Horoscopul lui Dom’ Profesor 15 iulie 2024. Moderați și reformatori, în Iran

15 iulie

Pe 15 iulie s-au născut Rembrandt van Rijn, Iris Murdoch, Jacques Derrida, Forest Whitaker, Jean-Baptiste Charcot, Mario Kempes, Costin Neniţescu, Florin Mihăilescu, Eugen Filotti.

Pe 15 iulie sunt Sfinţii: Chiriac, Iulita, Iosif din Tesalonic și Vladimir, Luminătorul Rusiei.

Tradiţional: Ciurica, Chiriac Şchiopul, Ziua Femeilor, Circovii Mărinei.

Sunt sărbători vechi feminine, poate din matriarhat, poate de douăzeci de mii de ani, ale zeiţelor Kibele, Semele şi cabira Axiokersa, moştenite de traci, geto-daci de la pelasgi, probabil, cu siguranţă de la agatârşi, dacă nu chiar de la dolicocefalii (cu capul lung) cei misterioşi care au locuit prin toată Europa zeci, sute de mii de ani înainte de sosire brachicefalilor (cu capul rotund) indo-europeni.

Şi acum, în prezent, serbarea se ţine tot trei zile, după numărul zeiţelor pământului, rodului şi a iubirii. După obiceiul dacilor!

Se spune că astăzi, 15 iulie, este singura zi din an când o femeie poate să-şi bată bărbatul (Speranţia). Nu se împrumută, nu se dă nimic din casă. Iar Chiriac Şchiopul este prietenul nostru, Lupul Şchiop. Am mai pomenit despre aceste lucruri şi acum un an şi acum doi ani şi dacă Bunul Dumnezeu va vrea, o să pomenesc și la anul ce va să vie.

Iată o analiză făcută de Dr. Majid Rafizadeh, care este un strateg și consilier de afaceri, un savant educat la Harvard, politolog, membru al consiliului de administrație al Harvard International Review și președinte al Consiliului Internațional American pentru Orientul Mijlociu. Este autorul mai multor cărți despre islam și politica externă a SUA. Cele de mai jos sunt foarte departe de poziția mea, a autorului, dar întotdeauna trebuie să analizezi toate părerile. Iată:

Orice politician iranian trebuie să fie pregătit să impună riguros legile islamiste ale guvernului. Și să zdrobească orice formă de opoziție față de Republica Islamică. Peisajul politic din Iran nu tolerează disidența sau abaterea de la aceste principii de bază. Asigurându-se că numai cei care se conformează în totalitate ideologiei regimului pot naviga în apele dificile ale politicii regimului.

În Iran, orice persoană care încearcă cu adevărat să reformeze sistemul este probabil eliminată rapid, dacă nu este executată.

(Noul președinte iranian, Masoud) Pezeshkian, pe care mass-media occidentală l-au etichetat în mod ridicol drept „reformist”, este, de fapt, un susținător devotat al miliției atotputernice a regimului, o organizație teroristă desemnată oficial, Corpul Gărzii Revoluției Islamice. (IRGC). IRGC a întors complimentul și l-a sprijinit pe Pezeshkian înapoi.

Regimul îi folosește pe acești așa-numiți „reformiști” sau „moderați”, cu comportamentul lor aparent prietenos și solicită îmbunătățirea relațiilor și „pace”, pentru a înșela Occidentul. În realitate, unicul lor obiectiv este să elimine sancțiunile, să genereze mai multe venituri și, în cele din urmă, să consolideze IRGC, Liderul Suprem, sistemul regimului și rețeaua sa de proxy și grupuri teroriste.

Aceste personalități politice sunt poziționate strategic pentru a crea un miraj: iluzia unei potențiale reforme care să atragă Occidentul într-un fals sentiment de securitate, în timp ce obiectivele centrale ale regimului rămân neschimbate - și extinderea prin proxy și programul de arme nucleare continuă. .

