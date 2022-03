HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, 23 martie 2022. Viața nu este o bătălie de câștigat, ci o melodie de cântat!

Pe 23 martie s-au născut: Akira Kurosawa, Pierre Simon Laplace, Werner von Braun, Joan Crawford, Erich Fromm, Geo Barton, Mircea Vintilă, Radu Lupan.

În calendarul creştin ortodox sunt două sute de Sfinţi: Nicon şi cei 199 de ucenici ai lui. Nimic în ”Kalendarul” vechi, cel, poate, de la daci.

„Evenimentul Zilei” din 23 martie 1925 – În Statele Unite, într-un stat din Sud, statul Tennessee, se interzice prin lege predarea în şcoli a teoriei evoluţiei a lui Darwin. Protestul şi nesupunera profesorilor și a oamenilor de știință a dus la ceea ce a fost un bizar, dar extrem de interesant, „Proces al maimuţelor”. Procesul a fost câştigat, în timp, evident, de maimuţe!

„Procesul maimuţelor” adică titlul original ”Inherit the Wind” este un film excepţional, vechi, cred că din anul 1960, sau 1961, ani cu filme bune. Cu Spencer Tracy, Fredric March și Gene Kelly. Undeva îl am, pe un DVD, calitate Blu-ray, 1080p. După ce termin monologul cu domniile voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, o să mă duc să-l caut. Merită! Patru Oscar-uri și alte 11 premii, un film de când se făceau FILME!

A trecut pe la mine, repede, ca un fulger, doar a mâncat cu mine ciorba mea eterna, dar a lăudat-o peste poate, un Prieten al Muzicii, un grec. Mi-a adus două invitații. Una pentru anul acesta, la o întâlnire, peste câteva luni, în mândra Eladă este anul dublului Centenar, la 200 de ani de Independență. Am răspuns deja, că, în principiu, dacă sunt în viață, o să particip, ar fi a doua oară când refuz Fundația Elenă, și nu se face. Pe greci eu i-am considerat întotdeauna prieteni și aliați.

Am stat puțin de vorbă, la o cafea făcută după rețeta strămoșului meu, Marele Clucer Dimitrie Ștefănecu, cu grecul cel grăbit, trebuia să mai ducă niște invitații, cam peste tot în Europa și să obțină confirmarea. M-am plâns de atmosfera generală din România, de nepăsare și lipsa de patriotism. Prietenul Muzicii s-a uita ciudat la mine. Și nu ai găsit explicația? Ba, da, am spus, lipsa sincronicității naționale prin alinierea la vibrația-muzică de flux principal, lipsa difuzării piesei muzicale care sincronizează românii. Așa cum, ascultând un marș, cei care defilează își cadențează pasul, merg la unison, în același ritm.

Piesa muzicală care îi pune la același diapazon pe români este Rapsodia Română, nr. 1, opus 11, în La major, opera genială a lui Enescu. Această piesă muzicală constituie personalitatea muzical-vibrațională a României.

Această piesă nu este aproape deloc difuzată, pentru că nu se dorește ca românii să fie uniți. Influența muzicii, a unor anumite fraze muzicale, ritmuri și vibrații, până la urmă, a fost ”descoperită” de Gogu Constantinescu, cel cu sonicitatea. Cercetările lui au fost clasificate ca secret de stat deosebit de important. Dar au fost folosite și de Carol al II-lea și de comuniști. Nu vă mai amintiți, cei de o anumită vârstă, cât de obsesiv se repetau anumite bucăți muzicale la radio și tv, pe timpul războiului rece? Erau bucăți muzicale menite să provoace o anumită reacție emoțională. Vă mai amintiți de ”Un copac cu flori”?

