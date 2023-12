Horoscopul lui Dom’ Profesor – 13 decembrie 2023. NASA: Un an superb pentru Geminide

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 13 decembrie 2023

Pe 13 decembrie s-au născut Karim Aga Khan IV, Gustave Flaubert, Heinrich Heine, Cristopher Plummer, Dick Van Dick, Ionel Perlea, Leonard, Mihai Cruceanu, Ovidiu Maitec.

În calendarul creștin-ortodox sunt Sfinții: Lucia, fecioara din Siracuza, Dosoftei, mitropolitul Moldovei, Eustratie, Auxentie, Evghenie, Mardarie și Orest.

Tradiţional, Sânmicoară, Sf. Lucia. Este obiceiul ca în dimineaţa zilei de Sf. Lucia femeile şi fetele nu cos, ca să nu le doară ochii peste an. (Speranţia).

În vechime se întâmplau minuni. Se spune că prin Vrerea Domnului s-a zămislit fecioara Lucia, în frumoasa cetate a Siracuzei. Ea era foarte curată la suflet şi scrierile vechi elineşti spun că… lumina! Da, că emana din trupul ei o lumină blândă şi caldă, de puteai să citești, noaptea, o carte în prezența ei. Dar oameni răi, cu suflete diavolești, au vrut să stingă mica lumină, dovadă vie a Puterii lui Iisus.

Rănită fiind, fecioara nu s-a săvârşit decât după ce au venit preoţii şi au împărtăşit-o. Când sufletul ei a plecat la dreapta Tatălui, corpul Sfintei a mai luminat odată foarte puternic, ca un fulger. Şi toţi cei prezenţi au simţit ca o pală caldă de vânt. Şi au slăvit cu toţii pe Sf. Treime!

Apoi a rămas în locul frumoasei şi luminoasei Lucia cea tânără, corpul zbârcit şi mic al unei babe de mai mult de o sută de ani!

Poate unde Lucia vine de la “Luce”, Lumină… Să fi fost o ființă de lumină rătăcită? Bună întrebare!

Mercur a intrat astăzi în stație și mâine devine retrograd. Neplăcută situație, acum la sfârșitul anului când mai totul se bazează pe comerț și comunicare. Atenție mărită la comerț și comunicare, mai ales pentru Capricorni, Mercur se află în Capricorn.

Ploaia de meteoriți Geminide atinge vârful în această săptămână. Nu rata cele mai bune „stele căzătoare” din 2023

Condițiile par favorabile pentru o afișare spectaculoasă în acest an sub cerul întunecat al unei Luni noi.

Ceea ce potențial va fi cea mai bună afișare de meteori a anului este chiar după colț, programată să atingă apogeul în noaptea de miercuri târziu/joi devreme dimineața, 13-14 decembrie 2023: Ploaia de meteori Geminide.

Dacă ați fost dezamăgit de spectacolul slab făcut de ploaia de meteoriți Leonid de luna trecută, nu vă îngrijorați. Meteorii Geminide sunt de obicei cele mai satisfăcătoare dintre toate ploile anuale, depășind chiar și celebrele Perseide din august. Studiile din trecut arată că această ploaie are reputația de a fi bogată atât în ​​meteoriți și bile de foc lente, meteori strălucitori, grațioși, cât și în meteori slabi, cu relativ mai puține obiecte de luminozitate medie. Geminidele întâlnesc de obicei Pământul la 22 mile (35 km) pe secundă; aproximativ jumătate din viteza unui meteor Leonid. Multe par gălbui în nuanță. Unii s-au văzut chiar formând traiectorii zimțate sau împărțite.

Geminidele își iau numele de la constelația Gemenii, Gemenii. În noaptea maximă a acestei ploi — meteorii vor părea să emane dintr-un loc de pe cer lângă steaua strălucitoare Castor din Gemeni.

Pământul se mișcă rapid prin acest flux de meteori producând un profil de activitate oarecum larg, deformat. Ratele cresc constant timp de două sau trei zile înainte de maxim, atingând aproximativ peste un sfert din puterea maximă, apoi scad mai brusc după aceea. Geminidele târzii, însă, tind să fie deosebit de strălucitoare. Înaintașii renegați ar putea fi văzuți timp de o săptămână sau mai mult înainte de maxim, dar la trei nopți după activitatea maximă, Geminidele au dispărut pentru încă un an.

Conditii excelente in 2023

Geminidele performează excelent în orice an, dar 2023 este catalogat de NASA drept „an superb”. În schimb, afișarea de anul trecut a fost serios compromisă de lumina strălucitoare a lunii când o lună plină strălucitoare a apărut peste orizont în timpul serii târziu și a spălat multe dintre dungile mai slabe ale Geminidelor cu lumina sa strălucitoare.

