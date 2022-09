HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 19 septembrie 2022. Nu ştiţi ce este „Lloyd’s”? O să vedeţi acum!  

19 septembrie

Pe 19 septembrie s-au născut cardinalul de Richelieu, Emil Zatopek, Kossuth Lajos, Jeremy Irons, Twiggy, Angela Moldovan, Marcel Breslaşu, Eugen Bădărău, Mihail Arnăutu, Ruxandra Sireteanu-Constantinescu.

Nimic în „Kalendar”, în calendarul creştin ortodox, pe 19 septembrie sunt cei trei sfinţi de serviciu: Trofim, Sevatie şi Dorimedont!

În weekendul care a trecut m-am odihnit cât am putut, a cam ploat. Apoi, a sunat un prieten din centrala de externe.

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi, „centrala de externe” nu este nimic sumbru, sau misterios. În mod normal înseamnă direcţia de zonă din MAE care coordonează relaţia pe ţara respectivă. Cei care, directori, analişti, specialişti, referenţi de specialitate – îţi comunică ţie, diplomat, sau lucrător de comerţ exterior, aflat în străinătate cu un mandat, linia politică de urmat pe relaţia în discuţie. „Soarele răsare de la Bucureşti!” era vorba noastră şi văd că se mai foloseşte şi astăzi. Să ştiţi că, sub orice regim, interesele externe ale ţării sunt cam acelaşi. Într-o ţară normală.

Pentru mine centrala de externe este compusă din cei câțiva zeci de oameni pe care îi cunosc, toţi ieşiţi la pensie. Cel care m-a sunat, fost consul prin mai multe ţări din Orient, era scandalizat de comentariile jurnaliștilor față de situația din Golful Persic. La fel ca un alt prieten, Alex S., îmi reproșa ce au scris alți jurnaliști. ”Să-i spui lui Icsulescu că este un dobitoc, habar nu are de situație!” Generalizare nepermisă! Nu-l cunosc pe Icsulescu și nici nu-i citesc articolele!

Aşa că o să scriu câte ceva despre Golf, mi s-a părut discuţia cu fostul consul, ca o invitaţie. Dacă nu o să scriem noi, cei care am fost acolo şi cunoaştem bine situaţia, ba am mai ţinut legătura cu zona, atunci cine?

În Iran am fost patru ani înainte de 1989 şi trei ani după. Am fost şi de partea cealaltă a Golfului Persic, sau Arabic, depinde de sursă, în Emirate şi Arabia Saudită. O zonă foarte fierbinte, la propriu şi figurat. De sute, de mii de ani, Golful a fost scena unor violenţe navale ieşite din comun. Să ne amintim că bogatele Emirate de astăzi se numeau Coasta Piraţilor.

Există un raport, la Amiralitatea britanică, din secolul XVIII, care justifică consumul uriaş de praf de puşcă ale fregatelor Majestăţii Sale aflate în Golful Persic, care escortau vasele de comerţ. Curajul şi neînfricarea – atât a arabilor, cât şi a persanilor – este uriaşă şi ei atacă, în cuttere rapide, orice pluteşte pe apele golfului. Ascultă numai de glasul tunului. Trebuie, mereu, câteva salve bine ţintite ca ei să se întoarcă la ţărm – spunea primul Lord al Amiralităţii.

Situaţia nu s-a schimbat nici astăzi şi nu o să se schimbe până nu o să apară alţi actori în zonă. Este o zonă de război nedeclarat, cum este şi în Israel. Dar nu prea mai avem specialişti în Golf, mi se plângea fostul consul. Nici nu avem cum, ca să înţelegi ceea ce se întâmplă acolo trebuie să stai mult timp în zonă, printre localnici şi nu închis în ambasadă la Teheran, sau Abu Dhabi.

De fapt, situaţia din Golf nu ar trebui să ne intereseze deloc, nu este un loc de unde o să iasă ceva. Ca să înţelegeţi mai bine joaca de-a hoţii şi vardiștii dintre forţele navale americane şi iraniene – ele au un început. Foarte tragic.

Pe 3 iulie 1988 crucişetorul american „Vincennes” clasa Ticonderoga, aflat în apele teritoriale iraniene, a doborât cu două rachete SM-2MR cursa civilă 655 Iran Air, un Airbus A300 B2 care se afla pe culoarul de zbor civil Amber 59 şi emitea semnale de recunoaştere în banda civilă de IFF mod III. Mai civil, nu se putea. Au murit 290 de persoane printre care 66 de copii. Copiii mergeau la un fel de întrecere, de olimpiadă de ştiinţe, la Dubai. Şi eu am folosit de mai multe ori cursa 655, care a rămas aşa de atunci, nu i s-a schimbat numele. La Teheran a fost doliu mare o lună de zile, eram acolo, toată lumea era distrusă. Mulţi din cursă erau din marele oraş.

