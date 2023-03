HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR  16 martie 2023. A fost achitată

16 martie

Pe 16 martie s-au născut James Madison, Jerry Lewis, Bernardo Bertolucci, Georg Simon Ohm, Jules Cazaban, Gheorghe Storin, Horia Şerbănescu, Margareta Sterian.

În calendarul creştin-ortodox, pe 16 martie sunt Sfinţii: Sabin Egipteanul, Papa, Roman, Anin şi Hristodul din Patmos.

În „Kalendar” pe 16 martie, fiind ajunul la la Sf.Alexie, pe seară, se leagă foarfecele ca să ai noroc şi sănătate! (Olteanu)

”Evenimentul Zilei” din ziua de 16 ianuarie 1914 a fost împușcarea, mortală, a redactorului-șef al ziarului ”Le Figaro” de către doamna Henriette Caillaux, soția fostului prim ministru, pe atunci ministru de finanțe, Joseph Caillaux. Sursă, ”Book of Days”.

Dragi jupânițe și cinstiți jupâni vă mulțumesc mult pentru interesul pe care îl arătați amintirilor mele, dar astăzi o să facem o reconstituire. Împușcarea redactorului-șef de la ”Le Figaro”. Am fost angajat la prestigiosul cotidian francez de dreapta începând din decembrie 1969 până în februarie 1971. Intr-o zi stăteam pe lângă biroul editorului, a redactorului-șef. Mi-a zis: pleacă din locul ăla, acolo a fost împușcat Calmette. Am sărit ca ars, apoi mi s-a spus toată povestea, era o zi mai calmă fără à la une și evenimente deosebite.

16 martie 1914. Paris, sediul ziarului ”Le Figaro”, strada Drouot, numărul 26, al 9-lea arondisment. Ora 17:11. În secretariatul redactorului-șef se prezintă o doamnă. O doamnă din înalta societate, îmbrăcată într-o haină de blană de astrahan negru și având un manșon din același material. Ce drăguț și feminin obiect de îmbrăcăminte manșonul pentru iarnă, păcat că s-a renunțat la el, ca și la alte multe obiecte frumoase și folositoare. Doamna scoate o carte de vizită din manșon și solicită să fie primită de redactorul-șef. Secretara îi spune că redactorul-șef, Gaston Calmette, a ieșit să ia masa cu prietenul său, scriitorul Paul Burget. Doamna spune că așteaptă. La ora 18 fără câteva minute, Calmette intră în biroul său pe altă ușă, nu prin secretariat. Secretara auzind vocile din birou, intră și îi prezintă cartea de vizită.

Sprea marea surpriză a lui Burget, care l-a sfătuit să nu o primească, Calmette spune: ”Este o femeie, trebuie să o primesc”. Paul Burget și secretara ies din biroul redactorului-șef și invită doamna. Trec exact patru minute și se aud șase împușcături. Cei de la ”Le Figaro” se năpustesc în biroul redactorului-șef. Femeia îmbrăcată în haină de blană spune, foarte calmă: ”Nu mă atingeți, sunt o doamnă. Chemați doctorul și poliția, în ordinea aceasta”. Apoi a lăsat pe biroul redactorului șef pistolul, încă fumegând, un superb Browning automat, nou-nouț, model 1911, calibrul 7,65 mm cu o magazie de șapte cartușe. Marea doamnă a adăugat: ”Mi-am făcut numai datoria de soție. Nu a existat nicio ură personală”. Toată lumea a fost foarte impresionată de atitudinea doamnei, cum spuneau a doua zi ziarele britanice: “her wonderful calmness”. Redactorul-șef al ziarului ”Le Figaro” a fost atins de patru, din cele șase gloanțe și a murit câteva ore mai târziu, la spital. Poliția a sosit, dar doamna nu a vrut să urce în duba poliției, ci a mers cu mașina proprie, cu șofer, la sediul poliției, unde a dat o declarație amănunțită.

Protagoniștii acestei întâmplări sunt:

Gaston Calmette , de 56 de ani, redactorul-șef al ziarului ”Le Figaro”.