În prezent există o politică premeditată de dezbinare a românilor care se execută și prin difuzarea unor melodii foarte diverse, dar care nu sunt hituri, sunt doar bucăți muzicale indie de categoria a doua. Se evită aglutinarea, solidaritatea românilor, prin preferințe comune. Românii trebuie să fie egoiști, temători, triști și nepăsători. Să nu se simtă bine la ei în țară. Contrar ființei naționale. Media isterică și anarhistă își desăvârșește misiunea ei de ruinare a unei nații prind răspânirea permanentă de știri rele, tragice, agonizante, vulgare. Și prin muzică, pervers aleasă.

Muzica are un rol mult mai important în viață decât credeți. Muzica poate vindeca, sau ucide. Vă mai amintiți de ”Gloomy Sunday” melodia care împingea la sinucidere?

Muzica, diversă și melodioasă, m-a înconjurat tot timpul vieții. Copil fiind, ascultam radioul, pe scurte, apoi patefonul, magnetofonul, casetofonul, Walkman etc. Gusturile mele au evoluat, de exemplu de la muzica clasică la muzica simfonică a secolului XXI, Epic Music. Am o listă de 423 de melodii străine, de la Elvis Presley la Sia și 303 melodii românești de la Malagamba la Ina. Nu mai vorbesc de melodiile din folclor și romanțe. Am observat că unele, câteva, piese muzicale rezoneză cu frecvența sufletului meu. Ascultând, tare, muzica respectivă, parcă mi se dă putere, parcă mă vindec. Și acum am avut o problemă de sănătate, dar am rezolvat-o cu multă muzică. Poate de aceea ”Radio Trinitas” spune că este un radio pe frecvența sufletului.

Grecul m-a întrebat ce o să fac. O să scriu un articol, acesta, am răspuns. Și mai ce, a insistat grecul. O să mă rog cântând, cum m-a învățat starețul Dionisie de la Sf. Munte Athos. Grecul doar a zâmbit, știa el ceva, a dat din cap a încuvințare, cum fac grecii și și-a luat rămas bun, avea un drum lung de făcut.

Drum pe care îl facem cu toții către ziua de mâine, doar avem speranța că este o altă zi!

HOROSCOP 23 martie 2022

BERBEC Zi bună! Ai nevoie de linişte ca să poţi lua o decizie mai importantă, dar eşti solicitat, poate de un animăluţ răsfăţat. Concentrează-te, fii calm şi joacă-te puţin cu pisicuţa sau căţelul! În a treia zi a zodiei Berbecului, în propriul „domeniu”, în zodia ta, te simţi bine şi gândurile ţi se îndreaptă către viitor. Energia primăverii, cu toată vremea capricioasă, te motivează şi te face să vezi „partea plină a paharului”. Profită din plin de valul de energie care te cuprinde şi pregăteşte-te pentru sezonul cald.

TAUR Dimineaţa pare să fie liniştită, chiar plăcută. Poţi folosi ziua aceasta de început de săptămână ca să-ţi faci un bilanţ al lucrurilor pe care le ai de făcut, planuri pentru primăvară! Mai multe aspecte minor benefice te influenţează în această zi din zodia Berbecului. Nu-ţi face griji prea mari, viitorul îţi este favorabil! La un moment dat, pe la prânz, poate de foame, lucrurile îţi par că devin mai grele, dar de fapt eşti în pierdere de energie. Mâncarea naturală (evită alimentele ce provin din plante mutate genetic), vitaminele cu minerale şi sucuri din fructe la care poţi adăuga ceaiuri din plante româneşti te ajută să treci de această perioadă cu vitalitatea mai scăzută. Poţi să treci pe o mâncare de post care îţi place.

GEMENI Conjunctura este bună în domeniul sentimental. Nu te lăsa purtat de capriciile anturajului, mai ales ale copiilor. Copiii, dar şi unele persoane, trebuie îndrumate, nu au discernământ! Dimineaţa, prima parte a zilei, a perioadei, îţi aduce surprize, dintre care unele chiar plăcute. O configuraţie astrală echilibrată face ca perioda în discuţie să fie şi benefică, totuşi. Magnetismul personal este în creştere – poţi rezolva relativ uşor problemele sentimentale. Primeşti ajutorul solicitat de la rude şi prieteni. Mai greu, puţin mai greu, este cu autorităţile şi cu terţii. Nimic nu mai este cum a fost. Valorile se schimbă, dar pe tine nu te surprinde prea mult. Noul te fascineză şi în bunătatea şi utopia proprie crezi că poate fi mai bine!

