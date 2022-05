HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, 24 mai 2022. Creierul se modifică în fiecare secundă.

24 mai

Pe 24 mai s-au născut Regina Victoria, Bob Dylan, Jean-Paul Marat, Gary Burgfhoff, Mihail Şolohov, Fory Etterle, Radu Voinea, Anghel Rugină, Benone Sinulescu.

În calendarul creștin-ortodox este Sf. Simeon cel din Munele Minunat. Nimic în ”Kalendar”.

Dragi lupi, padwani şi hobbiţi aţi fost minţiţi şi despre acest subiect: creierul domniilor voastre! Dar, probabil că dezinformarea este opera unor jurnalişti suficient de stupizi ca să răstălmăcescă declaraţiile oamenilor de ştiinţă. Din nefericire, în redacţiile din Occident nu mai există jurnalişti specializaţi de ştiinţă, tehnologie, economie etc – toată lumea se pricepe la orice!

Aceasta este părerea doamnei Nadia Medjad, doctor în medicină, neurolog şi “coach”. Ca să pună lucrurile la punct a întocmit un “presse release” care a ajuns şi în posesia mea. L-am primit vineri, dar din cauza oaspeţilor nu am deschis DHL-ul. Astăzi probabil că a ajuns în presa din Occident, de pe ambele maluri ale Atlanticului şi poate mâine-poimâine şi în presa noastră cu greşelile de traducere inerente şi neînţelegerea obişnuită a subiectului. Sau, nu nu va aparea nimic în presă – nu este nimic tragic, nimic de speriat, nimic vulgar, sau de răspândit panica, cu subiectele astea se ocupă presa în ziua de astăzi.

În primul rând să vă spun că, în funcţie de ceea ce gândim, simţim, facem – creierul se modifică în fiecare secundă. Doctoriţa spune de la început, să nu mai folosim formula “celule cenuşii” – gray cells. Aşa arată celulele creierului la autopsie, cenuşii, este vorba de celule moarte. Vii şi în funcţiune, au o frumoasă culoare roz!

Iată şi cele şapte idei preconcepute despre creier, combătute de doamna doctor:

„Nu utilizăm decât sub 10% din capacitatea creierului”. Fals! Creierul funcţionează 100%. Nu în permanenţă, pentru că s-ar supraîncălzi. De fapt, creierul face o distribuire judicioasă a funcţionării diferitelor zone, operând o succesiune de faze mentale. În timpul somnului, creierul analizează, clasează şi arhivează, consolidează informaţiile într-o vastă „bibliotecă”! De aceea, somnul de calitate şi de durata necesară este absolut obligatoriu!

„Eşti mai performant la 25 decât la 65 de ani”. Din nou, fals! Este adevărat că începem să pierdem neuroni de la vârsta de 18-20 de ani, la o rată enormă de 100.000 pe zi. Dar, din fericire, avem 86 de miliarde de neuroni, iar pierderile totale din timpul vieţii nu au nicio importanţă. Se poate ca procesul de gândire la tineri să fie mai rapid, au „hard disk-ul” aproape gol şi se ajunge la un rezultat mental mai redede decât un senior care are experienţă, disk-ul lui este aproape plin şi se gândeşte mai mult, analizează, compară, sintetizează. De multe ori soluţia seniorului este mai bună, iar a tânărului mai rapidă!

„Când visezi cu ochii deschişi, creierul se odihneşte”. Cute, but wrooong, vorba celor doi căţei prostuţi! Creierul nu se odihneşte niciodată. În stare de reverie el clasează, ordonează, arhivează – cam ceea ce face în timpul somnului. Ţineţi bine minte – nu abordaţi lucrurile foarte grele cum ajungeţi la serviciu. Şi este obligatorie o pauză de cinci minute la fiecare 35 de minute de lucru intelectual. În plus, menţiunea mea, mai toţi lucrăm cu un monitor în faţă, la fiecare 15 minute este obligatoriu să vă dezlipiţi privirea de pe cristalele lichide şi să priviţi, undeva, în zare, la peste 50-60 de metri distanţă, cel puţin un minut. Altfel, orbiţi înainte de vreme!

