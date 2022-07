HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 25 iulie 2022. Prețul benzinei

25 iulie

Pe 25 iulie s-au născut Omar Khayyam, Thomas Eakins, Arthur James Balfour, David Belasco, Walter Brennan, Ion Alexe, Mihai Codreanu, Theodor Grigoriu, Petre Grant, Nagy Imre, Varujan Vosganian.

Pe 25 iulie calendarul creştin ortodox aminteşte de Adormirea Sf. Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Sfinţii Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic. Sf. Olimpiada şi Eupraxia.

Tradiția populară, folclorul, este la noi în România de o frumuseţe și înțelepciune fără seamăn.

Iata, ziua de 25 iulie este dedicată „somnului morţii” sărbătoare veche, poate chiar din neolitic. Dacii, lupii adică, ştiau multe despre tainele morţii. Nu se temeau deloc de ea, tocmai pentru că îi ştiau secretele şi se bucurau când unul dintre ei pleca la Zamolxe.

Coloniştii greci au adus contribuția lor, cultul lui Thanatos, frumosul, dar temutul zeu al morţii. Creştinismul a preluat motivul suprapunând Adormirea Sf. Ana. „Cel care lucrează în această zi pot să cadă în somn şi să doarmă trei zile sau chiar o săptămână” (Pamfile, 1997, pagina 138).

Tot astăzi se ducea de mâncare, în pădure, lupilor, sub ochiul atent al Lupului Şchiop şi al Filipilor, ca să se pecetluiască legământul cu ei, strămoşii totemici, ca să nu atace turmele, ciobanii şi pădurarii. (Speranţia).

Despre ai noştri lupi o să mai avem multe de spus, pentru că sunt nu mai puţin decât 54 de sărbători ale lupilor într-un singur an.

Dar astăzi este singura zi în care îl pomenim pe Omar Khayyam, marele poet, matematician, filozof, astrolog. Mai întâi să avem o mică discuție asupra timpului. Asupra datei nașterii marelui poet. Wikipedia, această sumă a erorilor noastre, dă ca dată a nașterii 18 mai 1048. Imensul ”Webster’s Biographical Dictionary” o lucrare savanta, nu dă nicio data a nașterii, spune doar că se crede că Khayyam a încetat din viață în anul 1123. Gary Goldschneider dă ca zi a nașterii lui Omar, în clasica sa lucrare ”The Secret Language of Birthdays” ziua de 25 iulie. Bine face, așa este, doar am fost la mausoleuol lui Khayyam din Nishapur, în fotografia din titlu! Omar a fost cu siguranță un Leu, nu un Taur. Și mereu, când o să fie 25 iulie, cât m-o mai ține Dumnezeu, o să-l amintesc în această zi a zodiei Leului, pe Omar Khayyam. O lumină a Orientului, foarte popular şi în Occident. Tradus, adaptat, în 87 de limbi. Pentru mine a fost și este Eminescul Orientului, din punctul de vedere al unui român călător, pierdut în imensitatea geografică și culturală a Asiei.

Puteți obiecta că Eminescu are o circulație mai redusă, nu este atât de cunoscut în lume. Și că, dacă, Khayyam a edificat limba persană în secolul XI, Eminescu a făcut același lucru pentru limba română abia în secolul XIX. Poate, din punct de vedere postmodernist, dar cui îi pasă? Este punctul meu de vedere, nu al unui critic literar cu aciditate gastrică. Pentru mine, Omar Khayyam este Eminescul Orientului!

Numele lui Omar Khayyam, catrenele lui, rubbayatele, citate din opera lui m-au urmărit în toată Asia. Am învăţat la Madrasse Omar Khayyam! Aşa că nu o să vă supăraţi dacă astăzi o să vă spun, din nou și mereu, o poveste cu Omar Khayyam, una din multele pe care le ştiu:

Prin secolul XI, în Persia s-au întâlnit trei flăcăi : Omar Khayyam, Nezam al-Melik şi Hassan Sabbah. După vechiul obicei al zoroastrienilor, mândrii adoratori ai focului, cei trei adolescenţi chiar dacă erau musulmani şiiţi, învăţăcei la Bişapur, au făcut jurăminte înfricoşate pecetluite cu sânge, noaptea, la o răscruce de trei drumuri. Pe vremea aceea islamul era mai înțelegător, mai tolerant, mai înțelept, cu fața către algebră, dans și poezie.

