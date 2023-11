Horoscopul lui Dom’ Profesor – 14 noiembrie 2023. Cum să rămâneți anonim online: sfaturi și instrumente

14 noiembrie

Pe 14 noiembrie s-au născut regele Hussein al Iordaniei, regele Charles al III-lea, Claude Monet, Jawaharlal Nehru, Gabi Szabo, Geo Saizescu, Sorin Lerescu.

Sinaxar, în calendarul creștin-ortodox Sf. Apostol Filip, unul dintre cei 12 Apostoli. Și Grigorie Palama din Tesalonic.

Încă o zi de toamnă melancolică. Unde este primăvara? Departe…

Tradiţional, în ”Kalendar” sunt Martinii, intrarea în Filipii de Toamnă. Zilele Lupului. Mi-a plăcut întotdeauna că la noi Lupul are aka Filip, sau Martin!

Sărbătoarea centrală a Praznicului Lupilor, rituri şi ceremonii care vin de zeci de mii de ani, din neolitic, probabil.

În înţelepciunea şi în cunoaşterea profundă a lumii, episcopii, preoţii şi diaconii creştini, în dorința de a controla spiritual, au suprapus, uneori, încă din secolele lII-IV peste vechile sărbători europene, noile, pe atunci, sărbători creştine.

Aşa s-a creat Tradiţia, Legea strămoşească.

Vechile ritualuri şi ceremonii nu au fost uitate sau părăsite ci au luat nume şi atitudine creştină.

În această perioadă puterea lupilor creşte, iar cea a vampirilor scade. Licantropii, vârcolacii noştri autohtoni, lupii, tarabostes, dacii și urmașii lor, apărau satele şi orăşelele de pofta scârboasă a nobililor venetici ce se hrăneau cu sânge, la propriu şi figurat.

Bănuiesc că licantropi, vârcolaci, lupi era consideraţi urmaşii dacilor, lupii care luau capul hoardelor străine ce voiau să fie şefi şi căpetenii pe aceste pământuri. De unde şi o mulţime de filme mai mult sau mai puțin cretine cu vampiri şi vârcolaci.

Sărbătorile de toamnă ale lupilor aveau drept scop reamintirea anuală a legământului dintre oamenii pământului şi lupi. “Luparul” sau “Starostele lupilor” îmbrăcat ca un „tarabostes” se apropia cu “ofrande” pentru lupi şi “vorbea” cu şeful haitei să nu smintească ocolul vitelor sau să atace drumeţii rătăciţi. Gromovnicele vechi spun că atâta timp cât s-a ţinut Tradiţia, lupii nu au stricat. Apoi lumea a uitat obiceiul, lupii au flămânzit şi nimeni nu le mai ştia limba…

Asociațiile de vânători au dus hrană în pădure? Pădurarii au controlat ca fiarele pădurii să aibă ce le trebuie? Întrebări fără rost într-o țară de nesimțiți și adoratori doar ai vițelului de aur.

“Filipii au fost nişte apostoli care, pe vremea prigonirilor în contra creştinilor au fost daţi într-o gropă cu lupi de unde au scăpat nevinovaţi”(Speranţia).

Legenda spune chiar mai mult, că apostolii au vorbit cu lupii pe limba lor şi aceştia au sărit din groapă şi au doborât gărzile romane, eliberându-i pe creştini.

Vai, unde ne sunt lupii de altădată!

Dragi jupânițe și cinstiți jupâni, mă întrebați ce fac în pustnicia mea. Mulțumesc de întrebare, să fiți sănătoși! Programul meu este foarte strict, nu am un moment de pauză, iar când vreau să mă odihnesc, cățeii mei se apucă să latre la ambulanțe, sau fac o poznă și trebuie să alerg după ei.

