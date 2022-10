HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 14 octombrie 2022. Srisoarea din Slon.

14 octombrie

Pe 14 octombrie s-au născut Roger Moore, William Penn, Dwight Eisenhower, Le Duc Tho, Ştefan Odobleja, Victor Kernbach, Radu Goldiş.

Sinaxar, Sf. Cuvioasă Parascheva de la Iaşi. Sfinții Nazarie, Ghervasie, Protasie și Chelsie.

Tradiţional, Nunta Oilor. “Un moment important al calendarului pastoral, ziua Sf. Paraschiva reprezintă pregătirea turmelor pentru iernat, precum şi deschiderea principalelor târguri, la care se valorificau produsele turmelor de oi. Sacralitatea impusă de calendarul ortodox face ca în principal Sf. Paraschiva, asemeni Sf. Vineri, să interzică orice tip de activitate în ziua consacrată ei.” (Antoaneta Olteanu, CLR, 2001, pagina 438)

“Cum va fi ziua, aşa va fi până la Sf. Dumitru. Cum este ziua aşa vor fi celelate sărbători de peste an.” (T.Pamfilie, SLR, 1997, pagina 181).

„Evenimentul Zilei” de astăzi ar putea fi amintirea lui Sir Roger George Moore.

Unul dintre actorii mei preferaţi. Are în jocul lui actoricesc o eleganţă, o detaşare şi un umor tipic, inimitabil! În noaptea asta o să revăd primele episoade din „The Saint” în care Roger Moore juca rolul lui Simon Templar. Domneşte, în acele episoade din anul 1962 acea atmosferă pe care o caut: morala şi etica mic burgheză!

Cred, am o teorie, cum că toată această situaţie inacceptabilă în care suntem, fiecare, personal, ţările, una câte una, Occidentul şi Orientul, ei bine starea greşită în care este globul se datoreşte abdicării de la morala şi etica mic burgheză!

Încerc, uitându-mă la filme să-mi dau seama când s-a produs catastrofa: în timpul hippy, revoluţia sexuală, căderea Estului, globalizarea etc. Întotdeauna, într-o boală grea, pandemică, trebuie să găseşti momentul şi pacientul zero! Cine s-a îmbolnăvit primul… şi când!

Pentru mine Roger Moor nu este cel care l-a interpretat în șapte filme pe Bond, James Bond. Pentru mine este, în primul rând, ”Sfântul”. Nu pot să uit cum așteptam sâmbătă, de sâmbătă, copil fiind, prin anii 60’, ca după ”Teleenciclopedia” pe care o vedeam cu sfințenie, să văd și un serial cu ”Sfântul”. Alb-negru, sigur că da!

Am primit din State, de la un fin și nepot, integrala serialelor, toate sezoanele. Ca bonus, Felix mi-a trimis și ”Columbo”, ”Avengers” și ”Murder, She Wrote”. Seriale din copilăria și adolescența mea, astăzi uitate. Mai mult decât uitate, negate. Serialele de care am pomenit erau expresia moralei mic burgheze. Cine fura, omora, era prins, neapărat! Mi-a plăcut mult Sfântul, acel aventurier seducător, dar civilizat, care făcea echilibristică pe muchia legii, dar pedepsea cu asprime pe hoți, spioni și ucigași. Sau, îi dădea pe mâna oamenilor legii, nu prea iscusiți, dar onești. Să vă fac o mărturisire: nu mi-a plăcut niciodată ”Dallas”! Cum intra unul într-o cameră își turna un pahar de alcool și aprindea o țigare. Reclamă, după reclamă, la noi populația l-a considerat un serial bun, pentru că nu se știa la ce se face reclamă!

Nu știu ce s-a întâmplat, cum a involuat lumea. De la anii 60’ și 70’ în Occident, la situația actuală. Globalizarea, musulmanii, creșterea populației? Sau, toate la un loc?

