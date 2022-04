HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 20 aprilie 2022. Elon Musk este foarte enervat

20 aprilie

Pe 20 aprilie s-au născut: Adolf Hitler, Napoleon al III-lea, Harvey Firestone, Harold Lloyd, Jessica Lange, Tina Cousins, Carol I, Vasile Timiș, Adrian Ilie.

În calendarul creştin-ortodox fix sunt Sfinţii: Teotim Ep. Tomisului, Teodor Trihina Atanasie, Ioasaf şi Zaheu. În calendarul mobil, Marea și Sfânta Miercuri. Denie. Nimic în ”Kalendar”.

După efemeride, în dimineața acestei zile, devreme, Soarele părăsește Zodia Berbecului și intră, în mod convențional, în Zodia Taurului.

Astăzi pomenim, cu aleasă datorie protocolară, pe regele Carol I, întemeietorul dinastiei germane din România. Un istoric american spunea că dinastia teutonă a reuşit să pună în valoare calităţile şi atributele de excepţie ale poporului român, România atingând cea mai mare suprafaţă, cu cea mai mare populaţie și cu cea mai mare producție (1938). Un istoric francez spunea că dinastia germană a nenorocit poporul român și a transformat România într-o colonie. Că regele Carol I a băgat inutil România în conflictul cu Turcia, cu mari pierderi de vieți românești, pentru că marile puteri hotărâseră deja pe cale diplomatică Independența României, ca să slăbească și mai mult Turcia, omul bolnav al Europei. Că războiul a fost dorit și creat de Carol I ca să cumpere arme de la Krupp. O altă afacere nemțească, nu cu multe case, ci cu multe tunuri. După cum vedeți, dragi lupi, padawani și hobbiți aceleași fapte și evenimente pot fi oglindite foarte diferit în istorie.

Astăzi se împlinesc 133 de ani de la nașterea lui Adolf Hitler. Dacă doriți să vedeți o parte din adevărata lui personalitate, uitați-vă la sfârșitul filmului din anul 2012, ”Tigrul Alb”, unde Hitler are un monolog, de fapt, un dialog cu un personaj aflat în umbră. Tu ești acel personaj, dragă cititorule. Ție ți se adresează Hitler, în concepția rușilor, care numai prieteni nu au fost cu neamțul cel hotărât și patriot, dar rușii recunosc și respectă un om de excepție, chiar un dușman de moarte.

Dacă germanii ar fi câștigat războiul, toată lumea nu ar mai fi știut, astăzi, cum să-l laude pe Hitler. Așa, pentru că l-au pierdut, istoricii l-au făcut pe austriacul cu mustăcioră ca a lui Charlie Chaplin, pe care îl admira foarte mult, a plâns când a văzut ”Dictatorul”, ei bine l-au făcut pe Hitler un nebun furios și un dușman al umanității. Chiar așa să fie? V-am dat, mai sus, două interpretări istorice ale aceluiași eveniment. No comments!

Dar altceva doream să vă povestesc dragi lupi, padawani și hobbiți. Despre Elon Musk. A făcut o glumă: ”Why did we waste so much time developing silly rockets? Damn you, aliens! So obtuse! You have all this crazy tech, but can’t speak English!?” Este evident că Elon, Dexter, cum este poreclit, s-a supărat pe extratereștii! Mulți îi răspund, este ”so social” să-i răspunzi lui Elon Musk! Mirări, aprobări de genul ”Elon Musk este un zeu, tot ce spune are dreptate, tot ce face este minunat” aparținând, în general, unor prostuțe femele extaziate, critici: ”umor de pe vremea lui bunicu’ ” dar și o postare cu la fel de mult umor: ”Wait. How do you know they can’t speak English? This means YOU are an alien and you’ve been in contact with your fellow extraterrestrials!”

Elon Musk a spus că este „foarte enervant” când jurnaliştii îl critică nejustificat de mult și de aspru pentru predicţiile sale despre viitor.

„Acestea sunt doar presupuneri, oamenii nu ar trebui să mă țină responsabil pentru aceste lucruri”, a spus el într-un interviu.

Musk a fost mereu în contradicție cu mass-media, reclamând în mod repetat exagerarea, în presă, a defecțiunilor mașinilor Tesla.

Elon Musk i-a reclamat pe jurnaliști în fața publicului, pentru că aceștia au susținut, că, cel mai probabil, greșește mai mult decât are dreptate.

„Dacă îmi enumerați păcatele, par a fi cea mai rea persoană de pe Pământ. Dar dacă le puneți alături de lucrurilor pe care le-am făcut corect, are mult mai mult sens”, a spus Musk într-un interviu video publicat luni cu Chris Anderson, șeful organizatorilor de conferințe TED.

