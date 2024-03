Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor – 2,3 martie 2024. Errare humanum est!







Sâmbătă, domeniul sentimental este pozitiv influenţat, la fel şi carisma proprie a nativilor. Profită de bunătatea stelelor, dar fără sa exagerezi.

Pe 2 martie s-au născut Sam Houston, John Irving, Bedrich Smetana, Jennifer Jones, Mihail Gorbaciov, Karen Carpenter, Slava Zaiţev, Emilia Popescu, Petre Ghelmez. Pe 3 martie s-au născut Alexander Graham Bell, George Pullman, Şalom Aleihem, Georg Cantor, Jean Harlow, Diana Barrymore, Zico, Elena Densușianu-Pușcariu, Florian Potra, Ion Iliescu.

În calendarul creştin-ortodox, pe 2 martie, sunt Sfinţii Teodat, Isihie și Nestor. Nimic, nimic, nimic în vechiul "Kalendar" în tradiţia dacică şi trei Sfinţi: Eutropie, Cleonic şi Vasilisc, în ziua de 3 martie.

Pe 2 martie, în ”Kalendar” este a doua babă! Pe nume Teodora, Barbura sau Sofia. Cine îşi alege această babă şi i se adevereşte, o să fie mai înţelept tot anul, cel puţin aşa spune legenda culeasă de Th. Speranția! Dar, duminică, 3 martie, este a treia babă! Pe nume Sava, Sâia, Mărţica. Cine îşi alege această babă poate avea noroc cu negustoria, dacă este zi frumoasă.

Despre Mihail Sergheevici Gorbaciov la http://www.evz.ro/horoscopul-lui-dom-profesor-este-gorbaciov-anticristul-insemnat.html. Mulți analiști politici sunt de părere că imensele lui greșeli au ca urmare directă războiul din Ucraina. Dar, despre morți, numai de bine!

„Evenimentul Zilei” din 2 martie 1949, ora 15:32, fusul orar coasta de est, SUA – s-a terminat primul zbor fără escală al unui avion în jurul lumii! El a fost executat de căpitanul USAF James Gallagher şi de echipajul său compus din 13 specialişti de înaltă calificare. Zborul a durat 78 de ore şi 54 minute, iar avionul, botezat „Lucky Lady”, un Boening B-50, „superfortăreaţă” a trebuit realimentat în aer cu kerosen de patru ori. Ocolul Pământului în doar 80 de ore, nu în 80 de zile, cum spera francezul cu multă imaginație, Jules Verne!

2 martie 1988 – o informaţie din ”Jenminjibao”, din China, pretindea că un muncitor de 20 de ani de la centrala termoelectrică din Xinjiang provoacă descărcări electrice ale propriului corp suficient de puternice ca să doboare orice persoană. Ziarul chinez se întreaba dacă, în cazul în care tânărul se însoară, soţia trebuie „legată la pământ”?

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi vă rog frumos să mă iertaţi pentru greşelile mele, cele făcute fără voie, că nu doresc să greşesc, dar gramatica este complicată, ortografia ciudată şi vocabularul se schimbă de te şi miri. Iar literele, vocalele mai ales, sunt delicioase, de aceea le și mănânc!

Vă cer iertare pentru că, constat cu uimire, creşte entropia, în jurul meu sunt din ce în ce mai multe greşeli, lumea se prosteşte şi idiocraţie se instalează ca formă de guvernare.

O să vă mai spun odată o poveste veche, despre greşeală, o istorie trăită de mine, pentru că nu v-am mai spus de mult poveşti şi mulţi dintre domniile voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi mă certaţi că sunt leneş cu povestitul. Ascult şi mă supun!

Mă aflam de mai mulţi ani la Teheran şi vinerile, ziua liberă musulmană, sau orice zi liberă, că multe erau sărbătorile peste ani, peste patruzeci de zile libere, le petreceam, aproape toate, în marele Bazar, probabil cel mai mare din lume. Bazarul persan este o lume. Când am ajuns în Iran, tocmai încetase din viață, la vârsta de 97, de ani un negustor, care nu ieșise niciodată din Bazar! După câţiva ani de zile eram cunoscut, învăţasem puţină farsi şi statura mea de european şi ochii albaştri nu treceau neobservaţi. Mi se spunea Rahman ben Al-Kitab. Adică “cel milostiv, fiul cărţii, cărturarul”.

