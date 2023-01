HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 13 IANUARIE 2023. Problemele Papei Farncisc

13 ianuarie

Pe 13 ianuarie s-au născut George Gurgieff, Sophie Tucker, Charles Perrault, Robert Stack, Wyatt Earp, Minnie Theobald, Dinu Brătianu.

„Evenimentul Zilei” din 13 ianuarie 1898 a fost apariţia, în prima pagină a ziarului „L’Aurore” a celebrului articol al lui Emil Zola „J’accuse!” (Acuz!). Un articol care ar trebui studiat de toţi jurnaliştii şi politicienii, un articol în care marele scriitor acuza direct, pe faţă şi pe nume membrii ai guvernului francez şi conducători ai armatei.

Opinia publică a reacţionat, demonstraţii, bătăi pe stradă cu poliţia… Zola este condamnat că ar fi instigat la violenţă. El pleacă în Marea Britanie, de unde continuă luptă împotriva guvernului incompetent şi corupt. Toate acestea în legătură cu „afacerea Dreyfus”. Trei luni mai târziu, sub presiunea opiniei publice, guvernul cade, îşi depune mandatul. Este înlocuit de altul… istoria nu precizează dacă a fost mai corupt sau mai incompetent decât cel pe care l-a înlocuit!

Se pare că 13 ianuarie este o zi de luptă împotriva plutocraţiei, a establishmentului. La 13 ianuarie 1976, în perioadă de răceală franco-americană, apare în „La Libération” o listă de 32 agenţi CIA, care acţionau sub acoperire la Paris. O întreagă reţea… într-o ţară „prietenă şi aliată, membră marcantă a NATO” după cum spunea pe atunci Gerald Ford, preşedintele SUA care nu a fost niciodată ales, referindu-se la Republica Franceză.

Calculele și interpretările mele, confirmate pe Dimineața Astro(logilor)nomilor arată că anul 2023 este an de alegere de Papă. Probabil că Papa Francisc, cel mai nefolositor papă din ultimii două mii de ani, va fi obligat să-și dea demisia, că de murit nu cred că este în stare.

În spiritul celor de mai sus se încadrează și episodul pe care îl relatez.

Monseniorul Georg Gänswein, cel mai apropiat colaborator al lui Benedict al XVI-lea, relatează dezacordurile papei emerit cu succesorul său Francisc, într-o carte publicată joi.

La doar o săptămână de la înmormântarea lui Benedict al XVI-lea , cel mai apropiat colaborator al său, Monseniorul Georg Gänswein, a publicat joi, 12 ianuarie, memorii foarte așteptate, în care îl critică pe Papa Francisc, relatând tensiunile care au punctat coabitarea fără precedent dintre mentorul său și succesorul său.

Cartea, intitulată ”Nimic decât adevărul – Viața mea cu Benedict al XVI-lea” , urmărește urcarea lui Joseph Ratzinger pe tronul Sfântului Petru, pontificatul său punctat de scandal (2005-2013) și, în final, retragerea sa într-o mănăstire a Vaticanului după demisia lui, surprinzând întreaga lume.

Vaticanul nu a reacționat oficial

Georg Gänswein afirmă printre altele că papa argentinian i-a „frânt inima” predecesorului său prin limitarea folosirii latinei pe care el însuși, un conservator, o dezvoltase. Până la moartea sa, pe 31 decembrie 2022, în vârstă de 95 de ani, Benedict al XVI-lea a fost folosit ca purtător de stindard de către aripa conservatoare a Bisericii, care îl consideră pe Francisc în afara canonului.

Vaticanul nu a reacționat oficial la nemulțumirile exprimate împotriva papei argentiniene de monseniorul Georg Gänswein în cartea sa, dar după câteva zile, prelatul german, în vârstă de 66 de ani, a fost convocat luni pentru o audiere cu ușile închise cu papa Francisc, din care nu s-a filtrat nimic.

O să trăim și o să vedem, astăzi sunt mai scurt, o să recuperez altădată, doar mâine este, în definitiv o altă zi!

