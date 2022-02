HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR 2 februarie 2022. Suntem informați ce, cum și când, dar nu ”de ce”!

Pe 2 februarie s-au născut James Joyce, Fritz Kreisler, Talleyrand, Giscard D’Estaing, Harry Corradini, Vladimir Găitan, Ştefan Rusu, Nicolae Tatomir.

În calendarul creştin-ortodox este Întâmpinarea Domnului, zi cu roşu şi Sfinţii Iordan şi Gavriil.

Tradiţional, în „Kalendar” Stretenia, Filipii de iarnă, Martinii de iarnă, Martinul cel mare, Târcolitul viilor.

A noua zi a Filipilor de iarnă este dedicată femeilor.

Stretenia, vorbă slavonă, este o femeie misterioasă, rea, deosebit de periculoasă, care se ia la harţă cu Sf.Trifon şi îl dovedeşte ba mai şi pedepseşte cu lupi şi urşi mânioşi sculaţi din somn. Sigur, o reminiscenţă din matriarhat, când femeia prevala. Şi iarăşi, poate fi ecoul unei mari zeiţe europene, poate Demeter. Poate Ceres… cine mai ştie!

În timp, ca să se pozitiveze încărcătura spirituală a zilei, s-a spus că este ziua Maicii Domnului, care, în fine, reuşeşte să ajungă la Templu spre consacrarea Pruncului, la patruzeci de zile de la Crăciun! Nu prea este exactă numărătoarea zilelor, dar, merge! Dar cum ieri a fost Imbolc, veche sărbătaore europeană, tot la patruzeci de zile, de la solstițiul de iarnă. Mircea Eliade arăta că sincretismul acestor date fixe din an arată că vin dintr-o sursă comună, foarte veche. Și că religia creștină a împrumutat, după modelul imperial roman, sărbători și sfinți locali.

Dar, important, pentru ziua de 2 februarie, este Târcolitul viilor, ritual european vechi, de început de an viticol. După regiuni, obiceiurile diferă, dar cam oriunde în Europa, unde creşte viţa de vie, se înconjoară via de trei ori de către proprietar.

De exemplu, în Sicilia, toată familia înconjoară via, spunând în gura mare rugăciuni – să ne amintim că insula a fost colonie grecească şi că la Siracuza a murit marele Arhimede. În Franţa se fac mici ofrande la fiecare colţ al viei. La noi, în România, se face, sau, mai curând se făcea, un cârnat caltaboş special numit „bundărete”. Stăpânul viei pleacă dis-de-dimineaţă cu traista cu bundăretele, ţuică, dacă vrea struguri de vin şi vin roşu, dacă vrea struguri de masă.

La fiecare colţ al viei taie o ramură, o unge cu funingine din vatră şi cu untură de la Ignat, muşcă din bundărete şi bea o gură de băutură. Apoi, închinându-se către Răsărit spune: „Doamne, să-mi faci struguri cât bundăretele!”. Iar adresându-se viei „Bună dimineaţa, vie, faci struguri, sau te tai!”. Coardele tăiate se pun cruce peste piept şi se aduc acasă unde se plantează, devenind „Norocul viei”.

Un ameste de obiceiuri arhaice, precreştine (poate un simulacru de Mistere) cu o pojghiţă, o vopsea subţire creştină!

„În această zi se întâmpină iarna cu vara şi se iau la luptă!” Elena Niculiţă-Voronca, Datinile… vol. II, 1998, pagina 258.

Doamnelor și domnilor, dacă nu știți vă spun că în anul 1993 a fost lansat filmul “Groundhog Day”, cu Bill Murray și Andie MacDowell. Regizat de Harold Ramis. Un mare succes, un film de colecţie, notat de severul IMDb cu nota 8,1. Titlul filmului a fost tradus în limba română “Ziua cârtiţei”. O să mă refer altă dată la sensul ascuns al traducerii.

Filmul tratează subiectul generos al unui personaj, un meteorolog, prins într-o buclă a timpului în Punxsutawney, unde venise să relateze despre marmota Phil, normal, pe 2 februarie. “Routine is the metronome marking most of our time on earth. Phil’s gift is to see the routine and seize the day.” a spus celebrul critic Richard Corliss în “Time” referindu-se sofisticat şi filosofic atât la film, cât şi la realitate.

