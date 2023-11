Horoscopul lui Dom’ Profesor – 21 noiembrie 2023. Culorile în preistorie și antichitate

21 noiembrie

Pe 21 noiembrie s-au născut Voltaire, Komaravolu Chandrasekharan, Goldie Hawn, Ion Baciu, Traian Grozăvescu, Anghel Dumbrăveanu, Constantin Ciucă, Theodor Constantin.

În calendarul creștin-ortodox este Intrarea în biserică a Maicii Domnului. Dezlegare la pește. Așa că o să fac o salată finlandeză cum m-a învățat Kirsi, soția prietenului meu Pekka. Sau o salată-pastă siriană, cum m-a învățat bucătarul hotelului Casion din Damasc. Humus mixat cu o conservă de pește, tuna, de preferință, cu lămâie și mirodenii. La sfârșit se pun câteva frunzulițe de pătrunjel pentru aspect și retușul gustului. Se servește pe tipsie de lemn, cu ceapă și usturoi alături. Unii adaugă ketchup. O mai fi în picioare hotelul, o mai fi în viață bucătarul?

Tradiţional, în ”Kalendar” este Ovidenia, Vovidenia, Filipul cel Mare, Filipul cel Şchiop.

“Ziua în care începe iarna, Ovidenia, este o sărbătoare a luminii, care sparge întunericul iernii, al morţii. Tema principală a legendelor consacrate acestei zile fiind văzul, vederea, lumina ochilor, prima vedere, prima apariţie, prima impresie – viziune asupra Lumii, viziunea lui Iisus, a cerului care se deschide, a armoniei divine, a lumânărilor aprinse pentru cei care nu au avut parte la trecerea din această viaţă” Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 490.

Motivul creştin al Maicii Domnului care se împărtăşeşte din Biserică, care „vede tot şi aduce lumină”, urmează unor vechi practici magice apotropaice. Sătenii noştrii au avut întotdeauna imaginaţie. Astfel se spune că cei care se pricep, solomonarii, „văd lucruri” în această zi şi fetele mari pot să-şi „vadă” ursitul.

Cine mai ştie, poate să facă şi să desfacă multe lucruri în această zi, mai precis în această noapte!

Sărbătoarea creştină a Luminii şi eresul popular se suprapun peste un arhetip, vechi de când lumea. Este, din nou, pentru a câta oară, motivul lupului, de data aceasta al Lupul cel Şchiop, avatarul Sfântului Andrei.

Magicul şi înţeleptul Lup Şchiop cu care se sfătuia Zamolxe în pădurea din preajma Rumi Davei. Legenda spune că Lupul Şchiop ştia graiul omenesc şi îl vorbea foarte bine. Unii autori sunt de părere că Filipul cel Mare, Lupul cel Şchiop este sărbătoarea centrală a mitologiei lupului. De fapt cine zice lup, dac zice!

Dragi lupi, padawani și hobbiți, astăzi este ultima zi din zodia Scorpionului. Mâine, 22 noiembrie, seara, Soarele trece în mod convenţional din zodia Scorpionului în cea a Săgetătorului. Încă odată, precizez că nu trebuie să confundaţi „zodiile” cu „constelaţiile”. Zodiile sunt perioade de timp, de calendar, de circa 30 de zile, iar constelaţiile sunt grupuri de stele aflate la distanţe foarte mari, în spaţiu, unele de altele. De fapt, în prezent, Soarele se află în constelaţia Balanţă!

În antichitate timpul era măsurat, calendarul era stabilit, prin observaţia directă a Soarelul, Lunii şi a planetelor şi stelelor. Să ne amintim de „ceasul solar”! De aici denumirea unor constelaţii care a fost făcută după zodii şi nu invers. Ca dovadă concludentă, la alte popoare, care au altă metafizică, s-au grupat altfel stelele pe cer, sunt alte constelaţii, sau cele respective poartă alte denumiri! Am mai spus, dar o să repet, până o să înţeleagă toată lumea, că nu este greu.

