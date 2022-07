HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 16,17 iulie 2022. All your base are belong to us

16,17 iulie

Pe 16 iulie s-au născut Ginger Rogers, Ruben Blades, Ronald Amundsen, Andrea del Sarto, Gheorghe Cozorici, Dimitrie Anghel, Sergiu Adam. Pe 17 iulie s-au născut John Jacob Astor, James Cagney, Earl Staley Gardner, Donald Sutherland, Juan Antonio Samaranch, Angela Merkel, Ion Alexandrescu, Nicolae Neagoe.

În calendarul creştin ortodox sunt, sâmbătă, 16 iulie, Sfinţii: Sf. Sfinţit Antinoghen cu cei 10 ucenici ai săi. Avudim şi Faust. În același calendar creştin ortodox sunt, duminică, 17 iulie, Sfinţii: Marina şi Eufrasie.

Tradiţional în „kalendar” continuă Circovii de vară, Cercurile Mărinii, Ciurica. Începând din 15 (Chiric Şchiopul, Lupul Şchiop) sau 16 iulie, Circovii sunt spirite feminine, compozite, dar cu preponderenţă de foc, care „ciuruiesc în bătaie” pe cei care nu ţin cele trei zile de interdicţii.

Se poate specula că este o sărbătoare ce vine tocmai din matriarhat. În aceste zile femeile nu fac dragoste, ci război, adică ciomăgesc bărbaţii neascultători ai tradiţiei.

Mircea Eliade îmi spunea că Circovii sunt un fel de arhetip al sărbătorii amazoanelor, probabil de la la agatârşii cei conduşi de femei! În plin miez al verii fecunde, sunt trei zile în care femeile se pot răzbuna libere pe bărbaţii „leneşi, beţivi şi neperformanţi în pat”.

Este influenţa evidentă a zeităţilor cabire şi pelasge, Kibele, Semele şi Axiokersa cu repetarea naturală şi comică a vieţii obişnuite, a satului, sau cetăţii, viaţă transmutată în Olimpul zeilor nemuritori. O credinţă simplă şi sănătoasă pe măsura statuilor antice perfecte, care au eternizat pe cei de atunci. Care statui purtau acel zâmbet misterios al celor care ştiu şi sunt împăcaţi cu ceea ce știu, cu destinul.

Tradiţional, în „Kalendar”, pe 17 iulie, Circovii de vară continuă cu Sf. Mare Mucenică Marina, motiv creştin suprapus peste vechea sărbătoare a femeilor, care ţinea trei zile, astăzi probabil fiind iniţierea secretă în confreriile feminine. ”Sătenii nu ştiu în ce zi cade şi din trei zile, doar s-o nimeri una”, (Speranţia). Secretul „surorilor” era şi este bine păstrat. Poate că mai ştiu „toate vorbele şi toţi paşii” unele femei şi le transmit din mamă în fică, dar le este frică să le spună.

Strict interzis femeilor şi mai ales femeilor însărcinate să lucreze după prânz, sub aspre pedepse, să nu fie „mărinite”. Se dă de pomană. Probabil, obiceiuri din neolitic. Nu e greu de ținut, duminică fiind!

Marele savant german Julius Lips arăta că în prezent, pe Pământ coabitează toate erele omeneşti posibile, de la cea a pietrei şlefuite, a neoliticului, până la societatea post-industrială. Şi se întreabă ce vor constata arheologii peste zece mii de ani, în speranţa că atunci vor mai exista oameni şi arheologi.

„Evenimentul Zilei” din ziua de 16 iulie 1945 a fost, pe atunci, un secret de stat. Era atomică începea prin detonarea unei bombe atomice în New Mexico, în cadrul proiectului „Manhattan”. Amintitul proiect a însemnat efortul fantastic a unui echipe de savanţi de primă mărime, majoritatea evrei, conduşi de Robert Oppenheimer, a peste 40 de companii private şi a 130.000 de oameni. Costul proiectului, reactualizat pentru valoarea de astăzi, a fost de peste 50 miliarde dolari.