Cei trei au jurat să rămână veşnic prieteni şi să se ajute între ei, mai ales dacă unul va ajunge la rang înalt şi la bogăţii nemăsurate.

Norocul şi intrigile bine aranjate l-au slujit pe Nezam al-Melik, numit în farsi pahlavi ol-Molok, care a ajuns puternicul şi bogatul vizir al Persiei.

Într-o bună zi, în faţa sa s-a arătat vechiul său prieten din copilărie, Omar, care i-a adus aminte de jurămintele făcute. „Ascult şi mă supun!” a spus preaputernicul vizir la auzul parolei secrete pe care numai ei trei o ştiau. „Cârmuirea satrapiei Nişapurului şi a toate pământurile, oamenii şi animalele sunt ale tale, dragul meu Omar Khayyam şi îţi aparţin în vecii vecilor!” a spus zâmbind, vizirul.

Omar a mulţumit prietenului său, dar a refuzat cinstea cu eleganţă: „Preaputernice, eu nu mă gândesc la putere, porunci şi oprelişti faţă de popor. Eu sunt un filozof, poet şi matematician. Porunceşte să-mi dea o simbrie în fiecare an!” Iar vizirul a dat poruncă, înscrisă în pergamentele cancelariei persane şi respectată până la stingerea ultimului descendent al familiei lui Omar Khayyam, ca imensa sumă de zece mii de dinari (cam două milioane de euro, astăzi) să fie rentă anuală.

Scăpat de grijile zilnice, Omar Khayyam a devenit cel mai mare poet, matematician, filozof şi astrolog al timpului său. După cum se observa în secolul XIV, în „Istoria înţelepţilor” al lui al-Quifti : „Omar al-Khayyam, imamul Khorsandului, cel mai învăţat al timpului său, care preda ştiinţa şi filozofia grecilor şi care îndemna la cunoaşterea vieţii prin curăţirea pornirilor trupeşti, întru puritatea sufletului, şi care porunceşte să se respecte obligatoriu relaţiile ideale dintre oameni potrivit principiilor vechi greceşti !” Khayyam la rugămintea prietenul lui, vizirul, numit și Sultan Malik Shah, Jalal-al-Din, calculează și edifică un nou calendar persan, valabil și astăzi. Scrie și publică prima lucrare de algebră în persană. Face observații ale cerului și publică niște efemeride, tabele astrologice, celebre și astăzi, ”Ziji Malikshahi”. Dar este celebru în toată lumea pentru nenumăratele catrene, rubbaiate, în care primul, al doilea și al patrulea vers rimează. Cu tot respectul pentru traducători, care au trudit din greu să adapteze catrenele, dar doar în persană, în farsi, realizezi adevărata dimensiune a geniului poetic al lui Omar. Parcă simți parfumul trandafirilor de Shiraz, gustul vinului rubiniu și atingerea catifelată a preafrumoaselor fete. Este o magie a cuvântului, a ritmului și a imaginii sugerate. Să vă mai spun că Omar Khayyam a compus primele melodii de dragoste persane?

Omar a mai avut un rol, care i-a cerut multă diplomaţie şi mult timp. Cel de al treilea prieten, Hassan Sabbah devenise Bătrânul din Munte, căpetenia Haşişimilor, temuţii asasini ismaieliţi din celebra fortăreaţă Alamut, fiind astfel o ameninţare potenţială pentru ordinea de drept, adică pentru prietenul cel puternic şi bogat, vizirul Nezam al-Melik. Multe legende dar şi istorii adevărate s-au ţesut în jurul Bătrânului din Munte.

Adevărul este că mândrii şi nărvaşii persani nu şi-au iertat niciodată că au fost cuceriţi de câteva triburi sălbatice de arabi şi islamizaţi cu forţa. Au vrut mereu să fie diferiţi, altceva, să se delimiteze de arabi. Secta ismaieliţilor a Bătrânului din Munte a focalizat energiile naţionale şi dorinţa de libertate. S-a bucurat de o mare popularitate şi a fost susţinută cu bani, arme şi oameni.

