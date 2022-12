HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 16 decembrie 2022.  Despre astrologie și timp

16 decembrie

Pe 16 decembrie s-au născut Caterina de Aragon, Gebhard von Blucher, Ludwig van Beethoven, Edward Emerson Barnard, Leopold I, Max Linder, Arthur C. Clarke, Philip K. Dick, C. Jinarajadasa, Elena Băcăoanu, Mircea Heroveanu, Noru Demetriad.

În calendarul creștin-ortodox sunt Sfinții: prorocul Agheu și Teofana, împărăteasa. Nimic în ”Kalendar”.

„Evenimentul Zilei„, din 16 decembrie 1773, a fost începerea Războiului de Independenţă în America de Nord, pe atunci colonie britanică. Samuel Adams împreună cu alţi o sută cincizeci de fraţi masoni din Marea Lojă „Sons of Freedom” atacă, deghizaţi în piei roşii, portul Boston şi aruncă în ocean 342 de baloturi de ceai de pe trei nave comerciale englezeşti. Britanicii măriseră nejustificat taxele pe ceai şi alte produse! Scumpirea prețurilor este un motiv de revoluție!

Masonii au fost în primele rânduri ale Războiului de Independenţă, dublaţi de mari oameni politici şi de ştiinţă, de exemplu, fratele Benjamin Franklin. Şi instruiţi de alţi masoni, din Marele Orient, ca, de exemplu, marchizul de Lafayette, autorul de mai târziu a „Declaraţiei drepturilor omului şi ale cetăţeanului” inspirată copios din Constituția americană, la care fusese coautor. Dar şi alţi fraţi masoni din Europa, ca polonezul Kosciuszko Tadeusz, sau germanul Von Kalb s-au alăturat insurgenţilor americani.

Tot pe 16 decembrie, dar în anul 1910, are loc, la Issy les Moulineaux (lângă Paris), primul zbor experimental din lume al unui avion cu motor aeroreactor (avionul „Coandă 1910”), inventat, construit şi pilotat de inginerul român Henri Coandă, pionier al aviaţiei mondiale. Sursă RADOR.

Să ne amintim că, pe 16 decembrie, la Timișoara, a început ”loviluția română”. Am participat, la București, sunt și fotografiat într-un album, dar nu mi-a trebuit certificat de revoluționar și alte privilegii cum aveau ilegaliștii comuniști. Doar cei căzuți, familiile lor, merită compensații și acelea ar trebui să fie foarte mari! Fiecare revoluție are profitorii ei, a spus Marat, la revoluția franceză, alt masacru trist și nejustificat, exact 200 de ani mai înainte. Am făcut ce am crezut atunci că era mai bine pentru România. Dar cum a ieșit este foarte departe de gândul meu. După atâția ani, nu știu dacă să plâng, sau să râd! Am fost toată viața un idealist nepractic cu șapte ani de acasă, de la familia mea de mic burghezi și cu o conversație frumoasă, culturală, de diplomat, cum mă caracteriza Corneliu Mănescu!

De câte ori nu v-am spus că mâine este, în definitiv, altă zi? De fiecare dată și de fiecare dată am avut dreptate, altfel nu ați mai citi cele ce am scris! Este o judecată aristotelică, logică, bazată pe un șir foarte, foarte lung de constatări că ”mâine este o altă zi”. Aristotel a spus: ”o să fie o bătălie navală!”. În timpul lui, mereu erau bătălii navale, așa că a avut dreptate. Atenție, nu a spus că mâine, sau săptămâna viitoare, o să fie o bătălie navală!

Dar ce legătură are cu astrologia? Sumerienii, akkadienii, caldeeni, babiloneni au lăsat, pe mii de tăblițe arse, scrise cu cuneiforme, corespondența dintre un anumit aspect ceresc astrologic, poate o eclipsă, apariția unei comete, conjuncții Jupiter-Saturn și evenimentele care au avut loc. S-a observat, în o perioadă de circa 900 de ani ce fel de evenimente se întâmplau la un anumit tip de conjunctură astrologică și s-a făcut o listă de INTERPRETĂRI. Cu cât șirul eveniment-aspect era mai lung, istoric, cu atât se poate spune că se va întâmpla la fel în viitor. Ca exemplul cu mâine este o altă zi! S-a repetat până acum de miliarde de ori!