Însă în acest an, Luna va fi la o nouă fază pe 12 decembrie. În noaptea de vârf, Luna va fi o semilună slabă, scăzută în vest-sud-vest la amurg și apus în jurul orei 17:00 miercuri seara. Asta înseamnă că cerul va fi întunecat și fără lună pentru echilibrul nopții, ceea ce face condiții perfecte de vizionare pentru duș.

Potrivit lui Margearet Campbell-Brown și Peter Brown în Manualul Observatorului din 2023 al Societății Regale de Astronomie din Canada, se precizează că Geminidele vor atinge activitatea maximă la ora 2 pm EDT (1900 GMT). Asta înseamnă că acele locuri din estul Europei și nord-estul Africii, de la est la longitudinele centrale ale Rusiei și Chinei, sunt în cea mai bună poziție pentru a prinde chiar vârful dușului, când densitatea meteorilor ar putea depăși 120 pe oră! Deci și din România.

Dar ratele maxime persistă doar la niveluri reduse marginal timp de aproximativ 6 până la 10 ore în jurul celor mai mari, așa că și alte locuri (cum ar fi America de Nord) ar trebui să se bucure și de o activitate excelentă a Geminidelor.

Într-adevăr, în condiții normale în noaptea de activitate maximă, cu condiții ideale de cer întunecat, se poate aștepta ca cel puțin 60 de meteori Geminide să izbucnească în medie pe cer în fiecare oră (poluarea luminoasă reduce foarte mult numărul).

Cele mai bune vizualizări după ora 22:00

În general, în funcție de locația domniei voastre, Gemenii încep să se ridice deasupra orizontului est-nord-est chiar în momentul în care amurgul serii se apropie de sfârșit. Deci, s-ar putea să vedeți câteva Geminide timpurii de îndată ce cerul se întunecă. Există, de asemenea, o șansă destul de bună de a vedea, probabil, niște meteori care „pășunează Pământul”. Păstorii Pământului sunt stele căzătoare lungi și strălucitoare, care se îndreaptă deasupra capului dintr-un punct aproape până chiar chiar sub orizont. Asemenea meteoriți sunt atât de deosebiti pentru că urmează căi lungi aproape paralele cu atmosfera noastră.

Geminidele încep să pară semnificativ mai numeroase în orele de după ora locală 22, deoarece radiația ploii de meteori este deja destul de ridicată pe cerul estic până atunci. Cele mai bune priveliști, totuși, apar în jurul orei 2 dimineața, când punctul lor radiant va trece aproape de deasupra capului. Cu cât radiația o ploaie este mai mare, cu atât produce mai mulți meteori pe tot cerul.

Strângeți-vă laolaltă!

Dar rețineți acest lucru: în această perioadă a anului, urmărirea meteoriților poate fi o afacere lungă și rece. Aștepți și aștepți să apară meteorii. Când nu apar imediat și dacă este frig și inconfortabil, nu vei mai căuta meteori mult timp!

O noapte într-un sac de dormit sub stele este o propunere atractivă în timpul verii și, în consecință, multe campanii de vacanță „descoperă” în mod independent Perseidele în august. Dar este o cu totul altă poveste pentru Geminide, care necesită să stai întins pe pământ sau un șezlong în decembrie câteva ore după miezul nopții, privind în sus la un cer senin care a adus răcire radiațională și temperaturi în scădere de la apusul soarelui.

Regretatul Henry Neely (1879-1963), care timp de mulți ani a servit ca lector popular la Planetariul Hayden din New York, a spus odată, acest lucru, despre urmărirea Geminidelor: „Urmează sfatul unui om ai cărui dinți au clănțăit de multe ori în noaptea de iarnă — împachetați-vă cu mult mai călduros decât credeți că este necesar.”

Cacaoa fierbinte sau ceaiul pot elimina frigul și pot oferi un ușor stimulent. Este și mai bine dacă poți observa cu prietenii. În acest fel, vă puteți ține treji unul pe celălalt, precum și acoperiți mai mult cer. Dă-ți timp ochilor să se adapteze la întuneric înainte de a începe.

Sursa este un asteroid

Geminidele se deosebesc de celelalte ploi de meteori prin faptul că par să fi fost generate nu de o cometă, ci de 3200 Phaëthon, un asteroid Apollo activ care traversează orbita Pământului, cu o orbită care îl aduce mai aproape de Soare decât orice alt asteroid cunoscut. Din acest motiv, a fost numit după mitul grecesc al lui Phaëthon, fiul zeului soarelui Helios.

Apoi, din nou, Geminidele ar putea fi, până la urmă, resturi de cometă, pentru că unii astronomi consideră Phaëthon ca fiind cu adevărat nucleul rămas al unei comete arse care a ajuns cumva prinsă într-o orbită neobișnuit de strânsă.