Cea mai mare parte a timpului o aloc documentării și scrierii către domniile voastre. De exemplu ieri, luni, 13 noiembrie. Am primit un email Simply Geeky despre pericolele navigării pe net. Iată:

În era digitală de astăzi, luarea de măsuri pentru a rămâne anonim online a devenit din ce în ce mai importantă. Având în vedere că hackerii, agențiile de publicitate și agențiile guvernamentale se bat pentru informațiile dvs. personale, este esențial să luați măsuri pentru a vă proteja confidențialitatea. Indiferent dacă navigați pe web sau efectuați tranzacții sensibile, există mulți pași pe care îi puteți lua pentru a vă asigura că aceste informații nu vor cădea în mâini greșite. În acest articol, veți găsi diverse sfaturi și instrumente care vă vor ajuta să vă păstrați anonimatul în timp ce navigați pe web, astfel încât să vă puteți bucura de libertatea internetului fără a vă sacrifica confidențialitatea.

De ce trebuie să vă protejați informațiile personale online

Internetul a devenit esențial pentru viața de zi cu zi; îl folosești pentru aproape orice, de la cumpărături până la socializare și chiar gestionarea tranzacțiilor bancare. Cu toate acestea, aceste beneficii vin cu mai multe riscuri, inclusiv furtul de identitate și frauda. Hackerii, escrocii și infractorii cibernetici sunt mereu în căutarea persoanelor vulnerabile pe care să le exploateze și adesea fac acest lucru furând informații personale.

În plus, există și riscul de urmărire de către agenții de publicitate, guverne și alte terțe părți care doresc să acceseze datele domniei voastre pentru uz propriu. Aceste entități pot folosi datele pentru a construi profiluri detaliate ale dvs. și pentru a profita de aceste informații pentru câștigul lor. Pentru a vă asigura siguranța și confidențialitatea, este esențial să luați măsuri pentru a vă proteja online.

Sfaturi pentru a vă asigura că rămâneți anonim online

Una dintre cele mai bune modalități de a vă proteja și de a vă proteja informațiile personale online este să faceți tot posibilul pentru a rămâne anonim. Iată câteva sfaturi pe care le puteți folosi pentru a vă proteja identitatea și activitățile în timp ce navigați pe web:

Utilizați o rețea privată virtuală (VPN)

Una dintre cele mai bune modalități de a vă asigura că rămâneți anonim online este utilizarea unei rețele private virtuale sau VPN, care vă permite să navigați anonim pe internet. Prin redirecționarea conexiunii la internet printr-un server de la distanță, un VPN vă ține activitățile online ascunse de privirile indiscrete. Aceasta înseamnă că furnizorul dvs. de servicii de internet, hackerii și chiar guvernul nu vă vor putea urmări mișcările online.

Acest lucru nu numai că oferă liniște sufletească, dar asigură și că datele dumneavoastră cu caracter personal rămân protejate. De exemplu parolele de la bancă. Deci, data viitoare când navigați pe web, luați în considerare activarea unui VPN și preluarea controlului asupra confidențialității dvs. online.

Instalați un blocator de anunțuri

Odată cu creșterea constantă a reclamelor online, instalarea unui blocaj de anunțuri a devenit un instrument esențial pentru mulți utilizatori de internet. Dar știați că instalarea unui astfel de software vă poate ajuta și să rămâneți anonim online? Prin blocarea diferitelor scripturi, module cookie și instrumente de urmărire care alimentează marketingul digital, agenții de blocare a reclamelor îi împiedică pe agenții de publicitate să vă colecteze informațiile personale, modelele de comportament și obiceiurile de navigare.

Drept urmare, puteți naviga pe internet fără a lăsa nicio amprentă digitală în urmă, ceea ce face mai greu pentru hackeri, criminali cibernetici și alți actori rău intenționați să vă urmărească, să vizeze sau să compromită identitatea dvs. online. În general, instalarea unui blocant de anunțuri este una dintre cele mai bune modalități de a rămâne privat și în siguranță în lumea digitală.

Utilizați un instrument de criptare a e-mailului

Un alt instrument care este util atunci când încercați să rămâneți anonim este un instrument de criptare a e-mailului. Folosind algoritmi de criptare pentru a proteja conținutul e-mailurilor dvs., vă puteți asigura că comunicările acestora rămân confidențiale și nu la îndemâna infractorilor cibernetici. Nu numai că criptarea e-mailurilor vă protejează de atacurile online, dar vă ajută și să păstrați anonimatul online.

