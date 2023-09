Horoscopul lui Dom’ Profesor – 14 septembrie 2023. Să informezi corect și cinstit cititorul…

Horoscopul lui Dom’ Profesor -14 septembrie

Pe 14 septembrie s-au născut Heinrich Cornelius Agrippa, Alexander von Humboldt, Michael Haydn, Margaret Sanger, Dida Drăgan, Iosif Conta, Costache Conachi, Horia Bernea.

În calendarul creştin-ortodox este Înălţarea Sf. Cruci.

14 septembrie, tradiţional, sărbătoare mare, post negru, Ziua Crucii – în “Kalendar” – este Ziua Şarpelui.

Această zi din mijlocul lui septembrie, în preajma echinocţiului de toamnă, simbolizeză momentul când pământul “se închide” la apropierea iernii, închizând spre protecţie toate insectele şi animalele târâtoare cu sânge rece. De Ziua Şarpelui nimănui nu-i este permis să omoare şerpi, sub pedeapsa morţii certe în următorul an de zile.

Se pare că este un obicei ce vine de multe mii de ani, poate de zeci de mii de ani. Pe când şarpele nu era “cel rău” după o credință orientală, semită, ci model de înţelepciune şi de prudenţă. În tradiţia roxolanilor, popor antic insuficient studiat, dar care se pare că a avut o oarecare influenţă în teritoriu actual la României, mai ales în est și Dobrogea, era un “tată-şarpe” un arhetip, un totem tribal. Şarpele era venerat în Dobrogea, iar statuia ce se găseşte la Muzeul Arheologic din Constanţa (dacă o mai fi acolo) este mărturie. Nu, nu este Glykon, este o confuzie generală, dar regretabilă.

Basil (Vasile) Canarache, rudă cu noi prin alianță, împreună cu tatăl meu, pe atunci șeful muzeelor din România, știau exact despre ce și cum este vorba, i-am auzit vorbind, dar așa cum închid gura pentru multe, o s-o fac și pentru șarpele nostru. Pentru că așa trebuie.

Se pare că din alianţa uniunii de triburi ale şarpelui cu marele trib al lupului au rezultat geto-dacii, care aveau ca şi carte de vizită stegul lor: capul de lup cu corp de şarpe!

Se începe culesul viilor. Este ultima noapte în care se mai pot culege buruieni de leac. De acum încolo plantele îşi pierd puterea magică, aşteptând primăvara spre încărcare cu energie. Sursă: Olteanu, Speranția, Pamfile.

Dar, iată o știre primită în curierul de la Bruxelles, este prima, nu am avut timp să parcurg tot materialul, destul de consistent.

Guvernele statelor și jurnaliștii pot lua măsuri drastice și eficiente pentru a contracara „fake news”.

Membrii Parlamentului European au audiat sugestiile UNESCO în legătură cu problema știrilor false. Directorul UNESCO pentru libertatea de exprimare și dezvoltarea mass-mediei, Guy Berger a prezentat 15 posibile puncte de acțiune pentru a contracara ceea ce el a numit „armele neîncrederii”.

Berger și-a bazat contribuția pe concluziile colocviului „Jurnalismul la răscruce ” al UNESCO, care a subliniat gravitatea dezinformării și discreditarea deliberată a mass-mediei profesionale. Această situație s-a agravat ]n timpul războiului din Ucraina.

El a remarcat că jurnaliștii au fost uneori provocați cu „știri false” pe care le preluau fără să le analizeze, astfel încât povestirile lor erau total false. Directorul UNESCO a subliniat caracterul distinct al știrilor false într-un ecosistem toxic mai larg, care se auto-alimentează și care include trollingul și agresiunea. El a subliniat specificitatea acestora sa ca fiind „un conținut fabricat care pleacă de la știri autentice care se transformă în alte fapte”. Mass-media ar trebui să-și sporească credibilitatea, prin evidențierea mărcilor fiabile, a jurnaliștilor onești și a radiodifuzorilor publici, a propus Berger. Pregătirea corespunzătoare a jurnaliștilor ar putea îmbunătăți mediatizarea evenimentelor.

