Horoscopul lui Dom’ Profesor – 14 martie 2024. Cazul împotriva schimbării orei (DST – Day Saving Time)

Horoscopul lui Dom’ Profesor. 14 martie

Pe 14 martie s-au născut Johann Strauss, Albert Einstein, Michael Caine, Rita Tushingham, Alexandru Macedonski, Aurel Giurumia, Iurie Darie, Carmen Galin, Cecilia Cuţescu-Stork.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Benedict de Nursia şi Alexandru preotul din Pidna. Post. Nimic în “Kalendar”.

Ziua de 14 martie este considerată ca ziua numărului Pi = 3,1415926535… poate unde 14 martie anunță, cu exact o săptămână înainte, instalarea primăverii, o primăvară care revine mereu, mereu repetând un ciclul cosmic, dar mereu altfel. Dar explicaţia este mult mai simplă, dezarmant de simplă! Martie, 14, adică 3,14, numărul Pi!

Uneori explicaţiile sunt dezarmant de simple.

În timp ce oamenii din SUA și-au dat înainte ceasul cu o oră duminică, 10 martie 2024, mă trezesc pregătit pentru ritualul anual al mărturiilor media despre perturbările rutinei zilnice cauzate de trecerea de la ora standard, la ora de vară, DST.

Aproximativ o treime dintre americani spun că nu așteaptă cu plăcere aceste schimbări de oră de două ori pe an. Și aproape două treimi ar dori să le elimine complet , în comparație cu 17% care nu sunt siguri și 21% care ar dori să continue să-și miște ceasul înainte și înapoi .

Dar efectele depășesc simplele inconveniente. Cercetătorii descoperă că „avansul” în fiecare martie este legat de efecte negative grave asupra sănătății, inclusiv o creștere a atacurilor de cord, a accidentelor și a lipsei de somn la adolescenți . În schimb, tranziția de toamnă înapoi la ora standard nu este asociată cu aceste efecte asupra sănătății, așa cum am explicat în articole trecute.

Oamenilor de știință care au studiat efectele schimbării orei, le-au devenit clar că trecerea la ora de vară în fiecare primăvară afectează sănătatea imediat după schimbarea ceasului și, de asemenea, pentru cele aproape opt luni în care se rămâne la ora de vară.

Horoscopul lui Dom’ Profesor. De ce corpurile noastre sunt influențate negativ de DST

Americanii sunt împărțiți dacă preferă ora de vară permanentă sau ora standard permanentă . Dar un număr tot mai mare de state susțin ora standard permanentă.

Cu toate acestea, cele două schimburi de timp – oricât de negative ar fi – nu sunt egale. Ora standard se aproximează cel mai mult la lumina naturală, cu soarele direct deasupra capului la prânz, sau în apropiere. În schimb, în ​​timpul orei de vară din martie până în noiembrie, schimbarea ceasului face ca lumina naturală să fie prezentă cu o oră mai târziu dimineața și cu o oră mai târziu seara, în funcție de ora ceasului.

Lumina dimineții este esențială pentru a ajuta la stabilirea ritmurilor naturale ale corpului: ne trezește și îmbunătățește vigilența. Lumina dimineții îmbunătățește, de asemenea, starea de spirit – sursele luminoase care simulează lumina naturală sunt prescrise pentru utilizare dimineață pentru a trata tulburările afective sezoniere .

Deși motivele exacte pentru care lumina ne activează și ne aduce beneficii stării de spirit nu sunt încă cunoscute, acest lucru se poate datora efectelor luminii asupra nivelului crescut de cortizol , un hormon care modulează răspunsul la stres, sau efectului luminii asupra amigdalei, o parte din creierul implicat în emoții.

Adolescenții pot fi, de asemenea, lipsiți de somn cronic din cauza școlii, sportului și activităților sociale. De exemplu, mulți copii încep școala în jurul orei 8 dimineața sau mai devreme, ceea ce înseamnă că, în timpul orelor de vară, se trezesc și călătoresc la școală în întuneric total.

