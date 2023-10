Horoscopul lui Dom’ Profesor – 16 octombrie 2023. Un studiu despre jurnaliști.

16 octombrie

Pe 16 octombrie s-au născut David Ben-Gurion, Noah Webster, Eugen O’Neill, Dino Buzzati, Angela Lansbury, Mihail Sorbul, Gheorghe Ionescu-Siseşti, Alexandru Proca, Mircea David.

Până pe 26 octombrie mai nimic în calendar, astăzi doar Sf. Longhin Sutaşul şi Sf. Mal, dar în „Kalendar” se apropie Lupii, Lucinii. Aşa că o să avem ce povesti!

„Evenimentul Zilei” din 16 octombrie 1978 a fost: Cardinalul polonez Karol Wojtyla (1920-2005) a fost ales papă, sub numele de Ioan Paul al II-lea; a urcat în Scaunul Pontifical la 22.X.1978; alegerea sa ca papă a fost considerată un eveniment de excepţie, fiind vorba de primul papă neitalian începând din anul 1522 (când a fost desemnat olandezul Hadrian al VI-lea); pontificatul său de 26 ani (octombrie 1978 – aprilie 2005) este considerat al treilea ca lungime din istoria Bisericii Catolice, în urma Sfântului Petru (estimat între 34 şi 37 ani) şi a lui Pius al IX-lea (31 ani). A fost sanctificat în anul 2014.

Tot în Polonia Mare s-a născut şi David Ben-Gurion, „Leul”, arhitectul restaurării statului Israel. Poate, cel mai important om politic evreu, cel care a întregit şi consolidat Israelul printr-o stratagemă pe care o găsiţi, puţin mai târziu în timp, unde credeţi? În „Fundaţia” lui Isaac Asimov!

Periodic, peste ani, recitesc aceleaşi cărţi, ca un diagnostic şi verificare a evoluţiei mele. „Fundaţia” lui Asimov este una dintre cărţile care m-a tulburat cel mai mult şi pe care o recitesc mereu.

Vedeţi, la fel ca şi H.G.Wells, Asimov foloseşte pretextul dat de romanul ştiinţifico-fantastic pentru o critică necruţătoare socială şi politică. În definitiv Sci-Fi este un gen minor, pentru adolescenţi, nu?

Aşa marii oameni ai planetei şi-au afirmat deschis şi pe faţă frustrările şi acidul dezaprobării faţă de societatea în care trăiau.

În weekend am primit „cartea de telefon” de la sursele mele din UE, prin curier. Iată un subiect care mi-a părut interesant:

Studiul “ Schimbari in evolutia meseriilor jurnalistice” , efectuat, in Franta, de catre Sindicatul national al jurnalistilor (SNJ) si cabinetul de evaluare si prevenire a riscurilor profesionale “Technologia”, a analizat evolutia jurnalismului in Franta in perioada 2015-2023. Studiul releva faptul ca 36% dintre jurnalistii interogati sunt dispusi sa paraseasca profesia sau compania in care lucreaza.

Acest studiu vine in prelungirea celui din 2015, intitulat “ Munca reala a jurnalistilor, calitate, informare si democratie”, in care se observau trei tendinte ce afecteaza profesia: schimbarile in consumul de informatie; punerea sub semnul intrebarii a modelelor economice ale media; slabirea frontierelor intre profesionisti si cetateni in cadrul unei societati in care noile tehnologii ale comunicarii permit oricui sa produca si sa raspandeasca informatii. Noul studiu a examinat 1276 de chestionare ale jurnalistilor iar concluziile au fost urmatoarele:

Sarcinile jurnalistilor sunt prost definite: functiile de redactori si reporteri exista inca, in timp ce apar altele: redactori web, multimedia, data jurnalist, manageri comunitari de informatii. Desi circa 71% dintre cei chestionati afirma ca formarea lor initiala corespunde exigentelor actuale ale meseriei, la cei de peste 60 de ani se constata o inadecvare oarecare, astfel că, pentru unii, se pune problema unei formari complementare. Doar 31% dintre jurnalisti considera contractul lor de munca clar si precis in definirea sarcinilor.

Desi 71% dintre jurnalisti poseda un contract de munca pe durata nedeterminata, cei cu varste sub 30 de ani au contracte doar in proportie de 41%. Astfel ca aproape jumatate dintre tinerii jurnalisti se afla intr-o situatie precara. Pe de alta parte, circa 34% dintre jurnalisti sunt tentati sa-si schimbe profesia sau compania, deoarece vor sa-si diversifice veniturile, dar se si tem de pierderea locului de munca. 21% dintre jurnalisti lucreaza cu norme partiale, iar peste 61% lucreaza mai mult de 8 ore pe zi, 22% dintre ei lucrand chiar peste 10 ore pe zi.