„Mass-media ar trebui să evite, de asemenea, publicitatea care propagă povești false, să fie mai transparentă cu privire la proprietatea asupra mijloacelor media și la înclinațiile politice care pot falsifica mesajul”, a spus directorul. „În plus, chiar jurnaliștii ar trebui să facă mai mult pentru a urmări, a dezbate și a povesti despre fenomenul știrilor false”.

În ceea ce privește statele, oficialul UNESCO a solicitat o monitorizare și o raportare sporită a problemei, inclusiv în ceea ce privește Obiectivul 16.10 al Dezvoltării Durabile, care pledează pentru „accesul publicului la informație și la libertățile fundamentale”. Pedepsirea „știrilor false” și interzicerea anonimatului ar putea încălca astfel de libertăți, a avertizat el.

Cu toate acestea, statele ar putea să protejeze mai bine jurnaliștii și, de asemenea, să acționeze în cazul în care cei care propagă știrile false au fost implicați în fraudă (abuzând de numele unor branduri de știri de renume). Incitarea la violență, sau hacking-ul ar putea merita, de asemenea, luarea unor măsuri legale împotriva unor știri false. Persoanele ale căror reputații au fost afectate de fenomen ar trebui să aducă în instanță spețe civile de defăimare împotriva făptașilor, a afirmat el.

Berger a cerut în continuare o mai mare transparență cu privire la activitățile proprii ale guvernelor statelor în operațiunile de informare sub acoperire și a pus un accent deosebit pe importanța intensificării eforturilor guvernelor de integrare a media și a alfabetizării informaționale în sistemele naționale de educație.

Problema ”fake news”, a prostiei, vulgarității și a răutății care caracterizează marea majoritate mass-media și rețelele sociale de astăzi va fi discutată la o mare conferință care va avea loc la începutul anului 2024, probabil la Berlin. Vor participa șefi de state și de guverne, și ca invitat de onoare și moderator Rupert Murdoch, dacă sănătatea îi va permite, la 92 de ani mai are și momente proaste. Ceea ce nu îl împiedică să fie activ și reactiv.

Reacțiile lui la jurnalismul contemporan sunt edificataore. Se spune că, citind un articol despre Donald Trump, evident ”fake news”, a izbucnit: ”Eu am inventat presa de scandal, are regulile ei, dar ceea ce scrie aici, a spus bătând cu dosul palmii în ziar, este o răutate și o prostie, nu este jurnalistică!”

Vă rog să mă scuzați, dragii mei lupi, padawani și hobbiți, am păcătuit. Am încriminat, de mai multe ori, presa de stânga. Ori, stânga este onorabilă și constructivă, pe lângă ce se petrece în mass-media actuală. Este, doar, o presă isterică și anarhistă. În primul rând cea din Statele Unite. Și, de acolo, se infectează toată presa mondială. Bun, cea rusească nu trebuia să se infecteze, avea, de la sovietici, mai multe boli și mai grave.

Să informezi corect și cinstit cititorul. Să-i dai informații care să-i folosească, să-i faci viața mai bună, să încerci să-l ajuți în zbaterea și munca lui zilnică, poate să-i descrețești fruntea cu o glumă, să fii prietenul lui. Acesta este crezul meu, acesta a fost crezul Semănătorilor.

Și ce se întâmplă astăzi? Domnește o răutate în mass-media pe care nu o înțeleg. Poate unde numărul oamenilor răi l-a întrecut pe cel al oamenilor buni în anul 1992, 7.500 de la Facerea Lumii, după cum afirmă inițiații că a spus Sf. Calinic de la Cernica.

Dragii mei dragi, vă conjur, nu mai citiți știrile rele, nu vă uitați la tv cu catastrofe, accidente, cutremure etc. Evitați răul. Altfel, vă îmbolnăviți, psihic și fizic. Răul din mass-media provoacă frică, tristețe, îngrijorare și disperare și de aici toate bolile de inimă și psihice.

Vă umpleți de rău, de vulgaritate, în loc să folosiți timpul pentru informații folositoare, de exemplu rețete de gătit, mie, o tipă, Jamila, îmi trimite mereu noi rețete culinare.