Corpul de dovezi este un argument bun pentru adoptarea timpului standard permanent la nivel național, așa cum s-a depus mărturie la o audiere a Congresului din martie 2022 și s-a susținut într-o declarație recentă de poziție pentru Societatea de Cercetare a Somnului. Asociația Medicală Americană a cerut recent timp standard permanent . Și la sfârșitul anului 2022, Mexic a adoptat ora standard permanentă , invocând beneficii pentru sănătate, productivitate și economii de energie .

Cel mai mare avantaj al orei de vară este că oferă o oră suplimentară de lumină după-amiaza târziu sau seara, în funcție de perioada anului, pentru sport, cumpărături sau masă afară, grătar, adică. Cu toate acestea, expunerea la lumină mai târziu în seara timp de aproape opt luni în timpul orei de vară are un preț. Această lumină prelungită de seară întârzie eliberarea de melatonină de către creier, hormonul care promovează somnolența, care, la rândul său, interferează cu somnul și ne face să dormim mai puțin în general .

Deoarece pubertatea determină, de asemenea, eliberarea melatoninei mai târziu în timpul nopții , ceea ce înseamnă că adolescenții au o întârziere a semnalului natural care îi ajută să adoarmă, adolescenții sunt deosebit de susceptibili la probleme de somn din lumina prelungită a serii. Această schimbare a melatoninei în timpul pubertății durează până la 20 de ani.

Efectul „marginea vestică”.

Geografia poate face, de asemenea, o diferență în modul în care ora de vară afectează oamenii. Un studiu a arătat că oamenii care locuiesc la marginea vestică a unui fus orar, care primesc lumină mai târziu dimineața și mai târziu seara, au dormit mai puțin decât omologii lor de la marginea de est a unui fus orar.

Acest studiu a constatat că rezidenții de la marginea de vest aveau rate mai mari de obezitate, diabet, boli de inimă și cancer de sân , precum și un venit pe cap de locuitor mai mic și costuri mai mari de îngrijire a sănătății. Alte cercetări au descoperit că ratele anumitor alte tipuri de cancer sunt mai mari la marginea vestică a unui fus orar.

Oamenii de știință cred că aceste probleme de sănătate pot rezulta dintr-o combinație de privare cronică de somn și „nealiniere circadiană ”. Nealinierea circadiană se referă la o nepotrivire în timp între ritmurile noastre biologice și lumea exterioară. Cu alte cuvinte, timpul de lucru zilnic, școală sau rutinele de somn se bazează mai degrabă pe ceas, decât pe răsăritul și apusul soarelui.

Un scurt istoric al orei de vară

Congresul, în Sua, a instituit ora de vară pe tot parcursul anului în timpul Primului Război Mondial și al celui de-al Doilea Război Mondial și, din nou, în timpul crizei energetice de la începutul anilor 1970. Dar popularitatea orei de vară pe tot parcursul anului a scăzut de la 79% la 42% după ce a intrat în vigoare în ianuarie 1974, în mare parte din cauza preocupărilor legate de siguranța copiilor care merg la școală în întuneric .

Ideea la acea vreme era că a avea lumină suplimentară mai târziu în după-amiaza ar economisi energie prin scăderea nevoii de iluminare electrică. De atunci, această idee s-a dovedit în mare parte inexactă , deoarece nevoile de încălzire pot crește dimineața în timpul iernii, în timp ce nevoile de aer condiționat pot crește și după-amiaza târziu în timpul verii.

După cel de-al Doilea Război Mondial, desemnarea datelor de început și de sfârșit pentru ora de vară a revenit guvernelor de stat. Cu toate acestea, deoarece acest lucru a creat multe probleme de planificare și siguranță a căilor ferate, Congresul a adoptat Legea Uniform Time în 1966 . Această lege a stabilit datele la nivel național pentru ora de vară din ultima duminică din aprilie până în ultima duminică din octombrie. În 2007, Congresul a modificat actul pentru a extinde perioada în care ora de vară este în vigoare din a doua duminică din martie până în prima duminică din noiembrie – date care rămân în vigoare și astăzi.

Dar Actul Uniform permite statelor și teritoriilor să renunțe la ora de vară. Arizona și Hawaii sunt la ora standard permanentă, împreună cu Puerto Rico, Insulele Virgine americane, Insulele Mariane de Nord, Guam și Samoa Americană.

