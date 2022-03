HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR,  24 martie 2022. Necazul cel mare o să vină din Polonia.

24 martie

Pe 24 martie s-au născut : William Morris, Joseph Priestly, Steve McQueen, Dario Fo, Dimitrie Cuclin, Traian Coşovei, Maria-Denis Theodoru.

În calendarul creştin ortodox este Înainteaprăznuirii Bunei Vestiri şi Sf. Zaharia şi Artemon.

Era un obicei vechi, gopodarii se duceau în livadă şi ameninţau pomii cu securea ca livada să înverzescă mai repede şi să prindă rod bogat. Nu se mai ştie cum se numea ritualul, ce zeiţă sau zeul al pământului trebuia respectat. Doar folcloriştii mai pomenesc de acest obicei vechi al pământului, în acest caz Candrea, 1999, pagina 389 pomenit de Antoaneta Olteanu în CPR, 2001, pagina 164.

Planul secret al unei misiuni de menținere a păcii , creat de Ministerul polonez al Apărării, prevede, probabil, că un contingent internațional de până la 10.000 de militari va fi trimis în Ucraina, potrivit unui raport neoficial publicat de postul de știri polonez Onet.

Se spune că președintele Poloniei Andrzej Duda așteaptă cu aprobarea planului pentru undă verde de la Casa Albă.

Contingentul ar fi format din unități din mai multe țări, dar Ucraina ar trebui mai întâi să dea aprobare pentru a intra pe teritoriul ucrainean.

Sarcinile stabilite pentru soldații NATO ar include protejarea coridoarelor umanitare și închiderea spațiului aerian de deasupra acestora.

„Înseamnă înființarea de unități militare, la distanță de linia frontului, care ar fi însărcinate să apere convoaiele umanitare cu alimente și medicamente și pe cele care să permită civililor să scape de pericol”, se arată în articol.

Unul dintre scenarii include implementarea unei zone de excludere a zborului deasupra celui mai mare oraș al Ucrainei, care ar marca o escaladare gravă și probabil un conflict direct cu Rusia.

Planul nu este încă finalizat, deoarece este încă în lucru de către Ministerul Apărării cu conducerea Dreptului și Justiției (PiS) și consultat cu Cancelaria Președintelui Poloniei. Onet susține că a existat un dezacord între guvern și președintele Duda care se presupune că nu vrea să susțină proiectul până când americanii dau undă verde operațiunii.

Înainte de summitul NATO de astăzi de la Bruxelles, planul a fost trimis la Washington. Soarta acestui proiect depinde de decizia luată de Casa Albă.

Viceprim-ministrul Poloniei și șeful PiS, Jarosław Kaczyński, a vizitat Kievul alături de prim-miniștrii Poloniei, Republicii Cehe și Sloveniei, unde toți s-au întâlnit cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și cu Denys Shmyhal, premierul Ucrainei. În cadrul conferinței de presă de la Kiev, Jarosław Kaczyński a făcut o propunere de trimitere a unei misiuni de pace în Ucraina sub comanda NATO.

„Aș dori să fac un apel la conștiința liderilor europeni. Cred că este necesar să avem o misiune de pace: NATO, eventual o structură internațională mai largă. Dar o misiune care se va putea apăra, care va opera pe teritoriul ucrainean”, a spus Kaczyński la Kiev.

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, Ned Price, și secretarul de presă de la Casa Albă, Jen Psaki, și-au exprimat ambii scepticism față de planul propus de Polonia, deși Washingtonul a fost de acord că planul va fi discutat în timpul vizitei președintelui Joe Biden, vineri , la Varșovia.

Să mai notăm că Varșovia a expulzat 45 de diplomați ruși, jumătate din Ambasada rușilor, acuzându-i de spionaj.

Este evident că polonezii au o agendă ascunsă și doresc să se implice în conflict, dar nu sub NATO. Cam greu dacă nu imposibil! Prietenul meu polonez era negru la față. ”Pane Rado, acum înțelegi de ce am trecut în rezervă?” Miełczy este una dintre cele mai bine dotate minți strategice, un militar sclipitor. Dar, nu se împacă deloc cu politica civililor. Să vedeți, domniile vostre, dacă nu o să ne bage polonezii pe toți la mare necaz! Au mai făcut-o, de mai multe ori în istorie.

