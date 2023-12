Horoscopul lui Dom’ Profesor – 22 decembrie 2023. Drumul Mătăsii (II). Despre îmbrăcăminte

22 decembrie

Pe 22 decembrie s-au născut Giacomo Puccini, Maurice Gibb, Robin Gibb, Vanesa Paradis, Dan Petrescu, Cristina Deleanu.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Petru Movilă, Anastasia, Hrisogen şi Teodota. Nimic în ”Kalendar”.

La ora 05:27:23, ora României, este solstițiul de iarnă. Soarele, descendent, trece, în mod convențional, din zodia Săgetătorului în zodia Capricornului, taie ecliptica. Începe iarna. Nu iarna astronomică, sau astrologică, pur și simplu, iarna. Iarna aceasta ține de la 22 decembrie 2023 la 20 martie 2024.

Iată partea a doua și finală a Drumului Mătăsii, continuarea articolului din 19 decembrie.

Stăpânirea abbazidă s-a încheiat în anul 1258 când Bagdadul a fost cucerit de mongoli sub comanda lui Hulegu, un nepot al lui Chinggis Khan. Hulegu a luat titlul de Il-Khan pentru a semnala că era subordonat Marelul Hanat Mongol al Chinei. Unul dintre succesorii săi este înfățișat într-o tapiserie de mătase, unind concepte simbolice și estetice atât din tărâmul islamic, cât și din cel chinez. Figurile reprezentate – mongoli, perși și arabi – manifestă unirea grupurilor etnice și politice într-o imagine idealizată a Pax Mongolica. Caracteristicile tehnice ale acestei tapiserii, realizată folosind un fir de aur cu miez de bumbac, sugerează că ar fi fost realizată într-o regiune de creștere a bumbacului, dar țesute de țesătorii chinezi. Mongolii sunt faimoși pentru multe lucruri; este mai puțin cunoscut faptul că erau mari patroni ai artelor, meșteșugurilor și textilelor. Dinastia Ilkhanid a condus câteva generații până când s-a prăbușit în jurul anului 1335.

Importurile europene de mătase din China și Asia Centrală au crescut constant în Evul Mediu. În 1099, după recuperarea Ierusalimului de către cavalerii primei cruciade, au crescut din nou. Crearea statelor creștine în Țara Sfântă a deschis noi rute comerciale, care au facilitat ascensiunea orașelor-stat italiene. Expansiunea spre vest a Imperiului Mongol sub Gingis Khan și succesorii săi a contribuit, de asemenea, la creșterea puterii acestor centre comerciale italiene. Cantitățile mari de mătase brută care au venit în Italia au contribuit la stimularea progresului creativ și tehnologic în Europa, generând noi tehnici și modele, precum și noi tehnologii. Lampas sau țesături au alimentat în special inovația în modelare și introducerea bateriei de războaie de țesut în Europa medievală.

În timp ce China era o sursă importantă de mătase și alte bunuri, Asia de Sud făcea de multă vreme parte din rețelele de schimb care legau lumea Oceanului Indian cu Golful, Africa, Europa și Asia de Sud-Est și Est. Șocurile economice și politice din secolul al XIV-lea au dus la creșterea prețurilor la mătase pe piețele europene. Valoarea firului de mătase pe uncie se apropia de prețul aurului.

La începutul secolului al XV-lea, dudul alb chinezesc ( Morus alba ) a început să fie cultivat cu succes în Europa, în special în Lombardia din Italia. Nu ar trebui să ne gândim la cultura europeană a mătăsii și la țesutul mătăsii doar ca pe o scurtă afacere sau la un simplu adjuvant al dominației chineze sau asiatice. Italia a rămas un producător mondial de top de-a lungul mai multor secole, mai întâi de țesături de mătase și apoi de fire de mătase, menținându-și poziția de al doilea exportator mondial de fire de mătase după China, în anii 1930. Până în prezent, capacitatea și expertiza italiană în producția de mătase a supraviețuit.

Au apărut și noi instituții de mătase. În Valencia, în Spania, între 1482 și 1533, a fost ridicată „Bursa de mătase” pentru a reglementa și promova comerțul orașului. A servit drept centru financiar, tribunal pentru arbitraj pentru rezolvarea conflictelor comerciale și închisoare pentru comercianții de mătase care nu au respectat legile.

