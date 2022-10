HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR   15,16 octombrie 2022. Despre minunare

15, 16 octombrie

Pe 15 octombrie s-au născut Vergiliu, Friedrich Nietzsche, Oscar Wilde, Mario Puzzo, Evangelista Torricelli, Carol al II-lea, Constantin Parhon, Sandu Sticlaru, iar pe 16 octombrie s-au născut David Ben-Gurion, Noah Webster, Eugen O’Neill, Dino Buzzati, Angela Lansbury, Mihail Sorbul, Gheorghe Ionescu-Siseşti, Alexandru Proca, Mircea David.

Pe 15 octombrie în calendarul creștin ortodox este Sf.Sfințit Lucian, preotul din Antiohia, iar pe 16 octombrie este Sf.Mc Longhin, sutașul. Centurionul Cornlius Longinus, cel care, acesta este adevărul, a scurtat chinul Mântutorului răstignit pe Cruce împungând cu lancea lui parte dreaptă a lui Iisus, de a țâșnit sânge și apă (limfă). Lancea, consacrată și sfințită astfel, a purtat numele de Lancea Destinului, un obiect, o relicvă de extrem de mare putere. V-am mai spus și altădată istoria Lăncii Destinului, sunt multe cărți și câteva filme, ba chiar și jocuri pc, pe această temă. Nimic în ”Kalendar”, în niciuna dintre zilele weekendului!

„Evenimentul Zilei” din 15 octombrie 1964 a fost că Primul Secretar al PCUS, Nikita Sergheevici Hruşciov a fost demis şi înlocuit cu Leonid Ilici Breşnev. Hruşciov era în concediu la Soci, pe malul Mării Negre. Evident, o măsură ilegală, nimeni nu poate fi scos din serviciu, armată, partid etc când este în vacanţă. Se anulează „dreptul la replică”, dar te pui cu ruşii…

Pentru România a început o perioadă şi mai neagră, Brejnev, cel cu sprâncene de călău moscovit avea să ordone asasinarea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, un an mai târziu, punând capăt încercării de destindere și deschidere către Vest, începută de român. Să ne amintim că Gheorghiu-Dej trimisese acasă trupele sovietice, raliase România la mai multe organisme internaţionale şi începuse un timid demers de dialog cu Vestul.

Este interesant de observat că cei doi conducători ai României din perioada supremaţiei sovietice nu au murit de moarte bună, se pare, se spune, teoria conspirației este… că au fost asasinaţi de ruşi! Este o direcţie fascinantă de cercetare pentru istoricii viitorului. Sigur, dacă or să mai ştie ceea ce ştim noi, pentru că mărturiile scrise, după care se ghidează istoricii, sunt adesea dubioase, sau chiar falsificate, prin distorsionarea adevărului sau excluderea din relatare a unor fapte, gesturi şi oameni.

După ce, cu un an mai înainte, la 22 noiembrie 1963 John Kennedy fusese scos din circulaţie, la propriu, prin tirul a patru trăgători de elită, la Dallas. Aşa spune teoria conspiraţiei!

Astfel, a picat, din nenorocire pentru mine şi încă câteva miliarde de oameni, prima încercare de destindere dintre blocuri, pusă la cale de cei doi, la ONU. Îmi amintesc că în vara lui 1963 circulau zvonuri în Bucureşti cum că “ruşii s-au înţeles cu americanii”! Şi că o să fie pace, o să se dezarmeze şi o să se deschidă frontierele. Era epoca cortinei de fier şi a terorii nucleare, nu aveţi cum să înţelegeţi, mai ales cei tineri, sub patruzeci de ani.

