Horoscopul lui Dom’ Profesor 21 august 2024. Oceanele de pe Marte

21 august

Pe 21 august s-au născut Kenny Rogers, Count Basie, arhiducele Rudolf, Ilinca Tomoroveanu, Jean Constantin, Paul Călinescu, Toma Caragiu, Constanţa Dogeanu, Eugen Frunză.

"Evenimentul Zilei" din ziua de 21 august 1911 a fost că cea mai scumpă şi celebră pictură din lume a fost furată.

Probabil că aţi ghicit, este vorba de capodopera lui Leonardo da Vinci, "Mona Lisa", Gioconda, furată din Muzeul Louvre de la Paris.

Timp de doi ani de zile poliţiile europene şi americane au căutat degeaba. Atunci s-a cristalizat ideea unei poliţii interstatale, a Interpolului.

Toată lumea plângea pierderea ireparabilă, când deodată, bucurie!

Exact la doi ani, tot pe 21 august, un om de artă din Florenţa, Alfredo Geri, proprietar de galerii de artă, primeşte o scrisoare ponosită. "Alt artist care cere ajutor!" s-a gândit italianul.

A lăsat scrisoarea câteva ore, a mâncat, a citit ziarele. Dar ceva nu-i dădea pace, scrisoarea îl obseda. A luat un coupe papier de argint şi cu toată comoditatea şi-a turnat un pahar de vin, apoi a început să citească alene scrisoarea. În momentul următor s-a înecat cu vinul, ochii i-au ieşit din orbite şi a început să urle ca un apucat, după şofer, maşină, poliţie, carabinieri, sfinţi şi multe altele...

Scrisoarea era semnată de un anume Vicenzo Peruggia, zugrav de meserie care afirma că este în posesia Giocondei, pe care o furase din Paris din motive patriotice, ca s-o înapoieze ţării-mamă!

Din acest punct sunt mai multe versiuni ale istoriei. Vicenzo nu prea a făcut închisoare, ba a devenit chiar un erou naţional. Cert este că Gioconda a făcut un turneu triumfal în Italia până a fost returnată francezilor.

Adevărul istoric este că Gioconda a fost făcută cadou de bătrânul Leonardo da Vinci, protectorului său, regele Franţei, Francisc I. Dar, în Italia, în popor, circula varianta naționalistă cum că Gioconda fusese furată de Napoleon Bonaparte dintr-un muzeu din Florența. Până și celebra jurnalistă Oriana Fallaci era convinsă de acest lucru.

Legenda spune că Leonardo da Vinci era un om aspru şi pretenţios, cum îi stă bine unui geniu. Mai mult, nu era deloc galant cu doamnele şi cu puternicii vremii, îi mirosea gura a usturoi şi puţea a transpiraţie. Nu avea prieteni, iar pe puţinii pictori care îndrăzneau să-i ceară sfatul îi trata cu un cinism grosolan.

Ultimii ani ai vieţii, marele Leonardo i-a petrecut sub protecţia regelui Franţei, Francisc I. Într-o zi, puternicul suveran i-a făcut o vizită protejatului său, la micul castelul Clos-Luce, pe care i-l dăruise.

Leonardo era foarte gras şi abia mai putea să părăsescă patul la cei 67 de ani ai săi. Îl ajuta unul dintre credincioşii săi ucenici, Francesco Melzi, care, cu toată batjocura şi ironiile neîncetate rămăsese lângă genialul maestru.

Tânărul rege observă cu uimire două tablouri minunate, terminate, care stăteau totuşi pe şevalet: era vorba de “Mona Lisa” şi de “Sf. Ioan Botezătorul”.

“De ce un om care pictează astfel nu este nemăsurat de bogat şi înconjurat de prieteni?” a întrebat Francisc I. “Pentru că, bunul meu rege, nu are curajul să fie bogat. Toţi îmi spuneţi că sunt sărac! Dar niciodată nu am vrut să am mai mult decît posed!” a spus Leonardo arătînd spre măiastrele pînze.