Dragi, lupi, padawani și hobbiți nu există soluții, decât globale. România este bine prinsă în chingile globalizării, categoria neocolonii. Așa că va urma fluxul principal, chiar dacă suntem, ca mentalitate și subiecte de media, în ”Jurassic Park”. Am trecut pe la un prieten care avea setul tv deschis. Din nou m-a izbit prostia și animalitatea care este vectorul prin care se formatează opinia publică. M-am așezat pe un scaun, cu spatele la aparatul diavolului. Prietenul meu a zâmbit și a spus: ”poți să negi, să zici ”Retro Satana” dar ei își urmează neabătuți opera de nenorocire a unui popor!”

NU VĂ MAI UITAȚI LA TELEVIZOR, PRODUCE CANCER. Așa era scris pe coperta unei revistă din State prin anii 70’. Avea dreptate, tv-ul cu tub catodic, tunul electronic în care se uita lumea, ore întregi, putea produce cancer. Acum, cu LED, pericolul este cu atât mai mare: produce cancerul gândirii, în HD!

Ce-i de făcut? Așa s-a întrebat și Lenin. El nu a găsit soluția, probabil că nici nu există una. Cum o vrea Dumnezeu!

Dar, ca deobicei nu desprea asta doream să vă povestesc. Am primit o scrisoare, un email de la Bogdan din Slon. Mi-a plăcut, are de toate. Realizari de excepție, nota de mister care plutește pe aici, pe hotarul Țării Loanei, ascensiune spirituală. Iat-o:

”Îmi pare rău ca va scriu acum, cand dispozitia sufleteasca este similara vremii din Prahova submontana: ploaie de toamna si un frig din ce in ce mai insistent.

Va citesc zilnic și observ o neliniște în rândurile dumneavoastra, careia ii dati glas spunând că „nu mai am timp”. Probabil ca și aceasta constatare contribuie la neliniștea mea acum când va scriu.

Ma incearca si pe mine o neliniste cand constat cum trece timpul. Simt o presiune in piept iar apoi ma incearca fiori reci. Probabil e un atac de panica pe care refuz sa-l accept.

Cineva, parcă Vadim Tudor, spunea odata ca se regasea sufleteste in amintirile din scoala, din tinerete. Apoi a spus ca vederea scolii, pe langa care trecea in drumul sau spre casa, incepea sa ii provoace o suferinta interioara. Explicatia sa tine de ceea ce v-am spus anterior privitor la timp si la ranile pe care incepe sa le provoace. Ma recunosc in cele spuse de poet si tocmai acest sentiment ma cuprinde mai tare.

Dupa cum cred ca stiti, imi folosesc energia si resursele sufletesti si materiale pentru ridicarea gradului de constientizare a firescului in satul copilariei mele, Slon. Faptul ca nu sunt departe de dumneavoastra si ca va caut cu privirea cand trec prin Drajna, nu este o intamplare.

Am mai facut ceva la Slon, vara asta, am construit un balansoar, niste bancute cu doua coloane ale Cerului, un foisor si am facut acoperisul unei fantani cazute in uitare. Va trimit poze atasat in care apare bunul meu prieten de la Slon. O ploaie de vara m-a surprins acolo mesterind la un jgheab pentru vite cand un grup de biciclisti s-au adapostit gâfâind în foisor. Ce bine m-am simtit …

Si totusi, e ceva acolo la Slon, in pustietatea padurilor sau pe muchiile golase ale muntilor. In plimbarile mele cu cateii vecinilor ( care se bucura ca niste copii cand ajung la ei ) ma insoteste de multe ori sentimentul ca ma urmareste cineva de undeva de aproape. O privire contemplativa sau, cine stie, cineva care stie mai mult…

Vreau sa știu și să simt mai mult, e „ceva” la Slon si asta nu-mi da pace. Simt lucrul asta dar nimic mai mult, de parca cineva mă pune sa gust dintr-o licoare buna doar câte o gura, cand si cand.

