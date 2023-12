Horoscopul lui Dom’ Profesor – 14 decembrie 2023. Despre hărțuire 

14 decembrie

Pe 14 decembrie s-au născut Paul Eluard, Stan Smith, Jane Birkin, Raj Kapoor, Radu Beligan, Dumitru Solomon, Aura Urziceanu, Serghei Covaliov.

O zi de trecere. Anul Nou pe stil dacic a trecut, nu în fiecare zi este sărbătoare! În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Tirs, Calinic, Filimon, Arian şi Apolonie, iar în “Kalendar”, după cum am mai spus, o zi de trecere.

În noaptea care a trecut nu am reușit să văd curentul meteoric al Geminidelor. A plouat mocănește și cerul a fost acoperit de nori.

Dragi lupi, padawani și hobbiți, altceva doream să discut cu domniile voastre. Despre hărțuire. Toate ziarele pe care le primesc sunt pline de hărțuieli. Toate artistele de mâna a doua au fost hărțuite sexual, de obicei de un actor, sau regizor celebru. Bună reclamă! Prin repetarea obsesivă s-a aruncat subiectul în ridicol și derizoriu. Este o problemă serioasă, nu una mondenă.

Și eu sunt hărțuit! De bănci, de firme cu comerț la distanță și de operatorii de sondaje. Telefonul meu suna cam de 80-100 de ori pe zi. Nu răspund decât la telefoanele pe care le cunosc, sunt salvate în memoria agendei. Dacă aș răspunde ar năvăli o mulțime de lume în pustnicia mea cu oferte de lucruri care nu-mi trebuie, cu produse bancare ticăloase, cu invitații la tv, sau la cine știe ce mese rotunde, simpozioane și festivaluri, cu sondaje și iarăși cu oferte pe care nu le pot refuza, etc!

Am rezolvat problema sunatului telefonului, mi-au reglat mobilul ca să sune numai dacă am numărul salvat în agendă, așa că acum constat că am sute de apeluri la care nu am răspuns. Poate pierd unele telefoane care mi-ar fi fost utile. Mi se provoacă daune și pagube. Este hărțuială? Ba bine că nu!

Eu nu prea mai ies din pustnicie, comand la distanță tot ceea ce am nevoie. Am făcut prostia și am vrut să comand o pereche de stepper-uri, am zis că vine iarna, se depune zăpadă și să fac exerciții în casă. Am început să completez comanda, dar brusc mi-am dat seama că vine Crăciunul și-mi trebuie banii pentru altele, așa că am anulat comanda. Să credeți domniile voastre! Imediat mi-a apărut un email care spune că o anumita Ana de la magazinul respectiv online imi da cel mai bun sfat posibil, așa că să fac bine și să plasez comanda la care am renunțat.

Am explicat ca o să comand mai târziu. Răspunsul a fost ultimativ: ”Radu Ștefănescu, ai utat să finalizezi comanda!” Ana este o roboțică, cred eu. A doua zi, respectiva Ana, a revenit spunându-mi ca am un vaucher de excepție cu o reducere de 5%, numai să fac bine și să comand! Și tot așa mă bate zilnic la cap! Mai mult, reclama la nenorocitele alea de stepper-uri mă urmărește peste tot, chiar și în paginile EVZ. Radu Ștefănescu, comandă, dă-ne banii, ce mai aștepți! Este hărțuială? Ba bine că nu!

Netul este o sursă în care nu poți să ai încredere. V-am spus de nenumărate ori acest lucru. De exemplu, un prieten vechi și bun, mi-a trimis un mesaj viral care circulă, pentru raritatea fenomenului: ”În acest an luna decembrie are 5 sâmbete, 5 duminici și 5 zile de luni. Acest fenomen se întâmplă odată la 824 de ani. În tradiția chineză se numește ”sacul cu bani”. Distribuie această imagine și peste 4 zile vei primi bani. Dacă nu trimiți mai departe în următorul an vei deveni tot mai sărac. Eu nu voi lăsa această ocazie să treacă!”

Tristă și veche escrocherie pentru fishing. Să o luăm pe rând. Fenomenul este mult mai des, nu odată la 824 de ani, se întâmplă aproape anual, sau la câțiva ani, ca o lună să aibă cinci sâmbete, cinci duminici și cinci zile de luni, condiția este ca luna să aibă 31 de zile și să înceapă, 1 ale lunii, să cadă sâmbăta. Ca luna decembrie să îndeplinească condiția este cam la o decadă, odată.

Nu există nicio tradiție chinezească despre acest lucru. De obicei, escrocii se referă la tradiția chinezească, sau japoneză, este ceva exotic și nu prea cunoscut de multă lume, nu? De zodiacul japonez ați auzit? Nu există, este o impostură, un fals!

Ca ultimă și finală argumentație, anul acesta luna decembrie NU are cinci zile de luni, 1 decembrie a căzut vinerea. În poza din mesaj se arată o lună decembrie care începe sâmbăta. O luna decembrie din alt an, nu din anul 2023! Nu am trimis mai departe mesajul și ieri, pe seară, am primit un email în care se spunea că am primit bani, modesta mea pensie a intrat în cont. QED.

