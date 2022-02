HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 14 FEBRUARIE 2022. Despre Carnaval

14 februarie

Pe 14 februarie s-au născut Thomas Malthus, Gregory Hines, Aleksandr Sergheevici Dragomijski, Octavian Cotescu, Gil Dobrică, Ion Călugăru, Gheorghe Mureşan.

Pe 14 februarie, în „kalendarul” vechi pastoral, vânătoresc şi agricol este încă o zi de muncă, în calendarul creştin-ortodox, trei-patru sfinţi: Auxenţiu, Avraam, Filimon şi Maron. Unul este mai exotic, Cuviosul Maron care „iubea să vieţuiască fără acoperământ, aşa că s-a dus pe vârful unui munte”. Cam aşa fac şi eu, ca un pustnic în rodaj ce sunt, aş că „no comments”!

Nimic despre sărbătoarea catolică de astăzi. O să mă refer la sărbătoarea îndrăgostiților când trebuie, adică pe 24 februarie. Sâmbătă a început carnavalul de la Veneția și va dura până pe 1 martie

Cuvântul ”carnaval”, clar și evident este de sorginte latină ”carnus-carni, vale”. Adio, la revedere, plecarea cărnii, intrarea în Postul Paștilor, lăsatul de sec la carne. Biserica Universală nu este așa de strictă în ceea ce privește cele ale postului, ca Ortodoxia. Postul este doar de carne. Postul și carnavalul, din acestă perioadă au rădăcini vechi, istorice. În neolitic se organizau, în această perioadă, petreceri cu ultimile rezerve de hrană, care, altfel s-ar fi stricat, urmând apoi lungi perioade de strâns cureaua (aveau oare, curea?) și de mâncare puțină, până la apariția verziturilor. Carnavalul are originea îndepărtată în acele petreceri ale oamenilor din epoca pietrei șlefuite!

În demersul meu mă voi sprijini pe scrierile unui celebru istoric italian, Ludovico Antonio Muratori, care a scris mult în prima jumătate a secolului XVIII. Cu neplăcere, am constat, din nou, că datele de pe net sunt eronate, incomplete și servesc unor interese obscure, hai să le spunem comerciale. Și Paul Christian, francezul savant din timpul lui Napoleon, pomenește de istoria și rădăcinile Carnavalului. Dar și Pierre de Suze, călugărul celestin, autorul unei ciudate cărți ”Curiozites Theologique” apărută la Garnier Freres, in anul 1846. Le am în față. Cărțile.

Probabil că există o bibliografie de multe zeci de cărți pe subiect, dar cred că acestea trei volume de mai sus sunt de referință, originale și foarte importante.

Dorința exhibiționistă, sau cel puțin excentrică, de a petrece în public nu este nici nouă și nici originală. Greco-romanii aveau mai multe tipuri de petreceri urbane – care se petreceau pe străzile Atenei, sau ale Romei, mai târziu. Bacanaliile, Saturnaliile și Liberaliile sunt cele mai cunoscute. Într-o societate foarte strictă, împărțită în caste, erau câteva prilejuri de izbucnire a tuturor celor interzise. Beția, cântatul și dansatul pe stradă, orgiile, chiar violurile erau permise în perioada dezlănțuirii instinctelor. Lumea bună stătea acasă, sau, numai la nevoie, se deplasau doar în letici închise înconjurate de soldați bine înarmați.

Timpul a trecut și dintr-o religie luminoasă a iubirii, a tineretului, o religie revoluționară și plină de optimism – călugării cu aciditate gastrică ai Evului Mediu au făcut o tragedie. Să ne amintim de ”Numele Trandafirului” operă capitală, pe care o consider de mare importanță, poate cea mai importantă lucrare literară a celei de a doua jumătăți a secolului XX.

Reacția nu s-a lăsat așteptată. În timpul unei procesiuni religioase, de lăsare secului la carne, foarte tragică și nenaturală, când se plimbau niște moaște de colo-colo prin Veneția, lumea a început să cânte și să danseze. De ce, nu! A spus episcopul Bisericii Universale. Cum cântă și dansează negrii prin biserici în America. Bun, episcopul venețian din secolul XI nu avea cum să știe ce o să facă urmașii sclavilor negrii în America în secolul XXI, dar i s-a părut o idee bună ca lumea să fie mai veselă, mai cu tragere de inimă. Era anul Domnului 1094.