Hassan era divinizat de popor. Cuvintele lui s-au păstrat. „De ce trebuie să moară o sută de mii de oameni pe câmpul de bătălie? Nu este mai bine să trimit un asasin, un haşişim, care să ia gâtul regelui duşmanilor? În cel mai rău caz pierd un om, dar am câştigat bătălia! Daţi-mi mijloace ca să vă salvez viaţa!” Şi i se dăde, i se dădea, i se dădea…

Fortăreaţa de la Alamut devenise, prin fortificaţiile ridicate, imposibil de cucerit, iar cu banii şi oamenii pe care i-a primit Hassan şi-a ridicat o armată de fanatici. A adunat din toată Asia orfani, copiii condamnaţi de soartă şi i-a crescut ca pe proprii copii, în lux şi dragoste. Şi cu mult opiu, darul macului. Dar copiii, apoi tinerii, făceau zece ore de antrenament războinic pe zi.

Au devenit călugării „buida” un fel de „shaolin”. Inflexibili, fanatici, credincioşi Bătrânului până la moarte, gata să moară în orice secundă. Soldaţii perfecţi, arme mortale de neoprit!

Istoria persană a consemnat evenimente de necrezut. Au intrat în legendă. Numai doisprezece călugări buida au respins o armată de 50.000 de arabi trimisă de califul din Bagdad. Apoi cei doisprezece buida l-au asasinat şi pe calif! Asta, în numai trei săptămâni. Şi cei doisprezece, fără o zgârietură, s-au întors umili şi speriaţi la Alamud, cerându-şi scuze, ploconiţi în faţa Bătrânului că… le-a luat prea mult timp!

Frica supremă, terorismul adevărat, cel care te urmăreşte în fiecare moment, de nu poţi să te bucuri, să mănânci, să trăieşti, nici să dormi o secundă, a fost inventat de Bătrânul din Munte. Sigur, în acele timpuri teroarea era adresată califilor, generalilor, şefilor, regilor, împăraţilor. Teroarea, în acele timpuri, apăra pe oamenii de rând, pe săraci, pe orfan şi pe văduvă.

Acum, în prezent, este invers! Numai poporul este terorizat, mor numai oameni de rând. Şi-au cumpărat ticăloșii cei bogaţi şi puternici imunitatea, în decursul secolelor? Sau, nu cumva, sunt complici la actele de terorism? Bune întrebări…

Bătrânul din Munte a avut o alianţă trecătoare şi cu Cavalerii Cruciaţi pe care i-a ajutat să cucerească Ierusalimul. Filozofia şi tehnicile spirituale ale Bătrânului au stat la baza formării Ordinului Cavalerilor Templieri. În timpul lui Hassan Sabbah ismaeliţii controlau, în ascuns sau pe faţă, un teritoriu de la Cairo până în India.

În arhiva Ordinului ezoteric al Bătrânului din Munte s-au păstrat scrisorile dintre Omar Khayyam şi al-Melik pe de o parte şi Omar Khayyam şi Hassan Sabbah, pe de altă parte, foştii buni prieteni.

„Cum să mai te cred, frate, şi să am încredere în tine, că vizirul al-Melik doreşte că se împace cu mine. Eu am spus de nenumărate ori că sunt gata să mă împac cu el şi să-i recunosc puterea şi suzeranitatea. Dar nici nu am primit bine scrisoarea ta, dragă poete, cînd au venit oştenii lui al-Melik cu ordin să-mi ia gâtul, dar numai vitejia haşişimilor şi inundaţiile trimise de Allah, mărit fie în Mila Lui, mi-au salvat capul! Spune-mi, dar, în horoscoapele tale nu se găseşte o cale de împăcare şi dacă este aşa, ar fi bine ca vizirul să-şi ţină promisiunile! Eu, așa cum se cuvine, mai îmi cer odată iertare și mă înclin în fața vizirului. Oare o să-mi dea iertarea cerută?” scria Hassan.