HOROSCOP 13 ianuarie 2023

BERBEC Astăzi persoanele născute în semne de foc şi aer îţi sunt binevoitoare şi te ajută, în special Săgetătorii şi Gemenii, dar este bine să eviţi pe cei născuţi sub semne de apă şi pământ. Din trecutul tău apare o situatie uitata, dar pe care poti sa o rezolvi rapid cu ajutorul anturajului, colegii sau prietenii. Nu te baga in sufletul si problemele altora. Ofera-ti ajutorul numai daca este cerut cu insistenta. Pentru un timp este bine sa pastrezi judecatile de valoare si sentintele pentru uzul propriu. Şi… nu te grăbi, nu te repezi!

TAUR Ai oarecare nesiguranţă în relaţiile sociale, astăzi, neaşteptată şi nerecomandabilă. Trebuie să treci repede peste starea aceasta, dar este de înţeles, vremurile sunt aşa cum sunt. O mică supărare, dar pe total perioada iti este favorabilă. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nici o importanţă. Ia, din timp, masurile care se impun, ca sa nu intri in criza de timp. Trebuie sa dai dovadă de tarie de caracter şi să-ţi impui punctul de vedere, de cate ori stii cu siguranta ca ai dreptate. Anumite indiscretii şi soapte pe furis te fac sa tragi concluzia ca in calea succesului sta numai „look-ul” tau. Schimba-l, adica coafura sau lasă-ţi barbă, daca asta te face sa te simti mai bine in propria piele.

GEMENI Dacă depinde de tine, amână tot ceea ce este important şi mai ales dacă este în legătură cu planurile tale de viitor. Dă curs şi rezolvă problemele urgente, minore. Seară la un spectacol. Vremea capricioasă te avantajeaza şi te inspiră să începi noi proiecte, să ai noi idei. Esti intr-o perioada creativa. Daca te-ai apucat sa scrii este foarte bine. Daca ai terminat este şi mai bine! Ai din nou trăiri pozitive şi o dispoziţie ştrengărească către escapade nocturne precum cotoii pe acoperiş. Sanatatea este buna, atentie insa la accidente si incidente, iar banii – astăzi subiectul nu este pe ordinea de zi!

RAC Ai de rezolvat câteva mici probleme personale. Nu exagera, nu face din ele sfârşitul lumii, nu te văicării degeaba! Trebuie să-ţi faci timp să ieşi în oraş, să-ţi schimbi ideile negative. Proiectele începute în această zi vor aduce rezultate excelente. Totuşi este bine să ceri un sfat competent, mai ales dacă doresti sa cumperi echipamente pentru menaj. Ultima jumatate a zilei este mai putin prielnică, dar cu moderaţie, mai ales la cheltuieli, vei evita neplăcerile. O nouă relaţie de dragoste sau reaprinderea unei legături mai vechi, pentru un procent din zodie.

LEU Veştile neplăcute intră pe fereastră, spune o vorbă din Orient. Analizează cu atenţie ceea ce ţi se spune astăzi, pot fi lucruri denaturate, informaţii greşite, opinii şi păreri polarizate! Dimineaţa, nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci, urmeaza-ti planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Aspectele favorabile din casa a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ţi asumi obligaţii pe termen lung. Investeşte în transporturi sau joacă la bursa, care in perioada următoare nu prea pot face surprize neplăcute. Trebuie să ai încredere în promisiuni si sa pastrezi vie speranta, dar nu te implica total. Multe surprize plăcute si altele mai putin agreabile – spun veştile, pe seară.

FECIOARA Se pare că intri în depresia de ianuarie! Viaţa îţi pare grea şi oamenii nesimţiţi. Adevăruri fundamentale care nu servesc la mare lucru… Concentrează-te pe interesele tale, zâmbeşte! O zi inspirată, mai ales pentru promovarea intereselor personale. Evită să amesteci lucrurile. Sfaturile bune duc la rezultate bune. Sprijină-te pe prieteni. Un prieten, la rândul său, îţi solicită ajutorul. O perioada buna, pe care o meriti. Metodic si cu geniul detaliului cum esti – ai certe calitati pe care perioada aceasta de timp le pune in valoare.