În timp, să ne amintim că astrologia modernă a fost edificată prin scrierile lui Claudius Ptolomeu în secolul I, din cauza precesiei punctului vernal al echinocțiului, zodia din timpul terestru, sectorul de treizeci de grade de pe ecliptică, nu mai corespunde cu proiecția astrală, cu constelațiile. Au fost unele propuneri de corijare a acestei decalari, dar nu cred că este necesar. Constelațiile sunt grupuri de stele arbitarar alese, zodiile sunt perioade egale de grade ecliptică- timp terestru care încep odată cu echinocțiul de primăvară.

Vedeți domniile voastre, dragi lupi, padawani și hobbiți, astronomia este un produs derivat din astrologie, o susțin istoricii și arheologii, am dat altădată citatele și sursa. Astrologii, mathematicus, cum se numeau în antichitate și evul mediu, știau cu un secol înainte de Nașterea lui Iisus Hristosul că Pământul este rotund și se învârtește în jurul Soarelui. Ia spuneți-mi, observațiile se făceau noaptea, când sunt stele, așa este, nu? Iar constelația în care urma să fie Soarele, ziua… unde era? La antipozi. Iar călătorii au relatat despre ”curbura” pământului, cum pe mare întâi se vedea catargul unei corabii. Tot în secolul întâi înainte de Hristos, lumea îl creditează pe Hipparchus din Niceea, dar cred că se știa mai dinainte – ei bine, s-a constat că stelele fixe, NU erau fixe! Se mișcau!

Concluzia a fost că Pământul se mișcă, nu toate stelele, iar de aici până la mișcarea de revoluție și rotație nu a fost decât un pas. Câțiva astrologi, astronomi, spuneți-le cum vă place, eu nu mă supăr, știau adevărul, dar nu și-au pus pielea în pericol, mai ales după ce s-a instalat creștinismul ca religie de stat în Imperiul Roman, pe atunci o religie asiatică fanatică și intolerantă, cam cum este islamul astăzi. Problema a apărut după apariția tiparului, când scrierile unor astrologi-astronomi s-au răspândit și lumea a început să-și pună întrebări. Prostimea a existat mereu pentru că cei mari și tari au ținut-o în ignoranță, așa era mai ușor de condus. Mereu cei bogați și puternici găsesc mijloace pentru păcălit mulțimea. Religia, televizorul, netul…

Dar nu despre astrologie doream să vă informez.

Culorile au jucat un rol important în istoria omenirii. După cum relatează Evrykleia G. Karagiannidou, oamenii preistorici au început să picteze în peșteri chiar înainte de a se stabili în case și au fost interesați de designul arhitectural. Pe toate continentele au fost găsite multe picturi rupestre care arată că animalele au fost cruciale pentru supraviețuirea ființelor umane în epoca preistorică. Aceste picturi rupestre au fost create în timpul epocii de piatră, de acum 10.000 până la 40.000 de ani.

Prima peșteră a fost descoperită în Altamira, Galicia (nord-vestul Spaniei), în 1875, la 30 km vest de orașul Santander. În tholos-ul peșterii, multe animale uriașe au fost pictate cu ocru negru și roșu. Contururile și zonele negre au fost realizate cu cărbune.

Folosirea culorilor în antichitate nu se limita doar la pictură. Se crede că multe statui și monumente care astăzi sunt incolore, precum Templul lui Aphaea de pe insula greacă Aegina (500 î.Hr.), au fost pictate în întregime sau parțial și că culoarea s-a degradat în timp, precum degradarea marmurei, sau piatra. În Muzeul Metropolitan de Artă din New York, SUA, există o vază din epoca 360–350 î.Hr. care arată un bărbat pictând statuia lui Hercule. Multe dintre creațiile din cele mai vechi timpuri, cum ar fi figurine ceramice, temple și statui, au fost decorate cu culori intense.

1 Analiza obiectelor arheologice

Caracterizarea precisă și nedistructivă a unor părți deosebit de mici ale unei descoperiri poate oferi informații valoroase unui arheolog. Aceasta include autenticitatea, originea, tehnologia utilizată în producerea sa, comerțul fiecărei zone specifice, starea de conservare și, în unele cazuri, vârsta obiectului.

