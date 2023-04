HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 25 aprilie 2023. Despre investiția în opere de artă   

25 aprilie

În ”Kalendar” după sărbătorirea vânătorilor, a războinicilor, a cailor, după „Paştele Cailor” și ”Paștele Blajinilor”, iată o nouă sărbătoare, pe 25 aprilie, “Marcu’ Boilor”.

Pe 25 aprilie s-au născut: Oliver Cromwell, Giugliemo Marconi, Ella Fitzgerald, AL Pacino, Vladimir Jirinovsky, Bjorn Ulvaeus (ABBA), Lia Manoliu.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Ap. şi Ev. Marcu și Vasile din Poiana Mărului.

Dar oare de ce aveau strămoşii noştri, de exemplu, dacii, atâtea sărbători, ţinute cu străşnicie, în care nu se lucra? Simplu, ei nu aveau concediu plătit! Zilele de odihnă erau repartizate corect şi natural, ţinând seama de ritmurile agricole şi pastorale. Dacă nu era de lucru, atunci era sărbătoare! Nu erau mai puţine zile de odihnă decât acordă capitalismul multilateral victorios, ba chiar mai multe. Dar, în prezent s-a făcut o afacere şi din concediul tău, de exemplu! Cineva îţi ia banii, repede-repede! Ia gândeşte-te!

Dacă ieri se spune că a fost Ziua Calului, numită de mulţi Paştele Cailor (dar e şi pe 2 februarie) ei bine, astăzi este Ziua Boului. Poate unde este Zodia Taurului. Poate unde Taurul cu multele sale variante, zimbrul, bivolul, chiar şi… boul cel muncitor, este un animal foarte puternic. Poate unde este primăvară, chiar dacă vremea este capricioasă.

Jocurile Taurului erau larg răspândite în Europa antică. Tineri şi mai ales tinere săreau acrobatic, în salt mortal, peste un taur sacru, alb, care ataca. Taurul este zodia lui Venus (Afrodita), iar jocurile taurului făceau parte din Misterele Afroditei. S-au păstrat mult timp în Creta. Iar în Vestul Europei s-au transformat în coridă.

Era, în antichitate, victoria agilităţii şi inteligenţei omeneşti asupra forţei brute, animalice. Corida nu mi-a plăcut niciodată, poate unde toreadorul (matadorul, de fapt) avea sabie. O degenerare stupidă, vulgară și crudă. O măcelărie, nu un joc. În antichitate tinerii aveau doar agilitatea lor şi inteligenţa superioară. Scopul nu era uciderea taurului, ci învingerea lui!

Taurul alb este prezent pe stema UE. Este mitul vechi, antic grecesc, despre Zeus, transformat într-un taur alb, care trece împreună cu frumoasa Europa apa Mediteranei, a Mării Egee şi ajunge într-un continent necunoscut. Continentul primeşte numele de Europa.

Dar de unde veneau Zeus şi Europa? Nu cumva din… Atlantida? Din ce în ce, sunt mai favorabil, ideii, împărtăşită de mulţi savanţi, că Atlantida a fost civilizaţia minoică, „scufundată într-o singură noapte”. În sensul că, Platon, în dialogurile sale, s-a referit la DOUĂ Atlantide, legende păstrate în tradiție și amestecate. De dinainte de Pyrrha, potopul. O Atlantidă atlantică, aflată dincolo de Coloanele lui Hercule și Atlantida din marea grecilor, din Marea Egee, civilizația minoică.

În magistrala carte a lui N.A. Kun, ”Legendele și miturile Greciei Antice”, apărută în anul 1958 în limba română la Editura Științifică într-o ediție de lux, legată frumos, pagini de hârtie cretată, tipar înalt și grafică de excepție, la paginile 119 și 120 se află legenda Europei. În această versiune Europa este fiica regelui Agenor al Sidonului, în Fenicia. Iar Zeus-Taurul nu o duce în… Europa, ci în insula Creta. Mie imi place mai mult prima variantă, este mai veche, cu siguranță, are un aer de început de eră și de operațiune de salvare.

Dar timpul a trecut și a venit epoca creștinilor. De acea nu este întâmplător că astăzi pomenim pe Apostolul şi Evanghelistul Marcu, dar care are ca simbol Leul. Taurul este simbolul lui Luca, aşa cum Matei este Îngerul şi Ioan, Vulturul. Cele patru portaluri de energie ale zodiacului!

Erin Thompson este profesor asistent de criminalitate artistică la John Jay College of Criminal Justice de la City University of New York. Cea mai recentă carte a ei este Possession: The Curious History of Private Collectors (2016). Iată un eseu, scris de ea, o invitație să-i cumpărați cartea.