Forțele maghiare de apărare au lansat avioanele de luptă Gripen pe 21 martie, după ce un avion civil de naționalitate turcă care călătorea de la Moscova la Istanbul a primit o amenințare cu bombă.

Avionul a primit amenințarea cu bombă deasupra spațiului aerian polonez, ceea ce a făcut ca Centrul Comun de Operații Aeriene NATO să ordone Ungariei să intercepteze și să escorteze avionul.

La sosirea în spațiul aerian maghiar, însemnele turcești au fost identificate de avioanele de luptă și apoi escortate până la granița româno-ungară, de unde a părăsit spațiul aerian maghiar. Gripenii au rămas în zonă după ce avionul a părăsit spațiul aerian ungar și au efectuat o sarcină de patrulare, după care s-au întors la baza din Kecskemét.

Lunea trecută, un lucru similar s-a întâmplat când o aeronavă civilă Airbus A-319 înmatriculată în Serbia care călătorește pe ruta Belgrad-Moscova a primit o amenințare cu bombă.

Avionul a fost întors înapoi la granița dintre Ungaria și Slovacia, în timp ce Centrul de Operații Aeriene Comune de Sud al NATO a alertat luptătorii Gripen ai Armatei Ungare, care au identificat în scurt timp aeronava sârbă A-319 și au escortat-o în afara spațiului aerian al Ungariei, către Serbia.

Patrula maghiară Saab Gripen a rămas în spațiul aerian de frontieră până când avionul a aterizat la Belgrad, au scris aceștia.

Într-un al treilea incident de la începutul lunii, o dronă militară de fabricație sovietică fără pilot și relativ învechită a survolat Ungaria înainte de a se prăbuși în capitala croată Zagreb. Era o dronă de recunoaștere Tu-141 care zboară pe o cale preprogramată și direcția acesteia nu poate fi modificată în timpul zborului. Rămâne neclar dacă a aparținut forțelor aeriene ruse, sau ucrainene.

Vă spuneam zilele trecute că am văzut o patrulă de Saab Gripen pe desupra pustniciei mele. Probabil că a fost patrula ungurească de la incidentul cu avionul turcesc. Bune mai sunt avioanele astea, Gripen! Știu că noi nu o să avem niciodată așa ceva, pentru că suedezii nu plătesc comisioane, la ei corupția, conform Amnesty International, este aproape nulă. Când oare în România se vor face achiziții conform intereselor țării, nu al propriului buzunar? Bună întrebare!

Cred că o să mai văd un film, ceva acolo, distractiv să fie, așa o să fiu mai aproape de ziua de mâine, când, avem speranța că este o altă zi!

HOROSCOP 24 martie 2022

BERBEC Îţi stăpâneşti enervarea, ceea ce e elegant, dar nu este productiv! Azi pune lucrurile la punct, adună-le către normalitate, nu-i lăsa pe “ticăloşii din sistem” să aplice regulile haosului! Evita, astazi, discutiile cu membrii familiei, cu anturajul foarte apropiat sau cu partenerii de afaceri asupra proprietatilor comune. Dacă ai vreo idee, pune-o in aplicare cu energia ta caracteristică. Astăzi trebuie sa dai curs incapăţânării care te caracterizeaza. Incăpăţânare care bine investita se numeste tenacitate şi va aduce in viitor dividente foarte frumoase. Spirituale sau materiale, depinde in ce investesti. In nici un caz sa nu fii zgarcit(ă), patima care te apuca cand nu trebuie.

TAUR Astăzi în special, dar şi în general, treci printr-o perioadă mai dificilă, ai nevoie de sprijin. Prietenii, familia, cei dragi te înconjoară cu gânduri bune. Te poţi baza pe ajutorul lor! Trebuie să alegi, să iei o decizie… şi nu ai niciun chef! Răspunderea ţi se pare prea mare. Dacă poţi, amână pe altă dată, după vorba veche: „sau moare măgarul, sau pierde samarul”! Primeşti un premiu pentru atitudinea ta pozitivă – o veste bună, mai pe seară. Şi poate şi un film bun. Trebuie sa fii foarte atent la cheltuielile facute aiurea si cu gandul in alta parte. Cel mai bine ar fi sa iesi in oras fara bani si carti de credit. Plimba-te, nu cheltui!

