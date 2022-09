HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 17,18 septembrie 2022. Regulile lui Roald Dahl

17,18 septembrie

Pe 17 septembrie s-au născut Konstantin Ţiolkoski, Chaim Herzog, Stirling Moss, Anne Bancroft, George Bacovia, Valentin Teodosiu, Gica Iuteş, Alexandru Cosmovici, Nicolae Ioana. Pe 18 septembrie s-au născut împăratul Traian, Greta Garbo, Cesare Borgia, Leon Foucault, Kwame Nkrumah, Maria Şindilaru, Dumitru Pasima, Andrei Oişteanu.

În calendarul creştin ortodox, sâmbătă, 17 septembrie, este pomenită Sf. Sofia, cu ale ei trei fete: Pistis, Agapis şi Elpis. Duminică, 18 septembrie, sunt Sfinţii: Eumenie din Gortina, Ariadna şi Castor.

În „Kalendar”: „Dacă păsările călătoare nu se duc înainte de Sf. Sofia, atunci iarna va fi caldă înaintea Crăciunului” (A.Olteanu, după Mangiuca). Este vorba de „mica vară a Sf. Martin” de care ne-am bucurat şi în decembrie 1989. Nimic în „Kalendar” şi nimic important pe 18 septembrie, în calendarul creştin. Dar mint, este ziua în care îl pomenim pe Sf. Mc. Eumenie care a părăsit poziţie înaltă şi bogăţii nemăsurate ca să-L afle şi să-L dobândească pe Hristos. „A trecut prin strâmtoarea sărăciei şi a intrat prin poarta cea îngustă care duce la cereasca bogăţie”. (Vieţile Sfinţilor) De aceea l-au făcut sfânt, ceea ce nu o să se întâmple niciodată cu vreun vlădică din ziua de astăzi, care nu ţine canonul sărăciei!

Îmi lipseşte călugărul Cristian, astăzi stareț la lavra lui, care, sfătos cum îl ştiţi, mi-a spus odată: „dom’ profesor ştiţi că dacă nu există viaţa de apoi şi tot ce scrie în Biblie, aţi încurcat-o? Aţi renunţat la averi şi onoruri, sunteţi mai sărac ca mine şi căutăţi înălţarea. Dacă nu există?” Apoi şi-a făcut trei cruci mari şi uitându-se în cer a spus: „Doamne, iartă-mă, dar şi Toma se îndoia şi tare mă întristez când văd că netrebnicii se îmbogăţesc şi oamenii buni sărăcesc şi se pustnicesc!”

L-am asigurat că din câte ştiu şi am văzut în toate colţurile Pământului, averea, banul, strică omul, îi schimonoseşte caracterul, îl face neom. Nu numai pentru că aşa a spus Iisus. Este o realitatea obiectivă. Bogatul nu are milă şi nu crede săracului. Pentru că un bogat sărăceşte zeci de mii de oameni. Pe o piaţă, într-o ţară, de exemplu, suma valorilor, a banilor, este constantă şi limitată. Depinde cum sunt distribuite, valorile. La noi, foarte puţini au foarte mult, foarte mulţi au foarte puţin.

Dar nu despre teoria bogatului care nu poate trece printr-o bortă de ac doream să vă povestesc, dragi lupi, padawani şi hobbiţi. Am primit un frumos eseu de la un fost coleg de la „Le Figaro”, Pierre, astăzi pensionar și el. Se referă la cele şapte porunci, regulile de aur, ale scriitorului, ale jurnalistului, ale autorului. Prieteneul meu îmi spune că sunt adaptări ale poruncilor scriitorului de excepţie care a fost Roald Dahl, cel sărbătorit pe 13 septembrie. Roald Dahl, celebrul pilot britanic de vânătoare în WW2, Wing Commander, autor citit de peste un sfert de miliard de oameni are o cugetare, în versuri, care mi-a plăcut mult: “So, please, oh please, we beg, we pray, go throw your tv set away, and in its place you can install, a lovely bookcase on the wall.” Ceea ce eu am făcut de mult, toată viaţa, de fapt!

