HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR  23 mai 2023.   Moartea dreptului la proprietate

23 mai

Pe 23 mai s-au născut Carl von Linne, Franz Anton Mesmer, Robert Moog, Joan Collins, Anatoli Karpov, Garabet Ibrăileanu,Lucian Mureșan, Gabriel Liiceanu, Dimitrie Leonida, Mihail Konteschweller, Vladimir Streinu, Irina Odăgescu-Țuțuianu.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Mihail Mărturisitorul şi Maria lui Cleopa. Nimic în „Kalendar”.

Am citit, în ”Insider” un articol, scris de Nathan Proctor care este directorul principal al campaniei „Dreptul la reparare” a Grupului de cercetare de interes public din SUA (PIRG). Iată-l!

Andy Harding conduce micul său magazin de reparații electronice, Salem Techsperts, în Salem, Massachusetts, în ultimii opt ani. El face afaceri constant cu repararea telefoanelor pentru studenți și asistente de la spitalul din apropiere. Dar la scurt timp după lansarea iPhone la 13 în septembrie 2021, Harding a observat o modificare minoră a software-ului Apple despre care credea că ar putea să-i închidă micul magazin definitiv.

Una dintre cele mai frecvente reparații pe care le face Harding – și unul dintre cei mai mari generatori de venituri – este repararea ecranelor iPhone crăpate. Dar Apple a adăugat o nouă caracteristică celui mai recent model care detectează când afișajul a fost schimbat, inclusiv repararea ecranului, și apoi dezactivează caracteristica FaceID . Schimbarea i-a speriat pe proprietarii multor ateliere de reparații, inclusiv Harding.

„Oamenii plătesc bani buni pentru un telefon cu FaceID și vor să funcționeze”, mi-a spus Harding recent. „Ecranele iPhone sparte sunt reparația numărul unu pentru magazine ca a mea. Nu aș putea supraviețui fără această parte a afacerii.”

În cele din urmă, Apple a lansat o actualizare de software care a permis FaceID să funcționeze după o reparație a ecranului. Dar telefonul avertizează totuși utilizatorii că ecranul nu este autentic, decât dacă folosesc un furnizor de reparații „autorizat de Apple”. Dar de ce are nevoie cineva de binecuvântarea Apple pentru a-și repara telefonul? Ai plătit deja pentru asta – deții telefonul, este al tău, este proprietatea ta, ar trebui să poți să-l repari în condițiile tale.

Apple nu este singura companie care a impus restricții asupra bunurilor pe care oamenii le-au cumpărat deja. Pe măsură ce mai multe dispozitive din viața noastră rulează pe software, producătorii au început să exercite mai mult control asupra produselor lor chiar și după ce clientul le-a luat acasă. În unele cazuri, companiile obligă clienții să-și folosească serviciile de reparații, dezactivând produsul dacă încearcă să-l repare singuri. În alte cazuri, corporațiile solicită oamenilor să plătească pentru abonamentul în curs de desfășurare, pentru a accesa funcțiile de bază ale bunurilor.

Software-ul modern permite producătorilor să-și legă utilizatorii de produse de ei, pentru totdeauna. Companiile abia încep să monetizeze acest control, cu metode distopice și cu ajutorul legilor dezechilibrate ale drepturilor de autor ale Americii. Dar există modalități prin care consumatorii și factorii de decizie pot respinge această încercare corporativă de a redefini ceea ce înseamnă „deținerea” unui produs, proprietatea asupra lui.

Imaginează-ți începutul unei ipotetice luni de vară, ceva timp în viitor. Porniți aparatul de cafea de la distanță (5 USD pe lună pentru ca aplicația să programeze prepararea în avans și alți 25 USD pentru livrarea capsulelor de cafea, compatibile ) în timp ce vă loviți bicicleta staționară pentru un antrenament rapid (30 USD pe lună pentru acces la cursuri). Când ești gata să mergi la birou, termostatul inteligent oprește automat aerul condiționat (o funcție de 10 USD pe lună) pe măsură ce folosești o aplicație de pe telefon pentru a porni mașina de la distanță (care te costă 20 USD pe lună). Și dacă vrei să rezolvi ceva? Pune-ți șurubelnița în cui, pentru că va trebui să mergi la producător chiar și pentru o ajustare minoră.