Multe legende au apărut în jurul mătăsii, în primul rând din cauza valorii acesteia, cu tehnologia sericulturii și a producției de mătase păzită cu gelozie în China de milenii. Poate cea mai faimoasă legendă povestește despre doi călugări care au introdus clandestin ouă de viermi de mătase în Europa, rupând astfel monopolul producției și dezvăluind modul în care era făcută mătasea.

În a doua jumătate a secolului al XVII-lea, Parisul a devenit centrul producției, designului și tehnicii textile europene. Aceasta a inclus apariția unui mediu de cumpărături de lux de buticuri și case de modă. Reviste de modă precum Le Mercure galant au relatat despre stil și noile tendințe de la curtea regală. Cele mai mari case de modă pariziene, precum afacerea familiei Gaultier, furnizau garderoba familiei regale și nobilimii și dețineau acțiuni la Compania Franceză a Indiilor de Est. Regele Ludovic al XIV-lea și ministrul său Jean-Baptiste Colbert au investit în producția de modă și textile ca un sector inovator important pentru a prezenta măreția Franței.

Importurile ilegale de textile străine și copii de lux au reprezentat o provocare pentru comerțul francez și producția internă. Consumatorii francezi aveau o mare dorință pentru textile străine, iar țesăturile colorate și ieftine au inundat piața. Produsele ilicite din Asia au ajuns prin punctele comerciale din Filipine și Mexic, punând presiune asupra țesăturilor europene și a mărfurilor la modă în ceea ce privește prețul și calitatea.

Regele Ludovic al XIV-lea al Franței și nepotul său, Filip al V-lea al Spaniei, l-au trimis pe Jean de Monségur, un spion industrial și comercial, într-o misiune în Mexico City pentru a colecta informații despre comerțul legal și ilegal dintre India, China și Europa. Raportul său detaliat de informații a abordat comerțul cu textile, îmbrăcăminte și modă. Cu mare îngrijorare, el a scris:

Chinezii au pus mâna pe modelele și tiparele noastre, pe care le-au folosit bine și pot produce astăzi bunuri de calitate, deși nu tot ce vine de acolo poate fi egal cu standardul european… Vremurile s-au terminat când s-ar putea presupune că chinezii sunt neîndemânatici, fără talent industrial, sau talent comercial, sau că bunurile lor nu sunt la cerere.

Monségur a remarcat, de asemenea, că mătăsurile chinezești erau foarte competitive din cauza prețurilor mai mici. În Mexic, chiar și oamenii de rând purtau haine chinezești de mătase.

Când mongolii învingători au cucerit noi pământuri, au selectat artizani, în special țesători, care și-au salvat viețile pentru că erau cruciali pentru nevoile și ambițiile imperiului în expansiune. Acești meșteșugari pricepuți au primit apoi ordin să se stabilească acolo unde imperiul avea nevoie de ei, de unde și mișcările forțate pe scară largă ale lucrătorilor din textile în cadrul Imperiului Mongol.

Începând cu secolul al XV-lea, colonizarea Americilor a dus la cea mai mare mișcare de muncă forțată a textilelor din istorie. A strămutat cu forța aproximativ 2 milioane de albi, din Europa. Apoi 13 milioane de negri transportându-i din Africa de Vest în Caraibe și America de Nord. Munca forțată a fost esențială în înființarea și dezvoltarea unei industrie textile puternic dependente de bumbac și indigo. Chiar și astăzi, recoltarea bumbacului necesită o forță de muncă foarte intensă: în fiecare an, din septembrie până în octombrie, milioane de muncitori culeg bumbac în Turkmenistan, Uzbekistan, Pakistan, India, Statele Unite și China. Angajamentele pentru bumbac au fost semnate de companiile textile și de modă angajate să interzică munca forțată în recoltele de bumbac, dar nevoia masivă de forță de muncă și prețul scăzut al bumbacului reprezintă obstacole în calea acestor eforturi.