RAC Nu tot ce este mai nou este şi mai bun. Astăzi nu trebuie să începi nimic nou, chiar dacă stelele spun că, în general, ai noroc. Cineva din jurul tău, familie, nu are o zi bună, menajează-l! Un ajutor neaşteptat. Cineva din jurul tău, semn de foc sau de apă te ajuta cu un scop (sau chiar dezinteresat !) sa rezolvi o problemă care îţi părea „misiune imposibilă şi improbabilă”. Incearcă să reduci cheltuielile – se apropie sezonul cald şi nu trebuie să te găsescă nepregătit(ă). Mici probleme de sănătate – probabil dureri de gât. Nu, nu este gripă la modă, este doar neglijenţa ta – că bei rece şi mănânci junk food în oraş! Trebuie să alegi cu grijă modul de rezolvare a micilor problemele cotidiene, atât în familie cât şi cu prietenii.

LEU O zi favorabilă, pentru că eşti în stare să ieşi din situaţiile mai delicate pe care le întâlneşti. Totuşi, încearcă să discuţi mai mult, să afli interesele şi motivările celor din jur. Păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii sau cu cei dragi. Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare; de asemenea, supravegheză-ţi regimul alimentar. Fii la obiect în ceea ce ai de spus. Şi astăzi, ca şi ieri. Evită divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Fii direct şi precis în exprimare, nu exagera cu expresiile bombastice, deoarece pot fi greşit înţelese. Prima jumătate a zilei, dacă te afli unde activezi de obicei şi aspectele planetare oferă posibilitatea rezolvării unor vechi probleme.

FECIOARA Îţi este cerută părerea. Se poate să fie vorba despre un aspect profesional. Nu tăia firul în patru, mai ales nu te pierde în detalii, spune scurt, competent şi concis despre ce este vorba. Aspecte favorabile cumpărăturilor făcute cu bani puţini. Astăzi, se pare că ai o perioada cam slabă, dar cu Marte şi Venus bine aspectate şi o configuraţie astrală mai deosebită, face ca perioda în discuţie să fie totuşi benefică. Tot cam astăzi o să vină nişte facturi şi ai de plătit taxe, impozite, asigurări şi întreţinerea pe trei luni. Full catastrophy – vorba lui Zorba grecul. Cu mult calm şi mai ales cu ajutor de unde poţi să cerşeşti nişte bani, se rezolvă. Până la urmă descoperi că toată civilizaţia asta nu-i decât un moft ca să te pună la tras jugul.

BALANŢA O zi favorabilă în domeniul relaţiilor sentimentale, a cuplului, a familiei. Potenţialul tău de răbdare şi armonie poate fi folosit pentru rezolvarea unei probleme de suflet, de dragoste. Ceva sport, poate tenis, poate ping-pong (a revenit moda) poate volei in sala cu fetele – nu ţi-ar prinde deloc rău, după activitatea cotidiană, bineînţeles. Sigur, dacă nu eşti din categoria drogaţilor de muncă sau a şantajaţilor de către bancă, care trebuie să muncească de la nouă dimineaţa la nouă seara, spre profitul patronilor, a băncilor şi ruinarea propriei sănătăţi. Ignoră cu superbie regală toate sfaturile bine intenţionate ale părinţilor, prietenilor, colegilor şi profesorilor. Oricum, propria experienţă este mai importantă decât o mie de sfaturi pentru nativii şi mai ales nativele din zodia ta.

