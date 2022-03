HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, 18 martie 2022. Asimetria agresorilor

18 martie

Pe 18 martie s-au născut Edgar Cayce, Nicolai Rimsky-Korsakov, Rudolf Diesel, Luc Besson, Ion Finteşteanu, Horia Moculescu, Mircea Ionescu-Quintus, Valeriu Ananaia, Ionel Drâmbă.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Chiril, Trofim şi Evcarpion.

Nimic în „Kalendar”, după Alexii, ţăranii se cam apucau de treburile primăverii!

„Evenimentul Zilei” din 18 martie 1949 – ia fiinţă NATO, prin tratatul semnat de SUA, Marea Britanie şi alte şapte ţări europene din Occident.

Este interesant de văzut cum se va comporta NATO în situaţia prezentă internaţională, foarte delicată, cu un război la frontiere. În istorie, întotdeauna, cei mari şi puternici s-au înţeles pe seama şi teritoriile celor mici, fără să se ţină seama vreodată de tratate şi alianţe, de garanţii şi promisiuni patetice!

Pe de altă parte gurile rele de la Quantico şi Langley spun că NATO este ca Vrăjitorul din Oz. Bun numai ca să sperie, dar, la o adică…

Armele, muniţiile, echipamentul militar sunt foarte diverse în NATO, fiecare ţară semnatară s-a echipat cum a putut, sau cum au dictat afacerile şi comisioanele. Sunt prea multe tipuri diferite de blindate grele, prea multe tipuri de artilerie, autopurtată sau remorcată, prea multe tipuri de modele de arme de infanterie şi peste o duzină de tipuri de calibre, de diferite tipuri de muniţie, foarte departe de standardizarea unitară cerută de un război modern. „Racul, broasca şi cu barza pleacă la război”, spunea, într-un cerc restrâns, generalul cu patru stele Phil Breedlove, despre capacitatea NATO de a face faţă unei provocări serioase. Probabil, că de aceea, NATO nici nu a plecat la război! Poate că și asta este menirea NATO, să sperie. Nu aș fi așa de sigur analizând intervenția NATO, în Iugoslavia. Mulți morți din rândul civililor, inclusiv trei din Ambasada Chinei, dar nimeni nu a luat atitudine. Atitudinea aceasta asimetrică între agresori nu aduce nimic bun, ba din contră.

La noi, dar şi în lume, sunt multe discuţii asupra ascultării conversaţiilor de tip telefonic, dintre persoane. Încă de la început, când la Washington se instalaseră doar 30 de telefoane, prin anul 1890, a fost angajată la centrala telefonică o fată frumuşică, „centralistă”. Foarte drăguţă cu colegele, avea însă o curiozitate: stătea tot timpul cu căştile pe urechi, asculta discuţiile diverşilor cetăţeni. Fata, pe nume Nancy Arabella Williams, a fost prima ascultătoare profesionistă de convorbiri telefonice, era agent special FBI.

Şi acum mă uit cu plăcere la filmele „detective story” de pe la mijlocul secolului trecut, în care dispozitivul de ascultat era o pastilă misterioasă introdusă în receptorul telefonului.

Tehnologia a avansat mult, dar şi răutatea umană. Autorităţile sunt puse în faţa unor probleme greu de depăşit. Teroriştii, sau răufăcătorii oarecare, nu respectă nicio lege, nicio reglementare, în pregătirea şi comiterea fărădelegilor, chiar a crimelor. În schimb autorităţile trebuie să respecte legile „by the book, and on the numbers” după cum notează „Ozy”. De cele mai multe ori criminalii sunt mai bine echipaţi, tehnologic vorbind, decât cei puşi să apere cetăţenii cinstiţi.

Iată câteva ştiri de la UE, ştiţi că miercurea primesc prin curier cartea de telefon, „European Survey”:

