Horoscopul lui Dom’ Profesor – 20 noiembrie 2023. Horoscop 2024. Zodiile de Pământ

20 noiembrie

Pe 20 noiembrie s-au născut Benoit Mandelbrot, Robert F. Kennedy, Selma Lagerlof, Alistair Cooke, Aleksei Batalov, Bo Derek, Maia Pliseţkaia, Dinu Pillat, Mihai Beniuc, Grigore Ilisei, Tudor Postolache.

Pe 20 noiembrie, în calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii Grigore Decapolitul, Dasie, Proclu. Este Înainteprăznuirea intrării în Biserică a Maicii Domnului.

Tradiţional, pe 20 noiembrie, în „Kalendar”, este Ajunul Ovidenii, sau Vovidenii. Iarăşi trei zile de sărbătoare de tip dacic, centrate pe ziua de mâine, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului.

„Tot într-o zi de Ovidenii s-a născut Domnul Hristos. Deci zic că cerul se deschide şi vitele vorbesc. În seara de Ovidenii se noroceşte anul ce va să vie. Dacă pe cer sunt stele şi e senin, frumos, anul va fi rău, iar dacă va fi ninsoare, lapoviţă, un ger sec, sau promoroacă, anul va fi bun. Se pune într-o strachină apă la privegheat. De strachină se lipeşte o lumânare aprinsă. De cu seară oamenii fac o sută de mătănii, la mizul nopţii altă sută şi în zorii zilei alta. Această apă privegheată este de mare ajutor, pentru sănătatea trupului şi pentru adăpost împotriva răutăţii omeneşti.” (Pamfile, Olteanu)

În această noapte pot fi văzute flăcările albastre ale banilor îngropaţi. (Chicet, Speranția)

O sărbătoare veche, importantă, tot de trei zile, geto-dacică, care pregătea Anul Nou dacic.

Continui, de luni, cu Horoscopul 2024. De data aceasta Zodiile de Pământ: Taur, Fecioară și Capricorn.

Taur (20 aprilie — 20 mai): Horoscop 2024

Prezentare generală:

În 2024, Taurul, semnul ferm și pământesc al zodiacului, poate anticipa un an de creștere constantă și stabilitate. Anul 2024 aduce oportunități de consolidare a fundațiilor existente și de a pune bazele unui succes de lungă durată. Determinarea dumneavoastră înnăscută și abordarea practică vă vor fi de folos în timp ce navigați prin evenimentele anului.

Carieră și finanțe:

Taur, calea ta de carieră devine mai clară în 2024. S-ar putea să ți se prezinte oportunități de avansare profesională sau o schimbare în direcția ta de carieră. Din punct de vedere financiar, natura dumneavoastră prudentă vă va ajuta să faceți investiții înțelepte și să vă asigurați viitorul financiar.

Dragoste și relații:

Anul acesta, Taur, relațiile tale sunt în centrul atenției. Dacă sunteți într-un parteneriat angajat, veți experimenta o intimitate emoțională și armonie sporită. Persoanele singure din Taur pot găsi dragoste de durată cu cineva care le împărtășește valorile și dorințele de stabilitate.

Sănătate și bunăstare:

Sănătatea dumneavoastră fizică este o prioritate de top în 2024. Faceți efort pentru a menține un stil de viață echilibrat prin exerciții fizice regulate și o dietă sănătoasă. Practicile de mindfulness, cum ar fi meditația, vă pot ajuta să gestionați eficient stresul.

Călătorie și aventură:

Deși s-ar putea să nu fii cel mai spontan semn, 2024 te încurajează să explorezi noi orizonturi și să-ți răsfeți latura aventuroasă. Luați în considerare să planificați câteva excursii bine gândite pentru a vă extinde perspectiva și pentru a crea amintiri de durată.

Creștere personală:

Taur, anul acesta va oferi oportunități de creștere personală și de auto-îmbunătățire. Acceptați schimbarea și fiți deschis pentru a învăța din experiențe noi. Depășirea rezistenței tale naturale la schimbare va duce la creștere personală și orizonturi extinse.

Date importante:

1 aprilie: Apare o oportunitate de carieră cu potențial pe termen lung.

10 iulie: O relație romantică se adâncește, sau începe una nouă.

22 octombrie: Câștigurile financiare și investițiile dau roade.

18 decembrie: O revelație personală semnificativă duce la creșterea personală.

Fecioară (23 august — 22 septembrie): Horoscop 2024

Prezentare generală:

Pentru Fecioara, semnul practic și orientat spre detalii al zodiacului, 2024 este un an al rafinamentului, al creșterii personale și al productivității. Anul acesta te încurajează să-ți folosești abilitățile analitice pentru a crea schimbări pozitive în diferite aspecte ale vieții tale.

