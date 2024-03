Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor – 13 martie 2024. Decizia politică și criteriul entropic al lui Watanabe







13 martie

Horoscopul lui Dom' Profesor. Pe 13 martie s-au născut Percival Lowell, L. Ron Hubbard, William Casey, Neil Sedaka, Celia Dima, Dragomir Hurmuzescu, Petre Ştefănescu-Goangă, Tony Bulandra, Felix Aderca, Romulus Rusan, Mircea Eliade.

Pe 13 martie în calendarul creştin-ortodox este aducerea moaştelor Sf. Ier. Nichifor şi Sf. Hristina din Persia. Nimic în ”Kalendar”. Din nou o zi de lucru, fără nicio conotaţie în calendarul vechi, de la daci, al poporului.

Abundenţa asta de sfinţi prin calendarele religioase, dacă vreţi să fiţi uimiţi luaţi un calendar budist, nu face decât să dilueze „sfinţenia”, puterea exemplului. Poporul a avut întotdeauna bun simţ, nu a exagerat. „Non multa, sed multum!”

O notă specială celui care mi-a influențat mult viața, profesorul Mircea Eliade. Se împlinesc 117 ani de la naşterea lui, pe 13 martie 1907.

Sunt multe de spus, multe de povestit. Cum a reuşit Mircea Eliade să-mi schimbe viaţa şi să mă trimeată în Orient, când eu doream să rămân în Canada! Am stat de vorbă doar de două ori, poate nici zece ore, în total, dar mi-a schimbat viața! Pe la sfârșitul anilor 70, cred că după cutremur, la Chicago. Mi-a dat, la despărțire, două pipe, fumate un pic de el. Una am lasat-o la un bijutier hapsân de pe strada Mihai Eminescu din București, coada, tubul care trebuia întărit cu un inel de argint.

Nu a vrut să-mi elibereze comanda pentru că nu mai aveam bonul, cu toate că plătisem un avans de 50 de lei. Am făcut puțin scandal, dar am zis că este un semn, așa că am îngropat furnalul, ce mai rămăsese din pipă, sub un nuc imens de la mine din curte. L-am îngropat pe Mircea Eliade, amintirea lui, cu toate că el a ținut să fie incinerat.

Mai am o pipă de la el, una mai mică, când mi-a dat-o a râs de mine, a spus că am mâini prea mici, de fată, așa că mi-a dat pipa aceasta deosebită pe care o am în față. Este foarte interesantă, se poate așeza pe masă, fără să se răstoarne, Eliade a văzut că am mișcări repezite, de Geamăn. Dar, mai mult ca orice Mircea Eliade, la despărțire, mi-a dat un sfat: ”Radule, nu te băga în troacă, că te mănâncă porcii!” Sunt multe de spus, multe de povestit, dar ceva nu-mi dă pace: oare de ce Jean Culianu a fost asasinat exact de ziua mea de naştere? A fost un avertisment? De ce, de la cine? Sau, o simplă coincidență, dar eu nu cred în coincidențe.

Doamnelor și domnilor, dragi lupi, padawani și hobbiți, într-o noapte mă uitam pe cer, la capătul lumii, în Dasht-e-Kavir, deşertul de sare, la observatorul astrologic Nur-e-Dasht, Lumina Deşertului, ultimul observator astrologic din lume, ultima redută împotriva prostiei şi a falsei științe. Acolo sunt minuni! Este ceva în aer și cerul este clar, clar și aproape, parcă l-ai putea atinge cu degetele... Din nefericire, în prezent, Observatorul a fost părăsit din cauza afghanilor. Și distrus cu dinamita de către militarii iranieni, ca să nu devină o bază afghană în mijlocul deșertului.

Maestrul meu, ultimul Bătrân din Munte, Hadji Bedâ Laleh Singh, neurochirurg, doctor în medicină şi filozofie m-a întrebat uitîndu-se şi el la cerul, atât de aproape: „Spune-mi, „gigar-gian” oare câţi sfinţi şi dumnezei poate să susţină cerul?” Şi tot el a răspuns „O infinitate, atâta timp cât Universul este infinit... dar dacă este vorba de mai multe universuri, de un Plurivers, ca foile cepei?” Nu am răspuns la întrebare, nimeni nu știe răspunsul.