Ascultarile judiciare efectuate in Franta, prin platforma conceputa de Thales au fost intrerupte 24 de ore pentru mentenanta, situatie foarte neplacuta pentru companie. Platforma sa de interceptari de siguranta a trecut printr-o saptamana de perturbari la inceputul lui martie si chiar printr-o oprire completa pe 4 si 5 martie. Cauza pare sa fie atacarea sistemului printr-n virus necunoscut. Ministerul francez de Justitie a anuntat ca totusi, interceptarile nu au fost intrerupte si nu au fost pierdute date. De fapt, potrivit “Liberation”, intre 1500-1800 de ascultari au fost intrerupte, punand politia si jandarmeria in alerta. Un angajat al Sigurantei Interne(SCSI) a declarat ca in permanenta sunt probleme cu sistemul de ascultare, fie probleme tehnice de circulatie a datelor, fie sistemul se blocheaza si devine inaccesibil. In timpul ascultarilor telefonice in timp real, se observa un decalaj de cateva minute care poate modifica total receptia, s-a plans Cristophe Rouget de la Sindicatul cadrelor din siguranta interna (SCSI), intr-o declaratie pentru AFP. Sistemul este conceput in asa fel, incat toate listele de apeluri, identificarile de numere, cat si cele 50 000 de ascultari telefonice autorizate de judecatori in cadrul anchetelor, trebuie sa treaca prin respectiva platforma. Dar, la peste trei ani de la lansare, micile societati care controlau piata inainte, continua sa asigure trei sferturi dintre interceptari. “Sistemul introdus de Thales nu inspira incredere anchetatorilor”, spun analistii. Lansat in 2008, proiectul de centralizare a ascultarilor judiciare din Franta avea doua obiective: sa evite fraudele si sa diminueze costurile, ceea ce, nu numai ca nu s-a intamplat, dar factura initiala de 17 milioane de euro e explodat! Potrivit ultimului raport senatorial, unitatea de ascultari judiciare ar trebui sa beneficieze in 2022 de 7 milioane de euro din credite, aducand costurile totale la 140 de milioane de euro.

Grupul Thales care comercializeaza in special solutii de securitate cibernetica se afla in imposibilitatea de a-si face cunoscute problemele, clasate drept “confidentiale”.

Cea mai mare aplicatie de mesagerie instantanee din lume, WhatsApp, detinuta de Facebook refuza sa sprijine FBI. Desi exista o decizie judiciara pentru ascultarile telefonice, comunicatiile sunt cifrate in totalitate, astfel incat pentru administratie este imposibil sa se initieze o investigatie pe baza supravegherii conversatiilor. Dar nici WhatsApp, nici departamentul de justitie nu comenteaza pentru moment informatiile. Totusi, dupa ultimele comentarii, se pare ca in cazul WhatsApp nu ar fi vorba despre o chestiune legata de terrorism. Criticata de la bun inceput pentru lipsa sa de fiabilitate, aplicatia WhatsApp s-a extins foarte mult. The New York Times scrie ca problema WhatsApp ar putea fi mai importanta decat cea a telefoanelor criptate, pentru ca se va afla in centrul ascultarilor electronice pe viitor.

Or, Edward Snowden dezvaluise deja faptul ca aproape toate societatile din Silicon Valley erau implicate, colaborand cu justitia si dand prea putina atentie respectarii vietii private. Astfel ca astazi, companiile sunt impinse sa adopte o postura de garant al sigurantei utilizatorilor. WhatsApp cripteaza chiar si propriile mesaje cu TextSecure, o aplicatie laudata de Snowden. Dar, pentru justitia americana aceasta bresa trebuie inchisa rapid, deoarece aplicatia folosita de aproape un milliard de utilizatori nu poate fi lasata la voia intamplarii. Daca justitia va castiga in cazul Apple, va castiga sigur si in cazul Whats App, indica un analist. Astfel incat, administratia americana se pregateste sa lanseze noi legi referitoare la ascultarile telefonice, legi neschimbate de pe vremea cand comunicatiile se faceau pe liniile fixe, foarte usor accesibile ascultarilor.

În lume sunt ascultate permanent peste cinci sute de milioane de persoane spune „Amnesty International”. Majoritatea, procentual, în China şi Coreea de Nord. Gurile rele spun că în Coreea de Nord sunt ascultate şi înregistrate TOATE convorbirile telefonice, cu dispozitive fixe sau mobile, internet, orice comunicaţie la distanţă, de fapt.

Bun, îi înţeleg pe activiştii care protestează împotriva violării dreptului la viaţă privată, dar o logică elementara, A=B, B=C, deci A=C te duce cu gândul că se avantajează criminalii. Ca orice, mai puţin Dumnezeu, este foarte discutabil. Cred că pe starețul Cristian, sau pe doctoriţa Alice, nu-i ascultă nimeni, nu au de ce, sunt nişte depresivi inofensivi. Ca ei sunt multe milioane!

În prezent întrecerea dintre terorişti, răufăcători şi organele legale este ca o cursă între un african ager şi atletic şi un bătrânel european, legat de picioare. Oare s-a reuşit oprirea unui act terorist, adevărat, până acum? Vă spun eu: NU!

Trebuie găsite legi noi, democratice, care să protejeze poporul, pe cei cinstiţi şi să fie în conformitate cu progresul tehnologic. Aici se va vedea dacă cei aleşi de noi îşi merită mulţii bani încasaţi şi pensiile grase.