Aproximativ 60% din cei 40 de milioane de oameni angajați astăzi în industria confecțiilor se află în regiunea Asia-Pacific. Condițiile de muncă și nivelurile salariale sunt adesea slabe, în parte din cauza presiunii de a reduce costurile de producție. Implicațiile asupra sănătății și siguranței lucrătorilor sunt adesea teribile: de exemplu, când complexul Rana Plaza din Bangladesh, prost construit, s-a prăbușit în anul 2013, peste 1.100 de lucrători din confecții și-au pierdut viața.

Oricine știe că îmbrăcămintea poate simboliza puterea, moștenirea, gloria, precum și identitatea și aspirațiile etnice sau naționale. În îmbrăcămintea masculină, observăm de-a lungul timpului cum îmbrăcămintea subliniază capul, umerii și trunchiul domnitorului, iar o centură evidențiază puterea corporală. Bijuteriile, armele și alte însemne regale servesc drept garnitură. Alegerea hainelor simple, preferată de mulți lideri de stânga, proiectează, de asemenea, semnificații – și sursa puterii lor.

În rândul elitelor din multe părți ale Eurasiei, practicile vestimentare occidentale au devenit simbolul unei mentalități progresive. La sfârșitul secolului al XVII-lea, Petru cel Mare a impus îmbrăcămintea occidentală administrației civile a Rusiei. În Japonia din epoca Meiji, conducătorul și familia sa au adoptat ținuta occidentală completă. Împăratul japonez avea să poarte sebiro, termenul japonez pentru „costumul” derivat din Savile Row, strada londoneze care găzduia cei mai buni croitori ai domnilor.

La începutul secolului al XX-lea, îmbrăcămintea a devenit atât de accesibilă și ieftină, încât conducătorii puteau cere ca supușii lor să se îmbrace într-un anumit mod și să-și adapteze hainele la politica domnitorului. Ei doreau ca populația generală să oglindească valorile, convingerile politice și ambițiile conducătorilor. De exemplu, în 1925, dictatorul grec Theodoros Pangalos a impus o lege care prevedea ca rochiile femeilor să nu se ridice la mai mult de 30 cm de la sol. În același an, în Turcia a fost adoptată Legea pălăriei a lui Ataturk, un alt exemplu istoric de reglementări vestimentare fiind folosit ca instrument politic de orientare, redresare sau schimbare a mentalității unei întregi societăți.

Purtarea unei pălării occidentale și abandonarea hainelor tradiționale otomane și islamice ale turbanului și fezului a devenit un act politic de aderare la republica kemalistă. Articolele pentru cap pentru bărbați au devenit un simbol puternic al ideologiei, iar pălăria „greșită” a fost sancționată cu amenzi și, ocazional, chiar și cu pedeapsa capitală.

În secolul al XX-lea, designul și croiala uniformelor militare le-au urmat pe cele ale aliaților și ambițiilor țării. Putem vedea acest lucru în uniformele militare folosite în toată Eurasia în timpul Războiului Rece, cu un stil „comunist” în țările aliate cu Uniunea Sovietică sau China, față de stilurile „capitaliste” NATO folosite de aliații Occidentului. Să ne amintim că Hugo Boss a proiectat și executat frumoasele uniforme ale Wehrmachtului din WW2.

Este de remarcat faptul că metaforele textile au câștigat pentru a reprezenta atât domnia Războiului Rece, cu „Cortina de fier”, cât și sfârșitul istoric al perioadei în 1989, cu „Revoluția de catifea” din Cehoslovacia. Expresiile joacă atât pe moliciunea țesăturii (catifea), cât și pe capacitatea acesteia de a acoperi și de a ascunde (perdele). În cultura populară, denimul și blugii au fost cei care au prins imaginația tinerilor din Orient, ca simboluri ale tinereții și ale libertății politice și morale. Denumirea „denim” provine de la orașul francez Nîmes din Occitania, un mare producător de vopsea albastră ( Isatis tinctoria ) și sinonim cu pânza albastră de bumbac a salopetelor muncitorilor. Cuvântul „blugi” se leagă de numele francez Gênes și de orașul italian Genova, de unde erau exportate astfel de țesături grosiere.