Era război, războiul uitat dintre Irak şi Iran, de fapt ultima lună de război. Americanii au scăldat-o, au dat vina pe computere şi au lăsat timpul să curgă.

Până în anul 1995. Ştiu povestea de la un martor ocular. Pe coridoarele Pentagonului mergea un grup ciudat. Trei britanici îmbrăcaţi ca în City, cu serviete de piele şi umbrele negre, strânse, împreună cu un sortiment divers de colonei şi generali americani, din mai toate armele. S-au oprit la cabinetul Secretarului de Stat pentru Apărare. O secundă şi ministrul i-a primit cu zâmbetul pe buze. Pentru că cel mai în vârstă dintre britanici era un lord pentru care şi papa de la Roma se ridică ca să-i ofere scaunul. Proprietarul „Lloyd’s”! Nu ştiţi ce este „Lloyd’s”? O să vedeţi acum. Este cea mai mare şi mai veche societate de asigurări în special navale, dar şi aeriene. Cei care ştiu foarte multe despre multă lume. Ce n-ar da CIA și Institutul (Mossad) să aibă baza lor de date! Ce au vorbit britanicii cu umbrele cu ministrul american de război este clasificat.

Cert este că un an mai târziu, în anul 1996, Statele Unite au recunoscut oficial că „…the United States recognized the aerial incident of 3 July 1988 as a terrible human tragedy and expressed deep regret over the loss of lives caused by the incident…” şi au plătit, la vedere şi direct, familiilor victimelor suma de 250.000 $ pentru o persoană din cursa 655. Ştiu acest lucru pentru că atunci am pierdut un prieten, un sârb din valea Timocului care ştia binişor româneşte. Soţia lui a rămas neconsolată, de atunci nu a mai părăsit hainele de doliu şi trăieşte modest, retrasă în casa ei din Zagreb, împreună cu doi căţei şi trei pisici, din renta care i-o asigură banii primiţi pentru soţ, depuşi cu iscusinţă la mai multe bănci. Mai mult, americanii au dat Iran Air un Airbus nou şi frumos, la fel cu cel pe care-l doborâseră din greşeală, sursă „Teheran Times”. Americanii, când vor, ştiu să-şi ţină obrazul subţire, că se ţine cu cheltuială!

Dar, de atunci iranienii văd roşu în fața ochilor când văd un vas de război cu stele şi dungi în Golf, iar militarii americanii dau din umeri, trebuie să-şi facă meseria, să escorteze marile petroliere care au alimentat în Irak sau Kuweit. Apoi conceptul de ape teritoriale este foarte elastic. Să fie 40 de mile nautice, ba nu, 50, ei, ce spun, sunt 30, sau 20? Depinde pe cine întrebi, iranian, sau american!

Frecuşurile navale din Golf dintre iranieni şi americani nu o să ducă nicăieri, nu o să escaladeze, pentru că sunt vechi şi lumea s-a obişnuit cu ele. Lumea informată, care ştie situaţia din zonă. De fapt prezenţa militară americană semnificativă în Golf nu este numai pentru iranieni. Nu în primul rând. Tell me, de ce naţionalitate erau cei care au administrat Americii cea mai mare înfrângere de orgoliu din istorie, pe teritoriul propriu, nu cumva erau arabi saudiţi? Bună întrebare!

Parafrazând-ul pe Erich Maria Remarque putem spune că nu este nimic nou pe frontul din Golf. Cel puţin aşa ne dictează experienţa şi istoria ştiută, dar poţi să fii sigur? Sigur că nu, pentru că mereu apare ceva nou, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 19 septembrie 2022

BERBEC Este necesar să fii pragmatic şi realist. Nu eşti nici invincibil, nici imortal, nici nu eşti cel mai bogat. Azi nu promite nimic, nu te alătura cauzelor păguboase care sunt deja pierdute. Eşti inspirat în domeniul financiar. Fă un tur pe la „activele” tale. Astăzi coopereaza, dar atenţie la confesiuni. Nu te lega la cap daca nu te doare capul – capul fiind guvernat în mod tradiţional de zodia Berbecului. Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături şi cadouri. Ceea ce cumperi astăzi poate face mare placere celei (celui) drag(i).