Mai demult am cumpărat o carte de filosofie. O lucrare de doctorat, publicată, despre cardinalul Pierre d’Ailly și astrologia lui creștină. De atunci primesc mereu invitații de a cumpăra alte cărți, sub forma unui eseu scris de autor, de circa 4-5 pagini. Ieri am primit un eseu semnat de Lisa Sideris. Lisa Sideris este profesor de studii de mediu la Universitatea din California, Santa Barbara și autorul, cel mai recent, al cărții ”Consacrating Science: Wonder, Knowledge, and the Natural World” (2017). Iată:

Minunarea este, în general, considerată a fi un lucru bun. Îl cultivăm la copiii mici și o lăudăm față de cei mai mari oameni de știință. Curiozitatea și uimirea, fiecare reprezentând fațete distincte ale minunării, inspiră entuziasmul publicului pentru știință și sunt parte integrantă a progresului cunoașterii. Cu toate acestea, cu toate laudele pe care le adună, mirarea a fost mult timp confruntată cu detractori, unii foarte vocali.

Teologii au adoptat uneori o viziune icterică asupra mirarii exprimată ca curiozitate, condamnând tendința acesteia de a pătrunde în cunoașterea profundă, sau interzisă. Augustin, teologul din secolul al V-lea ale cărui opinii asupra curiozității au dominat gândirea europeană timp de câteva secole, a considerat că este un viciu, o mândrie deșartă. Curiozitatea a fost considerată o perversiune a apetitului intelectual datorită impulsului său de achiziție, de stăpânire. În timp ce returnează în mod fiabil noi cunoștințe, curiozitatea depășește întotdeauna strânsoarea posesivă, condamnând pe cel mirabil la o nemulțumire eternă. În mod ciudat, căutarea curiozității pentru cunoaștere este atât închisă, cât și infinită – circumscrisă îndeaproape de fixarea sa pe un obiect dat, dar interminabilă pentru că apetitul nu poate fi satisfăcut în totalitate.

Pentru Augustin, curiozitatea mândră a stat în calea cercetării virtuoase și deschise asupra tuturor lucrurilor, inclusiv a relației tuturor lucrurilor cu Dumnezeu. Pe scurt, curiozitatea ar putea distrage atenția de la Dumnezeu. Pe de altă parte chiar religia propune o distragere a atenției de la Dumnezeu, prin marea varietate de Sfinți, minori sau majori, propuși spre adorare. Cred că acest lucru vine în directă și tragică confruntare cu Prima Poruncă: ”Să nu ai alți dumnezei înafară de Mine!”

Filosofii și-au exprimat ambivalența față de mirare. În secolul al XVII-lea, Francis Bacon a discreditat mirarea ca pe o formă de cunoaștere parțială, „nimic altceva decât contemplația întreruptă sau pierderea de sine”. Mai degrabă decât să-l conducă pe cel mirat către explicație, mirarea excesivă poate genera stupefacție, prelungind, în loc să vindece, condițiile de ignoranță care dau naștere la cercetare. Preocupările cu privire la calitatea soporiferă a mirarii – puterea sa de a induce uimire cu gura deschisă – sugerează calitatea de uimire care, uneori blochează subiectul. Dacă curiozitatea poate fi evidențiată pentru căutarea ei sclipitoare de soluții la puzzle-uri, un exces de mirare poate bloca mintea, ducând la pierderea inițiativei. Bacon credea că mirarea uimită și căscată ar putea fi admisibilă doar atunci când contempla măreția fără egal a lui Dumnezeu, ale cărui mistere nu le poate înțelege niciodată pe deplin. Dar a fost în cel mai bun caz un exemplu nepotrivit și în cel mai rău caz o responsabilitate serioasă pentru un om de știință.

Aceste îndoieli contravin unei percepții larg răspândite și de bun simț conform căreia minunea are un rol pozitiv de jucat, în domeniul științei și în viața de zi cu zi a oamenilor obișnuiți, clerici, sau de altă natură. Astăzi, mirarea este adesea invocată ca și cum sensul ei ar fi de la sine înțeles, sau în mod evident bun. Viziunea de bun-simț a bunătății minunii are merite. Dar pentru a-i evalua valoarea, trebuie să ne lămurim mai clar ce este minunea și pentru cine, sau ce, ar putea fi bună. Aceasta nu este o sarcină simplă, pentru că noțiunile noastre moștenite despre mirare au fost modelate de secole de dezbateri teologice și științifice despre formele de cunoaștere licite și ilicite și natura diviziunii muncii între știință și religie.

