HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 24 iunie 2022. Pipa lui Mircea Eliade

24 iunie

Pe 24 iunie s-au născut Nicolas Flamel, E.I. DuPont, Fred Hoyle, Mick Fleetwood, Sânziana Pop, Constantin Gruescu, Dinu Flămând, Ion Ionescu de la Brad, Iosif Bene, Nicolae Docan, Tania Filip.

O notă specială pentru Nicolas Flamel, care, legenda spune, este imortal și împlinește astăzi 695 de ani, undeva, în Europa, sau în lumea largă, alături de soția sa Pernelle care s-a împărtășit și ea din elixirul alchimic al vieții fără de moarte, ceva misterios pe bază de aur lichid. Poate că-și fac un fel din mâncărurile delicioase aflate în cartea lui Nicolas Flamel, notarul alchimist din Paris: ”1001 feluri de ale mâncării, bune pentru corp și suflet, făcute la îndemâna iubitei mele soții Pernelle”.

În calendarul creştin-ortodox este sărbătoare mare, însemnată cu roşu, pe 24 iunie: Naşterea Sf. Ioan Botezătorul. Dar mai sunt şi Sf. Niceta şi Ioan cel Nou din Suceava.

Sânzienele. Drăgăica. Ziua Soarelui. Ursina. Amuţitul cucului. Originea sărbătorii de astăzi, ultima din seria solstiţiului de vară se pierde în negura vremii, mult înainte de daci, lupii cei mândri, care considereau moartea o eliberare şi se aruncau râzând în suliţi ca soli către Zamolxe. Probabil, de la agatârşii cei misterioşi şi poate de la legendarii cabiri.

Se pare că în noaptea ce a trecut, dar şi în aceasta, aveau loc ritualuri secrete, Marile Mistere, cu siguranţă feminine, ca sfârşit al festivalului solstiţiului de vară.

Noaptea magică a duhurilor aer-foc, ce au nume ştiute numai de iniţiaţi, numite comun Sânziene, sau Drăgaice, este un eveniment oracular referitor la soarta recoltei dar şi a destinului individual. Se presupune că era prilejul şi a unor sacrificii umane.

Peste vechea sărbătoare europeană, în secolul VII, s-a calchiat ziua de naştere a lui Ioan Botezătorul, aşa cum peste Sol Invictus, marea sărbătoare, aproape de solstiţiul de iarnă, s-a suprapus ziua Naşterii lui Iisus. De fapt, ziua de naştere a fondatorului şi a înaintemergătorului religiei creştine nu se mai cunosc exact, sau nu se vrea să fie cunoscute de toată lumea.

Sunt multe şi diverse obiceiurile de Sânziene. De la jocul flăcărilor la boul înstruţat. Sunt multe taine, secrete mari şi grele şi plăteşti cu capul dacă le spui înțelesul, dacă dezlegi ce au legat alții.

Dar ceva tot trebuie să vă spun, dragii mei lupi, padawani şi hobbiţi. De Sânziene se face amor, este indicat mai ales pentru „femeile ce prind plod greu”. Este obligatoriu, cel puțin așa spune Pamfile, pagina 69.

Mă uit în timp, înapoi și mă minunez. Ce viață am avut, ce de aventuri, ce oameni importanți și celebri am întâlnit. Printre ei se numără și profesorul Mircea Eliade. Doar este Noaptea de Sânziene, nu? Anul nu mi-l amintesc exact, dar se poate găsi la ministerul energiei, dacă mai este în arhivă registrul cu deplasările în străinătate ale inginerilor din sistem. Hai să zicem că era în anul 1978, așa cred. Eram cu profesorii Rusu de la Timișoara și Kogălniceanu de la Iași. La Chicago, pentru proiectul CANDU. Obiectul deplasării este clasificat și în ziua de astăzi. Domnul Kogălniceanu, așa îi spuneam, că nu o să-i spun unui ditamai profesor universitar și din neamul Kogălniceanu ”tovarășe”, ei bine, profesorul de la Iași îl știa bine pe Mircea Eliade și mai bine pe soția lui, cea de a doua, căreia îi spunea Georgette. A vorbit cu ei la telefon și i-a invitat la o cină la hotelul nostru, care nu era grozav, două stele numai, parcă se numea ”Red Roof” nu mai știu exact, dar foarte curat și cu o bucătărie excelentă. Cred că patronul hotelului era italian.