De-a lungul istoriei și în întreaga lume, conducătorii au încercat să controleze oamenii prin reglementarea îmbrăcămintei lor. Reglementările pot fi prescriptive sau proscriptive și au semnificații și ramificații de gen și sociale. Codurile vestimentare – de la armata la uniformele școlare – indică alinierea politică și socială, pentru a exprima vizual unitatea, loialitatea și aderarea. Între timp, interdicțiile, interdicțiile sau cenzura practicilor vestimentare ale anumitor persoane sau grupuri urmăresc excluderea. Când împăratul chinez Zhu Yuanzhang, fondatorul dinastiei Ming, a preluat tronul în 1368, el a interzis stilul vestimentar al fostului regim, marcându-l drept „barbar” și a ordonat revenirea la stilul vestimentar al dinastiei Han.

Reglementările privind îmbrăcămintea pot fi sociale sau legale, iar în Eurasia mulți au încercat să reglementeze modul în care oamenii se îmbracă pentru a impune un ideal sau pentru a proteja producția națională de importurile străine. Legile somptuare (din latină sumptus , care înseamnă „cheltuială”) ar putea reglementa atât producția, cât și comerțul, precum și economiile morale naționale care ar influența modelele și valorile de consum. Ei reprezentau ierarhii sociale, de gen și rasiale și le exprimau vizual. Mulți au reglementat utilizarea bijuteriilor și practicile din jurul sărbătorilor sau înmormântărilor.

Obiectivul principal a fost întotdeauna îndreptat către practicile vestimentare, cu o importanță mai mare acordată țesăturilor, fibrelor, țesăturii și decorațiunii decât croielilor și stilului. În Lima, Peru – în America colonială spaniolă – legile prevedeau că femeilor de origine africană sau mixtă africană și europeană li se interzice să poarte pânză de lână, mătase, sau dantelă – deși țesăturile de lux interzise reapareau adesea pur și simplu ca copii mai ieftine, iar etichetele comerciale erau falsificate.

Globalizarea s-a intensificat, a adus progrese tehnologice în transporturi, comunicații și comerț, prin care îmbrăcămintea a devenit mai standardizată, cu multe culturi îmbrăcăminte bogate și diverse din lume diminuate. Din fericire, fotografii de la începutul secolului al XX-lea, Albert Kahn și Serghei Prokudin-Gorskii, au surprins îmbrăcămintea multor tradiții locale glorioase din Asia Centrală. Astăzi, unele dintre aceste costume locale le putem vedea doar în spectacole și muzee turistice.

Deloc surprinzător, știm mult mai multe despre textilele și îmbrăcămintea elitei decât despre ținuta oamenilor obișnuiți de pe Drumurile Mătăsii. Arheologia poate ajuta. Tunica Chehrābād a aparținut unui muncitor de la mine de sare, poate ucis când mina s-a prăbușit în jurul anului 400. Era țesut din bumbac monocrom tăiat și cusut într-o tunică cu mâneci lungi până la genunchi. Poate că croitorul cunoștea dimensiunea corpului lucrătorului sau despre truda lui grea din saline, deoarece în zonele axilelor și la șolduri erau introduse răsuflători pentru a-i oferi o mai mare libertate de mișcare. Greșelile de țesut apar în multe locuri, parcă țesute în grabă, sau poate pentru că aceasta era, până la urmă, o ținută de lucru.

Istoria producției textile a fost întotdeauna legată de forța de muncă ieftină. Păstoritul, sericultura și cultivarea bumbacului și a inului necesită multă manoperă, timp, îngrijire constantă, eficiență și instrumente și tehnici standardizate. Mecanizarea industriei de îmbrăcăminte și a producției textile a produs, așadar, schimbări dramatice. Invențiile lui Richard Arkwright din secolul al XVIII-lea au fost puse în producție la scară industrială atunci când antreprenorul englez a introdus cadrul de filare, l-a adaptat pentru a folosi puterea apei și a brevetat un motor rotativ de cardare. Realizarea lui Arkwright a fost de a combina puterea, mașinile, forța de muncă semicalificată și o nouă materie primă, bumbacul, pentru a crea fire produse în masă.

Orașul francez Lyon a profitat de avantajele geografice care l-au ajutat să devină centrul unei „economii a tigrului” de mătase. Dealul Croix-Rousse găzduia fabrici, fiecare stradă fiind plină de sunetele zgomotoase ale războaielor mecanice. Cu cei 30.000 de canuts (porecla pentru muncitorii de mătase din Lyon), acest cartier harnic a transformat Lyonul într-un centru major pentru producția de textile, în special țesutul mătasei, furnizând haine pentru curțile regale și nobilimea Europei.