SCORPION Tot ceea ce începi astăzi, de luni, este avantajat de conjunctură. Aspectele favorizează în special domeniile legate de viitorul tău profesional, de carieră, dar şi de realaţiile umane. Este o perioadă în care nu trebuie să te laşi descurajat de nerealizări sau de întîrzierea finalizării unor proiecte. Este posibilă oricând o schimbare a situaţiei în bine, atât financiare cât şi sentimentale. Trebuie, însă, să eviţi discuţiile aprinse cu colegii, cu asociaţii şi partenerii, sau în familie. În relaţiile amoroase nu te lăsa astăzi condus numai de impulsul de moment, de hormoni, mai foloseşte şi tehnici verificate, zâmbeşte şi reprimă-ţi pornirile agresive. Numai pentru bărbaţi: cere-ţi scuze cu mult talent, femeile adoră să-ţi ceri scuze, chiar dacă nu ai de ce!

SĂGETĂTOR Dimineaţa tragi de tine, iar vremea de astenie de promăvară te anesteziază. O veste te trezeşte brusc pentru că este ceea ce te interesează. Comunică clar ceea ce doreşti de la cei din jur! Este cazul să devenii ceva mai practic şi ceva mai diplomat, totodată; numai aşa poţi evita o situaţie albastră spre violet din punct de vedere financiar. Şi, în nici un caz, nu este vorba despre „flacăra violetă”. Nu da şi nu lua bani cu împrumut, astrele nu te favorizează. Cu toate aspectele relativ nefavorabile o să ai banii necesari, ca de obicei, totul se rezolvă în ultimul minut. Dar nu, astăzi! Veşti bune de departe. Cu dragostea stai ceva mai bine decât în mod obişnuit, adică mediocru.

CAPRICORN Aspecte favorabile legate de domeniul emoţional. O posibilă surpriză plăcută, poate o întâlnire neaşteptată cu o persoană din trecutul tău. Zi de realizări profesionale, sau financiare. Un semn de foc şi unul de pământ îţi poartă noroc şi e ajută să ieşi dintr-o încurcătură, dar numai dacă le ceri ajutorul. Normal şi de la sine înţeles, trebuie să ceri ajutor când eşti în criză! În a doua parte a zilei pentru unii dintre Capricorne perspectiva personală se îmbunătăţeşte într-un mod aproape spectaculos. Te simţi bine şi chiar ai dori să ieşi în oraş la un suc, sau la un spectacol.

VĂRSĂTOR Azi te-ai decis să faci lucrurile să se mişte. Norocul e de partea ta. Poţi să rezolvi în mod convenabil câte ceva din grijile tale. Dar grijile tale nu corespund cu sarcinile de serviciu… Poţi, pentru o scurtă perioadă de timp, să te izolezi de anturaj, de prieteni, şi să consumi deliciile amorului numai cu noua cucerire. Ceilalţi nu o să-ţi simtă lipsa. Dacă nu ai o nouă cucerire, poţi adapta la situaţia ta, vorba bancului cu Radio Erevan. Aspecte nefavorabile la bani, dar foarte bune la dragoste şi sănătate. Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes, sigur, dacă Vărsătorii ştiu ce este aceea tenacitate. Un semn de aer, un alt semn de aer, îţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură.

PEŞTI Eşti suprins favorabil de atitudinea persoanelor din jurul tău. Este chiar o surpriză climatul politicos şi cordial, profesionist şi competent. Apoi îţi dai seamă că au mare nevoie de tine! Astăzi ai dovada că nu ai pierdut timpul degeaba. Hotărârile tale sunt mai mature şi nu te mai laşi influenţat. Ai nevoie, mai pe seară, de o perioadă de relaxare, de „reîncărcat bateriile”! Visurile şi aspiraţiile se pot realiza în aceasta perioadă, mai ales dacă eşti mai comunicativ. Dacă eşti o persoană importantă şi mai ales dacă nu eşti, astăzi nu poţi să apari oricum în public. Şi moda este un mod de comunicare. Eleganţa şi distincţia trebuie sa te caracterizeze.