Dacă nu aveam diurnă mare, aveam însă cheltuieli generoase de protocol. L-am așteptat pe Mircea Eliade ca pe un eveniment major din viața mea. Au venit. Soția, Christine, mergea puțin înainte, profesorul părea că este la remorcă. Înalt, slab, ciolănos, puțin adus de spate, privea peste noi la ceva ceea ce numai el vedea. Părea absent și totuși nu era așa. Ne-am ridicat în picioare, profesorul Kogălniceanu a făcut prezentările, am sărutat mâna doamnei și am dat mâna cu Mircea Eliade. Am dat mâna cu Mircea Eliade, ce onoare! Pentru mine conta ca un milion de dolari, pentru alții. Profesorul avea o mână rece, osoasă, strângerea lui de mână a fost ușoară, dar cordială. Soții Eliade erau interesați de tot ceea ce se petrecea în țară. Cei doi profesori i-au informat corect, fără derapări, sau minciuni patriotarde. A venit întrebarea, inevitabilă, din partea doamnei, ce ne-a adus la Chicago. Cei doi profesori au tăcut și s-au uitat la mine, eu eram diplomatul care se ocupa de relații și de comerț exterior. Le-am povestit despre industria care are nevoie de mai multă energie și de posibilitatea ca România să construiască o centrală atomoelectrică, iar la Chicago, care are o industrie de pe primele locuri din lume și nu era vorba numai de automobile, se pot încheia unele contracte pentru piese și subansable de mare tehnicitate. Ați venit la cumpărături, a spus, veselă, doamna Eliade. Am comandat, am mâncat. După desert, la cafea, profesorul Mircea Eliade a început să se caute prin buzunare și să scoată: o pipă, o punguliță cu tutun, un tamper, un futac adică, o cutie de chibrituri obișnuită.

Pipa era un Vauen Dr. Perl, o bijuterie de pipă, dreaptă și foarte britanică întărită cu un inel de sterling, argint adică. Tutunul era un tutun aromatic, vanilie și cireșe amare, ceva american, Virginia și Cavendish, cu siguranță. Pe atunci se putea fuma oriunde și în lift. Tamperul era, cred, tot din argint, solid, cu un cap al lui Sherlock Holmes cu pipa în gura. Am căutat și eu, am găsit recent, adică acum douăzeci de ani, la Peterson un model similar, dacă nu identic, cred că este din titan, după culoare și greutate. Dar tot cu capul lui Sherlock Holmes. Nu, nu fumez, poate o pipă pe anotimp, dar asta nu m-a împiedicat, în amintirea lui Eliade să achiziționez peste 50 de pipe. Două dintre ele mi le-a făcut cadou profesorul. Mi-a mărturisit că mai toate pipele, tutunul și accesoriile sunt cumpărate de către studenții lui, sau de către cei cu care lucra la Universitate. Nu am timp de prostiile astea, a adăugat, referindu-se la shopping. Tot ceea ce știu despre arta fumatului din pipa o știu de la Mircea Eliade. De fapt, Mircea Eliade gândea fumând din pipă. Era un exercițiu necesar de concentrare.

Fumătorul din pipă are ceva strategic, intenționat premeditat, aristocratic și respectabil, totodată. Nu vă mai obosesc cu exemplele de fumători de pipă din istorie. Un singur exemplu este de ajuns: Albert Einstein fuma pipă, cu moderație, este adevărat.

Profesorul Mircea Eliade pufăia tot timpul, însă, aveam să aflu din reproșurile elegante ale doamnei Eliade. Ce boieroaică! Asta însemna că mai tot timpul se gândea, reflecta la ceva. Sacru, sau profan?

Vă rog să mă scuzați, așa de tare m-au năpădit amintirile că trebuie să fiu cu mine însumi. Este ceva ce nu am spus nimănui până acum, dar trebuie să mă eliberez de povara îndoielii. Mircea Eliade cred că era la vârsta mea de acum, când nu mai ai chef de treburi casnice, ci te interesează altceva. Ești în bună formă fizică, dar ai un blocaj să mai bați cuie, de exemplu. Trebuie să le facă altcineva. Un ajutor, un om în casă. V-am spus, nu am mărturisit nimănui, până acum, dar trebuie să mă mai gândesc. Înainte să se retragă, am chemat și am plătit eu taxiul, generos, șoferul mi-a mulțumit în spaniolă, doamna Eliade i-a spus lui Kogălniceanu: ”George, mulțumesc mult, dar Radu (adică eu) este mai boier ca mine!”