Pentru un studiu complet și corect și conservarea/restaurarea obiectelor și operelor de artă arheologice avem nevoie de tehnici analitice capabile să ofere informații precum:

Compoziția chimică pentru a explica originea obiectului.

Starea modificărilor (la suprafață și/sau în interior) ca rezultat al expunerii mici, medii sau mari la anumite condiții de mediu.

Influența și eficacitatea proceselor de conservare/restaurare în timpul și după aplicarea acestora asupra obiectului.

O metodă ideală pentru analiza obiectelor arheologice ar trebui să fie nedistructivă și să arate respect pentru integritatea fizică a obiectului studiat. În plus, ar trebui să fie suficient de sensibil pentru a detecta urme de elemente și să poată oferi informații în ceea ce privește compoziția chiar și din zone foarte mici pe scara milimetrică sau chiar micrometrică.

Rolul chimiei analitice în recunoașterea și caracterizarea coloranților care au fost folosiți în antichitate este decisiv. Astăzi, tehnicile cu raze X cu fluorescență și difracție sunt un instrument excelent, deoarece pot oferi informații foarte importante despre compoziția mineralogică și structura cristalină a materialelor anorganice precum coloranții, piatra, ceramica și sticla.

1.1 Microscopie și spectroscopie IR

Mai multe tehnici de microscopie au fost aplicate de oamenii de știință pentru caracterizarea și studiul descoperirilor arheologice, cum ar fi microscopia optică, microscopia electronică cu scanare (SEM), microscopia electronică cu transmisie (TEM) și microscopia cu forță atomică (AFM). În special, cu SEM, analiză cu raze X cu dispersie energetică (EDX) și spectroscopie în infraroșu cu transformată Fourier (FTIR), se pot studia morfologia, compoziția elementară și grupele chimice fără distrugerea probelor studiate.

Cu microscopia optică, este posibil să se dovedească prezența amestecurilor neomogene de elemente și să se evalueze forma și dimensiunea cristalelor. FTIR și o serie de alte tehnici precum reflectanța difuză FTIR (FTIR-DRIFT), reflectanța totală atenuată FTIR (FTIR-ATR), spectroscopia fotoacustică FTIR (FTIR-PAS) și micro-spectroscopia FTIR pot oferi rapid structura anorganică și organică. materiale, în timp ce cu SEM, structura probei poate fi evaluată.

1.2 Difracția cu raze X

Difracția cu raze X (XRD) poate caracteriza diferitele faze cristaline prin compararea vârfurilor obținute în urma analizei cu cele raportate într-o bază de date. Prin utilizarea acestei tehnici, au fost caracterizați coloranții utilizați în perioada egipteană (3150–332 î.Hr.), sau găsiți în picturile murale mayașe de la Ek’Balam, Yucatán, Mexic (620-700 î.Hr.), de exemplu.

1.3 Spectroscopie Raman/Spectroscopie de masă/Cromatografie

O altă tehnică utilizată pe scară largă pentru caracterizarea obiectelor arheologice este spectroscopia Raman. Este potrivită pentru caracterizarea și studiul coloranților anorganici în amestecuri eterogene, coloranți organici și coloranți sintetici moderni. Tehnicile cromatografice de lichide și gaze în combinație cu spectroscopie de masă și detectoare, cum ar fi matrice de fotodiode (PDA), UV/Vis sau fluorescență, pot oferi o imagine completă a compușilor organici prezenți într-o descoperire arheologică.

