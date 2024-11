Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor 2,3 noiembrie 2024. Poetul are dreptate







2,3 noiembrie

Pe 2 noiembrie s-au născut Lucan, Benvenutto Cellini, Maria Antoaneta, Daniel Boone, Burt Lancaster, Aga Khan, Anton Pann, Iulia Hasdeu, Marian Bondrea, Laurenţiu Fulga, iar pe 3 noiembrie s-au născut împăratul Mutsuhito Meiji Tenno, Andre Malraux, Charles Bronson, Monica Vitti, Gerd Muller, Iulian Mihu, Marcel Anghelescu, Nicolae Dragoş, Paul Cornea, Traian Demetrescu.

În calendarul creştin-ortodox pe 2 noiembrie sunt Sfinţii: Achindin, Pigasie, Elpifidor, Aftonie şi Anempodist, iar pe 3 noiembrie avem brelanul ierarhic duhovnicesc complet, un episcop, Achepsima, un preot, Iosif şi un diacon, Aitala. Păcat că frumosul prenume Iosif este uitat, a devenit mai mult nume de familie. Nimic în ”Kalendar”.

Sâmbătă sunt Moșii de Toamnă, prilej de târguri mari în provincie. Se împarte la biserică și la morminte. Cred că o să mă duc în Văleni, dacă mă mai lasă durerile, se anunță un alt mare târg.

"Evenimentul Zilei" din 2 noiembrie 1920 a fost că postul de radio KDKA din Pittsburg începe să emită zilnic, fiind o premieră mondială.

Să ne reamintim că radioul în România începe să emită în anul 1928. Sunt un mare amator de radio. Sau mai curând, eram, nu mai ascult radioul public. Rareori, ”Trinitas”.

Vedeţi, radioul nu te imobilizează, cum face televiziune. Poţi să asculţi radioul şi să conduci maşina, să lucrezi la strung, să dai de mâncare la animale, să munceşti. Radioul este pentru cei activi, dinamici, pentru cei care muncesc, televiziunea este pentru cei comozi, leneşi, care zac într-un fotoliu cu ochii lipiţi de ecran și poate cu o doză de bere în mână.

Un studiu RAND arată că timpul pierdut în faţa televizoarelor, numai în State, ajunge la suma fantastică de 1.800 de miliarde anual. Pentru că timpul este bani!

Pe de altă parte se estimeză că se înregistrează o întârziere în dezvoltarea tehnologică, ştiinţifică şi socială din cauza imobilizării în faţa televizoarelor. Se pare că acestă întârziere produce un decalaj negativ economic, care agreavează criza permanentă, de origine bancară.

Realizaţi, condiţionarea şi conducerea populaţiei cu ajutorul vizualului, a televiziunii, are efecte dăunătoare. Dar establishmentului nu-i pasă, atâta timp cât reuşeşte să-şi impună politicile şi să prostească masele.

Un cunoscut, mare sculă în State, mă întreabă dacă nu mai am o maşină de scris mecanică, clasică. Am câteva... Aflu că după scandalul Snowden multe case mari au revenit la documentul scris, cu hârtie carbon şi cu dactilografiere rapidă şi sigură. Și eu primesc documente FYEO de la Bruxelles tot pe hârtie, pe pelur roz, prin curier.

Parcă văd că se va reînvia ritualul cu arderea exemplarelor în plus şi a "indigoului" pe peluza din spatele Casei Albe, într-un cilindru special de oţel, în prezenţa a trei oficiali.

Trebuie să vă spun că nu există nimic privat, secret, discret atâta timp cât foloseşti un dispozitiv electronic, computer, mobil, tabletă, smart etc etc. Aşa cum toate motoarele vehiculelor din lume dotate cu computer de bord pot fi scoase din funcţiune printr-o simplă comandă.

Dar nu asta doream să vă spun, dragi lupi, padawani și hobbiți. Mai am ceva să vă spun și gata, este weekend, trebuie să vă distrați și să vă odihniți, nu să mă citiți pe mine! V-am mai spus că am corespondat mulți ani de zile cu Paul Coleman, un astrofizician hawaian din Mauna Kea. De câțiva ani de zile, din ianuarie 2018, am corespondat cu cineva care semna ”Your Friend” nu am știut că Paul ne-a părăsit, s-a dus să studieze stelele de aproape, din Mâna lui Dumnezeu.

L-am întrebat pe ”My Friend” ce este cu cutremurele din România. Mi-a răspuns că el nu știe, Paul avea pasiuni seismice și colabora cu USGS. Dar că o să-mi spună ceva foarte important și care le dă mult de lucru. Ei bine, dispar stele! ”My Friend” lucrează la unul dintre cele 13 observatoare de pe platoul vulcanului de patru mii de metri și se ocupă cu găsirea exoplanetelor. De fapt supraveghează programul spectografului ELODIE. El introduce coordonatele stelelor de supravegheat în computer și spectograful, de o sensibilitate extremă, spune dacă steaua respectivă oscilează, foarte puțin, ceea ce înseamnă că are una sau mai multe planete.