Cu e-mailurile criptate, nimeni (sau cu mare greutate) nu vă poate accesa mesajele fără o cheie și, de asemenea, nu poate urmări sau dezvălui identitatea dvs. online. Așadar, asigurați-vă că începeți să utilizați un instrument de criptare a e-mailului dacă doriți să rămâneți anonim în timp ce trimiteți sau primiți informații confidențiale.

Descărcați un browser axat pe confidențialitate

Alături de aceste alte metode, utilizarea unui browser axat pe confidențialitate poate fi o modalitate excelentă de a vă asigura că rămâneți anonim online. Spre deosebire de browserele tradiționale, aceste browsere sunt concepute având în vedere confidențialitate și oferă mai multe funcții care asigură că datele dvs. rămân în siguranță în timpul navigării pe web. De exemplu, unele dintre aceste browsere au încorporate protecție de urmărire și capacități anti-amprentare, care blochează accesul la datele dvs. de către dispozitivele de urmărire terță parte.

Unele dintre aceste browsere oferă, de asemenea, funcții suplimentare, cum ar fi VPN-uri încorporate, instrumente de criptare și capabilități private de căutare care vă ajută să rămâneți anonim online. Aceste funcții nu numai că vă vor proteja identitatea online, ci vă vor ajuta și să vă asigurați că rămâneți în siguranță în timp ce navigați pe web.

Utilizați un server proxy

Acționând ca intermediar între dispozitivul dvs. și internet, un server proxy vă poate masca adresa IP și poate împiedica urmărirea activității dvs. online până la dvs. În plus, unele servere proxy oferă și criptare, oferind un strat suplimentar de protecție împotriva hackingului sau spionajului. Indiferent dacă vă preocupă protejarea informațiilor personale sau doriți doar să navigați pe internet fără a lăsa o urmă digitală, utilizarea unui server proxy este un instrument simplu, dar puternic pentru menținerea confidențialității online.

Dacă nu ați folosit niciodată un server proxy până acum, există o mulțime de opțiuni gratuite disponibile online pe care le puteți utiliza pentru a începe. Asigurați-vă că faceți cercetări și găsiți un server proxy de încredere, care să nu compromită securitatea sau confidențialitatea dvs.

Protejați-vă routerul

Când vine vorba de anonimatul online, protejarea routerului este unul dintre cei mai importanți pași pe care îi puteți lua. Nu numai că vă securizează rețeaua de acasă, dar oferă și un strat suplimentar de protecție pentru toate dispozitivele conectate la aceasta. Asigurându-vă că firmware-ul routerului dvs. este actualizat, folosind parole puternice și activând funcții precum criptarea WPA3, puteți împiedica potențialii hackeri să obțină acces la informațiile dvs. personale.

În plus, asigurați-vă că vă conectați la o rețea Wi-Fi sigură ori de câte ori este posibil. Făcând acest lucru, puteți fi sigur că datele dumneavoastră sunt în siguranță și protejate în timp ce navigați pe internet.

Cum să vă testați anonimatul online

După implementarea tuturor acestor pași, s-ar putea să vă întrebați în continuare dacă funcționează cu adevărat. Din fericire, există mai multe instrumente și metode pe care le puteți utiliza pentru a vă asigura că confidențialitatea este menținută. Un astfel de mod este să utilizați instrumente precum Whoer sau BrowserLeaks pentru a vă verifica adresa IP și configurația browserului. Procedând astfel, puteți identifica eventualele scurgeri sau vulnerabilități în sistemul dumneavoastră.

În plus, efectuarea unui test de scurgeri de date vă poate ajuta să identificați orice puncte slabe, în timp ce verificarea e-mailului pentru semne de urmărire vă poate ajuta să rămâneți în fața oricăror potențiale amenințări. În cele din urmă, utilizarea unui motor de căutare precum DuckDuckGo și testarea conexiunii VPN vă poate ajuta să vă asigurați că puteți naviga pe web în mod privat și fără griji. Luați câțiva pași simpli astăzi pentru a vă proteja anonimatul online mâine.