Aceste lucruri și altele de mare taină și mirare mi le-a spus starețul Dionisie, atonitul, călugăr învățat și cu har, acum, vai, ce mulți ani s-au făcut!

Vă dau întâlnire mâine, în curierul de Bruxelles scrie și prețul intrării României în spațiul Schengen, nimeni nu o să vi-l spună, așa că poate o s-o fac eu, mâine este, doar, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 14 septembrie 2023

BERBEC Ai multe aspecte complexe. Azi se poate să încerci să aplanezi unele conflicte din jurul tău de care nu eşti responsabil, nu ai ce să pierzi, încearcă! Dacă ai vreo idee, pune-o in aplicare cu energia ta caracteristică. Astăzi trebuie sa dai curs incapăţânării care te caracterizeaza. Incăpăţânare care bine investita se numeste tenacitate şi va aduce in viitor dividente foarte frumoase. Spirituale sau materiale, depinde in ce investesti. In nici un caz sa nu fii zgarcit(ă), patima care te apucă când nu trebuie.

TAUR O zi plată ca o mare fără pic de vânt, cu o impresie ciudată și neliniștitoare de ”déjà vu”, o zi care s-a mai jucat odată. O zi care trece repede, pentru că nu se întâmplă nimic important. Trebuie sa fii foarte atent la cheltuielile facute aiurea si cu gandul in alta parte. Cel mai bine ar fi sa iesi in oras fara bani si carti de credit. Plimba-te, nu cheltui! Ultima parte a segmentului de timp, pe seară, are o componenta neliniştitoare, din cauza influentei Lunii. Iti faci griji, de fapt fără motiv, pentru ca intotdeauna te-ai descurcat. Mai ales cand eşti cu spatele la zid.

GEMENI O pauză în viaţa ta socială te poate ajuta să reîncepi de unde îţi convine. S-au acumulat o mulţime de obligaţii care nu-ţi fac nicio plăcere şi, de fapt, sunt numai forme fără conţinut! Ai nevoie permentă de bani ca sa-ti satisfaci micile si mai marile capricii, dar acest lucru este un motor si o motivatie. Vremea de toamnă lungă te avantajeaza şi te inspiră să începi noi proiecte, să ai noi idei. Ești într-o perioada creativă. Daca te-ai apucat sa scrii este foarte bine. Daca ai terminat, este şi mai bine! Ai din nou trăiri pozitive şi o dispoziţie ştrengărească.

RAC Trebuie să apari în public, sau să-ţi susţii ideile în faţa unei adunări. Poţi avea succes, totul se petrece cu bine. Atenţie la ţinută, stai drept şi vorbeşte în fraze scurte, spunea Cicero! Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze. Perioada în discuţie este pentru cei născuţi sub semnul Racului o perioadă splendidă ca sa admire natura direct sau pe monitor. O mică supărare, dar pe total ziua de azi iti este favorabilă.

LEU Ești nemulțumit, faptele, situaţiile şi gesturile celor din jurul tău nu corespund preferinţelor tale. Ai vrea să ragi cât poţi, să muşti adânc, ca să pui lucrurile la punct! Ce bine ar fi! Evită incidentele domestice şi nu supralicita in discutiile cu anturajul apropiat. Nu lua decizii importante în această perioadă. Veşti bune de departe. Un alt semn de foc te ajută într-o problemă delicată şi/sau de serviciu. Astrele te favorizează, totuşi, în domeniile legate de proprietate şi speculaţii financiare. Trebuie sa dai dovadă de tarie de caracter şi să-ţi impui punctul de vedere, de cate ori știi cu siguranță că ai dreptate.

FECIOARĂ Eşti relativ mulţumit pentru că ţi se acordă încredere şi colegii, prietenii, se bazează pe tine. Azi promovează proiectele tale strategice, cele de termen lung, pentru că poţi găsi sprijin! O zi inspirată, mai ales pentru promovarea intereselor personale. Evită să amesteci lucrurile. Sfaturile bune duc la rezultate bune. Sprijină-te pe prieteni. Un prieten, la rândul său, îţi solicită ajutorul. O perioada buna, pe care o meriti. Metodic si cu geniul detaliului cum esti – ai certe calitati pe care perioada aceasta de timp, ziua de astăzi le pune in valoare.

