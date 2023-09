Horoscopul lui Dom’ Profesor – 25 septembrie 2023. Ziua de naștere a lui Mark Hamill, aka Luke Skywalker

25 septembrie

Pe 25 septembrie s-au născut WilliamFaulkner, Dmitri Şostakovici, Michael Douglas, Robert Bresson, Mark Hamill, Christopher Reeve, Panait Cerna, Călin Turcu, Simion Pop, Maria Tănase.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Eufrosina, Pafnutie Egipteanul, Serghei de la Radonej.

În „Kalendar” este a doua zi a Filipilor de toamnă, a serbărilor Lupilor. Teclele, începute ieri, cele trei zile ale dacilor.

O notă specială pentru Maria Tănase. Aş dori să o aud mai mult la radio, să-i aud melodiile din maşinile care trec, de la ferestrele blocurilor sau ale vilelor.

Am avut marele privilegiu să asist la concertul ei special dat pe scena ARLUS în anul 1959. Eram un copil, dar niciodată nu am mai văzut, de atunci, o sală mai plină şi un public mai entuziast. Apoi m-a uimit modul cum cânta Maria Tănase. Cum plimba microfonul fix cu stativ de fontă, greu, de-a lungul şi de-a latul scenei ca pe un iubit căzut pe câmpul de onoare. Pentru prima dată în viaţă am auzit şi văzut un public care cânta împreună cu solista, într-un imens cor. Oamenii plângeau, necunoscuţii se îmbrăţişeau, se râdea şi se plângea în acelaşi timp. A fost o mare sărbătoare românească!

A, uitasem să vă spun că, la balcon, în rândul întîi sau în loje, nu mai știu cum era, a fost şi Gheorghe Gheorghiu Dej. Nu s-a intonat imnul, nu s-au luat măsuri speciale. A plâns şi a râs împreună cu noi. Sigur, când a plecat i s-a făcut loc, lumea era politicoasă şi elegantă în acele timpuri, doar îşi făcuse educaţia între cele două războaie mondiale!

Nu, nu îmi place așa-zisa muzică populară românească. Adică ce aud de la țăranii din jur, vecinii mei. O țigănie infectă, nici măcar manele nu sunt. Asta se găsește pe piață, asta se vinde în târguri. Cred că odată și odată o să aduc stația de la București și o să dau la tot satul muzică populară românească. Cea adevărată, astăzi uitată, ca multe alte valori ale poporului român.

Ce părere am despre situația din Germania? Nu am nicio părere, era absolut previzibilă, dar vă pot spune câteva lucruri interesante despre Germania. Îmi amintesc, că, duminica, în copilărie, mă trezea radioul cu ”De toate pentru toți” iar rubrica mea preferată era ”știați că?”. Ei bine, știați că în Germania…

104,7 litri. Este vorba de câtă bere bea, anual, în medie un locuitor din Germania. Nici nu sunt pe primul loc în Europa, sunt întrecuți de cehi cu 142,4 litri. Comentez că numărul mare de musulmani din Germania reduce drastic recordul la bere. Ei nu beau decât bere fără alcool.

83,2 este media vieții la femeile germane. Și ele trăiesc mai mult decât bărbații lor cu cinci ani și jumătate. De ce? Pentru că se hrănesc cu zilele fripte ale soților!

357.592 kilometri pătrați. Atâta este suprafața Germaniei actuale, foarte departe de Grosse Deutschland! Este pe locul șase după Ucraina cu 603 628 kilometri pătrați, Franța cu 551 000 kilometri pătrați, Spania, Suedia și Norvegia. Rusia nu a fost luată în considerare.

Mia și Ben sunt prenumele favorite date bebeilor germani născuți în anul 2022. Bănuiesc că pe locul doi sunt Leila și Mustafa.

Pe locul șase în Europa în ceea ce privește înălțimea bărbaților, care este de 1,81 m, o medie națională. Nemții sunt întrecuți de olandezi cu 1,84, nordici, danezi și de cei din Muntenegru, culmea.

61 este numărul Premiilor Nobel luate de Germania. Ceea ce o clasează pe locul unu în Europa și trei în lume, după SUA, cu 259 de Nobel-uri și Marea Britanie cu 85 de premii. După cum știți, România NU are niciun premiu Nobel. Să nu vă supărați, două treimi din țarile globului NU au un Premiu Nobel. Este un club restrâns, o afacere în familie, mai mult, o afacere politică, foarte departe de testamentul industriașului suedez, inventatorul dinamitei.

136.531 € este venitul anual, un fel de PIB, pe cap de locuitor în cel mai bogat oraș din Germania, Wolfsburg, în Saxonia Inferioară, sediul imperiului Volkswagen. Ceea ce este caracteristic orașului Wolfsburg este că nu prea sunt musulmani, doar niște turci naturalizați, care nu prea mai știu de ce religie sunt. În orașul acela se muncește, nu glumă!