Deși acest lucru poate părea exagerat, explozia serviciilor de abonament pentru produse de larg consum împinge realitatea mai aproape de acest ipotetic caz. Piața globală a abonamentelor de comerț electronic va crește de la aproximativ 73 de miliarde de dolari în 2021 la aproximativ 904 miliarde de dolari în anul 2026.

Pe lângă proliferarea serviciilor de livrare a mesei și a serviciilor de streaming, companiile fac, în multe cazuri, accesul la lucrul pe care l-ați cumpărat în funcție de plata dvs. Pentru companii, atractivitatea abonamentelor este destul de simplă: un flux constant de venituri și mult mai mulți bani strânși de la clienții lor de-a lungul timpului. În timp ce dezvoltarea și întreținerea software-ului vin cu propriul set de costuri, cheltuielile generale sunt mult mai mici decât producția de hardware și oferă companiilor mai multe oportunități de a face o vânzare suplimentară – ceea ce înseamnă că veniturile recurente vin cu marje de profit uriașe.

Companiile folosesc o mulțime de tactici pentru a ține clienții agățați după ce au achiziționat un produs. O tactică este utilizarea senzorilor tehnici pentru a preveni modificările neautorizate ale produsului. Luați în considerare experiența fermierilor din America: echipamentele mai noi, cum ar fi tractoarele și combinele, necesită adesea instrumente speciale pe care producătorii le oferă exclusiv dealerilor autorizați. Împreună cu sistemele informatice foarte tehnice, acest lucru face aproape imposibil pentru fermieri să-și repare propriile vehicule. Public Interest Research Group sau PIRG, a calculat că restricțiile de reparații îi costă fermierilor 4,2 miliarde de dolari în plus în fiecare an , 1,2 miliarde de dolari fiind destinate dealerilor autorizați locali și alte 3 miliarde de dolari pierdute din cauza opririi echipamentelor. În mod similar, software-ul Tesla poate detecta și restricționa funcțiile de la proprietarii de mașini care nu sunt de la companie, cum ar fi cârligele de remorcare de pe piață (în timp ce cârligele proprii ale Tesla sunt epuizate.

În alte cazuri, companiile au încercat să blocheze consumatorii să acceseze anumite funcții, cu excepția cazului în care plătesc mai întâi. Companiile de mașini au preluat conducerea în promovarea acestei tendințe. Mercedes-Benz și BMW au făcut titluri în ziare pentru perceperea taxelor lunare pentru utilizatori pentru o accelerare mai bună și, respectiv, utilizarea scaunelor încălzite. Ai cumpărat deja încălzirea scaunelor (și mașina de lux care o conține), dar acum trebuie să plătești pentru dreptul de a-l porni?

Companiile de imprimante au folosit tactici similare pentru a determina oamenii să se înscrie pentru abonamente care monitorizează de la distanță nivelurile de cerneală, dar pot, de asemenea, să închidă aparatul dacă nu plătiți. Imaginați-vă dacă ar trebui să plătiți antreprenorului care v-a construit casa o taxă lunară, astfel încât întrerupătoarele să funcționeze!

În cele din urmă, producătorii folosesc conexiunea la internet pentru a monitoriza și controla ceea ce faci. Dacă detectează că ați făcut ceva ce nu le place (poate că vă conectați la cald scaunul încălzit), vă pot elimina sau dezactiva alte funcții. Tesla a fost acuzată că a revocat capacitatea de încărcare rapidă și alte funcții de la distanță. Consumatorilor le este frică să facă orice nemulțumește pe producători, știind că pot fi tratați necorespunzător, pierzând garanția sau alte invenții corporatiste.