"Iar în marea mea bogăţie pot să vă fac cadou, Majestate, pe fata asta frumosa", a spus Leonardo arătând spre Giocondă.

”Ca prieten îl am pe măgarul ăsta”, adăugă Leonardo arătînd spre Melzi, ”pe care până la urmă o să-l învăţ să picteze, după cum Caligula şi-a făcut calul senator!”.

Se pare că este mult, mult mai uşor să furi o capodoperă decât să o pictezi!

O menţiune specială despre marele artist Toma Caragiu, pe care-l pomenim astăzi! Nu ştiu de ce, dar mereu mi-l amintesc, mereu şi mereu, jucând în "Threepenny Opera" în regia celebrului Liviu Ciulei, alături de Margareta Pâslaru, Clody Bertola, Victor Rebengiuc, Rodica Tapalaga, George Măruţă şi alţii, pe care nu mi-i amintesc acum. Am văzut piesa lui Brecht, musicalul, de unsprezece ori! De fiecare dată era altceva, altă şotie, altă interpretare, alte insinuări politice. Actorii erau, la acea vreme, dizidenţii de serviciu, care duceau vorba, de pe scenă în sală, cu multe înţelesuri... sau, aveau voie?

"Rechinul poartă dinţii, drept în faţă, de temut..." Cu tot respectul, nu mai sunt în ziua de astăzi actori de talia lui Tomiţă! Oare există pe undeva înregistrarea ”Operei de Trei Parale”?

Să mă ierţi, Florine, prietene, pe tine te-au blestemat fetele frumoase să trăieşti veşnic, aşa că tu ieşi din comparaţie, eşti nemuritor din viaţă!

Dar despre altceva doaream să vă informez. Iată:

Oceane de apă pe Marte, adânc, în subteran?

Probabil că Marte avea apă lichidă la suprafața sa cu miliarde de ani în urmă. Dar apa lui Marte a dispărut în timp, lăsând planeta rece și uscată. Unde s-a dus apa lui Marte?

Ar putea apă să se afle acum sub suprafața lui Marte? O nouă cercetare de la Instituția Scripps de Oceanografie – bazată pe date de la modulul marțian InSight al NASA – sugerează această posibilitate.

Apa subterană a lui Marte ar putea fi suficientă pentru a forma un ocean global, spun acești oameni de știință, dacă ar fi la suprafață.

Oceane de apă pe Marte, sub scoarță?

Există ample dovezi pentru apa lichidă pe Marte acum câteva miliarde de ani. Dar Marte de astăzi este un deșert înghețat. Unde s-a dus apa? Un nou studiu, condus de Vashan Wright , geofizician la Instituția Scripps de Oceanografie din UC San Diego, oferă dovezi potențiale ale apei – o mulțime din ea – adânc sub suprafață, în crustă. Descoperirile se bazează pe date din misiunea InSight a NASA, acum dispărută. Cercetătorii au spus , pe 12 august 2024, că crusta medie a lui Marte ar putea fi saturată cu apă, suficient pentru a forma un ocean global dacă acea apă ar fi la suprafață.

Cercetătorii și-au publicat studiul evaluat de colegi în Proceedings of the National Academy of Sciences pe 12 august 2024.

Wright a postat știrea pe X pe 12 august.

Apa de pe Marte se poate afla în subteran

Marte avea râuri, lacuri și posibil chiar oceane. Dar, cu miliarde de ani în urmă, planeta și-a pierdut toată apa de suprafață. Suprafața lui Marte a devenit uscată, rece și inospitalieră. Oamenii de știință au venit cu ipoteze despre unde s-a dus toată apa. Există dovezi că o parte din ea a scăpat în spațiu. Dar o mare parte din ea s-ar putea, de asemenea, să se fi infiltrat pur și simplu în subteran. Noile descoperiri – dacă sunt confirmate – ar părea să valideze această posibilitate. După cum se arată în lucrare :

”Volume mari de apă lichidă au existat tranzitoriu pe suprafața lui Marte urmă cu mai bine de trei miliarde de ani. Se presupune că o mare parte din această apă a fost sechestrată în subsol sau pierdută în spațiu.”