2 Detectarea culorilor

Culorile din sculpturile/statuile și monumentele antice pot fi detectate optic fără eșantionare prin utilizarea tehnicilor de radiație precum fluorescența ultravioletă (UVF) și tehnicile de etichetare cu iod prin vaporizare (VIL). Cu fotografia UVF pot fi detectați coloranții organici și anorganici; ele absorb radiațiile ultraviolete și emit fluorescență. Din aceasta, coloranții cu proprietăți optice similare, dar compoziții diferite pot fi separați și întregul obiect poate fi caracterizat

VIL este o tehnică recentă utilizată pentru detectarea coloranților sintetici precum albastrul egiptean. Albastrul egiptean, cunoscut și sub numele de silicat de cupru de calciu (CaCuSi 4 O 10 sau CaOCuO (SiO 2 ) 4 ) sau cuprorivait, este considerat a fi primul pigment sintetic. A fost folosit în Egiptul antic.

Principalele culori folosite în antichitate erau roșu, galben, verde, albastru și negru.

2.1 Roșu

Culorile roșii au fost produse prin utilizarea hematitei minerale (Fe 2 O 3 ). Hematita se cristalizează numai în sistemul triunghiular. Nu este roșu, dar apare maro/negru și în unele cazuri doar maro/roșu. Cu toate acestea, atunci când este pulverizată este o pulbere roșie. Cea mai bună calitate în antichitate au fost hematitele persane și spaniole.

Hematita persană obținută din orașul Chourmouzios din Golful Persic conținea 70–75 % Fe 2 O 3 . Este un roșu mai strălucitor decât hematita spaniolă, care conținea 80–85 % Fe 2 O 3 . Culoarea roșie folosită în palatul din Knossos, Creta, Grecia, în perioada minoică (2600–1100 î.Hr.) a fost în principal hematita persană (vezi fig. 2). A fost folosit și în timpurile elenistice (323–31 î.Hr.) și romane (27 î.Hr.–395 d.Hr.).

Un alt tip de roșu cunoscut din cele mai vechi timpuri este sinopia din orașul Sinop din Marea Neagră. Acest ocru avea o calitate rafinată și a fost obținut din peșterile din Limnos, Grecia și Cappadocia (azi Turcia).

Una dintre culorile roșii strălucitoare folosite pentru foc, de exemplu, a fost cinabru sau vermilion (HgS). A fost obținut dintr-un mineral de mercur (nu chiar un mineral, ci un mineraloid lipsit de structură cristalină) după încălzirea repetată cu sulf. Cinabrul se cristalizează într-un sistem triunghiular. A apărut pentru prima dată în monumentele macedonene și se găsește în cantități mici în Pontokerasia și orașul Skra, Kilkis din Grecia. Se găsește și în afara Greciei în multe locuri, dar întotdeauna în cantități mici. Cea mai mare mină și principala sursă de cinabru timp de multe secole a fost Amanten, un oraș din Andalucia, Spania.

Pe lângă cinabru, o culoare roșie intensă este roșul sandaracului. Este o culoare naturală, din sulfura minerală de arsen (As 2 S 2 ), care a fost folosită până în secolul al XIX-lea. În plus, erau cunoscute lacuri roșii de origine organică. În cele din urmă, o culoare roșie sintetică a fost minium sau plumb roșu ( Pb3O4 ) .

2.2 Violet

Movul a fost considerat de la început o culoare blândă și un simbol al zeilor și regilor. A fost cel mai frumos și mai scump colorant din antichitate. Asirienii au înregistrat două feluri de purpuriu: Argamannu/roșu și Takiltu/violet și ambele i-au influențat pe perși. Mai târziu, filozoful grec Aristotel menționează două varietăți de culoare, fenicianul/roșu și violetul.

Violetul din scoici feniciene era cunoscut ca un colorant textil. Eschil, un autor grec antic, menționează că a fost cel mai scump colorant din antichitate.

Culorile violet joacă între albastru și roșu. Au fost obținute din melci de mare. Mai târziu, vopseaua violetă obținută din ele a fost numită și porphyra. Producerea acesteia a fost foarte costisitoare deoarece erau necesare cantități mari de scoici și moluște.