Dacă doriți să încercați să fotografiați Geminidele sau orice altă ploaie de meteoriți, asigurați-vă că consultați ghidul despre cum să fotografiați meteorii și ploile de meteoriți. Și dacă aveți nevoie de echipament pentru imagini, luați în considerare cele mai bune camere pentru astrofotografie și cele mai bune lentile pentru astrofotografie. Sursă: Joe Rao este instructor și lector invitat la Planetariul Hayden din New York.

În pustnicia mea timpul trece repede, prea repede. A crescut mult durata somnului, iar treburile cabanei din Prahova submontană și ale celo șase cățelușe nu așteaptă. Mă simt ca un meteor, ca un Păstor al Pământului, pe traiectoria mea, numai a mea. Traiectoria finală.

Oare izbucnirea mea luminoasă a fost destul de strălucitoare? Am reușit să atrag atenția asupra lucrurilor importante, vitale, necesare? Am fost destul de convingător în a arăta cât de importantă este Tradiția? Am reușit să vă amintesc despre patriotism, credință, pace, fidelitate, cinste, onoare, curaj, iubire? V-am îmbogățit cu informații pe care nu le găsiți în altă parte? V-am dat sfaturi bune, am fost cu horoscopul meu alături de domniile voastre? Bune întrebări… pentru că, există speranța, mereu mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ profesor – 13 decembrie 2023

BERBEC Astăzi eşti prea obosit, nu trebuie să te mai enervezi în plus! Este o situaţie obiectivă, nu te stresa inutil, păstrează-ţi calmul şi aşa poţi găsi soluţia optimă problemelor tale. Astăzi evită noul şi mulţumeşte-te cu soluţiile verificate. O zi cam dubioasă, cu plusuri şi minusuri, supraveghează cu atenţie cheltuielile. Nu lua decizii importante. Evită discuţiile în contradictoriu, învinuirile sau explicaţiile şi deciziile privind sfera socială, relaţiile cu prietenii. Problemele personale nu sunt bine aspectate. Nu aborda subiecte controversate, mai ales cu cei dragi.

TAUR Ca rezultat al efortului trecut şi al hărniciei tale, astăzi ai o veste bună despre o posibilă îmbunătăţire a statutului tău la serviciu. Sau o veste bună despre familie, rude, prieteni. O nouă idee de afacere, o propunere interesantă sau o nouă relaţie! Din toate poţi să profiţi cu ceva. Ca aspect emoţional, simţi nevoia unei perspective din care să analizezi realizările şi insuccesele din ultimul timp, cât, mai ales, raporturile cu partenerii tăi, de afaceri sau sentimentali, raporturi care nu te încântă prea mult. Oare sunt, toate, problemele tale? Nu cumva te-ai încărcat, la serviciu şi acasă, cu sarcini, cu datorii care nu sunt ale tale?

GEMENI O zi bună în ceea ce priveşte domeniul sentimental. Dragostea este pozitiv influenţată, la fel şi carisma proprie a nativilor din zodie, profita de favorurile stelelor, cu bucurie şi optimism. Domeniul emoţional este astăzi bine aspectat. Poate cea mai bună zi a săptămînii în acest domeniu, al sentimentelor. Cheltuielile făcute astăzi le vei numi mai tîrziu investiţii inspirate. Te bucuri de o abilitate specială fiind şi cu intuiţia şi carisma personală bine aspectate.

RAC Astăzi este timpul să asculţi oamenii cu atenţie şi în tăcere, îmbiindu-i la vorbă şi destăinuiri. Emoţional, este o perioadă nesigură şi încerci să compensezi prin adunarea de informaţii. Configuraţia astrologică îţi conferă un dar, dacă se poate spune aşa, a comunicării aproape telepatice şi o disponibilitate, o subtilă incitare a altora către destăinuiri şi confesiuni. Gama informaţiilor vehiculate este foarte mare: de la simpla bârfă de alcov, până la importante şi confidenţiale date economice şi politice. Depinde de tine, (liberul arbitru funcţionează întotdeauna) ca să sortezi datele şi să le foloseşti la momentul oportun.

LEU Dedică ziua planurilor de viitor, fie că este vorba despre Crăciun, Anul Nou, dar mai ales, după veştile primite, trebuie neapărat să-ţi amplifici, să îmbunătăţeşti relaţiile umane! Astăzi programul prestabilit va suferi modificări neaşteptate. Nu este nimic, însă, negativ. Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti. Mai ai răbdare şi nu forţa finalizarea unei situaţii, ci justifică întârzierea cu un zâmbet şi o ridicare din umeri : „C’est la vie, c’est la guerre”, adică în țara lui Caragiale: „asta-i via, asta-i gara!” Evită discuţiile în contradictoriu, învinuirile sau explicaţiile şi deciziile privind sfera socială, relaţiile cu prietenii.