Dar, astăzi îi pomenim pe Percival Lowell, cel care l-a descoperit pe Pluton, planeta mică, cum i se spune astăzi şi pe Lafayette Ronald Hubbard, părintele Bisericii Scientologice. Despre primul o să mai vorbim, haide să vedem ce este cu cel de al doilea.

Nu, nu sunt membru în biserica scientologică! Dar, am fost în atenţia lor vreo treizeci de ani. Am primit de la ei o mulţime de documentaţie, reviste, articole. Şi două cărţi scrise de L. Ron Hubbard: "Self Analyze" ediţia din 1989, în franceză, editura New Era Publications şi "Dianetisc, the Modern Science of Mental Health". Le-am răsfoit, nu le-am studiat, nici măcar nu le-am citit! Ştiţi de ce? Din cauza semnăturii proprii a numitului L. Ron Hubbard. Dacă o să vedeţi semnătura şi cunoaşteţi puţină grafologie o să înţelegeţi şi de ce!

Dar, dragi jupânițe și cinstiți jupâni, biserica scientologică nu voia să mă facă membru, în primul rând, nu pe subsemnatul. Bănuiesc că cei de acolo ştiau foarte exact că sunt un individ care iubeşte mult prea mult libertatea personală şi are zero barat spirit gregar, mai mult, că am refuzat orice ofertă de îmbogăţire sau orice club elitist. Sunt doar un Prieten al Muzicii și atât! Or scientologia este un club de oameni bogaţi! Nu, ţinta lor nu eram eu, erau prietenii mei din Orient, superbogaţi şi superputernici, dar chiar şi cei pe care îi cunoşteam în Occident.

Uneori se joacă biliard şi în societate. Cu oameni în loc de bile.

Analiza astrologică arată multe lucruri neplăcute, în viitor. Să nu ziceţi că nu v-am spus, că nu v-am avertizat, conjunctura astrologică asta spune!

Aşa făceam în şcoala primară! Înainte să-l bat pe şeful clanului advers, îi snopeam în bătaie locotenenţii. Prima dată îl alegeam pe cel mai sfrijit, mai mic şi... cel mai aproape de mine. Asta, uneori, era de ajuns, îl punea pe gânduri pe şeful advers şi treceam la "tratative diplomatice". Schimbam bricege, bile de sticlă, fotografii cu fotbalişti şi ne împărţeam străzile... Ce preşedinte de ţară aş fi putut deveni dacă nu mă apucam să învăț, să călătoresc, să bat meridianele, să fi rămas un profesoraș de provincie!

Mulți dintre domniile voastre, dupa ce am scris ieri că nu mă bag să analizez politichita dîmbovițeană, ați adus argumente, rugăminți, citate etc. Nu, nu mă bag, ați scris degeaba, a trecut vremea aceea și să vă spun de ce. Unde este multă carte, este și multă prostie, spune o vorbă înțeleaptă. Da, mă declar prost, nu înțeleg politica româneacă, nu înțeleg deciziile care se iau.

Despre decizia politică am învățat la ”Academia de studii și conducere politică de pe lângă CC al PCR” numită ”Ștefan Gheorghiu” completată ulterior, după lovitura de stat, la marele licurici, la Quantico și Preston, un fel de colegiu de apărare. Să vă dau un exemplu, la Quantico ni s-a ilustrat cu deciziile politice de tip if-if din Războiul de Independență american.

O să particularizez la istoria României. Perioada 1917-1918, am studiat-o aprofundat, pentru un posibil scenariu de film, am ajutat un prieten.

Varianta formulării unor condiții puse Puterilor Centrale, pentru încheierea unei păci separate, fără consimțământul aliaților, sunt analizate în două variante. Prima variantă, dacă condițiile guvernului român sunt acceptate, a doua variantă a fost a refuzului.

Ipoteza refuzului a fost analizată în alte două subvariante. Prima, pace necondiționată, a doua, continuarea războiului. Această din urmă variantă, continuarea războiului a fost analizată în cele două posibile finalizări: victoria Puterilor Centrale, sau, a Aliaților. Ia naștere astfel un arbore de decizie în care fiecare variantă și subvariantă au un anumit grad de probabilitate și de preferințe ale factorilor politici.