În lumea socială a burgheziei occidentale în ascensiune din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, găsim multe produse ale Drumurilor Mătăsii, atât în ​​textile, cât și în design. Doamnele purtau șaluri pashmina moi, la modă, cu modele paisley iraniene și din Asia Centrală – un stil care a călătorit de la reprezentarea legăturilor dintre Marea Britanie și imperiul său din Asia. Femeile tinere și la modă din familiile regale europene i-ar inspira pe alții să poarte aceste șaluri moi colorate ca un nou accesoriu. Unul dintre cei mai emblematici „influenceri” a fost împărăteasa Joséphine a Franței, care a integrat țesături pashmina și modele paisley în garderoba ei.

Femeile din Imperiul Spaniol aveau să poarte mantón de Manila, cunoscut și sub numele de șal spaniol, care își ia numele de la Manila, în Filipine, de unde a fost comercializat spre est, peste Pacific, în Imperiul Spaniol al Americilor. Inițial, era o haină de mătase împodobită cu broderii și țesuta în sudul Chinei, care a fost comercializată de la sfârșitul secolului al XVI-lea prin Manila și coloniile hispano-americane, apoi mai departe în Europa prin Spania.

În An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776), Adam Smith a scris că comerțul nu era numai reciproc avantajos pentru partenerii comerciali, ci și pentru societate în ansamblu. Pentru a-și ilustra argumentul, el a explorat avantajele competitive ale pânzei în comparație cu grâul. Producția de textile a fost pentru Smith un semn al dinamismului economic. Abia după Revoluția Franceză au fost abolite reglementările vestimentare și cetățenii națiunii se puteau îmbrăca așa cum doreau: „Fiecare este liber să poarte orice îmbrăcăminte și accesorii de sexul său pe care le consideră plăcute”. Totuși, exact același decret prevedea obligația de a purta vizibil nodul cocarde din panglici roșii, albe și albastre, emblematic al Revoluției Franceze. S-a afirmat implicit că îmbrăcămintea ar trebui să fie adecvată sexului și să respecte reglementările anterioare vestimentare.

Doi germani cu o istorie specială în domeniul textilelor aveau să revoluționeze peisajul politic al secolului al XIX-lea. Friedrich Engels a fost descendentul familiei din spatele companiei de bumbac Baumwollspinnerei Ermen & Engels din vestul Germaniei și s-a stabilit în orașul englez Manchester, un centru lider pentru comerțul și fabricarea bumbacului la nivel mondial. Karl Marx a fost foarte influențat de prietenul său apropiat Engels și de industria textilă în special. În Das Kapital (1867), Marx și-a ilustrat argumentele despre clasele muncitoare făcând referire la proletariatul Lumpen – sau „proletariatul zdrențelor” – și folosind exemplul unui pardesiu ca alegorie pentru măsurarea forței de muncă, resurselor, tehnologiei și recompensele inegale ale capitalismului.

În secolul al XX-lea, transformările politice și noile condiții economice și ideologii au avut un impact negativ asupra țesutului artizanal și a altor tipuri de meșteșuguri tradiționale la nivel global. S-a pierdut multă cultură intangibilă a meșteșugurilor textile; noile tehnologii au făcut obiectele de artizanat învechite sau foarte scumpe; urbanizarea a standardizat moda; iar oamenii nu mai doresc să efectueze ceea ce este văzut ca o muncă textilă plictisitoare.

Cuvântul „text” provine din latinescul texere („a țese”), iar un text – morfologic și etimologic – indică o entitate țesută. Putem spune așadar că istoria nu începe cu scrisul, ci cu îmbrăcămintea. Înainte de istorie, a existat nuditatea, cel puțin în tradiția abraamică; îmbrăcămintea marchează astfel începutul istoriei și societății. Reprezentarea nudității ca parte a unei vieți sălbatice și pre-civilizate oglindește perspectiva colonială europeană a omului gol ca „sălbatic”.