Ai putea crede că ar trebui să existe o lege împotriva politicilor care îi fac pe oameni să „cumpere” și să „închirieze” simultan lucruri. Dar legile existente lucrează împotriva consumatorilor, permițând producătorilor să controleze ceea ce poți și ce nu faci. De exemplu, legile prea largi ale drepturilor de autor, aflate în mâinile producătorilor prea zeloși, pot face ca o infracțiune a drepturilor de autor să ocolească sistemele tehnice pentru a repara sau a repara propriul dispozitiv. Digital Millennium Copyright Act a fost menit să împiedice oamenii să pirateze muzică, jocuri sau filme. Dar producătorii au susținut că DMCA se aplică software-ului sau firmware-ului necesar pentru repararea sau operarea unei piese hardware. Această definiție prea largă a proprietății intelectuale a fost folosită pentru a preveni reparațiile independente și a redefinit relația consumatorilor cu bunurile pe care le cumpără. Prin această interpretare, dacă producătorul instalează o măsură de protecție digitală în jurul scaunelor încălzite, ocolirea asta ar putea fi privită în esență ca fiind piraterie. Dacă asta e confuz, este pentru că este o prostie.

Producătorii au, de asemenea, acorduri de utilizare care conțin limbaj pentru a împiedica clienții să manipuleze produsul. Majoritatea oamenilor s-au confruntat cu documente lungi de „Termeni de utilizare” pline de lege legale care se întind pe multe pagini. În cele mai multe cazuri, consumatorii pur și simplu bifează „de acord” cu puține sau deloc cunoștințe despre ceea ce semnează. Un sondaj Deloitte din 2017 pe 2.000 de consumatori a constatat că 91% fac clic pentru a fi de acord cu termenii și condițiile fără a le citi.

Dar în interiorul acestor documente dense există reguli care îi împiedică pe oameni să-și repare bunurile, sau să permită companiei să-și recupereze proprietatea dacă nu aprobă modul în care clienții folosesc produsul. Furnizarea acestor termeni și condiții subminează drepturile de bază ale consumatorilor.

Cred în reclamă. Dacă ai de gând să vinzi ceva cuiva, vinde-i-o. Dacă ai de gând să închiriezi ceva cuiva, închiriază-l acestuia. Dacă legați viitoarele lor achiziții de un „acord” secret pe care l-ați introdus în tehnologia despre care ei nu știu, este o hoție. Ca să nu mai vorbim că repararea și întreținerea sunt tradiții americane. Etosul „dacă este stricat, atunci reparați-l” are și alte beneficii. Reparația învață abilități critice, economisește bani consumatorilor, ajută la reducerea deșeurilor și a uzurii produselor. Schimbarea și repararea conduce, de asemenea, la inovații de produs care pot beneficia de toată lumea.

Există soluții pentru a proteja proprietatea. Prima este legislația privind dreptul la reparație, pe care a fost adoptată în diferite state în ultimii cinci ani. Dreptul la reparații impune producătorilor să pună la dispoziția consumatorilor piesele, instrumentele și informațiile necesare pentru efectuarea reparațiilor, în condiții echitabile. De asemenea, se mai spune că acele piese și instrumente nu pot necesita autentificare de la distanță pentru a deveni operabile, ceea ce înseamnă că nu mai trebuie să mai cereți permisiunea pentru a efectua reparații. Până acum, în 2023, 28 de state din SUA au luat în considerare o formă de legislație privind dreptul la reparație, iar Congresul a organizat mai multe audieri pe această temă. Legislativul a adoptat acum legi în Massachusetts, Colorado și New York – și abia începem.

Un alt pas este să clarificăm că repararea nu este o infracțiune de drepturi de autor. Legea privind libertatea de reparare, introdusă anul trecut, ar acorda o scutire extinsă și permanentă pentru activitățile de reparații conform legii dreptului de autor. Pe lângă adoptarea de noi legi, trebuie să aplicăm legile pe care le avem deja. Se presupune că ar fi o încălcare a legilor antitrust crearea unui aranjament de ”legare” care obligă pe cineva care cumpără un produs să cumpere alte produse sau servicii. Oricine are o imprimantă care a încercat să găsească cerneală mai ieftină știe că acest lucru nu este aplicat eficient.

Comisia Federală pentru Comerț din SUA și Departamentul de Justiție al SUA trebuie să reprime software-ul încorporat care îi obligă pe proprietarii de produse să plătească taxe lunare pentru a utiliza hardware-ul pe care îl dețin. Autoritățile de reglementare ar trebui, de asemenea, să restrângă condițiile legale toxice introduse în acordurile de licență de utilizare, așa cum au interzis anumiți termeni anti-consumator din acordurile de utilizare a cardurilor de credit.