2.3 Galben

A doua culoare cea mai folosită în epoca preistorică antică a fost ocru. În natură, există în mineralul limonit. Este un oxid de fier, dar prezența grupărilor hidroxil în moleculă dă o distribuție diferită a electronilor. Acest lucru duce la o absorbție diferită a luminii și, prin urmare, la culori diferite. Se cristalizează în sistemul rombic. Zone mari de „pământ galben” existau într-o provincie antică foarte aproape de colonia greacă Μarseille din Franța. Limonitul conține 5-20 % oxid de fier hidratat galben, iar restul sunt săruri de silicat de argilă.

O altă culoare galben închis este „Siena”. Se obține din pământ. Numele provine din orașul Siena din Italia, unde a fost găsit. Șofranul și gălbenușul de ou au fost, de asemenea, folosite pentru a produce o culoare galbenă. Galbenul cu lumini roșii este cunoscut sub numele de massicot, care este produs prin încălzirea oxidului de plumb.

2.4 Verde

Malachitul a fost primul pigment verde găsit în vremuri istorice în Egipt, precum și în toate celelalte civilizații. A fost folosit până în jurul anului 1800. Este un mineral de cupru și are culoarea verde recunoscută de la obiectele oxidate din bronz sau cupru. Este o sare dublă de cupru cu formula chimică Cu 2 CO 3 (OH) 2 și cristalizează în sistemul monoclinic. Se găsește adesea împreună cu azurit (Cu 3 (CO 3 ) 2 (OH) 2 ), un mineral de cupru moale, albastru profund. Numele de malachit este de origine greacă și de la planta „moloha” (alba). Astăzi, unele dintre țările care produc malachit sunt Republica Democrată Congo, Rusia, Namibia, Mexic și Statele Unite.

Malachitul a fost înlocuit în 1800 cu coloranți verzi sintetici. Utilizarea caracteristică a malachitului poate fi văzută în decorațiunile Camerei de Malachit a Palatului de Iarnă, Sankt Petersburg; astăzi în Muzeul Ermitaj din Sankt Petersburg, Rusia.

În epoca romană, un pigment verde era produs sintetic prin punerea metalului de cupru în oțet fierbinte, acid acetic. Până în secolul al XIX-lea, verdigris, așa cum era numit acest pigment, a fost cel mai folosit pigment verde în picturi și arhitectură.

2.5 Albastru

O culoare albastră importantă folosită în antichitate era azuritul. Este un mineral de cupru cu formula chimică Cu 3 (CO 3 ) 2 (OH) 2 [18, 19]. Astăzi, azurita se găsește în Australia, sud-vestul Statelor Unite, Mexic, Maroc și Zair.

Din mineralul lapis lazuli s-a obținut ultramarinul albastru. Era prezent doar în Persia. Anionul radical trisulfit din cristal este responsabil pentru culoarea albastru intens.

Se crede că albastrul egiptean (silicat de cupru de calciu (CaCuSi 4 O 10 sau CaOCuO(SiO 2 ) 4 )) a fost descoperit accidental la începutul mileniului al treilea î.Hr. folosit în sticlărie și în principal în smalțul ceramicii. Sticlării egipteni au încercat să coloreze sticla albastră cu săruri de cupru. Din aceasta, a fost creat colorantul albastru unic pe care arheologii l-au găsit în Egipt, Mesopotamia, Creta și Santorini.

Albastrul egiptean se găsește în toate obiectele pictate și colorate din toate descoperirile grecești și romane până în anul 700 d.Hr. După aceea, urme ale acesteia s-au pierdut, deși nu știm de ce. Apare din nou în arheologia secolului al XIX-lea. Au fost analizate mostre de albastru egiptean din secolele al III-lea, al VI-lea și al XIV-lea î.Hr. cu difracție de raze X și absorbanță atomică. Aceste mostre au fost romane din Malta și din vila lui Hadrian din Tivoli, Italia, precum și din Mesopotamia din secolele VII și IX. Analizele tuturor probelor au arătat diferențe în nuanța albastră și în structura cristalină: CuO: 10–21 %, SiO 2 : 5–78 %, CaO: 7–15 %, Na 2 O: 0,1–3,9 %.