Carieră și finanțe:

Fecioară, cariera ta ocupă primul loc în 2024. Atenția ta pentru detalii și dedicarea vor fi recunoscute și răsplătite. Caută oportunități de a-ți asuma noi responsabilități sau proiecte care se aliniază cu valorile tale. Din punct de vedere financiar, bugetarea atentă și deciziile de investiții vor duce la stabilitate și la câștiguri potențiale.

Iubire și relații:

În problemele inimii, Fecioara, 2024 subliniază importanța comunicării și înțelegerii. Lucrează la aprofundarea conexiunilor tale emoționale cu cei dragi. Fecioarele singure pot găsi relații semnificative prin interese și hobby-uri comune.

Sănătate și bunăstare:

Anul acesta, acordați prioritate sănătății dumneavoastră fizice și mentale. Stabilirea unei rutine consecvente de auto-îngrijire, inclusiv exerciții fizice și gestionarea stresului, vă va îmbunătăți starea generală de bine. Mențineți un echilibru între muncă și relaxare pentru a evita epuizarea.

Călătorii și aventură:

Fecioara, 2024 oferă oportunități de călătorie și explorare, mai ales dacă încorporezi elemente de învățare sau dezvoltare personală în călătoriile tale. Luați în considerare excursii sau aventuri educaționale care se aliniază cu natura dvs. practică.

Creștere personală:

Creșterea personală este o temă centrală pentru Fecioara în 2024. Îmbrățișează-ți abilitățile analitice pentru a identifica zonele de îmbunătățire din viața ta. Auto-reflecția și dorința de adaptare vor duce la o dezvoltare personală semnificativă.

Date cheie:

25 ianuarie: Câștiguri financiare din investiții înțelepte.

20 februarie: Un moment transformator în călătoria ta de dezvoltare personală.

10 septembrie: O oportunitate de carieră care se aliniază cu valorile tale.

14 noiembrie: O descoperire în relațiile personale printr-o comunicare îmbunătățită.

Capricorn (22 decembrie — 19 ianuarie): Horoscop 2024

Prezentare generală:

Pentru Capricorn, semnul disciplinat și ambițios al zodiacului, 2024 este un an de determinare concentrată, avansare în carieră și succes personal. Anul acesta te încurajează să-ți folosești impulsul natural și abilitățile de organizare pentru a urca noi culmi și a-ți atinge obiectivele.

Carieră și finanțe:

Capricorn, cariera ta ocupă centrul atenției în 2024. Așteaptă-te la oportunități de avansare și recunoaștere, în special în roluri care necesită abilități practice și de conducere. Din punct de vedere financiar, abordarea dumneavoastră disciplinată a bugetului și a investițiilor va duce la stabilitate și creștere financiară.

Dragoste și relații:

În problemele inimii, Capricornul, 2024 subliniază importanța încrederii și a angajamentului în relații. Loialitatea și fiabilitatea ta vor fi punctele tale forte în întreținerea legăturilor de durată. Capricornii singuri pot găsi dragoste cu cineva care le împărtășește valorile și ambițiile.

Sănătate și bunăstare:

Prioritizează-ți bunăstarea fizică și mentală în acest an. Mențineți o rutină de fitness structurată și implicați-vă în practici de relaxare pentru a gestiona eficient stresul. Echilibrează munca cu timpul liber pentru a asigura sănătatea generală.

Călătorii și aventură:

Anul acesta oferă oportunități de călătorie și aventuri care se aliniază obiectivelor și ambițiilor tale. Luați în considerare destinațiile care oferă atât relaxare, cât și creștere personală. Planificați călătorii care oferă un sentiment de realizare.

Creștere personală:

Creșterea personală este o temă centrală pentru Capricorn în 2024. Continuați să vă stabiliți și să urmăriți obiective ambițioase, atât pe plan personal, cât și profesional. Îmbrățișează schimbarea și noile provocări ca oportunități de auto-îmbunătățire și avansare.

Date cheie:

5 ianuarie: O oportunitate de carieră care se aliniază ambițiilor tale.

15 aprilie: O descoperire în relațiile personale prin încredere și angajament.

1 iulie: Câștiguri financiare prin investiții atente.

12 septembrie: Un moment de transformare în călătoria ta de dezvoltare personală.

