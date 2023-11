Horoscopul lui Dom’ Profesor – 13 noiembrie 2023. 2024. Eclipse, planete retrograde, aspecte principale.

13 noiembrie

Pe 13 noiembrie s-au născut fericitul Augustin, Pelagius, Robert Louis Stevenson, John Hammond, Whoopi Goldberg, Ioana Crăciunescu, Gheorghe Mulţescu, Ştefan Covaci, Teodora Ungureanu.

Pe 13 noiembrie este sărbătoare mare, cu cruce neagră în calendarul creștin-ortodox, fiind pomenit Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului. Și Sf. Damaschin. În „Kalendar” este Mărtinul cel Mare, Ziua Lupului, Gădinetele.

Un gromovnic de secol XVIII, aflat în biblioteca familiei spune, cu litere chirilice: „Apăi ce gospodar nu s-a întocmit cu cele ale casei, ale gurii şi ale vitelor până la Martinul cel Mare, acela se numeşte leneş şi va muri de foame şi frig în iarna ce va să vie”.

Fiecare doarme cum își așterne, eu m-am pregătit de o iarnă medie, cu temperaturi mai scăzute de la mijlocul lui ianuarie și până în primele zile ale lui martie.

Dar nu despre vreme, ci despre altceva doream să vă povestesc, despre vremuri. În anul viitor, 2024. Anul 2024 este sub semnul lui Venus, iar din punctul de vedere al astrologiei chinezești este anul Dragonului de Lemn, verde ca Jadul. Zodiile avantajate sunt cele de foc, Berbec, Leu, Săgetător și în zodiacul chinezesc Maimuța, Dragonul și Porcul. Țara avantajată: China.

O eră complet nouă este gata să răsară! În mai multe moduri, 2024 funcționează ca un portal gigantic către o epocă nou-nouță, deoarece cele trei planete exterioare lucrează în tandem pentru a ne ajuta să creăm o nouă realitate. În a doua parte a anului, Uranus, Neptun și Pluto vor lucra împreună pentru a ridica conștiința maselor, vestind Era Vărsătorului. Tehnologia și spiritualitatea vor ajuta această schimbare într-o paradigmă complet nouă, în care triumfă individualitatea și creșterea personală, pe măsură ce din ce în ce mai mulți dintre noi ne deconectăm de matricea mentală opresivă a capitalismului.

Totuși, trebuie să fim conștienți de faptul că, pentru ca o nouă epocă să se nască, vechile structuri își vor continua, în același timp, procesul de prăbușire, așa cum au fost în ultimii ani. Cu atingerea sa temeinică, severul Saturn continuă acest proces în timp ce rămâne în Pești, fiind asistat de Jupiter primăvara și toamna. Domeniile media și comerțul, în special, sunt pregătite să se schimbe și să evolueze pe măsură ce Jupiter intră în Gemeni, în mai.

Dar înainte de această schimbare, Jupiter are o întâlnire epică cu Uranus în Taur, care va însufleți piețele financiare și imobiliare la începutul primăverii. Potrivit astrologului monden de pe Dimineața Astro(logilor)nomilor Jessica Adams, această combinație ar putea vedea unele țări introducând venit de bază universal, piața unui cumpărător imobiliar și profituri personale uriașe pentru unele.

La nivel personal, semnele cardinale încheie un ciclu de transformare de cincisprezece ani, pe măsură ce Pluto își încheie tranzitul în Capricorn. Semnele mutabile sunt setate să experimenteze câteva semnale de trezire pe măsură ce planeta iluziei și a bogaților își începe retrogradul în gradul critic al Peștilor.

Colectiv, cu toții continuăm munca pe care am început-o în vara lui 2023, deoarece Nodurile Lunare ale Destinului din Berbec și Balanță continuă să pună capăt relațiilor toxice și codependente.

Din fericire, înlăturăm cea mai grea parte a anului făcând o creștere profundă și personală între ianuarie și aprilie. În aceste luni, în urma unei călătorii pe care am parcurs-o pentru prima dată la începutul anului 2023, se activează noi direcții de dezvoltare.

Prin muncă spirituală, energetică sau psihologică, vindecă zona hărții tale condusă de Berbec și poți face din 2024 un succes imens!

Mai jos sunt toate aspectele astrologice din 2024 pe care trebuie să le cunoașteți – de la eclipse la retrograde la tranzite importante notabile.