Studiile cristalografice au arătat că albastrul egiptean a fost rezultatul reacției celor patru oxizi în stare solidă. Locurile în care au fost găsite obiecte semnificative sunt Knossos din Creta în Grecia, pe insula grecească Santorini/Thera, în Micene lângă Mikines în Grecia și orașul grecesc Tiryns din Peloponez.

2.6 Negru

În 1973, difracția de raze X și analiza fluorescenței au fost efectuate pe coloranții picturilor murale din Knossos din Creta, Grecia și insula grecească Santorini (în mod clasic Thera). S-a descoperit că culoarea neagră este carbonul, cel mai important element chimic care a fost folosit ca și culoare. A fost dobândit din arderea oaselor. Cu toate acestea, cea mai bună culoare neagră a fost derivată din fildeș carbonizat. Negrul a fost, de asemenea, derivat din arderea lemnului.

Cel mai bun cărbune de lemn a fost obținut din lăstari tineri de copaci. Pentru a fi folosit ca culoare, a fost transformat intr-o pudra. Pulberea neagră de bună calitate a fost obținută din sâmburele de piersici și din coajele migdalelor. Analiza de difracție cu raze X a arătat că și manganul este responsabil pentru culoarea neagră sub formă de Mn 3 O 4 și MnO 2 .

2.7 Tempera

O descoperire deosebit de interesantă a fost cea a unui laborator pentru producția de culori în agora antică (un spațiu public central în orașele state grecești antice) a insulei grecești Kos. Clădirea a fost construită în anul 366 î.Hr. A început în perioada romană cu producția de coloranți tehnici. Aceștia sunt coloranți fizici care au fost produși din alte minerale prin încălzire, mai degrabă decât să fie scoși din mine.

În picturile murale din Pompei, în Italia, am găsit, pentru prima dată, un „mediu de legare” amestecat în pigmenții colorați. În fotografia din titlu portretul unei femei, probabil o patriciană, în tempera, găsit la Pompei. Tempera a fost prima tehnologie în care a fost folosit un mediu de legare. Împreună cu frescă (pigmenți amestecați cu apă și folosiți pe un strat subțire de tencuială umed, proaspăt; după uscare, particulele de pigment sunt fixate în tencuială), tempera a fost un mod unic de pictură de mii de ani.

Mediul de legare a fost întotdeauna un polimer. Ca mediu de legare, au fost utilizate albușul de ou (proteină) și guma arabică (polizaharidă, copolimer de galactoză, raminoză, arabinoză și acid glucuronic). Tempera a fost găsită și în decorarea multor carnivore egiptene, de pe pereții mormintelor. Tempera a făcut culorile foarte durabile.

3 Concluzie

Multe piese antice au supraviețuit până astăzi în care se poate vedea culoarea autentică sau pigmenții de culoare folosiți de artist. Exemple sunt cunoscuta „Femeie pariziană” și „Dansatorii de tauri”.

În acestea, se poate vedea clar ocru autentic, hematit, malachit cu carbon în păr și albastru egiptean în îmbrăcăminte. În pictura murală a delfinilor din palatul din Knossos, albastrul nu este, din păcate, autentic. Este un colorant modern de la începutul secolului XX. Impresia optică este însă foarte apropiată de realitate.

Tot astăzi îl pomenim pe Theodor Constantin. A scris romane foarte bune, iar printre ele și ”La miezul nopții va cădea o stea”. Nu am cartea aici, este în București, cred, pe raftul trei al bibliotecii, în partea stângă. Așa că o să văd ecranizarea din anul 1959, ”Secretul Cifrului” în care rolul principal îl joacă inegalabilul Emanoil Petruț, secondat de Mihai Mereuță, când retardat, când diabolic, iar într-un rol episodic apare și Dem Rădulescu, debut și Olga Tudorache foarte tânără și ispititoare. Filmul a fost vizionat în România în anii 60 de peste șase milioane de spectatori. Un film alb-negru, bine făcut, bine regizat, bine jucat, cum se făceau filmele pe timpuri.