Eram invitat de toţi negustorii să le calc pragul şi să bem împreună ceai înmiresmat cu o bucăţică de zahăr candel în obraz. Ştiau că sunt sărac şi nu o să cumpăr nimic, dar le lipsea o discuţie. Şi apoi dacă este un muşteriu, ba chiar unul european, poate mai intră unul, nu? Este una din legile achiziţiei. Dacă cineva ar dori să înveţe comerţ adevărat, trebuie neapărat să treacă prin “Universitatea Bazar”.

Mă fascina aleea vânzătorilor de covoare. Cele mai superbe covoare persane din lume, de Tabriz, Mashad, Yazd, Shiraz. Nu vă puteţi închipui ce minunăţii au văzut ochii mei. Mă atrăgeu negustorii, dar și mirosul acela imposibil de definit, specific, stivele imense de covoare.

Dar mai ales negustorii, care aveau o filosofie aparte. Treptat, după ani de zile, le-am cucerit încrederea. Au început să-mi povesteasă, pentru că “hube, eram unul de al lor”. Şi eu am început “să văd” să cunosc numărul de noduri, modul de legare, fineţea lânii sau a mătăsii, modul de dărăcire, desenul folosit, locul unde fusese făcut, dacă era făcut de copii sau de femei, vopsele folosite, îndesirea artificială sau naturală.

Plăcerea negustorilor era să-mi arate, unul câte unul, covoarele persane pe care le aveau. Doi “pesari”, băieţi de ajutor, ridicau covorul din stiva de peste un metru înălţime şi îl puneau pe un stativ, sau pur şi simplu îl etalau pe uliţă, să treacă lumea peste el. “Ei, ce zici?” mă îmbiau negustorii zâmbind prietenos. Făceam observaţii asupra culorii, desenului etc. Într-o zi am spus unui negustor “Nu ştiu ce se întâmplă, dar am observat, iata aici, la alte covoare în altă parte, un mic defect, sigur, nu se vede, dar eu se pare, că am acumulat, am ceva experienţă”.

Negustorul a sărit în sus de bucurie, a zis ceva ce nu prea am înţeles, dar care era plin de Allah şi formule rituale în sonora farsi pahlavi şi m-a înfăşcat de o mână trăgându-mă după el. Pe drum, la toţi negustorii spunea cam aceiaşi formulă şi ei erau foarte încântaţi şi aruncau în noi cu orez, năut şi bucăţi mici de zahăr. Ce aveau și ei prin prăvălie. Era de bine, m-am liniştit!

M-a dus la starostele breaslei. I-a povestit aşa de repede că nu am înţeles nimic. Apoi starostele, un om de o anumită vârstă, dar nobil şi frumos ca din poemele lui Hafez, m-a întrebat: “Farengi”, străinule, ce ai văzut?”

I-am explicat în puţina farsi pe care o ştiam. Privirea bărbatului din faţa mea a început să zâmbească. Apoi s-a sculat de pe covorul persan, de unde stătea “turceşte” m-a strâns în braţe şi m-a sărutat ritual, de trei ori, bărbăteşte. Aşa am fost adoptat drept “bazargi”, unul dintre cei din Bazar. Mi-a folosit mult această calitate, pe care apoi o ştiau, nu ştiu cum, toţi negustorii. Starostele breaslei mi-a spus o frază care o ţin minte şi astăzi.

Ascultaţi şi luaţi aminte:

“Tot ceea ce este omenesc trebuie să aibă un mic, sau mai mare defect, numai Dumnezeu este Perfect!”

Covoarele persane aveau făcute, cu bună ştiinţă, un defect, acolo, aproape neobservat, dar ştiut de ţesător, care îşi îndeplinea jurământul, canonul ritual al breaslei, de a nu face “ceva perfect, ceva neomenesc, ceva dincolo de puterea omului”! Omul este supus greşelii! Şi trebuie să o mărturisească, să o arate, ca să fie iertat şi ca să se îndrepte, să devină mai bun! Errare humanum est!