300 este numărul produselor de panificație. Dacă Franța se poate denumi țara brânzeturilor, știți butada lui Napoleon: ”… o țară care are 400 de feluri de brânzeturi nu piere niciodată!”, ei bine, Germania poate fi numită țara covrigilor.

China este primul partener comercial al Germaniei cu un total de 197 miliarde € schimburi în anul 2022.

820 de milioane de cârnați. Atâte se mănâncă anual, statistică din anul 2022. Mai nou în Germania se mănâncă leul și cârnatul cu un sos oriental de ketchup și curry. Se estimează sorturile de cârnați cam la 900 până la o mie.

75 miliarde €, atâta este exportul de produse alimentare germane în anul 2022. Pe locul trei mondial, după SUA și Olanda.

50 de milioane de americani au o ascendență germană. Printre ei și un oarecare Donald Trump.

389 de kilometri este lungimea litoralului. La Baltica și Marea Nordului. Poți să faci plajă, sigur că da, în trening și cu fular!

97 de milioane de persoane, în Europa, au ca limbă maternă germana, sau ceva asemănător. Germana se vorbește în Germania, Austria, Belgia, Luxemburg, Elveția și Lichtenstein. Acum trebuie să vă spun, din proprie experiență, că este mare diferență între durul dialect deutsche schweiz și frumoasul accent bavarez, cel care grasează.

Müller este cel mai întâlnit nume în Germania, purtat de peste 300.000 de persoane. Înseamnă, simplu ”morar”.

81 este numărul clădirilor destinate Operei – trei în Berlin – în Germania, pe primul loc în lume. Nemții sunt melomani, acolo, în Germania a luat ființă puternica organizație a Prietenilor Muzicii.

Spuneți-mi dragii mei dragi, cum o țară mică, Olanda, cară fură mării pământul prin celebrele poldere, poate să exporte atâtea alimente și România, Grădina Maicii Domnului, este la coada clasamentului? Întrebarea este pur retorică, știm răspunsul.

Luke Skywalker, adică Mark Hamill împlinește astăzi 72 de ani. Să-i spunem La Mulți Ani! Acest talentat actor ascunde o taină, o tragedie, de fapt. Pe 11 ianuarie 1977, după ce terminase filmările la Star Wars – A New Hope, a avut un teribil accident de mașină care l-a desfigurat, cu multiple fracturi ale feței. Încă nu era celebru și bogat, ci doar un actoraș ce împușca francul. Așa că operația de chirurgie plastică nu a fost grozavă, nu a avut banii necesari. Operația l-a lăsat cu o nouă față, care, însă, nu se compara cu cea dinainte, din film.

În fața succesului nemaivazut, după premiera din 25 mai 1977, George Lucas a hotărât să continue saga Star Wars. Cu Empire Strike Back, care începe cu o scenă în care un animal sălbatic îl atacă pe Skywalker și îi distruge fața, ca să se explice noua față a lui Luke.

Michael Douglas împlinește astăzi 79 de ani, să-i spunem și lui La mulți ani! Cred că o să-l revăd într-un film vechi și bun, ”The Game” din anul 1997. Filmul demonstrează că nimic nu este ceea ce pare a fi, cu o excepție – speranța că mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 25 septembrie 2023

BERBEC Ziua de astăzi este favorabilă în toate, mai puţin în domeniul sentimental. Niciun obstacol în perspectivă, negociază, căuta alianţe şi acceptă, dacă nu se poate altfel, mici compromisuri. O întâlnire importantă la mijlocul zilei, la prânz, te face să îţi freci mâinile de mulţumire. Un mic amănunt te enervează disproporţionat. Ceva legat de bani, cheltuieli sau de o construcţie, de apartament, de cămin, în general.

TAUR O posibilă schimbare. Analizează bine înainte să porneşti pe un nou drum. Ceea ce începi azi poate aduce, însă, rezultate bune. Nu lua visurile drept realitate, promisiunile drept garanţii! Nu intra în discuţii asupra patrimoniului comun, sau a unor proprietăţi pe care le împarţi cu alţii. Afacerile sentimentale sunt moderat aspectate, mai curînd spre bine, sănătatea la fel.

GEMENI Azi este bine să fii mai sigur pe tine, mai hotărât! Totuşi, e bine să ceri un sfat competent, mai ales dacă doreşti să cumpări materiale noi pentru finisajele, sau reabilitarea casei tale. Ascensiunea ta din ultimul timp şi ultimile mişcări profitabile atrag invidii şi bârfe. Domeniul dragostei şi al relaţiilor sociale nu este aspectat, deschizînd cutia Pandorei, a neprevăzutului.

RAC Ceva pare că te reţine astăzi, dar este ziua ideală pentru vizite la prieteni, după orele de program. Puteţi petrece clipe plăcute împreună, vorbind mult şi depănând amintiri din vacanţe! Nu te poţi substitui lor, nu poţi impune propriile gusturi, dar poţi să te simţi bine! Promovează-ţi cu îndrăzneală interesele şi solicită ceea ce ţi se cuvine. Stelele îţi sunt favorabile şi intuiţia ta funcţionează excelent.