În era digitală, avem nevoie de noi protecții pentru consumatori care să reflecte agenția noastră ca deținători de produse. Trebuie să fim capabili să reparăm lucrurile fără teamă de represalii. Nu ar trebui să fim forțați să ne renunțăm la drepturile atunci când cumpărăm ceva. Trebuie să punem capăt monitorizării continue a comportamentului nostru de către un producător îndepărtat care poate aproba sau respinge alegerile pe care le facem cu produsele cumpărate.

Până atunci, noi, ca și Andy Harding de la Salem Techsperts, așteptăm nervoși să vedem ce vom pierde când cea mai nouă „inovație” va ajunge pe rafturi.

Am discutat pe Dimineața Astro(logilor)nomilor despre articolul de mai sus. Toți oamenii de știință de acolo au strigat ”marxism”! De data asta nu am fost de acord cu ei, este lăcomia capitalistă.

Acum mă duc pe HBO Max, mai mulți dintre domniile voastre, și nu numai, doresc părerea mea despre Spy/Master, un serial cu un subiect foarte greu. Sunt numai două episoade, așa că o să le văd, doar mâine este o altă zi!

HOROSCOP 23 mai 2023

BERBEC Astăzi eşti zâmbitor şi acest lucru este apreciat de anturaj. Ziua de azi este un prilej excellent as rezolvi unele probleme personale sau legate de îmbunătățirea calității vieții tale. Aspecte favorabile par că te avantajează mai ales în planul mental, al proiectelor, şi prin urmare logică, pe plan social. Trebuie neapărat să analizezi evenimentele din ultimul timp, să tragi concluziile care se impun şi sa iei imediat măsurile necesare. Ziua nu este cea mai bună din tot anul, dar de departe nici cea mai proastă, asa încat o să te strecori prin sfârşitul acesta de primăvară medievală şi incertă spre seară care trebuie neapărat să-ţi îmbunătăţească bilanţul zilnic.

TAUR Nu este o zi în care as faci schimbări esenţiale, pe niciun plan. Aşteaptă, ai răbdare! Dar, trebuie as te foloseşti de mijloacele şi relaţiile pe care le ai. Repet: așteaptă, nu te grăbi! Cu toate ca gândesti prin o anumita logica, te miri ca nu mai intelegi ce se intampla in jurul tau; probabil ca interesele personale primeaza. Cu siguranţă ca nu iti face nici o placere sa te implici din nou, azi, in rezolvarea unei crize, mai ales ca stii cum se vor defasura lucrurile! Se pare ca, si conjunctura astrologică este destul de clara in aceasta privinta, primesti niste propuneri interesante, dar trebuie sa dai dovada de prudenta. O informaţie te luminează, la propriu şi la figurat. Veștile din presă par nefavorabile, dar tu nu trebuie să te decompensezi pentru atâta lucru!

GEMENI Forţa convingerilor şi elocvenţa impresionează pe cei din jur. Totuşi, nişte neglijenţe, lucruri neterminate, din trecut, te bântuie şi îţi strică cheful. Încearcă să dregi ceea ce se poate! Comunicarea este punctul tau forte, dar azi nu trebuie sa insisti prea mult cu aceasta abilitate pentru ca zapacesti oamenii cu dinamismul tau. Totuşi, nativul din Gemeni este versatil, dinamic, rapid, dar nu prea se poate schimba. Adevărul este că nu se poate schimba deloc, dar dacă are abilitatea necesară poate să imite dinamica semnelor de foc, să joace pentru scurt timp un rol. Aşa poate vei putea rezolva situaţiile dificile, de astăzi, sau de oricând. „Disimularea inteligentă” a fost întotdeauna cheia succesului, în afaceri, dragoste sau război.

RAC Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Capacitatea de a ajuta pe alţii, hărnicia şi căutarea păcii dau rezultate. Azi favorurile stelelor merg către domeniul sentimental. Astăzi ai perioadă bună. Configuraţia stelelor arată o perioada excelentă, mai ales in ceea ce priveşte profesia şi ascensiunea socială. Te preocupă, te obsedează banii şi parvenirea. Cu mai multă obiectivitate, profesionalism şi echilibru interior poate vei gasi calea. Pe de alta parte nu lua în serios toate bârfele şi intrigile făcute parcă special să-ţi amărască viaţa. De fapt, chiar aşa este! Poate că este un ultim examen înaintea promovării tale, sau a încasării unui bonus. Dar, nu te mai culca pe lauri, că nu eşti câştigător din start!