Anul 2024 pare un an cumsecade, după cum spun stelele. Începe bine, creștinește, de luni și este un an bisect, februarie are 29 de zile. De duminică încep doar două luni, septembrie și decembrie. De aceea au, vineri, 13. V-aș sfătui să nu cumpărați calendare, cu atât mai mult să le folosiți, pe cele care încep săptămâna de duminică. De ce? Să vă spun că anumite secte consideră acest tip de calendare, care încep săptămâna duminica, ca fiind calendarele diavolului. Superstiție, sau nu, în familia mea de când mă știu, nu au existat calendare care începeau săptămâna, duminică. Cei care se declară creștini, în România cică ar fi 87%, ar trebui să știe că Domnul a muncit șase zile și APOI s-a odihnit o zi, duminica. Deci o săptămână normală, creștinească, începe de luni și se termină duminică.

Aş avea multe să vă mai spun, dar timpul nu îmi ajunge, am o problemă de rezolvat în pustnicia mea, mai complicată decât fractalii lui Mandelbrot, matematicianul americano-franco-polonez pe care-l pomenim astăzi. Vedeți solitudinea și sărăcia dă dimensiuni titanice unui fapt mărunt, altfel. Da, sunt sărac, pentru că nu am furat, cu toate că am muncit o viață și continui să muncesc, dar nimeni nu se îmbogățește numai din muncă, de aceea nu pot să vă dăruiesc decât sfaturile mele, experiența mea, amintirile și poveștile mele… mâine, mereu mâine, sperând din tot sufletul că este o nouă zi, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 20 noiembrie 2023

BERBEC Astăzi este necesar să lămurești aspectele juridice, detaliile contractuale de muncă şi cele legale ale posesiunilor tale. Fii prudent în tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare. Rezervă, în zona sau domeniul în care ai decizie, ziua numai activităţilor de rutină. În ceea ce priveşte relaţiile sentimentale astăzi, luni, ai nevoie mai mult decât oricând, sigur, în săptămâna aceasta, de sprijinul partenerului(ei). Eşti într-o perioadă sensibilă şi de aceea trebuie să te bazezi pe oamenii pe care îi iubeşti.

TAUR Nu pune căruţa înaintea boilor, ai răbdare, nu te repezi! O veste primită spre sfârşitul zilei te face să speri, dar aşteaptă confirmarea! Totuşi, stelele spun că s-ar putea să ai noroc! Viziunea, filosofia ta de viaţă, conservatoare adesea, doar eşti un semn de pământ, este astăzi apreciată atât la birou, la serviciu, sau unde îţi desfăşori activitatea, fie acasă. Oamenii au din ce in ce mai multă nevoie de lucruri şi idei concrete, stabile, de repere fixe pe care să se sprijine în haosul acesta, în entropia care ne înconjoară.

GEMENI Poziţia lui Mercur, în Săgetător, indică să dai atenţie preciziei comunicării, în toate domeniile. Astăzi propriile idei pot să-ţi fie de folos, trebuie, doar, să le exprimi cu claritate! Rigoarea logică şi tenacitatea de care rareori dai dovadă, totuşi, astăzi, te ajută să convingi. Dinamica procesului pe care îl desfăşori te poate scoate uşor din domeniile în care eşti stăpân. Evită să derapezi, să o iei pe arătură, ca să nu fi ridicol. Seara, dă curs comodităţii şi dorintei de confort, relaxeaza-te puţin, pentru că ai o perioada viitoare puţin comoda, este doar luni.

RAC Aspectele Lunii, în creștere îţi întăresc voinţa şi îţi dau idei bune. Pune-ţi lucrurile în ordine, atât bunurile materiale cât şi sentimentele, fă-ţi un plan pragmatic, viitorul dă buzna peste tine! Mănâncă sănătos, mănâncă natural – nu uita de miere, iaurt şi nuci și semințe – cele trei coloane, cei trei stâlpi, ai vieţii sănătoase şi lungi, în perioada de iarnă, după cum se spune în Tibet. Evită să te enervezi din lucruri de nimic, fii constructiv în tot ce faci. Nu lua hotărâri când eşti iritat – mai bine lasă lucrurile să se rezolve singure.

LEU Zi indicată pentru cumpărături sau achiziţii minore. Posibile mici dureri de cap, la propriu şi la figurat, pe fondul unui Soare, patronul tău, aspectat complex în ultimile grade din Scorpion. Seară plăcută! Stelele spun că variaţiile bruşte de presiune, temperatură şi umiditate sunt duşmanii tăi cei mai mari. După tine însuţi, bineînţeles, care fumezi cam mult şi nu te odihneşti suficient – ba, în ultimul timp te şi enervezi aiurea. Inima, da, inima… Gata cu imprudenţele! Fii conservator în idei şi reţinut în exprimare. Atenţie la regimul alimentar şi redu numărul de ţigarete.