În întreaga lume, astăzi, există două moduri principale de a te îmbrăca: în funcție de gen, în bărbați și femei și, din punct de vedere stilistic, în îmbrăcăminte croită pentru a se potrivi corpului, sau drapat/înfășurat în jurul acestuia, precum toga romană sau sari indian. Îmbrăcămintea formală și comodă domină la nivel global, mai ales după cel de-al Doilea Război Mondial, blugii și tricourile sunt acum omniprezente pe toate continentele.

Astăzi, un tricou la vânzare în orice magazin din întreaga lume este rezultatul unei rețele fine de colaborare globală, comerț și politică. De la câmpurile de bumbac din Texas sau Turkmenistan, până la filatorii din China, fabricile de confecții din Asia de Sud-Est, imprimantele din Vest și piețele de îmbrăcăminte second-hand din Africa, un tricou parcurge mii de kilometri în întreaga lume în timpul vieții sale. În medie, un suedez cumpără nouă tricouri anual și, chiar dacă sunt făcute să reziste între 25 și 30 de spălări, consumatorii tind să le arunce înainte. Greenpeace a descoperit că europenii și nord-americanii, în medie, se pastrează hainele doar trei ani. Unele piese de îmbrăcăminte rezistă doar un sezon, fie pentru că se demodează, fie pentru că calitatea țesăturii, croiala și cusăturile sunt atât de slabe încât hainele pur și simplu se destramă.

Acesta este impactul fast fashion care s-a impus încă de la începutul secolului al XXI-lea: de milenii, îmbrăcămintea a fost întotdeauna scumpă, merita reparată și întreținută și făcută să reziste. Odată cu accelerarea consumului a venit și scăderea prețurilor și o marjă de profit din ce în ce mai restrânsă. Modelul de afaceri fast fashion necesită comerț global fără întreruperi, transport ieftin pe distanțe lungi, forță de muncă flexibilă ieftină și resurse naturale abundente. Acea ecuație se schimbă într-o lume care se încălzește și în care barierele comerciale dispar. Viitorul țesăturilor, textilelor și îmbrăcămintei este legat de marile teme ale prezentului – și ale viitorului.

Acest eseu se bazează pe capitolul „The World Wide Web” de Marie-Louise Nosch, Feng Zhao și Peter Frankopan, din raportul UNESCO Textile and Clothing Along the Silk Roads (2022) editat de Feng Zhao și Marie-Louise Nosch. Dacă ați dăruit oamenii sărmani și pe cățeii și pisicile cu mai puțin noroc, nu ar fi rău să faceți o donație la Aeon, Psyche sau Futurism. Sunt publicații de o calitate foarte bună, gratis, care trăiesc din donații.

Am reușit să aflu că nu a fost un vis. ”The Fourth Wise Man” a fost un film din anul 1986, cu Martin Sheen. Povestea a fost adaptată după nuvela lui Henry van Dyke Jr. din anul 1895. Vezi: https://www.google.com/search?q=the+fourth+wise+man+movie+man&oq=&aqs=chrome.2.35i39i362l7j69i59i450.174892984j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:9bf02f0a,vid:OLHWdRgRLlY,st:0.

Eu o să mă uit puțin pe YouTube la film, nu mai îmi amintesc nimic, apoi o să citesc, am descoperit o scriitoare de SF fabuloasă, pe nume Leigh Brackett, soția unui monstru sacru al genului, Edmond Hamilton. Leigh Brackett a fost și o scriitore de scenarii pentru Hollywood, capodoperele ”Rio Bravo”, ”Hatari!”, ”El Dorado” și ”Rio Lobo” au fost creația ei. Niciodată nu este prea târziu să descoperi ceva valoros, frumos, interesant, important, captivant.

Ascult, ca întotdeauna epic music, TSFH ”Never Back Down” pus în buclă, repetând obsesiv, în limba latină, ceea ce trebuie să știm cu toții, nu renunțați niciodată, dacă cauza este bună și plăcută Lui Dumnezeu! Ei bine, mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom Profesor – 22 decembrie 2023

BERBEC Eşti pornit să seduci, să placi la toată lumea! În limite acceptabile, astăzi poţi să reuşeşti în mai tot ce faci, deoarece ai o conjunctură favorabilă. Dar, grăbeşte-te încet, nu forţa! Profită din plin de valul de energie care te cuprinde şi pregăteşte-te pentru Crăciun şi Anul Nou. După cum vezi, iarna aceasta este cam, dacă nu foarte, capricioasă. Luna şi Venus, poziţiile lor, dar şi întreaga configuraţie te indreptăţeşte să faci astăzi ceva cheltuieli pentru garderoba personală.