Acordul ilegal JCPOA a dus la ridicarea sancțiunilor și a reintegrat Iranul în sistemul financiar global. Miliarde de dolari au intrat în trezoreria Iranului. Acel aflux de numerar a întărit în cele din urmă regimul, IRGC și operațiunile acestora, ilustrând nu numai adecvarea regimului iranian în manipularea oficialilor occidentali cu ochi înstelați pentru a-și atinge obiectivele strategice, ci și mai rău: a demascat credulitatea SUA și a Occidentului care intră cu nerăbdare în aceste miraje și capcane înscenate.

Principalele instituții de presă occidentale sunt pline de titluri care îl laudă pe Masoud Pezeshkian, noul președinte presupus „reformist” al Iranului. Cuvântul „reformist” apare invariabil alături de numele său, evidențiind astfel o enormă lipsă de înțelegere cu privire la mullahii care conduc Iranul și la stabilirea lor teocratică.

Pezeshkian poarte frecvent o uniformă IRGC în parlament, simbolizând loialitatea sa profundă față de această puternică organizație militară. „Aș purta uniforma IRGC din nou”, a spus el . „Dacă IRGC nu ar exista, națiunea ar fi divizată”.

Pezeshkian a condamnat public Statele Unite pentru că au desemnat IRGC ca organizație teroristă. În calitate de persoană din interior care a fost alături de regim de la înființarea acestuia , cu aproape patru decenii în urmă, loialitatea de lungă durată a lui Pezeshkian față de Republica Islamică este incontestabilă. Aprobarea sa de către Consiliul Gardienilor extrem de riguros și dur de a candida la președinție a subliniat alinierea sa la principiile revoluționare de bază care susțin Republica Islamică.

Aceasta, din păcate, nu este prima dată când mass-media occidentală de masă i-a etichetat în grabă pe politicienii iranieni drept „moderați” sau „reformiști”. Presa credulă occidentală l-a portretizat în mod similar pe președintele Hassan Rouhani ca unul în timpul mandatului său din 2013-2021. După cum indică dovezile istorice, ori de câte ori un așa-zis „reformist” sau „moderat” preia președinția, sistemul politic al mullahilor conducători rămâne constant neschimbat.

”Acordul nuclear” al Iranului , Planul de acțiune cuprinzător comun (JCPOA), s-a centrat pe hotărârea Iranului de a avea arme nucleare și rachete balistice pentru a le transporta. Când, în timpul administrației președintelui american George W. Bush, economia Iranului a fost grav paralizată din cauza sancțiunilor severe, regimul iranian l-a prezentat pe Rouhani drept un așa-zis „moderat” și i-a permis să candideze la președinție.

Presa credulă occidentală și oficialii pe care îi protejează – ambii au mințit pentru a perpetua „farsa Rusiei” împotriva președintelui american Donald J. Trump și au mințit pentru a perpetua scrisoarea frauduloasă a 51 de foști oficiali ai serviciilor de informații care susțineau faptul că laptopul lui Hunter Biden avea „clasicul”, semnele unei operațiuni de informare ruse” și care a mințit pentru a acoperi declinul psihic al președintelui american Joe Biden timp de patru ani – par dornic să joace pe cartea regimului iranian, înfățișându-l cu entuziasm pe Pezeshkian ca pe un „moderat”.

Președinția lui Rouhani a revitalizat regimul asigurând finanțare de la administrația Obama care, fără îndoială, a ajutat la finanțarea unui acord nuclear, care, după câțiva ani, ar permite regimului iranian să aibă câte arme nucleare i-ar plăcea.

Acum citiţi-mi horoscopul, este bine calculat, bine întocmit, bine intenționat până şi eu îl citesc cu plăcere!

