident organismul nu se reface total, 100%. Deci, nu este vorba despre ”vindecare” ci ”ameliorare”. Nu știu unde se află lucrarea, ani întregi am căutat un exemplar, cum am căutat lucrarea mea de diplomă, proiectarea computerizată a unei microhidrocentrale. Mulți s-au oferit să o cumpere. De atunci, din anii cincizeci, biletele de ieşire din spital nu mai poartă menţiunea "vindecat", ci "ameliorat". În prezent, din cauza prostiei se pare ca s-a revenit la forma „vindecat”.

Doctorul în medicină și filosofie, Victor Costin, era un mare boier, un bărbat înalt, suplu, dar atletic, brunet cu părul cârlionțat și cu ochii mari și duioși de Rudolf Valentino. Nu exista femeie care să nu ofteze după el. Se îmbrăca numai în costume de in alb. Fusese chirurg de front şi salvase mii de vieții, mii de militari îi datorau viața. Dacă ați văzut MASH, înțelegeți despre ce vorbesc. Şi acum îmi amintesc, tot din anii cincizeci, când mă plimbam cu el de mâna prin oraş, cum inţepeneau în poziţie de drepti, salutându-l, mulţi bărbaţi. Erau veteranii, cei din care scosese gloanţe şi schije şi le salvase viaţa.

Învăţase unele lucruri de la un medic german, care fusese trimis pe front urmare unei prostii pe care o făcuse într-un lagăr, tot felul de tehnici chirurgicale experimentale, care s-au pierdut, din nefericire.

Soldaţii îl adorau, generalii nu ştiau ce să mai facă pentru el. S-a bucurat de clemenţă şi bunăvoinţă din partea comuniştilor, pentru că nici el, nici frate-său mai mic, tatăl meu, pilotul, vânătorul de tancuri bolşevice, nu au vrut să "întoarcă armele". Un alt doctor, un general medic, bun prieten cu Victor Costin l-a scos pe tata "şocat" şi l-a trecut în rezervă. Uneori unchiul imi spunea în glumă: "Vezi, nu i-a trecut şocul lui taică-tău. Ce pilot talentat a fost! În loc să câştige o poală de bani, s-a făcut istoric". Şi făcea un gest semnificativ, învârtind mîna la cap!

Am invocat spiritul lui Victor Costin pentru că mi-a spus ceva foarte important. "Medicii sunt oameni, nu zei. Unii, cu multe păcate. Sunt mulţi cei care fac medicina numai pentru bani, sau poziţie socială. Dar nu-i condamna în bloc. Mulţi îşi fac meseria cum trebuie. Se fac multe greşeli, fiecare medic are un cimitir, dar cine nu face greșeli, acela să ridice piatra." "Unchiule", l-am întrebat, "cum este cimitirul tau, ca medic chirurg!" Ştiam răspunsul, un coleg de al lui mi-a l-a spus. Cimitirul doctorului în medicină şi filosofie Victor Costin Ştefănescu ar fi fost foarte sărac, ar fi avut doar două morminte, după mii, poate zeci de mii de operaţii! Pe front făcea şi douăzeci de operaţii pe zi!

Dar şi aşa unchiul meu s-a lăsat de meserie spunând că nu mai suportă un al treilea eşec şi a început o carieră în... pedagogie şi jurnalistică. A fondat "Tribuna Şcolii" şi apoi s-a ocupat ani buni de revistă. Era un săptămânal, pe care unchiul îl scria singur, de duminică seară și până joi noaptea când ducea articolele, editorialul îl semna cu numele lui, restul erau nume de redacție, ducea deci la tipărit, la Casa Scânteii. Tribuna Școlii era distribuită vineri, sâmbătă ajungea în toată țara. Pe atunci sâmbăta se lucra, uneori și duminica.

Unchiul Costin a fost, o perioadă scurtă, medicul personal al lui Fidel Castro. A descoperit izvoarele Oltului și ale Mureșului prin 1949. A fost, cu caiacele, pe Nil. Picta fantastic, avea un talent deosebit pentru reproduceri. Cânta, ca și Santana, dintr-o chitară mare, spaniolă, împodobită cu multe panglici colorate. O iubire, o culoare. A scris cea mai bună monografie medicală despre stațiunile balneare din România. O am în față. ”Stațiuni Balneare și Climaterice din România. Ghid” Editura Meridiane, 1967. Semnat simplu, Costin Ștefănescu. Dragostea lui pentru animale, pentru căței, în special, mi s-a transmis. La capitolul acesta, l-am bătut. Unchiul a avut maximum trei căței, eu am avut unsprezece, acum am doar cinci cățelușe!

