Horoscopul lui Dom’ Profesor 22 mai 2024. Cum trebuie folosit un horoscop

22 mai

Horoscopul lui Dom’ Profesor. Pe 22 mai s-au născut Richard Wagner, Sir Laurence Olivier, Sir Arthur Conan Doyle, Charles Aznavour, Răzvan Theodorescu, Constantin Rauţchi, Florea Dumitrache, I.C. Chiţimia, Octav Grigorescu.

În calendarul creștin-ortodox, pe 22 mai, sunt Sfinţii Părinţi de la Sinodul al II-lea Ecumenic, Vasilic şi Marcel. Nimic în „Kalendar”!

Tradiţional, în „Gromovnicul lui Heraklie împărat” se arată că „de intră Soarele în zodia Geamăn, nimic nu se mai pune în pământ, că se usucă şi se face galben ca aurul lui Midas!”

Midas a fost, spune legenda, un preaputernic rege din Creta, un rege minoic. Făcând un mare serviciu zeilor a cerut ca răsplată ca orice atinge să se transforme în aur. Zeii faceau pe plac muritorilor, în acele timpuri! La început atât el cât şi supuşii lui au fost bucuroşi nevoie mare... sărăcia nu mai exista pentru ei! Aşa că au organizat un ospăţ mare. Dar, vai, orice atingea regele Midas, mâncare, fructe, vin, apă... se transforma în aur! La început toată lumea a râs, dar după o săptămână regele murea de sete şi de foame! Cu ultimile puteri a invocat zeii ca să-i ia înapoi darul lor. Zis şi făcut, dar zeii au transformat şi toate obiectele de aur în ceea ce fuseseră mai înainte. Minoicii au rămas mai săraci decât fuseseră pentru că pierduseră pentru totdeauna oportunitatea ca să devină bogaţi. Atenţie, deci, la ce vă doriţi!

Acum poate că înţelegeţi, domniile voastre, de ce tot ce se pune în pământ după 22 mai este ca aurul lui Midas!

Pe drept cuvânt mulţi dintre domniile voastre întreabă diferite lucruri despre astrologie. Este normal, nu aţi învăţat nimic despre cunoaşterea astrologică în şcoală, nici în liceu şi cu atât mai puţin în universitate. Iar ceea ce vedeți la tv, NU prea este astrologie! Sau... nu s-au spus lucruri pozitive, pentru că peste şaizeci de ani de dictatură și aproape treizeci de ani de compromitere intenționată și a astrologiei, înţepenesc gândirea în forma dorită de tirani! Este uşor să condamni şi să respingi ceea ce nu înţelegi, sau pare a fi o șarlatanie!

Una dintre întrebările puse de domniile voastre, dintre cele mai des întâlnite în corespondenţa mea este: „Cum se face un horoscop?”

Un horoscop cinstit se face greu. Foarte greu! Este ca şi când ai fi un medic, un doctor, şi ai încerca să pui un diagnostic la milioane de oameni odată! Mă refer la horoscopul pe zodii, din media.

Tehnic, se începe cu harta astrală, la pozițiile planetelor la un moment dat, proiectate pe planul eclipticii. Eu mă voi referi la horoscopul pe zodii zilnic, cel la care trudesc şi pe care vi-l ofer din toată inima, sperând că sfaturile mele vă ajută să luaţi deciziile corecte, vă îmbunătățesc calitatea vieții. Pentru că vechiul principiu antic spune: „Astrele arată, nu obligă!”. Soarta este în mâinile domniilor voastre, nu în zodii! Astrologia studiază timpul. Astrologia studiază caracterele oamenilor. Astrologia studiază evenimente care se repetă la aceeaşi conjunctură cosmică.

Cu toate că, citind recent două studii de fizică modernă, nu aș mai fii la fel de sigur în ceea ce preivește caracterul nedeterminist al astrologiei. Ei bine, să nu complicăm inutil. Eu fac, cu ajutorul programului „Expert Astrologer”, primit de la Sirius Academy, două hărţi astrale pentru fiecare zi: una pentru ora zece dimineaţa (uneori iau ora 12, este mai ușor, se găsesc pozițiile și în efemeride) şi cea de a doua pentru ora şase seara. Şi consider fiecare zodie, pe rând, dimineaţa şi seara, zodia respectivă fiind sediul primei case. Într-o zi aspectele şi conjuncturile nu se schimbă foarte mult, fundamental. Dar, totuşi, Luna şi planetele rapide pot determina, uneori, alte aspecte seara, decât dimineaţa.