O să revin, pe măsură ce primesc informații din surse de încredere, poate mâine, poate niciodată, pentru că totul este o poveste, în care mereu şi mereu, mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 15 iulie 2024

BERBEC Simţi că tensiunea urcă în jurul tău. Astăzi, în forul tău interior, nu eşti de acord cu ceea ce se întâmplă. Dar, nu te enerva din cauza unor detalii. Respectă regulile jocului social! O zi de rutină, care te-ar plictisi dacă nu ar fi vestea de pe la ora prânzului. Ai ocazia sa-ţi faci ceva invidii in plus, daca vei relata cu lux de amanunte, in cercul prietenilor, ce ai mai citit în ultimul timp. Nu uita că într-o colonie cititul cărţilor este un obicei ciudat şi... rar! Trebuie să fii conservator şi să refuzi ceea ce nu este conform vederilor tale. Civilizat, cu politeţe, dar ferm!

TAUR Fiecare problemă are soluţia ei! Energic şi inspirat, azi poţi aborda problemele tale materiale, situaţia financiară, cheltuieli şi venituri. Trebuie să fii optimist, o să rezolvi situaţia! O zi foarte potrivita ca sa iei initiative curajoase, atat in domeniul tau de activitate, cât, mai ales, în domeniul banilor, al finanţelor tale. Păstrează-ţi calmul şi umorul mai ales în relaţiile de familie. Azi ai chef sa manânci ceva special. În lipsa unor alte satisfacţii, dar nu te păcăli singur ca poţi sa slăbeşti mâncând multă îngheţată!

GEMENI Astăzi te poţi prinde în propria capcană. Ţine bine minte minciunelele de amor pe care le spui foarte uşor! E o zi importantă prin alegerile, deciziile, pe care le iei. Nu mai poţi amâna! Cu moderaţie, mai ales în relaţiile cu anturajul şi poate şi cu atenţie la toanele şefilor, vei evita neplăcerile. Veşti bune de departe. Luni este o zi când toată lumea este sub presiunea gândului că „iar nu am făcut nimic săptămâna trecută şi nici săptămâna asta nu am început bine”, aşa că ceva trebuie să începi să faci astăzi!

RAC Timpul te-a ajuns din urmă. Atenţie, însă, azi conjunctura este favorabilă doar în domeniul sentimental! Dar, o zi liniştită. Bucură-te de ea, pentru că zilele de pace sunt tot mai rare. Cu toate ca totul pare o mare comedie, sau un scenariu în repeteţie, care încă nu a fost bine montat, te complaci in continuare în jocul tău amoros. Pentru că, se pare, obişnuinţa este o a doua natură! Dar, trebuie neaparat să analizezi evenimentele din ultimul timp, sa tragi concluziile care se impun şi să iei imediat măsurile necesare...

LEU Nu îţi e foarte clar de ce trebuie să ţii seama de cei din jurul tău. Doar tu eşti regele junglei! Azi, pentru deliciul democraţiei, sfătuieşte-te cu cei din jur şi cere aprobarea şefului. Nu te repezi, din nou, să faci promisiuni, chiar dacă inima ta bună şi generozitatea ta, alţii o numesc "sfântă naivitate" te împing de la spate. Şi, mai ales nu cataloga oamenii şi faptele. Este o activitate păguboasă pentru tine, ca Leu, din care te alegi cu o imagine distorsionată asupra realităţii. Oamenii se schimbă, situaţia se schimbă, nu este bine să încremeneşti în poză!

FECIOARĂ Astăzi te macină o curiozitate teribilă. Nu te potoleşti până când nu afli ceea ce te interesează. Dar, ai pierdut ziua şi aveai atâtea lucruri importante de făcut. Organizează-te mai bine! Dimineaţa. de fapt mai toată ziua, poţi să ceri o favoare sau o inlesnire de la anturaj, adica de la prieteni sau de la familie, pentru că la serviciu eşti aşa de ocupat că nu ai nici o şansa! Evită incidentele domestice şi nu supralicita, fii scurt în discuţiile cu anturajul la serviciu sau cu familia.