Noaptea trecută am avut o discuție lungă pe Dimineața Astro(logilor)nomilor. Cunoaștere amănunțită a trecutului și a prezentului poate fi bază pentru extrapolare, pentru determinarea viitorului? Mai mulți din cameră, savanți astronomi de prestigiu, cred că omul, specia umană, are o părere greșită despre spațiu și timp.

Este o părere, deocamdată, o temă de cercetare, au spus savanții. Și mai spun, cu jumătate de gură că mai trebuie ceva, o nouă știință, temporanautica, știința despre timp. Suprapusă peste discuția cu prietena mea de la CERN mi-a produs o impresie oribilă de nesiguranță. O bună parte din știință este un castel de cărți de joc, bazat pe presupuneri și ipoteze, niciodată confirmate. Materia neagră, de exemplu. Mai mult am poziția oficială că povestea cu obținerea de către americani a fuziunii atomice controlate este doar ”fake news”. Sensul comunicării era că va fi obținută în curând. Dar nu dau cu piatra, este bine să mai avem și minciunele pozitive, că prea este totul zugrăvit în negru, în presă. Ar fi bine să nu avem minciuni deloc, dar se pare că suntem în epoca post-adevăr.

Dar, ca întotdeauna, după cum spuneam, nu o să uit să vă amintesc că mâine este o nouă șansă, aveți speranță, doar este o altă zi!

HOROSCOP 16 decembrie 2022

BERBEC Veştile neplăcute intră pe fereastră, spune o vorbă din Orient. Analizează cu atenţie, unele, de fapt majoritatea, nu te interesează, nu tot ce zboară se mănâncă, spune o vorbă de pe la noi! Dimineaţa trebuie să te ocupi de problemele altora. Totuşi, ai o informaţie pe care o aşteptai de mai mult timp şi care te avantajează. Seară plăcută, poate la un film nou, poate la un spectacol.

TAUR Obţii un echilibru oarecare, indiferent, sprijinindu-te pe cei din jurul tău. Dacă depinde de tine, astăzi amână tot ceea ce este important, strategic şi rezolvă problemele urgente, minore. Toată ziua este plină de aspecte planetare bune, fiind o zi explicită, transparentă, aşa că fii foarte atent la semnalele care apar pe piaţă. Dar, nu crede tot ce ţi se spune şi nu te lua după sfaturi. Propria inteligenţă şi intuiţia vor rezolva situaţia!

GEMENI Este foarte important să te decizi astăzi de partea cui te dai! Cameleonic şi ipocrit, afişezi un surâs încântător, dezarmant. Aşa îi îmblânzeşti pe cei care vor să-ţi facă reproşuri! Ai un program aglomerat, cu multe de făcut, dar astazi este bine sa vorbeşti mult fără să spui mare lucru şi să nu iei decizii importante. Te pricepi… Nu-ţi lipseşte ambiţia şi energia, dar în conjunctura actuală, astrală şi de la locul de muncă, nu-ţi foloseşte la nimic, singura cale de urmat este „politica struţului”.

RAC O zi în care conjunctura îţi sorteşte o zi liniştită la serviciu şi favorabilă sentimental. Solo, pe seară, ai vreo două oportunităţi, în duo te înţelegi cu partenerul mult mai bine! Ziua de astăzi face să-ti crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm. O zi care se anunţă obişnuită, dacă nu te-ar nelinişti veştile rele din presă. Vezi-ţi de treburile tale, de familia ta, de programul tău şi gândeşte bine, pozitiv. Binele la bine trage!