Eclipsele din 2024

Eclipsa de Lună în Balanță: 25 martie

O relație sau o situație care a început la eclipsa Inelului de Foc din 14 octombrie 2023 ar putea ajunge la sfârșit acum. Cu Venus acum în Pești în conjuncție cu Saturn, ar putea exista o contracție în relații în cazul în care ne-am extins prea mult.

Eclipsa de Soare în Berbec: 8 aprilie

Vindecarea „relației cu sine” devine tema acum, cu această eclipsă de foc. Se vor deschide noi uși pentru cei care pot vedea clar modul în care și-au abandonat visele de dragul de a-i menține fericiți pe ceilalți.

Eclipsa de Lună în Pești: 17 septembrie

Dizolvarea structurilor care a fost pusă în mișcare în primăvara lui 2023, când Saturn a intrat pentru prima dată în Pești, atinge punctul culminant acum. În mod colectiv, am putea vedea acest lucru atât în ​​domeniul știrilor, cât și al mass-media, cu Jupiter în Gemeni formând un cuadrat în T cu eclipsa, iar Neptun în Pești mai târziu în cursul anului.

Eclipsa de Soare în Balanță: 2 octombrie

Aceasta este ultima eclipsă din axa Berbec/Fecioara, ceea ce înseamnă că munca pe care o facem în curățarea relațiilor este aproape de sfârșit. Această eclipsă poate strânge din noi orice emoții reprimate care ar putea fi pândite în umbră, așteptând să fie expuse.

Planete retrograde

Mercur:

1 aprilie – 25 aprilie

4 august – 28 august

25 noiembrie – 15 decembrie

În 2024, Mercur va retrograda în semne de foc, cu un scurt ocol în zodia Fecioarei. Temele pe care mesagerul cosmic ne va face să le revizuim includ creativitatea, impulsul, ambiția și nașterea ideilor. Deoarece Mercur se poate mișca incredibil de rapid în Berbec, Leu și Săgetător, suișurile și coborâșurile vor fi extreme. Scăderile vor include o senzație de creativitate uscată și poate chiar libido. Dar maximele vor fi, ca să spunem cel puțin, incitante și emoționante.

Pentru a profita cât mai bine de Marele Trigon de Foc pe care Mercur îl va forma pe cer, trebuie să ne explorăm creativitatea, precum și diferitele modalități de a ne urmări obiectivele. Retrogradele lui Mercur vor fi, de asemenea, cruciale pentru a ne învăța cum să ne folosim cuvintele în cadrul relațiilor, deoarece toate cele trei retrograde fac conexiuni astrologice cu Venus. În general, va exista un ton de vindecare subiacent acestor retrograde, așa că trebuie să căutați un raport adevărat în toate.

Marte: 26 decembrie – 23 februarie

În inima iernii, această retrogradă ne va ajuta să lămurim energia confuză care se află sub dinamica familiei. Dacă este folosit corect, poate fi pozitiv în a ne ajuta să vindecăm traume generaționale.

Jupiter: 9 octombrie – 4 februarie

Implicand un cuadrat cu Saturn în Pești, retrogradul din 2024 al lui Jupiter va fi foarte mental. Pe măsură ce vechiul nostru sistem de credințe va fi testat. Să ne răzgândim cu privire la subiectele mari ale vieții nu este doar necesar, ci este o necesitate!

Saturn: 29 iunie – 15 noiembrie

Spre deosebire de alte planete, Saturn nu își pierde puterile în timpul mișcării sale retrograde. Ajustările karmice vor avea loc acum, în special în ceea ce privește plasarea oricăror semne mutabile: Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești.

Uranus: 1 septembrie – 30 ianuarie

Acest retrograd ne va permite să luăm o pauză de aer după schimbarea accelerată oferită de Uranus personal și colectiv. După ce a fost amplificat de Jupiter în primăvară. Marile schimbări colective vor continua să aibă loc, dar la un nivel mai digerabil, pentru tot restul anului.

Neptun: 2 iulie – 7 decembrie

Epifanii masive vor avea loc în timpul acestei retrograde, pe măsură ce Neptun își pierde puterile hipnotice. Ne vom da seama de ce anumite structuri au trebuit să se dizolve, pe măsură ce începem să creăm o lume complet nouă bazată pe adevărata compasiune.

Pluto: 2 mai – 1 octombrie

La fel ca în 2023, retrogradul lui Pluto înseamnă că puterea își va schimba mâinile. Deoarece Pluto retrogradează de la Vărsător la Capricorn pentru ultima dată. Schimbări semnificative în guvern, companii mari și elite financiare vor avea loc acum.

