HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR 13 ianuarie 2021. Depresia din luna ianuarie.

13 ianuarie

Pe 13 ianuarie s-au născut Georges Gurgieff, Sophie Tucker, Charles Perrault, Robert Stack, Wyatt Earp, Minnie Theobald, Constantin (Dinu) Brătianu, George Gană, Mihai Truică.

Nimic în “Kalendar”, iar în calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii Ermil, Stratonic şi Iacob din Nisibe.

Dragii mei, domniile voastre trebuie să știe că vrei, nu vrei, trebuie să intri în depresie! În luna ianuarie, începând de la mijlocul ei. Așa au decretat niște jurnaliști și este greu să scoți prostimii asta din cap. După cum este imposibil să le scoți din cap amatorilor de astrologie idioțenia că ascendentul este mai important ca zodia.

Am învățat de la un tip, de la un polimath, că orice problemă întâlnești trebuie să o judeci ca și când atunci ai vedea-o prima dată, fără prejudecăți și soluții subiective din trecut. O să mă întrebați ce este un polimath. Polymath este un substantiv din limba engleză, sigur, provine din greacă, care desemnează o persoană policalificată, care știe multe, despre multe și de aceea poate fi un bun conducător, sau consilierul unui bun conducător. Care este bun conducător, pentru că are drept consilier un polymath. Un spirit enciclopedist, am spune în vechea limbă română. Dar dacă pest tot în media se ciripește inconștient amestecând cuvinte românești în engleza pe care o vorbesc, de ce nu aș folsi și eu barbarisme, romgleza. Bunul Pruteanu, dacă ar mai fi trăit…

Revenind la depresia din ianuarie, am întrebat în stânga și în dreapta pe medici, psihologi, statisticieni, de unde provine superstiția cu depresia din ianuarie. Mai toată lumea a spus că nu știe, a citit în presă! Am crezut că poate este un paradox statistic legat de o incidență mare de sinucideri. Vax, de trei ori vax, vorba Regelui, statistica arată că cele mai multe sinucideri, procentual, sunt în Australia, în luna august.

Nu mă pun cu presa, dar odată și odată este necesar un proces ale ei, poate și-l face singură și se declară nevinovată. Așa cum au făcut cei nouă mari ziariști, imediat după loviluție, cei care s-au absolvit singuri de orice vină, la televizor și au continuat cu ceea ce știau, adică cu șantajul, minciuna, știrile false, atacul la persoană, îmbogățindu-se peste măsură și peste orice rușine. Nu mai sunt nouă, câțiva au crăpat dintre ei, nu i-a mai răbdat pământul! Dar repede le-au luat locul sute de alte jigodii.

Dar ce este cu depresia din ianuarie! Bullshit? Dacă vi se spune tot timpul, o să faceți depresie, vă garantez, după cum o să faceți covideală dacă sunteți obligați de media! Poate se referă la faptul că după orgasmul sărbătorilor de iarnă, oamenii devin triști, nu se spune oare că après l’amour, tous les animaux sont tristes?!

Există însă și soluție. Calculul astrologic, că doar nu credeați că toți oamenii de pe Pământ o să facă depresie luni, 17 ianuarie, că așa a vrut un small head britanic. De exemplu, începând cu vineri, 14, Fecioarele și Peștii ar trebui să-și găsescă resurse de bună dispoziție și veselie, câteva zile, da, și în weekend. Cea mai deprimantă perioadă a celor activi, a adulților care muncesc, este duminică seara. Mai țineți minte Gloomy Sunday, melodia mortală a lui Rezso Seress, care se spunea că te împingea la sinucidere? Am o variantă magistrală cu Paul Robeson, dar, melodia chiar îmi place, nu mă face deloc depresiv, o poveste tragică de dragoste, ca multe povești de amor. Dragostea și Moartea merg mână în mână, fac parte din zodia Scorpionului. Cum bine a observat Shakespeare în Romeo și Julieta!

Bun, pentru buna regulă trebuie să vă informez că problema depresiei din ianuarie a fost discutată pe ”Dimineața Astronomilor”. Nu am participat la discuții, aveam amețeală, dar am aflat că ziua depresiei maxime din anul 2022 este duminică, 23 ianuarie. Se pare că s-a ținut cont de Gloomy Sunday.

Dacă vreți să știți când să fiți mai veseli, scrieți-mi, emailul meu este peste tot pe net, nu am chef să fac calculul tuturor zodiilor ca să văd când este posibil să cadă fiecare cu nasul în borcanul cu melancolie, este o iarnă continentală, o iarnă obișnuită pe aceste meleaguri – nu știu de unde este această atracție către rău și tragedie în presa românească, aceste exagerări nepermise și relatări false. Plătește cineva? Poate firmele de dezăpezire care pe baza relatărilor din presă au umflat prețurile de câteva ori!