Musk a descris-o ca fiind „foarte enervant când se întâmplă asta”.

„Ceea ce tinde să se întâmple este că voi face o prognoză bună, iar apoi peste cinci ani va apărea un ticălos care scrie un articol: „Elon a spus că asta se va întâmpla și nu s-a întâmplat! Este un mincinos și un prost!” a spuse Musk.

„Acestea sunt doar presupuneri, oamenii nu ar trebui să mă țină responsabil la aceste lucruri”, a spus el.

El a spus că crede că jurnaliştii îi ignoră predicţiile care sunt corecte şi se concentrează în schimb pe greşelile lui.

„În esență, cu cât faci ceva mai mult timp, cu atât vei face mai multe greșeli cumulative. Ceea ce, dacă adunați numai acele greșeli, va suna ca și cum aș fi cel mai rău prezicător”, a spus el.

Revenind la extratereștrii, eu cred că există, sau nu, nu are nicio importanță, dar nu avem nicio dovadă a existenței lor. Mai curând este un concept, care să justifice propria noastră existență. Și neîncrederea în propriile nostre forțe, inteligență și putere. Trebuie să existe mereu un factor exterior, zeii, Dumnezeu, extratereștrii, ca să justifice succesele, sau eșecurile nostre. Poate fi comparat Elon Musk cu Leonardo da Vinci? Sigur că da, păstrând proporțiile. Da, dar Leonardo a fost un extraterestru! Ca și mulți zei, faraoni, oameni de știință. Teoria conspirației! O teorie mirosind a jeg, șlapi și fard ieftin. Promovată de escroci internaționali gen Erich von Däniken sau Zecharia Sitcin, ca să pomenesc doar doi dintre cei mai importanți șarlatani.

Vedeți, domniile voastre, o să vă dau un exemplu pe care-l cunosc prea bine. Pe mine. Sau, pe regretata mea soție. Sau câțiva prieteni, unii mai sunt în viață. Tot ceea ce făceam, succesele pe care le aveam, făcându-mi profesia cu plăcere și punând interesul României mult înaintea interesului meu personal, nu se datorau, în concepția ”colegilor” faptului că eram și sunt patriot, bine pregătit, cu o cultură și o conversație bună, că aveam un simț diplomatic înăscut și până la urmă, eram mai inteligent. Nu! Succesele mele se datorau și se datoresc faptului că sunt omul americanilor, poate chiar agent CIA, că sunt prieten cu X și Y, că sunt susținut din umbră de masoni, iluminați și încă vreo zece societăți secrete, că… Vedeți, oamenii fără valoare așa gândesc, nu pot recunoaște că alții au calități pe care ei nu o să le aibă niciodată. De aceea, își justifică nimicnicia. Cine este mai bun ca ei, este extraterestru!

Ceea ce i-a înspăimântat pe toți cei cu care am colaborat a fost lipsa mea de interes pentru avere și pentru a face bani mulți. Nu puteam să fiu mânjit, nu puteau să mă controleze. Bani, îmi trebuie, sigur că da, cât să trăiesc și să dau de mâncare la cele șapte cățelușe. Poate câte o carte, un film, sau un vinil. Și, odată la 11 ani s-mi iau un laptop refurbished ca să pot să scriu, să-mi respect semnătura mea pe contract. Nu mă interesează altceva, decât tehnologia înălțării, de aceea am lăsat tot și m-am pustnicit. Și soția mea a trecut prin aceleași furci caudine ale oamenilor lipsiți de valoare, ca și câțiva prieteni. Toți, au trebuit să se pustnicească, într-un fel sau altul, respinși de ticăloșia și prostia dominate. Societatea actuală nu acceptă oameni cinstiți, valoroși, responsabili, patrioți, culți pentru că societatea este ticăloșită, după cum spunea un clasic în viață, Băse! Acum nu știu cât a contribuit și el, în cei zece ani de mandat, la edificarea omului nou, ticălosul cocălar milionar. Sunt pline ziarele de ei!

O să caut în filmoteca mea un film cu Adolf Hitler. Cred că cel mai veridic ar fi ”Eliberarea”, un film sovietic în cinci serii, un film de 11 ore, în care joacă și Florin Piersic. Sau o să mă uit pe Netflix la o capodoperă a filmului polițist, un film franțuzesc din anul 1952, alb-negru, sigur că da, cu marele Michel Simon în rolul comisarului Maigret. ”Brelan d’As” se cheamă filmul, trei povești polițiste.

