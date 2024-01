Horoscopul lui Dom’ Profesor – 22 ianuarie 2024. Davos. Noua normalitate, în loc de normalizare

22 ianuarie

Horoscopul lui Dom’ Profesor. Pe 22 ianuarie s-au născut Byron, Rasputin, Francis Bacon, D.W.Griffith, Serghei Eisenstein, U Than, Camelia Dăscălescu, George Motoi, Ecaterina Szabo, Mihai Negulescu.

În „Kalendar” nimic, iar în calendarul creştin-ortodox Sfinţii Timotei şi Anastasie Persul.

După cum raportează Kristina Borovikova în ziarul ”Kommersant” nr. 10, din 20 ianuarie 2024, pagina 1:

„Noua normalitate” în loc de normalizare

Forumul de la Davos s-a încheiat cu o vedere panoramică asupra instabilității economiei globale.

Economia mondială intră într-o perioadă de echilibru instabil, au conchis participanții Forumului Economic Mondial (WEF), care s-a încheiat la Davos. Creșterea inflației în zona euro și nu numai va continua să scadă în 2024, în timp ce creșterea comerțului global se va accelera. Cu toate acestea, conform opiniei generale a participanților la WEF, echilibrul pe care economia mondială îl va putea atinge în 2024 va rămâne foarte instabil în următorii ani. Baza sa va fi nu atât normalizarea situației din lume, cât adaptarea țărilor dezvoltate și în curs de dezvoltare la „noul normal”.

Sesiunea WEF despre perspectivele economice globale, care încheie în mod tradițional programul de afaceri al forumului, a fost dedicată din acest an găsirii unui echilibru între asigurarea creșterii economice durabile și combaterea inflației. După cum a amintit șefa Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, creșterea prețurilor în zona euro încetinește din aprilie 2023 (în decembrie a accelerat pentru prima dată de atunci – la 2,9% de la 2,4% în noiembrie). Potrivit estimărilor ei, inflația globală va scădea treptat. Cu toate acestea, doamna Lagarde s-a abținut să facă previziuni specifice despre viitorul apropiat al economiei europene. Invocând faptul că ședința BCE privind rata va avea loc săptămâna viitoare – șeful autorității de reglementare nu poate oferi evaluări clare înainte de aceasta. Este probabil ca ratele dobânzilor să rămână la nivelurile actuale: acest semnal este conținut în procesul-verbal al ședinței BCE din decembrie publicat în această săptămână.

Christine Lagarde a subliniat că pe baza rezultatelor anului 2023 se poate afirma că economia s-a adaptat la noile „reguli ale jocului”, ajustări la care se fac încă prin riscuri geopolitice crescute, o slăbire a pieței muncii și o reducere a economiile în exces acumulate de cetățeni în timpul pandemiei.

Nu vorbim despre normalizare, ci despre o „nouă normalitate”, a menționat ea.

Directorul general al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, a fost de acord cu șefa BCE, menționând că restructurarea logisticii a început să fie percepută de țări nu ca o provocare, ci ca o oportunitate. Potrivit estimărilor ei, creșterea comerțului global în 2024 ar putea accelera la 3,3%, după un nivel preliminar de 0,8% în 2023. Dinamica pozitivă a început să fie înregistrată deja în al patrulea trimestru al anului 2023. Cu toate acestea, șeful OMC a reamintit că creșterea comerțului global rămâne încă în urma creșterii PIB-ului global. Printre factorii care încetinesc comerțul, Ngozi Okonjo-Iweala a numit conflictele geopolitice și consecințele acestora – în special, „situația tensionată” din Marea Roșie.

De menționat că anul acesta, spre deosebire de anul trecut, participanții la sesiunea finală practic nu au discutat problemele fragmentării economiei mondiale. Participanții la forum au abordat tema creșterii comerțului cu țările prietene și a reducerii acestuia cu altele „nelegate din punct de vedere politic” doar în contextul relațiilor economice dintre China și Statele Unite.

Președintele singaporez Tharman Shanmugaratnam a insistat asupra importanței rezolvării acestora: potrivit lui, „provocările comune” ar trebui să apropie țările. Să explicăm că autoritățile din Singapore au nevoie de o slăbire a confruntării comerciale, printre altele, pentru a nu alege un partener mai apropiat și pentru a menține cooperarea atât cu Beijingul, cât și cu Washingtonul.