LEU Dacă ai idei, concepte noi, astăzi poţi să fi ascultat cu atenţie. Dar nu da tot din casă, toate amănuntele, altfel poţi avea surpriza ca ideile tale să fie profitabile pentru ascultătorii tăi! Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la rude, la familie, sau la prietenii buni, la anturajul apropiat, în general. O zi, o perioadă plină de inspiraţie şi idei noi. Nu te implica în conflicte deschise cu Gemenii sau Berbecii.

FECIOARĂ Intuiţia, prima impresie, instinctul, toată gama de semnale ilogice, te serveşte bine în dimineaţa aceasta. Ai ceva de rezolvat în domeniul social. E dificil, dar nici tu nu eşti un amator! Sfera comunicării este afectată dar şi evenimentele şi emoţiile în sensul întârzierii şi a estompării lor, mai ales in sfera personala, a propriilor interese.

BALANŢĂ Fii atent la problemele celor apropiaţi, ale celor dragi. Cineva suferă în tăcere pentru că nu are destulă putere să ia o hotărâre! Ajută-l! Cu o vorbă bună, din suflet şi un sfat competent! Poţi evita, cu siguranţă, o situaţie neplăcută, prin amânarea unor întâlniri sau prin reprogramarea unor evenimente. Mai este un aspect minor negativ, dar pe care poate fi interpretat ca pe o obosela cronică sau o oarecare stare de disconfort faţă de vreme, vremuri şi oameni.

SCORPION Spiritul tău de analiză, gândirea rece şi uşor cinică, te ajută să păstrezi calea intereselor tale. Încearcă să nu intri pe curs de coliziune cu nimeni, ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face! În a doua parte a intervalului, după prânz, trebuie să dai dovadă de prudenţă şi chiar suspiciune în analiza unor veşti şi informaţii. Odihneşte-te mai mult şi oferă-ţi mediul şi anturajul care îţi face plăcere. Şi gândeşte de bine, vorbeşte de bine, fă fapte bune! Dacă poţi, nu ezita!

SĂGETĂTOR Treci printr-o perioadă mai dificilă şi solidaritatea celor din jur este ca un balsam pentru sufletul tău. Astăzi ai parte de multă înţelegere şi căldură sufletească din partea celor dragi. Ai prostul obicei să „abureşti” oamenii adică să vorbeşti pe lângă subiect. Dacă eşti politician este OK, dar ce te faci dacă eşti un om care chiar contează, care face ceva bun, un muncitor, un salariat?

CAPRICORN Nu eşti foarte dibaci la vorbe azi. Încearcă să compensezi cu zâmbete largi şi comunicare nonverbală prietenoasă! În afaceri sau dragoste, trebuie să nuanţezi, să faci diferenţele necesare! Nu te enerva, oricum nu este la îndemana ta rezolvarea problemei cu care te confrunţi. Singurul care se pricepe este Destinul. Ori problema cu care te confrunţi azi este foarte complexă, ori, din cauza oboselii, nu te poţi concentra!

VĂRSĂTOR Eşti obligat de împrejurări să înaintezi într-o direcţie care nu-ţi e deloc clară! Încearcă să te pierzi ca măgarul în ceaţă şi să revii la datele cunoscute bine, chiar stăpânite de tine! Energia suplimentară furnizată de Cosmos astăzi te face să te risipeşti mai ales în latura mai frivola a vieţii, sigur, după orele de program. Astăzi dispoziţia ta sufletească este dintre cele mai bune. Aproape nimic nu te poate întrista sau perturba!

PEŞTI Te simţi bine în uggii sau cismulițele tale, ceea ce pentru un Peşte e o performanţă. Nu pierde timpul, pune lucrurile la punct cât mai repede, ca să ai răgaz pentru distracţie şi relaxare! Nu fă confidenţe despre viaţa ta personală, despre proiectele tale de viitor, mai ales la serviciu sau la muncă, sau unde activezi. Transformări în bine ale relaţiilor cu prietenii sau familia. Atenţie mărită la sfârşitul zilei când răbdarea iţi este pusă la încercare.