Miliardarul petrolier J. Paul Getty era un zgârcit faimos. A instalat un telefon public în conacul său din Surrey, Anglia, pentru a împiedica musafirii să facă apeluri la distanță lungă. A refuzat să plătească răscumpărare pentru un nepot răpit, atât de tăios, încât răpitorii, frustrați, i-au trimis lui Getty urechea nepotului său prin poștă. Cu toate acestea, a cheltuit milioane de dolari pe artă și alte milioane pentru a construi Muzeul Getty din Los Angeles. El s-a autointitulat „un dependent de colecționare de artă aparent incurabil” și a remarcat că a promis că nu va mai colecționa de mai multe ori, doar pentru a suferi „recăderi masive”. Având o fobie viscerală față de avioane și prea ocupat pentru a-și lua timp să navigheze în California din orașul său natal de adopție, Londra, nici măcar nu a vizitat muzeul pe care l-au umplut banii lui.

Getty este doar unul dintre mulți oameni de-a lungul istoriei care au făcut eforturi mari pentru a colecta artă – căutând, cheltuind și chiar furând pentru a-și satisface pasiunea. Dar ce anume motivează pe acești colecționari?

Dezbaterile despre motivul pentru care oamenii colectează artă datează cel puțin din secolul I. Senatorul roman Quintilian a susținut că cei care declarau că admiră ceea ce el considera a fi lucrările primitive ale pictorului Polignot erau motivați de „o dorință ostentativă de a părea persoane de un gust superior”. Părerea lui Quintilian găsește încă mulți susținători.

O altă explicație populară pentru colecție – câștigul financiar – nu poate explica de ce colecționarii fac atât de multe investiții. Desigur, mulți oameni cumpără artă din motive financiare. Puteți revinde lucrările, uneori obținând profit enorm. Puteți obține deduceri fiscale mari pentru donarea de artă la muzee – atât de mari încât guvernul federal a confiscat mii de antichități jefuite care au fost introduse ilegal în Statele Unite doar pentru a putea fi donate cu evaluări umflate. Între timp, unii colecționari și-au dat seama cum să-și țină operele de artă la îndemână, obținând în același timp o deducere fiscală, donându-le muzeelor ​​private pe care le-au înființat pe proprietățile lor. Mai rău, unii „colecționari” cumpără artă ca o formă de spălare a banilor.

Dar cei mai mulți colecționari au puțină atenție pentru profit. Pentru ei, arta este importantă din alte motive. Cel mai bun mod de a înțelege impulsul de bază al colecției de artă este ca mijloc de a crea și de a consolida legăturile sociale și ca o modalitate prin care colecționarii pot comunica informații despre ei înșiși și despre lume în cadrul acestor noi situații. Colecționarul de artă care conduce oaspeții la petrecere prin galeria lui privată de artă are aceleași obiective – să le spună prietenilor noi cât mai multe despre personalitatea și gusturile lui.

Oamenii tind să-și imagineze colecționarii ca fiind extrem de competitivi, dar și asta se poate dovedi greșit. Colecționarii de artă serioși vorbesc adesea despre importanța, nu a concurenței, ci a rețelelor sociale și a legăturilor cu familia, prietenii, savanții, vizitatorii și colegii colecționari create și consolidate de colecția lor. Modul în care colecționarii își descriu primele achiziții relevă adesea rolul central al elementului social. Doar foarte rar colecționarii își atribuie colecția unei întâlniri individuale cu o lucrare de artă, sau curiozității despre trecut sau citirii unei surse textuale. În schimb, aproape uniform acordă credit unui prieten sau unui membru al familiei pentru că le-a stârnit interesul, de obicei prin întâlnirea și discutarea împreună despre o anumită operă de artă.

Chiar și excepțiile aparente întăresc regula. Un alt petrolist bogat, Calouste Gulbenkian, a acumulat o colecție de artă fabuloasă și a numit lucrările „copiii mei”. Ignorându-și în mare parte fiul și fiica în carne și oase, el a trăit pentru a-și sluji arta. Pretinzând că „copiii mei trebuie să aibă intimitate” și „o casă potrivită pentru Gulbenkieni să locuiască”, a construit un conac în Paris de înaltă siguranță, câini de pază și un serviciu secret privat. El a refuzat în mod obișnuit cererile de a-și împrumuta arta muzeelor ​​și nu a permis vizitatorilor, deoarece „copiii mei nu trebuie deranjați”. Dar chiar și această extremă a unui colecționar care preferă arta, oamenilor, arată importanța rolului social al colecției, deoarece Gulbenkian a tratat pur și simplu operele de artă ca și cum ar fi oameni.