BALANŢĂ Conversaţia, schimburile de idei, de dimineață, sunt favorabile, îţi pot furniza informaţii preţioase. Eşti în siguranţă, eşti echilibrat, mai motivat și optimist, ai sentimente plăcute! Dimineaţa, nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci, urmeaza-ti planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Aspectele favorabile din casa a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ti asumi obligaţii pe termen lung. Poţi să fii liniştit, în perioada următoare nu prea poţi să ai surprize neplăcute. Trebuie să ai încredere în promisiuni si sa pastrezi vie speranta, dar nu te implica total!

SCORPION Ce plăcut este să stai pe margine şi să-i laşi pe alţii să-şi spargă capul! Şi apoi să râzi de ei, tipic scorpionic. Şi să le dai sfaturi, cu superioritate, înţepându-i… prieteneşte! Un eveniment îţi reţine atenţia. Analiza ta este încă o dată justă, trebuie să-i dai curs, aşteaptă, însă, momentul favorabil. Finalizezi, in sfarsit, dimineaţa, în condiţii bune, o parte din afacerile care ti-au dat atâta bătaie de cap. Poziţia lui Venus indică prieteni noi şi distracții reuşite, dar neconsistente.

SĂGETĂTOR Evită orice confruntare, orice discuţie în contradictoriu, e necesar să te izolezi şi te gândeşti cum să te descurci în continuare. Gelozia îţi poate întuneca percepţia realităţii, fii atent! O veste aşa-şi-aşa îţi îndreaptă atenţia către o relaţie sau o afacere din trecut. Astazi nu lua decizii importante şi nu programa întâlniri. Limitează-te la activităţile de rutină şi la oamenii pe care îi cunoşti foarte bine. Trebuie să fii înţelegător şi diplomat, să arătaţi consideraţie şi spirit de cooperare, ca sa eviti o serioasă decepţie sentimentală.

CAPRICORN Capricornii sunt foarte interesaţi de siguranţa personală. Nu uita acest lucru când planifici activitatea, munca ta. În domeniul sentimental, amână ce nu poţi rezolva, dar cere un sfat bun! Gândurile te poartă către noi zări. La propriu şi la figurat. Insă, în aceasta perioada orice angajament, orice regulă devine brusc o povară. Totuşi disciplina inerentă zodiei te ajută să-ţi ordonezi simţămintele şi planurile. Uranus îți aduce o oportunitate neşteptată. Nu te grăbi, dar nici nu refuza. O atitudine inteligentă poate aduce mai multe informaţii la suprafaţă, aşa încât decizia să fie justă.

VĂRSĂTOR Nu oricine se potriveşte cu oricine, afinităţile selective sunt un joc complicat, fără logică aparentă! Trebuie să te distanţezi de anumite persoane. E atât spre binele tău, cât şi al lor! Este cazul să nu mai fii aşa de încordat(ă) şi tensionat(ă). Relaxeaza-te şi încearcă să nu mai porti de grijă altora, mai ales că, până la urmă, mai mult îi încurci decât îi ajuti. O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor. Activităţile legate de speculaţii financiare sau imobiliare sunt avantajate, mai ales în jurul prînzului. Luna, bine aspectata, îţi oferă prilejul unor trăiri puternice.

PEŞTI Ai intuiție! Chiar îţi trebuie, pentru că astăzi ai de rezolvat nişte probleme profesionale mai complicate, care cer… intuiție! Şi în amor îţi trebuie acest dar preţios și rar al zeilor! Un procent din zodia Peştilor poate să aibă ceva probleme. Problemele şi necazurile sunt generate chiar de acvariul in care traieşti şi înnoţi. Si sunt de natura şi din cauza utopiei şi încăpăţânării tradiţionale a nativilor din zodia acvatică! Oricum, în prima parte a zilei şi mai ales în jurul prânzului, comunicarea este avantajată, aşa că poti să discuți orice, cu oricine.