Pretextul filmului este un obicei local din State. El se sărbătoreşte în fiecare an, pe data de 2 februarie, in localitatea Punxsutawney, din Pennsylvania şi işi are originile în secolul XVIII cand coloniştii germani au sosit aici. Odata cu ei au adus şi sărbătoarea Întâmpinarii Domnului, pe stil protestant, pe care o sărbătorim şi noi românii, tot astăzi. Traditia germana spune ca daca soarele apare în aceasta zi şi ariciul işi va vedea umbra, înseamna că vor mai urma încă şase săptămâni de iarnă. Dacă ariciul nu-şi va vedea umbra, inseamna că primăvara va veni devreme.

Nemţii şi olandezii stabiliţi in Pennsylvania au continuat aceasta tradiţie folosind mai degraba un hârciog mare, o specie de marmotă – au lăsat ariciul în poveştile Fraţilor Grimm. In mod oficial, prima Zi a Marmotei, Groundhog Day, s-a sărbatorit pe 2 februarie 1887, la Gobbler’s Knob în apropiere de Pittsburgh, deşi primele referiri despre acest eveniment, în ziarele din State, dateaza din anul 1841. Astăzi, Ziua Marmotei se sărbătoreşte în SUA şi in Canada, dar este aşteptată cu interes de tot globul pământesc.

Punxsutawney Phil, cea mai celebră marmotă din toata lumea – de fapt toţi cei care au purtat acest nume în ultima sută de ani, sunt marmote, masculi marmote. Mult mai mari şi mai simpatici decât cârtiţele. Nici nu puteau să fie cârtiţe, deoarece cârtiţele, mici mamifere insectivore subterane, nu prea văd, au ochii foarte mici, atrofiaţi! Deci, nu ar putea să-şi vadă umbra!

Ziua Marmotei este o sărbătoare oficială, stabilită, de asemenea, pe data de 2 februarie, începând din data de 18 aprilie 2009, în cel mai nordic stat al Statelor, în Alaska. Se doreşte păstrarea tradiţiilor din Alaska, iar marmota este unul dintre cele mai simpatice animăluţe de acolo. Deocamdată nu s-au stabilit nişte obiceiuri care să însoţească această sărbătoare, în prezent este doar o mare petrecere unde se bea mult şi se mănâncă bine, se spun bancuri cu marmote şi participanţii se costumează în marmote, cel puţin unii dintre ei!

Acum, dragi lupi, padawani şi hobbiţi daţi-mi voie să mai văd odată “Ziua Marmotei”, “Groundhog Day”, aşa o să mai filosofez despre timp, bucle temporale, universuri paralele și alte subiecte absolut necesare unui pustnic în rodaj, tare încerct de necazuri, care vede lumea… altfel!

În altă ordine de idei, sau în aceiași, acum vreo două zile ați fost informați de media de sinuciderea neașteptată a unei foste Miss SUA. Ca deobicei presa nu urmărește subiectul, spune ce, cum și când dar aproape niciodată ”de ce” pentru că nu urmărește subiectul în continuare, repet. Dar iată ceva interesant, în New York Post, unul dintre ziarele mele preferate, după ”Le Figaro” a apărut următorul articol sub semnătura lui Maureen Callahan, o foarte bună ziaristă. Dă o explicație. De ce? Iată:

Când o regină a frumuseții tânără, desăvârșită și foarte educată – o regină a frumuseții literalmente – își ia viața în fața hărțuirii cibernetice, este timpul să tratăm Big Tech ca pe Big Tobacco: Numiți-o, rușinați-o, dați-o în judecată și legiferați pentru sănătatea publică.

Există dovezi mai mult decât suficiente că rețelele sociale sunt toxice prin proiectare, că Mark Zuckerberg este un psihopat, că sinuciderile induse de online sunt privite ca puțin mai mult decât daune colaterale.

Ce altceva trebuie să se întâmple? Cine altcineva trebuie să moară pentru ca Congresul să ia măsuri?

„Noi [Instagram] agravăm problemele corporale pentru una din trei adolescente.”

Acest lucru potrivit „The Facebook Papers”, un depozit intern de documente al Instagram publicat de Wall Street Journal în septembrie anul trecut.

Toată lumea știe. Ii pasa cuiva?

„Adolescenții dau vina pe Instagram pentru creșterea ratei de anxietate și depresie ”, se arată în ziare. „Această reacție a fost prezentă și consecventă în toate grupurile.”