Carnavalul de la Veneția a devenit o instituție în anul 1162 când lăsatul secului la carne a coincis cu victoria Serenissimei Republici contra Patriarhului din Aquileia, Ulrico de Treven. Din anul 1296 Carnavalul de la Veneția, din perioada lăsatului secului la carne, intrarea în Postul Paștilor, avea o formulă și o desfășurare, cam ca cea de astăzi. Apăruseră măștile, costumele de carnaval, procesiunile, ambuscadele, bătăile cu flori și defilarea prin Piața San Marco și pe canale, cu romanticele gondole și ele transformate în duhuri sau monștri marini.

În anul 1797 ocupanții austrieci au interzis folosirea măștilor și au descurajat organizarea Carnavalului. Petrecerea a revenit după cucerirea independenței Italiei și a prins o nouă flacără când statul italian s-a implicat în organizare, începând cu anul 1979.

Costumele și măștile actuale au fost stabilite în Renaștere, în timpul papei Paul al II-le și sunt împrumutate din ”Commedia dell’Arte”. Arlecchino, Pantalone și Pulcinella dar și cele șapte păcate capitale. Mai folosită în Spania, picturile lui Goya sunt mărturie, era și înspământătoare mască a medicului din timpul ciumei. Cea cu cioc nemăsurat de lung, în care cioc erau înghesuite remedii contra ciumei, care filtrau, se credea, aerul infectat. Măștile îi reprezentau pe venețieni. Duplicitari, mereu altceva decât păreau. Navigatori îndrăzneți, când corsari și pirați, când negustori și cărăuși pe mare. Republica era bogată și puternică, foarte puternică, adesea impunea sultanului turc politica externă. Venețienii sunt vinovați de căderea Constantinopolului și prin urmare directă de cei patru sute de ani de turcire a românilor. Cum să nu poarte o mască, să vrea să fie altcineva, să păcălescă destinul și moartea? Sunt multe interpretări ale simbolismului măștilor, sunt lucrări pe gen, am câteva în bibliotecă.

Dar Carnavalul nu este numai venețian. Cel de la Roma, are strălucirea și desfășurarea sa, să ne amintim de cursa cailor fără călăreți pe Via del Corso. S-a renunțat, din cauza deselor accidente. O descriere interesantă a Carnavalului la Roma o datorăm lui Alexandre Dumas, tatăl, în al său celebru roman ”Contele de Monte-Cristo”. Este interesant că la Roma, Carnavalul începea prin execuții capitale. Probabil amintirea jertfelor umane din vremi depărtate, când se cereau zeilor reîntoarcerea căldurii, Soarelui și a vegetației.

Mai toate orașele din Italia, Spania și Portugalia au Carnavalul în felul lor specific, De exemplu în orașul Ivrea, din Piemonte, există tradiția unei bătăi cu portocale.

Dar în ziua de astăzi cel mai așteptat carnaval este cel din Brazilia, de la Rio de Janiero. Așteptat de bărbați pentru că exoticele brazilience, de căldură, în emisfera australă este vară, nu lasă pe ele decât paiete, pene și câteva bretele. Și mai și trebuie să danseze samba! Căldură mare, domnule! Retro Satana! Oricum, nu am televizor, așa că nu regret nimic. Carnavalul brazilian nu prea are de a face cu Biserica Universală. Este o petrecere a Santeriei, cu personajul principal Zeița Yemanjá, una dintre cele șapte Orixas, zeița oceanului și a iubirii, protectoarea Braziliei și în special a portului Rio. Dar, altă dată, este altă poveste!

Bun, o să mă întrebați, noi de ce nu avem Carnaval? Păi, nicio țară din zona temperat continentală, fie că este catolică, ortodoxă sau protestantă nu are Carnaval înainte de Sf. Paști! Este cam greu să defilezi prin zăpada până la genuchi! În paiete. Așa că noi ne mulțumim cu bătaia halviței la lasatul secului pe stil ortodox!

Să vă mai pun o întrebare. Noi de ce nu am construit piramide? Bună întrebare!