Apoi începe partea de interpretare. Conform celor stabilite de Academia „Sirius” şi Asociaţia Internaţională a Astrologilor Profesionişti, pentru horoscopul pe zodii se iau în consideraţie doar poziţia planetelor în zodii şi în case, mai ales aspectele dintre planete, conjuncțiile dintre planete şi conjuncţiile precise cu stelele fixe. Aceasta pentru a oferi nivelul necesar de general şi impersonal.

Asteroizii, Chiron, corpuri cerești imaginare, inexistente, gen Luna Neagră şi Polurile Lunii, ca şi alte asemenea instrumente de lucru, majoritatea discutabile, inexistente în astrologia clasică, eclipsele totale, sau parţiale şi alte fenomene astronomice invizibile în locul respectiv sunt interzise de astrologii serioși. Personal nu folosesc aceste „instrumente”. De ce să foloseşti câţiva asteroizi şi nu pe toţi? Sau, corpuri cereşti inexistente? Timp de șase mii de ani nu s-au folosit aceste ”erezii moderne” care aparțin astrologiei discutabile, inventate, și slavă Domnului, astrologia a funcționat foarte bine! Atunci, în antichitate, astrologia a avut cele mai bune rezultate.

Bine aţi observat că există o mare deosebire între diferitele horoscoape care apar, prin ziare, reviste, online, sau la tv. Unele, chiar, se contrazic!

Revin la comparaţia cu doctorul care pune un diagnostic. Unii doctori sunt buni, inspiraţi, alţii îşi omoară pacientul! Un diagnostic corect este foarte greu de pus. Vezi Dr. House! Apoi posibilitatea de interpretare este foarte mare. Un astrolog onest și inteligent îşi reglează discursul, sfaturile, în funcţie de segmentul de populaţie căruia i se adresează. Una este să scrii horoscopul pentru un tabloid, altă pentru o revistă de femei şi alta pentru un ziar serios. Un astrolog profesionist îşi pune problema segmentului de public cărui i se adresează, națiunea respectivă, locul geografic. Nu există horoscoape "generale", un horoscop făcut pentru Australia nu se poate aplica în Canada, de exemplu. Apoi predicţiile variază foarte mult în în funcţie de pregătirea, cunoştiinţele enciclopedice, caracterul, vârsta, experienţa, religia, erudiţia, inteligenţa, umorul astrologului.

Sigur că fiecare astrolog de la tv încearcă să capteze atenția publicului, să obțină mai mulți clienți. Cerere și ofertă. Cei care oferă servicii, adică fac horoscoape personale, native. Eu nu fac așa ceva și de aceea am obiectivitatea și dreptul, nefiind în concurență cu nimeni, să spun mereu adevărul, chiar dacă nu face plăcere unora. Există multă șarlatanie și impostură pe piața astrologiei din România ca și de aiurea, o prosteală generală. Încep să dau dreptate lui Carol al II-lea și apoi comuniștilor, când au interzis așa ceva!

Personal folosesc astrologia creştină a cardinalului Pierre D'Ailly, adică zodiacul tropic, casele egale. Interpretarea după cheile Papei Urban, planete, zodii, case, aspecte mai ales, conjuncțiile sunt foarte importante, în special Marele Conjuncții dintre Jupiter și Saturn, stele fixe la conjuncţie precisă cu planetele. Restul, nu! Cred că acest fel de astrologie se potriveşte marelui public din Europa, majoritar creştin, este și părerea celor de la Specola Vaticana.