Zuckerberg la Congres în martie trecut: „Cercetarea pe care am văzut-o este că utilizarea aplicațiilor sociale pentru a conecta cu alți oameni poate avea beneficii pozitive pentru sănătatea mintală”.

Iar fumatul te face slab.

A fost o vreme când țigările aveau reclame la televizor. Acest lucru a fost interzis în 1964, după raportul chirurgului general al SUA despre fumat.

Unde este raportul național și internațional de sănătate despre pericolele rețelelor sociale?

Dar, stai – avem deja unul, pentru că Facebook l-a comandat în secret. Și a încercat să-l îngroape.

Mallory Grossman s-a sinucis la 12 ani din cauza hărțuirii cibernetice pe Facebook.

Cu o zi înainte ca Mallory Grossman, în vârstă de 12 ani, să se spânzureze în 2017, a venit la părinți în lacrimi, cu telefonul mobil în mână. Nu fusese niciodată atât de supărată.

Mallory, descrisă de mama ei drept „cea mai americană fetiță”, i s-au trimis fotografii cu ea de la colegii de clasă.

„Săraca Mal. Nu ai prieteni”, se spunea într-o comunicare. Alta: „Când ai de gând să te sinucizi?”

Știți ai cui copii nu au voie pe rețelele sociale? Ai lui Mark Zuckerberg!

Cu toate acestea, până acum câteva luni, Zuckerberg dezvolta în mod activ Instagram Kids, conceput pentru copiii de până la 13 ani.

Asta chiar și după ce raportul intern al Facebook a găsit o corelație între timpul petrecut pe Instagram de adolescenți și ideile suicidare, tulburările de alimentație, anxietatea și depresie.

Același raport a constatat că adolescenții urăsc frecvent ceea ce le face Instagram.

„Se simt adesea „dependenți” și știu că este rău pentru sănătatea lor mintală”, a spus un cercetător intern în documentele menționate, „dar se simt incapabili să se oprească.”

Zuckerberg nu a luat acest lucru drept motiv de alarmă, ci o dovadă a succesului.

Facebook „a luat o pagină din cartea lui Big Tobacco”, a declarat fostul director Tim Kendall Congresului în septembrie anul trecut, „lucrând pentru a face ca oferta noastră să creeze dependență de la început”.

Adolescentul american mediu petrece șapte până la nouă ore pe ecrane pe zi, conform unui studiu din 2019 al Common Sense Media – și asta nu ține cont de temele școlare.

Selena Gomez a fost cândva cea mai urmărită utilizatore de Instagram de pe planetă. Iată ce a spus ea pentru New York Times în 2017: „Șterg aplicația de pe telefon cel puțin o dată pe săptămână. Te concentrezi pe [comentariile negative]. Ei nu spun: „Ești urâtă”. Nu, este mult mai pervers. E ca și cum ar vrea să-ți ia sufletul. Imaginați-vă toate insecuritățile pe care le simțiți deja despre tine și să faci pe cineva să scrie un paragraf subliniind fiecare lucru reprobabil din viața ta.”

Aceasta este agonia despre care fosta Miss USA Cheslie Kryst a scris-o anul trecut, trolii online făcând-o să se simtă bătrână – la 29 de ani – și urâtă.

„Nu vă pot spune de câte ori am șters comentarii de pe paginile mele de socializare care aveau emoji-uri cu vărsături și insulte care îmi spuneau că nu sunt suficient de drăguță pentru a fi Miss SUA”, a scris ea, „sau că construcția mea musculară era de fapt un corp de bărbat”.

Kryst a obținut o diplomă în drept și un MBA în același timp. A lucrat ca corespondent pentru „Extra”. Ea locuia într-un apartament de lux din Midtown Manhattan.

Frumusețe, inteligență, ambiție, succes, prieteni și familia care au iubit-o, lucruri care să contribuie la lume – nimic nu a atenuat suferința online a lui Kryst.

S-a făcut mult prin tehnologie, care ne-a ajutat să trecem prin pandemie și există adevăr în asta. Dar, pe măsură ce trecem prin Anul Trei, este clar că suntem mai vulnerabili la Big Tech decât oricând. Toată această izolare spasmodică, această lipsă de interacțiune, ne atacă umanitatea.