Mai există şi o altă variantă a acestui eveniment, „teoria conspiraţiei”. Se spune şi nu fără motiv, că trupele americane au capturat de pe teritoriul Germaniei învinse şi au adus în America trei bombe nucleare. Una a fost „experimentată”, după ce a fost demontată şi reasamblată, ca să se ştie cum se poate fabrica, pe 16 iulie, celelate două au fost aruncate în capul japonezilor la Hiroshima şi Nagasaki, la începutul lui august 1945. În mai 1945 doi savanţi americani de frunte, fizicieni atomişti corespondau asupra proiectului Manhattan, din care făceau parte. Din formulele sofisticate pe care le schimbau rezulta un singur lucru: erau foarte departe de o soluţie. Nici nu stabiliseră „masa critică”! Interpelaţi, după război, oficialii americani au spus că scrisorile au fost „fabricate” ca să înşele adversarul. Jurnaliştii au râs, în mai 1945 Germania era învinsă, Japonia pusă pe fugă şi URSS era marea prietenă a Americii şi principalul partener de afaceri!

Hitler tot vorbea de „arma secretă” care urma să schimbe soarta războiului, iar Mussolini spune clar într-un discurs, reluat şi pe „Discovery” că a văzut în Germania „trei arme, trei bombe ale Apocalipsei, care vor schimba soarta războiului”. La fel a spus și mareșalul Antonescu.

Aş crede că totul este un bluff, dar un amănunt mă pune pe gânduri: cele două bombe folosite împotriva japonezilor nu semănau deloc una cu alta. Se poate presupune că nici a treia nu semăna. Este tipic pentru gândirea germană, pentru perfecţionismul lor păgubos.

Germanii au pierdut războiul pentru că tehnica lor, superioară, era mereu îmbunătăţită, nu s-au stabilit ca ruşii, sau americanii la cateva tipuri de arme, mediocre, dar fabricate în serii, în număr înspăimântător de mare. Dacă bombele erau fabricate de americani trebuiau să fie la fel, să semene una cu alta, mai ales că făscuseră o experienţă care reuşise, chipurile. De ce să mai experimentezi, să schimbi forma şi probabil şi proiectul tehnic, dacă ai soluţia corectă! Nu este în stilul american…

Stilul american este aparte, aș putea spune că unic în lume. Ca să intre în război, Statele Unite trebuie să aibă, sau să-și creeze un motiv puternic, un ”casus belli” de netegăduit. În sensul că nu Statele sunt agresorul, ci au fost în mod infam provocate. Afacerea baloturilor cu ceai, în războiul de independență. Alamo, în războiul mexican. Podul de la Richmond, în războiul civil. ”Lusitania”, scufundată de nemți, motiv pentru intrarea USA în primul război mondial. Pearl Harbour, ”atacul infam” de care guvernul știa cu zile bune înainte, dar a fost motivul ideal pentru intrarea SUA în WW2. ”Armele de distrugere în masă” ale lui Saddam, care nu au fost găsite niciodată, pentru că nu existau. Și Hitler s-a folosit de o înscenare pentru declanșarea WW2, atacul împotriva Poloniei. Radioul din Gleiwitz.

În anul 2016, scriam, tot aici, în această rubrică: ”Cu durere și regret trebuie să spun că istoria se repetă, că nu se mai pune problema dacă va fi, sau nu, război, ci când o să înceapă. Când? Când va fi pus la punct un ”casus belli” convingător, doar suntem în epoca multimediei.” Războiul din Ucraina, o problemă slavă, este un casus belli pentru agresivul bloc NATO. Summitul din Spania cât și defilarea de 14 iulie confirmă acest lucru.

”All your base are belong to us” mi-am amintit de această propoziție într-o engleză stâlcită, vorbind cu prietenul meu Anatoli din Kiev. M-a rugat să nu fac publică convorbirea, dacă vreți să știți mai multe despre propoziția în cauză vedeți https://en.wikipedia.org/wiki/All_your_base_are_belong_to_us. Sunt nevoit să dau o adresă Wiki, dar definiția și istoricul de acolo nu sunt rele, deloc.