Dar voi mai reveni asupra subiectului, răspunzând şi la alte întrebări ale domniilor voastre despre pasiunea mea, astrologia - acum puteţi consulta horoscopul meu pe zodii întocmit după cum am arătat mai sus. Vă spun toate aceste pentru că întotdeauna am avut încredere în medicul, doctorul în medicină, care explică deschis şi corect ce face şi de ce face aşa. Puteţi să aveţi încredere în mine și eu vă explic ce și de ce fac, ceea ce fac!

O să vă mai spun un singur lucru, un fel de secret personal, de ce este bine să-ți faci horoscopul nativ. V-am spus că am fost la Paris, din octombrie 1969 și până în martie 1971, un accident teribil, numai acolo mi-au salvat viața. M-am refăcut ca prin minune, dar am rămas sub observație medicală. M-am imprietenit cu mai mulți tineri parizieni. M-am îndrăgostit de o fată, o cântăreață, o blondă superbă - și ea de mine, ba chiar am aflat, mult mai târziu, că ea pregătise verighetele. Ne-am dus la o astroloagă, la mare modă pe atunci, Madame Soleil. Așa o chema, nu era un pseudonim, o chema Germaine Soleil.

Veronique, iubita mea de atunci, a plătit nu știu câte mii de franci, dar nu conta, familia ei era foarte bogată. Madame Soleil i-a spus să nu-și facă proiecte de viață cu mine, că sunt un fost legionnaire, că aventura și primejdiile mă caută, și, că, dacă trăiesc și ies din două războaie, NU o să apuc 68 de ani, o să mă săvârșesc din această viață prin fier, o să mor de cuțit.

Ieri, de Sf. Împărați, am împlinit 74 de ani, mulțumesc mult tuturor pentru urări și vorbele bune. Da, am trecut prin două războaie, departe, în Orient, bătălii care nu au fost ale mele, dar le-am îndurat cu onoare, pentru numele bun al României. Știind de prognoza Madamei Soleil nu m-am lăsat operat în luna aprilie 2018, aveam un diagnostic fără multe speranțe, cancer la pancreas. Dar nu, am refuzat operația, în scris. Probabil că mi-am salvat viața. Doar era vorba de un cuțit, un bisturiu chirurgical, înainte de a împlini 68 de ani!

Cam așa trebuie folosit un horoscop nativ!

Aveți încredere și gândiţi-vă că mâine, este, în definitiv, o altă șansă, o altă zi!

BERBEC Aspectele lui Marte, din Pești, arată o zi favorabilă intereselor tale. Ai multe lucruri nerezolvate şi proiecte amânate, dar astăzi ai şansa să mai rezolvi câte ceva, ai spor în ceea ce faci! Trebuie să îţi măsori cuvintele şi să te stăpâneşti cât poţi. Pe de altă parte viaţa ta particulară te oboseşte mai mult decât crezi. Evită tensiunile şi conflictele printr-o atitudine prudentă şi defensivă. Totuşi, evită şi activităţile care nu sunt absolut necesare. Puţină comoditate, o pauză în carantină, nu îţi strică, pentru ca repausul, relaxare sunt uneori foarte necesare având virtuţile lor de refacere a vitalităţii.

TAUR Gândirea pozitivă şi arborarea unui zâmbet permanent te fac să obţii sprijin chiar de la persoanele care nu te plac aşa de mult. Astăzi ai o zi interesantă, mai ales în domeniul sentimental. Dimineaţa, la serviciu, la muncă, la munca la domiciliu, sau unde îţi desfăşori activitatea, o discuţie este ca un balsam pentru sufletul tău, îţi face mare plăcere şi te motivează pentru viitor. Ca să fie totul simetric, în echilibru, astăzi te enerveză atitudinea infantilă şi capriciile cuiva din anturaj. Pe plan financiar sunt nişte oferte seducătoare care te-au cam ameţit de cap – nu trebuie să le dai curs!