„Creierele logice iau cele mai bune decizii”. Din nou, fals! Cele mai bune decizii sunt rezultatul unei îmbinări fericite de emoţii şi logică. A demonstrat-o neurologul Antonio Damasio în cartea sa fundamentală din anul 1995, „L’erreur de Descartes”. Emoţiile, care au sediul principal în emisfera dreaptă a creierului, dar se difuzeză oricând, sunt indispensabile când se pun în practică protocoalele mentale de adaptare la mediu, la găsirea unei soluţii. Altfel spus, emoţiile nu perurbă procesul gândirii, cum spunea anticul filosof grec, ci fac parte din el! Lucraţi mai mult pe inteligenţa emoţională, care are şi capacitatea de a descifra dorinţele ascunse ale tale şi ale celor din jur. Inteligenţa “logico-matematică” şi “lingvistică” sunt singurele care se dezvoltă în procesul de educaţie şi învăţământ, în Europa, SUA în lume. Dar, nu-i de ajuns…

„Creatorii au emisfera dreaptă a creierului dominantă”. Nici vorbă! Cele două emisfere lucrează împreună, se coordonează, graţie punţii de legătură. Majoritatea acţiunilor şi proceselor mentale umane necesită conlucrarea dintre emisfera stângă, analitică şi raţională cu emisfera dreaptă, intuitivă şi globală. Un creator poate fi un bun matematician, care descoperă o nouă teoremă! Personal, am întâlnit contabili, ingineri, finanţişti care erau îngroziţi când i-am invitat să scrie la jurnal. „Suntem oameni ai cifrelor, nu avem imaginaţie!” Este un clişeu păgubos, o superstiţie! Înlăturaţi stresul prin dezvoltarea creativităţii domniilor voastre. Haideţi, nu este greu, aveţi un creier întreg, nu doar o emisferă!

„Când vrei, poţi! Este suficient să iei o hotărâre.” Creierul are o rezervă de energie foarte limitată, în cursul unei zile. Controlul cognitiv, exercitat de centrul executiv din cortexul prefrontal, serveşte la controlul emoţiilor şi blochează impulsurile noastre. Cu cât ne concentrăm mai mult pe o situaţie, cu atât creşte necesitatea de a decide şi se consumă enorm din stocul nostru de voinţă. Expediaţi repede deciziile care privesc detalii, lucrurile minore şi nu luaţi decizii importante pe seară, la sfârşitul zilei de muncă, când sunteţi deja obosiţi şi cu rezerva de energie a creierului aproape epuizată. S-au pierdut imperii din cauza unei hotărâri luate seara!

„Ca să reuşeşti, trebuie să-ţi crape capul!” Adică să munceşti mult. Nu neapărat. Este o superstiţie răspândită de angajatori. De cei rudimentari. Trebuie să se alterneze timpul de muncă intelectuală, cu creierul, cu multe pauze de reflecţie. Nici Arhimede nu a strigat „Evrika!” în faţa calculelor lui, ci pe când făcea baie! Pot să depun mărturie, am văzut la etajul şase al clădirii RAND din Santa Monica, un întreg compartiment, care… stătea şi se uita pe fereastră, sau în tavan! Erau cei mai bine plătiţi angajaţi. Gânditorii.

Folosiţi-vă celulele cenuşii, pardon, roz, dragi lupi, padwani şi hobbiţi, numai aşa o să vă descurcați printre minciuni și nesimțire, vorba lui Andrei Pleşu, în speranţa că morile zeilor vor măcina şi pentru noi, că vine un rând la toate, doar de aceea este mereu şi mereu, mâine, o altă zi!