TAUR Astăzi îţi este dificil să faci diferenţa dintre un sfat bun şi o critică maliţioasă. Eşti în criză de obiectivitate. Nu te răsti la oameni, poate sunt bineintenţionaţi. Spiritul Crăciunului! La serviciu trebuie să te bazezi mai mult pe anturaj, mai ales pe cei mai în vârstă şi bine-intenţionaţi, pe seniori, cei care nu mai au de ce să ia parte la „competiţie”, pentru că ori au o poziţie privilegiată ori… nu le pasă! Evită împrumuturile de bani. Păzeşte-ţi sănătatea de schimbările bruşte de vreme, de frig, vânt şi umezeală. Poţi face mici modificări, acasă şi la serviciu, o așezare mai buna a locului tău preferat.

GEMENI Nu eşti genul generos, dar nici nu eşti zgârcit! Astăzi dăruieşte, ca să ai! Îndreaptă-ţi atenţia către familia, partenerul tău. Stabileşte exact detaliile pentru Crăciun şi Revelion! Poţi, pentru o scurtă perioadă de timp, să te izolezi de anturaj, de prieteni, şi să consumi deliciile amorului numai cu noua cucerire. Ceilalţi nu o să-ţi simtă lipsa. Dacă nu ai o nouă cucerire, poţi adapta la situaţia ta, vorba bancului de la Radio Erevan.

RAC O zi norocoasă, favorabilă, care trece repede, aşa sunt lucrurile bune! De aceea, astăzi, totul pare că se rezolvă cu bine! Dar, evită nerăbdarea şi graba, mai ales în ultima parte a zilei! Fii direct şi precis în exprimare, nu exagera cu expresiile bombastice, deoarece pot fi greşit înţelese. În prima jumătate a zilei, dacă te afli unde activezi de obicei, aspectele planetare oferă posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Călătoriile sunt sub un semn fast, cele care încep astăzi – pentru unii este începutul unei vacanțe de mai multe zile. În general, mici transformări în bine, la serviciu şi acasă.

LEU Eşti mai harnic şi eficient decât de obicei, mai cooperant şi gata să dai o mână de ajutor la treburile din casă, doar începi o mică vacanţă. Dacă eşti la serviciu, probabil că faci la fel! Primeşti ajutorul solicitat de la rude şi prieteni. Mai greu, puţin mai greu, este cu autorităţile şi cu terţii. Nimic nu mai este cum a fost. Valorile se schimbă, dar pe tine nu te surprinde prea mult. Noul te fascineză şi în bunătatea şi utopia proprie marilor şi imperialelor feline crezi că poate fi mai bine…

FECIOARĂ Ziua te ajută să te înţelegi mai bine cu cei dragi, cu cei din jurul tău. O veste care pare că te interesează mult, pentru că priveşte programul tău de Crăciun şi de Anul Nou! Oricum, oferta este aşa cum este, calitatea este aşa cum este, stelele spun că este greu să găseşti o jumătate pe măsura visurilor. Încearcă astăzi şi în străinătate, poate rezolvi două probleme dintr-o singură lovitură. Prietenii te iubesc mai mult, iar duşmanii, cum altfel, te invidiază mai tare pentru hărnicia ta, mai ales dacă din nou o să faci remarcile acelea, foarte adevărate de altfel, în public.

BALANŢĂ Trebuie să ai încredere în Spiritul Crăciunului! El împacă oamenii şi alină suferinţele, aduce speranţă şi zâmbetul pe buze! Haide, începe pregătirile pentru un Crăciun cu bucurie! Este posibilă oricând o schimbare a situaţiei în bine, atât financiare cât şi sentimentale. Trebuie, însă, să eviţi discuţiile aprinse cu colegii, cu asociaţii şi partenerii, sau în familie. În relaţiile amoroase nu te lăsa astăzi condus numai de impulsul de moment, de hormoni, mai foloseşte şi tehnici verificate, zâmbeşte şi reprimă-ţi pornirile pătimaşe.

