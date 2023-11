Film despre Edith Piaf, realizat cu AI. Proiect mai îndrăzneț decât clipul Beatles

Film despre Edith Piaf, realizat cu AI. Potrivitr unor surse din cadrul Warner Music France, un proiect numit „Edith”, ce implică inteligența artificială, se află în dezvoltare, cu ocazia împlinirii a 60 ani de la moartea autoarei melodiei „Non, je ne regrette”.

Nu există încă o dată de lansare, dar proiectul s-ar afla în stadiul final de dezvoltare.

Edith Piaf, readusă la viață

Filmul biografic despre viața artistei va avea o durată de 90 minute și povestea sa va avea loc la Paris și New York, între anii 1920 și 1960, narat cu vocea lui Edith Piaf, recreată de inteligența artificială.

„A fost o experienţă specială şi emoţionantă să pot auzi din nou vocea lui Edith. Tehnologia ne-a dat impresia că ne aflam în cameră cu ea”, dezvăluie Catherine Glavas şi Christie Laume, moştenitoarele cântăreţei celebre pentru ,,La vie en rose” şi ,,Mon légionnaire”.

Anterior, utilizatorii au lansat versiuni piratate ale melodiilor cu voci reproduse pe cale artificială, dar fără acordul artiștilor.

Inteligența artificială readuce „The Beattles” la viață

Timbrul lui Frank Sinatra, decedat în 1998 a fost readus la viață în ,,Gangsta’s Paradise” al lui Coolio. Un fals duet „Drake-The Weeknd” a devenit viral pe internet.

La începutul acesteui luni, inteligența artificială a compus piesa finală a trupei The Beatles – ,,Now and Then”, recreată dintr-un demo înregistrat de John Lennon în apartamentul său din New York la sfârşitul anilor 1970.

Riscurile inteligenței artificiale

Punctele nevralgice ale inteligenței artificiale au fost subliniate chiar și de către unii dintre cei care au participat la crearea ei. Spre exemplu, Geoffrey Hinton, unul dintre creatorii tehnologiei a precizat că sunt pericole în dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale. Hinton a vorbit despre faptul că chatbot-urile cu inteligența artificială pot deveni „destul de înfricoșătoare” dacă depășesc inteligența umană.

Drept urmare, investiția principală ar trebui făcută în siguranța și controlul inteligența artificială. Nici Elon Musk nu se abține atunci când vine vorba de îngrijorări legate de AI. AI este mai periculoasă decât, să zicem, proiectarea aeronavelor prost gestionată sau întreținerea producției sau producția proastă de mașini. În sensul că are potențialul de distrugere a civilizației.

Tehnologia AI ar putea „readuce oamenii la viață” și va folosi în curând selfie-urile pentru a crea clone digitale 3D, spune Eugenia Kuyda, cofondatoare a companiei Luka.