HOROSCOP 24 mai 2022

BERBEC Domeniul sentimental este favorizat de conjunctură. O zi plină de energie, pentru tine. Profită, rezolvând rapid problemele urgente, dar şi făcând puţină mişcare, ca să te descarci de noxe. O zi placută, în primul rând pentru ca ziua se măreşte şi promisiunile verii sunt relativ aproape. Nu prea te simţi în apele tale, însă, la serviciu sau la şcoală, sau unde îţi petreci dimineţiele şi uneori toată ziua. Ai nevoie de un impuls, de o motivaţie suplimentară. Dar astăzi eşti receptiv la propunerile şi sfaturile celor din jur. Ascultă şi vei găsi soluţia ca să îţi faci viaţa profesională mai uşoară. Nu uita că dacă prevalezi faţă de alţii, dacă îi controlezi – acest lucru nu îţi aduce nici siguranţă, succes sau satisfacţie. Autocontrolul, stăpânirea de sine şi autodepăşirea, permanenta perfecţionare sunt singurele căi care contează.

TAUR Astăzi este ziua potrivită să te ocupi de strângerea relaţiilor sociale cu colegii, cu prietenii. Trebuie să sprijini, să ajuţi pe cineva şi acest lucru e bine cotat de îngerașul tău păzitor! Confuzia si dezordinea sentimentala proprie zodiei pot deveni calitati poetice, adică acceptate de cei din jurul tău daca dai dovada de abilitate si nu vorbești prea mult! Pe plan emoţional, nu te repezi, din nou, să faci promisiuni şi să cataloghezi oamenii şi faptele. Este o activitate păguboasă pentru tine din care te alegi cu inamici şi certuri. Intelegerile trecute trebuie mereu reinnoite, atat in afaceri cat si in dragoste, altfel partenerii işi cam „uita obligatiile”! Fă ceva bun pentru cineva din jurul tău, din familie, fără să ştie. Fă-i o surpriză plăcută! Bucuria pe care o produci se întoarce asupra ta amplificată. Bine faci, bine găseşti!

GEMENI O zi care pare bună şi relaxantă pentru tine. Îţi prieşte orice discuţie cu cei dragi şi faci planuri pentru viitor. Prietenii te ajută astăzi chiar fără să insiști, adică să-i baţi la cap. Simţi o oarecare presiune a evenimentelor care te obligă să-ţi organizezi efortul în viaţa profesională. Poate se apropie un examen, poate, un obstacol de trecut. Trebuie să faci aranjamentele necesare, să iei deciziile care se impun, chiar să faci mici cumpărături pentru efortul de ordonare a activităţii. Intuiţia te îndreaptă în direcţia bună. Urmeaz-o! Pe plan sentimental simţi o dorinţă impetuoasă să revii în trecut, la persoane şi sentimente din trecut. Parcă ai uitat ceva, parcă nu eşti aşa de sigur de tine dacă nu-ţi aminteşti ce ai uitat şi nu rezolvi problema aceea, încă necunoscută.

RAC Încearcă să nu cedezi enervărilor tale de moment. Fii calm şi zâmbitor, astăzi cineva drag are nevoie să îl pui pe el pe primul plan şi să îi dai cel mai bun sfat în situaţia dată. Trebuie neaparat să analizezi evenimentele din ultimul timp, sa tragi concluziile care se impun si sa iei imediat masurile necesare. De asemenea, trebuie sa continui cu aceleasi metode verificate de pana acum, schimbarile repetate nu sunt privite cu ochi buni nici de oameni, nici de stele! Se face simţit un dezechilibru între activitate şi odihnă. Trebuie să încerci să te relaxezi mai mult şi să te culci mai devreme. Pe plan sentimental, fie că eşti celibatar sau nu, seducţia şi buna dispoziţie sunt coordonatele zilei. Dacă vrei să cucereşti pe cineva, trebui să-l faci să râdă, spune un vechi proverb din Orient!