Colecționarii nu sunt interesați doar de crearea de legături sociale; sunt motivați și de mesajele pe care le pot trimite odată ce aceste rețele sociale sunt create. Știm cu toții că arta este o modalitate puternică pentru artist de a-și exprima gândurile și sentimentele – dar colecționarii știu că arta poate servi ca un vehicul expresiv și pentru ei. Mulți își organizează astfel cu atenție colecțiile, cumpărând doar opere de artă a căror expunere susține o afirmație pe care colecționarul dorește să o facă publică.

Aproape întotdeauna, această afirmație se referă la identitatea colecționarului. La fel ca portul unui inel pe nas sau a unui tatuaj pe braț, expunerea de artă poate trimite un mesaj despre cine este cu adevărat colecționarul – cel puțin cum se vede el însuși. De la începutul creației de artă, am crezut că operele de artă captează și păstrează esența creatorilor lor și chiar a proprietarilor lor. Deoarece identitatea poate deriva din descendență, deținerea operelor de artă este, prin urmare, și o modalitate pentru un proprietar de a comunica cu trecutul. În colecția de artă, trecutul este de obicei despre afilierile percepute ale colecționarului cu oameni de seamă.

Familia Attalid a fost, probabil, printre primii colecționari de artă care au revendicat o descendență augustă. După moartea lui Alexandru cel Mare, unul dintre generalii săi a lăsat o comoară de 9.000 de talanți în grija trezorierului său, Philetaerus, în micul, dar puternic apărat oraș de deal Bergama, pe coasta de vest a Turciei moderne. Philetaerus și-a trădat prompt stăpânul încuind porțile orașului și folosind comoara pentru a-și stabili propriul regat. Noua dinastie, cunoscută sub numele de Attalizi, a făcut eforturi mari pentru a dobândi cât mai multe opere de artă dintr-o perioadă cunoscută a artei grecești. Regele Attalus I a cumpărat chiar și o întreagă insulă, Aegina, bogată în artă, chiar lângă continentul grecesc, apoi a prădat orașele și sanctuarele de capodopere artistice pentru a decora Pergam.

Attalizii s-au înconjurat de artă grecească pentru că trebuiau să pară greci și, prin urmare, succesorii legitimi ai lui Alexandru cel Mare – în ciuda trădării generalului său. Celelalte dinastii care au condus zona din jurul Mediteranei în această perioadă – seleucizii, antigonizii și ptolemeii – erau de fapt descendenți din generalii lui Alexandru. Ei puteau astfel să-și justifice stăpânirea continuă asupra populațiilor indigene prin legătura lor cu Alexandru cel Mare, a cărui faimă și autoritate au strălucit timp de secole. Într-adevăr, menținerea unor linii de sânge adecvate era atât de importantă pentru Ptolemei, care conduceau Egiptul, încât regii lor se căsătoreau în mod obișnuit cu surorile lor, pentru a nu introduce ascendența străină. Cleopatra, ultimul dintre conducătorii ptolemeici ai Egiptului înainte de cucerirea lor completă de către romani, a fost căsătorită nu doar cu unul, ci cu doi dintre frații ei, succesiv. Ea a avut timp și pentru aventuri cu Iulius Caesar și Marc Antoniu, poate pentru că, spre deosebire de Attalizi, nu avea nevoie să adune o colecție de artă pentru a-și dovedi autoritatea politică.

Un număr mare de dinastii și politicieni, de la Carol cel Mare până la Saddam Hussein, au urmat exemplul attalizilor, colecționând artă pentru a comunica mesaje despre ei înșiși și pentru a-și justifica conducerea. La o scară mai mică, colecționarii individuali au acționat din același motiv. De exemplu, pentru că Getty a turnat milioane de dolari în artă are mult mai mult sens când ne gândim la modul în care achizițiile lui i-au oferit o identitate alternativă: ca un european sofisticat, mai degrabă decât un american necultivat.

Getty nici măcar nu era din New York sau Boston. A crescut în orașele cu boom petrolier din Marele Câmpii și în întinderile noi-nouțe din Los Angeles. Dar și-a făcut primul milion la vârsta de 24 de ani, căutând petrol în Oklahoma în anul 1916. S-a retras imediat, declarând că de acum înainte va trăi o viață de huzur pe plaje și mașini rapide. Dar idila californiană a lui Getty s-a dovedit că îl plictisește și a început să lucreze din nou după puțin mai mult de un an. A făcut acest lucru pentru restul vieții sale lungi, călătorind constant, dormind puțin, având încredere în puțini și acumulând o avere imensă – la 2 miliarde de dolari până la moartea sa, datorită rețelei mondiale de producție și distribuție a petrolului, Getty Oil.