Lasă că și INM dă tonul! După ce institutul a fost criticat acum câțiva ani, de niște politicieni trepanați, că nu a anunțat o ninsoare oarecare, cei de la Institutul de Meteorologie se protejează cât pot, exgerând exponențial. O să spuneți că mor oameni. Sigur că da, iarna mor de frig, vara se îneacă în lacuri. Dar nu vreți să știți alcoolemia din sângele lor. Sunt adevăruri trecute, cu pudoare, sub tăcere! De la INM am dori să avem timpul probabil, nu exagerarea probabilă! Un vecin, are un TIR, îi înjura copios pe cei din presă, de la televizoare, s-a luat după ei și nu a făcut cursa către București. Colegii lui l-au anunțat că pe A3 este la negru, nu a căzut un fulg de nea, condiții optime de mers. Și ce spunea presa?!!

Acum stau și eu și mă întreb, încălzirea globală fiind un fenomen preponderent natural, oare nu s-a milostivit bunul Dumnezeu de cei săraci, ca mine, care se uită mult la un lemn până să îl pună pe foc? Bună întrebare! Că iarna aceasta este ca multe alte ierni pe care le-am trăit în România. Bun, nu se compară, este foarte departe de iarna 1953-54 prin care am trecut în România, sau de cele două ierni îngrozitoare pe care le-am trăit în Tibet.

Este frig, dar nu este zăpada, am făcut focul, acum o să mai deschid o carte, o să ascult epic music și apoi o să văd un serial vechi, o fantezie SF, ”Warehouse 13”, nu l-am văzut până la sfârșit, la timpul lui. Sau, un film vechi cu Jean Gabin, sau cu Alain Delon. Așa este în viață, cât trăiești poți mereu să recuperezi ce ai pierdut, numai moartea este definitivă, pentru că, mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 13 ianuarie 2022

BERBEC Cu toate că este 13, este o zi bună, persoanele născute în semne de foc şi aer îţi sunt binevoitoare şi te ajută, dar este bine să eviţi pe cei născuţi sub semne de apă şi pământ. La serviciu, o zi ceva mai liniştită, cu toate că îţi desfăşori activitatea într-un mediu concurenţial, iar colegii tăi nu sunt nişte mieluşei, mai curând se aseamănă cu crocodilii! Din trecutul tău apare o situatie uitata, dar pe care poti sa o rezolvi rapid cu ajutorul anturajului, colegii sau prietenii.

TAUR Determinarea și tenacitatea ta de Taur te servesc, azi, mai mult decât te așteptai, dar ai oarecare nesiguranţă în relaţiile sociale, neaşteptată şi nerecomandabilă. Nu te grăbi, fii atent! O mică supărare, dar pe total perioada iti este favorabilă. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nici o importanţă. Ia, din timp, masurile care se impun, ca sa nu intri în criză de timp. Trebuie să dai dovadă de tarie de caracter şi să-ţi impui punctul de vedere, de cate ori știi cu siguranță că ai dreptate.

GEMENI Lasă problemele generale, concentrează-te pe detaliile vieții tale, ca să-i crești calitatea. Cele câteva schimbări care se anunță ar trebui să te facă să-ți schimbi unele atitudini. Dă curs şi rezolvă problemele urgente, minore. Seara, la un spectacol pe net, este propunerea mea. Vremea capricioasă te avantajeaza şi te inspiră să începi noi proiecte, să ai noi idei. Esti intr-o perioada creativa. Daca te-ai apucat sa scrii este foarte bine. Daca ai terminat ce ai de făcut, este şi mai bine!

RAC Ai de rezolvat câteva mici probleme personale. Nu exagera, nu face din ele sfârşitul lumii, nu te văicării degeaba! Trebuie să-ţi faci timp să ieşi în oraş, să-ţi schimbi starea negativă. Proiectele începute în această zi de joi, 13, în mod paradoxal, pot aduce rezultate excelente. Totuşi este bine să ceri un sfat competent, mai ales dacă doresti sa cumperi echipamente informatice sau de telecomunicații. Ultima jumatate a zilei este mai putin prielnică, dar cu moderaţie, mai ales la cheltuieli, poți evita neplăcerile.

LEU Analizează cu atenţie ceea ce ţi se spune azi, pot fi lucruri denaturate, informaţii greşite, opinii şi păreri polarizate! Leii sunt uneori naivi, dar nu sunt proști deloc, nu face excepție! Dimineaţa, nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci, urmeaza-ti planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Aspectele favorabile din casa a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ţi asumi obligaţii pe termen lung. Trebuie să ai încredere în promisiuni și să păstrezi vie speranța, dar nu te implica total!