Analiza deciziilor guvernului român s-a făcut mult mai târziu, prin anii 70, cred, de către profesorul meu, Mircea Malița. S-a calculat, matematic, probabilitatea și speranța matematică a deciziilor luate în acei ani de război. Analiza efectuată a dus la concluzia că Guvernul României a luat cele mai bune decizii posibile, în perioada 1917-1818.

Mircea Malița a sistematizat cinci tipuri de probleme, cu aplicație la istoria României, privind decizia politică.

Problemele de decizie politică se sprijină pe teoria matematică a deciziei și au drept concept de bază utilitatea.

Problemele de conflict, de război se studiază cu teoria jocurilor de sumă nulă (una dinte părți câștigă, numai și numai dacă cealaltă sau celelalte părți pierd). Conceptul principal este cel de strategie.

Problemele diplomatice, de negociere, se studiază cu teoria jocurilor de sumă nenulă (câștigul unei părți nu se realizează neapărat prin pierderea celeilalte părți, pot pierde, sau câștiga amândouă). Conceptul de bază este cel al punctului de echilibru.

Problemele de coaliție, gen UE, NATO etc sunt studiate cu ajutorul unor metode de teoria matematică a informației, mai precis criteriul entropic al lui Watanabe și au drept concept central măsura interacțiunii dintre părți.

Este doar un articol de jurnal, un pamflet astrologic enciclopedic, cum bine a caracterizat, cu umor, @criticul literar ceea ce scriu, aici, acum, mereu. Așa că nu o să continui cu teoriile, dar vă rog eu frumos, credeți că cineva din guvernul actual are aerul că știe criteriul entropic al lui Watanabe? Bună întrebare! Bun, despre formula rezolvării ecuației de gradul doi, pe peretele unui mormânt faraonic se spune, cu hieroglifele dinastiei vechi, că este taina tainelor Universului, așa că...

Așa că avem speranță, poate devin logice și matematice și deciziile guvernului României, repet, mereu este speranță, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC Poţi să te implici în discuţii realiste despre viitor, la serviciu sau acasă, este momentul să faci planuri de sezon cald. Ai potenţial şi ai şi noroc! Veşti bune despre rude sau prieteni! Trebuie să acorzi mai multă atenţie şi timp vieţii de familie sau relaţiilor cu prietenii. Nu uita că vorba dulce mult aduce şi că o rugăminte bine formulată este mai uşor ascultată. Nu lua decizii pe termen lung, mai ales în ceea ce priveşte banii, investiţiile, titlurile de valori, proprietăţile. O zi în care trebuie să dai dovadă de conservatorism. Nu lăsa nicio schimbare să te tenteze, nu vinde, nu cumpăra, nu investi, nu-ţi face noi prieteni!

TAUR Dimineaţa, la serviciu, o discuţie pe teme profesionale cu seniori experimentaţi te luminează în unele privinţe. Paradoxal e că te lămureşti în ceea ce priveşte problemele tale sentimentale! Ziua de 13 martie este benefică şi aduce realizări şi noroc. Partea mistică a zodiei te ajută să-ţi înţelegeţi mai bine limitările şi să-ţi găseşti drumul de urmat în continuare. Nu trebuie să dai dovadă de naivitatea caracteristică a zodiei, mai ales când este vorba de produse cosmetice sau medicamente. Este bine să eviţi toate situaţiile neclare. În general toţi nativii trebuie să dea atenţie buzunarelor în special şi proprietăţilor, în general.

GEMENI Există un procent de încăpăţânare în caracterul tău, dar astăzi trebuie să fii mai flexibil, mai diplomat. Încercă să convingi anturajul prin paşi mici, fără să te grăbeşti când nu trebuie. Atenţie la deciziile importante, mai ales la asocierea cu noi parteneri, atât în afaceri cât şi în dragoste. Posibile, la un procent din zodie, succese neaşteptate în carieră. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt preponderent favorabile. Nu te lăsa impresionat(ă) de ceea ce se discută, de bîrfe, intrigi sau... modă. Nu-ţi lăsaţi interesele personale pentru mai târziu, în favoarea prietenilor sau rudelor.