Apoi o să recitesc scenariul definitiv la un serial, un serial extraordinar, dar despre care o să mai vorbim, pentru că nu au intrat zilele în sac, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 21 noiembrie 2023

BERBEC Planetele se strâng într-o emisferă a zodiacului, probabil ca să se încălzească și ele. Glumeam, dar ai o zi în care, statistic vorbind, nu ți se întâmplă nimic major, nici bine, nici rău! Mai bine fa-ti ordine in hartii sau in foldere. O sa gasesti ceva ce iti va da o idee grozava! În ceea ce priveşte sănătatea stelele te averizează că bei prea puţine lichide. Nu uita că o apă de bună calitate este cheia sănătăţii şi a unei vieţi lungi. Nu lăsa pe nimeni, chiar bine intenţionat, să facă pe mediatorul în problemele tale sentimentale sau familiale.

TAUR Conjunctura îţi indică să nu te repezi, pentru ca lucrurile se pot lămuri singure. Veştile pe care le primeşti, prin mobil, din presa, sau reţele sociale, nu sunt cele mai bune. Ai răbdare! Totul pare perfect, dar vai, ţine numai o zi! Trebuie să iei măsuri – planifică-ţi timpul în aşa fel încât să ai mai mult timp liber. Chiar dacă ai nevoie de mai mulţi bani (cine nu are ?) nu-ţi sacrifica pasiunile tale şi micile plăceri pe altarul viţelului de aur, care viţel este probabil unul dintre cozodiacalii tăi!

GEMENI Trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel. Domeniul emoţional este astăzi bine aspectat. Nu eşti prea vesel azi, de aceea e bine să-ţi faci de lucru prin oraş, să te plimbi, poate faci ceva ordine prin haine, în orice caz să nu stai fără să faci ceva, să nu laşi furtunoasele gânduri să te cuprindă şi să te conducă – pâna seara iţi vei reveni. Cu Mercur, patronul tău cosmic, bine aspectat ai parte de o veste bună care te poate ajuta în viitor să câştigi mai mulţi bani. Poate…

RAC Ceva neprevăzut. Trebuie să lucrezi ceva pentru serviciu, în plus, sau ceva de rezolvat urgent pentru familie. Spre seară constați că marțea, trei ceasuri rele, nu se aplică în cazul tău! Stagnezi pe o pozitie profesionala care nu prea se potriveste cu visele tale. Cu mai multa tenacitate si noroc poți sa ajungi unde iti doreai. Dar trebuie să-ţi faci un plan, o strategie, pentru Numele Lui Dumnezeu! Nu mai aştepta să trecă timpul, nu te mai mulţumi cu puţin, cu firimituri de pe jos. Începe chiar de astăzi.

LEU Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, considerându-te, pe undeva, liderul grupului şi aşteptînd iniţiative din partea ta. Astăzi evită noul şi mulţumeşte-te cu soluţiile verificate. Analizeaza bine şi vei vedea ca este o situatie obiectiva. Trebuie să redescoperi şi să te apropii de dorinţele şi nevoile tale originare, de nucleul motivaţiilor tale. Vei descoperi ce departe te-a dus valul vieţii de ceea ce îţi doreai tu de fapt. Nu ar fi rău să găseşti o cale de apropiere dintre ceea ce trebuia să fie şi ceea ce este în prezent. Ziua de astăzi îţi este favorabilă în domeniul profesional.

FECIOARĂ Ai nevoie de mai multă mişcare, de mai mult sport, dar trebuie să eviţi mişcările bruşte. Atenție la coloană, nu ridica obiecte grele! Și un sfat: nu trebuie să stai ore întregi sub duş! Program plăcut pe seară, poate la un film nou. Semn mare de evenimente ciudate, care parcă vin din întuneric. Sau de comploturi, bârfe şi intrigi. Simţi o oarecare insecuritate sentimentală. Strânge-i pe toţi ai tăi în jurul tău şi laudă-i şi spune-le vorbe bune – au nevoie de asta, chiar dacă munceşti mult şi eşti ocupat.