Lăsându-vă să meditați la Carnaval și la piramide, eu mă duc să-l ascult pe Gil Dobrică, poate ”Ordinea de zi”, îl pomenim astăzi, tare îmi e dor de oltean! Sau, o comedie cu Cotescu? Ce ziceți de ”Tanța și Costel”? Sau filmul ”Nopți Albe”, cu Gregory Hines? Am de unde alege! Apoi o să mai pun lemne pe foc sunt, sau, mai bine zis nu sunt, câteva grade, cu minus, afară! Iar decrementul optim pe care pot să-l mențin este de treizeci de grade, între afară și înăuntru. O diferență mai mare cu două grade, de exemplu, înseamnă un coș de lemne în plus. M-am obișnuit să am în dormitor 76 grade Fahreinheit, adică cam 24,4 grade Celsius, cred că este temperatura optimă pentru visele mele cu Vineri prin orașul necunoscut, în căutarea Ambasadei României. Cu speranța clară că mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 14 februarie 2022

BERBEC Astăzi poți să fii diplomat și plăcut. fără un efort special. Acest lucru este bine notat de anturaj. Consultă-te cu cei dragi din jurul tău, să vezi opiiniile, părerile şi dorinţele lor! Ziua de astăzi aduce unora dintre nativii din Berbec o schimbare în bine. O veste bună desprea unii membrii ai familiei, poate o veste de departe. Nu ai de ce să-ţi mai faci griji, totul este bine. Mare atenţie la schimbările de temperatură, la răceală şi la durerile de cap, sau de dinţi!

TAUR Simți că unde-i unul nu-i putere – așa că ești în căutare de aliați, prieteni, parteneri. Dacă ai o întâlnire şi îţi faci mari speranţe, sau, în general, de trecut un prag, aceasta e ziua! Mici succese îţi lumineză astăzi sufletul. Ai mare nevoie de aceste confirmări ale valorii tale ca să-ţi întăreşti încrederea în forţele proprii. Sunt favorizate vizitele şi întâlnirile cu prietenii şi rudele, poate mici, dar vesele reuniuni de familie.

GEMENI Ai capul în nori, eşti distrat. Nu știi de ce, probabil numai ca să dai din gură, dorești să-ţi discuţi problemele cu cineva. Concentrează-te, ai de lucru – lasă confesiunile pe mai târziu! Trebuie să ajuţi un prieten sau o prietenă. Nu cu bani, nu în primul rând, ci cu solidaritate, o vorbă bună şi un sfat competent. Nu trebuie să-ţi faci atâtea gânduri pentru orice amănunt. Dacă telefonul tău nu sună asta nu înseamnă că rudele tale, copiii, sau părinţii te-au uitat. Toată lumea este ocupată şi strivită de sistem!

RAC Ţi-e greu să te concentrezi la munca ta, se întâmplă atâtea! O zi de luni bună pentru cumpărături, vizite, scurte ieşiri la plimbare în oraş, sau la un spectacol, pe net. Poţi alege ce-ţi place! Nu te lăsa copleşit de rutina zilnică, căută să te distrezi şi să legi noi prietenii. Schimbă-ţi cercul şi locurile pe care le frecventezi. Uită-te bine în jur. De obicei oamenii de calitate nu sar în ochi, dar strălucesc prin vorbe şi fapte. Atenţie la regimul alimentar şi la primul semn de răcelă sau gripă!

LEU Zâmbeşte şi nu da replica imediat! Evită discuţiile la serviciu, în familie, discuţiile în contradictoriu cu partenerii. Eşti mai agresiv și vindicativ ca de obicei, ai colţii până la brâu! Chiar dacă ai nevoie de mai mulţi bani (cine nu are?) nu-ţi sacrifica tot timpul, pasiunile tale şi micile plăceri pe altarul viţelului de aur. Si nu uita ca dupa cum spun puritanii, sau amish: banul este ochiul dracului iar băncile, bisericile satanei! Pentru cei nascuti in ultima parte a zodiei, stelele, cu voia Domnului, arata azi numai lucruri bune şi vesele, adica aproape o zi întreagă ore de influenţe favorabile.