Nu ne luptăm cu o singură criză globală de sănătate publică, ci luptăm cu două. Cele mai strălucite minți ale noastre în domeniul medical au dezvoltat vaccinuri în mai puțin de un an.

Deci, de ce nu ne putem proteja împotriva Big Tech? Există un ”vaccin”? Bune întrebări.

După părerea mea problema este deschisă. Este numai o parte a adevărului, sau altfel spus ”un adevăr”. Poate o să mai revin, poate nu, însă consider tot acest Big Tech drogul mortal al secolului XXI. Teoria conspirației merge mai departe și spune că pandemia a fost proiectată și instrumentată ca să ne oblige să folosim plenar și global Big Tech, într-o lume în care totul se poate afla de cine trebuie, atâta vreme cât ești ”conectat”. Un pic de ”Matrix”, nu vi se pare?

HOROSCOP 2 februarie 2022

BERBEC E greu, astăzi tragi cât poţi de cei din jurul tău, ca să se apuce de treabă, la serviciu, sau acasă. Nu da crezare celor care vor să-ţi strice ziua cu veşti proaste, trebuie sa verifici! Astăzi ai mai multă nevoie de bani, decât de obicei. Nu prea găseşti. Sfârşitul zilei este apoteotic, cu toată turma de Berbeci umblând după bani pe la părinţi, prieteni, colegi, profesori, bănci, fonduri, cooperative de credit, cămătari etc. Pâna la urma oboseşti. Stelele nu spun daca gaseşti banii, ci doar că-i cauţi!

TAUR De dimineaţă poţi primi unele veşti. Dar, fii iscusit în modul cum le interpretezi. Nu toată lumea îţi vrea binele! Atenţie, cu gândul la rezolvarea unei probleme urgente, poţi să uiţi ceva! Astăzi planifică timpul cu atenţie, fii critic şi rezumă-te la fapte. Nu te baza pe zvonuri şi bîrfe – în perioada în cauză sunt înşelătoare. O dimineaţă de miercuri, ziua lui Mercur, plină şi cam plictisitoare, până la urmă. Urmată de o după amiază monotonă, dar, poate un film. Una dintre zilele acelea în care te întrebi mai târziu, ce ai făcut, de fapt ?! Ei, o zi obișnuită!

GEMENI Eşti surprins de o atitudine. Analizează faptele, vezi dacă eşti confortabil, sau pierzi timpul. Cineva din jurul tău te bârfeşte, dar este vina ta, pentru că ai dat din casă, cum se spune! Ai sentimentul împlinirii dar şi senzaţia că „mai sunt multe de făcut”. Nu apare nici un semn important de reorientare drastică şi dramatică a situaţiei tale. O zi favorabilă, deci, în special pentru activităţile de rutină. Comunică cu prietenii. Veşti interesante şi programe de distracţie, mai pe seară.

RAC De bine, de rău, astăzi reuşeşti să păstrezi controlul situaţiei, chiar pus în faţa unor absenţe şi întârzieri inexplicabile. Ai noroc, poţi găsi lucruri pe care le doreai, la preţ redus! Configuraţia stelelor arată o perioadă complexă cu multiple aspecte, care se succed rapid. Aşa cum am spus aspectele sunt complexe, aşa că te poţi aştepta şi la veşti mai puţin plăcute, legate de întârzieri sau de persoane care se dau la fund şi nu mai raspund la telefon. Atenţie la o posibilă dispută în familie sau cu partenerii. Dacă lucrurile se înfierbântă, poţi invoca o durere de măsele sau o întâlnire extrem de importantă, nu intra la scandal!

LEU Eşti surprins, dezamăgit, de atitudinea unor persoane din jurul tău. Poate pentru că te-ai sprijinit prea mult pe cei neserioşi, care promit, dar nu îşi ţin cuvântul. Rabdă, dar nu uita! Noi idei par să se contureze. Mai tot ce faci astăzi, încerci să faci în interesul tău. Mai pui încă o piatră, ca la jocul de Go, pe drumul succesului tău. Prietenii, familia, anturajul apropiat este avantajat de stele. Poţi folosi prilejul ca să petreci o seară foarte plăcută în compania lor!