GEMENI Dimineaţa încep să se lamureasca unele probleme legate de domeniul profesional. Reflectezi că nimic nu este nou, ai mereu aceleaşi probleme! Atenţie la ce-ţi doreşti, să nu se îndeplinească! Dimineaţa îţi concentrezi atenţia pe obiective care pot să-ţi aducă profituri sau satisfacţii. Dar, evenimente păguboase şi/sau oameni stupizi te pot atrage în discuţii fără sens şi inutile. Cumpără acum, mâine e mai scump! Cu toate că zodia ta este departe, energia ta debordează. Există o conştiinţă ascunsă a zodiei care te împinge înainte şi te păzeşte de necazuri – care functioneaza bine şi astăzi. Ai nevoie permentă de bani ca sa-ti satisfaci micile si mai marile capricii, dar acest lucru este un motor si o motivatie.

RAC Nu eşti vesel, dar, din fericire, cei dragi, care nu sunt puţini, vor să te înveselească şi să te scoată din borcanul cu melancolie! Bucură-te de primăvară aceasta, este aşa de frumoasă! Aspectele bune ale Lunii îţi conferă un elan de primăvară, multă bunăvoinţă. Nu mai ştii ce să faci ca să mulţumeşti pe toată lumea. O zi plăcută în formă bună şi cu un moral excelent! Crezi că poţi aborda unele persoane, că ai putere de convingere. Este doar o părere, dar trebuie să dai dovadă de reţinere! Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze.

LEU Alegerile tale sunt astăzi clare şi precise. Aşa cum stă bine unui vânător înăscut care vede numai ceea ce se mişcă! Nu pierde ocazia să te faci remarcat ca un prădător de prima clasă! Azi trebuie să te identifici cu echipa în care munceşti, să împărtăşeşti aceleaşi gusturi, idei, preferinţe. Este un mimetism obligatoriu, ca să-ţi păstrezi popularitatea şi poziţia de leu! Evită incidentele domestice şi nu supralicita in discutiile cu anturajul apropiat. Nu lua decizii importante în această perioadă. Veşti bune de departe. Un alt semn de foc te ajută într-o problemă delicată şi/sau de serviciu.

FECIOARĂ Se întâmplă lucruri, care te avantajează începând chiar de azi. Capacitatea ta de a ajuta pe alţii, munca şi genul detaliului dau rezultate. Favorurile merg către domeniul sentimental! Eşti echilibrat, motivat şi gata de performanţă, fie în afaceri, fie în amor! O zi favorabilă, pentru că nu te mai îngrijorezi inutil şi păgubos şi ai încredere în forţele proprii. Dedică ziua lucrurilor obişnuite şi mai ales nu începe vreo nouă relaţie sentimentală. O zi inspirată, mai ales pentru promovarea intereselor personale. Evită să amesteci lucrurile. Sfaturile bune duc la rezultate bune. Sprijină-te pe prieteni. Un prieten, la rândul său, îţi solicită ajutorul. O perioada buna, pe care o meriti!

BALANŢĂ Nu te grăbi să dai un răspuns sau să iei o decizie. Eşti stresat şi ai nevoie de odihnă, corpul tău dă semne că trebuie să încetineşti ritmul. Oamenii de succes sunt odihniţi şi zâmbitori! Ştii foarte bine că trebuie să-ţi alegi bine colectivul din care să faci parte. Adică echipa câştigătoare! Alegerile tale de fiecare zi, şi astăzi este o zi importantă, fac destinul tău! Dimineaţa, nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci, urmeaza-ti planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Aspectele favorabile din casa a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ti asumi obligaţii pe termen lung. Poţi să fii liniştit, în perioada următoare nu prea poţi să ai surprize neplăcute. Trebuie să ai încredere în promisiuni si sa pastrezi vie speranta, dar nu te implica total!