Un peisaj schimbător

În martie 2022, 17 state au adoptat legi pentru a adopta ora de vară pe tot parcursul anului. Dar legea federală impune că trebuie să aștepte ca Congresul și, în unele cazuri, și statele vecine să acționeze. Peste două duzini de state au introdus legislație legată de schimbarea ceasului în 2023 , dar nu au fost adoptate legi.

Între timp, legislația și rezoluțiile propuse pentru timpul standard permanent au crescut de la 15% în 2021 la 37% în 2024.

În martie 2022, Senatul SUA a adoptat Legea privind protecția soarelui în încercarea de a face ora de vară permanentă . Dar Camera nu a avansat cu această legislație. Senatorul Florida Marco Rubio a reintrodus proiectul de lege la 1 martie 2023, dar acest proiect de lege nu a progresat .

Creșterea activității în rândul statelor care încearcă să se desprindă de aceste schimbări de două ori pe an reflectă modul în care mai mulți oameni recunosc dezavantajele acestei practici. Acum, este în mâinile legiuitorilor să decidă dacă să încheie cu totul schimbarea orară și să aleagă fie un an întreg de ceasuri mai aliniate cu soarele, fie să prelungească în mod artificial ziua pentru mai mult de jumătate din an, în bine sau în rău.

Pentru Numele lui Dumnezeu, numai schimbați ora! Este demonstrat științific că nu se salvează energie, iar problemele de sănătate pe care le produce sunt multe și periculoase. Schimbarea orei este doar un alt exercițiu dictatorial menit să influențeze negativ populația. Disconfortul produce frică. Și, probabil că statul are de câștigat în menținerea schimbării orei, prin creșterea cheltuielilor populației.

Mă întreb, oare, ce nu am făcut în viața asta? Și domniile voastre au făcut la fel de mult, poate unii au avut aventuri mai multe și mai bogate decât mine, dar eu am un dar, sau un blestem, nu uit nimic, de aceea mi se pare că am făcut de toate. Sigur, mai uit unde am pus cărțile. De două zile caut ”Astrologie Spiritualiste” a lui Jean-Paul Labrousse, o carte scoasă de Maison Rosicrucienne, e pe undeva, în bibliotecă, sau… în altă parte. Dacă o găsesc, vă spun și domniilor voastre de ce am căutat-o!

O să mă uit în continuare la Dr. House, pe Netflix, am făcut focul, mai am multe, foarte multe lemne, o să-mi ajungă și pentru iarna viitoare, iarna aceasta nu a fost teribilă, minimul a fost de numai minus noua grade Celsius, vreo două nopți, dar a fost o iarnă lungă, cenușie, amărâtă și plicticoasă. Se apropie primăvara, mai este o săptămână, așa că avem speranță, doar mâine este o altă zi!

BERBEC În mod paradoxal, astăzi te foloseşti mai mult de compromis şi defensivă. Probabil că graba şi agresivitatea caracteristice te-au obosit prea mult. Ocupă-te numai de problemele tale! O zi favorabilă, în special pentru activităţile de rutină. Toată ziua este plină de aspecte planetare bune, fiind o zi explicită, transparentă aşa că fii foarte atent la semnalele care apar pe piaţă. Stelele au un moment de bunăvoinţă. Comunică cu prietenii. Veşti bune şi programe de distracţie. Ţine-ţi cunoştiinţele (mai ales cele feminine) strict la distanţa potrivită, nu încuraja efuziunile sentimentale şi micile confesiunile mincinoase.

TAUR Un zvon, o promisiune de succes! Eşti pe calea cea bună. Nu renunţa tocmai acum, nu schimba nimic. Ai potenţial, poţi să reuşeşti şi acum ştii acest lucru! Eşti motivat în ceea ce faci. Noi prietenii şi/sau alianţe. O parte din Tauri, cei din ultima parte a zodiei, mai ales, au parte de o mică nerealizare care îi pune pe gânduri. Se aproprie nişte termene, nervozitatea creşte. Nu-ti pune nădejdia în ajutorul familiei sau al anturajului, trebuie să te descurci singur. Mare monotonie în acestă perioadă, cu toate că ai acelaşi program supraâncărcat, sau tocmai de aceea. O realizare notabilă în a doua jumătate a zilei, mai ales pentru nativii din primul decan. Nu te lăsa copleşit de rutina zilnică, căuta să te distrezi şi să ai noi cunostiinte sau chiar prieteni. Atenţie la regimul alimentar şi la viroze.