Moarte, vindecare, adică ameliorare, viaţă, oare ce sens aveau la strămoşii noştri, dacii? Răspunsul se găseşte adânc în sufletul nostru.

În altă ordine de idei, sau în aceiași, dragi lupi, padawani și hobbiți, chiar nu știu ce să fac. Realizez că sunteți mințiți, dezinformați de presă, de multimedia, dar nu știu cui folosește. Poate, este doar prostie și ignoranță. Pe de altă parte, am vorbit la Centrala de externe, eu foarte furios, ei râzând de furia mea. Apoi brusc, am înțeles, ei nu au ce să facă! Cei de acolo știu cel puțin cât știu și eu, că nu am pierdut timpul degeaba, trăind peste cincisprezece ani în străinătate.

Așa cum am vorbit cu prietenii din State, care au aceiași poziție ca și directorii noștri de zonă. Așa că o să mă delectez în continuare cu idioțeniile, cu prostiile imense și cu analizele de tot rahatul turcesc din presă, făcute de oameni care nu au trăit nici măcar o zi la fața locului și nu înțelg nimic din ceea ce se întâmplă. A propos, sau by the way, pentru analiștii politici români, dacă tot aveți nevoie de informații, de analize și articole străine, vă indic ziarele evreiești. Eu sunt abonat și am ce citi. Evreii chiar știu despre ce este vorba în propoziție și au avut mai întotdeauna dreptate în analizele și atitudinile lor! Sigur, când nu este vorba despre propriile lor probleme, care nu sunt nici mici, nici puține.

Așa am răspuns multora dintre domniile voastre, mulțumesc celor care mi-au trimis informații. După ce o să dau de mâncare la căței, o să mă uit la un film vechi, de război. ”Odesa în flăcări” o coproducție italo-română din anul 1942. Nu l-am văzut până acum, mea culpa. Sau să văd un film de acțiune cu Jason Statham, asasinul cinstit, astăzi împlinește 57 de ani. Să-i spunem La Mulți Ani!

Apoi, după miezul nopții, o să intru pe net cu americanii și brazilienii, ei se întorc acasă de la serviciu, dar și la ei și la noi, cu șapte ore mai devreme, mâine este, în definitiv, o altă, zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 26 iulie 2024

BERBEC Nativii care dețin funcții care implică răspundere își exercită cu mare efect autoritatea astăzi. Această influență poate fi, însă pozitivă, doar dacă reușești să rămâi sobru, disciplinat, echilibrat și realist. Excesele pot fi pedepsite! Cuvântul zilei este ”securitate”, așa că nu ezita să-ți depozitezi cele mai prețioase bunuri la bancă. Te poți simți încetinit, ai nevoie de răbdare! Vorba înțelepciunii orientale: ”Cu timp și răbdare, frunzele de dud ajung să fie o splendidă eșarfă de mătase.”

TAUR Continuați să economisiți, deoarece nu îți este greu în acest moment. Pregătește terenul pentru viitoarele tale proiecte financiare, vei fi cu un pas înaintea celorlalți. Interlocutorii tăi sunt seduși de rigoarea ta și cuceriți de entuziasmul și magnetismul tău. Acum nu este momentul să rămâi în umbră, ci să pui bazele viitorului tău, toate pânzele sus! Ești gata să-i îmbarci pe toți pe nava ta? Căci toată lumea te va vrea drept căpitan!

GEMENI Astăzi atmosfera poate fi mai mult laborioasă decât festivă, dar cel puțin este foarte constructivă. Este o oportunitate bună de a te cufunda într-o treabă dificilă și de a o duce la bun sfârșit, în curând vei avea ocazia să apelezi la activități mai interesante, dar astăzi datoria te cheamă...Dacă vrei să muncești prea mult, ratezi multe lucruri, dar mai ales acumulezi oboseală. Amintește-ți să te odihnești, îți vei recăpăta din energie.

RAC Capacitatea ta incredibilă de a te autodepăși face minuni. Lucrezi, deja ai organizat vacanțele tuturor și ți-ai făcut și tu bagajele. Ești puțin obosit, dar perspectiva plecării îți dă energia de care ai nevoie. Astăzi sunt șanse să câştigi niste bani, probabil nu prea mulţi, dar suficienți cât să faci cuiva drag o plăcere, prin marea ta generozitate! Sănătatea este, în general, bună, dar fii, totuși, atent!