În noul studiu se spune că cea mai mare parte a apei lui Marte este încă sub scoarța lui Marte astăzi și este lichidă , nu doar gheață. Știm deja de depozite extinse de gheață atât la suprafață, la poli, cât și sub suprafață. Acest studiu, totuși, se concentrează pe crusta medie, mai adânc decât acolo unde se află depozitele de gheață. Adâncimea este între 7 și 13 mile (11 până la 20 km). Datele au venit de la modulul marțian InSight al NASA, care a studiat interiorul marțian: crusta, mantaua și miezul. Aceste date, împreună cu datele de la roverele Marte, îi ajută pe oamenii de știință să înțeleagă cum a evoluat Marte, câtă apă a avut cândva și câtă apă mai poate exista. Wright a spus :

”Înțelegerea ciclului apei marțiane este esențială pentru înțelegerea evoluției climei, a suprafeței și a interiorului. Un punct de plecare util este să identifici unde este apă și cât de multă este acolo.”

Studiul a estimat că există suficientă apă pentru a umple un ocean la nivelul întregii planete la aproximativ 1 milă (1,6 km) adâncime.

Apă lichidă cea mai probabilă explicație

InSight și-a încheiat misiunea în decembrie 2022, după ce prea mult praf a privat în cele din urmă landerul alimentat cu energie solară de suficientă putere. Dar în cei patru ani în care a funcționat, a colectat cantități enorme de date despre interiorul lui Marte. Aceasta a inclus detectarea a mii de cutremure, echivalentul cutremurelor de pe planeta noastră.

Măsurând vitezele cu care undele seismice se mișcă sub suprafață, oamenii de știință pot determina ce tipuri de roci, gheață sau alte materiale sunt prezente. Echipa de cercetare a folosit un model bazat pe o teorie matematică a fizicii rocilor. Rezultatul? cercetătorii au stabilit că prezența apei lichide în crustă a explicat cel mai probabil datele de la InSight. Ziarul spunea:

O crustă mijlocie compusă din roci magmatice fracturate saturate cu apă lichidă explică cel mai bine datele existente. Rezultatele noastre au implicații pentru înțelegerea ciclului apei lui Marte, determinarea destinelor apei de suprafață din trecut, căutarea vieții trecute sau existente și evaluarea utilizării resurselor in situ pentru misiuni viitoare. În timp ce datele disponibile sunt cel mai bine explicate printr-o crustă mijlocie saturată de apă, rezultatele noastre evidențiază valoarea măsurătorilor geofizice și constrângerile mai bune asupra mineralogiei și compoziției scoarței lui Marte.

Temperaturi mai calde adânc în crustă

În timp ce depozitele de gheață sunt frecvente în apropierea suprafeței lui Marte, potențiala apă lichidă este mai adânc, în mijlocul scoarței, unde temperaturile sunt mai calde. Lucrarea spunea:

Apa lichidă din porii crustei mijlocii necesită, de asemenea, o permeabilitate suficient de mare și temperaturi suficient de calde în scoarța de mică adâncime pentru a permite schimbul între suprafață și adâncimi mai mari.

Cercetătorii postulează chiar că ar trebui să existe mai multă apă în zona crustei mijlocii decât cantitățile propuse pentru a fi umplut ipotezele oceane antice marțiane. Asta e multă apă!

O fereastră către trecutul lui Marte și o posibilă casă pentru viață

Dacă într-adevăr există o valoare de apă de dimensiunea unui ocean în interiorul lui Marte, atunci asta oferă indicii fascinante despre trecutul planetei. Coautorul Michael Manga de la UC Berkeley a spus:

”Stabilirea faptului că există un rezervor mare de apă lichidă oferă o fereastră asupra cum a fost sau ar putea fi clima. Și apa este necesară vieții așa cum o cunoaștem. Nu văd de ce (lacul de acumulare subteran) nu este un mediu locuibil . Cu siguranță este adevărat pe Pământ; minele adânci, adânci, găzduiesc viață, fundul oceanului găzduiește viață. Nu am găsit nicio dovadă pentru viața pe Marte, dar cel puțin am identificat un loc care ar trebui, în principiu, să poată susține viața.”