GEMENI Ai un control bun asupra emoţiilor şi reacţiilor tale. Chiar ai nevoie, pentru că ziua îţi rezervă situaţii complicate, din care poţi să ieşi doar prin rapiditatea şi optimismul tău zodiacal. Cu o zodie bine aspectată, ar trebui ca ziua de 14 martie să fie pentru Gemeni o perioadă aproape veselă. Nu rata ocaziile din cauza comodităţii sau a superficialităţii caracteristice zodiei. Trebuie să ai încredere în promisiuni, dar nu te implica total. Unele surprize plăcute, dar până la urmă previzibile – din partea copiilor sau a fraţilor mai mici. Pentru un procent din Gemeni, cei din primul decan: în scenariul pe care-l construiesti lipsesc unele amanunte, dar fiind vorba de afaceri si bani nu trebuie sa uiti nici un detaliu. Orice inceput este greu şi nesigur. Nu este o scuza pentru tine că nu te ţii de cuvant si schimbi permanent regulile jocului!

RAC Astăzi te simţi chiar bine, pentru că pari a fi în relativă siguranţă, iar evenimentele care te privesc sunt previzibile. Atâta vreme cât te simţi bine, nu schimba nimic din rutina vieţii! Rezistenţa zodiei te ajuta sa faci faţă diversităţii de probleme şi să gaseşti soluţii, măcar temporare, pentru problemele cotidiene. Sanatatea este bună, iar cei din nordul ţării să fie atenţi la ceaţă şi la umezeală, la zăpadă, lapoviţă şi ploaie, ceva de natura elementului apă. Sa nu te aştepţi la prea mult ca să nu fii dezamăgit! Pe total, ziua de 14 martie este o perioadă pentru reflecţii calme şi meditaţii liniştite şi puţină distracţie în mijlocul acestei... activităţi susţinute.

LEU Dimineaţa ai o nouă perspectivă, vezi în mai multe dimensiuni. Vanitatea proprie de rege al junglei este satisfăcută astăzi. Ai numai de câştigat, nu muşca mâna care îţi dă de mâncare! Cu o zodie bine aspectată, ar trebui ca ziua de 14 martie să fie pentru Lei şi Leoaice o zi plăcută. Trebuie să ai încredere în promisiuni, dar nu te implica total. Unele surprize plăcute, dar până la urmă previzibile, din partea copiilor sau a fraţilor mai mici. Orice început este greu şi nesigur. Se poate să primeşti scurte veşti neaşteptate de la membrii familiei şi/sau de la prieteni.

FECIOARĂ Astăzi nu te grăbi să spui minciunele frumoase şi motivaţii savante. Nu o să te creadă nimeni, eşti doar ridicol. Zâmbeşte, gândeşte şi oferă soluţii la probleme, nu explicaţii la eşecuri! Configuraţiile şi aspectele planetare oferă posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Călătoriile sunt sub un semn fast. Transformări în bine ale relaţiilor cu prietenii sau familia. Atenţie mărită la sfârşitul zilei când răbdarea iţi este pusă la încercare. Nativele din zodia Fecioarei, mai ales, sunt astăzi avantajate în relaţiile amoroase. O problemă personală îşi va găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie.

BALANŢĂ Eşti într-o formă fizică bună şi poţi obţine şi confortul spiritual dacă reuşeşti să închei o alianţă sau măcar un armistiţiu cu cei, după caz, din familie, colegii, prietenii, anturajul. Este cazul să nu mai fii aşa de încordat şi de tensionat. Relaxeaza-te şi încercă să nu mai porţi de grijă altora, mai ales că, până la urmă, mai mult îi încurci decât îi ajuti. O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor. O veste bună va fi urmată de una nu tot aşa de bună. Un Taur şi un Săgetător te pot ajuta să treci o cumpănă. Un incident neplăcut în a doua parte a perioadei poate fi evitat cu prudenţă şi respectarea regulilor. Mai ales cele de circulaţie. Străluceşti într-un grup, sau te bucuri de un eveniment social deosebit. Poate un spectacol, pe seară.