FECIOARĂ Sunt aspecte favorabile și ca urmare a eforturilor trecute, ai o zi bună. O zi plăcută şi optimistă, cu unele veşti bune din partea celor dragi, mai ales din partea prietenilor şi familiei. Trebuie să fii liniştit şi calm cu toate că stelele şi mai ales Luna, în creștere, te împung ca să-ţi mărească stresul cotidian. Principiile negative trebuie arse, consumate. Sala, sauna, masaje, dar şi ceaiuri liniştitoare (tei şi sunătoare, neapărat plante din România). Ei bine, merge și Darjeeling, verde, negru dimineața, doar este ceaiul ceaiurilor!

BALANŢĂ Dispoziţia ta sufletească este dintre cele mai bune. Astăzi fă-ţi o imagine care să corespundă preferinţelor anturajului. Ceea ce este important pentru tine este să placi celor din jur! Dar, la fel de important este să te simți bine, să nu faci pe victima. Este un timp excelent să demonstrezi că banul nu conteză când este vorba să te simţi bine – să te duci la sală, la sauna, să faci masaj cu ulei de cocos, să dansezi la lumina lumânărilor şi să mănânci bine, dar nu mult.

SCORPION Astăzi, zi de austeritate, încearcă să nu scoaţi niciun ban din buzunar. Cheltuielile făcute poţi să le treci direct la pagube. Limitează-te la activităţile obişnuite, nu ieşi din rutina ta! Evită băncile. Astăzi, nu lua şi nu da bani cu împrumut. Nu uita de promisiunile facute. Aspecte profitabile, mai ales în domeniul relaţiilor umane. Foloseşte în mod creator o veste sau o informaţie de la prieteni sau din presă, care, pe termen lung, îţi poate aduce oarece profit.

SĂGETĂTOR Reuşeşti să te strecori printre problemele cotidiene! Chiar, mai mult, reuşeşti să convingi unele persoane, potenţial ostile, prin argumente şi un dialog din care nu lipseşte umorul! Ascultă şi ia aminte. Fii precis, concis şi eficient. Evită discuţiile cu anturajul apropiat despre viitor. Nu uita că viitorul şi trecutul sunt categorii filosofice – trăim tot timpul în prezent. Atenţie la o posibilă dispută în familie, sau în anturaj, cu partenerii sau colegii. Nimic neplăcut, însă, simple opinii.

CAPRICORN Aspectele îţi dau câştig de cauză, ai o zi bună. Atât în domeniul sentimentelor, cât şi în carieră, profesie, meserie, ba şi la bani. Totuşi, nu exagera, că nicio minune nu durează mult! Pe de altă parte simţi o mişcare centrifugă de izolare, mai ales în a doua parte a zilei, pe seară, o nevoie de singurătate şi solitudine în care vântul pustiului să-ţi vindece rănile sufleteşti. Cele două tendinţe sunt în echilibru dinamic şi de aceea probabil că vei trece succesiv prin stări similare cu cele descrise. Pe total, însă, o zi bună de luni.

VĂRSĂTOR Fii mai ordonat, cu lucrurile şi mai ales cu sentimentele! Astăzi, sinergia planetelor te avantajează în dragoste şi relaţiile sociale, dar este mai puţin favorabilă la bani şi carieră. Confiscat de toate aceste acte reflexe zilnice ai uitat tocmai de tine… Ai impresia că ceea ce faci tu hotărăşti? Oare? Nu eşti cumva marioneta momentului? Nu faci cumva ceea ce trebuie să faci? Ai uitat de tine, dragă prietene şi stelele sancţioneză acest lucru. Acum, că ţi-am adus aminte că exişti poţi începe cu adevărat să trăieşti din plin. Succes!

PEŞTI Eşti în formă bună, dar trebuie să eviţi excesele, în special efortul fizic. Ceva se întamplă în anturajul tău, dar tu vezi-ți de treaba ta zilnică, dar fii gata, dacă ți se cere ajutorul. Toată perioada, toată ziua, stă sub semnul unei schimbări de program, de direcţie, mai mult o schimbare tactică decât o manevră startegică. Nu te lua imediat după semnalele de pe piaţă: “proştii crede, bolşevicii, sau, după caz, burghezii, verifică”! Ceva-ceva te irită ca un taco prea condimentat! Familia, prietenii, anturajul… Parcă se ascunde ceva de tine! Ia pune-te pe treabă, domnule Hercule Poirot! Foloseşte-ţi micile celule gri, pardon, roz!