RAC Astăzi eşti atras de anumite proiecte sociale, idei excentrice, neobişnuite. Recompensa eforturilor tale este aproape, mai ai puţintică răbdare! Cumpără-ţi lucrul acela la care râvneşti de mult timp – inflaţia este ca pasta de dinţi, odată ieşită din tub nu mai poate fi pusă la loc – mai târziu nu o să-ţi mai poţi permite. Dorinţa de schimbare şi marea tentaţie te fac să cheltuieşti prea mult. Incercă să începi de pe acum să-ţi organizezi viaţa, este o perioadă favorabilă pentru interesele tale. Este o perioadă propice pentru implicare sentimentală şi socială. Poţi schimba şi/sau găsi un nou loc de muncă sau o afacere nouă. Trebuie să-ţi îndreptaţi atenţia înspre activităţile simple, dar aducătoare de profit. Perioada este de asemenea favorabilă nativilor cu activităţi legate de ştiinţă, tehnică, tehnologie sau de educaţie.

LEU Poţi să ai o surpriză plăcută, îţi dai seama că ai mai multe şanse decât credeai. Ţi se ridică o ceaţă de pe ochi şi vezi lucrurile clare, cum se poate rezolva cutare sau cutare problemă! Zâmbeşte frumos şi arată-ţi colţii. Este de ajuns! Ziua de astăzi este o perioadă benefică şi revigorantă. Primeşti şi dăruieşti multă afecţiune. Este o perioadă excelentă pentru legăturile amoroase (întărirea celor vechi sau stabilirea unor noi relaţii). Este, de asemenea, cea mai bună perioadă pentru afacerile de - şi în familie. Se prefigurează o schimbare a situaţiei, atât financiare cât şi sentimentale. Singurul aspect negativ se referă la risc, atenţie la inccidente şi accidente! Atenţie la regimul alimentar şi la cei care vin la tine cu mâna întinsă.

FECIOARĂ Este benefic să-ţi urmăreşti linia dreaptă a propriilor interese, corect şi logic, fără să te expui posibilelor capcane ale unui drum mai scurt. În profesie, dar şi în viaţa sentimentală! O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor. Dacă nu eşti atent(ă), s-ar putea să pierzi un lucru la care ţii mult. Sinceritatea te salvează in extremis în această zi de 13 martie. Sinceritatea în versiunea nativelor şi a nativilor din zodia Fecioarei... ei bine, s-ar putea scrie romane demne de Balzac şi biblioteci întregi. Mai ales de cum spun Fecioarele adevărul şi când trebuie, dar mai mult când nu trebuie! Atata timp cat Mercur este afectat, retrograd în Pești, ar trebui să-ţi supraveghezi accesele de sinceritate... tulburătoare. Totuşi zodia face şi unele configuraţii şi aspecte bune - deci ai o perioadă relativ favorabilă!

BALANŢĂ Realismul şi echilibrul proprii zodiei te feresc astăzi să te rătăceşti pe drumuri care nu duc nicăieri. Nu este nicio grabă, mai ai ceva timp să găseşti soluţia corectă şi profitabilă! Ziua de 13, miercuri (zi de post în Postul Paștilor) trezeşte o bruscă dorinţă de afirmare şi de relaţii sociale. Reinventează “ceaiul de la ora 5” sau dă o raită pe la toţii prietenii. Mai poţi dedica ziua studiului şi perfecţionării tale profesionale şi fizice. Te poţi duce, de asemenea, la o sală sau şi mai bine îţi poţi cumpăra, sau închiria o bicicletă. Mai multe planete şi indicatori astrologici îţi sunt favorabili. Astrele emit „vibraţii favorabile”: sănătatea îţi este bună, viaţa personală – aproape armonioasă, iar situaţia financiară nu îţi mai pare teribilă. Pe total: rezultate relativ bune în domeniul personal şi al relaţiilor umane.