FECIOARĂ O conjunctură complexă, cu multe aspecte, te îndeamna la mai multă discreţie şi la o anumita diplomaţie cu cei din jur, dar, mai ales, cu cei dragi, cu familia. Zâmbeşte şi taci din gură! Mijlocul săptămânii pare să fie foarte liniştit, chiar plictisitor. O dimineaţă plină şi cam monotonă, până la urmă. Poţi folosi această zi ca să-ţi faci un bilanţ al lucrurilor pe care le ai de făcut. Poţi, şi trebuie să faci mici schimbări în structurile tale personale, ordonează-ţi bugetul de venituri şi cheltuieli, „cash-flow”. Detaliile sunt mai importante, astăzi! S-ar putea să ai nevoie de ajutor şi tu!

BALANŢĂ Vrei să faci pe placul celor din jur, renunţând la propriile interese. Este o politică falimentară, pentru că nu o să poţi place tuturor. Şi preţul e prea mare, încearcă, doar, să ajuţi! Dimineaţă foarte dinamică, cu multe întâlniri în care se pot finaliza vechi proiecte şi idei. Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. De asemenea, în afaceri sau dragoste nu lăsa nici o neclaritate în perioada menţionată, exprimă-te clar şi concis, ba mai repetă, la fel, dacă este nevoie. O discuţie, din a doua parte a zilei, îţi poate clarifica o situaţie care pare scăpată de sub control.

SCORPION Nu prea este uşor să găseşti colaboratori cu care să-ţi împărtăşeşti secretele. Şi apoi să nu te trădeze! Dragoste, sau afaceri, există un singur fel secret: cel ştiut de o singură persoană! Dimineaţa este activă, poate chiar prea activă, aşa că trebuie să eviţi graba şi nerăbdarea. După o dimineaţă “interesanta”, dar obositoare, este cazul să te relaxezi puţin. Nu prea mult, pentru că nu te lasă energia proprie! Poate te duci la un spectacol, sau la un concert, sau la un film nou?

SĂGETĂTOR Se pare că totul merge bine, în această a doua zi de lucru, din februarie. După program, ai chef de o plimbare prin oraş şi te întâlneşti cu vechi prieteni. Îţi fac plăcere veştile primite! Din nou o zi aproape favorabilă, mai ales sub aspectul veştilor şi noutăţilor pe care le afli. Cumpărăturile şi achiziţiile sunt favorizate ca şi „rectificările” în afaceri. Seara foarte romantică, sigur, dacă ai vârsta şi dispoziţia necesare.

CAPRICORN Fii mai reţinut, nu mai face eforturi mari, măcar astăzi. Doar este miercuri, mijlocul săptămânii. Lasă proiectele obositoare pentru altă dată, concentrează-te pe lucrurile uşoare! Dimineaţa te pot bântui nişte „fantome” ale trecutului. Nu ceda nostalgiei, deciziile luate au fost cele mai bune la momentul respectiv. Pe seară, mare grijă la variaţiile de temperatură! Zi favorabilă schimbărilor, călătoriilor scurte, deciziilor cu aspect financiar. Toate aspectele sunt favorabile, mai puţin cele care ţin strict de interesul tău personal, adică de iluziile care ţi le faci!

VĂRSĂTOR Astăzi nu folosi cuvinte complicate, şi nu te lansa în discuţii interminabile. Comunicarea nu este domeniul în care excelezi, aşa că mai bine zâmbeşte şi taci. Sau, recită poezii de amor! Pe cât posibil, astăzi nu schimba nimic din ce ai stabilit anterior, atât în afaceri cât şi în dragoste. Uneori noul este duşmanul binelui. Nu tot ce este nou este şi bun. Din nou ai ceva de rezolvat, dar numai în cursul prînzului. Iti plac lucrurile clare si faci achizitii solide. Mai pe seară, trebuie sa verifici un dispozitiv domestic mecanic sau electronic – ca să nu-ţi facă probleme costisitoare pe viitor!

PEŞTI Simţi lucruri care te fac să vrei să acţionezi. Oare, ai uitat ceva? Ai făcut ceea ce trebuia? Ai luat decizia potrivită? Asta se numeşte responsabilitate, o calitate rară în ziua de astăzi! Evită să te enervezi degeaba din cauza unor nimicuri sau a unor defecte de comunicare. Fii deosebit de clar în discuţii sau în negocieri. Ziua de astăzi este un prilej să recapeţi iniţiativa. Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături inspirate. Surprinde-i pe cei dragi făcându-le niste mici cadouri, aşa, fara nici un motiv, doar ca să le arati afecţiunea ta!