Tare mă tem, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, că, la noi, în România, în ceea ce face clasa politică și în media nu este vorba de cine ştie ce filosofie elaborată a greşelii omeneşti, ci pur şi simplu este o formă, originală, dacă vreţi, de idiocraţie: prostie, ignoranță, nesimţire, vulgaritate și egoism feroce! Iarăși, în plan general, tare mă tem că s-a instalat aceiași stare psihică colectivă de nepăsare și nesimțire ca înaintea loviturii de stat. Românii s-au săturat de ”democrație”, le-a cam ieșit pe nas… Errare humanum est... perseverare diabolicum !

Nu o să intru pe net, nu am chef de discuții, chiar plăcute, o să iau Biblia de la Sinaia și o să mai citesc câte ceva, la gura sobei. Biblia este o bibliotecă întreagă, are 66 de cărți canonice, cine poate spune că o cunoște îndeajuns de bine? Bună întrebare!

Fără filme, fără muzică, fără nimic care mă poate distrage de la ultimul meu scop – mai ales că, mâine este, dacă vrea Dumnezeu, o altă zi!

BERBEC Conjunctura iţi indică să nu te repezi, să ai răbdare, pentru ca lucrurile se pot lamuri. Veştile pe care le primeşti, prin mobil, din presa, sau reţele sociale pot să clarifice problema. În acest weekend, mai exact sâmbătă dimineaţa, eşti pus în faţa unei decizii. Să stai acasă cu pisica sau căţeluşul sau să ieşi pe seară în frig pentru cine ştie ce fiţe la cluburi şi/sau peteceri incerte. Sau să trăbăluieşti plenar în bucătărie pentru cele cinci feluri de mâncare pentru săptămâna viitoare. Sfatul meu este să stai cu necuvântătoarele.

Animăluţele nu mint, nu trădează, nu invidiază. Au după cum bine spunea Carl Sagan o capacitate deosebită de a recunoşte binele. Iar dacă le faci rău te muşcă sau zgârie, direct şi fără bârfe pe la spate. Duminică poţi să inviţi la masă un prieten bun. Ai atâta nevoie de o discuţie normală şi poate mai afli şi ceva noutăţi.

TAUR Este sâmbătă, zi de relaxare şi odihnă, aşa că tu ai tendinţa să eviţi orice discuţie, orice activitate, orice fel de efort. Minimum necesar cerut este să dai dovadă de bunăvoinţă! O persoană care te-a dezămăgit, sau evitat, în ultimul timp încearcă în acest weekend să-şi răscumpere păcatele. Atenţie la datele primite, deoarece de multe ori reprezintă părerea (de rău) celui în cauză şi nu o descriere cât mai apropiată de realitate. Experienţa bate mai intotdeauna iscusinţa!

Nimic din ce a fost nu mai este, dar viitorul este plin de speranţe. Trebuie sa te folosesti de bagajul de informatii din trecut ca să rezolvi o situatie prezenta. O calatorie sau o deplasare, pentru un oarecare procent dintre Taurii din ultimul decan. Duminică poţi să primeşti o veste bună, care te bucură mai mult sau mai puţin.

GEMENI Trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Sâmbăta. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel. Domeniul emoţional este astăzi bine aspectat. Evită discuţiile în contradictoriu, învinuirile sau explicaţiile şi deciziile privind sfera socială, relaţiile cu prietenii. Problemele personale nu sunt bine aspectate. Ideea este că uneori ai nevoie de puţină singurătate ca să ai o perspectivă mai bună asupra vieţii personale şi weekendul acesta este un bun prilej.

Paradoxala situaţie! Chiar dacă „nimc nu este important”, după cum spune Kabbala, duminică poţi realiza multe, lua decizii importante, clarifica nişte probleme. Seara îţi aduce o surpriză. Fii originalul, original! Trebuie doar să zici mulţumesc, pentru că treci printr-o perioada in care ajutorul vine de unde nici macar nu te aşteptai! Mai lasă gândurile negre şi nu te mai zdrobi să placi tuturor. Fii tu, chiar tu...