Când Getty a început să colecționeze artă, concentrarea sa pe cumpărarea de antichități grecești și romane a fost împotriva spiritului american. Călătorul din secolul al XIX-lea Ralph Izzard Middleton din Carolina de Sud a exprimat o perspectivă americană caracteristică asupra artei antice. După ce a văzut Belvedere în Muzeul Vaticanului, el a scris într-o scrisoare către familia sa că artiștii ar trebui să meargă să-l privească, dar pentru oamenii „care nu ar putea modela un câine dintr-o bucată de ceară – să mergem și să petrecem ore întregi împreună în mijlocul iernii la Vatican exclamând constant cât de frumos, cât de frumos, cât de frumos când se gândesc tot timpul cât de frig, cât de frig, asta cred că este absolut absurd”. În aceeași scrisoare, el adaugă că „arcadele de triumf și coloanele vechi crăcănate, statuile dărăpănate și frescele fumurii, toate acestea sunt frivole”.

Atitudinea lui Middleton (aparent împărtășită de multe dintre grupurile de turiști care mărșăluiesc astăzi prin Roma) a fost caracteristică americanilor din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea. Clasicismul pur și simplu nu a fost niciodată popular la scară largă în SUA. Poate pentru că americanii au format o națiune cu pretenția că țara lor s-a rupt decisiv de Lumea Veche, colecțiile la scară largă de antichități păreau incongruente. La urma urmei, colecțiile de artă clasică au fost asociate cu aristocrația europeană, în special cu aceeași elită engleză din secolul al XVIII-lea împotriva căreia americanii s-au răzvrătit.

Getty era diferit. Era obsedat să arate înrudirea cu acești aristocrați. S-a consumat cu scopul său autoimpus de fluență în culturile europene. Și-ar fi putut permite cu ușurință cei mai buni traducători, dar a învățat limbi străine din înregistrări, exersând singur noaptea târziu în camerele sale de hotel. Limbile nu au fost singurul mod în care a căutat să se integreze în diferitele culturi prin care a călătorit. El nu a imitat manierele europene. Le-a ”asumat”, așa cum descrie una dintre soțiile sale, numind rezultatul „colorația lui perfectă”.

Dar cea mai importantă investiție a lui a fost în puterea de a acorda identitate artei. Mai presus de toate, Getty a preferat să achiziționeze antichități deținute anterior de împăratul Hadrian sau de aristocrații englezi din secolul al XVIII-lea – sau, în mod ideal, de ambii, așa cum credea el că era cazul lui Lansdowne Hercule. El a achiziționat această sculptură de la familia nobilă engleză Lansdowne, care o poseda de la cumpărarea ei în 1792 de către primul marchiz de Lansdowne, după ce se pare că a fost excavată pe locul vilei lui Hadrian în 1790.

Getty a ridicat această afirmație, care ar fi putut fi doar o parte din argumentul de vânzare oferit de dealer-ul din secolul al XVIII-lea, într-o legătură directă cu Hadrian. El s-a lăudat că „există dovezi care sugerează că această… statuie a fost o mare favorită a împăratului roman Hadrian, care a fost cel mai sofisticat dintre toți împărații romani antici”. El a fost încântat că achiziționarea lui a însemnat că „această sculptură magnifică din marmură, care l-a încântat cândva pe împăratul Hadrian și timp de un secol și jumătate a fost o mândrie a Marii Britanii, este acum complet „americanizată” – vizibilă pentru toți să o vadă la Muzeul Getty”. Acolo, toți cei pe care Getty îi lăsase în urmă au putut vedea dovada că era la fel de înalt ca foștii proprietari ai artei sale.

Colecționarii de artă văd colecțiile lor ca având o putere mai largă – de a transmite mesaje nu doar despre ei înșiși, ci despre lume în ansamblu. Un astfel de colecționar a fost Elie Borowski, care credea că colecția sa de antichități ar putea preveni un alt Holocaust.