Bun, nimeni și nimic nu durează veșnic, ba și ziua de astăzi face loc zilei de mâine, pentru că, mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 20 aprilie 2022

BERBEC Cu o conjunctură complexă, se pare că astăzi pot apărea oportunităţi mai deosebite: o schimbare în bine, o întâlnire plăcută, sau o veste favorabilă despre o călătorie viitoare. Odihneşte-te mai mult, oboseala cronică s-a strâns ca o zgură şi poate să te afecteze. Evita alcoolul, tutunul, piperul, orice te-ar irita si mai mult. Nu esti in cea mai buna dintre zile, mai bine astazi tine regim si mediteaza, configureaza, filozofeaza, da curs comoditatii si artei de a te simti bine. Fă-ţi ordine în lucrurile tale. Vezi ce-ţi mai trebuie. Vezi ce nu-ţi mai trebuie. Fă-ţi puţină ordine şi în sufletul tău. Vezi ce te doare, ce te nelinişteşte…

TAUR Dispui de o îndemânare ieşită din comun, aşa că poţi rezolva repede şi bine problemele cu care te poți confrunta. Discuţii aprinse cu cineva de la care vrei să obţii ceva important. Evită deciziile la grabă, în cursul dimineţii. Seara este mai bine potrivită pentru concluzionarea unor afaceri-relaţii. O veste, o informaţie îţi oferă o oportunitate neaşteptată, dar deosebit de plăcută/profitabilă. După orele de la serviciu este bine să te duci undeva unde să faci puţin sport, la sală, sigur că da, te relaxezi şi vezi şi tu lumea ce mai face, ce mai zice, cu ce se îmbracă.

GEMENI Fii realist în ceea ce priveşte banii tăi, evită cheltuielile exagerate! Mai calm şi mai activ decât de obicei, poţi să rezolvi azi unele situaţii întârziate, sau să iei decizii inspirate. Ai un prilej să te evidenţiezi profesional. Foloseşte-l, cu speranţa că o să iasă şi bani, nu numai laude. O veste bună de departe. Astăzi orice angajament, orice regulă devine brusc o povară, bine că nu prea ai de lucru. Până diseară îţi trece şi vei fi din nou ironic. Totuşi, o veste bună. Fii tolerant şi emană impresia ca trebuie să domneasacă un spirit de fair-play – „…o să avem de câştigat cu toţii…”! Foarte bune aspecte în amor. Fii hotărât, dar diplomat în afacerile sentimentale – toate ar trebui să iasă astăzi!

RAC Ai nevoie de mai multă mişcare. Programul obişnuit te sufocă, ai vrea ceva, altceva, cu multă adrenalină. Astăzi poţi încerca mişcare în aer liber, sau dacă vremea nu permite, în sală! Astăzi trebuie să alegi cu grijă modul de abordare a problemelor tale sentimentale. Este bine să fii convingător dar şi rabdător. Nu toate noutăţile trebuie spuse in gura mare, trebuie sa dai dovadă de mai multa diplomaţie şi tact in relaţiile cu colegii tăi. Dacă ai hotărât ceva, porneşte cu încredere şi speranţă, sorţii iţi sunt favorabili, chiar dacă soluţia pare riscantă. O zi în care socializezi mai tot timpul. Vizite şi întâlniri, dar până la sfârşitul zilei vei realiza că nu ai pierdut-o degeaba.

LEU Fii atent, probabile probleme la serviciu, cu șefii sau colegii. Nu trebuie să-ţi faci atâtea gânduri negative pentru orice amănunt. „Ce e val, ca valul trece, nu spera şi nu ai teamă!” Totuși, o zi bună, mai ales pentru leoaice. Ziua este favorabilă leilor care lucrează cu cărţi, sau sunt implicaţi în media şi educaţie. Vorbeşte, discută cu cei dragi, nu-i lăsa să se înstrăineze. Astăzi eşti, din punct de vedere emoţional, mai sensibil. Fii atent la promisiunile pe care le faci, mai ales nu exagera. Utilizează orele de lumină pentru treburile importante pe care le ai de făcut. Ca să fie o zi bună, nu aştepta foarte mult de la ea, mai ales de la cei cu care te întâlneşti astăzi. Nu promite, la rândul tău, nimic!

FECIOARĂ Lasă lucrurile aşa cum sunt, nu interveni în niciun fel. Anturajul pare dispus să te ajute, în orice caz, nu îţi pune piedici. Este momentul să iniţializezi proiectele la care te gândeşti! Fereşte-te de prietenii sau relaţii noi, aspectele nu prea te avantajează. Nu fii naiv, nu da crezare bârfelor, mai ales daca sunt evident opera unor persoane interesate sau dornice de glorie cu orice preţ. Nu te enerva, oare sunt lucruri aşa de importante ca să-ţi tulbure echilibrul interior? Furia este primul semn al insuccesului. Nu dori lucruri imposibil de obţinut. Pacea sufletului este dată de echilibrul aproape perfect dintre posibilitate şi dorinţă.