Ceva nu mă lasă să dorm. Dar o să vă povestesc altădată, sau niciodată. Acum mă duc să caut rețetarul de mâncăruri alese al lui Nicolas Flamel, îl am pe undeva, așa că nu o să folosesc Sanda Marin, ci un alchimist medieval nemuritor. Poate este mai gustos!

Poate o să-mi pregătesc și o pipă, așa cum am văzut la Mircea Eliade. Pipa mea preferată este un Lindström churchwarden, original, numerotată 102, dintre cele 187 de bucăți făcute de mână de inventatorul sistemului de răcit fumul, cu muștiuc luuuung, pipa are vreo 30 de centimetri. Este făcută pentru cei care doresc să citească în timp ce fumează. O să vă povestesc și istoria acestei pipe, dar altădată, nu au intrat zilele în sac, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 24 iunie 2022

BERBEC Ești dispus să mai faci unele compromisuri. Mici și fără riscuri. Ai de trecut un prag, astăzi, dar nu te simți în plină formă. Oboseala și căldura își spun cuvântul. Dacă poți, amână! De azi poţi să începi să trăieşti cu adevărat şi transformă-ţi pasiunea în realitate. Mai ales dacă pasiunile tale se îndreaptă astăzi către zona frivolă a distracţiilor şi a petrecerilor. Sigur, după orele de program! Augurii iţi sunt favorabili. Îţi înţelegi mai bine partenerul de viaţă, sau familia şi acest lucru te face să te simţi mai în siguranţă.

TAUR Solicitările, dorinţele familiei, ale celor dragi îţi ocupă gândurile şi timpul. Bine dispus şi optimist, poţi pune pe curs favorabil acţiunile care te interesează în domeniul sentimental. Totuşi, stelele îţi sunt favorabile. Mai ales dimineaţa, când se pare că ai capul limpede şi eşti gata să iei hotărâri inspirate. Mai multe obligaţii uitate se fac simţite spre sfârşitul zilei. O zi plină de emoţii şi sentimente puternice, pastelate de faptul că sunt, majoritatea, în registrul bun!

GEMENI Astăzi poţi să te ocupi de relaţiile tale sociale, legături de plăcere, sau de viitor, de interes adică. Investiţiile sociale făcute pot aduce rezultate bune! Fii cordial și plăcut! De astăzi poţi să începi să trăieşti cu adevărat şi transformă-ţi pasiunea în realitate. Mai ales dacă pasiunile tale se îndreaptă astăzi către zona frivolă a distracţiilor şi a petrecerilor. Sigur, după orele de program! Planetele şi indicatorii astrologici iţi sunt favorabili. Îţi înţelegi mai bine partenerul de viaţă, sau familia şi acest lucru te face să te simţi mai în siguranţă.

RAC Mai multă atenţie cu cei care, prin legăturile de sânge, nu pot să-ţi dorească decât binele. Chiar dacă sfaturile lor par ridicole, sunt expresia iubirii lor. Mulţumeşte frumos şi nu uita! Nevoia imperioasă să fi în armonie cu anturajul, cu mediul, cu lumea, te conduce către concluzia că totul are o legătură şi că vrei să faci parte din ceva important şi permanent. Fă-ţi o legendă, o imagine care să corespundă preferinţelor anturajului şi așa poţi să ai toate avantajele! Nu uita, am mai spus-o de multe ori, dar repetiţia, ciclul, face parte din astrologie, ei bine, ceea ce este important pentru tine este să placi celor din jur!

LEU O zi de mârâieli şi de arătat colţii! Cu toate că este cald ca în Africa trebuie să te duci la serviciu, sau familia, soacra etc îţi cer să faci o mie de lucruri, de care nu ai niciun chef! Astăzi nu trebuie să faci confidenţe despre viaţa ta personală, despre proiectele tale de viitor, mai ales la distracţii, sau la petreceri, că până la urmă este vineri, o zi înaintea weekendului! Rezolva cu mult calm discuţiile cu familia, partenerii sau prietenii, un zâmbet şi o bătaie pe umăr pot rezolva foarte multe situaţii dificile. Există o conştiinţă ascunsă a zodiei care te împinge înainte şi te păzeşte de necazuri, care functioneaza bine în perioadele de ceremonial, de sărbători, adică astăzi.