2024 Influențe astrologice notabile

Jupiter împreună cu Uranus în Taur

Din 20 martie până pe 20 mai, Jupiter mărește energia inovatoare, creativă și neașteptată a lui Uranus. Ne putem aștepta să vedem schimbări în piața financiară, precum și în schimbările climatice acum.

Jupiter intră în Gemeni

Pe 25 mai, planeta abundenței, creșterii și expansiunii trece sub stăpânirea lui Mercur. Lumea mass-media este pregătită pentru o revizuire uriașă în 2024. Unele părți ale acestei industrii se vor dizolva, deschizând canale noi și diferite de creștere.

Uranus sextil Neptun

Din iunie până în decembrie, mulți dintre noi vom experimenta treziri spirituale, pe măsură ce lumea viselor, a intuiției și a ocultului primește o injecție supraalimentată de adrenalină și emoție. Un timp extrem de inventiv și creativ, colectiv și personal.

Uranus sextil Pluto

De la mijlocul lunii iulie până la jumătatea lunii noiembrie, ne sunt disponibile oportunități unice de a crea o viață nouă, pe măsură ce au loc mari descoperiri în domeniile tehnologiei, astrologiei, creativității și artei.

Jupiter în cuadratul Gemenii, Saturn în Pești

Pe 19 august și 4 decembrie, Jupiter asista procesul de trei ani al lui Saturn de distrugere a structurilor stabilite și a credințelor sociale, astfel încât să poată fi construite altele noi. Piețele financiare ar putea avea de suferit în acest moment, așa că date bune de reținut în ceea ce privește investițiile.

Pluto intră în Vărsător

Începutul unei noi ere, o epocă complet nouă, este anunțată, deoarece Pluto rămâne definitiv în Vărsător. De la 19 noiembrie 2024 până la 8 martie 2043. Această schimbare ancorează Era Vărsătorului, care a fost pusă în mișcare de către Marea Conjuncție Jupiter-Saturn 2020 și pătratele Saturn-Uranus 2021.

O să mai revin, de mai multe ori, este doar o introducere la ”Horoscopul 2024”.

Mai am ceva să vă spun… ce zodii o să aibă astăzi suprize plăcute și chiar daruri. Berbecul și Scorpionul, pentru unii Scorpioni este ziua de naștere, așa că o să primescă, oricum, daruri!

Sperând din tot sufletul că mâine este, pentru toată lumea, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 13 noiembrie 2023

BERBEC Dimineaţa ai o veste bună, o surpriză pentru tine, dar pe seară poţi să întâlneşti o opoziţie din parte celor apropiaţi. Ideile tale energice nu sunt foarte populare. Poate că ai exagerat un pic, mai gândeşte-te! Evită, astăzi, discuţiile cu membrii familiei, cu anturajul foarte apropiat sau cu partenerii de afaceri asupra proprietatilor comune. Dacă ai vreo idee, pune-o in aplicare fără multe consultări şi discuţii sterile. Pe de altă parte apare un aspect malefic, o cuadratura, dar se poate să fie doar o influenta negativa generala, o perioada mai neconfortabila care se intinde pe cateva zile, o indispozitie ca sa zicem asa, si mai putin o problemă, un necaz concentrat.

TAUR Există un procent de încăpăţânare în caracterul tău, dar astăzi trebuie să fii mai flexibil, încercă să convingi anturajul prin paşi mici, fără exagerări, încet, pe rând, dar sigur! Nu eşti deloc mulţumit! Dar, deloc… dacă eşti întrebat de motivul nemulţumirii tale, nu ştii ce să răspunzi. Eşti nemulţumit fundamental și genetic, prin definiţie!

GEMENI Ziua bună se cunoaşte de dimineaţă iar tu te simţi bine, poate pentru că ai renunţat la ironii şi la vorbăria fără rost. Creezi armonie în jurul tau şi de aceea eşti admirat de anturaj! Astăzi, comunicarea suferă. Aspecte favorabile afacerilor şi deciziilor importante. De asemenea o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul realizărilor. Realizări pe care îţi place să le exgerezi, oricum, în lumea asta rea nimeni nu o să te laude! Decât cei care chiar ţin la tine!

RAC Informaţiile primite, poate din presă, au o latură economică şi una sentimentală, depinde numai de tine să analizezi foloasele care te avantajează. Însă, nu amesteca plăcutul cu utilul! Profesional treburile par să meargă ceva mai bine, dacă nu ai fi tot timpul fascinat de găsirea formulei care să te umple de bani. Frustrarea asta permanentă te impiedică să fii fericit şi să te bucuri de micile momente delicioase care formează starea de bine, cotidianul nostru cel balcanic.

