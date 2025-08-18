Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 19 august 2025. The Old Farmer’s Almanac: Cum va fi iarna 2025-2026







19 august

Pe 19 august s-au născut Bill Clinton, Orville Wright, Malcom Forbes, Gabrielle “Coco” Chanel, Gene Roddenberry, Andrei Belov, Ian Gillan, George Enescu, D.R. Popescu.

Sinaxar. În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Andrei Stratilat, Timotei, Agapie şi Tecla.

Legea strămoşească. Iar nimic, dar nimic în „Kalendar”!

"Evenimentul Zilei" din 19 august 1897 a fost că pentru prima dată în lume, pe străzile Londrei au apărut taxiuri Bersey cu motor electric. Nepoluante, silenţioase, fără vibraţii, taxiurile electrice aveau o viteză doar de 12 km/h şi o autonomie de 50 km. Sub presiunea cartelurilor petrolului au fost scoase din uz în 1900 şi nu s-a permis o a doua generaţie de maşini electrice, care ar fi atins 40 km/h şi o autonomie de 200 km. Planurile acestei a doua generaţii de maşini electrice nu au mai fost găsite niciodată.

Ce să ne mirăm... Însuşi marele inginer Rudolf Diesel a fost aruncat peste bordul navei "Dresden" care îl ducea în America ca să breveteze motorul care consuma un litru de motorină la cincizeci de mile... la fel cum a dispărut fără urmă inventatorul motorul electric economic, persoana, dar şi planurile. O maşină electrică cu 460 km autonomie, cu o încărcătură utilă de o tonă, alimentat de o baterie nu mai mare decât un bagaj de mână, de avion!

Dragi lupi, padawani sau hobbiţi, dacă sunteţi româno-americani nu trebuie să vă mai explic ce este cu “The Old Farmer’s Almanac”. Rândurile următoare sunt pentru cei care au rămas, încă, în România.

“Farmer’s Almanac” a apărut, pentru prima dată, în anul 1792, în 3.000 de exemplare. Era în timpul primului mandat al preşedintelui Washington. A avut un succes imediat, aşa că în anul următor şi-a triplat tirajul. A fost meritul lui Robert B. Thomas, primul editor, care a edificat un almanah bazat pe preferinţele şi nevoile fermierilor. Un spaţiu generos era oferit prognozelor meteorologice şi fenomenelor astronomice.

Apare de 233 de ani, fără întrerupere, nici un an nu a fost sărit! Istoria lui este lungă şi interesantă, dar o găsiţi pe net. Însă, nu mă pot opri să nu vă spun o istorie hazlie şi legată de “The Old Farmer’s Almanac” denumire luată din anul 1832.

În anul 1942, toamna, un spion german a fost arestat de FBI, după ce fusese depus pe o plajă din Long Island de către un U-Boot, un submarin nazist. Un militar din Paza de costă a văzut episodul şi l-a urmărit pe spion până într-o cârciumioară marinărească. Acolo s-a strecurat în spatele neamţului şi i-a urlat în ureche “Heil Hitler”. Teutonul a încremenit în poziţie de drepţi, a bătut din călcâie, a ridicat mâna dreptă în salutul nazist strigând la rândul lui “Heil Hitler!”.

FBI-ul l-a întrebat pe sergent ce l-a apucat de a făcut tot circul acela. Militarul a explicat foarte calm că trebuia să verifice dacă cel debarcat ilegal era neamţ nazist, sau vreun contrabandist din mafia irlandeză, italienescă, sau evreiască! În care al doilea caz, probabi, că nu s-ar fi băgat...

Toate bune şi frumose, dar arestarea spionului neamţ s-a simţit până în Dublin, New Hampshire, unde se editează almanahul, pentru că în buzunarul nemţului s-a găsit un exemplar din “The Old Farmer’s Almanac” pentru anul acela, 1942. Reclamă mai bună, nu se putea! Sigur, redacţia a avut mici probleme cu siniştrii oameni în negru de la FBI, dar Primul Amendament la Constituţia Statelor a fost şi este în vigoare. Libertatea presei.

Ca urmare, tirajul a crescut la milioane de exemplare, atingând cinci milioane în anul 2014. Din anul 2000 editorul almanahului, al 13-lea, a devenit, pentru prima dată, o femeie, Janice Stillman. Tradiția a fost continuată, tot cu o femeie, a doua din anul 1792, cu Carol Connare, a 14-a editoare.