, de 56 de ani, redactorul-șef al ziarului ”Le Figaro”. Joseph Marie Auguste Caillaux , de 51 de ani, politician liberal cu vederi pacifiste, fost prim ministru, actual, pe atunci, ministru de finanțe.

, de 51 de ani, politician liberal cu vederi pacifiste, fost prim ministru, actual, pe atunci, ministru de finanțe. Henriette Caillaux, născută Raymouard, de 39 de ani, o femeie de o frumusețe tulburătoare, inteligentă și cu certe calități artistice.

Începând de la Crăciunul anului 1913, Calmette a dezlănțuit o campanie de presă mincinoasdă la adresa ministrului Caillaux. Îl invinuia de orice, spunea că o să aducă dovezi în ziarul de a doua zi, dar în ziarul de a doua zi erau alte învinuiri grave, fără nicio dovadă, fără nicio susținere. Articolele apăreau în editorial, pe prima pagina a ziarului. Editorialul poate fi scris numai de redactorul-șef, sau de patron, pentru că pune în joc răspunderea civilă, sau penală, a ziarului, reprezintă poziția ziarului. Așa era vorba la ”Le Figaro” acum 50 de ani.

Substratul era faptul că ministrul de finanțe dorea o taxare progresivă a averilor și o destindere cu Germania, lucruri contrare interselor celor care susțineau ”Le Figaro”. Nimeni nu punea prea mult preț pe ”la presse jaune” cum desemnează francezii ziarele de scandal, puse pe șantaj. Nici familia Caillaux. Dar lucrurile au luat o întorsătură urâtă pe 10 martie 1914, când ”Le Figaro” anunță că o să publice scrisorile de amor vinovat ale soților Caillaux. Caragiale cu a sa o scrisoare pierdută, în varianta franceză. Ministrul este nebun furios, îi spune soției, pe 15 martie 1914, că o să-l provoace pe infamul jurnalist la duel. Henriette se hotărăște să se sacrifice ea. Ce s-a întâmplat, știm.

Procesul Henriettei Caillaux a început în luna iunie. Doamna a fost reprezentată de celebrul avocat Fernand-Gustave-Gaston Labori, care a obținut achitarea. Avocatul a pledat ”vinovată”, dar a spus că Henriette a fost în legitimă apărare deoarece: ”fiecare editorial calomnios a fost ca un glonț tras către inima doamnei Caillaux, ea nu a făcut decât să se apere, să-și apere familia, cu o pasiune de care numai femeile sunt în stare”.

Morala mic burgheză era, pe atuncci, mai indulgentă cu crimele pasionale. De fapt, achitarea a fost obținută de zecile de mii de parizieni care au luat Tribunalul cu asalt urlând: ”a-chi-ta-rea, a-chi-ta-rea”! Pronunțarea achitării s-a făcut pe 28 iulie 1919, ziua când a început Marele Război. Austro-Ungaria a declarat război Serbiei.

După împușcăturile Henriettei Caillaux, s-au mai auzit în Europa niște împușcături care au schimbat istoria. Pe 28 iunie, la Sarajevo, apoi pe 31 iulie, din nou, la Paris, când este asasinat Jean Jaures, la Café de Croissant, de pe strada Montmartre, numărul 146. Acolo luam și eu micul dejun, împreună cu Veronique, în anul 1970. Mereu același lucru, o cafea enormă franțuzească, foarte neagră și fără zahăr și un croissant, atunci făcut, cald. Mesele erau acoperite cu aceleași tip de fețe de masă, în carouri alb-roșu, ca pe vremuri. Răsfoiam ziarele și apoi ne făceam programul, eu lucram de noapte la ”Le Figaro”.

Mai sunt multe de spus pe această temă, a împușcării editorului, a redactorului-șef de la ”Le Figaro”. O să vă spun de ce am abordat această temă, altădată, dar pretextul este evident, a fost evenimentul zilei de 16 martie. Era pe când redactorii-șefi se împușcau mortal pentru ”fake news”!