Ei bine, scriitorul britanic care a scris scenariul lui “Willy Wonka & the Chocolate Factory” a enunţat cele şapte comandamente, porunci, reguli de aur, ale autorului, scriitorului:

Să ai o imaginaţie debordantă, dar să nu te laşi cuprins de fantasme. Imaginaţia este absolut necesară scriitorului de romane de ficţiune, dar şi jurnalistului de la ştiri. Vizualul este bun, dar ce gândesc oamenii pe care nu-i vezi? Trebuie să enunți adevărul, dincolo de orice interes.

Să scrii bine. Roald Dahl spune că ai, sau nu, darul acesta. Se numeşte talent. Nicio Universitate, nicio bibliotecă nu ţi-l poate da. Îl ai, sau nu! Dacă nu-l ai, mimează-l!

Să ai rezistenţă. Trebuie să înduri, să accepţi, să faci de milioane de ori acelaşi lucru şi totuşi să-ţi păstrezi prospeţimea şi capacitatea de inovare. Trebuie să-ţi placă ceea ce faci şi să rezişti săptămâni, luni, ani, zeci de ani.

Să fii perfecţionist. Roald Dahl spune că nu trebuie să fii niciodată mulţumit de ceea ce scrii. Trebuie să-ţi perfecţionezi neîncetat stilul, metaforele, sursele de informaţii şi de inspiraţie, să scrii astăzi, mai bine decât ieri şi mai prost decât mâine.

Să ai o mare disciplină personală. Autorul de romane, poetul, jurnalistul, sunt creatori care lucrează singuri, nu sunt în serviciul nimănui. Sigur, îşi vând produsele, scrisul, ca şi ţăranii cartofii. Dar, la fel ca şi ţăranii, autorul trebuie să respecte munca, un orar precis, calendarul impus de ziar, sau de editură.

Să ai umor. Într-o lume tristă, constipată, conflictuală şi profund nefericită, autorul, mai ales jurnalistul, trebuie să dea dovadă de umor de bună calitate. Poate, în ultima frază. Să dea curaj şi un zâmbet celor care îl citesc.

Să dea dovadă de umilinţă. Autorul care crede că tot ceea ce a scris este grozav şi minunat, de obicei se înşeală. Jurnalistul, scriitorul, nu este nici Ioana d’Arc, nici Nero, este un muritor care face multe greşeli, un om obişnuit, nu un semizeu.

Prietenul meu mă întreabă ce fac şi când ne mai întâlnim la Paris, la un petit blanc, la restaurantul lui Titi, ”Doina”. Ce să fac, încerc să respect regulile lui Roald Dahl, cât despre Paris, în niciun caz. Nu am bani și nici echilibru, abia merg şi apoi cu cine să le las pe cele șapte cățelușe? Nu mă plâng, nu mă supăr, bun canon mi-a dat bunul Dumnezeu, în pustnicia mea!

Este weekend, atenţie la circulaţie, sunt destul accidente, nu ne mai trebuie altele, gândiţi-vă că mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC Un procent din Berbeci se pregăteşte de toamnă. Cheltuieli şi iar cheltuieli! Alt procent se pregăteşte de murături, zacuscă şi dulceţuri. Cei care ţin la sănătate şi nu vor să fie otrăviţi lent de produsele de supermarket. Weekendul îţi aduce noi speranţe şi noi oportunităţi de afirmare. Atenţie, însă, aparenţele trebuie întotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie să o respecţi dacă vrei să fii apreciat(ă) de anturajul tău. Este greu să respecţii convenienţele, îţi apar ca nişte reguli ipocrite şi uneori chiar inutile – dar sunt regulile jocului social. Configuraţia astrologică arată că perioada menţionată este aspectată favorabil – aşa încât poţi da dovadă de dinamism, aşa cum îţi place ţie.