FECIOARĂ Zi-lumină de muncă, foarte importantă pentru viitorul unui proiect sau al unei afaceri. Tot ceea ce începi sau programezi în această zi de miercuri, ziua lui Mercur, pot aduce rezultate bune pe termen lung. Dimineaţa poţi întâlni o oarecare opoziţie într-o problemă. Nu reacţiona imediat, pentru că situaţia se poate rezolva de la sine. Utilizează orele de lumină naturală pentru activităţile curente şi nu, dar nu te deplasa, după căderea întunericului. Te găseşti într-o colectivitate favorabilă care îţi aprobă ideile. Acest lucru mai pe seară, timp în care vrei să mergi şi la un spectacol.

BALANŢĂ Pentru vacanţa de Crăciun, fă din timp rezervările şi ia măsurile necesare ca perioada să fie o reuşită. Spre sfârşitul zilei te poţi interesa de prieteni şi rude, să mai schimbi o vorbă! Astăzi este o zi de activitate şi succes. Ai, în sfîrşit, feed back-ul acţiunilor tale din ultimul timp, răspunsurile pe care le aşteptai din domeniul relaţiilor de afaceri si sociale şi al interacţiunilor dintre diferiţi oameni cu care ai comunicat în ultimul timp. Mănâncă raţional, la ore decente, respectă-ţi stomacul şi el te va servi cât va putea.

SCORPION Ziua bună se cunoaşte de dimineaţă iar tu te simţi bine. Dimineaţa e favorabilă unor proiecte profesionale. Trebuie, numai, să te concentrezi foarte bine, ai o mare putere de focalizare. Astăzi nu te grăbi, nu te enerva, nu lua decizii importante. Zâmbeşte, nu vorbi mult, ascultă şi lucrurile se vor aranja de la sine. Dacă conduci, adică dacă conduci un automobil, nu sunt probleme. Evită, însă, căderea serii, întunericul cu ale sale creaturi.

SĂGETĂTOR Ai ceva de sărbătorit, poate este ziua ta de naştere, stelele s-au hotărît să pună capăt unei etape de efort şi-ti îndrumă paşii, mai spre seară, spre un loc unde te vei distra foarte bine! Dacă nu este ziua ta de naştere, limitează-te la activităţile de rutină. Nu trebuie să întreprinzi nimic important. Zi bună pentru discuţii, planuri, planificări, analize, şedinţe, bilanţuri – tot ceea ce ţine de un management performant, fie că este vorba de o multinaţională sau de propria bucătărie, birou sau living. Un fenomen meteo sau o întârziere a unei persoane sau obiect îţi strică buna dispoziţie, dar nu pentru mult timp! Astăzi ai o zi bună, dar atenţie la deplasări, sau călătorii.

CAPRICORN “Socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg”. Ai o mică decepţie, dar poţi să salvezi situaţia. Temperează-ţi colegii prea focoşi, pe cei care se trezesc vorbind pe lângă subiect. Astăzi nu te grăbi, nu te enerva, nu lua decizii importante. Zâmbeşte, nu vorbi mult, ascultă şi lucrurile se vor aranja de la sine. Dacă conduci, adică dacă conduci un automobil, nu sunt probleme. Evită, însă, căderea serii, întunericul cu ale sale creaturi.

VĂRSĂTOR Nu prea ai spor, orice ai face. Oferă-ţi o pauză. Poate la o cafea și o prăjitură, cu o prietenă şi cu vorbe multe. Seară plăcută, poate la un film nou, poate la sală, la bridge, sau în vizite. Alege! Sunt favorizate numai activităţile de rutină, evită orice schimbare de program sau de tabiet. Nu da curs invitaţiei ci spune că eşti ocupat şi reprogrameză. După amiază ai, totuşi, de rezolvat nişte probleme. Pe plan emoţional, în amor tăcerea este mai importantă uneori decât un discurs elocvent. O zi obositoare pe total, dar până la urmă foarte plăcută. Nu ai ce să-ţi reproşezi! Seară deosebită în compania celor dragi, dar de fapt, cu mai multe versiuni, care de care mai interesantă. Din nou, alege!

PEŞTI Astăzi, ziua lui Mercur, este ziua în care trebuie să dai dovadă de exactitate şi precizie în comunicare, altfel poți avea de pierdut. Trebuie, mai ales, să fii foarte clar, explicit, în exprimarea sentimentelor. Trebuie să ţii seama de sfatul dezinteresat al stelelor care favorizează propria ta zodie şi ocupă-te mai mult de propriile interese. Cruţă-te de eforturi mari. După excesul de comunicare speculativă, din zilele trecute, te retragi treptat, începând de astăzi, în cochilia confortabilă a lipsei verbului. Dacă ai… cochilie! Poate pentru că eşti martor la unele evenimente mai puţin plăcute pe care nu poţi să le controlezi.