Prognoza vremii este făcută mereu şi cu o precizie de 85,4% cu aceiaşi formulă secretă imaginată, acum mai mult de două sute de ani, de fondatorul almanhului, Robert B. Thomas şi care este ţinută, încuiată, într-o cutie de metal, la sediul redacţiei.

Ei bine, dragi lupi, padawani şi hobbiţi “The Old Farmer’s Almanac” prevesteşte o iarnă ”obișnuită”, cu precipitaţii abundente. Sigur, pentru teritoriul Statelor.

Pentru România, “caietele lui Topor” prevestesc cam acelaşi lucru: iarnă obișnuită, ceva mai grea din a doua jumătate a lui ianuarie și cam tot februarie!

Să tăiem lemne, sau să punem bani deoparte pentru întreţinere, sigur, în ipoteza că vor fi suficiente gaze, dar şi pentru încălzitul alternativ, electric, sau panouri solare. Nu lăsaţi pe mâine, cu toate că inevitabil, mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 19 august 2025

BERBEC O zi cam amestecată, cum sunt şi aspectele. Nu trebuie să te repezi, să te grăbeşti, azi e necesar să stai în defensivă, să observi desfăşurarea situaţiei. Aşa, soluţia îţi apare evidentă! Astăzi încerci să ajuţi pe cineva apropiat. Pe de altă parte carisma ta este în creştere şi poţi avea o serie de succese sociale. Dragostea este bine aspectată, interesul tău pentru acest domeniu are o dinamică pozitivă. Proiectele începute mai ales dimineaţa, dar şi după ora amiezii, au toate şansele să fie benefice. Puterea verii îţi aduce noroc în afaceri şi în dragoste.

TAUR Ai chef de discuţii, ba mai mult, vrei să-i sfătuieşti pe cei dragi. Dar nu-i bate prea tare la cap. Vrei să te faci util şi să fii de ajutor, deci nu exagera, fii înţelept, nu cicălitor! Sa nu fii foarte contrariat cind analiza ta obiectiva si meseriaşă făcută in cercul tau de prieteni, sau în familie, va starni proteste şi remarci de genul "am mai auzit asta"! Astăzi originalitatea nu este punctul tău forte. Pastreaza-ti speranţa, viata este frumoasa şi poţi să o faci şi plăcută!

GEMENI Limitează-te la activitatea cotidiană. Nu trebuie să întreprinzi nimic important financiar. Investiţiile şi achiziţiile constituie nişte nebunii riscante în această zi capricioasă de august! Un eveniment sau un spectacol, poate, mai pe seară. Îţi place din nou să monopolizezi atenţia anturajului şi să intri într-un caleidoscop de trăiri, sentimente şi aventuri din cele mai interesante. Amintirile nu-ti dau pace si nu este o idee rea să le aşterni pe hârtie, sau sa deschizi un nou fişier. Nevoia ta permanentă de bani a făcut să te speteşti cu munca în ultima perioadă de timp. Odihnește-te în noaptea asta!

RAC O zi paradoxală în care te miri şi ai, în acelaşi timp, senzaţia ciudată de “déjà vu”. Spre seară, însă, o veste, de departe. Probabil, un raspuns favorabil pentru una dintre problemele tale! Ai o idee, un proiect, sau important, sau la care ţii foarte mult, deci este important sentimental, şi nu ştii dacă eşti pe drumul cel mai bun. Ei bine, stelele spun că eşti! Horoscopul tau indica astazi relatii armonice cu cei nascuti in semne de foc si aer şi nefavorabile cu semnele de pamant si apa.

LEU Astăzi evită şefii, directorii, patronii, ofiţerii etc - cei, ierarhic, superiori ţie. Treci printr-un moment de sinceritate acută şi s-ar putea să le spui ce gândeşti. Ar fi o mare greşeală! Zâmbeşte mult şi vorbeşte rar, foarte rar. Este o realitate şi trebuie s-o iei ca atare! Zi placută si favorabila pentru mai toate activitatile, dar nimic nu se poate asemui cu vizionarea unui film şi o cina la un restaurant bun! Aspectele horoscopului tău nu contrazic direcţia generală de dezvoltare a viitorului. Pare o perioadă lipsită de griji, plăcută, fără evenimente, fapte sau gesturi importante notabile – şi de aceea va trece repede, dar, pentru Numele Lui Dumnezeu, nu spune şefului ce gândeşti despre el!