SCORPION Vremea pare frumoasă, dar tu eşti prea obosit, nu trebuie să te enervezi inutil! E o situaţie obiectivă, nu te stresa, păstrează-ţi calmul şi aşa poţi găsi soluţia optimă problemelor tale! Mofturile şi capriciile pe care le faci, ca să nu mai vorbim de energia pe care o risipeşti în acest scop sunt demne de o cauză mai bună. De asemenea, poţi finaliza în condiţii bune afacerile care ţi-au dat atâta bătaie de cap. Aspecte uşor nefavorabile la bani, dar foarte bune la dragoste şi sănătate. O vizita la mecanicul auto, sigur, dacă ai maşină, că nu o să te duci cu metroul, si una la banca. Cheltuiesti, deci existi, chiar dacă anturajul zice că eşti zgârcit(ă)! Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes !

SĂGETĂTOR Încearcă să-ţi precizezi mai bine strategia. Ce vrei, de fapt? Bani! Banii sunt un mijloc, nu un scop! Iar unele lucruri nu se cumpără cu bani, nici trăirile, emoţiile, evoluţia spirituală! Mai multe aspecte minore benefice arată că lucrurile pot merge şi bine. Nu-ţi face griji prea mari, viitorul îţi este favorabil! La un moment dat orele de lucru îţi par că devin mai grele, dar de fapt eşti în pierdere de energie. Mâncarea naturală (evită alimentele ce provin din plante mutate genetic), vitaminele cu minerale şi sucuri din fructe la care poţi adăuga ceiuri din plante româneşti te ajută să treci de această perioadă cu vitalitatea mai scăzută. Şi ca să fii într-adevăr dibaci nuanţează-ţi regimul alimentar în funcţie de zodie şi de grupa sanguină.

CAPRICORN Astăzi îţi poţi satisface nevoia de siguranţă personală, poţi să obţii un sprijin, financiar şi logistic, pe o perioadă medie. Eşti un suprvieţuitor pragmatic, ca majoritatea Capricornilor! Primele ore de serviciu, de activitate, îţi aduc surprize, dintre care unele chiar plăcute. Poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, poţi pleca în scurte călătorii – mai curând delegaţii. O configuraţie astrală echilibrată face ca ziua de 13 martie să fie pentru un procent dintre nativii din zodia Capricornilor benefică, totuşi. Magnetismul personal este în creştere – poţi rezolva relativ uşor problemele sentimentale. Primeşti ajutorul solicitat de la rude şi prieteni. Mai greu, puţin mai greu, este cu autorităţile şi cu terţii. Nimic nu mai este cum a fost şi nici nu este cum trebuie!

VĂRSĂTOR Se pare că alergi mai mulţi iepuri în acelaşi timp! Ştii că n-o să prinzi niciunul, dar te-ai trezit alergând. Astăzi reflectează, gândeşte-te mai mult, nu doare, altfel pierzi timp şi bani! Deci, poti avea succes in profesie sau meserie, sau la şcoală, ai mai multă energie dacât în mod normal. Un ajutor neaşteptat. Cineva din anturaj, semn de foc sau de apă te ajuta cu un scop (sau chiar dezinteresat) sa rezolvi o problemă care îţi părea „misiune imposibilă”. Incearcă să reduci cheltuielile – se apropie sezonul cald şi nu trebuie să te găsescă nepregătit. Trebuie să alegi cu grijă modul de rezolvare a micilor problemele cotidiene, atât în familie cât şi cu prietenii.

PEŞTI Ai ceva de sărbătorit, poate ziua de naştere, aşa că horoscopul s-a hotărît să pună capăt unei dimineţi de efort şi-ti îndrumă paşii, spre seară, spre un loc unde te poți distra foarte bine! In această perioadă este bine să te abţii de la orice proiect nou, de la orice nouă asociere. Eşti vulnerabilă, sau, vulnerabil din cauza unei iubiri mai vechi sau a unor amintiri care te obsedează. Totuşi, ai o perioadă destul de bună pentru promovarea intereselor personale. În general unii nativi pot profita de oportunitate, ai câteva prilejuri bune de afirmare şi de rotunjire a buzunarelor - nu trebuie să le scapi pentru că se apropie sezonul cald şi ai nevoie de mai mulţi bani. Sprijinul necesar il gaseşti tot la familia ta de acasă!