Discuția despre problemele locale care afectează economia globală a continuat cu declarații ale ministrului german de finanțe Christian Lindner, care, pe fundalul unei scăderi a PIB-ului țării la sfârșitul anului 2023, a prezis o recuperare rapidă a economia germană. Domnul Lindner a cerut ca Germania să fie considerată nu bolnavă, ci doar „omul obosit al Europei”, indicând că se așteaptă la creșterea economică în Germania imediat după reformele structurale.

Potrivit opiniei generale a participanților la WEF, echilibrul pe care economia mondială îl va atinge în 2024 va rămâne extrem de instabil în următorii ani.

Concluzia principală a sesiunii finale a forumului este că, deși toată lumea se va putea adapta la „noul normal” mai devreme sau mai târziu, resursele care vor fi necesare pentru aceasta ar putea să nu fie suficiente pentru a menține o creștere durabilă și de înaltă calitate, în viitor.

Suntem în plină degringoladă, în termeni de comunicare, se atacă și se distrug valorile atât de dragi mie, ale vieții și moralei mic burgheze. Ceea ce a mai rămas din ele, fără să se propună nimic în loc. Lumea ”post-adevăr”. Asistăm la o sălbăticire programată, o involuție profundă a umanității, făcută cu tehnologie de ultimă oră. Idiocrația este genială, pentru că este indestructibilă și nu necesită niciun efort. Nepăsarea și nesimțirea, egoismul dus la extrem.

Oamenii încep să creadă mai mult într-un anarhist isteric, next door, decât într-un academician. Pentru că sunt pe aceiași treapta a decadenței, a ignoranței, a insolenței, a prostiei generalizate și au același limbaj comun. Se înțeleg.Toți sunt importanți, toți sunt egali, pentru că pot să comunice pe net. Netul a impus cel mai pur comunism, o egalizare a valorilor spre minim și o respingere a experților, ceea ce Lenin și Stalin nici nu visau. Comunicarea este pusă înaintea a ceea ce se comunică. Forma ia locul fondului. Cel puțin așa se spune în ceea ce am primit ca materiale finale de la Davos.

Bun, mai am mult de citit despre Davos și lucrările de acolo, dar nu mă grăbesc, doar mâine este, în definitiv, o altă zi.

BERBEC O zi în care nu trebuie să te încăpăţânezi, altfel poţi să fii descurajat de nerealizări sau de întârzieri. Este posibilă o schimbare a situaţiei, atât financiare cât şi sentimentale. Este o situaţie obiectivă, nu te enerva inutil, păstrează-ţi calmul şi aşa vei găsi soluţia optimă problemelor tale. Ziua pare că este perfectă pentru finalizarea unor proiecte profesionale.

TAUR O veste bună sau profitabilă. Una din zilele favorabile domeniului profesional, meseriei. Trebuie sa continui cu aceleaşi metode verificate de până acum, schimbările repetate nu sunt privite cu ochi buni nici de oameni, nici de stele. Tenacitatea şi răbdarea aduc succes! Conjunctura aspră te scutură în toate direcţiile. De fapt tu ai derapat şi ai luat-o pe arătură, constaţi dimineaţa, în locul unde activezi.

GEMENI O zi inspirată, mai ales pentru promovarea intereselor profesionale. Evită să amesteci plăcutul cu utilul. Sfaturile bune duc la rezultate bune. Astăzi trebuie să dai dovada de discreţie, diplomaţie şi eleganţă în relaţiile sentimentale. Eşti rapid, dinamic ca argintul viu. Ştim asta! Dar, frumosul şi o anumită încetineală majestuoasă te prind bine. Sigur, în lumea asta nebună care nu mai ţine seama de ritmurile naturale, trebuie să te repezi şi tu. Dar mai rar!

RAC Astăzi trebuie să fii punctual şi politicos, doar „punctualitatea este politeţea regilor”. Primeşti unele veşti contradictorii, mai aşteptă până se limpezesc apele. Seară culturală. O atitudine solidară de genul „toţi o să avem de câştigat” este mai recomandabilă în această zi. Relaţiile cu persoanele născute în semne de aer şi foc sunt astăzi armonioase şi plăcute. Nu-ţi face griji, viitorul îţi este favorabil!