Născut în Polonia, Borowski a petrecut cea mai mare parte a celui de-al Doilea Război Mondial internat în Elveția, unde i s-a permis să lucreze cu jumătate de normă la un muzeu din Geneva. Acolo, în 1943, a văzut un vechi sigiliu cilindru din Orientul Apropiat care i-a stârnit interesul pentru colecția de antichități. El a scris despre acest moment că inscripția sigiliului, „ le-Shallum ”, „a avut o fascinație ciudată pentru mine, deși bănuiam că interpretarea mea că se referea la Shallum ben Yavesh, regele Israelului în 741 î.Hr., era îndoielnică. Lucram în muzeu într-o stare de izolare emoțională și depresie profundă, pentru că știam deja de un an despre soarta familiei mele din Varșovia.”

Familia lui Borowski – el era al șaselea dintre șapte copii – fusese ucisă de naziști. Toată. Pentru el, ca colecționar, are absolut sens ca a vedea o operă de artă, să-I trezească gânduri despre familia lui, chiar dacă este despărțită de mii de mile și mii de ani.

Izolat și deprimat, Borowski s-a apucat de o antichitate care i-a inspirat noțiuni despre o stare de lucruri foarte diferită, o perioadă în care evreii posedau un stat puternic și prosper. Chiar dacă știa că sigiliul pe care l-a deținut și, în cele din urmă, l-a cumpărat, probabil că nu se referea de fapt la un rege al Israelului, acesta l-a determinat să planifice o colecție:

”Mi-am imaginat, poate visând, că dobândirea acestui [sigiliu] ar putea constitui începutul unui ”farmacis spiritual”, plin de medicamente vindecătoare, culturale, care s-ar dovedi a fi eficiente împotriva ororilor acelor vremuri [adică al Doilea Război Mondial] . Cât de minunat ar fi dacă aș reuși să formez o colecție de opere de artă, al cărei scop ar fi să întărească adevărurile istorice ale Bibliei și, prin urmare, să provoace indivizii să se ridice deasupra materialismului lor efemer pentru a se întoarce la eternitate, valorile spirituale și frumusețea Bibliei și umanismului. Așa a început colecția mea de artă a lumii antice și a Bibliei.”

Numai un colecționar adevărat ar crede că puterea artei de a lega oamenii între ei, ar putea da o mână de ajutor Bibliei.

Borowski a fost unul dintre numeroșii oameni care, după ororile nazismului, a crezut că societatea trebuie reconstituită pe o nouă fundație pentru a se asigura că regimuri similare nu vor mai apărea niciodată. El a crezut că morala biblică și umanitarismul grec, reînviat, ne vor proteja. În consecință, Borowski „a promis solemn” că îmi va „dedica viața creării unui centru mondial pentru educație despre culturile biblice și istoria artei”. El a fondat mai întâi Fundația pentru Arheologia Bibliei din Toronto în 1976 și apoi Muzeul Pământurilor Bibliei din Ierusalim în 1992, căruia i-a donat peste 1.700 de obiecte din colecția sa, împreună cu aproape toate costurile de construcție de 12 milioane de dolari, după ce a făcut avere ca comerciant de artă. La fel ca și Getty, Borowski a investit mult în comunicarea mesajului său, lumii.

Dar există un dezavantaj la o astfel de viziune. Sentimentele lui Borowski cu privire la scopul colecției sale erau atât de puternice încât a depășit orice scrupule pe care le-ar fi putut avea cu privire la legile antichităților. A cumpărat direct de la contrabandişti notorii, devenind unul dintre cei mai importanţi participanţi la comerţul ilicit cu antichităţi jefuite. Nici nu a negat. Batya, soția lui Borowski și partener în viziunea sa de întemeiere a muzeului, a răspuns la întrebările despre originea îndoielnică a multora dintre antichitățile lor colectate spunând: „Ai dreptate. Este furat. Dar nu l-am furat noi. Nici nu am încurajat să fie furat. Dimpotrivă, am adunat-o din toată lumea și am adus-o înapoi la Ierusalim. Elie nu este un hoț de artefacte. El a salvat și a păstrat atât de mult din istoria și moștenirea noastră prin colectarea acestor artefacte.”