BALANŢĂ Dimineaţa, se pare că ai spor la treabă. Este încă frig și vreme urâtă, dar, săptămâna e lungă! Totuşi, faci impresie şi, mai pe seară, poţi avea o surpriză plăcută, dacă nu, o veste bună! O idee interesantă îţi lumineză sufletul. Sunt favorizate vizitele şi întâlnirile cu prietenii şi rudele, mici călătorii, reuniunile de familie. După o periodă mohorâtă ai o zi mai bună. Realizări mici, însă pline de bucurii. Te simţi bine şi faci planuri de viitor. Dimineaţa poţi profita de un chilipir curat, şi/sau poţi culege o parte din profiturile ce provin din aranjamentele altora. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci, după prânz. Dacă ai luat o hotărâre, apăi ţină-te de ea.

SCORPION Nu lăsa treburile tale să le facă alţii. E comod, dar s-ar putea să ai surprize neplăcute. “Ochiul stăpânului îngraşă turma!” spune o vorbă. Insisită ca să te faci auzit și ascultat. Astăzi evita schimbările bruşte de program şi mai ales nu lasa colegii de la serviciu sau rudele apropiate să aibă iniţiative păguboase. Cu toate că este o zi relativ bună, evită nepăsarea şi nerăbdarea. Fii prudent şi precaut, mai ales în circulaţie, sau în mijloacele de transport în comun! După prânz, nu vorbi fără să-ţi faci un plan. Foloseşte intuiţia, dar nu te lăsa purtat de ea. Disimulează-ţi cu iscusinţă intenţiile printre imagini frumoase, poetice şi pline de culoare. Apoi exprimă direct şi hotărât ce ai de spus.

SĂGETĂTOR Nu trebuie să te nemulţumescă faptul că nu ai făcut mai mult: “drumul de o mie de leghe începe cu un pas” spune înţeleptul. Evită să iei azi orice decizie, evită orice este legat de viitor. Zâmbeşte larg, spune o vorba bună şi mai câştigi un prieten. Nu trebuie neapărat sa călătoresti, iar dacă totuşi eşti obligat să pleci undeva astăzi trebuie sa fii foarte atent, in special la bagaje. Ai o propunere să câştigi mai mulţi bani. Toate felurile de a câştiga bani sunt la fel de onorabile pentru un om cinstit. O zi excelentă pentru promovarea cu succes a intereselor personale. Noi idei par să se contureze.

CAPRICORN Pluton din zodie, în ultimele grade, îţi spune că trebuie să te gândeşti mai mult la familie, la părinţi şi bunici. Dacă îi ai, eşti foarte norocos, fă-i să se simtă bine, fă-le o vizită! Astăzi – calm şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi, cu anturajul, cu partenerii şi colegii de la serviciu. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în nici un fel. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Nu fii leneş, dar nici nu insista, pentru că eşti într-o perioadă favorabilă. Lucrurile trebuie să iasă natural, de la sine, nu forţate. De dimineaţă te asaltează nişte veşti. Ascultă şi analizează bine înainte să iei o decizie.

VĂRSĂTOR Atenţie la noile probleme! Dacă nu, tot atenţie la noile situaţii pe care poţi să le întâlneşti. Chiar dacă crezi că nu ai dușmani, nu toată lumea îți e favorabilă! Azi este mai plăcut să stai cu un prieten şi să vorbiţi vrute şi nevrute, decat să te duci la cine ştie ce cantină populara – sugestie pentru masa de prânz. Astăzi, în a doua parte a zilei, posibile tensiuni ca urmare a unor veşti din familie nu tocmai bune. Nu te descuraja. Necazul ţine numai azi. Nu te lăsa „descifrat” ci introdu tot timpul noi date în jocul social care se numeşte dragoste. Cine este previzibil este uşor de condus.

PEŞTI Aspecte favorabile atît sub aspect economic, cât şi sentimental. Eşti mai dispus să te apleci asupra problemelor altora, să încerci să ajuți, fapt care este foarte apreciat de cei din jur. Astăzi în special amorul este bine aspectat, iar carisma personală atinge cote ridicate. Şi nu uita vorba veche : „ca să ajungi rege, trebuie să te comporţi ca un rege !” Pe seară oferă-ţi bucuria unei seri într-un cadru mai puţin convenţional. Oricum, eşti cam plictisit de vremea urâtă şi vremuri şi ceva nou sigur iţi face plăcere. Eşti avantajat mai ales în domeniul dragostei. Bate şi ţi se va deschide, caută şi vei găsi. Zâmbeşte şi vei fi mereu bine primit!