Mai mult, „mirarea” conotă lucruri foarte diferite pentru diferiți oameni. Așa cum indică referirile la copiii mici și oamenii de știință profesioniști ca pretinși purtători de standarde ai minunării, descrierile de mirare acoperă o gamă variată de la experiențele de încântare spontană și inocentă până la obiceiuri de gândire foarte antrenate si complexe.

În timpul nostru, mirarea a renunțat la multe dintre capcanele sale teologice, dar o aură de ceva spiritual încă o învăluie. Programe întregi de cercetare au apărut în jurul mirarii, pe măsură ce anchetatorii încearcă să înțeleagă când și cum experimentează oamenii aceste stări și care pot fi consecințele. Mulți cercetători de astăzi consideră admirația ca termenul cheie de interes și studiu empiric, în jurul căruia orbitează un grup de răspunsuri înrudite pe care le numim mirare, sau curiozitate.

Nu sunt de acord. Minunea, cred, este categoria generală, pornind de la uimirea copilărească, inocentă, la un capăt al spectrului și manifestând o venerație, chiar terifiantă, la cealaltă extremă.

Minunea care rămâne deschisă misterului și incertitudinii – fără a lepăda cunoștințele și explicațiile – surprinde ceea ce este bun în minune. Aș argumenta că această specie de minune este demnă de admirație și cultivare. O astfel de mirare poate exercita puterea destabilizatoare a venerației, fără paralizia tulburătoare care l-a tulburat atât de mult pe Bacon. Afirmând acest lucru, afirm elemente ale criticii augustiniene a preocupării înguste a curiozității pentru obiectele ei imediate (deși fără angajamentele teologice deschise care au animat respingerea dură a curiozității a lui Augustin). Spre meritul ei, curiozitatea conferă mirarii o dimensiune activă, o acumulare de energie concentrată care ghidează cercetarea către explicație. Dar cunoașterea ghidată exclusiv de curiozitate este ca un câine care își urmărește la nesfârșit propria coadă, incapabil să se oprească și să evalueze valoarea urmăririi sale și impacturile potențiale asupra lumii în general. Lăsată în voia sa, curiozitatea este susceptibilă să se transforme în ceea ce eu numesc minune în serie – forma contrafăcută a minunării, care se mișcă cu nerăbdare de la un obiect la altul, fără să stea niciodată mult timp într-un loc, în timp ce misterul este înlocuit cu cunoaștere sigură, iar lumea își reia formă familiară.

Dacă uimirea este dimensiunea mirarii care o menține deschisă către mister sau incertitudine, cum se realizează această ispravă? Și cum contribuie venerația la bunătatea minunii? Uimirea izbucnește în prezența unor fenomene experimentate puternice și vaste, copleșitoare sau de neînțeles. Adesea pune în mișcare un proces de ajustare, o adaptare a aparatului mental al cuiva la experiența sau entitatea care a provocat răspunsul în cauză. Localizarea poate fi dificilă, chiar dureroasă. Dar studiile empirice sugerează că, atunci când procesul are loc, rezultatul nu este doar o întoarcere la status quo, ci o schimbare a perspectivei cuiva.

Potențialul etic pozitiv al minunilor cu tentă înfricoșătoare ste legat de puterea ei de a neliniști pe cel mirabil. Erodează apărările ego-ului, aruncându-l ușor pe panta miraculoasă, astfel încât să poată ajunge să vadă lumea și locul în ea, altfel. Cercetările privind uimirea încearcă să înțeleagă acest fenomen de acomodare și efectele sale potențial semnificative – și salutare. Oamenii de știință au evidențiat o distincție între uimirea pe termen scurt, indusă experimental (folosind videoclipuri imersive sau imagini cu peisaje) și uimirea „dispozițională” experimentată de oamenii la care mirarea a devenit un mod obișnuit de interacțiune cu lumea.