Astăzi, jefuitorii atacă situri arheologice din toate perioadele și culturile trecutului – de la grecești și romane antice până la situri de nativi americani din SUA. Problema jafurilor nu dă semne de atenuare. Mai mult, invers este adevărat, conflictele recente din Irak, Afganistan, Egipt, Siria, Libia și Yemen creând noi oportunități de furt. În prezent sunt furate la greu opere de artă de pe teritoriul Ucrainei. Nu din partea ocupată de ruși…

Înțelegerea faptului că colecționarea de artă este în primul rând o activitate socială este esențială pentru a aborda problema jafurilor și a furtului cultural. În primul rând, arta se mișcă prin rețelele sociale. Există un număr limitat de cumpărători sau destinații posibile pentru antichități valoroase. În al doilea rând, aceste rețele sociale de artă sunt atât de puternice și atât de importante pentru identitățile colecționarilor, încât să-i convingi pe colecționari că ceea ce fac ei este dăunător, este extraordinar de dificil. Aceasta implică convingerea efectivă a colecționarilor că, comportamentul lor din trecut, ceva pe care aproape sigur l-au înțeles ca o expresie a celui mai bun sine posibil, a aspirațiilor lor cele mai înalte, a fost de fapt dăunător. Înseamnă, de fapt, repudierea legăturilor pe care le-au format cu alți colecționari. Și, deoarece Getty a fost cu greu primul sau ultimul care a descoperit acest lucru, aceasta este într-adevăr o dependență greu de depășit.

Ca să fiu în nota eseului lui Erin, ce poate fi mai potrivit decât să vad un film cu furturi de opere de artă, ”Entrapment”, un film din anul 1999 cu Catherine Zeta-Jones și Sean Connery. Este și pe ”Netflix”.

Așa o să mai treacă timpul, oricum trece prea repede, dar am certitudinea că mâine este o altă șansă, speranța unei alte zi!

HOROSCOP 25 aprilie 2023

BERBEC Conjunctura îți indică impulsuri ciudate, revoluționare. Financiare, sau sentimentale pentru că acest gen de probleme sunt „la modă”. Primeşti o factură, sau o veste neașteptată! Nu intra în discuţii asupra patrimoniului comun, sau a unor proprietăţi pe care le împarţi cu alţii. Ascensiunea ta din ultimul timp şi ultimile mişcări profitabile atrag invidii şi bârfe. Este şi o zi cînd se pot petrece evenimente neplăcute în sfera familiei şi a prietenilor, care sunt malefic aspectate. Afacerile sunt moderat aspectate, mai curînd spre bine, sănătatea la fel. Domeniul dragostei şi al relaţiilor sociale nu este aspectat, deschizînd cutia Pandorei, a neprevăzutului!

TAUR În cursul dimineții lucrurile nu par să iasă după cum le-ai proiectat şi erau avantajoase! Nu poți să câștigi în fiecare zi. Retragerea la timp pregătește victoria de mâine, spunea Sun Tzu! Fiecare are modul lui de a reacţiuna, fiecare este o persoană diferită de tine având propria scară a valorilor şi propriile aspiraţii. Nu te poţi substitui lor, nu poţi impune propriile gusturi. După prânz primeşti o vizită, sau ai o întâlnire, care nu-ţi face nicio plăcere. Ba, din contră. După întîlnire te gîndeşti că sunt mulţi proşti pe lume. Atenţie, şi partenerul tău de discuţie poate că gândeşte acelaşi lucru! Logica şi interesul tău nu sunt similare, în majoritatea cazurilor cu cele ale anturajului, colegilor, rudelor. Fiecare este o fiinţă unică, „făcută din pulbere de stele”. Zâmbeşte acestui gând luminos şi aşa a mai trecut o zi!

GEMENI Ai nevoie de sprijin din parte anturajului, a colegilor şi a familiei. Ai intrat în criză de timp şi nici banii nu îţi ajung pentru proiectele tale de 1 Mai. O veste de la nişte prieteni. Poate este vremea să-ţi diversifici activitatea. Vin vremuri foarte grele, din toamnă probabil că economia mondială se va prăbuşi, şi tot oamenii cinstiţi o să sufere, aşa că trebuie să te pregăteşti de pe acum. Astăzi ai o informaţie care te interesează şi poţi să o valorifici mai tîrziu. Nu te mai gândi la emigrare, ca la „calea de aur”. Situaţia este foarte grea în toate ţările civilizate şi acolo ei nu privesc cu ochi buni pe noii veniţi. Nicăiei nu sunt „câini cu covrigi în coadă”. Aşa că astăzi începe să cauţi un „second job” pentru perioada caldă, ceva de sezon.

RAC Aspectele Lunii, în creștere, arată că doreşti să ai o viaţă socială plină şi frumoasă, să te bucuri de conversații elevate, să frecventezi locuri plăcute şi oameni buni şi înţelepţi. Este o zi profitabilă şi densă. Promovează-ţi cu îndrăzneală interesele şi solicită ceea ce ţi se cuvine. Stelele îţi sunt favorabile şi intuiţia ta funcţionează excelent, Luna, protectoarea ta, este bine aspectată. Saturn, după obiceiul lui, face ca mai toate lucrurile să întârzie sau să fie amânate, dar nimic nu se contramandează sau se anulează. O întâlnire importantă la mijlocul zilei, la prânz, te face să îţi freci mâinile de mulţumire. Un mic amănunt te enervează disproporţionat. Ceva legat de o construcţie, de apartament, de cămin, în general. Vezi tu!