TAUR E momentul să explorezi noi direcţii de dezvoltare. Noile proiecte începute azi au sorţi mari de reuşită. Fiecare încearcă să facă ceea ce îi aduce mai mulţi bani, de ce tu ai face altfel? Dimineaţa, o vorbă, un telefon sau o informaţie iţi aduce o veste buna, dar de care erai ca si sigur. Increderea eterna in prieteni se numeste loialitate. Astăzi verifici această vorbă veche din Orient. Din nou niste veşti aşa-şi-aşa. Odihneste-te mai mult, oboseala cronică s-a strâns ca o zgură şi poate să te afecteze. Concentreaza-te, lasă confuzia pe alta dată. Confuzie care iţi stă bine uneori. Astăzi, nu! Nu trebuie să schimbi nimic din proiectele pe termen lung.

GEMENI Dacă nu te pricepi, amână, nimeni nu este perfect! Nu trage tigrul de mustăți, e bine să fii precaut ca să eviţi o posibilă neplăcere, mai ales dacă eşti muncă. Stelele previn, nu obligă! Condiţia este să amâni tot ce pare complicat şi neconfortabil pentru mai târziu. Toată perioada zilei de astăzi, dar mai ales dimineaţa este sub semnul lui Saturn, retrograd în Vărsător, care întârzie lucrurile, dar le face mai consistente, importante şi rezistente. Emoţiile tale sunt pastelate iar poziţia relativă dintre Venus şi Marte arată, mai ales în a doua parte a intervalului, un interes crescut pentru sexul frumos, sau bănos, în funcţie de sex şi orientare sexuală.

RAC O zi bună. În plan profesional, sau la şcoală, totul se derulează cum ai prevăzut. În domeniul sentimental sunt unele probleme pe care le ştii foarte bine, dar, mai ai puţină răbdare! Nu uita de promisiunile facute. Astazi trebuie sa stai linistit si sa astepţi ca ziua sa treacă. Trebuie să fii tolerant şi diplomat, să arătaţi consideraţie şi spirit de cooperare, pentru a evita o mica decepţie sentimentală. Rezervă ziua numai activităţilor de rutină. Astăzi nu este indicat să începi noi afaceri sau noi relaţii. De asemenea nu este bine să pleci în călătorie. Dacă totuşi eşti hotărît pentru o plecare, sau orice iniţiativă, este bine să pleci mâine dimineaţă.

LEU E momentul unei discuţii dificile, pe care ai amânat-o mereu. Sorţii sunt favorabili, ziua e fastă, trebuie să ai curaj leonian şi să rezolvi problemele, fie sentimentale, fie profesionale! Promovează propriile interese, bazându-te pe prietenii vechi. Pe de altă parte este bine să foloseşti cât mai multe ocazii să te relaxezi. Întârzierile şi amânările te enervează teribil dar totuşi, nu lua nici o decizie importantă, amână până vei avea mai multe informaţii – cel puţin până mâine. Calităţile tale magnetice şi carisma te avantajează, foloseşte-le fie în afaceri, fie în dragoste. Poţi să obţii un favor, fie la serviciu, fie acasă, în familie, sau cuplu. Nu amesteca, însă, plăcutul cu utilul.

FECIOARĂ Nu lăsa timpul să treacă păgubos, fără să faci nimic. Insistă, ca să reuşeşti! Ca să ai energie şi motivaţie stelele te sfătuiesc să-ţi organizezi o seară plăcută, liniştită şi relaxantă. Mai bune rezultate, ceva mai bune, în domeniul tău de activitate. Sfatul stelelor este, dacă eşti în ţară şi mai precis în capitală, să eviţi întâlnirile cu partenerii de afaceri dimineaţa, sub diferite motive. Lasă totul după ora prânzului. În schimb tot ceea ce ţine de familie, dragoste şi anturajul apropiat sunt foarte bine aspectate, toată ziua. La fel de bine aspectate sunt achiziţiile de obiecte de folosinţă îndelungată – dacă vrei să schimbi maşina, aspiratorul sau… culcuşul pisicii – acum este momentul!

BALANŢĂ Ai veşti despre unele rezultate bune în muncă, meserie, profesie, unde lucrezi, sau înveţi. Încet şi sigur revii la o formă bună, după o vacanţă foarte frumoasă, dar foarte obositoare. Nu rata ocaziile din cauza comodităţii sau a prudenţei şi comodităţii caracteristice zodiei. Trebuie să ai încredere în promisiuni, dar să nu te implici total. Astăzi poţi profita de o situaţie conjuncturală, şi/sau vei culege o parte din profiturile ce provin din aranjamentele altora. Fără nici o supărare, fără nici un reproş – fiecare pare că joacă pe „tabla” lui proprie fără să-i pese de ceilalţi, pentru că egoismul conduce jocul!