RAC Sâmbătă, domeniul sentimental este pozitiv influenţat, la fel şi carisma proprie a nativilor. Profită de bunătatea stelelor, dar fără sa exagerezi. Mai ales evită excesul de dulciuri, tutun şi cafea! Evită, dar nu sta pe bară! Sâmbătă este o zi ceva mai plictisitoare şi enervantă, în acelaşi timp. Evită intervenţiile bruşte şi deciziile pripite, mai ales dacă eşti solicitat să dai o mână de ajutor în casă. Investiţiile pe termen lung făcute astăzi se vor dovedi, paradoxal, foarte profitabile... joci la loto? Glumeam! Leagă-te la cap pentru ca o să te doară! Duminică, ceva migrene din cauza unor tensiuni neaşteptate în anturaj. Le rezolvi cu diplomaţie şi treci mai departe. Nu te repezi să tragi concluzii după barfe, zvonuri si intrigi, sau după televizor. Lumea pare că are probleme de comportament grave de tot şi nu este niciun motiv să o iei şi tu razna!

LEU Orice rău spre bine, sâmbătă descoperi unele lucruri, mai greu de acceptat, despre persoane din anturajul tău. Eşti încă în formă bună, dar trebuie să te pregăteşti pentru o cădere de energie. Nu trebuie să te oboseşti peste măsură, deja eşti într-o starea de oboseală cronică. In acest weekend o sa realizezi că nu contează "ce" faci, ba mai mult, nici nu conteaza "cum" faci, ci este important "pentru cine"! Nu te repezi imediat ce auzi o intriga. Uneori leii se prind în capcană cu mâncare pentru pisici, adică ascultă pe primul venit fără să mai verifice.

Reflectează cui foloseste situaţia. Sâmbăta este o zi bună pentru vizite la rude sau prieteni. Proprietatea, familia şi spiritualitatea sunt valorile traditionale dragi dumneavoastră si mai tuturor celor din zodia Leului. Stelele se bucură se te ajute în acest weekend.

FECIOARĂ Configuraţiile benefice sunt in cumpănă cu influenţe mai puţin favorabile, aşa că ai o zi de sâmbătă obişnuită, dar fără evenimente notabile. O zi care trece repede, pentru că seamănă cu altă zi! Weekendul acesta este o perioadă de aşteptare şi relaxare. Ai, în sfârşit, răspunsul la acţiunile tale din ultimul timp, răspunsurile pe care le aştepţi - din domeniul social şi al interacţiunilor dintre diferiţi oameni cu care ai comunicat în ultimul timp. Adică primeşti un telefon sau un mesaj pe care îl cam aşteptai. În rest poţi să ieşi cu familia la un film şi o cafea, că nu face rău la fizic.

Duminică oferă-ţi un cadou şi da telefon unei prietene, poate ieşiti in oras. Ziua se cunoşte de dimineaţă - daca este buna sau... nu. Ganduri mai roze gaseşti chiar în cafeaua de dimineaţă. Zi de cumpăraturi si mici taclale relaxante. Fă provizii din starea asta de bine pentru viitor.

BALANŢĂ Astăzi găseşti motive de satisfacţie tocmai acolo unde credeai că o să ai probleme. Este sâmbătă, aşa că stelele indică un program de relaxare şi distracţii. Redu ritmul şi vei avea rezultate! Supraveghează-ţi, în acest weekend, cu mare grijă dorinţa să deţii lucruri extravagante şi să faci cheltuieli foarte mari, să investeşti utopic în propria imagine. De asemenea – vechea ta problema – amorul. Cu o astfel de configuratie astrologica, ca în zilele acestui weekend de martie, te indragosteşti uşor şi de cine nu trebuie! Egoismul bine temperat te salveaza de deceptii. Cu toate că gândeşti prin o anumita logica, duminică, 3 martie, trebuie să-ţi urmezi mai ales intuiţia şi să laşi dialectica pentru altă dată; pentru că în lumea de astăzi interesele personale primează. Şi egoismul propriu nu este nici logic, nici dialectic, ba dimpotrivă.