În unele studii, s-a constatat că admirația pe termen scurt reduce toleranța la ambiguitate și incertitudine la anumite persoane. Aici, impactul destabilizator al venerației provoacă mecanisme „compensatorii” care activează o retragere către certitudine. Pentru acești indivizi, compensația îi determină să caute securitatea relativă a religiei sau a științismului (o credință dogmatică, asemănătoare religiei în știință). Certitudinea religiei sau a științei restabilește un sentiment de normalitate și control pe care o experiență efemeră de venerație le-a perturbat temporar. Rezultatul este înrădăcinarea.

Rețineți, așadar, că retragerea din ambiguitate și mister sunt rezultate potențiale atât ale curiozității, cât și ale venerației de scurtă durată. Fiecare în felul său implică disconfort față de ceea ce nu se poate înțelege cu ușurință, nevoia de a face din nou familiar ceea ce este destul de ciudat.

Dar cum rămâne cu uimirea dispozițională? Persoanele care raportează în mod regulat că se confruntă cu uimire și mirare, în schimb, manifestă o toleranță mai mare față de ambiguitate și incertitudine. În plus, uimirea dispozițională este asociată cu o înțelegere sporită a naturii științei. Acest lucru sugerează că, spre deosebire de preocupările lui Bacon, un sentiment permanent și durabil de uimire poate fi pe deplin în concordanță cu căutarea cunoașterii. Într-adevăr, caracterul foarte deschis al venerației dispoziționale, capacitatea sa de a rezista „închiderii cognitive”, îl face potrivit cu practica științifică, unde abilitatea de a adapta descoperiri noi și de a revizui sau respinge vechile credințe este esențială.

Ceea ce cercetătorii etichetează uimirea dispozițională este ceea ce eu consider o minune autentică sau o minune în cea mai bună ipostază.

Studiile contemporane despre uimire pot avea relevanță pentru modul în care oamenii percep natura și lumea non-umană. Cunoașterea dispozițională – numiți-o mirare – seamănă cu o relatare de mirare propusă de pionierul ecologic Rachel Carson în anii 1960. În cartea ei publicată postum The Sense of Wonder (1965), Carson apără o formă de mirare „atât de indestructibilă încât ar dura toată viața”. Minunea de acest fel este disponibilă nu doar oamenilor de știință, ci și tuturor celor care doresc să se plaseze „sub influența pământului, mării și cerului și a vieții lor uimitoare”. În scrieri din altă parte, Carson a susținut că un sentiment de mirare cultivat de-a lungul timpului – în mod ideal, deși nu neapărat, începând din copilărie – oferă un antidot puternic împotriva impulsurilor periculoase de a stăpâni și controla lumea naturală. Cu cât suntem mai în acord cu minunile Universului, a insistat ea, „cu atât vom avea mai puțin gust pentru distrugerea rasei noastre”.

Repet, este un eseu semnat de Lisa Sideris, probabil de origine baltică, după nume, expresiile la persoana întâi din text se referă la domnia sa. Cu toate că m-am recunoscut în descrierea lui Carson.

Pentru mine weekendul acesta este un reper în pregătirile de iarnă, o să stivuiesc lemnele de foc cu artă, în jurul casei, cum am văzut în Finlanda, dincolo de Cercul Polar! În magazie se păstrează doar o câtime din lemnul uscat, restul are rol de izolare termică. Și, este mai aproape de sobă!