Luați măsuri pentru a rămâne anonim online!

Încercarea de a rămâne anonim online poate fi dificilă, dar nu este imposibil. Luând măsurile de precauție adecvate și folosind instrumentele potrivite, puteți rămâne în siguranță în timp ce navigați pe web și vă puteți proteja informațiile personale de potențiale amenințări. Indiferent dacă decideți să utilizați una sau toate metodele enumerate mai sus, puteți fi siguri că datele dvs. sunt sigure și securizate. Așa că mergeți mai departe și începeți să vă protejați confidențialitatea astăzi!

Peste tot criminali, după cum vedeți și pe net, oare, a înebunit lumea, au băgat ceva în aer? Eu, în pustnicia mea, o să aflu ultimul…

Dar, până atunci, mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 14 noiembrie 2023

BERBEC Marți, trei ceasuri rele, dar pentru tine poate fi una dintre cele mai favorabile zile, în care te bucuri de rezultate bune şi ești cu zâmbetul pe buze, aparent fără vreun motiv evident! Astăzi trebuie sa dai curs incapăţânării care te caracterizeaza. Incăpăţânare care bine investita se numeste tenacitate şi poate aduce in viitor dividente foarte frumoase. Spirituale sau materiale, depinde in ce investesti. In nici un caz sa nu fii zgarcit, patima care te apuca cand nu trebuie!

TAUR Totul trece, nu spera şi nu ai teamă! Azi poţi ataca cu succes problemle materiale, cele urgente, cotidiene. Este un prilej bun pentru cumpărături de iarnă. Cumpără acum, mâine e mai scump! Dimineaţa, poate, o mică supărare, dar pe total ziua de azi iti este favorabilă. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nicio importanţă. Ia, din timp, masurile care se impun, ca sa nu intri in criză de timp. Stabileşte clar un program, o foaie de parcurs şi așa poate vei evita eşecurile.

GEMENI Prea multe veşti negative, prea multe eşecuri, tragi tu concluzia veştilor din presă. Nu e adevărat, lumea este aşa cum o priveşti, nici mai rea, nici mai bună. Ocupă-te de problemele tale! Este cazul să nu mai fii aşa de încordat(ă) şi tensionat(ă). Relaxeaza-te şi încerca să nu mai porti de grijă altora, mai ales că, până la urmă, mai mult îi încurci decât îi ajuti. O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor, mai ales în planul frivol, distracţii, vacanţa de Crăciun – nu este departe, timpul zboară.

RAC Ambianţa zilei de astăzi este plăcută şi relativ liniştită. Crezi că poţi să faci anumite lucruri, că ai puterea să le termini. Este doar o părere, deci trebuie să dai dovadă de prudenţă! Trebuie sa fii foarte atent la cheltuielile facute aiurea si cu gandul in alta parte. Cel mai bine ar fi să ieși în oraș fără bani și carti de credit. Plimba-te, nu cheltui! Ultima parte a segmentului de timp, pe seară, are o componenta neliniştitoare, din cauza influentei Lunii. Iti faci griji, de fapt fără motiv, pentru ca intotdeauna te-ai descurcat. Mai ales cand eşti cu spatele la zid…

LEU Ai ceva îndoieli, dubii, în ceea ce priveşte unele relaţii de serviciu. Rămâi la pândă, stăpân pe reflexele tale de fiară de pradă şi încearcă să aduni mai multe informaţii despre situaţie. Un eveniment îţi reţine atenţia. Analiza ta este încă o dată justă, trebuie să-i dai curs, aşteaptă, însă, momentul favorabil. Finalizezi, in sfarsit, dimineaţa, în condiţii bune, o parte din afacerile care ti-au dat atâta bătaie de cap. Fără să forţezi păgubos, fără să intri la uzură!