SCORPION Dimineaţa perseverenţa ta trebuie să ţină cont de resursele materiale limitate pe care le ai. Şi de oboseala cronică. În general ţi-ai atins obiectivele profesionale, nu poţi lua o pauză? Azi dă curs impulsului interior. De fapt ştii foarte bine ce-i de făcut, aşteaptă momentul! Se pare ca au trecut problemele grave şi şocurile, acum este loc de relaxare şi puţină reflecţie. Finalizezi, in sfarsit, dimineaţa, în condiţii bune, o parte din afacerile care ti-au dat atâta bătaie de cap. Poziţia lui Venus indică prieteni noi şi petreceri reuşite, dar neconsistente. Probabil că în săptămâna care începe astăzi trebuie să faci un drum scurt. Veşti de departe, consulta e-mail-ul, reţeaua, sau mai prozaica cutie de scrisori.

SĂGETĂTOR Astăzi ai tendinţa să vorbeşti prea mult, să baţi lumea la cap. Rişti să fii ocolit de cei din jur. Mai lasă şi pe alţii să vorbească, nu ai monopolul sonor. Poate auzi ceva interesant! Dacă ai idei, astăzi ai ocazia să le prezinţi, să discuţi despre ele. Aşa poţi să afli dacă sunt bune, sau nu. La serviciu, sau acasă, eşti ascultat cu atenţie, un om cu idei este respectat! Limitează-te la activităţile de rutină şi la oamenii pe care îi cunoşti foarte bine. Trebuie să fii înţelegător şi diplomat, să arătaţi consideraţie şi spirit de cooperare, ca sa eviti o serioasă decepţie sentimentală. Perioada iti este favorabilă, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Nu-ti face griji, viitorul iti este favorabil.

CAPRICORN Azi cineva îţi solicită sprijinul într-o problemă, care nu este chiar din expertiza ta, dar pe care o poţi rezolva convenabil. Poţi obţine bani, dar şi recunoştiinţa persoanei respective! Contrar obiceiului tău, azi eşti dispus să rişti. Fie că e vorba de domeniul profesional, fie de cel sentimental. Dar, pentru că această încercare te consumă mult, ai nevoie şi de relaxare! Atâta vreme cât te simţi bine, nu schimba nimic din rutina vieţii! Ziua este favorabilă proiectelor de afaceri, deciziilor importante. Seara relaxantă şi confortabilă. Gândurile te poartă către noi zări. La propriu şi la figurat. Insă, în aceasta perioada orice angajament, orice regulă devine brusc o povară.

VĂRSĂTOR O zi nu foarte favorabilă, dar dacă vei evita intervenţiile bruşte şi deciziile pripite, nimic negativ, nimic rău! Planurile făcute azi se pot dovedi în viitor profitabile. Dacă le aplici! Eşti, din punct de vedere emoţional, sensibil. Atenţie la discuţiile în contradictoriu cu persoanele apropiate. Vorbeşte mai puţin şi ascultă mai mult, azi cei dragi îţi pot cere ajutorul! Astăzi nu te intalni cu persoane pe care nu poti sa le suferi. Esti intr-o criza de sinceritate, de fapt putin iti pasa de mutrele lor lungi, si lucrul asta este evident pentru preopinenţi. Este cazul să nu mai fii aşa de încordat(ă) şi tensionat(ă). Relaxeaza-te şi încerca să nu mai porti de grijă altora, mai ales că, până la urmă, mai mult îi încurci decât îi ajuti!

PEŞTI E o zi bună, poţi să te concentrezi pe problemele noi personale, sau ale casei. Nu lăsa lucrurile neclare. La serviciu, la muncă, sau la şcoală ai un răgaz ca să-ţi aranjezi o agendă logică. Spiritul tău de analiză şi evaluare a situaţiilor şi a oamenilor te ajută să rezolvi unele probleme, la serviciu cât şi acasă. Pe plan sentimental, conjunctura arată o perioadă ceva mai bună! Cu fizicul critic, emoţionalul la pozitiv si intelectul la negativ trebuie sa te lasi animat de sentimente dulci si placute. Lasa războiul pe altă dată! Un procent din zodia Peştilor poate să aibă ceva probleme. Problemele şi necazurile sunt generate chiar de acvariul in care traieşti şi înnoţi. Si sunt de natura şi din cauza încăpăţânării tradiţionale a nativilor din zodia acvatică!