Jumatate dintre jurnalisti lucreaza in weekend si de sarbatori. 46% dintre ei marturisesc ca nu au timp suficient pentru refacere. 81% dintre jurnalisti apreciaza ca muncesc mult mai repede decat in urma cu cinci ani, iar trei sferturi sunt de parere ca sarcinile de serviciu sunt mult mai grele. Analistii consideră că, de fapt, este vorba de impartirea sarcinilor de serviciu unui numar mai mic de jurnalisti. 87% dintre jurnalisti isi estimeaza munca drept polivalenta, iar 58% atribuie polivalenta multiplicarii suporturilor si formatelor pe care trebuie sa le acopere.

Studiul arata si ca 43% dintre jurnalisti considera ca linia editoriala a publicatiei la care lucreaza exista, dar este implicita, in vreme ce 27% considera ca nu exista o linie editoriala clara. Interesant este ca, desi linia editoriala in Franta pare greu de definit, 70% dintre jurnalisti nu sunt de acord cu ea !

Peste o jumatate dintre cei chestionati considera, de asemenea, ca sedintele de redactie nu mai sunt un loc pentru dezbatere. 89% declara totusi ca au libertatea de a propune subiecte. Totusi : jurnalismul este o profesie importanta: 80% dintre jurnalistii chestionati se declara satisfacuti, iar 77% sunt mandri de munca bine facuta! Sublinierea mea, în Franţa!

Până o să se facă un studiu, un sondaj, echivalent, în România, o să mai treacă timp, dar nu cred că o să fie mult deosebit, aşa că să ne îndreptăm către ziua de mâine, este, în difinitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 16 octombrie 2023

BERBEC E necesar să te concentrezi pe problemele care te pot face să pierzi bani. Sună prietenii, ca să vezi ce mai fac, fii scurt, nu uita că şi ei au probleme urgente şi facturi de plătit. Trebuie să reflectezi un pic. Să te sfătuieşti cu cel mai bun prieten al tău. Adică cu tine însuţi. Ai multe pe suflet, aşa este? Chiar dacă nu recunoşti, tot aia e! Trăirea asta cam profundă şi complicată, ca să nu mai punem la socoteală efortul intelectual, te va consuma cam toate orele de lumină ale zilei, în care nu vei face altceva decât planuri de viitor şi procese de conştiinţă.

TAUR Ai o mare capacitate de concentrare a atenţiei, dar pe termen scurt. Deci, poţi să speri astăzi în rezolvarea favorabilă a problemelor tale tactice, fie profesionale, fie sentimentale. Cruţă-ţi forţele, nu intra la uzură, nici fizică şi nici mentală. Eforturile pe care le faci, din ambiţie şi mândrie te sleiesc de putere şi te fac vulnerabil. Totuşi, planeta Venus, chiar afectată, poate să iţi aducă o oportunitate neşteptată. Care prilej trebuie analizat pe îndelete – nu te repezi, ca de obicei. Nu te grăbi, dar nici nu refuza!

GEMENI O zi bună, care trece repede, aşa sunt lucrurile plăcute. Îndreaptă-ţi atenţia către profesia, meseria ta. Cere ce ţi se cuvine. Dar nu uita ce se cuvine familiei, prietenilor, celor dragi! Astăzi poţi reuşi ceva mai bine în activităţi legate de mărfuri şi bunuri de consum. Foloseste-ţi cu isteţime resursele pe care le ai şi nu împrumuta bani. Atenţie la deciziile importante, mai ales la asocierea cu noi parteneri, atât în afaceri cât şi în dragoste. Nu lua bârfele şi zvonurile în serios. Lucrurile devin mai serioase, ascultă cu atenţie, descifrează sensul ascuns al lucurilor. Fi selectiv şi reţinut în promisiuni, mai ales nu promite nimic pe termen lung.

RAC În limite acceptabile, astăzi poţi să reuşeşti în mai tot ce faci, deoarece ai o conjunctură favorabilă. Profită de bunăvoinţa stelelor şi avansează pe drumul intereselor tale imediate. Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare. Poţi să primeşti o veste despre nişte realizări mici, dar care pot să te bucure mult. De asemenea supravegheaza-ti timpul, programarea timpului, să nu intrii în criză, să nu întârzii!