SCORPION Prevezi posibilitatea unui impas sentimental, poate, cu partenerul de viaţă. Nu intra la discuţii, certuri! Retrage-te acum şi luptă mâine! Replierea înțeleaptă pregătește viitorul succes! Nu-ţi epuiza resursele, viitorul este în mâinile tale! Astăzi rupe orice discutie care poate degenera in scandal cu anturajul, cunoscuti sau necunoscuti chiar, şi cu pisica pe care o intalneşti pe stradă. Asta nu inseamna sa fii defetist, ci din contra, sa dai dovada de o mare putere si chiar de impertinenta. Nu vrei să te cerţi pentru ca eşti superior, aşa că nu vrei să te cobori la certuri inutile din care numai ceilalţi vor avea de suferit!

SĂGETĂTOR Mare atenţie astăzi, nu risca inutil. Nu trage tigrul de mustăţi, e bine să fii precaut şi prudent ca să eviţi o posibilă discuţie neplăcută, cu cei din jurul tău. Stelele previn, nu obligă! Sau, mai curând, sunt hotărârile, Liberul Arbitru ale celor de care depind “soarta” noastră. După o dimineaţă plină este bine să eviţi izbucnirile emoţionale şi să te relaxezi. Nu este indicată schimbarea la care te gândeşti. Ţine-te de ce ai făcut până acum, nu te îneca ca ţiganul la mal. Sau, rrom?! Ce tâmpenie şi cu schimbărilea astea de nume şi denumiri! Nimic nu mai este cum a fost la început, pentru că nimeni nu-şi mai aminteşte. Până la urmă piere şi amintirea numelor, iar fără nume se pierde stăpânirea asupra lucrurilor…

CAPRICORN Ai un mod de lucru direct şi cinstit, îţi place să rezolvi lucrurile clar, dar astăzi trebuie să foloseşti multă diplomaţie şi poate puţină ipocrizie. Aşa sunt timpurile, aşa sunt oamenii! Discuţiile şi izbucnirile emoţionale din cursul dimineţii pot fi evitate prin amânarea întâlnirilor programate. Ceva minor poate încurca o mulţime de lume – buturuga mică… Fă-ţi socotelile, bilanţuri şi alte delicatese care îţi arată coordonatele prezentului. Plictisitoare şi cenuşii pot fi unele zile, dacă nu sunt condimentate de intervenţiile amicilor! Nu-ţi fă planuri pe termen lung, decât ca să zăpăceşti anturajul. Uită ieri, trăieşte astăzi, mâine – mai vedem…

VĂRSĂTOR De la începutul săptămânii, de luni, trebuie să fii atent cu timpul, să nu-l pierzi! Este prima zi dintr-o perioadă importantă pentru interesele tale. Concentrează-te pe lucrurile urgente. Emoţiile tale sunt la „vreme frumoasă”, chiar dacă vremea este capricioasă, dar ai vrea ca lucrurile să iasă mult mai uşor. Pe de altă parte simţi nevoia unui pas înapoi, a unei perspective obiective a situaţiei, concomitent cu nişte adăugiri în gama luxului, dar pertinente, în economia căminului tău. Trebuie să eviţi nerăbdarea şi graba, care mai ales astăzi, pot să-ţi facă neplăceri. Intuiţia nu este grozavă în perioada în discuţie, aşa că este bine să nu rişti şi să te limitezi la activităţile obişnuite şi la oamenii pe care îi cunoşti bine.

PEŞTI Puţin obosit, puţin îngrijorat, dar eşti binedispus şi nimic nu te poate scoate din forma bună, chiar nişte veşti mai puţin plăcute. Se deschid nişte căi noi, care îţi atrag atenţia! Dar, nu te apuca chiar acum de lucruri noi, mai ales din afara sferei tale, cel puţin în această perioadă. Sunt avantajate, însă, întâlnirile de afaceri sau sociale, discuţiile, negocierile, vizitele pe eveniment – tot ceea ce ţine de comunicare în social-politic. Cerul Europei este un pic cam furtunos aşa că poţi să te aştepţi la un zbor cu turbulenţe, asta dacă eşti în călătorie. Dacă nu zbori, cum o să facă marea majoritate dintre Peşti, stai liniştit, pentru că metroul nu este luat de furtună!