După un număr de zile, săptămâni, luni, ani de zile, în care marele telescop ”țintește” către coordonatele date. Ei bine, începând din august anul trecut, au dispărut patru stele. Treptat, nu toate odată. Când telescopul a ochit pe coordonatele date, monitorul a spus NO DATA, și a trecut la altă stea. Inițial s-a crezut că este o eroare de programare, sau de mecanică fină, adică dispozitivul de traking, cel care ochește steaua la coordonatele date.

Au făcut verificări peste verificări, totul era în ordine. Dar au luat legătura cu alte observatoare astronomice mari, cu NASA și JAXA, ba și cu ESA. Răspunsul cred că este demn de Caragiale: ”Și nouă ne-au dispărut stele, destul de multe, dar credeam că ni se întâmplă numai nouă!”

Icoana stelei ce-a murit

Încet pe cer se suie:

Era pe când nu s-a zărit,

Azi o vedem, şi nu e.

Ca întotdeauna, Poetul are dreptate și tot ca întotdeauna, avem speranța că mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 2,3 noiembrie 2024

BERBEC Urmează-ţi intuiţia, prima gândire, prima impresie. De multe ori lucrurile sunt dezarmant de simple şi astăzi e o zi simplă! Lasă analizele complicate şi filosofia sofisticată pe altă dată... Traieşte in prezent, fii mai pragmatic şi mai realist, lasă planurile opulente şi strategiile iscusite. Sâmbăta aceasta trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Trebuie sa incepi sa faci economii, fara sa-ti schimbi esential felul in care traieşti, nu renunţa la distracţiile de weekend – economia este arta prin care obţii maximum de la viaţă.

TAUR În acest weekend este bine să eviţi, dacă poţi, subiectele cu caracter emotiv. Lămureşte programul tău şi al celor dragi. Posibile disensiuni sâmbătă, care pot fi evitate prin amânare. Lumea este mult mai primitivă decât poţi tu să-ţi imaginezi, aşa că nu complica lucrurile inutil. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel. Pentru o parte oarecare, pentru o mica parte din Tauri duminică seara este o perioadă mai dificilă din punct de vedere sentimental.

GEMENI Ceva în legătură cu domeniul sentimental, dar nu spera că se rezolvă imediat. Acest weekend este sub semnul amânării şi al întârzierii. Dacă ţi se fac reproşuri, poţi să arăţi horoscopul! Totuşi, se pare că totul merge bine în această sâmbătă. Ai chef de o plimbare prin oraş şi te întâlneşti cu vechi prieteni. Îţi face plăcere. Domeniul relaţiilor umane este avantajat de conjunctură. O zi bună, după o perioadă mai tensionată. Te poţi relaxa astăzi, ce a fost mai greu, a trecut. Totuşi, nu lăsa nici o schimbare să te tenteze! Lasa lucrurile aşa cum sunt şi înţelept te vei numi. Duminică poate la un film, nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni!

RAC Astăzi lasă-te în voia imaginaţiei şi a vechilor poveşti, sunt Moşii de Toamnă, nu vei regreta, pentru că demult şi alţii au avut problemle tale, şi aşa poţi să descoperi ceva ce te poate ajuta! Dacă ai propria afacere trebuie să fii foarte atent(ă) la noii furnizori sau clienţi. Sâmbătă nu te împărţi în mai multe direcţii odată. Stabileşte o ordine de priorităţi şi respect-o! Un spectacol, concert, sau film pot încheia, pe seară, o zi plăcută. Duminică ideile tale sunt constructive şi chiar au un sâmbure de entuziasm şi optimism. Nu pleca urechea la scenariile catastrofice şi la pesimiştii din presă. Cobitul, la români, este o artă naţională!

LEU Mai este destul până la Crăciun, dar tu în sufletul tău tare ai dori multă veselie şi bucurie. Trebuie să mai fie cineva cu aceleaşi dorinţe nevinovate, în anturajul tău. Caută şi vei găsi! Te grăbeşti inutil. Nu uita că graba strică treaba. Trebuie, numai, să ţii seama de diferenţe. De natura relaţiilor umane. Ceasul tău biologic te îndeamnă la mese tradiţionale, la ore fixe. Sâmbătă ai ocazia să-ţi îndeplineşti o dorinţă mai veche, de Moșii de Toamnă. Dorinţele tale sunt la fel de legitime ca şi ale celor din jur, ale prietenilor şi familiei. Eşti puţin mai încăpăţânat decât de obicei, dar asta poate fi şi o dovadă de personalitate. Duminică întâlneşti pe cineva, aproape din întâmplare, o nouă relaţie de dragoste sau reaprinderea unei legături mai vechi.