LEU Cu Soarele, protectorul zodiei, bine aspectat, ziua de azi îţi este favorabilă, posibile câştiguri mici, dar necesare. Atenţie la deciziile importante, la programul de săptămâna aceasta. Ca să fiu mai clar, astrologii sunt cam confuzi uneori, aşa le este felul, sunt doar cu capul mereu în nori, ei bine – nu te sfătuiesc să rişti, mai ales bani, pentru că o să regreţi. Distracţii, vizite, afaceri – foarte bine și la vară cald! Dar astăzi nu fă plăţi, mai ales nu da avansuri – nu pune mâna pe cash, pe carnetul de cecuri sau pe cartea de credit, mai ales pentru sume importante – că este pagubă curată! Sunt mai multe aspecte disarmonice, cuadraturi, care fac perioada neinteresantă. Nu te apuca de lucruri noi mai ales din afara sferei tale, cel puţin în această perioadă. Sunt avantajate, însă, întâlnirile de afaceri sau sociale, discuţiile, negocierile, vizitele pe eveniment – tot ceea ce ţine de comunicare în economic-social-politic-dragoste.

FECIOARĂ Adevărul înseamnă mult pentru tine în ziua aceasta. Semnele de foc şi de aer îţi sunt favorabile toată perioada, dar este mai bine să eviţi pe cei născuţi sub zodii de pământ şi apă. Poţi rezolva treburi importante şi lua deciziile care se impun – o zi excelentă pentru planuri strategice şi hotărâri cu greutate. “Cel ce înnmulteşte cuvintele se va face urît tuturor … pentru ca este spor care aduce omului paguba şi este câştig spre nenorocire.” Biblia, Intelepciunea lui Iisus Sirah, 20:7;8 Aşa că astăzi nu duce vorba, nu bârfi si nu iniţia intrigi şi mici comploturi. Totuşi ai o veste despre nişte pagube, nişte pierderi de bani. La o verificare mai atentă vei vedea că pierderile respective nu sunt nici aşa de mari şi ca nici nu te interesează pe tine personal în mod deosebit. Aşa că ia lucrurile uşor, dar nu duce vorba, nu trîmbiţa veştile prietenilor, colegilor, rudelor, cunoscuţilor şi necunoscuţilor. Nu aşa devii interesant şi popular.

BALANŢA Influenţele zilei îţi amplifică intuiţia. Ziua prilejuieşte nişte oferte tentante în domeniul activităţii tale. E o perioadă bună ca să te distrezi şi să te bucuri de deliciile primăverii. În timpul acestei zile, mai ales pe seară, se pare că ai nevoie să te confesezi despre temerile tale dar vei sfârşi prin a te retrage în cochilia ta sprituală. Veştile proaste circulă cel mai repede şi intrigile iau în consideraţie doar jumătatea goală a sticlei. Trebuie să-ţi modulezi afacerile de aşa natură încât varietatea şi diversitatea mare a surselor de venit să asigure încasări relativ constante – este concluzia zilei de astăzi. Pe de altă parte nu spera şi nu ai teamă, se schimbă totul dar nu se urneşte nimic, sau nu se schimbă nimic dar totul se transformă. Aparenţele înşeală, cel mai adesea…

SCORPION O zi indicată pentru studiu şi activitate densă. Intelectul este bine aspectat aşa încât poţi să te implici în lucruri care necesită o anumită fineţe a gândirii. Nu întârzia, nu amâna! Prima parte a zilei, dimineaţa, este sub semnul unor simţăminte de preaplin şi lipsă de comunicare, cu toate că mulţimea oamenilor zumzăie în jurul tău. În a doua parte a perioadei trebuie să te fereşti de omul sau oamenii care, pentru a-ţi fi pe plac, îţi spun numai lucruri bune şi frumoase. Oricum, prin intuiţia ta şi prin sistemul ajustărilor succesive o să obţii ceea ce doreşti. Afacerile, profesia sau meseria, sunt bine aspectate, la fel şi călătoriile. Poate apare o nouă cunoştiinţă, o nouă relaţie socială, sau de afaceri. În perioada menţionată afacerile de inimă (nu cardiologice) sunt mediu aspectate, aşa încît este bine să te limitezi la activităţile de rutină şi la prospectări.