BALANŢĂ Ziua este densă şi obositoare, totuşi primeşti o informaţie care îţi confirmă că eşti pe drumul bun. Către o vacanţă minunată, sau către un succes profesional, ai liberul arbitru să decizi! Astăzi evită schimbarile bruşte de program şi mai ales nu lasa anturajul, chiar bine intentionat, sa te conduca si să-ti organizeze viaţa. După cum nici tu nu te băga prea mult în viaţa celor din jur. Astăzi evită schimbarile bruşte de program şi mai ales nu lasa anturajul, chiar bine intenţionat, sa te conducă şi să-ţi organizeze viaţa. După cum nici tu nu te băga prea mult în viaţa celor din jur.

SCORPION Nu te lăsa influenţat de bârfele de culoar. Te vorbesc pentru că le e teamă de tine! Încercă să aplanezi, ia-le covrigi şi cafea, să nu muşte mâna care le dă de mâncare. Dacă nu, veninul! Experienţa acumulata, antrenamentul până la urmă, din discutiile avute in ultimul timp cu colegii şi cu rudele te avantajeaza sa fii elocvent şi să ai ultimul cuvânt. Este vorba de mimetism social, nu de cine ştie ce ce trăiri complexe, sau de tehnici psihice. Încerci să supravieţuieşti! Un coleg de la serviciu, sau unde activezi, iţi solicită azi ajutorul. Vezi exact despre ce este vorba, să nu promiţi degeaba!

SĂGETĂTOR Fericiţi fie făcătorii de pace! O parte dintre nativi trebuie să dea dovadă de diplomaţie ca să evite nişte conflicte inutile, probabil la serviciu. S-ar putea să ai de mediat şi acasă! Ai un program aglomerat, cu multe de făcut, dar astazi este bine sa vorbeşti mult fără să spui mare lucru şi să nu iei decizii importante. Astăzi, nu-ţi stabili nici un program, în aparenţă. Lasă lucrurile să se întâmple. Nu ai frică, păstrează speranţa şi portile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual!

CAPRICORN Conjunctura îţi indică să fii prudent, afacerea, combinaţia, pe care o pui la punct pare riscantă. Poţi pierde mici avantaje imediate, aproape sigure, pentru mari avantaje iluzorii. Iluziile pe care ţi le-ai facut in ceea ce privea pregatirea şi performanţa unor persoane din anturajul tau se spulberă azi ca fumul de ţigara! In orice caz, trebuie sa dai dovada de discretie, diplomatie si eleganta. Conjunctura se schimbă, situaţia se schimbă, oamenii se schimbă aşa că poţi avea şi în viitor o perspectivă mai bună.

VĂRSĂTOR Vezi niște ochi frumoşi! Se spune că ochii sunt fereastra sufletului. Dacă ştii să faci complimente, ţi se trec multe cu vederea! Astăzi vorbeşte calm, frumos şi politicos, aşa poţi să convingi! Configuraţia astrologică nu este foarte prielnică in abordarea de către tine a unor persoane din sfera autoritaţii publice. "Funcţionarul de la ghişeu", reprezentantul omnipotent şi puţin binevoitor al unui stat la fel de mitocan şi corupt, acest Bau-Bau al oamenilor obişnuiţi şi în special al micilor întreprinzători. Aşa că lasă pe mâine!

PEŞTI Astăzi poţi să ai o discuţie importantă. Clarifici unele situaţii şi ştii şi tu cum stai, la ce să te aştepţi. E indicat să eviţi persoanele care te-au înşelat, decepţionat, în mod repetat! Nu face eroarea fatala sa-ti subestimezi duşmanii, mai ales in dragoste, pentru că dacă calci pe dinţii greblei, te loveşte coada in cap! Doar suntem o naţiune de ţărani şi fiecare avem o greblă virtuală! Pe de altă parte, domneşte o mare tensiune în legătură cu nişte teste sau examene, nişte praguri, obstacole, termene. Schimbarea care pare că are loc în sufletul tău este doar de suprafaţă, de fapt răspunzând unor comandamente sociale.