FECIOARĂ Dedică weekend-ul rezolvării problemelor importante de relaţii umane, însă nu forţa în rezolvarea rapidă. Lasă timpul să lucreze. Conjunctura astrologică arată că timpul lucrează pentru tine! Duminică, din nou ai de ales intre mai multe posibilităţi si ca intotdeauna te pierzi in amănunte, în analize şi procese de conştiinţă. Întreaga perioadă a weekend-ului este, de asemenea, favorabilă nativilor cu activităţi legate de ştiinţă, tehnică sau tehnologie. Trebuie să evitaţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus, în general. Pentru toţi nativii din zodie: nu vă faceţi griji, viitorul vă este favorabil!

BALANŢĂ O conjunctură complexă, cu multe aspecte, te îndeamna la mai multă discreţie şi la o anumita diplomaţie cu anturajul, dar mai ales cu cei din familie, cu cei dragi. Zâmbeşte şi taci din gură! Un semn de foc iţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură, probabil un Leu generos şi mândru că poate fi de ajutor. In aceasta perioadă ai noroc. Atenţie insă, norocul este de sticlă – când incepe să stralucească, se sparge! Duminică stai puţin, fă-ţi o cafea şi gândeşte-te – gândeşte-te la tine... Ai uitat visurile tale – preocupat mereu de problemele cotidiene!

SCORPION În acest weekend eşti în plină formă, poţi să mergi la târgurile de Moşi, sau să-ţi pregăteşti casa pentru sezonul rece. Liberul arbitru prevalează, nimic nu este obligatoriu astăzi şi mâine! Atenţie la mişcările greşite, atât la propriu cât şi la figurat. Micile accidente şi gafele comice pot puncta ziua de astăzi, dar nu sunt obligatorii, pentru că prevenit înseamnă pregătit. Trebuie să realizezi că şi mâine este o zi care se va juca chiar dacă nu eşti pregătit.

SĂGETĂTOR Reuşeşti să-ţi păstrezi echilibrul şi să nu exagerezi. Ai mai puţine griji şi vrei să profiţi din plin de toamna târzie. Acest weekend este un bun prilej pentru aprovizionarea de iarnă! Sâmbătă, armonia si echilibrul Cosmosului te ajuta să-ţi intelegi mai exact propria personalitate, limitele, calitaţile şi drumul pe care să-l urmezi. Duminică - lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul astăzi degeaba - rezolvarea nu stă în puterea ta. Te întrebi degeaba ce să faci! Distrează-te sau odihneşte-te, nu te mai tortura cu gânduri fixe şi păguboase!

CAPRICORN Sâmbătă te trezeşti târziu, dar poţi replica că eşti un perfecţionist cu imaginaţie şi că faci lucrurile temeinic. Somnul, adică! E sâmbătă, Moşii, zi de odihnă, ce vrea lumea de la tine? Lasă curăţenia şi alte proiecte obositoare pentru altă dată, astăzi odihneşte-te, relaxează-te şi distrează-te! O veste sau o întâlnire îţi aduce aminte de un episod nu prea plăcut din trecut. Amintirile dor, uneori, dar constaţi că nu aşa de tare şi reflectezi că şi emoţiile se cicatrizează. Duminică eşti foarte generos. Eşti mulţumit de bucuria pe care o faci celor din jur, nu ai nevoie de prea mult ca să te simţi bine. Duminică seara poţi să te distrezi la un spectacol, concert, film sau la un club pentru ca urmează o nouă săptămână densă de lucru şi trebuie să ai rezervă de bună dispoziţie.

VĂRSĂTOR Eşti bine dispus şi zâmbitor! Profită de această zi favorabilă şi pune la punct unele detalii, programe, cu cei dragi, cu prietenii. Cu politeţe şi vorbă bună reuşeşti mai bine şi mai repede! Evită nerăbdarea şi graba, mai ales sâmbăta. Este posibil sa primesti niste vesti si sa te nelinişteşti, asta duminica. Totul se rezolvă cu bine, din fericire. În această perioadă, mai ale sâmbătă, trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci. Duminică, stelele te favorizeaza in achizitionarea unor obiecte de imbrăcaminte de sezon pe care o să le porţi cu placere, pentru că sunt călduroase şi iţi stau bine.

PEŞTI Nu folosi cuvinte complicate şi nu te implica în discuţii interminabile. Astăzi, comunicarea nu este domeniul în care excelezi, aşa că mai bine taci. Peştele este o vieţuitoare foarte tăcută! Ai dori să faci ceva remarci cinice, dar este sâmbătă şi te abţii, nu vrei să superi pe nimeni. Dai dovadă de un echilibru remarcabil pentru tine, poate unde ai câţiva bani în buzunar. Sâmbătă, probabil una sau câteva surprize plăcute. Sufletul tău bun te împinge sâmbătă spre facerea de bine şi ajutorarea prietenilor. Este şi aşa bine, dar fii generos cu cine merită. Duminică, norocul iti este prietenul cel mai bun, care te ajuta să treci peste obstacole si dificultaţi fara sa faci prea mult efort.