Gândiţi-vă bine, deja aţi ales prost şi acest lucru vă izbeşte deja pe fiecare dintre domniile vostre, ca şi grebla călcată pe dinţi. Sărăciţi şi nu ştiţi de ce, vă este greu şi vă întebaţi, vă este rău şi nu ştiţi de ce?

Observatorii străini spun că în România de acum domneşte aceiaşi stare de grevă spontană, de nesimţire şi dezinteres ca în anul 1989. Lipsa de speranţă, deziluzia adâncă, epuizarea posibilităţilor, sunt cauzele care îmbolnăvesc un popor, rău de tot!

Până când o să găsim un tratament radical, legal, la boala naţiunii, să lăsăm ziua de astăzi în favoarea celei de mâine, mereu poate fi o speranţă, ea nu moare niciodată, pentru că mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 18 martie 2022

BERBEC Eşti bine dispus şi acest lucru îţi atrage bunăvoinţa celor din jur şi a unor persoane importante din viaţa ta. În a doua parte a zilei, o veste sau o întâlnire, care îţi face plăcere. Viaţa este o continuă succesiune de imagini şi iluzii… Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, aşa că poţi avea o surpriză plăcută. Nu uita că in dragoste, ca şi în politică, este relativ uşor să caştigi increderea, dar este extrem de greu să-ţi respecţi promisiunile facute!

TAUR Atenţie la ceea ce faci astăzi! Ai ezitat destul de mult ca să te apuci de un proiect, de o activitate, să schimbi ceva în viaţa ta. Conjunctura îţi este favorabilă, poţi să îndrăzneşti! Experienţa acumulata, antrenamentul până la urmă, din discutiile avute in ultimul timp cu colegii şi cu rudele te avantajeaza sa fii elocvent si sa ai ultimul cuvant. Pe de altă parte, viata ta sentimentala nu este suficient de intensă pe cat ai dori. In orice caz, trebuie să dai dovada de discreţie, diplomaţie şi eleganţa. Iluziile pe care ţi le-ai facut in ceea ce privea pregatirea şi performanţa unor persoane din anturajul tau se spulberă azi ca fumul de ţigara!

GEMENI E bine că vrei bunăstare, dar nu cheltui banii ca şi când ai avea-o! O criză acută de superficialitate te poate face să pierzi bani. Ochii văd, inima cere – dar ţine cardul în buzunar! Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze. Pe de altă parte dragostea ta cea mare are unele acorduri false şi supără la sentimente, de aceea ar trebui sa te intrebi nu cât de mare este, ci pentru cât timp! Totuşi, pe 18 martie, adică astăzi, ai noroc in dragoste. Puţin, dar există!

RAC Veşti bune. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Nu este o zi în care să faci schimbări esenţiale, pe niciun plan. Seara este mai bine să stai acasă, evită drumurile. Ceea ce s-a pierdut se va găsi. Regăseşti fie un obiect pierdut, fie ceva ce ai rătăcit, poate chiar sentimente sau trăiri. Evită incidentele domestice şi nu supralicita in discutiile cu anturajul la serviciu sau cu familia, dacă eşti înţelept şi stai acasă în acestă seară de vineri, convenţional atribuită cinelor sofisticate şi filmelor horror.

LEU Capacitatea ta de a domina situaţia, abilitatea de lider şi inspiraţia dau rezultate. Toată lumea ştie că eşti generos. Câţiva ştiu că eşti naiv. Păzeşte-ţi buzunarele, oricum, nu ai bani! Veşti bune de departe. Nu cheltui mai mult decât ţi se pare rezonabil. Nu întotdeauna un preţ mare înseamnă şi o calitate bună. La serviciu, sau în societate încearcă să-ţi impui punctul de vedere prin paşi mici, dar siguri, renuntind la strategia, puţin recomandată, mai ales astăzi : „totul sau nimic”! Cu toate ca totul pare o mare comedie, sau un scenariu care nu a fost bine montat, te complaci in continuare in jocul tău amoros. Pentru că, se pare, obişnuinţa este o a doua natură!

FECIOARĂ Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute astăzi pot aduce relaţii normale, linişte şi înţelegere. Dedică ziua celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi. O zi foarte potrivita ca sa iei initiative curajoase, atat in domeniul tau de activitate, cât, mai ales, in relaţiile tale sentimentale. Confuzia şi dezordinea sentimentală proprie zodiei pot deveni calităţi poetice, dacă dai dovada de abilitate si nu vorbeşti prea mult! Dar atenţie, nu tot românul este poet! Trebuie să fii conservator şi să refuzi ceea ce nu este conform vederilor tale

BALANŢĂ Realizezi că întreaga ta existenţă este un laborator de experienţe. Încercate de tine, pe tine! Viaţa îţi pare ca o formulă complicată, dar astăzi afli că descoperirile mari sunt simple! Ţi-ai programat din timp ziua aceasta pentru cumpăraturi în oraş, dar iata ceva neaşteptat te face să-ţi schimbi planurile. Este totuşi o veste bună. Entuziasmul, calmul si optimismul trebuie să te caracterizeze. Vremea şi vremurile te enervează, dar este indicat să-ţi stăpâneşti agresivitatea. Orice necaz are şi o latură comică! Gândeşte pozitiv, nu te mai văita şi viaţa poate fi mai frumoasă!