TAUR Venus, patroana ta celestă, este pusă pe croşetat pulovere pentru iarnă, sau pe făcut goblenuri – perioada apare ca una obişnuită. Adică, multă muncă – sărăcia omului! Adică în acest weekend trebuie să faci mai mult efort decât în mod obişnuit, ca să realizezi ce ţi-ai propus. Din această cauză cele două zile par obositoare şi uşor agasante. Nostalgia ţi se strecoară şi în suflet, chiar dacă vremea şi vremurile sunt ciudăţele rău şi nu prea ai bani pentru conserve, murături, zacuscă, gem şi dulceaţă de zmeură. Aşa că o mică migrenă, ca o mică furtună în borcanul cu melancolie, este tot ce ţi se poate întâmpla, mai rău!

GEMENI Cu Mercur cam afectat, retrograd, nativii din Gemeni au unele probleme. Unii dintre Gemeni au mai puţini bani decât au nevoie, alţii au probleme cu imaginea, iar o a treia categorie se luptă cu morile de vânt. Mai toţi fac pregătiri pentru ei sau pentru familie, de toamnă. Aşa că nu prea este pace sub măslini… sau sub ce vrei tu! Totuşi, norocul îţi zâmbeşte duminică. Nu eşti avantajat în comunicare şi în imagine – domeniile în care excelezi, de fapt. Trebuie să eviţi cu diplomaţie discuţiile în contradictoriu ca să nu se transforme în reproşuri memorabile. Atenţie la micile accidente domestice în care eşti specialist – închisul uşii peste mână, aprinsul feţei de masă cu ţiagareta etc – pentru că tu gândeşti infinit mai repede decât acţionezi!

RAC În weekendul în chestiune eşti mult mai influenţat, decât de obicei, de celesta ta patroană, Luna, care scade. Starea ta psihică este în rezonanţă cu fazele Lunii. Sâmbătă, poţi organiza o mică petrecere, îţi mai îmbunătăţeşti şi starea de spirit. Duminică ai o perioadă mai bună şi lucrurile par să se aranjeze. Este timp şi de muncă, dar şi de distracţie! Poţi să faci curăţenie şi ordine, dar să te şi distrezi puţin, pe seară. Veşti de departe, vezi pe reţele sau e-mail-ul, sau mai prozaica cutie de scrisori.

LEU Nu-ţi face griji. Nu că ţi s-ar cuveni ceva, sau că ai avea unele merite, urmare unei munci deosebite şi a unor rezultate strălucite, dar gura ta mare şi tupeul tau zdrobitor, ca să nu mai amintim de râsul tău puternic, sunt argumente suficiente în lumea asta superficială şi decadentă. O zi de sâmbătă bună, care trece repede, ca orice lucru bun. Trebuie sa te relaxezi, mai ales pe seara şi să laşi treburile aşa zis urgente. Nimic nu este urgent când este vorba de odihna şi de sanatatea ta. Poate te duci la sală, poate alergi prin parc, poate o sauna, trebuie să eliberezi tensiunea acumulata.

FECIOARĂ Din nou anumite amănunte te fac să fierbi. Iarăşi nu vezi pădurea de copaci! Chiar dacă acum este încă cald, vine toamna, iarna, vine frigul şi îngheţul cel nesuferit. Pregăteşte-te să te expui în rochiţe meseriaşe şi în costume care te avantajează şi totul va fi bine. Lumea este făcută din ierbivore şi prădători, din victime şi învingători. Nu te înregimenta voluntar în categoria păguboşilor! Şi nu uita că pierzi când renunţi să mai încerci. O veste bună duminică, poate pe seară. Apoi, îţi regăseşti ritmul şi o parte din echilibru. Poate că nemulţumirea face parte din caracterul tău!

BALANŢĂ Pe total, după o deliberare îndelungată, perioada este bună, aşa că în weekendul ăsta poţi să faci mai tot ce vrei, sigur, să nu fie ilegal, imoral şi să nu îngraşe! Totuşi, se schimbă registrul influenţelor astrale şi începi să simţi presiunea în cele trei domenii consacrate: banii, sănătatea şi dragostea. Ai nevoie de bani pentru reparat maşina, instalaţiile de încălzit ale casei costă o avere, încasările întârzie, iubita(ul) a plecat în străinătate şi nu mai intră pe reţea – iată o gamă largă de trăiri caracteristice dezechilibratelor Balanţe în acest weekend. Semnele de foc şi de aer îţi sunt favorabile toată perioada, dar este mai bine să nu te iei în beţe cu cei născuţi sub zodii de pământ şi apă.