GEMENI Zi favorabilă diversificării. O veste te face să trăieşti câteva clipe dulci, pentru că fericirea se dă cu zgârcenie. Oare de ce? Trebuie să stbileşti un echilibru just în emoţiile tale. Supraveghează cu atenţie cheltuielile. Nu lua decizii importante. La serviciu, birou, fabrică, munca la domiciliu, în fine, pe unde îţi petreci jumătate din zi şi uneori chiar toată ziua, astăzi trebuie să joci rolul de „mama răniţilor”. Se fac restructurări, se intră în insolvență, s-au încurcat lucrurile, necazuri, probleme care îngrijorează personalul. Nu uita că şi tu eşti în aceiaşi situaţie. Pe tine cine te alină, cine îţi bandajează sufletul? Gândeşte-te şi la tine şi odihneşte-te. Relaxeză-te seara, poate la un film bun, poate la un concert, poate cu o carte bună.

RAC O zi favorabilă în ceea ce priveşte domeniul sentimental. La serviciu de acasă eşti ascultat şi apreciat, sau măcar se poartă frumos cu tine! Ai idei ca să poţi rezolva unele probleme personale! Acest lucru îţi permite să foloseşti bunele oportunităţi, mai ales în domeniul social. Pe plan sentimental, astăzi, ai posibilitatea să te debarasezi de o prejudecată, o frână care era un fel de blocaj mental. Talentele de diplomat, pe care poţi să le foloseşti astăzi cu succes, sau mai bine, nu, te ajută, pe seară, să te simţi bine şi echilibrat.

LEU Eşti gata să explodezi! Trebuie să o faci prudent şi cu grijă! Fâsâit nu bubuit! Alege cu grijă momentul, încă nu ai avantaj, mai aşteaptă, mai pândeşte... mai vezi ce se întâmplă şi mai ales cui se întâmplă! Anumite amintiri, nu prea plăcute, din trecutul recent, te bântuie astăzi. Nu amesteca merele cu perele, nu trăi astăzi în trecut. Starea de alertă nu este starea de urgență. Sau este? Tot o dictatură... Nu uita că orice eveniment are doza lui de învăţăminte, că orice eşec poate pregăti un succes viitor. Nu sta izolat, nu sta singur, mai ales pe seară. Strânge-ţi familia în jurul tău, poate la un ceai şi spune-le ce ai pe suflet, aşa cum îţi convine mai bine, varianta ta, adică. O să te simţi mult mai bine!

FECIOARĂ Eşti într-o perioadă de emulaţie şi avînt. Profită şi realizează ceva, finalizează ceva în interesul tău. Trebuie, din nou, să alegi cu grijă modul de rezolvare a problemelor sentimentale. Dimineaţa, la orele de program, te concentrezi greu la munca ta, chiar dacă ești cu munca la domiciliu. Visurile îţi par mai importante şi este dificil să te reîntorci la realitatea monotonă și grețoasă a stării de alertă. Este momentul să te ocupi de imaginea ta profesională, de „legenda” pe care trebuie să o construieşti. Foloseşte acestă zi când imaginaţia îţi zburdă ca să profiţi şi să obţii ceva palpabil. Pe plan sentimental, contrar obiceiului tău defensiv, astăzi eşti foarte curajos, chiar îndrăzneţ.

BALANŢĂ Conjunctura arată că astăzi te poţi înţelege, coopera foarte bine cu semnele de aer şi foc dar ar trebui să te fereşti de semnele de apă şi pământ. Evită în special Scorpionii şi Fecioarele. Fereşte-te să iei decizii bazându-te numai pe informaţiile aduse de cei care „îţi cântă în strună”. De asemenea, ar trebui să primeşti veşti bune despre nişte bani. Sau măcar o informaţie onorabilă. Pentru rezolvarea unor situaţii în domeniul profesional trebuie să dai dovadă de mai multă obiectivitate, să ai o perspectivă mai largă a problemei urmărite. Uneori, specializarea prea îngust nu serveşte scopului.

SCORPION Afacerile sunt afaceri! Fie că e vorba de bani sau amor, au metodele lor, secrete şi vicleşuguri! Nu te apuca să inventezi lucruri vechi de când lumea, încearcă să fii doar de încredere! O zi mai puţin favorabilă în ceea ce priveşte munca. Se pare că nicio lovitură grea, niciun complot financiar nu vizează banii tăi. Poate unde sunt prea puţini. Te-ai descurcat întotdeaună, o să treci şi peste obstacolul acesta. Nicio pandemie nu a rezistat mult timp, s-au făcut de râs toate, până acum. La serviciu, sau unde activezi, este o atmosferă cam neplăcută, probabil din cauze meteorologice – reflectezi. Nici tu nu ai gânduri mai roze, aşa că fă-ţi o cafea fierbinte şi înmiresmată care te face să te gândeşti la locuri exotice, unde, crezi tu, totul este facil şi plăcut. Aiurea în tramvai!