Articolul, apărut în EarthSky sub semnătura lui Paul Scott Anderson, mi-a reamintit de o teorie a conspirației, reluată în subiectul mai multor romane SF. Astfel, omenirea ar proveni de pe Marte. Acum câteva miliarde de ani Marte ar fi fost o planetă plină de viață, iar omenirea ar fi apărut acolo. Dar ca și acum, umanitatea a poluat planeta până la distrugere, așa că, cine a putut, a ”emigrat” pe Terra, o planetă mai tânără și mai aproape de Soare.

Umanitatea, foarte redusă ca număr a degenerat până la primate, în condițiile dificile ale Terrei. O ramură a evoluat totuși, până la Homo Sapiens. Așa s-ar explica de ce diferența dintre oameni și primatele superioare este de numai 1% ADN. Au același strămoș! Și ar mai explica ceva. De ce umanitatea are nevoie de ochelari de soare. De pe Marte, Soarele nu era așa de strălucitor, ochii noștri, unul dintre cele mai sofisticate organe, au fost programați pentru luminozitatea de pe Marte, de aceea pe Pământ, mai aproape de Soare, avem nevoie să ne protejăm ochii.

Și o precizare, pentru cei interesați. Denumirile de Luna Albastră, a Sturionilor, a Vânătorilor etc etc sunt pur și simplu ”fake news” nu există așa ceva în astrologie, sau astronomie. Poate o influență îndepărtată a pieilor-roșii, a nativilor, politic corect, dar care nu au avut o astrologie, șamanismul este foarte bine subliniat, la ei, însă. Prostii jurnalistice americănicoase… mai sunt multe asemenea ”fake news”?

Bună întrebare! Însă nimeni nu o să vă întrebe dacă mâine este o altă zi, este singura speranță certă, mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 21 august 2024

BERBEC Urmărește situațiile cu atenție, ți se pot prezenta oportunități și propuneri. În muncă și în viața personală. Nu spune imediat da, sau nu. Precizează că o să dai un răspuns peste trei zile, trebuie să te gândești! Fii pragmatic. Analizează cu atenţie şi dă curs deciziilor profitabile. Dimineaţa ai o problema cu o factură. Cel mai probabil nu ai bani să o achiţi. Nicio problemă, pune-o lângă celelalte neachitate!

TAUR Dimineaţa trebuie să-ți păstrezi calmul și sângele rece. Evenimente neplăcute sau oameni fără minte, sau numai stupizi, te pot atrage în discuţii fără sens şi finalitate. Pierzi timpul! Oricum, ştii că ai alergie la prostie, aşa că nu intra în discuţii inutile. Lumea este aşa cum este şi nu o s-o faci tu mai bună, sau, mai inteligentă. Vorba veche spune că cel mai deştept cedează. Sigur, este doar un proverb.

GEMENI Trebuie să-ți concentrezi atenţia pe obiective care pot să-ţi aducă profituri, sau satisfacţii profesionale. Nu prea eşti captivat de prezent, dar ai o bună capacitate să vezi lucrurile în perspectivă. Astăzi aspectele generale ale horoscopului tău arată că preocuparea ta majoră este să menţii status quo - poate este vorba de o situaţie, sau o pozitie actuală, care te avantajează.

RAC Aspectele bune ale Lunii, patroana ta, te fac să ai o atitudine inspirată. Dar şi mai rebelă. Astăzi ţinteşti către obţinerea de mai multă libertate, la serviciu, acasă, sau într-o relaţie. Este o perioadă foarte prielnică studiului şi creaţiei. Păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii sau cu cei dragi. Fii la obiect în ceea ce afirmi. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce.