FECIOARĂ O zi obositoare, dar, plăcută. Pentru că seară, deosebită, salvează ziua cam cenuşie. Dacă eşti încă în vacanţă, un plus de distracţie. În general, atenţie, lucrurile devin mai dinamice! Evită deciziile la grabă, în cursul dimineţii. Seara este mai bine potrivită pentru concluzionarea unor afaceri-relaţii. O veste, o informaţie îţi oferă o oportunitate neaşteptată, dar deosebit de plăcută/profitabilă. După orele de la serviciu este bine să te duci undeva la o terasă, te relaxezi şi vezi şi tu lumea ce mai face, ce mai zice, cu ce se îmbracă!

BALANŢĂ Faci eforturi ca să ţi să recunoască adevărata ta valoare. Vrei să fii apreciat de cei din jurul tău. E un motiv în plus să te echilibrezi, să-ţi recapeţi toată încrederea în forţele tale! Astăzi orice angajament, orice regulă devine brusc o povară, bine că nu prea ai de lucru. Până diseară îţi trece şi vei fi din nou ironic. Totuşi, o veste bună. Fii tolerant şi emană impresia ca trebuie să domneasacă un spirit de fair-play – „...o să avem de câştigat cu toţii...”! Foarte bune aspecte în amor. Fii insistent, dar drăguţ, în afacerile sentimentale - toate trebuie să iasă astăzi!

SCORPION Ai impresia ca rezultatul nu merită efortul. Aşa că stai liniştit, sigur, dacă ai evaluat corect. Dacă ai apucat să promiţi ceva, să te implici, încearcă să te pierzi ca măgarul în ceaţă! Nu esti in cea mai buna dintre zile, mai bine astazi tine regim si mediteaza, configureaza, filozofeaza, da curs comoditatii si artei de a te simti bine. Fă-ţi ordine în lucrurile tale. Vezi ce-ţi mai trebuie. Vezi ce nu-ţi mai trebuie. Fă-ţi puţină ordine şi în sufletul tău. Vezi ce te doare, ce te nelinişteşte...

SĂGETĂTOR Nu e uşor să faci alegeri, să iei decizii care să fie şi înţelepte, profitabile şi să nu supere pe nimeni! Astăzi stabileşte priorităţile. Îi răsfeţi pe cei dragi, care abia aşteaptă asta! Este bine să fii convingător dar şi răbdător. Nu toate noutăţile trebuie spuse in gura mare, trebuie sa dai dovadă de mai multa diplomaţie şi tact in relaţiile cu cei din jurul tău. Dacă ai hotărât ceva, porneşte cu încredere şi speranţă, sorţii iţi sunt favorabili, chiar dacă soluţia pare riscantă.

CAPRICORN Ceea ce pare a te preocupa astăzi, în cel mai înalt grad, e părărea celor din jur despre tine, în special, în duo, a partenerului(ei), dar şi a familiei. Imaginea ta este aşa cum ţi-o faci! Astăzi eşti, din punct de vedere emoţional, mai sensibil. Fii atent la promisiunile care le faci, mai ales nu exagera. Utilizează orele de lumină pentru treburile importante pe care le ai de făcut. Ca să fie o zi bună, nu aştepta foarte mult de la ea, mai ales de la cei cu care te întâlneşti astăzi. Nu promite, la rândul tău, nimic!

VĂRSĂTOR Conjunctură bună. Mai ales în relaţiile profesionale, de afaceri. Dacă eşti în vacanţă pierzi ocazia să faci câţiva arginţi. Dar, poţi obţine ceva mai valoros, libertatea ta personală! Nu te enerva, oare sunt lucruri aşa de importante ca să-ţi tulbure echilibrul interior? Furia este primul semn al insuccesului. Nu dori lucruri imposibil de obţinut. Pacea sufletului este dată de echilibrul aproape perfect dintre posibilitate şi dorinţă.

PEŞTI Răbdarea ta s-a evaporat, probabil din cauza nesimţirii partenerului, dacă vrei un scandal, e foarte uşor! Dar mai bine gândeşte-te la ceva elaborat, "plăţile" de genul ăsta se fac la rece! O idee interesantă îţi lumineză sufletul. Sunt favorizate vizitele şi întâlnirile cu prietenii şi rudele, mici călătorii, reuniunile de familie. După o periodă mohorâtă ai o zi mai bună. Realizări mici, însă pline de bucurii. Totuşi, derapările partenerului te-au rănit ca un ghimpe de trandafir nevăzut. Aşteaptă, până mâine. Dacă nu-ţi cere scuze, găsim noi o modalitate să-l facem să regrete! Cu calm şi la rece, ca la Inchiziţie...