SĂGETĂTOR Dacă te simţi singur, mobilul e la îndemână. Nu te lăsa descurajat de refuzurile iniţiale, până la urmă o să găseşti pe cineva cu care să te sfătuieşti, să-ţi discuţi ideile şi temerile tale! La serviciu, birou, fabrică, în sfârşit, la muncă la domiciliu, trebuie să dai dovadă de solidaritate, de coeziune, ca să treci împreună cu ceilalţi obstacolul. Trebuie să colaborezi şi să comunici mai mult. Poţi găsi sprijin fiabil şi peren în anturajul tău, trebuie doar să-l ceri. Pe plan sentimental liberalismul tău îţi conferă coordonatele necesare unei libertăţi de expresie şi de mişcare. Dar, uneori, nu ţi se mai răspunde la salut! Oare, de ce?

CAPRICORN Trebuie să împaci viaţa profesională cu cea sentimentală. Timpul nu-ţi ajunge şi încerci fel de fel de soluții. Încearcă să fii mai eficient şi mai rapid, cei dragi sunt pe primul loc! Punctualitatea este politeţea regilor – ai auzit uneori acest proverb, mai ales când erai tu în întârziere. Tragi concluzia că nu poţi deveni rege. Nici nu îţi doreai prea tare, dar totuşi trebuie să ajungi la timp, când ai convenit o întâlnire, o oră fixă. Este respectul pe care îl datorezi celuilalt, sau celorlaţi parteneri de întâlnire. Evită deciziile care duc la schimbări majore. Unele lucruri sau persoane pot întârzia din cauze obiective, însă. De exemplu, din cauza condiţiilor nefavorabile meteorologice, sau că i-a prins poliția fără declarație sau fără măscuță, chestii de dictatură. Trebuie să te distanţezi de probleme, să nu mai iei totul foarte personal – este modul indicat ca să treci la o perioadă mai agreabilă.

VĂRSĂTOR Astăzi ai unele dificultăţi de comunicare, la serviciu şi acasă, sau la serviciul de acasă. Fii mai scurt şi mai precis în discurs, zâmbeşte şi dă toate semnalele nonverbale că eşti băiat/fată bună şi bine intenţionată! Dacă ai avut o noapte relaxantă ziua de azi îţi poate aduce multă satisfacţie. Este o zi plină, densă, cu multe „provocări”. Dar şi cu multe posibile realizări şi succese. Problema ta este cea a siguranţei. Nu prea îţi place să rişti. Fii mai filozof, mai „zen” pentru că nu o să primeşti bastone în cap, după cum fac maeştrii zen cu discipolii care nu se pot concentra. Nici tu nu o să primeşti nimic, nici măcar bastoane, dacă nu poţi focaliza şi pierzi zilele unele după altele!

PEŞTI Cu toate că atmosfera pare apăsătoare, la serviciu, la şcoală sau unde activezi, soarele este prezent în gândurile tale. Astăzi nu suporţi văicărelile, ipocriziile şi minciunile! Bine faci! Ai oarece probleme de rezolvat, la serviciu, sau la şcoala, unde îţi desfăşori activitatea. Abordarea sistematica a situatiei iti furnizeaza datele necesare rezolvarii ei. Dacă vezi că nu te descurci, cere ajuror, nu intra în criză de timp. Pentru asta sunt făcuţi prietenii. Și rudele. Pe de altă parte, nu degeaba ai experimentat arta de a te face indispensabil în cercul tău. Acum poţi primi imediat ajutor. Pe plan sentimentali astăzi poţi stabili noi coordonate sau poţi să-ţi exprimi mai uşor aspiraţiile tale. Nu te risipi pe mai multe direcţii, nu fugi după doi iepuri, concentrează-te pe un singur lucru, odată!