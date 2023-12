Horoscopul lui Dom’ Profesor – 19 decembrie 2023. Drumul mătăsii

Miroase a zăpadă, cu toate că este neobișnuit de cald pentru vremea aceasta, dar am făcut aprovizionare de iarnă pentru căței. Ne pregătim pentru Crăciun, așa cum am apucat în familia mea, fără lumini sclipitoare pe casă și stroboscoape scumpe. Își au locul lor prin baruri și cluburi. Bun, dacă vor să-și transforme casele ca să arate ca și cârciumi și bordeluri este treaba lor, noi facem cum am apucat. Neamuri proaste, așa au văzut la televizor în ”Home alone”! Acum trebuie să lucrez, monseniorul Paul Mueller de la Specola Vaticana, Observatorul Astronomic al Vaticanului a avut bunăvoința să-mi pună o întrebare. Cred că răspunsul vă interesează și pe domniile voastre, așa că mă apuc să caut prin biblioteca mea, prin tabele astronomice și vechi documente, copiate și traduse. Poate o să văd și un film, sau mai bine un serial, este mai scurt, nu este bine ca de la muncă să treci direct în somn, trebuie ceva intermediar, care nu te solicită și te relaxează. Așa o să mai treacă o noapte, nu le-am ținut rândul, pentru că răsplata este mâine, o altă zi!