Eu și cățelușele ciulim urechile, orice război începe cu împușcături. Deocamdată sunt prea departe, nu se aud, dar auzim avioanele de luptă care patrulează pe desupra capului.

Înaintea echinocțiului este întotdeauna perioada cea mai grea pentru mine, pentru că am cel mai mult de lucru. Se bulucesc toate! Mai mult, am început curățenia de primăvară, pe care trebuie să o termin până de echinocțiu. Nu o s-o termin! La o casă pe pământ cu ceva pomi fructiferi și trandafiri curățenia se extinde și în curte și în grădină. Sunt multe de făcut, multe de curățat, de tăiat, de aranjat, de organizat, de săpat, de zugrăvit, de reparat, de stropit, de săpat, de…

Dar tot o să mă uit la un film, că nu au dat turcii. Ceva vechi și bun, știți domniile voastre. Cu speranța că mâine mai avem o șansă, este doar, o altă zi!

HOROSCOP 16 martie 2023

BERBEC Astăzi, dacă vrei neapărat, poţi avea un conflict, dar cu ceva calm, diplomaţie şi tact poţi obţine mai multe! Dar, “Si vis pacem para bellum”, dacă doreşti pacea, pregăteşte-te de război! La serviciu, sau în societate încearcă să-ţi impui punctul de vedere prin paşi mici, dar siguri, renunțînd la strategia, puţin recomandată, mai ales astăzi : „totul sau nimic” ! Cu toate ca pare o mare comedie, sau un scenariu care nu a fost bine montat, te complaci in continuare in jocul tău amoros. Pentru că, se pare, obişnuinţa este o a doua natură!

TAUR Fii hotărât şi ia deciziile care se impun încă de dimineaţă. Astăzi eşti inspirat la planuri pentru sezonul cald. Totuşi, dacă vrei să faci o călătorie, este bine să pleci mâine dimineaţă! Azi ai chef sa manânci ceva special. In lipsa unor alte satisfactii, dar nu te păcăli singur ca poţi sa slăbeşti mancând mult şi dulce! Mai bine du-te într-o sală şi fă puţin sport, pentru că afară nu este încă timp frumos să alergi într-un parc. Şi oricum, eşti prea comod ca să înfrunţi umezeala şi frigul încă prezent.

GEMENI Favorurile stelelor se îndreaptă spre planul material al neguţătoriei, cumpărături şi cadouri. Ceea ce cumperi astăzi, fără să fie scump, îţi va face mare plăcere şi îţi va fi de folos. Întelegerile trecute trebuie mereu reînnoite, atât în afaceri cât si in dragoste, altfel partenerii işi cam „uita obligaţiile” ! Apoi, joia, ziua lui Jupiter, este o zi când toată lumea este sub presiunea gândului că „iar nu am făcut nimic săptămâna asta”, aşa că ceva trebuie să faci!

RAC Din nou nişte veşti aşa-şi-aşa. Lasă analiza şi sinteza, prima impresie contează! Odihneşte-te mai mult, relaxează-te, oboseala s-a strâns de ceva vreme şi poate să te afecteze. O zi de rutină, care te-ar plictisi dacă nu ar fi vestea de pe la ora prânzului. Pare a fi o mică criză, dar gestionează totul cu mare grijă, stelele arată că poate fi vorba de o păcăleală, o informaţie distorsionată de presă, prieteni sau rude.

LEU Ai veşti că poţi culege avantaje ce provin din aranjamentele altora, dar nu ai chef de afaceri combinative. Te gândești, că, în definitiv, ești o pisică foarte mare. Care toarce, sau doarme! Nu face eroarea fatala sa-ti subestimezi dusmanii, mai ales in dragoste, pentru ca dacă calci pe dintii greblei, te loveste coada in cap! Doar suntem o naţiune de proto-ţărani şi fiecare avem o greblă virtuală! Seara relaxantă. Poţi să “vorbeşti” cu pisica sau căţeluşul tau. Papagalii şi iguanele nu se iau în consideraţie!