BALANŢĂ Dragostea este pozitiv influenţată, la fel şi carisma proprie a nativilor din zodie. Profită de bunătatea stelelor, dar fără sa exagerezi. Mai ales nu promite, marea cu sarea, nimănui, nimic! Nu pierde timpul! Timpul trece, copiii cresc, oamenii se ofilesc, iată, momentul a trecut şi zgura parerilor de rau se adună în inimă. Evită perioada aceasta de timp, mai ales în cursul dimineţii, să dai sau să iei bani cu împrumut, sau să faci operaţiuni financiare importante. Dar, neapărat, neapărat, fă mai multă mişcare!

SCORPION Ziua este perfectă pentru finalizarea unor proiecte profesionale, sau personale. Trebuie, numai, să te concentrezi foarte bine, ai o mare putere de focalizare, pe termen scurt, însă. O anumită rutina se cere în profesie sau meserie şi se numeşte metodă, dar, atenţie, în dragoste trebuie sa aduci mereu ceva nou, ca să-i intreţii mereu flacăra! Trebuie, astăzi, să-ţi cauţi cu grijă cuvintele!

SĂGETĂTOR Nu lua în considerare bârfele şi intrigile, în sensul să nu reacţionezi în niciun fel, imediat. Dar verifică-le cu multă grijă! O zi bună în ceea ce priveşte domeniul relaţiilor umane. Păstrează-ţi zâmbetul pe buze, ciripeşte în continuare bârfe mondene şi vei fi cel mai apreciat. Nu te băga in discuţii serioase care privesc bani sau interesul altora. O zi bună. Poţi să-ţi iei o recuperare sau pur şi simplu te simţi foarte bine după orele de program. Concentrează-te azi pe relaţiile tale sentimentale. Foloseşte cu isteţime resursele pe care le ai.

CAPRICORN Fă-ţi stereotipuri de exprimare! Nu ești spontan și nu știi să dai replici, așa că pregătește-te din timp, fă-ți scenarii. Deseori are dreptate cel bun de gură, nu cel care spune adevărul. Cu obstacole, sau fără, daca stai acasă şi trebăluieşti este o zi excelentă, dacă nu – este la fel de bună in realizări şi în afirmarea ta la serviciu. Cu toate că nu prea ai bani, visele tale de mărire şi de imbogăţire nu-ţi dau pace. Continuă, norocul ajută pe cei îndrăzneţi! Ţi-ai programat din timp ziua aceasta pentru cumpăraturi în oraş, dar iata ceva neaşteptat te face să-ţi schimbi planurile. Este, totuşi, o veste bună!

VĂRSĂTOR Reuşeşti să cazi de acord şi să închei o alianţă cu cineva din jurul tău, la birou, sau acasă. Încrederea caracteristică zodiei te face să crezi că e în avantajul tău. Oare chiar aşa să fie? Stelele favorizează o seara relaxantă şi odihnitoare pe care o meriţi. Dupa cum spune inteleptul, la un prieten trebuie sa gaseşti aprobarea faptelor tale, dar si un sfat adevarat, un pahar de apă şi o carte buna! Aşa că te poţi duce în vizită la un prieten. Astăzi nu trebuie sa forţezi lămurirea unor situaţii, deoarece atuul pe care te bazezi deseori, intuiţia şi inspiraţia, nu te ajută prea mult.

PEŞTI Controlează-ți izbucnirile sentimentale şi instabilitatea emoţională şi amână orice nu îţi face plăcere. Dar, fii atent, oportunităţile abundă. Primeşti o veste care îţi confirmă o bănuiala. Iţi place viaţa senină şi senzuală. Inconjoară-te de lucruri placute, nu îţi trebuie mulţi bani, ci doar mult bun gust. Stelele si conjunctura astrologica te avantajeaza astazi, protejandu-te eficace impotriva atacurilor dusmanilor stiuti si nestiuti. Astazi trebuie sa eviti asumarea de angajamente si responsabilitati pe termen lung, sa nu faci promisiuni gen pielea ursului din pădure – pe care apoi o să le regreţi.