SCORPION Stelele indică avantaj pe plan profesional. Îţi poate fi solicitat sprijinul într-o problemă, care nu este chiar din domeniul tău. Dar îţi dai tot interesul, ceea ce este foarte apreciat! Dimineaţa o poti folosi să iei, in sfârşit, decizia aceea deşteapta, curajoasa si dreapta, la care te gandesti de mai multa vreme. Totuşi, nu tot ce este adevarat si drept trebuie spus in gura mare, trebuie sa dai dovada de mai multa diplomatie si tact in relatiile cu anturajul tau. Nu eşti prea vesel azi, de aceea e bine să-ţi faci de lucru prin oraş, să te plimbi, poate faci ceva ordine prin haine, în orice caz să nu stai singur, pâna seara iţi vei reveni.

SĂGETĂTOR O zi plăcută, eşti în plină formă! Dimineaţa evită graba, intervenţiile şi mişcările bruşte, deciziile pripite. Continuă cu aceleaşi activităţi de până acum, noul nu prea te favorizeză. Spiritul pătrunzător şi o viziune de ansamblu sunt calităţile tale incontestabile, dar niciodată nu eşti suficient de abil social, nu speculezi oportunităţile. Poate că astăzi şi în perioada următoare poţi să faci o alianţă cu un Geamăn speculant şi tare în gură, sau cu un Leu care îi muşcă pe toţi de cap. Sau cu orice altă fiară din zodiac, dar mare atenţie să nu fi înţepat sau muşcat în derularea procesului. Majoritatea sunt veninoase! Aaa, dar şi tu eşti! Ai o perioadă interesantă, vorba înţeleptului chinez, poţi profita de ea, dacă poţi!

CAPRICORN Sunt mai multe “locuri strâmte”, unele activităţi aflate pe “drumul critic”. Astăzi trebuie să ocoleşti cu abilitatea şi diplomaţie subiectele tabu de la serviciu, cu prietenii, sau de acasă. Astăzi ai perioadă bună. Configuraţia stelelor arată o perioada excelentă, mai ales in ceea ce priveşte profesia şi ascensiunea socială. Te preocupă, te obsedează banii şi parvenirea. Cu mai multă obiectivitate, profesionalism şi echilibru interior poţi gasi calea. Pe de alta parte nu lua în serios toate bârfele şi intrigile făcute parcă special să-ţi amărască viaţa. De fapt, chiar aşa este! Poate că este un ultim examen al vieţii înaintea promovării tale într-o etapă nouă, sau a încasării unui bonus sentimental.

VĂRSĂTOR Poţi să atragi şi să convingi pe cei din jur prin afirmarea dorinţei de libertate care te caracterizează. Fără limitări impuse artificial, te poţi manifesta şi acţiona spre folosul tău. Astăzi ai o configuraţie bună, ai şansa să faci bine tot ceea ce începi şi să te impaci cu cineva pe care l-ai evitat multa vreme. Relaţiile cu persoanele nascute in semne de aer si foc sunt astazi armonioase, dar nu prea grozave cu cei născuţi în semne de apă şi pamânt. O anumită rutina se cere în profesie sau meserie şi se numeşte metodă, dar in dragoste trebuie sa aduci mereu ceva nou, ca să-i intreţii mereu flacăra!

PEŞTI Conjunctura indică că-ţi trebuie o pespectivă diferită. Trebuie să stai în defensivă, ca să realizezi noul orizont de vedere. Dar, nu lăsa lucrurile neclare, confuze, „în coadă de peşte”! Aspecte favorabile par că te avantajează mai ales în planul mental, al proiectelor, şi prin urmare logică, pe plan social. Trebuie neapărat să analizezi evenimentele din ultimul timp, să tragi concluziile care se impun şi sa iei imediat măsurile necesare. Ziua nu este cea mai bună din tot anul, dar de departe nici cea mai proastă, asa încat o să te strecori prin sfârşitul acesta de iarnă ciudată şi primăvară incertă spre o seară care trebuie neapărat să-ţi îmbunătăţească bilanţul zilnic.