Răspunsul lui Omar Khayyam a fost în catrenele sale nemuritoare :

„Chiar şi bătrân m-a prins în lanţ iubirea

Şi cupa-n mână mi-a ucis căirea

S-a sfâşiat veşmîntul pe care

Mi l-a ţesut cu grija ei gândirea.

Inima mi-e hambar de doruri vii:

Buze de jar şi vinuri rubinii.

Aud spunând : „Să-ţi dea iertare Domnul!

N-o cer… N-o dă… De ce am mai vorbi ?!”

Omar Khayyam are o statuie, un bust şi în Capitala României, undeva, la şosea, aproape de Muzeul Țăranului Român și lângă o școală. Bună vecinătate! Unul dintre gândurile mele materializate. Dar, vai, nimeni nu se mai gândeşte la amintirea celebrului om, statuia este neîngrijită, florile ofilite. Aşa cum ne batem joc de toate valorile noastre, dar și de cele universale – ce talent ciudat avem!

Se spune în legendă, auzită de mine la Nishapur, că Omar Khayyam ar fi trăit peste o sută de ani. 107 ani. Opera lui este imensă, poetică și științifică, aşa cum a fost înţelepciunea lui, înţelepciune pe care nu mă opresc niciodată să încerc să o fac parte din mine!

Dar despre altceva doream să vă povestesc. Despre prețul benzinei, al gazelor și petrolului, în general. Ar trebui să scadă, până aproape de nivelul inițial. De ce? Simplu, piața este aprovizionată cu aceiași cantitate de combustibil ca înainte de criză. Rusia a semnat tratate de furnizare de petrol și gaze, combustibil, în general, cu Arabia Saudită, Israel și Iran. Care, aceștia din urmă vor furniza către Europa, dar cu certificatele de origine ale țărilor respective. Așa se ocolește boicotul Rusiei. Prețul la pompă nu ar trebui să fie decât cu cel mult 15% mai mare decât cel îninte de criză. Dar…

Vedeţi, tineri lupi, padawani sau hobbiți, Forţa fără Înţelepciune este periculoasă şi duce către partea întunecată! Dar Forţa este întotdeauna cu voi, pentru ca să fiţi mereu de partea ei luminoasă, pentru că lumina va aduce mâine, inevitabil, o altă zi!

HOROSCOP 25 iulie 2022

BERBEC Nu te preocupa de amănunte nesemnificative și neplăcute. O dimineaţă obositoare, mai ales prin aglomerarea activităţii şi a schimbării de ritm. Nimic nu este de prisos, nu arunca nimic! Astazi trebuie să te fereşti de incidente sau accidente cauzate de foc, sau metal. Nu trebuie să ai vreun bolid de 300 de cai putere ca să faci un accident. 9 din 10 răniri se întâmplă în propriul cămin. Locurile „preferate”: bucătăria şi baia. Moderaţie în relaţiile cu Fecioarele şi Vărsătorii. Proiectele începute în această perioadă vor aduce rezultate excelente. Totuşi, este bine să ceri un sfat competent, mai ales dacă doreşti să dotezi mica ta afacere cu tehnologie avansată, tehnică de calcul.

TAUR Venus, protectoarea ta, este în toane bune ca şi şansele tale. Eşti favorizat, mai ales în domeniul sentimental, legat de familie şi cămin. Azi poţi realiza aproape tot ceea ce ţi-ai propus. Pentru toţi nativii sau naivii din zodie: nu vi se întâmplă prea des să faceţi ce v-aţi dorit, confiscat de obligaţiile cotidiene şi de convenţiile sociale – dar astăzi vă veţi implini o veche dorinta. Poate este vorba de o schimbare majoră în înfăţişare „look”-ul cum se spune, poate o atitudine curajoasă – este la latitudine dumneavoastră. „Cum vă place” – vorba lui Shakespeare. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci, urmează-ți planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Aspectele favorabile din casa a a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să vă asumaţi obligaţii pe termen lung. Cu moderaţie, mai ales la cheltuieli, o să evitaţi neplăcerile. Nativii care care posedă talente artistice sau literare au o perioadă de creaţie foarte bună