SCORPION Dimineaţa, la cumpărături sau acasă, eşti plin de glume şi bancuri, păcăleşti, dar eşti iertat, ai haz. Dar şi tu eşti păcălit, pentru că eşti pus să împachetezi sărmăluţele, „or something”! Oricum, propria experienţă este mai importantă decât o mie de sfaturi pentru nativii şi mai ales pentru nativele din zodia Scorpionului. Drept urmare când o să se întâmple exact ce-au prezis stimabilii, toţi o să-ţi spună: ai văzut, ţi-am zis eu! Ia-ţi inima în dinţi şi spune-le-o de la obraz: da, mi-ai zis, dar nu m-ai ajutat deloc! Şi, în plus, propria experienţă face mai mult decât zece sfaturi bune. Pentru că cine s-a fript cu supa, suflă şi în iaurt!

SĂGETĂTOR Atenţie la unul dintre păcate, vanitatea, azi eşti vulnerabil la linguşeală. Şi iei de bun ce spune primul venit. Mai multă prudenţă, nu eşti Moş Crăciun, cu toate că ţi-ar plăcea să fii! Cu mult calm, cu ceaiuri calde şi mai ales cu ajutor de unde poţi să cerşeşti nişte bani, se rezolvă. Până la urmă descoperi că toată civilizaţia asta nu-i decât un moft ca să te pună la tras jugul. Ai descoperit apa caldă şi mersul pe jos, ca împăratul mitic chinez Huan! Ca recompensă te gândeşti să pleci câteva zile la munte împreună cu ultima cucerire. Care cucerire este doar virtuala, ca mai tot ce se întamplă in jurul tau. Cască ochii bine, că lumea geme de proşti sentimentali! Şi nu este niciun motiv să intri şi tu în clubul lor.

CAPRICORN Pluton, planeta plutocraţilor, mereu în zodia ta, îţi măreşte capacitatea de a gestiona bine banii! Iar Saturn te ajută la pregătiri de Crăciun, ai aspecte bune în cumpărăturile de cadouri! Cineva din anturaj, semn de foc sau de apă te ajuta cu un scop (sau chiar dezinteresat!) sa rezolvi o problemă care îţi părea „misiune imposibilă şi improbabilă”. Incearcă să reduci cheltuielile – se apropie Crăciunul şi Anul Nou şi nu trebuie să te găsescă nepregătit(ă). Mici probleme de sănătate – probabil dureri de gât. Nu, nu este gripă la modă, este doar neglijenţa ta – că bei rece şi mănânci junk food în oraş! Trebuie să alegi cu grijă modul de rezolvare a micilor problemele cotidiene, atât în familie cât şi cu prietenii.

VĂRSĂTOR Trebuie să te concentrezi pe problemele urgente, nu te implica în strategii complexe. Sună-ţi prietenii, ca să vezi ce mai fac, dar nu uita că şi ei au probleme urgente şi sarmale de făcut! Perioada îţi este favorabilă, mai puţin în ceea ce priveşte noile relaţii amoroase. Posibil incident sau accident minor (atentie la bagaje) în timpul unei deplasări sau o veste proastă – pentru Vărsătorii care sunt pe drum. Dacă eşti acasă, acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi, te vei simţi foarte bine; nu este o idee rea să faci un tur de telefoane sau internet pe la vechii prieteni de şcoală sau de la serviciu.

PEŞTI Ai o mare capacitate de concentrare a atenţiei, dar pe termen scurt. Deci, poţi să speri azi în rezolvarea favorabilă a problemelor tale imediate, fie cadouri de Crăciun, fie sentimentale! Evită să te enervezi pentru lucruri de nimic. Sigur că este bine să nu te enervezi deloc. Dar poţi?! Dimineaţa, prima parte a zilei, a perioadei, îţi aduce surprize, dintre care unele chiar plăcute. Poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, poţi pleca în scurte călătorii – mai curând delegaţii. O configuraţie astrală echilibrată face ca perioda în discuţie să fie şi benefică, totuşi. Magnetismul personal este în creştere – poţi rezolva relativ uşor problemele sentimentale.