LEU Atenţie la unul dintre păcatele tale, vanitatea, astăzi eşti vulnerabil la linguşeală. Şi iei de bun ce spune primul venit! Mai multă prudenţă, mai multă capacitate de discernământ! Eşti relativ tare la fabule, nu am ce zice, în special la cea cu ursul păcălit de vulpe! Primesti o veste… total lipsita de sens. Poate unde ziua este slab aspectata astrologic, sau cam aşa ceva. Sau poate unde peste tot este haos şi nepăsare. Interesul poartă fesul. Viaţa e o permanenta infruntare de interese, aşa incât trebuie să ai şi puţin noroc în promovarea scopurilor. Astăzi, ai multe pe cap. Nu vei reusi sa le faci pe toate, dar eşti aproape de o soluţie pentru o problema sentimentală…

FECIOARĂ E bine să ai mai multă ambiţie, dar să nu exagerezi cu efortul spre gloria şi banii altora. Astăzi trebuie să te mobilizezi mai mult, să vrei să te simţi neapărat bine şi ziua trece repede! Zâmbeşte mult şi vorbeşte rar, foarte rar. Este o realitate şi trebuie s-o iei ca atare! Zi placută și favorabila pentru mai toate activitatile, dar nimic nu se poate asemui cu vizionarea unui film şi o cina la un restaurant bun! Aspectele horoscopului tău nu contrazic direcţia generală de dezvoltare a viitorului. Pare o zi lipsită de griji, plăcută, fără evenimente, fapte sau gesturi importante notabile – şi de aceea va trece repede, ca orice zi favorabilă!

BALANŢĂ Dimineaţa, la serviciu sau acasă, eşti plin de glume şi vesel şi eşti acceptat pentru că ai haz. La prânz, posibilă schimbare de program, care ascunde altceva, dar, se pare, nimic negativ! Evită intervenţiile bruşte şi deciziile pripite. Investiţiile pe termen lung în relaţiile sentimentale făcute astăzi se vor dovedi, paradoxal, foarte profitabile… Leagă-te la cap pentru ca o să te doara! Ceva migrene astazi din cauza unor tensiuni neaşteptate in anturaj. Le rezolvi cu diplomatie si treci mai departe. Nu te repezi sa tragi concluzii dupa barfe, zvonuri și intrigi!

SCORPION Poţi să te grăbeşti încet, ai talentul acesta! Cu toate că eşti în criză de timp, astăzi reuşeşti mai întotdeauna, să te găseşti la locul potrivit şi la momentul indicat, salvând situaţiile. Astăzi – nu e rău deloc… Se poate spune, dupa configuratia astrologică, ca te bucuri de o zi întreagă de influenţe favorabile in sensul ca nu o sa ai nici un necaz mare! De ceva timp incerci sa faci fata unei enervari fară motiv. Probabil este doar presiunea atmosferica, toamna cea schimbătoare, vremea şi vremurile…

SĂGETĂTOR Domeniul avantajat de conjunctura astrologică este cel al comunicării, dar nimeni nu e profet în ţara lui! Dacă ai de convins pe cineva, poate pe mai mulţi, trebuie să fii foarte elocvent! Ai o idee, un proiect, sau important, sau la care ţii foarte mult, deci este important sentimental, şi nu ştii dacă eşti pe drumul cel mai bun. Ei bine, stelele spun că eşti! Horoscopul tau indica astazi relatii armonice cu cei nascuti in semne de foc si aer si nefavorabile cu semnele de pamant si apa. Pentru o buna parte din nativii din zodia de foc a Săgetătorului, veselia, entuziasmul si buna dispozitie sunt coordonatele zilei de astazi.

CAPRICORN Astăzi eşti optimist şi ai o mare putere de muncă, dar te apasă unele griji nefondate, inutile. Exagerezi. Caută să primeşti un răspuns pentru una dintre problemele la care te gândeşti de mult. O zi agitată şi încordată, de fapt, pana la urma, pentru un lucru de nimic. Seara plăcută şi romantică. Bioritmul este bunicel, in faza, dar din nefericire negativ. Nu este o zi critica, dar in general iti este lene si nu prea ai chef de vitejii importante. Nimic foarte rau, nimic foarte bun. Dulcele şi auritul drum de mijloc!

VĂRSĂTOR Ai o problemă care te obsedează, dar astăzi există o conjunctură favorabilă şi parcă împotriva logicii, printr-o abordare directă şi iscusită poţi avea câştig de cauză, sau să progresezi! O zi obositoare pe total, dar plăcută. Nu ai ce să-ţi reproşezi ! Seară deosebită în compania celor dragi. Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături şi cadouri. Noile asociaţii, pe termen scurt, sunt favorizate. Perioada zilei este caracterizata de mici intarzieri si incidente. De aceea, viteza este de evitat. Nu te grabi inutil!

PEŞTI Domeniul favorizat de stele este cel emoţional. Nu te grăbi, nu te repezi, în delicata zonă a sentimentelor trebuie să faci scenarii complete, planuri bine întocmite, fără să uiţi nimic! Nu lua decizii importante, nu intra în jocul altora, impune-ţi propriile regului, dar nu juca de unul singur. Întotdeauna trebuie să existe ceva ascuns, neexplicabil, tainic, chiar un partener imaginar. Eşti obosit şi ai nevoie de un răgaz. Oferă-ţi seara acesta ca să te relaxezi. Competiţia este bună dar nu trebuie să stoarcă din tine ultima picătură de energie!