GEMENI Cerul tău se clarifică, ca și obiectivele tale. Savurează momentele plăcute, devin din ce în ce mai rare. O veste, bună, îți aduce zâmbetul și speranțele. Dar, nu te grăbi, nu exagera! Este o perioadă perfectă ca să începi un concediu placut si odihnitor. Un telefon sau o informaţie pe e-mail îţi pot aduce surprize plăcute. Surprizele se tin lant, si din fericire, sunt numai din cele plăcute. Astazi ai o veste foarte buna de departe, care te surprinde placut! Poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, scurte călătorii. Primeşti ajutorul solicitat de la rude şi prieteni. Culmea este că şi duşmanii te ajută – probabil nu te mai vorbesc de rău un timp pentru ca se pare, că pentru o scurta perioadă aveţi aceleaşi interese!

RAC Astăzi fereşte-te să iei decizii bazându-te numai pe informaţiile aduse de cei care „îţi cântă în strună”. Ar trebui să refaci programul, foaia de parcurs, ești în urmă cu multe treburi! Eşti într-o perioadă în care eşti plin de energie. Profită şi realizează ceva, finalizează un proiect, termină lucrurile începute. Zambeste, tine capul sus si imbraca-te in alb. Daca vrei sa faci parte din elita trebuie sa te deosebesti prin eleganta dar si prin calm si detasare. Trebuie să te hotărăşti dacă iei tot concediul acuma, vara, sau mai păstrezi câteva zile şi pentru sărbătorile din iarna asta. Pe de alta parte nu te-ai hotarat ce sa faci in vacanta. Nici nu prea ai de ales, iar alternativele ramase nu iti plac. Poate este bine să ceri nu numai un sfat, ci mai multe şi foarte calificate.

LEU Ai relaţii armonioase cu cei născuţi în semne de foc şi aer, dar nefavorabile cu semnele de pământ şi apă. Fie că ești la serviciu, sau în vacanță, trebuie să dai atenție relațiilor sociale. Astazi te găseşte în postura plăcută nativilor zodiei să conducă şi să dea ordine. Tuturor nativilor din zodie: ştiţi, Leul trebuie neapărat să conducă ceva. Nu neglijaţi astăzi amănuntele, gândind numai „macro” şi în termeni generali, aşa cum sunteţi adesea tentaţi să o faceţi, aveţi mult mai multe şanse să rezolvaţi cu bine problemele dacă cunoşteţi multe amănunte. Foarte bune rezultate în domeniul familiei şi al relaţiilor sociale. Ziua îţi este favorabilă, dar nu trebuie să forţezi. Perioada este, de asemenea, favorabilă pentru începerea unor proiecte sau afaceri noi, dar numai după un bilanţ adevărat, mai ales în faţa oglinzii.

FECIOARĂ Oriunde ai fi, la birou, sau pe malul mării, întâlnirile sau activităţile social-sportive de astăzi îţi aduc un oarecare confort, certitudini şi te motivează. Dar, nu tăia firul în patru! Un prieten mai vechi, pe care aproape că îl dăduseră-ţi uitării, vă caută astăzi pentru ca să vă facă o propunere interesantă, dar sunt prea multe lucruri neclare ca să accepţi imediat. Atenţie mare la ce spuneţi şi mai ales cui spuneţi. Fecioarele şi flăcăii sunt mari amatori de adevăruri fundamentale dar nu prea au tact sau diplomatie când să le folosească. Adică nu reuşesc întotdeauna să puncteze şi să câştige partida. O anumită curăţenie sufletească îi impiedică să se folosescă de oameni – atenţie cineva va încerca să se folosească de bunele tale intenţii. Trebuie să ai încredere în promisiuni, dar să nu te implici total. Ceva surprize plăcute, poate mai pe seară.

BALANŢĂ Zi de luni incertă şi uşor disarmonică până la orele prânzului, apoi totul pare că intră în echilibru. Bea apă, cum bea calul! Așa de multă? Nu, calul bea câtă apă îi trebuie, până se satură! După ce am stabilit și clarificat misterul zoologic a câtă apă trebuie să bei, nu uită de celelalte probleme ale zilei. Evită nerăbdarea şi graba, mai ales în ultima parte a zilei. Este posibil sa primesti niste vesti si sa te nelinişteşti din cauza unor probleme cu de familie, poate proprietăţi şi/sau moşteniri. Totul se rezolvă cu bine, din fericire. În această perioadă trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci. Atenţie la regimul alimentar şi la băuturile reci.