Dar este weekend, atenție la condusul pe puținele autostrăzi pe care le avem, mai ales spre mare și pe șoselele nepotrivite pentru automobilele moderne. Dacă sunteți atenți și nu vă enervați, totul o să fie bine!

Prevenit însemnă pregătit așa că și eu mă pregătesc pentru ziua de mâine, cu speranță că mâine o să fie o zi de pace, pentru că, este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 16,17 iulie 2022

BERBEC În weekend poţi să îţi verifici legăturile sociale, vezi pe cine te poţi baza şi pe cine nu! Marte indică o perioadă pozitivă, trebuie să obţii mediul favorabil pentru interesele tale. Un semn de foc iţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură. In aceasta perioada, a weekendului, ai ceva noroc. Asta nu înseamnă că ai să câştigi la loto, la casino sau la orice alt joc aranjat. Poziţia lui Venus indică prietenii noi şi petreceri reuşite, asa ca fă un tur de telefoane pe la prieteni ca să vezi de unde sare invitația. Se poate să primeşti scurte veşti neaşteptate de la membrii familiei şi/sau de la prieteni. Surprize plăcute şi mai puţin placute, situaţii care evolueaza spre intorsaturi neaşteptate, dar comice până la urmă, sunt deliciile weekendului.

TAUR Treci printr-o perioadă mai liniştită, adică, în weekend, vrei să te odihnești, acasă. Reducerea aceasta de activitate are influenţe bune asupra banilor. Nu ieşi în oraş = nu cheltuieşti! In viata este ca in supermarket : ai de unde alege, dar nu găseşti ce iţi trebuie. Mai nou, se pare ca şi oferta este de proastă calitate! Daca sâmbătă te simti cumva zdrobit de refuzurile prietenilor si ale anturajului, în general, nu-ti risipi inutil energia ca sa demonstrezi că ai totuşi dreptate. Configuraţiile planetare mixte şi o privire mai filozofica asupra vietii vor face ca aceast weekend să treacă repede şi fără necazuri mari. Legăturile de sânge şi de mir conteaza, restul sunt niste străini, aşa ca tot de la parinţi sau frati poţi obtine ceva bani si poate și o vorba buna. Trebuie doar să încerci.

GEMENI Ţine mobilul la îndemână, sâmbătă poţi primi o veste importantă. Cu toate că nu te caracterizează, duminică eşti prea rigid în gândire, fapte şi gesturi. E ceva trecător, după weekend, luni, eşti ca nou! Stelele spun, la fel ca un batran ințelept chinez, ca prea multă insistență duce la dezastru, pe cand cumpătarea aduce succesul! Mai ales în relațiile amoroase. Vorbește! Ţine minte că astăzi lumea are nevoie de poveşti frumoase si vorbe fermecatoare pentru a contrabalansa climatul violent si decadent. Mici îmbunătăţiri şi transformări favorabile ale unei situaţii, veşti bune de departe. Seară de sâmbătă relaxantă şi plăcută. Poate la un film, poate la un concert, poate la un club neagresiv, plăcut şi nepoluant și mai ales neinflamabil. Duminica este zi de odihnă!

RAC Vibrezi de energie şi este greu să te relaxezi, să te linişteşti. În weekend eşti pus la încercare de o situaţie seducătoare, dar fii credincios valorilor, drumului tău şi fă ce trebuie! Trebuie să iei măsuri – planifică-ţi timpul în aşa fel încât să ai mai mult timp liber. Sigur că pare o contradicţie, weekend-ul este o perioadă de pauză, dar tu te gândeşti numai la bani. Chiar dacă ai nevoie de mai mulţi bani (cine nu are?) nu-ţi sacrifica pasiunile tale şi micile plăceri pe altarul viţelului de aur. Simţul tău imperial, posesiv ţinut prea mult în frâu se răzbuna sâmbătă. Discuții aprinse cu cineva de la care vrei sa obtii ceva important. Reuşită, pentru că încăpăţânarea bate logica. Duminică trebuie să faci, neapărat, ceva care îţi place mult, poate să te duci la un concert, poate o înghețată americană cu cafea scumpă, sau pur şi simplu stai în pat și te joci pe net!