FECIOARĂ Fii atent la promisiunile care le faci, nu da speranţe inutile şi nu te implica păgubos. Zi favorabilă cumpărăturilor săptămânale, negustoriilor, deplasărilor, mai ales a celor scurte. Nativii din zodia Fecioarei, ca cei mai mari consumatori de sapun din zodiac, au uneori înclinarea, din prea mare grija faţă de alţii să nu le vadă defectele evidente. Mai mult, în cazul tău încerci să-i “speli” de pacate in mod nepermis şi pana la urma pagubos. De aia ai dezamagiri pe care nu le meriţi!

BALANŢĂ Primeşti veşti, unele bune, despre proiectele tale pe termen lung, dar alte informaţii, din presă, te fac să schimbi nişte planuri pentru vacanța de vara. Așteaptă schimbarea schimbării! O informaţie în legătură cu nişte bani, dar nu spera că se rezolvă imediat. Toată ziua este sub semnul, care, de fapt nici nu este prea negativ, al amânării şi al întârzierii. Nu este rea ziua de astăzi, dar totul este statistic, este probabilistic. Trăim într-o posibilă probabilitate!

SCORPION După o dimineaţă densă, obositoare, este bine să eviţi izbucnirile emoţionale şi să te relaxezi. Nu este indicată procedura la care te gândeşti. Ţine-te de ce ai făcut până acum, deocamdată! Lasa lucrurile aşa cum sunt şi înţelept te veţi numi. Permite lucrurilor să se aşeze singure şi nu interveni în nici un fel. Nu te baga in chestiuni care nu te privesc, mai ales daca este viata intima a unui coleg, limiteaza-te la trancaneala mondena obisnuita.

SĂGETĂTOR Dimineaţa ai ceva linişte, dar pe seară poţi să întâlneşti o opoziţie din parte celor apropiaţi. Ideile tale energice nu sunt foarte populare. Poate că ai exagerat un pic, mai gândeşte-te! Relaţiile cu familia şi anturajul pot sa sufere unele modificari in sensul unei segregatii urmare repetatelor tale declaratii ca vrei sa pleci din ţară. Trebuie să te hotărăşti dacă chiar vrei să emigrezi, să schimbi totul, sau este doar o scuză ca să nu-ţi asumi responsabilităţi. Secretul este că peste tot este la fel, ba în unele locuri este mult mai rău decât în România.

CAPRICORN Poţi să rezolvi problemele profesionale, sau sentimentale fără să te laşi depășit sau deranjat de programul cotidian. Siguranţa personală este scopul tău în viaţă, eşti un supravieţuitor! Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze. Pe de altă parte dragostea ta cea mare are unele acorduri false şi supără la sentimente, de aceea ar trebui sa te intrebi nu cât de mare este, ci pentru cât timp!

VĂRSĂTOR Astăzi anturajul tău apreciază conversaţia ta agreabilă şi optimistă. Stăpâneşte-ţi impulsul primar de a da replici usturătoare, ”cățeii latra, caravana trece”! Ascultă-mă, am experiență! Astăzi lasă analizele sofisticate pe altă dată. Experienţa acumulata, antrenamentul până la urmă, din discutiile avute in ultimul timp cu colegii şi cu rudele te avantajeaza sa fii elocvent si sa ai ultimul cuvant. Pe de altă parte, viata ta sentimentala nu este suficient de intensa pe cat ai dori. In orice caz, trebuie sa dai dovada de discretie, diplomatie si eleganta.

PEŞTI Nu te enerva din lucruri mărunte cum ar fi incidentele casnice sau întârzierile. Poate fi ziua ta de naştere şi e păcat să o umbreşti cu nimicuri. Nu da mare importanţă unor detalii, minore! Lămureşte programul tău de astăzi şi unele “răceli” cu partenerii fie că sunt de afaceri sau de amor. Fraza care „se poartă” este : “voi vă faceţi treaba voastră, eu mi-o fac pe a mea”. Şi se adugă : “O să avem cu toţii de câştigat!”. Viaţa este o continuă succesiune de imagini şi iluzii. Poate este ziua ta şi chiar vrei să te bucuri de ea cum vrei tu – nu cum vor alţii.