FECIOARĂ Dacă depinde de tine şi dacă ai un drum de făcut, mai bine amână. Mâine este din nou o zi, poate mai bună. Există mereu speranţa asta. Astăzi limitează-te doar la activitatea obişnuită. Perioada îţi este favorabilă, acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi, te vei simţi foarte bine depănând amintiri frumoase. Si asa poate sa-ti vina o idee noua, sau sa-ti amintesti de o relatie folositoare. In definitiv pentru ce ai amintiri, daca nu să le foloseşti! Evita să mănânci în oraş, ai stomacul delicat, pregăteşte-ţi ceva de acasă şi totul o să fie bine!

BALANŢĂ Zi favorabilă pentru activitatea ta cotidiană, eşti avantajat în profesie sau meserie. Astăzi caută cu grijă prilejurile ca să te afirmi, să ieşi în evidenţă, fără să fii ostentativ sau agresiv. Nu împrumuta bani sau obiecte, măcar în acestă perioadă. O schimbare este necesară, dar mai trece ceva timp până să te hotărăşti. Dorinţa de a avea tot timpul pace şi armonie nu te lasă să iei măsuri mai radicale. În a doua parte a zile, dacă doreşti, poţi pleca la cumpărături, pentru aprovizionare!

SCORPION Aspectele benefice sunt in cumpănă cu influenţe mai puţin favorabile, poţi să ai o zi obişnuită, fără evenimente notabile. Astăzi nu trebuie să faci vizite, sau să pleci la drum de seară. Astăzi problemele Scorpionilor par să devină mai serioase. Pentru că tu le consideri aşa. Dacă, într-adevăr, lucrurile devin mai serioase, ascultă cu atenţie, descifrează sensul ascuns al lucurilor. Fii selectiv şi reţinut în promisiuni, mai ales nu promite nimic pe termen lung. Pe de alta parte nu exagera cu analiza si sinteza. Cel mai adese lucrurile sunt dezarmant de simple.

SĂGETĂTOR O dimineaţă obositoare, pentru că amesteci lucrurile, utilul cu plăcutul. Fii eficient în ceea ce faci, mai ales dacă este vorba de munca ta. Nu pierde timpul! Pe seară, posibilă veste bună. Nu trebuie să schimbi nimic din programul pe care l-ai stabilit, chiar dacă informaţiile pe care le primeşti sunt contradictorii. Configuratia îţi indică să nu te repezi să tragi concluzii greşite, să ai suficientă răbdare, pentru că lucrurile se vor lămuri. Azi configuraţia astrala iţi ofera prilejul să inchei unele lucrari sau situaţii mai vechi şi să lamureşti unele aspecte ale sentimentelor tale.

CAPRICORN Încă un efort, concentrează-te, o să treci şi pragul acesta, fie că este un obstacol, sau un termen. Mai ai puţin, curaj, stelele îţi sunt favorabile – nu mai mormăii cu talent tot timpul! Veşti bune spre sfîrşitul zilei. Pănâ atunci atenţie la un vechi, sau mai nou reumatism, sau, pur şi simplu, o durere de genuchi. Saturn, patronul Capricornilor, ar trebui să apere genuchii de îmbătrânire, dar uneori mai trimite câte o durere, aşa, ca să simţi timpul care trece!

VĂRSĂTOR Eşti surprins de atitudinea unor persoane din jurul tău. Câte capete, atâtea idei, câte bordeie, atâtea obiceiuri. Dar, cu istețime, poți să-i raliezi la subiecte comune, în avantajul tău! Nu încurca tehnologia cu sentimentele. Excesul de tehnică ruinează relaţiile dintre oamen. Foloseşte-ţi imaginaţia bogată, nu pentru a găsi motive şi justificări, ci ca să-ţi faci viaţa mai plină şi interesantă. Supraveghează-ţi vederea şi atenţie la drum, dacă conduci în trafic!

PEŞTI Nu exagera, pe calea ta de urmat! Ai avut timp suficient să reflectezi asupra celor întâmplate, astăzi poți să acționezi, chiar dacă este luni – este ziua Lunii! Nu ai de făcut mare lucru, să fim drepţi. Totuşi “drumul de o mie de leghe începe cu un pas” spune înţeleptul. Continuă încet, dar sigur. Evită să te implici în orice activitate legată de moşteniri, proprietăţi etc. Atenţie la schimbările de temperatură şi presiune atmosferică şi mai ales fii atent cu ce te încalţi.