LEU Poţi miza pe intuiţie şi prima impresie ca norme călăuzitoare comportamentale. Ai unele îndoieli în privinţa unor prieteni, care par nesiguri, neserioși. Eşti rege în junglă, nu în weekend! Sâmbăta o poti folosi sa iei, in sfarsit, decizia aceea desteapta, curajoasa si dreapta, la care te gandesti de mai multa vreme. Nu tot ce este adevarat si drept trebuie, însă, spus in gura mare, trebuie sa dai dovada de mai multa diplomaţie şi tact in relatiile cu familia ta, cu anturajul tau. Sâmbătă seara sunt ceva petreceri la orizont, trebuie numai să alegi. Duminică, probabil, o să te trezeşti la prânz, aşa că abia dacă ai timp să pregăteşti programul de săptămâna viitoare. Pentru că în jungla asta de beton Leii care nu au un plan sunt devorați de monştrii. Cine e mai tare ca un leu? De T-Rex ați auzit?

FECIOARĂ Sâmbătă nu prea grozavă. Trebuie să stai liniştit şi să aştepţi, la „umbră”, ca weekendul să treacă în linişte şi fără necazuri. Amână ce nu poţi rezolva, este o metodă verificată! Mesajul stelelor, repetat de mai multe ori, ca să înţelegi mai bine, este să dai dovadă de tenacitate şi consistenţă. Horoscopul tau te sfatuieste sa ceri sfatul si sprijinul unui prieten experimentat, inainte ca ceilalti sa se prindă că nu stii să te descurci. Poate că este vorba de petrecerea de sâmbătă seara, sau de team building-ul de care esti responsabil, sau de ultima, sau prima seară de vacanță, ceva de genul ăsta. În orice caz, distracţia este pe măsura dorinţei tale. Conjunctura te avertizeaza sa-ti supraveghezi sănătatea şi regimul alimentar şi trebuie să răreşti ţigarile!

BALANŢĂ Este din ce în ce mai greu cu căldura, dar aşa este vara, care nu este ca iarna! În weekend încearcă să nu te implici în nimic important, doar distracția obişnuită, fără riscuri inutile! Relațiile cu persoanele născute in semne de aer și foc sunt in acest weekend armonioase, dar nu prea grozave cu cei născuți în semne de apa și pământ. Nu te amesteca cu cei care nu sunt ca tine. Mezalianţele şi amestecurile de religii şi rase au fost întotdeauna motive de conflicte, mai mari sau mai mici. Cercul tau de prieteni este destul de bun, nu te baga in cine ştie ce fiţe. Duminică nu uita că o anumia rutina se cere in profesie sau meserie si se numeste metoda, dar in dragoste trebuie sa aduci mereu ceva nou, ca sa-i intretii veşnic flacăra!

SCORPION Eşti într-o situaţie favorabilă şi în formă bună fizică şi psihică. Poţi să înaintezi în direcţia intereselor tale, eşti convingător şi vezi lucrurile în profunzimea şi complexitatea lor. Nu încerca să te baţi cu toată lumea în acelaşi timp, planifică-ţi secvenţial activitatea şi priorităţile tale. Foloseşte cu isteţime resursele pe care le ai. In jungla asta de beton ai luptat cu abilitate ca să ajungi unde eşti, intreabă-te daca eşti dispus “sa calci peste cadavre” ca să continui o traiectorie ascendenta. Sâmbătă – micile infumurari pe care le afisezi pot fi interpretate ca un succes pe care de fapt nu l-ai avut. Cineva, probabil din Fecioară sau Săgetător, încearcă să te ajute, să-ți intre în graţii. Sâmbătă seara, o invitație, se pare, la o petrecere veselă, poate la un nativ din Rac, poate la o petrecerea de vacanță. Duminică – zi de ordine şi curăţenie, sau de muuuult somn!