LEU La serviciu încearcă să-ţi păstrezi calmul şi dacă întâlneşti probleme nerezolvabile, nu ai altă soluţie, decât să amâni pentru o zi mai bună. Însă, nu lasa situaţia să degenereze, să te depăşească. Câştiguri mici, dar suficiente - împărţite cu membrii familiei, sau, cu prietenii. Eşti într-o perioadă de emulaţie şi avînt. Profita şi realizeaza ceva material, finalizeaza un proiect.

FECIOARĂ Conjunctura arată că astăzi poţi coopera foarte bine cu semnele de aer şi foc, dar este mai bine să te ții departe de semnele de apă și pământ. În special ferește-te de Scorpioni și Tauri! Nu te lăsa impresionat de ceea ce se discută. Investeşte în relaţii de afaceri şi în dragoste. Pentru un procent dintre Fecioare: o ocazie de parvenire socială îţi iese în cale, sau o oportunitate profesională. Nu este obligatoriu să o ratezi, ca deobicei!

BALANŢĂ Mai multă atenţie! Atât în ceea ce priveşte relaţiile tale de la serviciu, muncă, dar şi grija pe care trebuie s-o acorzi sănătății tale, întreținerii corpului tău! Nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate prea tumultoasă poate face să nu obţi rezultatul dorit. Invață sa te relaxezi, să te odihnești, sa-ti „incarci bateriile”. Inconjoara-te de lucruri frumoase si de oameni plăcuți.

SCORPION Astăzi dă curs impulsului sufletului. De fapt ştii foarte bine ce-i de făcut, trebuie să aștepți doar momentul potrivit! Până atunci trebuie să-ți optimizezi efortul și să-ți cruți resursele! Mercur, din Gemeni, iti aduce o oportunitate neşteptată. Nu te grăbi, dar nici nu refuza! O atitudine inteligentă poate aduce mai multe informaţii la suprafaţă, aşa încât decizia ta să fie justă.

SĂGETĂTOR O zi obositoare, mai ales prin aglomerarea lucrurilor de făcut. Dar, o seară plăcută cu cei dragi, la cină, cu planuri şi proiecte de viitor, cu siguranţă despre proiecte care să ducă la îmbunătățirea calității vieții! Te simti mai tot timpul obosit si plictisit, poate fi și o astenie de primăvară. Nimic din ce a fost, nu mai este! Dar amintirea lucrurilor bine făcute şi a trăirilor puternice nu te părăseşte. Ai un prilej sa refaci miracolul.

CAPRICORN Contrar obiceiului tău, astăzi eşti dispus să rişti. Fie că e vorba de domeniul profesional, fie de cel sentimental. Dar, pentru că te consumi mult, ai nevoie de relaxare, poate de ceva distracție! Lasă totul în urma ta, spune conjunctura complexă, greu de urmărit, greu de interpretat, începe să trăieşti cu adevărat şi transformă-ţi pasiunea în profesie. Pentru că tu nu poţi să faci ceva bine, dacă nu-ţi place cu adevărat!

VĂRSĂTOR Vorbeşte mai puţin şi ascultă mai mult, astăzi colegii de muncă îţi pot cere ajutorul. Eşti, din punct de vedere emoţional, sensibil. Atenţie la discuţiile în contradictoriu cu persoanele apropiate. Dacă vrei să găseşti o căsuţă şic, sau un apartament pe cinste, acum este momentul. Esti avantajat în tot ce tine de afaceri imobiliare, sau de speculatii cu terenuri. Nu este o perioada foarte favorabila calatoriilor sau schimbarilor majore, în meserie, sau profesie. Pe seară, stai acasă, este mai sigur!

PEŞTI Astăzi ai mai multă imaginaţie şi acest lucru te ajută să rezolvi unele situaţii. Conjunctura arată că poți avea unele idei originale, sau nu, dar care pot deveni foarte utile, folositoare. Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. Lasă orice decizie privind locul de muncă pentru mai târziu. Relaţiile de serviciu se ameliorează lent, dar sigur, pentru cei care au avut o oarecare “răceală” la locul de muncă.