BALANŢA Azi răsfaţă-te un pic, cu lucruri bune şi oameni interesanţi. Chiar dacă trebuie să le plăteşti tu prânzul! Starea de bine şi o conversaţie plăcută, interesantă, intelectuală, nu au preţ! Un eveniment îţi reţine atenţia. Analiza ta este încă o dată justă, trebuie să-i dai curs, aşteaptă, însă, momentul favorabil. Finalizezi, in sfarsit, dimineaţa, în condiţii bune, o parte din afacerile care ti-au dat atâta bătaie de cap. Poziţia lui Venus indică prieteni noi şi petreceri reuşite, dar neconsistente. In ultima zi a perioadei probabil că trebuie să faci un drum scurt. Veşti de departe, consulta e-mail-ul, sau mai prozaica cutie de scrisori.

SCORPION Ziua aceasta conjunctura îţi este favorabilă, în special în ceea ce priveşte noile idei, noile proiecte, noile căi de urmat. Trebuie doar să îndrăzneşti, norocul ajută pe cei curajoşi! Ia-o mai uşor, nu te ambala peste măsură, că nu este cazul. O veste aşa-şi-aşa îţi îndreaptă atenţia către o relaţie sau o afacere din trecut. Astazi nu lua decizii importante şi nu programa întâlniri. Limitează-te la activităţile de rutină şi la oamenii pe care îi cunoşti foarte bine. Trebuie să fii înţelegător şi diplomat, să arătaţi consideraţie şi spirit de cooperare, ca sa eviti o serioasă decepţie sentimentală. Perioada iti este favorabilă, mai ales în afirmarea propriei personalităţi.

SĂGETĂTOR Eşti în formă bună şi sigur pe forţele tale. Vremea îndoielilor a trecut, e momentul să acţionezi aşa cum îţi indică interesele tale sentimentale! Astăzi poţi obţine o aprobare, un acord. Ziua este favorabilă proiectelor de afaceri, deciziilor importante. Seara relaxantă şi confortabilă. Gândurile te poartă către noi zări. La propriu şi la figurat. Insă, în aceasta perioada orice angajament, orice regulă devine brusc o povară. În orice caz responsabilităţi crescute, acasă şi la serviciu, te bagă în corzi. Ai nevoie de mai mulţi bani şi nu ştii de unde. Problema pare a găsi o rezolvare temporară mai pe seară. Tot atunci îţi dai seama că nu poţi trăi din amintiri şi ca veşnicele tale comparaţii nu-ţi fac decât rău.

CAPRICORN O dimineaţă de sfârșit de săptămână de lucru cu discuţii plăcute în cuplu, în familie, la o cafea. Te simţi bine, ai încredere în sprijinul celor dragi cu speranţa că lucrurile pot merge şi mai bine! Ultima parte a segmentului de timp, pe seară, are o componenta neliniştitoare, din cauza influentei Lunii. Iti faci griji, de fapt fără motiv, pentru ca intotdeauna te-ai descurcat. Mai ales cand eşti cu spatele la zid… Sănătatea este bună, exceptând, pentru un procent dintre nativi, raceala de rigoare! Există o conştiinţă ascunsă a zodiei care te împinge înainte şi te păzeşte de necazuri – care functioneaza bine şi astăzi!

VĂRSĂTOR Uneori şi astăzi poate fi una dintre acele zile, neglijezi aspecte importante ale vieţii tale. Încearcă să fii mai apropiat, mai cordial şi ceva mai zâmbitor cu cei dragi, familia, prietenii! Treci printr-o perioada de schimbari, poate de aceea banii sunt mediocru aspectaţi. Iar banii sunt un fel de energie, un mijloc, nu un scop în sine! Trebuie sa fii foarte atent la cheltuielile facute aiurea si cu gandul in alta parte. Cel mai bine ar fi sa iesi in oras fara bani si carti de credit.

PEŞTI Astăzi ai o idee, sau mai multe! Care privesc îmbunătăţirea calităţii vieţii tale pe termen lung. Probabil că este vorba de studii sau perfecţionări. În periade de criză, dosarul contează! Dacă ai vreo idee, pune-o in aplicare cu energia ta caracteristică. Astăzi trebuie sa dai curs incapăţânării care te caracterizeaza. Incăpăţânare care bine investita se numeste tenacitate si va aduce in viitor dividente foarte frumoase. Spirituale sau materiale, depinde in ce investesti. In nici un caz sa nu fii zgarcit(ă), patima care te apuca cand nu trebuie!