SĂGETĂTOR În weekend nu ezita, din comoditate sau convenţionalism, să discuţi cu cei din jur, cu familia, să clarifici ceea ce aştepţi de la ei în derularea intereselor tale, să obţii sprijinul lor! Sâmbătă, o veste bună urmată de o mică pierdere. Un obiect pe care-l găseşti, până la urmă. Ai mare nevoie de un sfat bun, de confirmarea unei atitudini aşa că sună un prieten! Dupa cum spune înţeleptul, la un prieten trebuie să găseşti aprobarea faptelor tale, un pahar de apă şi un sfat bun! Duminică nu trebuie sa forţezi lamurirea unor situatii, deoarece atuul pe care te bazezi, analiza detaliului, gândirea rece, logica si uşor cinică nu te ajuta prea mult. O persoană care te-a dezămăgit, sau evitat, în ultimul timp, încercă în acest weekend să-şi răscumpere păcatele. Atenţie la datele primite, deoarece de multe ori reprezintă părerea celui în cauză şi nu o descriere cît mai apropiată de realitate. Duminică seara primești o veste bună, care te bucură mult.

CAPRICORN Sâmbătă, pe o conjunctură favorabilă, proiectele tale, interesele personale, sunt avantajate şi tu te comporţi foarte bine, în rolul tău. Un sfat bun ajunge la tine la momentul potrivit! Horoscopul tău arată că iti este necesara o viata ceva mai activa, şi poti incepe cu plimbări scurte în aer curat, evitând aglomeratia, dar şi căldura infernală. Totuși, atenție la curent și la schimbarea bruscă de temperatură! In acest weekend faci schimbările la care te gândeai de mai mult timp, care privesc dispunerea şi ergonomia camerei tale şi de ce nu a bucătariei şi a livingului. Debarasează-te de toate prejudecatile și micile frâne psihice care ți-au frânt elanul și nu ţi-au permis să-ti arați adevaratele calitați de organizator şi de ce nu, de arhitect amator. Eleganta şi bunul-gust sunt elementele necesare în viaţa de zi cu zi. Nu spune că nu ai bani suficienţi ca să fii la modă! Coco Chanel spunea că elita creaza moda intr-o zi când nu are bani.

VĂRSĂTOR Ai o reactivitate bună, un răspuns prompt, eşti spontan. În weekend încerci să găseşti repede şi în timp real soluţii la blocajele şi obstacolele pe care le întâlneşti. Nu pleca la drum! Perioada favorizează nativii care activează în transporturi, educaţie şi turism. Toată lumea se grăbeşte. În acest weekend este indicat să-ţi oferi un moment de respiro şi să vezi în ce parte vrei să o iei. Este momentul să te gândeşti la un curs nou în viaţa ta. Nu fii original cu orice pret. De obicei modul acesta de abordare sperie şi instraineaza, in loc sa atragă! Trebuie doar sa inspiri incredere şi să asiguri pe cei din jur ca se pot baza pe tine, în orice împrejurare. Sâmbătă ai tendinţa, pentru unii suparatoare, de a fi permanent in ofensiva, sa ții la părerea ta și să nu faci concesii sau compromisuri nimănui. Păstrează-ți calmul si umorul. Duminica poți să primești o veste în doi peri despre o reuniune de familie la care te aşteptai să fii invitat.

PEŞTI În weekend înregistrezi unele succese minore, dar eşti pe drumul cel bun. Ai tendinţa să generalizezi, să tragi concluzii şi învăţăminte, dar nu pierde timpul cu teoria, practica te omoară! Mai multe obligaţii uitate se fac simţite spre sfârşitul zilei de sâmbătă. Mai multe planete şi indicatori astrologici îţi sunt favorabili. Astrele sunt într-o conjunctura avantajoasă: sănătatea îţi este bună, viaţa personală – aproape armonioasă, iar situaţia financiară nu îţi mai pare teribilă. În a doua parte a weekendului stelele iţi sunt favorabile mai ales in domeniul social, al acceptarii opiniilor tale şi mai puţin in cel material, mai ales dacă este vorba de bani. De asemenea, în această perioadă este bine să nu-ţi iei nici un risc major. Ia măsurile necesare, dacă pleci la drum fii foarte atent!