LEU Astăzi e momentul să iei unele decizii profesionale, schimbi cursul. Superiorii, partenerii sau colegii tăi schimbă și ei ceva, aceste noi evoluții pot duce la schimbări în viața ta profesională. Aceste schimbări pot fi pozitive sau negative, în funcție de modul în care le gestionezi...Astrologia nu este deterministă, se bazează pe liberul arbitru al fiecărui nativ! Ar fi recomandată mai multă modestie sau cumpătare.

FECIOARĂ Subtile, dar pot apărea multe schimbări în mediul tău sau în cei din jurul tău. Călătoriile pot fi surse de surprize plăcute, întâlnirile obișnuite sunt nuanțate de originalitate sau descoperire, este o atmosferă foarte propice profitabilității în munca ta. Prietenii îţi sunt aproape, ca de obicei, pare că te consideră, într-un fel, liantul grupului şi așteaptă să le faci propuneri pentru timpul liber de după programul de muncă, doar este vineri!

BALANŢĂ Astăzi eşti foarte empatic, sensibil la problemele celor din jurul tău. Câtă suferinţă şi durere pe lumea asta! Ajutându-i pe ei, te ajuţi pe tine! Şi nu uita şi de prietenii necuvântători! Trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lasă lucrurile să se aşeze singure şi nu intervenii în niciun fel. Dacă ai propria afacere trebuie să fii foarte atent la noii furnizori sau clienţi. Cu toate aspectele nefavorabile economice, zvonurile, scumpirile şi criza sanitară, o să ai banii care îţi trebuie, ca de obicei, se rezolvă în ultimul minut. Veşti bune de departe. Cu dragostea stai ceva mai bine decât în mod obişnuit, asta nu înseamnă că pe total stai excelent.

SCORPION Conjunctura astrală indică șanse concrete, oportunități. Prin urmare, trebuie să rămâi deschis și atent la ceea ce se întâmplă în jurul tău. Flexibilitatea și capacitatea de adaptare la orice situație vor fi cele mai bune atuuri ale tale astăzi. Dacă îți este greu să-ți impui o disciplină sau un program strict, nu este nevoie să te chinui. Urmează-ți propriul sfat: trebuie să știi să te detașezi, în timp ce te lași purtat de curent.

SĂGETĂTOR Pretențiile tale nu pot fi pe placul tuturor și încăpățânarea oamenilor nu a dus niciodată o negociere înainte. Cel mai deștept cedează, iar cel mai deștept ești tu! Îți este greu să-ți coordonezi acțiunile financiare și abia îți poți gestiona bugetul în aceste zile. Probabil că ai nevoie de un sfat sănătos, dar va dura ceva timp până când interlocutorii tăi vor deveni clari și conciși.

CAPRICORN Astăzi, pot interveni o oarecare tensiune, nervozitate, proastă dispoziție. Atitudinile individualiste pot fi exprimate cu puțin prea multă spontaneitate... Conjunctura astrală nu indică entuziasm și optimism. Aceste tendințe nu sunt caracteristice doar nativilor zodie, ci sunt unele generale, rațiunea primează în fața căldurii umane. Noroc că, pe seară, te poți retrage cu motanul sau cățelul lângă tine și să te bucuri de un serial nou, sunt câteva serii bune pe platformele de streaming!

VĂRSĂTOR Ești pe calea deschisă către toate posibilitățile. Influența ta asupra celorlalți devine mai puternică. Convingi ușor și cunoști oameni noi. Te simți încrezător, competitiv și plin de farmec. Finanțele tale s-au îmbunătățit treptat de ceva vreme, deși există suișuri și coborâșuri, iar progresul este lent. Te întreci pe tine însuți, mai ales dacă ai propria afacere sau veniturile tale sunt variabile.

PEŞTI Toată lumea vrea să fie pe primul loc, toată lumea are cea mai bună idee și nimeni nu ascultă de nimeni. Această tendință te lovește puțin în sistemul de valori și ți-ar putea întuneca starea de spirit, dacă nu ai șansa să realizezi rapid și excepția de la această regulă... Folosește-ți farmecul în mod inteligent pentru a-ți armoniza interacțiunile cu diferiții tăi parteneri afectivi, dar nu exagera, altfel oamenii riscă să se îndoiască de tine, de bunele tale intenții sau de abilitățile tale relaționale și afective reale...