LEU O zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul trăirilor emoţionale. Dar, nu prea ai ţinere de minte în relaţiile sentimentale. Inţelegerile trecute trebuie mereu reânnoite, atat in afaceri cât şi in dragoste, altfel partenerii işi cam „uită obligaţiile”! Rezultate în domeniul financiar şi al relaţiilor sociale. Ziua este favorabilă, dar nu trebuie să exagerezi. Nu-i copleşi pe cei din jur, nu-ţi impune astăzi părerile chiar dacă ai dreptate. Dar dreptatea este aşa de relativă!

FECIOARĂ Aspectele planetelor favorizează abilitatea nativilor din zodia Fecioarei să rezolve problemele legate de relaţiile cu furnizorii, cu terţii, cu autorităţile, sau cu rude mai îndepărtate. Nu încerca să impui anturajului propriul tău sistem de referinţă, ci mai bine respectă regulile jocului, ca să obţii ceea ce vrei. Eşti bănuitor şi susceptibil, uşor de ofensat şi gata de represalii. Eşti nervos şi ai şi de ce. Totuşi oferă-ţi un moment de relaxare. Gândeşte-te. Chiar merită să-ţi faci nervi pentru toţi idioţii?

BALANŢĂ Cu toate că vremea capricioasă te influenţeaza negativ şi treci printr-o perioada proastă, fă in aşa fel ca să nu fie vizibil pentru anturaj. Joacă puţin teatru şi o să te simţi mai bine! Trebuie să dai dovadă de calm, toleranţă şi răbdare pentru ca să anulezi unele aspecte nefavorabile. In orice caz, nu te poţi baza pe niciun ajutor: trebuie să rezolvi problemele singur! Segmentul de timp în discuţie este o perioadă încurcată, stai liniștit, trece!

SCORPION Astăzi eşti bine-dispus şi ai o mare putere de muncă, dar te apasă grijile legate de familie. Tot azi poţi primi un răspuns favorabil pentru una dintre problemele la care te gândeşti mult. Atenţie la ce spui şi mai ales cui spui, pentru că uneori nu ai tact sau diplomaţie. Trebuie să ai încredere limitată în promisiuni. Ceea ce vreu să-ţi spun este să fii mai îngăduitor cu propria persoană.

SĂGETĂTOR Simţul tău posesiv ţinut prea mult în frâu şi încăpăţânarea ta se pot răzbuna astăzi. Atenţie la discuţiile aprinse cu cineva din anturaj de la care vrei sa obţii ceva important. Evită nerăbdarea şi graba, mai ales în ultima parte a zilei. Se poate să primeşti niste veşti şi să te nelinişteşti din cauza unor probleme cu taxe, impozite, proprietăţi şi/sau moşteniri. Relaxează-te, asta este toata filozofia şi ar fi bine să-ţi cruţi fortele incepand chiar de astăzi, pentru ca alţii nu prea se gândesc la asta.

CAPRICORN După cum se spune, toţi oamenii fac plăcere, unii prin prezenţă alţii prin absenţă! Astăzi trebuie să eviţi asumarea de promisiuni, angajamente şi responsabilităţi pe termen lung. Este bine, dacă depinde de tine, să nu pleci în nicio călătorie lungă, în special cu avionul. Magnetismul personal este în creştere – poţi lămuri unele situaţii sentimentale.

VĂRSĂTOR Este momentul să-ţi faci mai mulţi prieteni in cadrul activitaţii profesionale, sau unde activezi Pentru că s-ar putea sa ai nevoie în curând de sprijinul şi ajutorul lor competent. Azi nu te implica în conflicte cu semnele de apă. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Fii atent la cheltuielile care ţi se propun sau doreşti să le faci; modul de a cheltui banii este un indicator sensibil al stării emoţionale şi al stimei pe care ţi-o porţi.

PEŞTI Trebuie să stai liniştit şi să aşteapţi să treacă ziua! Prudenţa si diplomatia trebuie sa te caracterizeze astăzi, fiind comportamentul oficial preventiv la serviciu şi faţă de anturaj, în general. Dedică ziua lucrurilor obişnuite, de rutină. O perioadă favorabilă pentru afacerile şi reuniunile de familie, sau o seară plăcută cu prietenii. Visurile şi aspiraţiile se pot realiza în aceasta perioadă, mai ales dacă eşti mai comunicativ.