SCORPION O zi favorabilă pentru că aspectele astrale te avantajează. Este momentul să începi proiecte noi, să motivezi oamenii. De asemenea, o zi care nu trece degeaba, pentru că ai ceva de învățat! Oboseala din ultimele zile s-a asternut peste stratul gros al altor nopti nedormite, asa ca astazi este bine să te odihneşti cât poti mai mult. Astazi poti finalizeza în condiţii bune afacerile care ţi-au dat atâta bătaie de cap. Poziţia lui Venus indică prieteni noi şi înţelegeri reuşite, dar neconsistente. Probabil că trebuie să faci un drum scurt – doar pentru un procent dintre Scorpioni. Veşti de departe, consultaţi-vă e-mail-ul, FB, sau mai prozaica cutie de scrisori. Sănătatea nu-ţi este afectată, dar este bine să fii prudent. Poţi, de asemenea să socializezi pe net – este o ocupaţie teribilă, dar atât de cronofagă!

SĂGETĂTOR Limitează-te doar la activităţile de rutină şi evită eforturile şi deplasările care nu sunt foarte necesare. O dimineaţă obositoare, dar o seara plăcută, probabil cu gând la drum, la vacanţă. Nativii care care posedă talente au astazi o perioadă de creaţie foarte bună. Ziua de azi poate aduce unora dintre nativi şi o îmbunătăţire a situaţiei materiale. Nu te implica în conflicte deschise cu Gemenii sau Berbecii. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. O veste bună urmată de o pierdere. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni!

CAPRICORN Dimineața ești pus în fața unor discuții lungi și fără rost. Pierzi timpul, cu grație. Amintește-ți că tăcerile cu subînţeles sunt mai valoroase decît o mie de vorbe, doar tăcerea e de aur! Perioada îţi este, hai să zicem, aproape favorabilă. Ai energie, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm. Mai sunt şi nişte praguri de trecut, poate cauţi ceva, poate probleme în familie. Este, de asemenea, o perioadă favorabilă pentru afacerile şi reuniunile de familie. Singurul aspect negativ se referă la risc – atenţie la accidente. Pentru o mica parte din Capricorni, astazi banul se anunţă printr-o veste, nu foarte numeros, dar suficient.

VĂRSĂTOR O zi în care trebuie să-ţi struneşti emoţiile şi să dai dimensiunea necesară eforturilor tale trecute. Trebuie să iei o hotărâre, nu mai întârzia şi nu mai amâna decizia, timpul te presează! Configuratia zilei de astazi îţi ofera prilejul să te înţelegi mai bine cu cei apropiaţi. Un gest, o bataie pe umar o imbratisare și problemele pot fi mai uşoare, viaţa mai placută. O veste te influenţează, dar nu este exact ceea ce aşteptai. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni. Idealizează mai puţin persoana iubită şi o să ai o viaţă mai fericită. Nu da şi nu primi bani cu împrumut, astazi nu trebuie sa faci speculaţii financiare – este un sfat prietenesc, nu o prezicere!

PEŞTI Astăzi nu te enerva din lucruri de nimic, fii calm. Nu lua hotărâri când eşti iritat, mai bine lasă lucrurile să se deruleze. Așteaptă. Nu spera mult de la cei cu care te întâlneşti astăzi. Trebuie să dai dovadă de calm, toleranţă şi răbdare pentru ca să anulezi aspectele nefavorabile care influenţează semnul zodiacului. In orice caz nu te poţi baza pe nici un ajutor: rezolvă problemele singur(ă). Informaţiile contradictorii creează dileme. Cu dragostea stai bine dar poţi sta şi mai bine dacă eviţi reprosurile şi discuţiile în contradictoriu. Noroc la bani, dar horoscopul nu spune la câţi. Oricum, conform teoriei nu poţi să ai noroc şi la bani şi la dragoste! Alege!