Sunt convins ca intelegeti aceasta traire, am sentimentul ca, la un moment dat, cand ma voi plimba abatut sau ingandurat prin padurile copilariei voi avea parte de o revelatie unica. Sau, cine stie…

Va las cu gânduri bune si cu speranța că, intr-adevar, si maine e o altă zi…”

HOROSCOP 14 octombrie 2022

BERBEC Ești într-o formă bună, ești optimist și problemele nu îți par grele. Dar nici chef de muncă nu ai, poate unde e Sf Parascheva! Poţi să-ți faci o listă cu ”to do” pentru pregătirile de iarnă! Oferă circumstanţe atenuante. Iartă ca să fii şi tu iertat. Treburile neterminate trebuie analizate şi dacă se poate, gandeşte-te cum sa le finalizezi. Nu incepe astazi proiecte sau afaceri noi. Evită discuţiile tranşante, pentru că pe orice subiect ar fi – astăzi nu eşti suficient de convingător.

TAUR Dimineaţa pare liniştită, cu o ciudată impresie de ”déjà vu”. Reușești să împaci pe toată lumea din jurul tău, fără să faci promisiuni greu de respectat. Nu pleca la drum, mai ales pe seară! Ai intrat într-o rutina care te protejează dar nu te motivează – asta dacă jumătate de zi munceşti pentru alţii. Afacerile personale şi cele amoroase sunt, însă, bine aspectate. Trebuie să fii mai informat, găseşte alte surse decât cele pe care le ai acum. Încearcă, dacă îţi serveşte la ceva, să ai o perspectivă mai îndepărtată asupra ultimelor evenimente în care ai fost implicat, cu sau fără voia ta.

GEMENI Sunt favorizate numai activităţile de rutină, evită orice schimbare de program sau de tabiet. Tacerea este mai importantă, uneori, decât un discurs elocvent, absenţa înseamnă dezaprobare. Dacă ai unele probleme cu bancile, sau de natură financiar-bancară, nu ezita să insişti cât poţi. Tenacitatea ta poate va fi răsplătită. Posibile discuţii aprinse cu cineva de la care vrei sa obtii ceva important. Stelele iți dau reușită dacă esti suficient de logic. In general vorbind, mai multe planete şi indicatori astrologici îţi sunt favorabili.

RAC O zi obositoare, densă. Onorează promisiunile făcute. E vineri, supraveghează cu atenţie cheltuielile. Nu lua decizii importante. Relaxeză-te seara, poate la un film nou, poate muzică bună. Profesional, treburile par să meargă mai bine. La fel si amorul. Dar astăzi nu prea eşti „rezonabil”. Adică ai idei preconcepute, dar nu eşti deloc nervos. Nu vrei să fii nervos şi frustrat ceea ce este foarte bine. La serviciu, sau unde îţi desfăşori activitatea, astăzi trebuie să dai dovadă de mare abilitate. Sunt anumite „capcane” care te pândesc, dar cu profesionalism şi cu prudenţă o să dejoci orice aspect nefavorabil.

LEU O zi favorabilă, pentru că eşti în stare să depășești aproape toate problemele pe care le întâlneşti. Totuşi, încearcă să discuţi mai mult, să afli interesele şi motivările celor din jur. Sunt favorizate domeniile vieţii în comun, lucrurile pe care le împarţi cu dragoste şi plăcere cu cei dragi. Daca ai de făcut deplasari sau calătorii, astăzi este ziua – adică astăzi este ziua în care poţi începe călătoria, sigur, dacă nu ai plecat ieri şi astăzi eşti deja pe drum! Schimba locul şi iti schimbi si norocul. O veste care te interesează, probabil pe seara – încă nu poţi să-ţi dai seama dacă este bună, sau cât de bună este!

FECIOARĂ Fereşte-te să iei decizii bazându-te numai pe informaţiile aduse de cei care „îţi cântă în strună”. Ar trebui să îți lărgești orizontul informațiilor. Sau, măcar o informaţie onorabilă! Ceva te deranjează. Poate fi vorba de o admiraţie excesivă care se transformă în „deochi”, poate chiar un atac psihic… Aiureli! Seara placuta cu accente de eveniment social. Cooperarea cu noii tai parteneri sau colegi incepe să-şi arate dividentele. Până la urmă, cu toate derapările “psiho”, o zi plăcută, plină, bine aspectată sentimental.