SCORPION Fii mai adunat, concentrează-te ca să nu uiţi termene şi date importante care privesc problemle personale. Mai multă prudenţă cu cei care, de fapt, doresc doar să se folosescă de tine. Ceva dramatic ţi se întâmplă. Poate îţi rupi o unghie, poate te loveşti în cot, poate vine mama-soacră în vizită. Magnitudinea neplăcerii depinde de cât de pozitiv gândeşti. Dacă cobeşti, la rău tragi. Ai nevoie de ceva nou, neapărat! Frenezia noului te ţine puţin, după care revii la obişnuinţa cotidiană. Zi de cumpărături şi poate chiar de ceva nou, relativ important pentru tine! Nu încerca să controlezi evenimentele din viaţa prietenilor impunând date şi planuri de măsuri.

SĂGETĂTOR Efortul din ultimul timp şi oboseala cronică se fac simţite azi la sfârşitul zilei de lucru. Seara trebuie să faci o pauză, să te odihneşti şi mai ales să modifici comportamentul alimentar. Astăzi dispoziţia ta sufletească este dintre cele mai bune. Aproape nimic nu te poate întrista sau perturba. Mergi înainte pe drumul tău însorit, chiar dacă afară este încă frig, şi se anunţă vreme rea, fără să-ţi pese foarte mult de ceea ce se întâmplă în jur. Atitudinea ta este pragmatică şi utopică în acelaşi timp, performanţă rară şi notabilă, însă poţi să ratezi cu uşurinţă câteva ocazii. Dar cui îi pasă! Ţie, în niciun caz... Nu fă confidenţe despre viaţa ta personală, despre proiectele tale de viitor, mai ales la serviciu sau la şcoală, sau unde activezi.

CAPRICORN Se schimbă vremea, se schimbă şi părerile tale. Astăzi vezi cu ochi noi anturajul tău. Redu ritmul activităţii, fă un armistiţiu cu timpul şi ocupă-te de lucruri frumoase care îţi plac. Cu toate ca vremea si vremurile te influenţează negativ şi treci printr-o perioadă mediocră, fă în aşa fel ca să nu fie vizibil pentru anturaj. Cam de multă vreme duci un fel de viaţă dublă şi lucrul ăsta a început să se ştie şi să plictisească până şi pe proprii prieteni. Mai multa discreţie nu strică! Adică joci un rol şi uneori îţi cade masca. Nu te enerva, oricum nu este la îndemana ta rezolvarea problemei cu care te confrunţi. Singurul care se pricepe este Destinul. Aşteaptă!

VĂRSĂTOR Energia suplimentară furnizată de Cosmos te face să te risipeşti mai ales în latura mai frivola a vieţii, sigur, după orele de program. Interesul, aproape o pasiune s-ar putea spune, caracteristic zilei de 14 martie este pentru îmbrăcăminte. Brusc, nativii din Vărsător realizează că nu au cu ce să se îmbrace. Această influenţă pamânteasca asupra unei zodii de aer poate să însemne ceva! De asemenea, trebuie să dai jos kilogramele care nu stau deloc bine pe tine. Cu toate că Vărsătorii sunt, în general, zvelţi. Nu cu cine ştie ce cură ciudată şi cu medicamente periculoase, ci cu sala de gimnastică, sauna şi multă... foame. Trage de fiare, fugi prin parcuri, şi lumea iţi va părea mai frumoasă şi mai zveltă!

PEŞTI Astăzi mănânci dragoste pe pâine! Ai o mare nevoie de tandreţe, de aprobare şi răsfăţ, iar această presiune sentimentală trebuie neapărat să găsescă înţelegerea partenerului sau partenerei tale. Mercur retrograd din zodie arată că sfera comunicării este afectată dar şi evenimentele şi emoţiile în sensul întârzierii şi a estompării lor, mai ales in sfera personala, a propriilor interese. Poţi evita, cu siguranţă, o situaţie neplăcută, prin amânarea unor întâlniri sau prin reprogramarea unor evenimente. În a doua parte a intervalului trebuie să dai dovadă de prudenţă şi chiar suspiciune în analiza unor veşti şi informaţii. Perioada zilei de astăzi nu este foarte rea, dar nici cea mai buna din anul acesta!