SCORPION O perioadă de timp bună spre foarte bună. Primele ore din ziua de sâmbătă îţi dau ceva dureri de cap, la propriu şi la figurat. Dacă reuşeşti să te stăpâneşti şi să eviţi graba şi încăpăţânările, nu se va întâmpla nimic notabil. Oricum, fiecare are defectul său. Al tău se numeşte „falsă viziune asupra realităţii”. Adică o să auzi weekendul asta la minciunele, minciuni şi minciuni sfruntate, cât să ai rezerve pentru tot anul. Drept care şi tu te vei simţi obligată sau obligat să emiţi „false judecăţi de valoare”. Aşa este la tenis!

SĂGETĂTOR Păstrează-ţi calmul, farmecul şi stilul de viaţă imperial cu ştaif. Nu arăta că eşti rănit sau rănită, că hienele abia aşteaptă. Viaţa în oraş, jungla de beton, este o junglă mai necruţătoare decât necuprinsul Africii. Cam tot în perioada când Marte face ceva aspecte faste, adică în jurul datei de sâmbătă, în mod sincronic, o să te hotărăşti brusc să pleci la capătul Pământului să cumperi o pereche de… ceva! Ce o să cumperi? Asta o să te întrebi mult timp de aici în colo… Duminică, 18 septembrie, îţi duce gândul la o cină fastuasă cu şampanie franţuzească aranjată cu sirop de afine de Dijon, caviar cu unt, galbenuş de ou fiert şi lămâie, camembert, şi cu ce mai urmează după… asta dacă iubitul sau iubita nu te-a părăsit deja, trântind uşa şi lăsându-ţi pisica, plata telefonului şi a întreţinerii (pe ultimii doi ani).

CAPRICORN Spiritul de dreptate care te carcacterizează te face să iei o atitudine care este destul de discutată de anturaj – asta sâmbătă. Până la urmă, ori se uită, ori obţii „consensul”. O realizare notabilă în a doua jumătate a weekendului, adică duminică. Mesaj către toţi nativii zodiei : „Nu vă lăsţi copleşiţi de rutina zilnică, cumpărături, curăţenie, spălat geamuri, dat cu aspiratorul, pregătiri de şcoală, murături, gem de prune şi tras ţuica la sticle – e cam patetic – căutaţi să vă distraţi şi să legaţi noi prietenii.” Nu exagera cu munca şi efortul, in general, pentru ca stelele indica o supărătoare tendinţă către surmenaj şi depresie. Învigătorii sunt nişte persoane abile şi tenace odihnite nu nişte nefericiţi crăcănaţi de muncă.

VĂRSĂTOR O veste bună urmată de o distracţie pe măsură. Atenţie la mijloacele de transport în comun. Nu te lăsa tentat de cumpărături extravagante. Nu buluci ritmul vieţii când nu trebuie. Dar pe termen lung, gândind strategic, lucrurile se mai aranjează. Simţi o oarecare insecuritate sentimentală – atenţie, casa familiei este prost aspectată. Strânge-i pe toţi ai tăi în jurul tău şi laudă-i şi spune-le vorbe bune – au nevoie de asta, chiar dacă eşti ocupat. Timpul trece, copii cresc, oamenii se ofilesc, iată, momentul a trecut şi zgura părerilor de rău se adună în inimă.

PEŞTI Planetele şi configuraţie astrologică îţi sunt favorabile. Poţi reuşi în activităţi legate de marfă, de bunuri de consum, ba chiar şi în creaţie. Mai multe obligaţii uitate se fac simţite spre sfârşitul zilei de sâmbătă. Mai multe planete şi indicatori astrologici îţi sunt favorabili. Astrele sunt într-o conjunctura avantajoasă: sănătatea îţi este bună, viaţa personală – aproape armonioasă, iar situaţia financiară nu îţi mai pare teribilă. În a doua parte a weekendului stelele iţi sunt favorabile mai ales in domeniul social, al acceptarii opiniilor tale şi mai puţin in cel material, mai ales dacă este vorba de bani.