LEU Ocupă-te de problemele cotidiene și încearcă să ajuți pe prieteni, pe cei dragi și apropiaţi. Cooperarea şi investiţiile spirituale făcute pot aduce relaţii normale, înţelegere şi armonie! Spiritul generos, capacitatea de a conduce şi o viziune de ansamblu sunt calităţile tale incontestabile, dar niciodată nu eşti suficient de abil social, nu speculezi oportunităţile. Poate că astăzi şi în perioada următoare poţi să faci o alianţă cu un Geamăn speculant şi tare în gură, sau cu un Scorpion veninos şi răzbunător. Sau cu orice altă fiară din zodiac, dar mare atenţie să nu fi înţepat, sau muşcat, în derularea procesului. Majoritatea sunt veninoase! Ai o perioadă interesantă, vorba înţeleptului chinez, vezi dacă poţi profita de ea, dacă poţi!

FECIOARĂ Pe plan sentimental, conjunctura te împinge astăzi spre noi relaţii. Voinţa şi perseverenţa ta trebuie să ţină cont de marea oboseala cronică, deci de resursele fizice limitate pe care le ai. Zi incertă şi uşor disarmonică până la orele prânzului, apoi totul intră în echilibru. Totuşi, nu este o zi critică, ceea ce te fereşte parţial de extreme, de neplăceri. Stăpâneşte-ţi pornirile extravagante sau excesiv de vanitoase. Nu cheltui sub impulsul momentului. Întâlnirile sau activităţile sociale de dimineaţă îţi aduc un oarecare confort şi îţi motivează acţiunile ulterioare. Aspecte minore benefice te avantajeaza esential în lămurirea, în clarificarea, unei situaţii familiale în cursul unei convorbiri la mobil. În a doua parte a zilei, stai acasă, nu te duce în oraş!

BALANŢĂ Ai de câştigat dacă cooperezi, dacă eşti un bun partener. Chiar dacă eşti în situaţia de a ieşi din programul tău, nu ezita. Poţi avea unele surprize plăcute, spun aspectele favorabile. Trebuie sa te bazezi mai mult pe propriile forte si sa faci planuri serioase de viitor, poate chiar sa te gandesti la un nou drum in viata. Mai lasa gindurile negre si nu te mai zdrobi sa placi tuturor. Oricum trezesti suspiciuni prin prea multa solicitudine. Fii tu. Poţi să te implici mai mult în viaţa celor mici. Încă o zi favorabilă când Marii Zeii şi Primii Strămoşi sunt alături de tine. Este bine să începi proiecte noi, să discuţi şi să motivezi oamenii. Poţi să te implici mai mult în viaţa celor mici, fie că este vorba de copii, fie de animăluţe. Aşa poți să petreci momente plăcute care îţi umplu inima de veselie şi bunăvoinţă.

SCORPION O zi densă și obositoare, dar în care poţi să duci la bun sfârşit un volum mare de lucrări. Nu intra în discuţii cu semnele de apă şi de foc, dar cooperează cu semnele de pământ și aer. Există o legătură logică, cauzală, în viaţa ta. Limitează-te doar la activităţile de rutină şi evită eforturile şi deplasările care nu sunt absolut necesare. O dimineaţă obositoare, dar plină de realizări. Seară plăcută, dar cu gând de drum. Drum pe care poţi să-l faci la cumpărături. Cumpărături care trebuie să fie foarte cumpătate. Cumpătare pe care trebuie s-o arăţi şi în relaţia ta de dragoste. Dragoste care trebuie mereu înteţită, nu cu flacără împrumutată, ci cu multă sinceritate şi bunătate. Există, deci, o legătură logică, cauzală în viaţa ta. O zi care pare excelentă, mai ales în a doua parte, pentru vizite, scurte ieşiri în oraş, sau mici escapade la un film, concert, sau muzeu.