FECIOARĂ Este joi, este 13, se pare că intri în depresia de ianuarie! Viaţa îţi pare grea şi oamenii nesimţiţi. Adevăruri fundamentale care nu servesc la mare lucru! Concentrează-te pe interesele tale! O zi inspirată, mai ales pentru promovarea intereselor personale. Evită să amesteci lucrurile. Sfaturile bune duc la rezultate bune. Sprijină-te pe prieteni. Un prieten, la rândul său, îţi solicită ajutorul. Metodic si cu geniul detaliului cum ești – ai certe calitati pe care perioada aceasta de timp le poate pune in valoare.

BALANŢĂ Astăzi răsfaţă-te un pic, cu lucruri bune şi oameni interesanţi. Chiar dacă trebuie să le plăteşti tu prânzul! Starea de bine şi o conversaţie plăcută, interesantă, culturală, nu au preţ! Un eveniment îţi reţine atenţia. Analiza ta este încă odată justă, trebuie să-i dai curs, aşteaptă, însă, momentul favorabil. Finalizezi, în sfârșit, dimineaţa, în condiţii bune, o parte din afacerile care ti-au dat atâta bătaie de cap. Poziţia lui Venus indică prieteni noi şi petreceri reuşite, dar neconsistente.

SCORPION Conjunctura îţi este favorabilă, chiar dacă este joi, 13 – în ceea ce priveşte noile idei, noile proiecte, noile căi de urmat. Trebuie doar să îndrăzneşti, norocul ajută pe cei curajoşi! Totuși, nu risca, ia-o mai uşor, nu te ambala peste măsură, că nu este cazul. O veste aşa-şi-aşa îţi îndreaptă atenţia către o relaţie sau o afacere din trecut. Astazi nu lua decizii importante şi nu programa întâlniri. Limitează-te la activităţile de rutină şi la oamenii pe care îi cunoşti foarte bine.

SĂGETĂTOR Eşti în plină formă şi sigur pe forţele tale. Vremea îndoielilor a trecut, e momentul să acţionezi aşa cum îţi indică interesele tale! Astăzi poţi obţine o aprobare, un acord, cale liberă! Ziua este favorabilă proiectelor de afaceri, deciziilor importante. Seara relaxantă şi confortabilă. Gândurile te poartă către noi zări. La propriu şi la figurat. Insă, în aceasta perioada orice angajament, orice regulă devine brusc o povară. În orice caz, responsabilităţi crescute, acasă şi la serviciu, te bagă în corzi. Ai nevoie de mai mulţi bani şi nu ştii de unde. Problema pare a găsi o rezolvare temporară mai pe seară.

CAPRICORN O dimineaţă de mijloc de săptămână de lucru cu discuţii plăcute în cuplu, în familie, la o cafea. Te simţi bine, chiar dacă este joi, 13, ai încredere că lucrurile pot merge şi mai bine! Ultima parte a segmentului de timp, pe seară, are o componenta neliniştitoare, din cauza influentei Lunii, în creștere. Iti faci griji, de fapt fără motiv, pentru ca intotdeauna te-ai descurcat. Mai ales cand eşti cu spatele la zid! Sănătatea este bună, exceptând, pentru un procent dintre nativi, raceala, viroza, de rigoare! Există o conştiinţă ascunsă a zodiei care te împinge înainte şi te păzeşte de necazuri – care functioneaza bine şi astăzi!

VĂRSĂTOR Uneori şi astăzi poate fi una dintre acele zile, este doar 13, neglijezi aspecte importante ale vieţii tale. Trebuie să fii mai apropiat, mai empatic cu cei dragi, cu familia, prietenii! Treci printr-o perioada de schimbari, poate de aceea banii sunt mediocru aspectaţi. Iar banii sunt un fel de energie, un mijloc, nu un scop în sine! Trebuie sa fii foarte atent la cheltuielile facute aiurea si cu gandul in alta parte. Cel mai bine ar fi sa iesi in oras fara bani și carti de credit. Și mai bine, stai acasă, la un ceai bun și o vorbă cu cei dragi!

PEŞTI Astăzi ai o idee, sau mai multe! Care privesc îmbunătăţirea vieţii tale profesionale, pe termen lung. Probabil că e vorba de studii, sau perfecţionări. În periade de criză, dosarul contează! Dacă ai vreo idee, pune-o in aplicare cu energia ta caracteristică. Astăzi trebuie sa dai curs incapăţânării care te caracterizeaza. Incăpăţânare care bine investita se numeste tenacitate si va aduce in viitor dividente foarte frumoase. Spirituale sau materiale, depinde in ce investesti. In nici un caz sa nu fii zgarcit, patima care te apuca cand nu trebuie!