LEU Astăzi dedică ziua planurilor de viitor, fie că este vorba despre sărbători, dar mai ales, după veştile bune primite, trebuie neapărat să-ţi faci proiecte în ce direcţie o ia cariera ta! Evită imprumuturile de bani, nu juca la jocurile de noroc – în această perioadă eşti sănătos dar nu şi norocos. Poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, mici îmbunătăţiri pe bani puţini. Primeşti ajutorul solicitat de la rude şi prieteni.

FECIOARĂ Vrei sa pari mai tare şi mai important decât eşti. Este foarte bine, pentru că aparenţele contează, dar nu ţi-ai ales bine momentul! Luni, 13, este o zi densă şi fără avantaje pentru tine. În Spania se spune că este și păguboasă. Informaţiile contradictorii pe care le primeşti astăzi îţi crează unele probleme. Aşa ca ai ce rezolva! Perioada zilei de astăzi te ajută să te înţelegeţi mai bine cu cei apropiaţi. O veste din presă pare să te influenţează mult. Vezi să nu fie ”fake news”! Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil.

BALANŢĂ Domeniile favorizate sunt cele ale familiei, relatiilor sentimentale, cele defavorizate privesc sectorul financiar, banii. Vorba proverbului: cine are noroc la dragoste, nu are noroc la bani! Lasa motoarele mai incet, esti foarte stresat și nu te odihnesti suficient din cauza grijilor. Mai lasa grijile şi in seama altora. Banii vin şi se duc, asta este soarta lor, dar sănătatea ta nu are preţ.

SCORPION Ai ceva de sărbătorit, stelele au fost bune cu tine, așa că s-au hotărît să pună capăt unei etape de efort şi-ti îndrumă paşii, mai spre seară, spre un loc unde te vei distra foarte bine! Poate este ziua ta de naştere, poate nu, dar oricum este în plaja de două săptămâni. Astăzi îti place mult să povesteşti amintiri celor din jur. Este o zi propice pentru rememorarea lucrurilor vesele, certe, benefice, pentru că ai mare nevoie de certitudini.

SĂGETĂTOR Eşti avantajat în relaţiile umane. Dacă ai de negociat, bănci, leasing etc. dar şi relaţii sentimentale atunci azi trebuie să îndrăzneşti, să insişti. Norocul este de partea îndrăzneţilor! Incepi ziua cu greutate si o sa tragi de tine toata perioada, pentru ca ai de facut niste comisioane familiale sau personale. Care nu iti fac nici o placere… cum ar fi, de exemplu, să duci la fisc tot felul de hârtii aiurea ca să-ţi ia banii munciţi! Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze!

CAPRICORN Poţi să rezolvi problemele profesionale sau sentimentale fără să te laşi intimidat sau deranjat de bruiajul cotidian. Siguranţa personală este scopul tău în viaţă, eşti un supravieţuitor! O zi inspirată, mai ales pentru promovarea intereselor personale. Evită să amesteci lucrurile. Sfaturile bune duc la rezultate bune. Sprijină-te pe prieteni. Un prieten, la rândul său, îţi solicită ajutorul. Un eveniment îţi reţine atenţia. Analiza ta este încă o dată justă, trebuie să-i dai curs, aşteaptă, însă, momentul favorabil.

VĂRSĂTOR O zi cam monotonă de genul celor de care mai târziu nu-ţi mai aduci aminte. Nu-ţi adormi vigilinţa, sau ţi se poate întâmpla ceva de care să-ţi aduci aminte foarte mult timp! Fii prudent! Cineva iti exploateaza buna credinţă prefăcandu-se foarte neajutorat. Nu este de loc asa, nu te lasa pacalit, viitorul iti va demonstara asta! Nu te simti in stare sa spui un anumit adevar şi sa scapi de presiune. Daca nu te hotarasti mai repede, o sa ai probleme şi nu cu vremea, ci cu vremurile!

PEŞTI Nu prea ai spor, orice ai face. Oferă-ţi o pauză. Poate la o prăjitură, cu o prietenă, poate la sală. Seară plăcută, poate la un film nou, poate acasă la o vorbă cu familia sau prietenii. Ca esti un tip de treaba s-a constatat de mult. Desi planeaza aupra ta un usor aer de neincredere. Ar fi cazul astăzi sa dovedesti ceea ce poti! Sigur, în domeniul relaţiilor umane. Nu uita că mai ales acum, mai mult ca niciodată, loialitatea este calitatea cea mai apreciată. Nu dezamăgi!