SĂGETĂTOR Eşti gata să înfrunţi obstacole, să convingi şi să dai explicaţii. Astăzi doreşti armonie în relaţiile tale sociale şi eşti dispus chiar as faci unele compromisuri, sigur, pe termen scurt. Astazi ai multe pe cap. Nu dispera, nu vei reusi sa le faci pe toate , dar esti aproape de o solutie pentru o problema financiar. Veşti bune spre sfârşitul zilei. Evită discuţiile lungi şi fără rost, dar nu fi concis ca un automat care spune ora. Pildele, povestiorele, bancurile şi mai ales tăcerile cu subânţeles sunt mai grăitoare decît o mie de discursuri meşteşugite! Evită să te enervezi din lucruri de nimic, fii constructiv în tot ce faci. Nu lua hotărâri când eşti iritat – mai bine lasă lucrurile să se rezolve singure. Nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti astăzi. Nu promite, la rândul tău, mai nimic! Ceva cumpărături poţi să faci că doar nu o să mori de foame după toana stelelor.

CAPRICORN E o zi mediocră, evită nepăsarea, nerăbdarea şi mai ales graba. Fii prudent şi precaut, în special în convorbirile la mobil! Nu lăsa lucrurile neclare, precizează ceea ce te interesează! Astazi esti tare dragut cu toata lumea si primesti numai zimbete si laude. Fa provizii din starea asta de bine pentru viitor. Zilele incerte te avantajează. Cu toate că vrei să dedici a doua parte a zilei celor dragi şi apropiaţi, familiei şi prietenilor, gândurile tale sunt tot la afaceri, la birou. Fii liniştit, totul o să fie bine. Principalul este să menţii statu quo ante. Perioadele tulburi, cu grad înalt de risc şi cu o puternică componentă de haos, te-au avantajat întotdeauna, prin aplicarea practică şi obiectivă a analizei reci şi impersonale. Astăzi poţi profita de acest lucru, este o zi în care trebuie să-ţi mai struneşti emoţiile.

VĂRSĂTOR Primeşti unele veşti şi noi posibilităţi te încântă. E foarte bine, dar nu exagera cu euforia până nu verifici cum stau de fapt lucrurile. În general este o zi bună, nu ai de ce as te temi! Esti morocanos si iti ploua in ginduri. Recunosc, ai motive. Numai tu esti de vina, pentru ca nu ai puterea sa decizi, sa alegi. Dar, perioada este haotică atît sub aspectul climei cât şi al reacţiei şi al comportamentului uman. Toată luna mai este caracterizată de schimbări mari şi relativ bruşte de temperatură, presiune şi umiditate şi ziua de astăzi nu face excepţie. Un fel de mini-muson indian. La fel şi reacţile oamenilor. Tu stai la locul tău şi nu te apuca de schimbări esenţiale – nu este încă timpul! Nu trebuie să te nemulţumescă faptul că astăzi că nu ai făcut mai mult “drumul de o mie de leghe începe cu un pas” spune înţeleptul.

PEŞTI Ai o mare dorinţă de lucruri și oameni de calitate, de tandreţe şi armonie. Profită de bunăvoinţa stelelor şi îmbunătăţeşte-ţi calitatea vieţii. Seară plăcută, pe care o poţi face memorabilă! Esti foarte bine privit de stele astazi. Daca ai ceva sentimental greu de rezolvat, incerca acum, va merge ca pe roate. În activitatea proprie întâlneşti oarecare opoziţie. Încă o zi dinamică, cu o desfăşurare aproape surprinzătoare. Eşti mereu surprins(ă) de cât de rapid poate să treacă timpul. Pentru unii dintre Peşti este o zi benefică înţelegerilor de tot felul, semnării hârtiilor, contractelor, finalizarii situaţiilor cu caracter legal, sau orice este legat de jurisprudenţă. Nu trebuie sa faci din problemele altora cruciade proprii, dar nici să ignori pe aproapele tau care are cu adevărat nevoie de ajutor. În activitatea proprie întâlneşti oarecare opoziţie, ca o pernă moale umflată cu aer, care încearcă să-ţi frâneze rapiditatea. Nu te enerva, nu reacţiona disproporţional ci încercă să-ţi păstrezi calmul şi să lămureşti pe cei din jur cum stă treaba.