Plouă trist, eu mai am mult de lucru la Horoscopul global pe 2024, nu este simplu deloc, dar tot o să văd un film sau un serial, așa este protocolul în sihăstria mea. Film? Să fie ”Blow-Up” este cu Jane Birkin, care, astăzi, ar fi împlinit 77 de ani. S-a săvârșit din această viață, singură, pe 23 iulie anul acesta, în casa ei din Sudul Franței. La funeraliile ei au participat tote femeile importante din Franța, în frunte cu Brigitte Macron. O femeie cu un destin aparte, o mare activistă, o masoancă de grad înalt, șefa Marii Loje Concordia, cu multe recunoașteri publice ale valorii ei.

În anul 1966, când Michelangelo Antonioni a regizat filmul, care a devenit mai târziu, un reper, un cult al cinematografiei, Jane avea 20 de ani și era în plinătatea atracției ei păcătoase. Cine a dansat, noaptea târziu, sau dimineața devreme ”Je t’aime… moi non plus”? Nu trebuie să-mi răspundeți, unii nu știu despre ce este vorba, alții au uitat, altora nu le pasă!

O să vă povestesc, încet-încet și domniilor voastre, ce a fost și ce-o să fie, doar nu au intrat zilele în sac, mâine este, în definitiv o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 14 decembrie 2023

BERBEC Totul trece, nu spera şi nu ai teamă! Astăzi poţi ataca cu succes problemele materiale, de sărbători. Este un prilej bun pentru cumpărături de Crăciun. Cumpără acum, mâine e mai scump! Nu buluci ritmul vieţii când nu trebuie. Dar pe termen lung, gândind strategic, lucrurile se mai aranjează. Simţi o oarecare insecuritate sentimentală – atenţie, casa familiei este prost aspectată. Strânge-i pe toţi ai tăi în jurul tău şi laudă-i şi spune-le vorbe bune – au nevoie de asta, chiar dacă eşti ocupat. Timpul trece, copii cresc, oamenii se ofilesc, iată, momentul a trecut şi zgura părerilor de rău se adună în inimă.

TAUR Programul tău este dens şi aglomerat, dar eşti optimist şi motivat în ceea ce faci. Dimineața, primeşti un premiu pentru atitudinea ta pozitivă – o veste bună. Seara, poate, un film bun! Nu exagera cu munca şi efortul, in general, pentru ca stelele indica o supărătoare tendinţă către surmenaj şi depresie. Învigătorii sunt nişte persoane abile şi tenace odihnite nu nişte nefericiţi crăcănaţi de muncă. Atenţie la solicitarea nervoasă, nu lăsa mass media să-ţi otrăvească viaţa cu ştiri negative şi filme violente. Seara ai un prilej pe care nu vrei şi nu trebuie să-l ratezi!

GEMENI După program trebuie să “încălzeşti maşinăria” pentru vremea de iarnă, rece, dar plăcută. Exerciții fitness, pe muzică, dacă ai ceva echipament acasă, dacă nu, du-te la sală, sau sauna! Nu eşti avantajat în comunicare şi în imagine – domeniile în care excelezi, de fapt. Trebuie să eviţi cu diplomaţie discuţiile în contradictoriu ca să nu se transforme în reproşuri memorabile. Atenţie la micile accidente domestice în care eşti specialist – închisul uşii peste mână, aprinsul feţei de masă cu ţiagareta, vărsatul cafelei fierbinți etc – pentru că tu gândeşti mult mai repede decât acţionezi!

RAC În această zi a lui Jupiter ambianţa e plăcută, calmă şi liniştită. Crezi că poţi aborda unele persoane, că ai putere de convingere. E chiar aşa, eşti favorizat şi încercarea moarte n-are! Astrele sunt într-o conjunctura avantajoasă: sănătatea îţi este bună, viaţa personală – aproape armonioasă, iar situaţia financiară nu îţi mai pare teribilă. În a doua parte a zilei stelele îţi sunt favorabile mai ales în domeniul social, al acceptarii opiniilor tale şi mai puţin in cel material, mai ales dacă este vorba de bani. De asemenea, în această perioadă este bine să nu promiți nimănui, nimic!

LEU Nu trebuie să fii zgârcit când nu trebuie. În acest perioadă, nu trebuie! Nu-ţi face griji, viitorul îţi este favorabil! Distrează-te şi plăteşte preţul distracţiei fără strângere de inimă! Nu te forţa inutil şi păgubos! O zi inspirată, mai ales pentru promovarea intereselor personale. Evită să amesteci lucrurile. Sfaturile bune duc la rezultate bune. Sprijină-te pe prieteni. Un prieten, la rândul său, îţi solicită ajutorul. O perioada buna, pe care o meriti. Imperial si cu geniul întregului, cum esti – ai certe calitati pe care perioada aceasta de timp, ziua de astăzi le poate pune in valoare.