Așa o să mai treacă o zi, sper cu bine, pentru că, mâine, este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 15,16 octombrie 2022

BERBEC Ideile noi, chiar îndrăzneţe, sunt privite favorabil de stele. Poate fi vorba, poate, de un proiect ambiţios de weekend. Tu alegi, stelele doar arată! Domeniul sentimental este favorizat! Concentrează-te, zâmbeşte cu calm şi vezi-ţi de ale tale! Sâmbătă informaţiile contradictorii creează dileme. Configuratia astrologică iţi indică sa nu te repezi sa tragi concluzii greşite, să ai suficientă răbdare, pentru ca lucrurile se pot lămuri, ca de la sine. Cu dragostea stai bine dar poţi sta şi mai bine dacă eviţi reproşurile şi discuţiile în contradictoriu. Duminică, lucruri aproape fără importanţă, detalii cotidiene iţi vor arăta că eşti un norocos şi un rasfăţat în cursa vieţii. Sigur, dacă nu iei în consideraţie mofturile capricioase ale… unor persoane, ştii tu care! Pe total, însă, aproximativ doua zile bune.

TAUR Primeşti nişte veşti contradictorii, mai aşteptă până se limpezesc apele. Da, dar astăzi poţi să ai şi o veste bună pe care o aşteptai şi o seară relaxantă şi plăcută, poate la un spectacol. Weekendul te ajută să te înţelegi mai bine cu cei apropiaţi. Cu rudele, de exemplu. O veste te influenţează mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni. Nu te repezi imediat ce auzi o intrigă. Uneori, deseori, poate, Taurii ascultă pe primul venit fără să mai verifice!

GEMENI Astăzi trebuie să fii punctual şi politicos, se pare că faci sau primeşti vizite. Un weekend pe fugă, cu drumuri şi spectacole, în care ajungi peste tot în ultima clipă. Dar… ajungi! Este, de asemenea, o perioadă favorabilă pentru afacerile şi reuniunile de familie. Singurul aspect negativ se referă la risc – atenţie la incidente, poate chiar accidente. Duminică, din nou ai de ales între mai multe posibilităţi si ca intotdeauna te pierzi in amănunte, în analize şi reacţionezi superficial.

RAC Din nou, probleme sentimentale? Cine nu are! Stelele spun, în acest weekend, că este bine să asculţi sfatul unei persoane cu experienţă. Chiar dacă nu eşti foarte încântat, măcar ascultă! Unele persoane au probleme cu discernământul! O veste bună urmată de o pierdere, sau mai curând rătăceşti un lucru, sau ai impresia că ai uitat ceva. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Duminică, poate la un film, nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni! Duminică seara se poate să ai de luat o decizie. Atenţie, însă, aparenţele trebuie intotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie să o respecţi daca vrei să fii apreciat mereu de anturajul tău, de familie, prieteni şi colegi.

LEU În acest weekend e momentul să iei atitudine, să-ţi aperi interesele şi ideile. Să-ţi delimitezi teritoriul, să prevalezi, după obiceiul puternicelor feline. Haide, haide, eşti Leu, nu cine știe ce mâță leșinată! Sâmbătă poti finalizeza în condiţii bune promisiunile care ţi-au dat atâta bătaie de cap. Poziţia lui Venus indică prieteni noi şi petreceri reuşite. In acest weekend probabil că trebuie să faci ceva cumpărături. Veşti de departe, vezi de e-mail-ul, reţeaua de socializare sau mai prozaica cutie de scrisori. Duminică, posibile schimbări în anturaj şi veşti plăcute de departe. În registrul mediu spre neinteresant. Nimic foarte important nu pare că se întâmplă în această perioadă, dar păzeşte-ţi teritoriul!

FECIOARA Fie că eşti pe drum de weekend, fie acasă, astăzi dai prea multă atenţie amănuntelor, detaliilor, după năravul zodiei. Trebuie să te concentrezi mai mult pe esenţial, nu-ţi mai face griji! Sâmbătă ai ocazia să-ţi îndeplineşti o dorinţă mai veche. Dorinţele tale sunt la fel de legitime ca şi ale celor din jur, ale prietenilor şi familiei. Eşti puţin mai încăpăţânat decăt de obicei, dar asta poate fi şi o dovadă de personalitate. Duminică întâlneşti pe cineva, aproape din întâmplare, o nouă relaţie de dragoste sau reprinderea unei legături mai vechi.