LEU Astăzi ești favorizat în domeniul sentimental, dar natura ta generoasă şi cam naivă poate să îți joace o festă. Fii atent la ceea ce se spune în jurul tău şi mai ales la ceea ce nu se spune! Nu încerca să impui anturajului și lumii întregi propriul sistem de referință, ci mai bine respecta regulile jocului ca sa obtii ce vrei. Stelele iti recomanda sa nu intri astazi in competitie cu persoane nascute in zodia Berbecului sau a Săgetătorului, în general, cu alte semne de foc. Nu-ti schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes. Stelele spun să te plimbi prin Mall, sau măcar printr-un supermarket local in cautarea unui obiect dragut, util şi poate chiar si ieftin. Astazi poti sa ceri un favor sau o inlesnire de la anturaj, adica de la prieteni sau de la familie, acestea fiind domeniile favorizate!

FECIOARĂ Nu e o zi favorabilă pentru schimbări. Nu uita să apreciezi ceea ce ai şi nu mai râvni la lucruri iluzorii. Există în tine o urmă de regrete, dar şi aşa este bine, înseamnă că ești empatic! Permite lucrurilor să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel. Nu te baga în chestiuni care nu te privesc, mai ales daca este viata intima a unui coleg, limiteaza-te la trancaneala mondena obisnuita. Nu uita vorba: câinele moare de drum lung şi prostul de grija altuia”. Astăzi evită schimbările bruște de program. O realizare care te bucură în mod deosebit, mai ales că este rezultatul unor eforturi trecute. Numeroase planete, adică vreo patru, îţi sunt favorabile aşa că poţi să-ţi realizezi unele dorinţe. Dupa efortul monoton de la serviciu sau unde activezi, Luna bine aspectată iți recomandă un joc pe tabletă, un biliard, sau o paradă de moda. Sau, un tratament de întreţinere, masaj, poate.

BALANŢĂ Mici incidente te fac să crezi că norocul nu mai e de partea ta, dar ar fi bine să fii mai prudent, mai atent – norocul, destinul, şi-l face omul! Tu decizi, stelele indică, nu obligă! Evita încăpăţânarea, nerăbdarea şi graba, mai ales spre seară. Nu accepta cu nici un pret sfaturi garantate si substante ciudate pentru cura ta de slabire, mult sport, multa mişcare sunt infinit mai bune. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, duşmanii au şi ei problemele lor aşa încât te mai slăbesc un pic. Stelele sunt cam glumeţe si iti pregatesc o intreaga telenovelă cu intrigi, marturisiri si declaratii infocate. Daca iti place genul. Nu uita că in dragoste, ca si in politica, este relativ uşor sa castigi increderea, dar este extrem de greu sa-ti respecti promisiunile facute!

SCORPION Nu te lua după bârfe, dar, totuși, verifică şi controlează. Pe seară poți avea ocazia să combați un zvon mai vechi, care te priveşte direct şi care ţi-a dat multă bătaie de cap în trecut. Astăzi treci printr-o perioadă sensibilă, vulnerabilă, când ochii se umezesc uşor la vederea unui pui de pisică rătăcit. Nu te forţa inutil să porţi o mască de duritate, o mască de fier, cum îi stă bine unui Scorpion veninos. Ai un suflet sensibil şi senzual care îşi cere drepturile. De fapt nu ai un suflet, eşti un suflet care are un corp! Eşti mai rezonabil, mai raţional şi mai tolerant decât de obicei, aşa că poţi face ceva şi pentru tine. Renunţă la un obicei prost, sau măcar începe să renunţi. Răreşte ţigaretele, de exemplu. Pe plan sentimental ziua de astăzi, aflată sub semnul pasiunii, poate deschide o poartă către o lume nouă, unde visurile se pot concretiza.