SCORPION Sâmbătă dimineața evită discuţiile la masă. Eşti suficient de tensionat şi de nervos. Astăzi trebuie să te relaxezi. Poţi fugi prin parc, prin zăpadă, masaj, sală, elimină principiile toxice dăruite ţie de sistem! Sâmbătă programul prestabilit va suferi modificări neaşteptate. Nu este nimic, însă, negativ. Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti. Un fenomen meteo sau o întârziere a unei persoane sau obiect îţi strică buna dispoziţie, dar nu pentru mult timp!

Pe total weekendul este o perioadă bună, dar atenţie la deplasări sau călătorii, mai ales dacă vrei să profiţi de zăpadă şi te duci la munte. Duminică ai un program scurt: te trezeşti târziu şi te culci devreme. Doar pe seară te mobilizezi un pic ca să pui la punct programul de luni.

SĂGETĂTOR Activităţile de sâmbătă în grup, cu prietenii, poate, cu familia, pot să te amuze şi să-ţi aducă satisfacţii. Poate este vorba de un “team building”, sau de o altă formă de socializare. Două zile monotone cu program prestabilit şi lipsite de nerv. Sâmbăta este, totusi, mai densă pentru că trebuie să pui cap la cap nişte date, informaţii, zvonuri care nu par a avea legătură, dar pentru tine înseamnă ceva. Adică juci rolul unui detectiv particular. Fără să faci parte din personajele Aghatei Christie, de exemplu Hercule Poirot, care îmi place atât de mult, ei bine, în acest weekend ascultă cu atenţie şi nu întrerupe persoanele care fac destăinuiri. Nici nu ştii câte poţi să afli, pentru că adevărul este întotdeauna dincolo de noi.

CAPRICORN Sâmbătă vrei să te împaci cu toată lumea, să salvezi toţi căţeii şi pisoii rătăciţi, să rezolvi problema încălzirii globale. Ai o mulţme de ţeluri nobile şi frumoase, este adevărat cam utopice... Mici îmbunătăţiri şi transformări favorabile ale unei situaţii, veşti bune de la rude sau prieteni. Seară de sâmbătă relaxantă şi plăcută. Poate la un film, poate la un concert, poate la un club neagresiv, plăcut şi nepoluant. Duminica este zi de aranjat şi verificat garderoba pentru sezonul mai cald, care pare că se apropie, în sfârşit. Sigur, nu toată ziua, mai este timp şi de o discuţie, de o prăjitură cu o cafea şi poate şi de un film bun. Şi poţi începe să citeşti un roman-fluviu, sau să vezi un film nou, ştiu că îţi plac ficţiunile istorice.

VĂRSĂTOR Reuşeşti să cazi de acord şi să închei o alianţă cu cineva din anturaj, sau cu cineva din familie. Utopia caracteristică zodiei te face să crezi că e în avantajul tău. Oare chiar aşa să fie? Steaua Vega îţi indică un weekend în care trebuie să-ţi struneşti emoţiile şi să dai dovadă de inspiraţie, atât în relaţiile de familie cât şi cu prietenii sau partenerii. În acest weekend nu ar trebui să faci mari cheltuieli. Stelele arată un drum, dar este lăsat la latitudinea dumneavoastră. Întotdeauna în viaţă suntem între Destin şi Liberul Arbitru. Dacă, totuşi te hotărăşti să pleci sau chiar eşti pe drum, în ciuda vremii mohorâte, atenţie la drum şi la bagaje! Duminică seara o veste – pe care o aştepţi de ceva timp.

PEŞTI Sâmbăta aceasta trebuie să eviți izbucnirile sentimentale şi instabilitatea emoţională şi amână orice nu îţi face plăcere. Nu te lăsa invadat de interesele şi pretenţiile celor din jur. Refuză elegant! Repausul este poate, cea mai mare dintre încercări. Întotdeauna îţi faci programe peste programe şi duminică seara realizezi că nu ai avut timp. Nicio problemă! În acest weekend ai nevoie doar de repaos şi relaxare, dar şi de distracţie, de şampanie şi caviar. Ai ceva de sărbătorit şi lucrurile nu pot fi lăsate la voia întâmplării! Duminică nu trebuie sa risipeşti starea placută de lene şi răsfaţ cu proiecte belicoase despre ordine şi curaţenie, mai bine trage plapuma peste ochi! Lenea, comoditatea, este o arta, aşa că fii artist!