FECIOARĂ Poţi să dai curs micilor, sau mai marilor dorinţe. Conjunctura favorizează în special viaţa de familie, gospodăria. Poate încerci o nouă reţetă minunată de îngheţată făcută în casă? O strategie de relaţii publice este mult mai de folos decât vorbe, bârfe şi intrigi de doi bani. Totuşi o anumită logică, gândirea raţională şi carteziană nu te ocoleşte astăzi. Un Geamăn sau un Leu, sau alte persoane din semne de aer şi foc te pot ajuta, mai ales dacă este vorba de organizarea vacanţei de vară. Căldura sufletească, că de aia de afară ești sătul, şi investiţiile spirituale făcute astăzi pot aduce dividende plăcute în viitor.

BALANŢĂ Ai o zi întreagă ca să te gândeşti la problemele tale şi să le pui într-o prioritate logică. Nu, nu concediul, sau vacanţa sunt pe locul întâi. Mai întâi, să te gândeşti la cariera ta! Dar, toate au ca finalitate cum să-ţi petreci mai eficient, productiv şi de ce nu – distractiv, această zi de vineri, sub semnul lui Venus. Este normal, după cât şi cum munceşti! Atenţie astăzi şi la zilele următoare, deoarece îţi va fi solicitat sprijinul într-o problemă, care nu este chiar din domeniul tău de expertiză, probabil ceva în gospodărie, dar pe care o vei rezolva foarte profitabil. Toată lumea o să fie mulţumită, spune horoscopul tău!

SCORPION Sunt și reverii, visuri dar și înfruntări în această zi toridă. Viață de Scorpion! Nu exagera, nici cu efortul, nici cu distracția. Aurita cale de mijloc, cumpătarea, este cheia succesului! Ai şi un obstacol de trecut, dar lasă grija deoparte, concentrează-te suficient şi vei reuşi – stelele îţi sunt favorabile. Dedică ziua celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi. O nouă relaţie de dragoste sau reprinderea unei legături mai vechi, pentru un procent din zodie. Fii la obiect în ceea ce afirmi. Nu da speranţe inutile şi nu spune oricui “te iubesc”!

SĂGETĂTOR Trebuie să anticipezi reacțiile celor din jur, pentru că atitudinile lor sunt plate și fără nerv. Ori i-a topit căldura, ori nu au niciun interes față de tine. Sau, mai bine, lasă-i în pace! Nu te baga in sufletul si problemele altora. Oferă-ţi ajutorul numai dacă este cerut cu insistenţă. Mai ales dacă este vorba de organizarea unei petreceri! Proiectele de voie bună începute în această perioadă vor aduce rezultate bune, adică petreceri reuşite. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Fii la obiect, pragmatic şi precis şi totul poate fi în avantajul tău.

CAPRICORN Pluton, planeta plutocraților, din zodie, te invită la o seară distractivă, în locuri mai puţin frecventate de tine. Noul, noutatea îţi fac bine astăzi. Pe total, o zi care pare reuşită! O perioada buna, pe care o meriţi. Ai un spirit deosebit al armoniei, deci ai certe calitati pe care perioada aceasta de timp de sărbătoare, Drăgaica, le pune in valoare. Păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii sau cu cei din familie. Noi prietenii sau relaţii vor face perioada zilei de astăzi, mai precis pe seară, interesantă.

VĂRSĂTOR Ești în defensivă, pe tot frontul. Nu îți convine, dar dacă cineva câștigă, altul trebuie să piardă. Regrupează-ți forțele, refă-ți energia, poate ai pierdut o bătălie, dar războiul abia începe! Nu este o zi în care sa faci schimbari esenţiale. Pentru un timp este bine sa păstrezi judecatile de valoare şi sentinţele pentru uzul propriu. Este o zi de serbat, nu o zi de filozofat! Capacitatea ta de a servi pe alţii se traduce şi prin reciclarea unor idei vechi, sau emise de alţii, în concepte noi şi profitabile. Dar, cu faţa la distracţie!

PEŞTI Pentru o bună parte din nativi, Drăgaica este un pretext de a pleca mai repede în weekend, părăsind infernul de foc al junglei de beton. La mare, sau la munte? Ai liberul arbitru, alege! Un prilej, o oportunitate pe care nu trebuie să o scapi, mai pe seară, mai ales că este în ciuda sau chiar în paguba unui nesuferit dintr-o zodie de foc cu care nu ai reuşit să te înţelegi niciodată. Plăteşte-ţi poliţele sentimentale, cu dobânda necesară de gelozie şi invidie. În dragoste nu poţi să fii smerit şi iertător! Este un joc care are reguli stabilite poate de un milion de ani!