SĂGETĂTOR Îţi este greu să te concentrezi, dar, ai unele obstacole de trecut. Foloseşte realismul caracteristic zodiei ca să vezi care îţi sunt şansele, ca să ceri ajutor calificat, dacă este nevoie. Sunt mai multe aspecte malefice generale, dar cred ca se referă la evenimente sociale şi la relaţiile dintre oameni care sunt prost aspectate. Evită să te enervezi degeaba din cauza unor nimicuri sau a unor defecte de comunicare. Fii deosebit de clar în discuţii sau în negocieri. Ziua de astăzi, perioada dimineţii, este un bun prilej să recapeţi iniţiativa. Este, de asemenea, o perioadă propice pentru relansarea unor proiecte mai vechi, dar nu pentru închiderea, finalizarea lor. Nu te grăbi, nu sări peste etape, fă lucrurile cum trebuie și la timpul lor. Așa, poți să ai succes!

CAPRICORN Ai grijă, astăzi, la afirmaţiile de care nu eşti foarte sigur. Ai toate şansele să creezi o situaţie complexă din care poți ieşi cu dificultate. Pe seara, ceva nou, o veste sau un spectacol. Astăzi este o zi de legătură. Pentru că face legătura dintre două module, între pregătire şi desfăşurare, între plan şi acţiune, intre mental si material. Lucrurile devin mai serioase, ascultă cu atenţie, descifrează sensul ascuns al lucurilor. Pe de alta parte nu exagera cu analiza si sinteza. Cel mai adese lucrurile sunt dezarmant de simple. Trebuie să recuperezi timpul pierdut; de asemenea este bine să reconfirmi înţelegerile şi promisiunile făcute, cele care îţi convin – în sensul verificării dacă partenerii sunt capabili să se ţină de cuvânt, iar pe de altă parte poţi adăuga nuanţe favorabile ţie. Timpul se recuperează în dauna altui timp. Nu te împărţi în prea multe activităţi, nu te enerva pentru amănunte mărunte – lumea este plină de indivizi rudimentari sau cu probleme grave de comportament şi nu se cade să te cobori la nivelul lor.

VĂRSĂTOR Situaţia la serviciu pare tensionată, dar o poţi îndulci prin calm şi arborarea permanentă a unui zâmbet. După o dimineaţă densă, plină de activităţi, seara, e momentul să te relaxezi! O decizie se impune si parca timpul a început sa vina. Nu este nici o grabă, configuraţia care te avantajeaza în luarea unor decizii intelepte si profitabile se intinde pe o perioadă mai lunga de timp, pana pe la sfârşitul lunii mai. Dar trebuie sa te gandesti la deciziile pe care trebuie să le iei şi la modul în care acestea trebuie să prinda viaţa. Domeniile de aplicare sunt în primul rand meseria, profesia şi relatiile de afaceri, dar si prietenii si dusmanii știuti și neștiuti. Schimbarea este necesară și face parte din masurile sigure şi verificate de supravieţuire. Atentie la ce si cand maninci. Ai o atitudine dispretuitoare fata de stomac si el se razbuna cum poate. Cruta-te mai mult, cu eleganta si diplomatie! Pe de altă parte, viata ta sentimentala nu este suficient de intensa pe cat ai dori. In orice caz, trebuie sa dai dovada de discretie, diplomatie si eleganta.

PEŞTI Încrederea ta nu e înşelată, intuiţia ta e bună. Ai mizat bine şi ţi-ai evaluat corect propriile forţe. Proiectele tale par, pentru unii, prea îndrăzneţe, dar fii convingător şi poţi reuşi! Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile. Dupa aceasta perioada poți obţine recunoaşterea unor eforturi trecute. Este timpul unor mai mari sau mai mici decizii. Pe care este bine să nu le amani. Mai bine acţionează! După o perioda pe care ai caracteriza-o drept mediocra ai, în sfârşit, o zi care începe o perioadă fastă. Paşi mici, dar fermi pe drumul care ţi l-ai ales. Realizări mici, însă pline de bucurii. Te vei simţi foarte bine citind o carte sau vizionand un film bun, pe seară, poate. Este o perioadă foarte prielnică studiului şi creaţiei, dar si distractiei cumpătate și relaxarii active.