FECIOARĂ Începi să vezi cu ochi noi anturajul tău. Poţi să-ţi schimbi părerile. Redu ritmul activităţii, lasă graba, fă un armistiţiu cu timpul şi ocupă-te de lucruri frumoase pentru sărbători! Dacă ai vreo idee, pune-o in aplicare cu energia ta caracteristică. Astăzi trebuie sa dai curs incapăţânării care te caracterizeaza. Incăpăţânare care bine investita se numeste tenacitate şi va aduce in viitor dividente foarte frumoase. Spirituale sau materiale, depinde in ce investesti. In nici un caz sa nu fii zgarcit(ă), patima care te apuca când nu trebuie.

BALANŢĂ Eşti un „companion” bun pentru distracţiile și serbările iernii. Solo, trebuie să-ţi alegi cu grijă perechea din acestă perioadă, în duo lucrurile sunt ceva mai liniştite şi echilibrate! Dimineaţa, nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci, urmeaza-ti planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Aspectele favorabile din casa a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ti asumi obligaţii pe termen lung. Poţi să fii liniştit, în perioada următoare nu prea poţi să ai surprize neplăcute. Trebuie să ai încredere în promisiuni si sa pastrezi vie speranța, dar nu te implica total!

SCORPION Veşti pe care nu prea le mai aşteptai, dar la care sperai. Mici favoruri din partea celor din jurul tău, a familiei. Seară plăcută, la un film, sau spre o destinaţie de sărbători de iarnă! Analiza ta este încă o dată justă, trebuie să-i dai curs, aşteaptă, însă, momentul favorabil. Finalizezi, in sfârșit, dimineaţa, în condiţii bune, o parte din afacerile care ți-au dat atâta bătaie de cap. Poziţia lui Venus indică prieteni noi şi petreceri reuşite, dar neconsistente. Veşti de departe, consulta e-mail-ul, reţeaua, sau mai prozaica cutie de scrisori.

SĂGETĂTOR În acestă zi de joi, eşti ceva mai filosof. Se apropie sfârşiul anului şi tu nu ai făcut tot ceea ți-ai propus, adesea ai fost ca o corabie fără cârmă pe furtună. Dar, te-ai descurcat! O veste aşa-şi-aşa îţi îndreaptă atenţia către o relaţie sau o afacere din trecut. Astazi nu lua decizii importante şi nu programa întâlniri. Limitează-te la activităţile de rutină şi la oamenii pe care îi cunoşti foarte bine. Trebuie să fii înţelegător şi diplomat, să arătaţi consideraţie şi spirit de cooperare, ca sa eviti unele momente lipsite de graţie. Perioada iti este favorabilă, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Nu-ti face griji, viitorul iti este favorabil.

CAPRICORN Această zi de joi pare plăcută, pentru că eşti în relativă siguranţă, iar evenimentele care te privesc sunt previzibile. Atâta vreme cât te simţi bine, nu schimba nimic, chiar dacă ai impresia de ”déjà vu”! Ziua este favorabilă proiectelor de afaceri, deciziilor importante. Seara relaxantă şi confortabilă. Gândurile te poartă către noi zări. La propriu şi la figurat. Insă, în aceasta perioada orice angajament, orice regulă devine brusc o povară. Uranus iti aduce o oportunitate neşteptată. Cam ciudată, ca toate darurile lui Uranus. Nu te grăbi, dar nici nu refuza. O atitudine inteligentă poate aduce mai multe informaţii la suprafaţă, aşa încât decizia să fie justă.

VĂRSĂTOR Astăzi utilizezi toate mijloacele posibile ca să-i protejezi pe cei dragi, să-i pui la dăpost de neplăceri, fie că eşti la serviciu, acasă, sau în oraş, la spectacole, sau distracţii. Eşti un pic prea vocal şi prea insistent în a-ţi susţine opiniile şi cauza. Te poţi scuza elegant faţă de cei dragi, poţi să le faci cinste cu ceva fierbinte şi aromat, acasă, mai pe seară! Este cazul să nu mai fii aşa de încordat şi tensionat. Relaxeaza-te şi încerca să nu mai porti de grijă altora, mai ales că, până la urmă, mai mult îi încurci decât îi ajuti. O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor. Care, evident, nu pot fi legate decât de mica vacanţă de Crăciun!

PEŞTI Realizezi, în această dimineață, că nu ai bani suficienţi pentru vacanţa de Crăciun. Nu-ţi mai bate capul, nu mai inventa, foloseşte aceleaşi vechi metode verificate: împrumută de la prieteni! Trebuie să faci o pauză, să te odihneşti şi mai ales să modifici comportamentul alimentar. Lasa războiul pe mâine! Un procent din zodia Peştilor poate să aibă ceva probleme. Problemele şi necazurile sunt generate chiar de acvariul in care traieşti şi înoţi. Si sunt de natura şi din cauza încăpăţânării tradiţionale a nativilor din zodia acvatică! Oricum în prima parte a zilei şi mai ales în jurul prânzului, comunicarea este avantajată, poţi să lămureşti unele lucruri. În rest, necazuri de ştiucă cu maioneză!