FECIOARĂ Efortul din ultimul timp şi oboseala cronică se fac simţite astăzi. Redu ritmul activităţii, fă un armistiţiu cu timpul şi ocupă-te de arte, de dans, de activităţi plăcute care te încântă. Nu lua decizii importante în această perioadă. Veşti bune de departe. Astrele te favorizează, totuşi, în domeniile legate de lege şi proprietate. Trebuie sa dai dovadă de tarie de caracter şi să-ţi impui punctul de vedere, de cate ori ştii cu siguranţă că ai dreptate.

BALANŢĂ După orele de serviciu, care trec repede, trebuie să faci puţin sport la sală, masaj şi sauna. Trebuie, periodic, să “încălzeşti maşinăria”. Ai grijă de corpul tău şi el te va servi bine! Ai grijă de corpul tău şi el te va servi! Ocupă-te de problemele tale! Anumite indiscretii şi soapte pe furis te fac sa tragi concluzia ca in calea succesului sta numai „look-ul” tau. Schimba-l, adica coafura, îmbrăcămintea, sau lasă-ţi barbă, după sex şi putinţă, dacă asta te face sa te simti mai bine in propria piele!

SCORPION Astăzi te simţi bine, în formă, pentru că pari a fi în relativă siguranţă, iar evenimentele care te privesc sunt previzibile. Cât timp te simţi bine, nu schimba nimic din rutina vieţii! Dimineaţa, nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci, urmeaza-ti planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Aspectele favorabile din casa a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ti asumi obligaţii pe termen lung. Poţi să fii liniştit, în perioada următoare nu prea poţi să ai surprize neplăcute.

SĂGETĂTOR Eşti pe cale să iei decizii bune şi inspirate! Conjunctura este favorabilă şi dacă reuşeşti să şi respecţi propriile hotărâri, rezultatul poate fi foarte bun! Dar, nu promite nimănui, nimic! Metodic si cu geniul “descurcatului” cum esti – ai certe calitati pe care perioada aceasta de timp, ziua de astăzi, le pune in valoare. Daca cauţi ceva de lucru, sezonier, sau ceva mai bun, atunci ai toate sansele să le gaseşti in următoarea perioada, care începe astăzi.

CAPRICORN O zi mai dificil de gestionat pentru că este plină de mici probleme, mari devoratoare de timp. Iar timpul, este bani! Curaj, apucă-te de treabă, dar fixează şi o ordine de priorităţi! Limitează-te la activităţile de rutină şi la oamenii pe care îi cunoşti foarte bine. Trebuie să fii înţelegător şi diplomat, să arătaţi consideraţie şi spirit de cooperare, ca să poţi să progresezi, să te caţeri pe reduta societăţii înalte. Perioada iti este favorabilă, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Nu-ti face griji, viitorul iti este favorabil.

VĂRSĂTOR Vremea este încă bună, dar se schimbă părerile tale. Astăzi vezi cu ochi noi pe cei din jurul tău și încerci să te adaptezi noilor impresii, fără să faci schimbări vizibile și discuții. Astăzi nu te intalni cu persoane pe care nu poti sa le suferi. Esti intr-o criza de sinceritate, de fapt putin iti pasa de mutrele lor pretenţioase, si lucrul asta este evident pentru toată lumea. Dacă chiar vrei să înfurii un mitocan, trebuie să nu-l iei în consideraţie.

PEŞTI O dimineață de marți, trei ceasuri rele, densă şi aglomerată, dar eşti optimist şi motivat în ceea ce faci. Primeşti un premiu pentru atitudinea ta pozitivă: o veste bună, mai pe seară. Totuşi, disciplina (încăpăţânarea, la unii) inerentă zodiei – în Peşti au fost şi sunt mulţi militari şi conducatori de state şi guverne – te ajută să-ţi ordonezi simţămintele şi planurile. Uranus din Berbec iti aduce o oportunitate neşteptată. Nu te grăbi, dar nici nu refuza. O atitudine inteligentă poate aduce mai multe informaţii la suprafaţă, aşa încât decizia să fie justă.