BALANŢA Relaxare! La cumpărături, sau la film! Sunt doua locuri unde prin definiţie poţi să te simţi bine şi să-ţi reîncarci bateriile cam uzate. Weekendul acesta este un prilej de recuperare. Sâmbăta îţi este favorabilă, dar nu trebuie să-ţi supraapreciezi forţele. Stai acasă sau învârteşte-te prin apropiere. Perioada este, de asemenea, favorabilă pe plan emoţional pentru începerea unor proiecte saurelaţii noi, dar numai după un bilanţ adevărat, mai ales în faţa oglinzii. Duminică este dedicată micilor aranjamente în camera, căminul, apartamentul, peştera, casa, vila, palatul tău. Unde locuieşti. Puţină curăţenie şi puţină ordine… atât, restul, odihnă şi relaxare!

SCORPION Ai multă energie astăzi şi în tot weekendul, de fapt. Vremea încă caldă te invită la drum şi la distracţie. Poate faci şi nişte cumpărături de toamnă şi aşa uneşti plăcutul cu utilul! Sâmbătă, probabil una sau câteva surprize plăcute. Sufletul tău bun te împinge azi spre facerea de bine şi ajutorarea prietenilor. Este şi aşa bine, dar fii generos cu cine merită. Ei, în general eşti zgârcit şi zgârie-brânză aşa că nu te sfătuiesc eu ce să faci! Duminică, norocul iti este prietenul cel mai bun, care te ajuta să treci peste obstacole si dificultaţi fara sa faci prea mult efort. Dar atenţie la ce-ti doreşti!

SĂGETĂTOR Conjunctură favorabilă în domeniul sentimental. O zi liniştită, poate întreg weekendul, pentru majoritatea nativilor. Poţi ameliora confortul vieţii zilnice, fără să renunţi la odihnă! Sâmbătă, armonia si echilibrul Cosmosului te ajuta sa-ti intelegi mai exact propria personalitate, limitele, calitaţile şi drumul pe care sa-l urmezi. Duminică – lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul astăzi degeaba – rezolvarea nu stă în puterea ta. Te întrebi degeaba ce să faci! Distrează-te sau odihneşte-te, nu te mai tortura cu gânduri fixe şi păguboase.

CAPRICORN Astăzi eşti prea expansiv, prea vorbăreţ, contrar obiceiului. Nu mai bate pe toată lumea la cap, nu o să obţii nimic în acest weekend. Concentrează-te şi vorbeşte mai puţin, fii mai precis! Sâmbătă nu te împărţi în mai multe direcţii odată. Stabileşte o ordine de priorităţi şi respect-o! Duminică ideile tale sunt constructive şi chiar au un sâmbure de entuziasm şi optimism. Nu pleca urechea la scenariile catastrofice şi la pesimiştii de serviciu!

VĂRSĂTOR În acest weekend ai probleme financiare şi sentimentale. Ia-le pe rând! Astăzi termină ce ai început şi ia în serios sfaturile familiei, prietenilor. Se pare că îţi vor doar binele! Proiectele începute în această perioadă vor aduce rezultate excelente. Sâmbătă îţi stăpâneşti bine pornirile şi emoţiile. O veste sau o întâlnire îţi aduce aminte de un episod nu prea plăcut din trecut. Amintirile dor, uneori, dar constaţi că nu aşa de tare şi reflectezi că şi emoţiile se cicatrizează. Duminică eşti foarte generos. Eşti mulţumit de bucuria pe care o faci celor din jur, nu ai nevoie de prea mult ca să te simţi bine.

PEŞTI Cu toate că astăzi pari absent şi îngrijorat, nu trebuie să-ţi fie frică, păstrează speranţa şi porţile evenimentelor bune sunt larg deschise pentru tine. Nimic foarte rău în acest weekend! În această perioadă, mai ale sâmbătă, trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci. Duminică, stelele te favorizeaza in achizitionarea unor obiecte de imbrăcaminte de sezon pe care o să le porţi cu placere, pentru că îţi stau bine. Neapărat să fie din lână de calitate, evită porcăriile din plastic.