BALANŢĂ O zi mai puţin favorabilă în ceea ce priveşte munca. Seara o poţi petrece în mijlocul familiei şi al prietenilor reflectând asupra modului cum schimbarea anotimpului influenţează viaţa ta. Amorul, de asemenea, este bine aspectat. Profită de favorurile stelelor şi comunică cu anturajul. S-ar putea să ai surprize plăcute. Perioada îţi este favorabilă, acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi, te vei simţi foarte bine depănând amintiri frumoase. Si aşa poate să-ţi vină o idee noua, sau să-ti aminteşti de o relatie folositoare. In definitiv pentru ce ai amintiri, dacă nu le foloseşti!

SCORPION Evită deciziile care duc la schimbări majore. Nu judeca cu asprime colegii, sau prietenii. Unele lucruri, sau persoane pot întîrzia din cauze obiective, din cauza condiţiilor meteorologice. Astăzi sunt favorizaţi nativii care activează în servicii publice sau administraţie şi, de asemenea, cei care, de fapt foarte puţinii, cei care încă mai produc marfă. Se apropie nişte termene sau obstacole şi ai chef de orice numai de asta, nu! Concentreaza-te acum, ca să te distrezi dupa. Nu-ți face proiecte grandioase pentru acest weekend – du-te la pescuit, dar nu știu dacă este în sezon, sau nu!

SĂGETĂTOR Dimineaţa tragi de tine, vremea monotonă de toamnă vrea să te adoarme la loc. O veste te trezeşte brusc pentru că este ceea ce te interesează. Comunică, clar, ceea ce doreşti de la cei din jur! Conjunctura iţi indica să nu te repezi sa tragi concluzii gresite, sa ai suficienta rabdare, pentru ca lucrurile se pot lamuri. Astăzi configuratia astrala iti ofera prilejul sa inchei unele lucrari sau situatii mai vechi si sa lamuresti unele aspecte ale sentimentelor tale. Este momentul să-ţi faci prieteni din anturaj, pentru ca s-ar putea sa ai nevoie in curand de sprijinul si ajutorul lor competent. Viitorul iti zambeste, trebuie sa laşi un pic comoditatea şi să fii mai harnic. Puţintică răbdare!

CAPRICORN Aspecte favorabile legate de domeniul emoţional. O posibilă surpriză plăcută, poate o întâlnire neaşteptată cu o persoană din trecutul tău. Zi de realizări profesionale, sau financiare. Anumite evenimente şi o justă evaluare a situaţiei te fac să preţuieşti încă o dată ajutorul colegilor şi a prietenilor adevăraţi şi să dispreţuieşti din nou pe inamicii personali, sau, conjuncturali. Iartă, dar nu uita şi nu trebuie să faci mereu aceiaşi greşeală: cea cu încrederea nelimitată în oameni, în partea lor bună şi cinstită.

VĂRSĂTOR Te-ai decis să faci lucrurile să se mişte. Norocul e de partea ta. Poţi să rezolvi în mod convenabil câte ceva din grijile tale. Dar grijile tale nu corespund cu sarcinile de serviciu! Un proiect început acum câteva zile începe să ia amploare şi îţi solicită participarea ta din ce în ce mai mult. În a doua parte a zilei, o perioadă foarte bună pentru spectacole sau vizite sociale la prieteni cu influenţă, sau pur şi simplu să te simţi bine – acest lucru nu are preţ!

PEŞTI Eşti suprins favorabil de atitudinea persoanelor din jurul tău. Este chiar o surpriză climatul politicos şi cordial, profesionist şi competent. Apoi, îţi dai seamă că au mare nevoie de tine! Un prilej excelent sa pui la punct unele probleme legate de casă, cămin, familie, sau proprietati. Suna-ţi prietenii, aşa, să vezi ce mai fac! Astăzi, pe seară, te simţi bine şi ai vrea să-ţi depasesti conditia sau sa incepi ceva nou, orice – chiar de azi! Totusi, atenţie la deciziile importante, în special la asocierea cu noi parteneri, atât în afaceri, dar mai ales în dragoste.