SĂGETĂTOR Fii mai modest în pretenţii şi poți avea o viaţă mai fericită. Nu trebuie să te minţi spunând tot timpul că o să fie bine. Gândirea pozitivă nu înseamnă să te înşeli cu bună ştiinţă. O zi foarte bună pentru afaceri imobiliare, sau orice are de a face cu domiciliul, reşedinţa, camera, căminul, castelul sau casa ta. Pe termen lung atât configuraţia astrologică cât şi viziunile tale coincid: trebuie să păstrezi status quo, situaţia prezentă care este supusă unui acţiuni duble de shimbare, exterioară şi interioară. Schimbarea nu îţi este prielnică. Schimbă ciorapii, ţigările, chiar şi maşinile şi casele dar în nici un caz să nu schimbi situaţia şi poziţia ta oricât de tentante ar fi propunerile care ţi se fac, mai ales astăzi. Îţi este mult mai convenabil să fi producătorul şi regizorul piesei decât unul dintre actorii de pe scenă. Poate o să ai mai puţină glorie şi aplauze, dar cu siguranţă mai multă stabilitate şi mai mulţi bani.

CAPRICORN Nu trebuie să aştepţi să te ajute anturajul, trebuie să te descurci singur. Mici probleme cu sănătatea, atenţie la răceli, dureri de genuchi şi alergii! O veste bună, poate mai pe seară. Ziua de astăzi este ziua teatrului, a reprezentaţiilor dramatice. La propriu şi la figurat. „Privitor ca la teatru”, cum spune poetul dar în acelaşi timp şi interesat de desfăşurarea intrigii şi de performanţa actorilor. Nu numai în plan economic sau politic, dar, şi, mai ales în anturaj, în plan social şi sentimental. De o decizie a ta, sau de o lipsă de implicare a ta, din această zi sau în perioada următoare depind multe din viitorul tău personal şi al anturajului tău. Planetele spun clar să-ţi urmezi prima părere, intuiţia, abilitatea şi înţelepciunea ta care nu te-au trădat până în prezent. Prima părere este cea bună! Eşti dispus să porţi conversaţii lungi, despre subiecte diverse. Foarte bine, dacă ai și ce spune…

VĂRSĂTOR E timpul unor decizii mai mult sau mai puţin importante. Ceea ce trebuie, este să iei hotărârile la momentul potrivit. Nu amâna şi nu lăsa lucrurile să se rezolve de la sine. Nu se rezolvă! Fii atent (mai ales în cursul dimineţii) la cheltuielile care ţi se propun sau doreşti să le faci; modul de a cheltui banii este un indicator sensibil al stării emoţionale şi al stimei pe care şi-o arată fiecare. Evită discuţiile în contradictoriu cu cei dragi, sau familia în ceea ce priveşte patrimoniul comun. O decizie din trecut nu se dovedeşte foarte inspirată. Trebuie să continui cu datele pe care le ai, pentru că situaţia în cauză nu a fost sub controlul tău. La mijlocul zilei, la prânz, te simţi ca un martir. Doreşti o schimbare, ceva nou, orice, numai să nu mai auzi şi să simţi aceleaşi lucruri, majoritatea plictisitoare si neinteresante. Dar, evită deciziile care duc la schimbări majore. Unele lucruri sau persoane pot întârzia şi din cauze obiective. Oferă circumstanţe atenuante. Şi zîmbeşte, arată că ești bine intenționat!

PEŞTI În privinţa legăturilor sentimentale, mediocru aspectate, în această perioadă trebuie doar să alegi. Poţi să o faci cu ochii închişi! Tot aia e! Limitează cheltuielile la strictul necesar. Te bucuri de auspicii favorabile. Poziţiile reciproce ale lui Venus, Marte şi Mercur indică reuşită şi succes. De asemenea cheltuieli dar şi posibile încasări mari, sau începutul unor proiecte şi relaţii relativ profitabile. În special dimineaţa este bine aspectată şi norocoasă. Sunt o serie de evenimente, însă, provocate de Mercur care până la urmă au o latură comică şi o mare doză de neprevăzut. Singurele influenţe negative sunt date de Saturn, care provoacă întârzieri şi neînţelegeri. Călătoriile sunt bine aspectate, iar actele de cultură şi artă sunt sub auspicii favorabile. Pe total: zi favorabilă ideilor noi, sau unor noi planuri de dezvoltare. După masa de prânz evită întîlnirile de afaceri strategice, sau plăţile cu numerar.