LEU Sunt mari, sau mai mici interese în joc! Evită nerăbdarea şi graba, mai ales în cursul dimineţii. Gândeşte de zece ori şi vorbeşte o singură dată! Primeşti şi nişte veşti care te încurcă! Este şi o zi cînd se pot petrece evenimente neplăcute în sfera familiei şi a prietenilor, care sunt malefic aspectate. Fiecare are modul lui de a reacţiuna, fiecare este o persoană diferită de tine având propria scară a valorilor şi propriile aspiraţii.

FECIOARA Configuraţia astrală avantajează proiectele personale şi/sau domeniul sentimental. Azi trebuie să folseşti diplomaţia şi politeţea, pe care, de altfel, ştii foarte bine să le pui în valoare. Fii foarte atent la surselor tale de venituri. Analizează, sintetizeză, decide şi controlează. Poate este vremea să-ţi diversifici activitatea. Vin vremuri foarte grele, probabil că economia se va prăbuşi, şi tot oamenii cinstiţi o să sufere, aşa că trebuie să te pregăteşti de pe acum.

BALANŢA E puţin cam târziu să te cuprindă regretele pentru greşelile din trecut. Încearcă să eviţi aceste momente jenante când îţi plângi de milă! O zi cam melancolică, dar te poţi distra pe seară! Nu te apuca de lucruri noi mai ales din afara sferei tale, cel puţin în această perioadă. Sunt avantajate, însă, întâlnirile de afaceri sau sociale, discuţiile, negocierile, vizitele pe eveniment – tot ceea ce ţine de comunicare în economic-social-politic-dragoste.

SCORPION Magnetismul personal este în creştere – poţi lămuri unele situaţii, sau să faci unele alegeri. Pe plan profesional trebuie să iei imediat unele măsuri, decizii care nu mai suferă amânare. Totuşi ai o veste despre nişte pagube, nişte pierderi de bani. La o verificare mai atentă vei vedea că pierderile respective nu sunt nici aşa de mari şi ca nici nu te interesează pe tine personal în mod deosebit. Aşa că ia lucrurile uşor, dar nu duce vorba, nu trîmbiţa veştile prietenilor, colegilor, rudelor, cunoscuţilor şi necunoscuţilor. Nu aşa devii interesant şi popular.

SĂGETĂTOR Nu prea eşti stăpân pe logica vorbelor tale. Dacă te hotărăşti să spui minciunele amoroase, fii atent la cum potriveşti cuvintele. Amorul este favorizat astăzi, dar comunicarea, nu! Profesional vorbond, trebuie să-ţi modulezi afacerile de aşa natură încât varietatea şi diversitatea mare a surselor de venit să asigure încasări relativ constante – este concluzia zilei de astăzi. Pe de altă parte nu spera şi nu ai teamă, se schimbă totul dar nu se urneşte nimic sau nu se schimbă nimic dar totul se transformă. Aparenţele înşeală, cel mai adesea!

CAPRICORN Comunicarea este avantajată. Stelele îţi conferă un dar al negocierii şi al convingerii. Nu te pierde în discuţii sterile, ci mergi direct la miezul problemei. Stelele indică, nu obligă! Stelele spun că ar fi bine să-ţi evaluezi exact coordonatele afacerilor producătoare de resurse şi să iei măsurile care se impun. Nu apare nici o ameninţare serioasă, nici în stele, nici pe piaţă. În perioada menţionată afacerile de inimă (nu cardiologice) sunt mediu aspectate, aşa încît este bine să te limitezi la activităţile de rutină şi la prospectări.

VĂRSĂTOR Trebuie să dai dovadă de calm, toleranţă şi răbdare pentru ca să se anuleze unele aspectele nefavorabile. In orice caz, nu te poţi baza pe niciun ajutor: trebuie să rezolvi problemele singur! Îţi este mult mai convenabil să fi producătorul şi regizorul piesei cotidiene decât unul dintre actorii de pe scenă. Poate o să ai mai puţină glorie şi aplauze, dar cu siguranţă mai multă stabilitate şi mai mulţi bani.

PEŞTI Cu toată situaţia financiară precară, astăzi eşti foarte entuziast şi optimist. Prietenii te apreciază pentru că buna ta dispoziţie este contagioasă, benefică şi… rară în aceste timpuri! Eşti dispus să porţi conversaţii lungi, despre subiecte diverse. Mercur in aspecte şi toane bune te influenţează favorabil si debitul verbal are volumul unei Niagare. Pe total: zi favorabilă ideilor noi, sau unor noi planuri de dezvoltare. După masa de prânz evită întîlnirile de afaceri strategice sau plăţile cu numerar.